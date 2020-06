CS CONFSAL – STATI GENERALI, MARGIOTTA (CONFSAL): SUBITO SEMPLIFICAZIONE DELLA PA E FABBRICA DELLE COMPETENZE

(AGENPARL) – mar 16 giugno 2020 Stati Generali, Margiotta (Confsal):

subito semplificazione della PA

e Fabbrica delle Competenze

Roma 15 giugno – Semplificazione della Pa, fabbrica delle competenze, riapertura in sicurezza

della scuola, indice di debolezza dei settori produttivi e riforma fiscale. Sono questi i punti principali

illustrati da Angelo Raffaele Margiotta al premier Giuseppe Conte e al governo nel corso degli Stati

generali di Villa Pamphilj. Temi che secondo il Segretario Generale della Confsal non hanno trovato

adeguato spazio nel piano di rilancio dell’economia. Pur riconoscendo lo sforzo dell’esecutivo

nell’elaborazione di un ampio progetto per investire le risorse a disposizione, Margiotta ha

sottolineato l’importanza di stabilire delle priorità, dando la precedenza alle riforme a costo zero,

come quella della semplificazione della Pubblica amministrazione. “Per realizzarla non servono

risorse, basta la buona volontà”, ha spiegato il segretario della Confsal.

Per quanto riguarda la formazione, ha proseguito Margiotta, “non bisogna commettere l’errore

di fare affidamento solo sul sistema nazionale di istruzione. Gli Istituti tecnici superiori sono

efficacissimi, ma insufficienti a colmare il gap con la domanda del mondo del lavoro. Secondo la

Confsal è necessario introdurre un reddito di formazione per incentivare i giovani a restare nel

nostro Paese e per creare specifiche competenze per ogni peculiarità richiesta. Le imprese stesse,

anche con contratti di apprendistato, potrebbero supportare tale processo di formazione,

modellandolo direttamente sulla filiera produttiva”. Sarà poi necessario, ha proseguito il segretario

Confsal, “creare un protocollo integrato con le norme Uni e le linee guida Inail per consentire non

solo la riapertura delle scuole in sicurezza ma anche per evitare ulteriori interruzioni del processo

produttivo in caso di emergenza sanitaria. In questo modo potremo avere un modello di Scuola

protetta e di impresa Protetta”

In merito alle misure per le imprese Margiotta ha ricordato al premier Conte che “il sistema

produttivo è composto da circa quattrocento micro mondi, ognuno delle quali presenta delle proprie

peculiarità sia in termini di costi che di produttività”. Nessun settore è uguale all’altro e gli aiuti non

possono essere generalizzati. Bisogna calcolare un indice di forza e uno di debolezza su cui tarare

riforme e interventi, perché ci sono comparti che non hanno più margini sul costo del lavoro e non

riescono più a sopportare il peso degli oneri fiscali e contributivi, altri su cui invece è ancora possibile

avere spazio di manovra. Questi sono i presupposti imprescindibili per creare un nuovo modello di

contrattazione di qualità e per individuare i livelli salariali minimi e ottimali”. Rimanendo

nell’ambito del mondo del lavoro, ha concluso Margiotta, “bisogna eliminare la tassa sulla povertà

che colpisce i lavoratori con redditi troppo bassi e un peso della tassazione sproporzionato. A questo

scopo, nell’ambito di una riforma fiscale è necessario introdurre una no tax area almeno per reddito

fino a mille euro mensili”.

Nel corso degli Stati generali ha preso la parola anche Cosimo Nesci, ViceSegretario Generale,

nonchè Segretario Generale FNA Confsal, che ha chiesto al premier di supportare, con

provvedimenti legislativi a carattere assistenziale, i lavoratori del settore agricolo per i danni subiti

a causa della pandemia. Il “Piano triennale” è da attivare subito, ha detto Nesci, “per colmare le

lacune della legge contro il caporalato. Lo Stato dovrebbe, inoltre, intervenire con delle disposizioni

ad hoc, onde evitare di perdere i fondi europei e nazionali stanziati per l’agricoltura, qualora le

regioni non riuscissero a spenderli con progetti finalizzati e rendicontati. Infine, occorre supportare

i lavoratori e le piccole imprese del settore agricolo che sempre più spesso escono sconfitti dalle sfide

contingenti del mercato”.

