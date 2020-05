CS – CORONAVIRUS, SENIOR ITALIA FEDERANZIANI: PARTITA LA FASE 2 PER TUTTI MA NON PER GLI OSPITI DELLE RSA

(AGENPARL) – ven 08 maggio 2020 Roma, 8 maggio 2020 – «La fase 2 è partita per tutti, ma non per gli anziani ospiti delle

RSA. Non è pensabile parlare di Fase 2, infatti, quando parliamo di residenze per anziani,

senza avere un supporto trasparente, chiaro e costante da parte delle istituzioni su alcuni

punti fondamentali per garantire la ripresa e il mantenimento della rete del welfare – lo

dichiara Roberto Messina, Presidente Nazionale di Senior Italia FederAnziani – Anzitutto

riscontriamo con allarme che manca ancora la capacità del sistema di effettuare

costantemente lo screening, ovvero tamponi più test sierologici sia degli ospiti che del

personale delle RSA. Ci chiediamo come sia possibile in tal modo mantenere la sicurezza

delle strutture e prevenire il contagio. È urgente, inoltre, che la rete ospedaliera possa

riprendere a svolgere l’attività di emergenza-urgenza, con la conseguente possibilità di invio

in Pronto Soccorso degli ospiti delle RSA in caso di acuzie che lo richiedano. Occorre inoltre

una riapertura della RSA al territorio secondo un percorso protetto ma che garantisca la

veloce ripresa dell’attività, con linee guida che siano sostenibili. In mancanza di tali

provvedimenti urgenti non possiamo pensare che si riesca a contenere il contagio. Col nostro

Advisory Board formato dai massimi esperti del settore abbiamo chiesto a gran voce che sia

rafforzato il ruolo della sanità territoriale affinché possa gestire anche il trasferimento degli

ospiti in ambito familiare ove possibile prevedendo un ruolo di primo piano dei MMG e degli

specialisti ambulatoriali nella partecipazione alle attività territoriali, dotati degli indispensabili

sistemi di monitoraggio. Occorre intensificare la lotta contro le situazioni irregolari, con il

rafforzamento delle attività di ispezione e verifica del rispetto delle norme per accertare ogni

responsabilità. D’altro canto non dobbiamo dimenticare quelle strutture regolari, che hanno

operato e stanno operando nel pieno rispetto dei protocolli. La dichiarazione di Pandemia

dovrebbe avere in sé il riconoscimento dell’impossibilità di evitare il contagio in modo

assoluto e distinguere chi opera nel rispetto delle regole da chi non lo fa, altrimenti non

faremo altro che fare di tutta l’erba un fascio e portare un intero Sistema di welfare al

collasso lasciando le famiglie delle persone non autosufficienti ancora più sole e prive di

importanti punti di riferimento per la cura dei propri cari.»

