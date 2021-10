(AGENPARL) – ven 22 ottobre 2021 Gentili colleghi

invio comunicazione relativa alla prossima seduta del Consiglio comunale di Courmayeur convocata per venerdì 29 ottobre.

Cordialmente

Moreno Vignolini

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE COURMAYEUR

29 OTTOBRE 2021

La seduta del Consiglio Comunale di Courmayeur è convocata per le ore 14.30 di venerdì 29 ottobre 2021 e avrà luogo nella sala consiliare del Municipio per la trattazione dell’ordine del giorno composto da n.7 punti.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali seduta del 28 settembre 2021

2. Bilancio di previsione triennio 2021/2023 – Variazione n. 3

3. Modificazione della zonizzazione acustica ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L.R. 20/2009,

nell’ambito dell’iter di approvazione della cartografia per l’eliski – Adozione.

4. Ghiacciaio Planpincieux – scenari estivi e invernali – procedure di protezione civile per

rischio glaciale – Approvazione.

5. Lavori di riperimetrazione ed asfaltatura parcheggio esistente in Loc, Planpincieux/Val Ferret

6. Comunicazione prelievo fondo di riserva n. 3 (DGC 137/2021) art. 166 del TUEL

7. Comunicazioni del Sindaco

La seduta avverrà a porte chiuse al fine di garantire l’applicazione delle misure di distanziamento fisico legate all’emergenza sanitaria COVID19 in corso. La pubblicità della seduta è garantita dal servizio di diretta streaming dal sito del Comune di Courmayeur.

LINK SEDUTA STREAMING – https://ac054fe.streamcloud.it/iptv/4846

