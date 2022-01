(AGENPARL) – mer 12 gennaio 2022 RISCHIO IDROGEOLOGICO, SICUREZZA VIARIA E DEGLI EDIFICI PUBBLICI, VILLANI (MS5): “AL VIA I CONTRIBUTI PER I COMUNI: UN’OCCASIONE D’ORO PER LA TUTELA DEL NOSTRO TERRITORIO!”

“Arrivano i contributi ai Comuni relativi al 2022 per la messa in sicurezza delle infrastrutture e per gli interventi contro il dissesto idrogeologico: grazie al lavoro di squadra del MoVimento 5 Stelle possiamo dirci soddisfatti di un altro risultato concreto a beneficio dei territori e delle comunità. Ho segnalato l’opportunità ai Comuni dell’Agro Nocerino Sarnese e della Provincia di Salerno: mi auguro che possano presentare con esito positivo le dovute proposte e garantire più sicurezza e sostenibilità ai nostri cittadini”: così la Deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani interviene in merito all’apposito Decreto del Ministero dell’Interno che garantisce uno stanziamento di 450 milioni di euro per i Comuni italiani per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

“Si tratta di un obiettivo reso possibile grazie al lavoro fatto dal Governo Conte e all’impegno del nostro sottosegretario Carlo Sibilia. I Comuni potranno usufruire del contributo per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, contro il rischio idrogeologico e per l’efficientamento energetico degli edifici, con priorità agli edifici scolastici. Le richieste di contributo da parte dei Comuni dovranno essere inviate tramite la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento entro le ore 23:59 del 15 febbraio 2022” dichiara la Deputata Villani “Il nostro impegno come M5S continua per sostenere le esigenze del territorio, soprattutto su un tema delicato come quello del rischio idrogeologico che interessa così da vicino l’Agro Nocerino Sarnese, la città di Sarno in particolare, e l’intera provincia salernitana. Sarà anche l’occasione di rendere più sicure le nostre strade e le scuole. I Sindaci non possono perdere questa chance!” conclude la Deputata Virginia Villani.

Qui il testo del Decreto —> https://bit.ly/3tjbNPe

Qui il testo della missiva inviata ai sindaci, assessori e segretari comunali dell’Agro Nocerino Sarnese

“Preg.mo Sindaco,

Le scrivo in qualità di Deputata della Repubblica, nonché di cittadina del territorio dell’Agro Sarnese Nocerino, per segnalarLe una grande opportunità che riguarda i Comuni del Territorio.

Con Decreto del Ministero dell’Interno in data 8 gennaio 2022, sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi stanziati dal Governo Conte, per l’annualità 2022 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro, ai sensi all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n.145.

La richiesta da parte dei Comuni deve essere Comunicata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) entro le ore 23:59 del 15 febbraio 2022. Il testo del Decreto (https://bit.ly/3tjbNPe) chiarisce le modalità di presentazione delle istanze.

Mi auguro che l’Ente da Lei amministrato possa utilizzare al meglio queste risorse. È un’occasione unica per garantire la sicurezza e la rigenerazione del territorio con l’aiuto di ingenti fondi pubblici.

Certa, di un averLe fatto cosa gradita, resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgo i miei cordiali saluti”

On. Virginia VILLANI

