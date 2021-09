(AGENPARL) – mer 29 settembre 2021 Consiglio comunale di Formigine, giovedì 30 settembre in presenza alle 20.30 al Castello la prima seduta dopo la pausa estiva. In ordine del giorno delibere di bilancio e tre mozioni

E’ convocata al Castello per giovedì 30 settembre alle 20.30 la prima seduta di ripartenza del Consiglio Comunale di Formigine dopo la pausa estiva. In ordine del giorno alcune delibere economico finanziarie di bilancio: variazione al previsionale, approvazione del consolidato, del DUP, nonché l’elezione del presidente del collegio dei revisori dei conti per il triennio 21/24. Iscritte alla discussione poi tre mozioni proposte dei gruppi consiliari su comunità energetiche, intitolazione di una via o struttura pubblica a Gino Strada, creazione di corridoi umanitari in Afghanistan. Come di consueto sarà attiva la diretta streaming del lavori che potranno essere seguiti sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.

