CS.COMMERCIALISTI: RICOGNIZIONE SULLE MISURE IN MATERIA DI SOCIETA’, ENTI E GIUSTIZIA

(AGENPARL) – gio 11 giugno 2020 cazione con gli incaricati della revisione, così da poter attuare il reciproco scambio di informazioni

utili per lo svolgimento dei rispettivi compiti, anche ai sensi dell’articolo 150, comma 3, del TUF.

Con la Comunicazione n. 5 dell’8 maggio 2020, Consob è intervenuta in merito all’applicazione della

disciplina del voto maggiorato di cui all’articolo 127-quinquies TUF. Come è noto, l’articolo 127-

quinquies TUF consente la maggiorazione del diritto di voto, fino a un massimo di due voti, per

ciascuna azione attribuita al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi

a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco predisposto dalla stessa emittente. Il settimo comma

dell’articolo 127-quinquies TUF consente, inoltre, alle società quotande di introdurre la

maggiorazione del diritto di voto computando, ai fini dell’individuazione del menzionato periodo

continuativo di detenzione non inferiore a 24 mesi, anche il periodo pregresso, anteriore alla

quotazione e all’iscrizione nell’elenco di cui al secondo comma.

Con la richiamata Comunicazione n. 5/2020, Consob ha affrontato la problematica relativa

all’ammissibilità della maggiorazione del diritto di voto in capo a un socio, nei casi in cui il periodo di

detenzione delle partecipazioni – precedente alla quotazione dell’emittente – coincideva con l’epoca

in cui la società quotanda rivestiva la forma giuridica di s.r.l.. Ad avviso di Consob, non si riscontrano

ostacoli per ritenere che il riferimento al “possesso anteriore” cui fa menzione il settimo comma

dell’articolo 127-quinquies TUF assuma una valenza generica, così da ricomprendere ogni forma di

partecipazione societaria (sia essa rappresentata da azioni o da quote): non parrebbe di ostacolo

all’interpretazione resa dall’Autorità la circostanza per cui la previsione richiami “il possesso

continuativo di cui al comma 1” il quale, a sua volta, fa riferimento alle “azioni”. Il riferimento alle

azioni è, secondo l’Autorità, “necessitato”, considerato che la regola è indirizzata alle società con

azioni quotate. Come chiarisce Consob, inoltre, la lettura proposta avrebbe il pregio di risultare

coerente con la filosofia dell’istituto della maggiorazione del voto, da ravvisarsi, principalmente, nella

volontà, di incentivare, per un verso, la quotazione delle imprese italiane che, essendo a forte

caratterizzazione familiare, difficilmente osano la quotazione esponendosi al pericolo di veder diluita

la propria partecipazione e alla perdita del controllo, e di favorire, per altro verso, il mantenimento

di investimenti azionari a lungo termine, così da accordare stabilità agli indirizzi gestionali. Alla luce

di tanto, Consob ammette che, nel possesso continuativo anteriore possa rientrare anche il possesso

31

di quote di s.r.l. e non solo di azioni, realizzandosi diversamente un’ingiustificata disparità di

trattamento.

In definitiva, in sede di applicazione delle vigenti norme in materia di voto maggiorato e, in

particolare, del settimo comma dell’articolo 127-quinquies TUF, si chiarisce che l’eventuale pregresso

periodo di detenzione di quote di capitale in una s.r.l. è computabile ai fini della maturazione del

diritto di voto alla stregua del periodo di detenzione di azioni. Unica condizione è rappresentata

dall’esigenza di riscontrare continuità tra il pacchetto azionario oggetto di maggiorazione e il

pacchetto detenuto – anche in forma di quote – nel periodo necessario ai fini della maturazione del

diritto di maggiorazione.

In chiave meramente ricognitiva, occorre segnalare, inoltre, le recenti prese di posizione assunte

dalle Autorità viglianti circa le imminenti proposte – e relative delibere – di distribuzione dei

dividendi.

La BCE con la “Recommendation of the european central bank of 27 march 2020 on dividend

distributions during the COVID-19 pandemic and repealing Recommendation (ECB/2020/1) e

(ECB/2020/19)”, indirizzata ai soggetti vigilati e ai gruppi vigilati significativi come definiti ai punti (16)

e (22) dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE / 2014/17),

ha auspicato che:

• almeno fino al 1° ottobre 2020 non vengano distribuiti dividendi, con astensione delle banche

dal riacquisto di azioni finalizzate alla remunerazione degli azionisti e senza assunzione di

impegno irrevocabile per il pagamento dei dividendi per gli esercizi finanziari 2019 e 2020;

• gli enti creditizi che non siano in grado di conformarsi alla raccomandazione perché si

ritengano legalmente obbligati a pagare dividendi forniscano spiegazioni circa le ragioni

sottostanti alle autorità di vigilanza.

A seguito di ulteriore valutazione della situazione economica, la BCE potrà valutare l’opportunità di

raccomandare la sospensione della distribuzione dei dividendi anche dopo il 1° ottobre 2020.

A stretto giro, la Banca d’Italia, con la Raccomandazione del 27 marzo 2020, raccogliendo l’invito della

BCE, ha esteso alle banche meno significative sottoposte alla sua supervisione diretta la Raccoman-

dazione sopra richiamata, indirizzata, come accennato, alle banche e ai gruppi significativi. La Banca

d’Italia ha messo in evidenza l’obiettivo di destinare gli utili al rafforzamento dei mezzi propri e di

mettere il sistema finanziario nella condizione migliore per assorbire le perdite che si mate-

rializzeranno a causa dell’emergenza sanitaria e per poter continuare a sostenere l’economia.

La Banca d’Italia, pertanto, ha raccomandato a tutte le banche e ai gruppi bancari rientranti sotto la

sua supervisione che almeno fino al 1°ottobre 2020: i) non paghino dividendi, ivi inclusa la

distribuzione di riserve, e non assumano alcun impegno irrevocabile per il pagamento dei dividendi

per gli esercizi finanziari 2019 e 2020; ii) si astengano dai riacquisti di azioni miranti a remunerare gli

azionisti.

La Banca d’Italia, inoltre, ha richiesto agli intermediari di adottare un approccio prudente e

lungimirante nello stabilire le politiche di remunerazione, in quanto, in modo analogo alla

32

distribuzione dei dividendi, possono avere un impatto significativo sulla base patrimoniale delle

banche.

Sul fronte assicurativo, l’Eiopa il 2 aprile 2020 ha pubblicato il documento “Statement on dividends

distribution and variable remuneration policies in the context of COVID-19”, con cui, dando seguito alle

indicazioni già fornite il 17 marzo, ha auspicato che, nel momento attuale, le imprese di (ri)assicurazione

sospendano temporaneamente tutte le distribuzioni discrezionali di dividendi e i riacquisti di azioni

finalizzati alla remunerazione degli azionisti, quando ciò possa influenzare la posizione di solvency e

liquidità. Lo stesso dovrebbe caratterizzare le politiche di remunerazione variabile.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Liquidità”, le indicazioni di prassi

individuate dalle Autorità di vigilanza sono state recepite dal nostro legislatore. Non va sottaciuto,

infatti quanto previsto dall’articolo 1 “Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese”

che, con riguardo al regime delle nuove garanzie che coprono finanziamenti e alle condizioni per

potervi accedere, stabilisce espressamente che l’impresa beneficiaria della garanzia assuma

l’impegno, unitamente ad ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo, di non approvare

la distribuzione di dividendi e il riacquisto di azioni nel corso del 2020.

Del pari, le previsioni di cui all’articolo 106 del Decreto “Cura Italia” relative all’approvazione dei

bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio vanno lette in combinazione con le nuove

previsioni contenute nel successivo comma 6 del summenzionato articolo 1 del Decreto “Liquidità”.

In tale disposizione, infatti, si precisa che le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un

valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro possono accedere ad un’apposita procedura

semplificata di finanziamento, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati con

riferimento alla data di entrata in vigore del decreto (9 aprile 2020), se non ha ancora approvato il

bilancio.

Come precisato dal MISE, anche in ordine alle previsioni di cui agli articoli 2630 e 2631 c.c., le nuove

previsioni di cui all’articolo 106 del Decreto “Cura Italia” non incidono sul regime di pubblicazione

presso il registro delle imprese dei bilanci, delle relazioni a corredo e dei verbali di approvazione:

resta invariato il termine di deposito ordinario di trenta giorni dall’approvazione del bilancio stesso,

come disposto dall’articolo 2435 c.c.46.

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità:

ART. SOGGETTI ADEMPIMENTO TERMINI

Entro 180 giorni

Tutte le società Approvazione dei bilanci dalla chiusura

dell’esercizio

106 d.l. Entro 180 giorni

Cura Tutte le società Nomine organi societari dalla chiusura

Italia dell’esercizio

Società cooperative

Convocazione dell’assemblea generale dei soci Entro il 30

che adottano

delegati settembre 2020

assemblee separate

46 Cfr. Circolare n. 3723/C della Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi, le società e il sistema camerale.

33

Espressione del voto in via elettronica o per

corrispondenza

Intervento all’assemblea mediante mezzi di

Fino al 31 luglio

telecomunicazione

2020, salvo

Società di capitali, Assemblee tenute mediante mezzi di

ulteriori proroghe

cooperative e telecomunicazione che garantiscano

per il protrarsi

mutue assicuratrici l’identificazione dei partecipanti, la loro

dello stato di

partecipazione e l’esercizio del diritto di voto,

emergenza

senza in ogni caso la necessità che si trovino

nel medesimo luogo, ove previsti, il

presidente, il segretario o il notaio

Fino al 31 luglio

2020, salvo

Espressione del voto mediante consultazione ulteriori proroghe

Società a

scritta o per consenso espresso per iscritto per il protrarsi

responsabilità limitata

dello stato di

emergenza

Società quotate

Società ammesse alla Fino al 31 luglio

negoziazione su un 2020, salvo

Designazione per le assemblee ordinarie o

sistema multilaterale ulteriori proroghe

straordinarie del rappresentante previsto

di negoziazione (AIM) per il protrarsi

dall’art. 135-undecies TUF

Società con azioni dello stato di

diffuse tra il pubblico emergenza

in misura rilevante

Fino al 31 luglio

Banche popolari

Designazione per le assemblee ordinarie o 2020, salve

Banche di credito

straordinarie del rappresentante previsto ulteriori proroghe

cooperativo,

dall’art. 135-undecies TUF, anche in deroga per il protrarsi

cooperative e mutue

alle norme di legge vigenti dello stato di

assicuratrici

emergenza

Associazioni e

fondazioni diverse da Applicazioni delle previsioni sopra riportate Entro i termini su

ODV, ONLUS, APS già nella tabella, in quanto compatibili indicati

iscritte

Articolo 35 (d.l. “Cura Italia”) – Disposizioni in materia di terzo settore

Il d.l. n. 18/2020 interviene nella materia del Terzo settore con disposizioni volte a facilitare l’attività

degli Enti del Terzo settore in particolare per ovviare a che l’adozione delle misure di contenimento

e di distanziamento adottate dal Governo per l’emergenza sanitaria possa impedire l’organizzazione,

la convocazione e lo svolgimento delle assemblee.

Le nuove disposizioni agiscono su due livelli.

Per un verso, sono state prorogate le scadenze, previste nel d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, n. 117,

recante il Codice del Terzo settore, e dal d.lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, relativo alla revisione della

disciplina dell’impresa sociale, fissate al 30 giugno 2020 per l’adeguamento con forme semplificate

di tenuta dell’assemblea degli statuti degli enti; per altro verso, è disposta la possibilità di differire

l’approvazione dei bilanci di ONLUS, ODV e APS già iscritte nei registri speciali, il cui termine cada

durante il periodo emergenziale.

34

Più partitamente, il comma 1 dell’articolo 35 prevede la proroga al 31 ottobre 2020, del termine

fissato, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, per gli adeguamenti con

modalità agevolate degli statuti alle previsioni contenute nel Codice stesso di ONLUS, ADV e APS.

Il comma 2 dell’articolo 35, inoltre, stabilisce che l’analogo termine di adeguamento degli statuti con

modalità agevolate delle imprese sociali alle disposizioni del d.lgs. n. 112/2017 è prorogato al 31

ottobre 2020.

Il comma 3 dell’articolo 35, infine, stabilisce la proroga, sempre al 31 ottobre 2020, del termine

fissato per l’approvazione dei bilanci delle ONLUS, delle ODV e delle APS già iscritte nei registri,

attualmente previsti in base alle normative di settore ancora vigenti, e per le quali la scadenza del

termine di approvazione dei bilanci ricada entro il periodo emergenziale dichiarato con deliberazione

del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (vale a dire entro il 31 luglio 2020). La medesima

disposizione chiarisce che tali enti possano procedere all’approvazione dei bilanci entro tale termine

in deroga alle previsioni di legge, regolamento o di statuto.

La legge di conversione del Decreto “Cura Italia” ha apportato significative modifiche all’articolo 35.

In primo luogo, al comma 3, è stata aggiunta una disposizione di chiusura in base alla quale le ONLUS,

le ODV e le APS summenzionate sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi 5 per mille

per l’anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. Alla stessa data, inoltre, vengono prorogati i

termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.

Viene, poi, aggiunto il comma 3-bis con cui si dispone che, per il solo anno 2020, il termine di cui

all’articolo 8, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del

contributo del 5 per mille di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l’utilizzo delle somme

percepite entro un anno dalla loro ricezione, è fissato in diciotto mesi dalla data di ricezione delle

somme.

Inoltre, tramite l’inserimento del nuovo comma 3-ter, si chiarisce che quanto disposto nel comma 3

trova applicazione anche agli enti disciplinati dai Capi II e III, titolo II, del Libro I del codice civile,

nonché agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,

ricomprendenti, come è noto, enti differenti dalle società riconosciuti o meno.

Infine, la legge di conversione introduce il comma 3-quater con cui viene modificato l’articolo 26,

comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, al fine di scadenzare almeno ogni triennio – e non più

almeno ogni biennio – la verifica delle capacità, dell’esperienza e dell’efficacia acquisita nella

cooperazione allo sviluppo da parte delle organizzazioni della società civile e di soggetti senza finalità

di lucro già iscritti presso l’apposito elenco.

Articolo 107 (d.l. “Rilancio”) – Incremento Fondo Terzo Settore e Articolo 246 (d.l. Rilancio) –

Sostegno al Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno

L’articolo 107 del Decreto “Rilancio” reca disposizioni finalizzate all’Incremento del Fondo del Terzo

Settore, di cui all’articolo 72 del d.lgs. n. 117/2017. Si tratta, nello specifico, di disposizioni volte a

incrementare, per l’anno 2020, di 100 milioni di euro la seconda sezione del Fondo per sostenere le

organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore

35

attraverso interventi capaci di generare un significativo impatto sociale sulle comunità di riferimento,

volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID -19.

Del pari, l’articolo 246 del Decreto “Rilancio” sostiene il Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno

(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) con la concessione di

contributi, sotto forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di

selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con la finalità di

rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19.

Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 100 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni

riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa e a 20 milioni per l’anno 2021.

Gli enti destinatari del contributo devono svolgere almeno una delle attività elencate nell’articolo 5,

comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del Codice del Terzo Settore.

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità:

ART. SOGGETTI ADEMPIMENTO TERMINI

Proroga termine adeguamento statuti alle Entro

ONLUS, APS ODV

previsioni del Codice del Terzo settore 31 ottobre 2020

Proroga termine adeguamento statuti alle Entro

IMPRESA SOCIALE

previsioni del d.lgs. n. 112/2017 31 ottobre 2020

Entro il 31 ottobre

2020, se la scadenza

del termine di

ONLUS, APS, ODV

approvazione dei

fondazioni, associazioni

bilanci ricade

riconosciute,

Proroga termini per approvazione dei all’interno del

associazioni non

rendiconti e dei bilanci periodo

riconosciute, comitati,

emergenziale

35 d.l. enti diversi dalle

dichiarato con

Cura società

deliberazione del

Italia Consiglio dei ministri

del 31.1.2020

Autorizzazione a svolgere le attività

ONLUS, APS, ODV correlate ai fondi 5 per mille per l’anno Entro il 31 ottobre

Entro 18 mesi dalla

Beneficiari riparto Rendicontazione su utilizzo somme

ricezione delle

somme 5 per 1000 percepite

somme

Organizzazioni e

soggetti senza finalità

Verifica delle capacità, dell’esperienza e

di lucro per la Cadenza triennale

dell’efficacia

cooperazione dello

sviluppo

Incremento della seconda sezione del

67 d.l. ODV, APS e fondazioni Fondo per finanziamento di progetti e Anno 2020

Rilancio del terzo settore attività di interesse generale nel terzo

settore ex art. 72 d.lgs. n. 117/2017

36

ETS che svolgono una

delle una delle attività

elencate nell’art. 5,

comma 1, lettere a), c),

Contributo per rafforzare l’azione a tutela

d), e), f), i), l), m), p), q),

delle fasce più deboli della popolazione a

246 d.l. r), s), t), u), v), w) e z) Anno 2020

seguito dell’emergenza epidemiologica

Rilancio del Codice del Terzo e 2021

(100 milioni di euro per il 2020 e 20 milioni

Settore in Abruzzo,

per il 2021)

Basilicata, Calabria,

Campania, Molise,

Puglia, Sardegna e

Sicilia

Articolo 73 (d.l. “Cura Italia”) – Semplificazioni in materia di organi collegiali

Nell’ottica di agevolare, temporaneamente durante il permanere dello stato di emergenza, lo

svolgimento delle sedute delle giunte comunali, dei consigli dei comuni, delle province e delle città

metropolitane, la norma in esame prevede la possibilità di effettuare le sedute in videoconferenza

anche nel caso in cui non sia stata regolamentata la modalità telematica lasciando ampia autonomia

all’ente ma prevedendo che con un atto del presidente del consiglio (ove previsto dalla vigente

normativa) o del sindaco, vengano fissati criteri volti a garantire le funzioni, ad assicurare la

regolarità, la trasparenza delle sedute e la pubblicità, nel rispetto di requisiti minimi fissati dalla

norma (identificazione certa dei partecipanti e contestuale presenza nello stesso luogo del

presidente della riunione e del segretario comunale, al fine di consentire l’immediata redazione e

sottoscrizione del relativo verbale).

La possibilità di svolgimento in videoconferenza è estesa anche:

– agli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, e degli

enti e degli organismi del sistema camerale a condizione che sia garantita la certezza

nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni;

– agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado anche nel

caso in cui non sia stata già prevista dagli atti “regolamentari interni” previsti dalle

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;

– e alle associazioni private, incluse anche quelle non riconosciute, alle fondazioni nonché alle

società, comprese le società cooperative e i consorzi, che non abbiano regolamentato

modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, sempre garantendo il rispetto di

criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, e con l’ausilio di sistemi che consentano

di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove

previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Viene inoltre sospesa, fino a cessazione dell’emergenza, l’applicazione delle disposizioni dell’articolo

1, commi 98 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci

e delle conferenze delle città metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi,

nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani e quindi di convocare i

sindaci in assemblea.

37

Articolo 107 (d.l. “Cura Italia”) – Differimento di termini amministrativo-contabili e Articolo 138

(d.l. “Rilancio”) – Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con

il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

L’articolo 107 del Decreto “Cura Italia” dispone il differimento del termine di adozione dei rendiconti

annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022 degli enti territoriali e dei loro organismi

strumentali. La disposizione consente, pertanto, agli enti e agli organi di controllo degli enti di godere

di un maggior termine per completare le attività amministrativo-contabili necessarie alla chiusura dei

conti 2019 e per la predisposizione dei documenti obbligatori.

In particolare, per i consuntivi relativi all’annualità 2019 il termine ordinario del 30 aprile slitta:

– al 30 giugno 2020 per gli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, destinatari delle

disposizioni del d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91. Di conseguenza, per gli enti o organismi pubblici

vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte

dell’amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei

bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è

differito al 30 settembre 2020;

– al 30 giugno 2020 (in luogo del 31 maggio previsto originariamente nel testo iniziale del

decreto) per gli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del d.lgs. 23 giugno 2011,

n. 118 (gli enti locali di cui all’articolo 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli

enti locali – TUEL), e i loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo

del d.lgs. n. 118/2011). Questo nuovo termine recepisce la proposta emendativa presentata

dal CNDCEC che ha richiesto un ulteriore rinvio rispetto al termine del 31 maggio 2020, stante

il protrarsi dell’attuale emergenza sanitaria e l’impossibilità di prevederne un termine certo,

al fine di consentire agli enti di poter predisporre i documenti necessari all’approvazione nel

rispetto dei termini di legge, tenendo inoltre in considerazione anche il fatto che attualmente

i dipendenti degli enti sono obbligati a lavorare in smart working, e consentire agli organi di

controllo (revisore e/o collegio dei revisori) di svolgere in maniera adeguata il proprio ruolo

non potendo allo stato attuale recarsi presso l’ente per svolgere le verifiche e i controlli

indispensabili per la redazione della relazione al rendiconto.

Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 (in luogo

del 31 maggio previsto originariamente nel testo iniziale del decreto) i termini per l’approvazione del

rendiconto 2019 da parte della Giunta e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione definitiva

del rendiconto 2019 da parte del Consiglio.

Per la stessa finalità di dilazione degli adempimenti e delle scadenze in questo particolare momento

emergenziale viene anche ulteriormente differito al 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio previsto

originariamente nel testo iniziale del decreto) il termine per la delibera del bilancio di previsione

2020-2022 degli enti locali di cui all’articolo 151, comma 1 del Testo unico enti locali, che si rammenta

essere stato già oggetto di rinvio al 31 marzo 2020 (rispetto all’ordinario termine del 31 dicembre

2019). Questa ennesima proroga è stata inserita anche ai fini della contestuale deliberazione di

controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo193 del Testo unico degli enti

locali.

Vengono inoltre disposte le seguenti proroghe:

38

– i bilanci d’esercizio dell’anno 2019 degli enti di cui al comma 2 dell’articolo 19 del d.lgs.

118/2011, lett. b), punto i) (ovvero le regioni per la parte del finanziamento del servizio

sanitario, regionale direttamente gestito) e lett. c) (ovvero aziende sanitarie locali, aziende

ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in

fondazioni, aziende. ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale) sono

approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno 2020. Il bilancio consolidato dell’anno 2019

del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;

– il termine per la determinazione, da parte degli enti locali, della TARI e della tariffa

corrispettiva è differito al 30 giugno 2020, in deroga a quanto attualmente previsto

dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (termine ordinario al 30

aprile 2020). L’articolo 138 del Decreto “Rilancio” ha abrogato tale disposizione spostando

ulteriormente le scadenze e uniformando così i nuovi termini per l’approvazione degli atti

deliberativi in materia di TARI e ora anche di IMU47 al termine del bilancio di previsione,

vale a dire al 31 luglio 2020. Lo slittamento delle determinazioni TARI rappresenta, pertanto,

una moratoria per il 2020 giustificata sia dalle difficoltà di applicazione del nuovo metodo

tariffario Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), sia per revisionare il

costo del servizio alla luce delle sospensioni delle attività lavorative. Un’ulteriore moratoria

legata al grave stato di emergenza è rappresentata dalla possibilità concessa ai Comuni di

confermare per il 2020 le tariffe della Tari (tariffa e tariffa corrispettivo) adottate per il 2019,

provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano

economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. La norma dispone, inoltre, che

l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi del 2019 può essere ripartito

in tre anni, a decorrere dal 2021;

– il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione di cui all’articolo

170, comma 1 del Testo unico enti locali (ordinariamente fissato al 31 luglio) è differito al 30

settembre 2020. Questa proroga è conseguenza dei differimenti dei termini di approvazione

del rendiconto 2019 e del bilancio di previsione 2020-2022 e consente alla giunta comunale

di godere di un maggior lasso di tempo per tener conto degli effetti dell’emergenza sanitaria

nella definizione degli strumenti di programmazione del triennio 2021-2023;

– i termini relativi alla deliberazione dello stato di dissesto e degli adempimenti inerenti e

conseguenti di cui al titolo VIII del Testo unico enti locali sono differiti al 30 giugno 2020. In

particolare, sono rinviati a tale data la trasmissione della deliberazione dello stato di dissesto

al Ministero e alla Procura della Corte dei Conti (articolo 246, comma 2, TUEL), la

deliberazione relativa alla attivazione delle entrate proprie (articolo 251, comma 1, TUEL), la

presentazione al Ministro dell’interno di una ipotesi di bilancio di previsione stabilmente

riequilibrato (articolo 259, comma 1, TUEL), la presentazione, nel caso di parere negativo, di

una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (articolo 261, comma 4, TUEL), la

47 Si segnala, al riguardo, che il Decreto “Rilancio” non prevede alcuna norma di sospensione o proroga degli obblighi di

versamento dei tributi locali. I Comuni, nell’ambito dell’autonomia tributaria a loro riconosciuta, possono intervenire

prorogando i termini di versamento oppure prevedendo sospensioni temporanee degli interessi e delle sanzioni. Se

l’opzione è già prevista dal regolamento comunale, la proroga può essere disposta con delibera di Giunta. In caso contrario,

occorre una delibera con valore regolamentare che deve essere approvata dal Consiglio dell’ente.

39

deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (articolo 264, comma 1,

TUEL), la deliberazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-bis,

comma 5, TUEL), l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla

relativa attuazione (articolo 243-quater, commi 1, 2 e 5, TUEL);

– il termine per la deliberazione, da parte dell’ente dissestato, successivamente all’approva-

zione ministeriale dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, di eventuali altri bilanci di

previsione o rendiconti non deliberati dall’ente, nonché per la presentazione delle relative

certificazioni, come disposto dall’articolo 264 comma 2 del Testo unico degli enti locali è

differito al 30 settembre 2020;

– il termine per richiedere l’anticipazione di cassa per la gestione finanziaria degli enti locali

sciolti per fenomeni di infiltrazioni di tipo mafioso di cui all’articolo 243-quinquies, comma 1,

del Testo unico degli enti locali è fissato al 31 dicembre 2020.

Rispetto alla prima versione del testo del decreto-legge, in sede di conversione viene, inoltre,

disposta la sospensione, dalla data di entrata in vigore e fino al 31 agosto 2020, dei termini di

scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali di cui agli articoli 141 e 143 del Testo

unico degli enti locali (sospensione conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di

tipo mafioso o similare).

Per il periodo dal 1° settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020 gli stessi termini sono invece ampliati

e differiti fino a un massimo di 120 giorni e, in particolare:

– il termine di cui all’articolo 141, comma 7, del Testo unico degli enti locali (periodo massimo

di sospensione da parte del prefetto) è fissato in 120 giorni;

– il termine di cui all’articolo 143, comma 3, del Testo unico degli enti locali (invio da parte

del prefetto al Ministero dell’interno della relazione in ordine alla sussistenza di forme di

condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi) è fissato in 90 giorni;

– il termine di cui all’articolo 143, comma 4, del Testo unico degli enti locali (scioglimento dei

consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di

condizionamento di tipo mafioso o similare) è fissato in 120 giorni;

– il termine di cui all’articolo 143, comma 12, del Testo unico degli enti locali (sospensione

degli organi da parte del prefetto) è fissato in 90 giorni.

Articolo 110 (d.l. “Rilancio”) – Rinvio termini bilancio consolidato

La disposizione prevede per gli enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011

(ovvero per gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali) la proroga del termine per

l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2019 di cui all’articolo 18, comma 1, lett. c), del

d.lgs. n. 118/2011: il termine è pertanto differito dall’ordinaria scadenza del 30 settembre 2020 al 30

novembre 2020.

Il rinvio deriva inevitabilmente dalle nuove scadenze introdotte dall’articolo 107 del Decreto “Cura

Italia” che, in particolare, ha ridisegnato il termine per l’approvazione del rendiconto 2019 e che,

40

conseguentemente, comporta anche per il bilancio consolidato due mesi di tempo in più per la

predisposizione del documento e la relativa approvazione.

Articolo 113 (d.l. Rilancio) – Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione

Per completezza di informativa e in ragione delle ricadute sull’attività di verifica da parte dell’organo

di controllo degli enti locali si evidenziano, di seguito, due delle misure contenute nel Titolo V del

Decreto “Rilancio”.

La prima misura introdotta dall’articolo 113 prevede la possibilità per gli enti locali di effettuare

operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito

contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. La norma

dispone che gli enti potranno aderire all’operazione di rinegoziazione con una delibera dell’organo

esecutivo, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, e dovranno rispettare l’obbligo di provvedere

alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione (al momento dell’approvazione o con variazioni di

bilancio).

La disposizione precisa che, nel caso di adesione ad accordi promossi dall’Associazione Bancaria

Italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali (ANCI-UPI) relativi alla sospensione delle quote

capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2020 dei finanziamenti in essere, con

conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, la sospensione può avvenire anche in

deroga alle regole particolari previste dall’articolo 204, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e alle

disposizione dell’articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge n. 448/2001, fermo restando il pagamento

delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste e l’automatica proroga delle garanzie

al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

In merito all’Accordo Quadro sottoscritto dall’ABI con l’ANCI e l’UPI lo scorso 6 aprile 2020 e che

prevede la possibilità di sospendere, per dodici mesi, il pagamento della quota capitale delle rate dei

mutui erogati in favore degli Enti locali in scadenza nell’anno 2020, il termine del 15 maggio 2020 per

le presentazioni delle domande di moratoria da parte degli Enti Locali alle banche aderenti, di cui

all’articolo 5.1 dell’Accordo, è posticipato al 31 maggio 2020.

Articolo 116 (d.l. “Rilancio”) – Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province

autonome

L’articolo 116 del Decreto “Rilancio” introduce la possibilità per gli enti territoriali, in caso di difficoltà

di cassa anche a seguito della straordinaria emergenza epidemiologica, di far ricorso ad apposita

anticipazione di liquidità destinata ad accelerare il pagamento dello stock dei debiti certi, liquidi ed

esigibili maturati dall’ente al 31 dicembre 2019 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a

obbligazioni per prestazioni professionali. L’anticipazione previa delibera della Giunta potrà essere

richiesta a Cassa depositi e prestiti S.p.a. nel periodo compreso tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020

presentando la domanda, corredata da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale

dell’ente richiedente contenente un elenco dei debiti da pagare predisposto utilizzando il modello

generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (Pcc)

41

e un’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di

ammortamento verificata dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti sono tenuti ad adeguare

gli stanziamenti nel bilancio di previsione, secondo quanto previsto dal paragrafo 20-bis del principio

applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011. L’anticipazione sarà concessa

da Cassa depositi e prestiti S.p.a. entro il 24 luglio 2020 proporzionalmente alle richieste di

anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e la restituzione dovrà

avvenire con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota

interessi con durata fino ad un massimo di 30 anni e un tasso di interesse pari al rendimento di

mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione oppure anticipatamente in

conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità. La rata annuale sarà corrisposta a

partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno e gli enti, entro 30 giorni

dall’erogazione, devono provvedere al pagamento dei debiti.

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità su adempimenti e relative scadenze:

ART. SOGGETTI ADEMPIMENTO PROVVEDIMENTO

Giunte comunali,

consigli di comuni,

73 d.l. Possibilità di

province e città

Cura Svolgimento delle sedute svolgere le riunioni

metropolitane e organi

Italia in videoconferenza

collegiali degli enti

pubblici nazionali

Termine di

approvazione

Enti e loro organismi

Adozione dei rendiconti o ordinario del 30

strumentali destinatari

dei bilanci d’esercizio relativi aprile 2020 differito

delle disposizioni del

all’esercizio 2019 al 30 giugno 2020.

107 d.lgs. n. 118/2011

co. 1 d.l.

da parte della

Cura

Giunta al 30 giugno

Italia

2020 e approva-

Per le regioni e le

zione definitiva da

province autonome di

Approvazione del rendiconto 2019 parte del Consiglio

Trento e di Bolzano

al 30 settembre

2020

Termine di

107 Enti e loro organismi

approvazione del

co. 2 d.l. strumentali destinatari Adozione del bilancio di

31 marzo 2020 (già

Cura delle disposizioni del previsione 2020-2022

prorogato) differito

Italia d.lgs. n. 118/2011

al 31 luglio 2020

42

Regioni (per la parte

Approvazione da

del finanziamento del

parte della giunta

servizio sanitario,

Bilanci d’esercizio dell’anno 2019 regionale entro il

regionale direttamente

30 giugno 2020

gestito), ovvero

aziende sanitarie locali,

aziende ospedaliere,

istituti di ricovero e

107 co.

cura a carattere

3 d.l.

scientifico pubblici,

Cura

anche se trasformati in

Italia

fondazioni, aziende.

ospedaliere

universitarie integrate

con il Servizio sanitario

Approvazione da

nazionale

parte della giunta

Bilancio consolidato dell’anno 2019 regionale entro il

Servizio sanitario

31 luglio 2020

regionale

[107 co.

4 d.l.

Cura

Determinazioni tariffe TARI e TARI Differimento al 31

Italia] e Enti locali

corrispettivo e IMU luglio 2020

138

d.l.

Rilancio

107 co.

6 d.l. Deliberazione Documento Unico di Differimento al 30

Enti locali

Cura Programmazione settembre 2020

Italia

107 co.

Deliberazione dello stato di deficitarietà e

7 d.l. Differimento al 30

Enti locali dissesto e degli adempimenti inerenti e

Cura giugno 2020

conseguenti

Italia

107 co.

8 d.l. Deliberazione del bilancio di previsione Differimento al 30

Enti locali

Cura stabilmente riequilibrato settembre 2020

Italia

107 co.

Richiesta anticipazione di cassa per la gestione

9 d.l. Differimento al 31

Enti locali finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni

Cura dicembre 2020

di infiltrazioni di tipo mafioso

Italia

Sospensione dei

termini dalla data

di entrata in vigore

e fino al 31 agosto

107

Scioglimento e sospensione dei consigli 2020

co.10

Enti locali comunali e provinciali di cui agli artt. 141 e Dal 1° settembre

d.l. Cura

143 del TUEL 2020 e fino al 31

Italia

dicembre 2020

differimento fino a

un massimo di 120

giorni

43

Differimento del

Enti e loro organismi termine di

110

strumentali destinatari approvazione dal

d.l. Approvazione del bilancio consolidato 2019

delle disposizioni del 30 settembre 2020

Rilancio

d.lgs. n. 118/2011 al 30 novembre

2020

Presentazione della

richiesta alla Cassa

116

Enti locali, regioni e depositi e prestiti

d.l. Anticipazioni di liquidità

province autonome S.p.a. tra il 15

Rilancio

giugno 2020 e il 7

luglio 2020

Articolo 33 (d.l. “Liquidità”) – Proroga organi e rendiconti

Sempre in termini di proroghe, in ragione della situazione emergenziale l’articolo 33 del d.l. 23/2020

introduce, al comma 1, una proroga degli organi amministrativi e di controllo, sia ordinari che

straordinari, degli enti e degli organismi pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, vale a dire degli enti e dei soggetti indicati ai fini statistici nell’elenco annuale

dell’ISTAT delle pubbliche amministrazioni e delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del

d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, compresi pertanto tutti gli enti pubblici non

economici nazionali, regionali e locali.

Sono esclusi da questa specifica proroga le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, le

Comunità montane e i loro consorzi e le loro associazioni e le Società.

In particolare, per gli enti espressamente individuati che, nel periodo dello stato di emergenza, sono

tenuti al rinnovo degli organi amministrativi e di controllo in quanto scaduti per compiuto mandato

e non ricostituiti nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni o per l’impossibilità, per quelli a base

associativa, di attivare o completare le eventuali procedure elettorali, la norma dispone il

prolungamento della prorogatio assimilandola a quella prevista dal codice civile per enti, istituzioni

e società. Pertanto, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e,

comunque, fino alla loro effettiva ricomposizione degli organi, i termini di cui all’articolo 3, comma

1, del d.l. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444

(ossia la prorogatio per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del

termine).

Gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi

di amministrazione e controllo possono sospendere, fino al termine dello stato di emergenza, le

procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.

4. Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza

COVID-19

Il Capo II del d.l. n. 23/2020 reca misure per garantire la continuità delle imprese nella situazione di

44

forte stallo economico in cui attualmente si trovano a seguito della chiusura delle attività produttive

e delle ricadute che l’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del COVID-19 sta comportando

sul tessuto socio-economico.

Spicca tra tutte l’articolo 5 del Decreto “Liquidità” che, in maniera condivisibile, differisce l’entrata in

vigore del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito Codice della crisi). Purtuttavia, il semplice rinvio

dell’entrata in vigore del Codice della crisi, se isolatamente considerato e attuato, non appare in

grado di evitare che imprese improvvisamente cadute in crisi a causa dell’emergenza in atto

diventino insolventi nel prossimo futuro. In tale ottica, pertanto, si pongono le ulteriori misure del

Capo II del Decreto “Liquidità” che agiscono su due ideali piani: la prevenzione della crisi e la

facilitazione del risanamento delle crisi esistenti.

Al fine della prevenzione di future crisi, sono state introdotte le disposizioni indirizzate, per un verso,

a sostenere sotto il profilo finanziario le società e, per altro verso, a consentire che le società

precipitate per fattori esogeni nella prospettiva di perdita della continuità non vengano a trovarsi

nelle situazioni per cui, a fronte di una mancata ricapitalizzazione da parte dei soci, si renda

necessario accertarne lo scioglimento con conseguente liquidazione.

In tal modo, le nuove previsioni sul rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi vengono

corredate di interventi dalla portata eccezionale, ma funzionali alla salvaguardia delle imprese.

Con il medesimo obiettivo di tutela delle aziende, si muovono le ulteriori misure ideate nel Capo II,

che facilitano il risanamento delle crisi esistenti. Da un lato, infatti, il decreto minimizza il pericolo

della dichiarazione “affrettata” di insolvenza su istanza dei creditori ovvero dello stesso

imprenditore, sottraendo le imprese, seppur temporaneamente, alla dichiarazione di fallimento e

consentendo, in tal modo, il tentativo del risanamento con altri strumenti predisposti dalla legge

fallimentare e dall’ordinamento; dall’altro lato, il decreto in rassegna favorisce l’approvazione e

l’esecuzione di piani di concordato o accordi di ristrutturazione, le cui originarie pattuizioni

potrebbero risentire dell’intervenuta crisi economica da COVID.

Infine, l’articolo 51 del Decreto “Rilancio” proroga di sei mesi i termini di esecuzione dei programmi

predisposti per il recupero dell’equilibrio economico dell’attività delle grandi imprese in stato di

insolvenza.

Articolo 5 (d.l. “Liquidità”) – Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e

dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

L’articolo 5 del d.l. n. 23/2020 dispone il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi. In tal modo,

tutte le previsioni del Codice della crisi non ancora vigenti entreranno in vigore a partire dal 1° settembre

2021.

Come è dato leggere nella relazione illustrativa al decreto-legge, infatti, è da ipotizzare che, alla data

del 1° settembre 2021, la forte crisi dell’economia legata alla pandemia sarà esaurita e che dunque

sarà consentito attuare tutte le misure di potenziamento delle imprese che possano evitare di

rendere vano il profondo mutamento di prospettiva imposto dal Codice della crisi medesimo circa la

45

salvaguardia e il risanamento delle imprese in crisi, nella proclamata ottica di intervento tempestivo

volto a scongiurare l’insolvenza.

In tale ottica, si rende necessario garantire un corretto funzionamento delle procedure di allerta,

finalizzate, come è noto, a consentire l’emersione tempestiva degli indizi di crisi in funzione di

prevenzione di una futura insolvenza: tali procedure, fondate sulle segnalazioni degli indizi di crisi, se

il Codice della crisi entrasse in vigore il 15 agosto 2020, vedrebbero vanificare il proprio ruolo di

individuazione della crisi e di anticipazione dei negativi risvolti. In una situazione in cui l’intero tessuto

economico mondiale risulta colpito dalla crisi, come chiarisce la relazione illustrativa, gli indicatori

non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il

proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli.

In definitiva, una proroga generalizzata dei termini e delle scadenze previste nel Codice della crisi,

nonché una proroga per l’applicazione dei nuovi istituti, si rendono quanto mai necessarie a seguito

dell’emergenza sanitaria e delle misure contenitive adottate dal Governo per farvi fronte, misure che

incidono e rallentano sensibilmente sia il sistema produttivo del Paese, sia l’attività dei professionisti

direttamente coinvolti nella gestione della crisi e dell’insolvenza.

Occorre mettere in evidenza che l’articolo 1, comma 2, della legge di conversione del Decreto “Cura

Italia” ha abrogato il d.l. n. 9 del 2 marzo 2020, facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli

effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni ivi contenute. Pertanto, risulta

abrogato l’articolo 11 del d.l. n. 9/2020 in forza del quale era stato previsto il differimento al 15

febbraio 2021 dell’operatività delle segnalazioni effettuate ai sensi degli articoli 14, comma secondo,

e 15 del Codice della crisi.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa della novità:

ART. SOGGETTI ADEMPIMENTO TERMINI

Debitore in crisi o

5 d.l. insolvente Rinvio dell’entrata in vigore del d.lgs. 12 1° settembre

Liquidità Debitore in stato di gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi) 2021

sovraindebitamento

Articolo 6 (d.l. “Liquidità”) – Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

L’articolo 6 del d.l. n. 23/2020 prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto (vale a dire dal

9 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione gli articoli 2446, commi secondo

e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso

periodo, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale

di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

Considerate le gravi ricadute che l’emergenza COVID-19 comporta sull’andamento e sul funziona-

mento delle società, con tale previsione si declina l’inoperatività dei rimedi societari in caso di perdite

registrate nel periodo di riferimento (vale a dire dall’entrata in vigore del decreto fino alla chiusura

dell’esercizio 2020) e l’inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione del

capitale sociale a causa di perdite, sempre verificatesi durante l’esercizio 2020, così da consentire

alle società di intraprendere gli opportuni provvedimenti successivamente.

46

Logicamente, per poter fruire delle summenzionate facilitazioni, che consentono di derogare alle

ordinarie regole previste nel codice civile, deve riscontrarsi l’esistenza di un nesso causale tra le

perdite registrate e lo stato di emergenza, per come dichiarato dal legislatore. Si evita, in definitiva,

che in tali situazioni gli amministratori procedano ad accertare la causa di scioglimento per riduzione

del capitale sotto il minimo legale, qualora i soci non abbiano deliberato l’aumento del capitale

necessario al ripianamento delle perdite ovvero la trasformazione della società.

Resta ferma la previsione di cui all’articolo 2446, primo comma, c.c. in relazione all’informativa

all’assemblea e ai soci della situazione di perdita rilevante (prevista, tra l’altro, per le sole s.p.a.

dall’articolo 58 della Direttiva 1132/2017).

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità:

ART. SOGGETTI ADEMPIMENTO TERMINI

Sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2446,

Fino al 31

Società di capitali co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e 2482-ter

dicembre 2020

6 d.l. c.c.

Liquidità

Società di capitali e Sospensione della causa di scioglimento di cui

Fino al 31

società cooperative all’art. 2484, n. 4, e 2545-duodecies c.c.

dicembre 2020

Articolo 7 (d.l. “Liquidità”) – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Ai sensi dell’articolo 7 del d.l. n. 23/2020, nella redazione del bilancio di esercizio per l’anno 2020, la

valutazione delle voci nel la prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis,

primo comma, n. 1), c.c. può comunque essere effettuata se risulta verificata in riferimento all’ultimo

bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. Il criterio di valutazione utilizzato

deve essere specificamente illustrato nella nota informativa, anche mediante il richiamo alle

risultanze del bilancio precedente.

Anche tale previsione, come quella relativa alla riduzione del capitale per perdite di cui all’articolo 6

del d.l. n. 23/2020, deriva dalla consapevolezza degli effetti – straordinari e fortemente incisivi – che

la crisi in atto può avere sui bilanci delle imprese e sulle prospettive di continuità aziendale. Di

conseguenza, in mancanza della previsione normativa in esame, numerose imprese avrebbero

dovuto redigere i bilanci dell’esercizio in corso verosimilmente senza la possibilità di adottare la

prospettiva della continuità aziendale, con una grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del

bilancio stesso.

La ratio della norma, invece, è proprio quella di consentire anche alle imprese in difficoltà per

l’emergenza COVID-19 di fornire una chiara rappresentazione della realtà, operando una

riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza

medesima.

La disposizione in questione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora

approvati.

Come in precedenza esaminato nel commento all’articolo 106 del Decreto “Cura Italia” cui si rinvia,

in sede di conversione in legge del Decreto “Liquidità” è stato inserito un comma 2-bis all’articolo 7,

47

tramite il quale è stato aggiunto un periodo al comma 1 del richiamato articolo 106. Si è, così,

riconosciuta alle società cooperative che applicano l’articolo 2540 c.c., vale a dire alle cooperative

che, per previsione di statuto o in presenza delle condizioni richieste dalla legge, ricorrono alle

assemblee separate, la possibilità di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30

settembre 2020.

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità:

ART. SOGGETTI ADEMPIMENTO DEROGA

Possibilità di

valutazione in

ottica di

Approvazione del bilancio 2020

7 d.l. continuità

Società di capitali Applicazione dell’art. 2423-bis, primo comma,

Liquidità dell’attività se

n. 1, c.c.

verificata con

riferimento al

2019

Articolo 8 (d.l. “Liquidità”) – Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

L’articolo 8 del d.l. n. 23/2020 si sofferma sulla disciplina dei finanziamenti soci, anche effettuati nelle

dimensioni di gruppo, durante lo stato di emergenza. La nuova disposizione prevede, infatti, che ai

finanziamenti effettuati a favore della società dal 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n.

23/2020) e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies c.c.

Si tratta, come è dato evincere, di previsioni volte a disattivare la regola della postergazione del

rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società da parte dei propri soci rispetto alla

soddisfazione degli altri creditori.

È noto, infatti, che l’impresa italiana è notoriamente sottocapitalizzata e che i rimedi approntati dai

surrichiamati articoli 2476 e 2497-quinquies c.c. sono stati introdotti per scongiurare le situazioni in

cui i mezzi forniti alla società dai soci, in quanto prestiti, non siano imputati a capitale. Pur a fronte

della parziale modifica apportata dall’articolo 383 del Codice della crisi che, come è noto, sopprime

l’obbligo della restituzione del finanziamento del socio effettuato nell’anno precedente alla

dichiarazione di fallimento, lo slittamento dell’entrata in vigore del Codice della crisi e le accennate

esigenze di favorire l’immissione di nuova finanza da parte dei soci giustificano il ripensamento del

meccanismo della postergazione del rimborso dei soci rispetto agli altri creditori non privilegiati e

della restituzione, se il finanziamento sia avvenuto nell’anno precedente alla dichiarazione di

fallimento.

Trattandosi di una norma eccezionale destinata a far fronte alle esigenze contingenti dovute alla crisi

provocata dal COVID, la relativa applicazione è temporalmente limitata al 31 dicembre 2020.

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità:

ART. SOGGETTI ADEMPIMENTO TERMINI

I prestiti effettuati dai soci ai sensi degli artt.

8 d.l. Fino al 31

Società e gruppi 2467 e 2497-quinquies c.c. non sono postergati

Liquidità dicembre 2020

nel rimborso

48

Articolo 9 (d.l. “Liquidità”) – Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di

ristrutturazione

L’articolo 9 del d.l. n. 23/2020 reca alcune disposizioni indirizzate a disciplinare le procedure di

concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione in corso di esecuzione o ancora non conclusi,

al fine evidente di scongiurare le ricadute economiche dell’attuale contesto emergenziale sulle

imprese che abbiano attivato tali procedure di composizione della crisi in un momento precedente

al dilagarsi dell’epidemia.

Nello specifico, con tali misure si intende, per un verso, salvaguardare l’esecuzione dei concordati e

degli accordi di ristrutturazione già omologati che, quale conseguenza dell’attuale situazione di

emergenza sanitaria, potrebbero risultare irrimediabilmente compromessi; per altro verso,

accordare al debitore, prima dell’omologazione, la possibilità di elaborare una nuova proposta di

concordato, ovvero di accordo di ristrutturazione, ovvero di procedere con una modifica unilaterale

dei termini di adempimento originariamente individuati.

Più nel dettaglio, l’articolo 9 del d.l. n. 23/2020, come risultante a seguito delle modifiche apportate

in sede di conversione in legge, stabilisce:

– la proroga, per la durata di sei mesi, dei termini di adempimento dei concordati preventivi,

degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del

consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020;

– la possibilità per il debitore di presentare, nel corso dei procedimenti di concordato

preventivo e per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23

febbraio 2020 e fino all’udienza per l’omologazione, istanza per la concessione di un

termine, non superiore a 90 giorni e non prorogabile, finalizzato alla predisposizione di una

nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione. Il nuovo termine

decorre dalla data del provvedimento del Tribunale che accoglie l’istanza.

Con specifico riferimento al concordato preventivo, tuttavia, tale possibilità non è ammessa

qualora sia già stata tenuta l’adunanza dei creditori ma non siano state raggiunte le

maggioranze richieste dall’articolo 177 l.f., per l’approvazione del concordato;

– la possibilità per il debitore di richiedere, fino alla data dell’udienza fissata per

l’omologazione, il differimento dei termini di adempimento fissati nella proposta e

nell’accordo originari. In tal caso, dunque, la modifica è circoscritta alle scadenze già pattuite

che, per espressa previsione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. n. 23/2020 non possono essere

dilazionate per più di sei mesi. La stessa disposizione precisa che la relativa richiesta deve

essere effettuata tramite il deposito di una memoria contenente l’indicazione dei nuovi

termini e la documentazione che comprova la necessità di modificare le scadenze originarie.

Si tratta di richiesta di modifica unilaterale, condizionata alla successiva omologazione del

Tribunale che, nel caso di concordato preventivo, è tenuto ad acquisire il parere del

commissario giudiziale. Il Tribunale omologa la modifica previa verifica della persistente

sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis l.f. e dando espressamente atto

delle nuove scadenze;

49

– la possibilità, per il debitore cui sia stato concesso il termine ai sensi dell’articolo 161, comma

6, l.f., e per il quale le eventuali proroghe dei termini originari siano in scadenza, di

beneficiare di un ulteriore periodo di proroga di 90 giorni.

La richiesta di concessione dell’ulteriore proroga dell’automatic stay, che può essere

effettuata anche in presenza di un ricorso per la dichiarazione di fallimento, deve essere

formulata tramite apposita istanza da depositare prima della scadenza dei termini concessi

ex articolo 161, comma 6, l.f. e già prorogati. Nell’istanza il debitore deve indicare gli elementi

che rendono necessaria la concessione della nuova proroga, con specifico riferimento ai fatti

sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Il Tribunale, dopo aver acquisito il parere del commissario giudiziale se nominato, concede la

proroga subordinatamente alla constatazione dell’esistenza di concreti e giustificati motivi:

trattandosi, peraltro, di una mera dilatazione degli originari termini, la disciplina descritta

nell’articolo 161, commi 7 e 8, l.f. continua a trovare applicazione.

L’istanza di ulteriore proroga può essere richiesta anche dal debitore che ha già ottenuto la

concessione dei termini di cui all’articolo 182-bis, settimo comma, l.f.. In tal caso, il Tribunale

provvede in camera di consiglio, omessi gli adempimenti di cui al medesimo articolo 182-bis,

comma 7, primo periodo l.f. (comunicazione ai creditori della documentazione), e concede

la proroga quando ritiene che esistano giustificati e concreti motivi e persistano i presupposti

per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze fissate

nell’articolo 182-bis, primo comma, l.f.;

– la possibilità per il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la

concessione dei termini di cui all’articolo 161, comma 6, o all’articolo 182-bis, comma 7, l.f.

di depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano

di risanamento ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d), l.f. pubblicato nel registro delle

imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. In questa

ipotesi, previa verifica della completezza e della regolarità della documentazione, il Tribunale

dichiara l’improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell’articolo 161, comma 6, o

dell’articolo 182-bis, comma 7, l.f.48;

– l’inapplicabilità delle disposizioni dell’articolo 161, comma 10, l.f. alle domande prenotative

ex articolo 161, comma 6, l.f. depositate entro il 31 dicembre 2020: si tratta, in altri termini,

dell’inapplicabilità della previsione in forza della quale, pendente il procedimento per la

dichiarazione di fallimento, il termine concesso per il deposito della proposta, del piano e

della documentazione a corredo è limitato a sessanta giorni, prorogabili, in presenza di

giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Con questa modifica, anche pendente il

procedimento per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore che ha depositato la

domanda prenotativa, i termini restano inalterati e, dunque, il Giudice potrà concedere dai

sessanta ai centoventi giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre

sessanta giorni49.

48 Così il comma 5-bis dell’articolo 9 del Decreto “Liquidità” aggiunto in sede di conversione in legge del decreto.

49 Così il comma 5-ter dell’articolo 9 del Decreto “Liquidità” aggiunto in sede di conversione in legge del decreto.

50

In relazione alle prime interpretazioni e alle prime prassi diffuse con riguardo all’articolo 9 del

Decreto “Liquidità”, corre l’obbligo di segnalare quanto sostenuto dalla circolare dell’Agenzia delle

entrate n. 11/E del 6 maggio 2020.

L’Agenzia si sofferma sul primo comma della disposizione in rassegna in forza della quale, come si è

chiarito, si è disposta la proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi

di ristrutturazione. Secondo l’Agenzia, l’espressione “termini di adempimento” è riferita alla

tempistica prevista per il compimento degli adempimenti atti a dare esecuzione al piano di

risanamento oggetto del concordato o dell’accordo di ristrutturazione omologato, compreso quindi

l’obbligo di eseguire i pagamenti nei confronti dei creditori alle scadenze convenute. In virtù di tale

circostanza, a detta dell’Agenzia, sono da intendersi prorogate di sei mesi le scadenze dei pagamenti

dei crediti tributari oggetto di trattamento ai sensi dell’articolo 182-ter l.f. che ricadano nel periodo

compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, come considerato dal primo comma

dell’articolo 9.

Restano peraltro esclusi dall’ambito applicativo della disposizione, ad avviso dell’Agenzia, i

pagamenti derivanti dall’adesione alle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della

riscossione (c.d. rottamazioni bis e ter). A tal riguardo, l’Agenzia evidenzia che l’istituto della

rottamazione – stante la sua natura eccezionale – ha regole e scadenze proprie e viene gestito, in

assenza di specifiche disposizioni di legge, nell’assoluto rispetto della normativa di riferimento.

Depone, in tal senso, l’articolo 68 del Decreto “Cura Italia”, che ha dedicato una specifica previsione,

il comma 3, al differimento dei termini dei versamenti derivanti dai carichi oggetto di rottamazione,

non intendendoli inclusi nella previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo 68. Restano

confermate le scadenze dei pagamenti successive al 31 dicembre 2021.

Con riguardo all’accordo di ristrutturazione, l’Agenzia delle entrate ha precisato che la proroga di cui

all’articolo 9, primo comma, del Decreto “Liquidità” non produce effetti rispetto al termine

moratorio, di novanta giorni, previsto dall’articolo 182-ter, nel sesto e ultimo comma, l.f.50. Detto

termine, entro il quale il debitore ha ancora facoltà di eseguire il pagamento delle somme dovute

senza incorrere nel rischio di risoluzione della transazione, non equivale a un “termine di

adempimento”, ma rappresenta il termine massimo di tolleranza per l’esecuzione del versamento il

cui termine di adempimento è già scaduto. Nel caso in cui il termine di adempimento pattuito sia

slittato per effetto della proroga, pertanto, il debitore potrà fruire, alla nuova scadenza, dell’ulteriore

termine di novanta giorni di cui al citato articolo 182-ter, ultimo comma, l.f., per evitare

l’inadempimento rilevante ai fini della risoluzione.

Articolo 10 (d.l. “Liquidità”) – Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la

dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

Con riferimento alla dichiarazione di fallimento e alla dichiarazione di insolvenza si evidenzia la

disposizione di cui all’articolo 10 del d.l. n. 23/2020. Con essa si è inserita una eccezionale previsione

50 L’articolo 182-ter, ultimo comma, l.f. prevede che la transazione fiscale conclusa nell’ambito di un accordo di

ristrutturazione si risolve di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i

pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

51

di improcedibilità, nel breve periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, relativa a

tutti i ricorsi presentati per la dichiarazione di fallimento, ai sensi degli articoli 15 e 195, l.f., nonché

per la dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. n. 270/1999.

Risultano ricomprese sotto l’ambito applicativo della disposizione in rassegna tutte le tipologie di

istanze che coinvolgono imprese di dimensioni tali da non essere assoggettate alla disciplina del d.lgs.

n. 347/2003 (c.d. Decreto Marzano): alla scadenza del periodo indicato, peraltro, le istanze per la

dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.

Con la conversione in legge del Decreto “Liquidità” è stato puntualizzato che restano esclusi

dall’ambito applicativo della disposizione:

– i ricorsi presentati in proprio dall’imprenditore quando l’insolvenza non è conseguenza

dell’epidemia di COVID-19;

– l’istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, comma 2, 173, commi

2 e 3 e 180, comma 7, l.f.. Si tratta, come è noto, delle ipotesi in cui il Tribunale ha dichiarato

inammissibile la proposta di concordato, ovvero delle dichiarazioni di fallimento che fanno

seguito alla revoca del concordato o, infine, ai casi in cui il Tribunale, rigettando

l’omologazione del concordato e ricorrendo le condizioni richieste dalla legge, dichiari il

fallimento;

– i ricorsi presentati dal pubblico ministro con la richiesta di emissione dei provvedimenti

cautelari o conservativi di cui all’articolo 15, comma 8, l.f., o quando la richiesta è stata

presentata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, l.f.. In tali casi, secondo la relazione illustrativa,

la previsione di improcedibilità verrebbe ad avvantaggiare le imprese che stanno

potenzialmente mettendo in atto condotte dissipative di rilevanza anche penale con

nocumento dei creditori, compromettendo le esigenze di repressione di condotte

caratterizzate da particolare gravità.

L’ultimo comma dell’articolo 10 del d.l. n. 23/2020, come risultante a seguito delle modifiche

apportate in sede di conversione, precisa che nei casi in cui alla dichiarazione di improcedibilità dei

ricorsi presentati nell’arco temporale ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 faccia

seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, tale periodo non verrà computato

nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, commi 1 e 2, 69-bis e 147 l.f..

In altri termini, si sterilizza l’efficacia del periodo di improcedibilità dei ricorsi, ai fini del computo dei

termini di cui appresso, nei casi in cui il fallimento sia dichiarato entro il 30 settembre 2020. Il periodo

di improcedibilità, anche a seguito delle modifiche apportate all’articolo 10 del Decreto “Liquidità”

in sede di conversione, non viene pertanto computato in ordine al:

a) calcolo dell’anno decorrente dalla cancellazione della società dal Registro delle imprese per

la dichiarazione di fallimento;

b) calcolo del biennio rilevante per l’inefficacia degli atti a titolo gratuito;

c) calcolo del biennio per l’inefficacia dei c.d. pagamenti anticipati;

d) calcolo del periodo rilevante – un anno o sei mesi – per la revocatoria degli atti compiuti ai

sensi dell’articolo 67, commi 1 e 2, l.f.;

e) calcolo dei termini di cui all’articolo 69-bis per la proposizione delle azioni revocatorie;

52

f) calcolo del periodo annuale per la dichiarazione del fallimento in estensione al socio

illimitatamente responsabile.

Ciò detto, anche alla luce delle novità inserite nell’articolo 9, comma 1, in sede di conversione in legge

e precedentemente esaminate, non può sottacersi la circostanza che le nuove misure del Capo II del

d.l. n. 23/2020 si occupano in maniera marginale e non soddisfacente delle c.d. crisi minori, vale a

dire delle crisi attualmente disciplinate dalla legge n. 3/2012 relativa ai procedimenti di composizione

della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, tralasciando aspetti che si

potranno rivelare per il consumatore e i soggetti non fallibili di estrema rilevanza. In considerazione

della proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi, la legislazione d’urgenza avrebbe dovuto

prevedere modifiche mirate e incisive alla vigente legge n. 3/2012 finalizzate, quantomeno, a

facilitare il sovraindebitato, duramente colpito dall’emergenza scatenata dalla pandemia da COVID-

19, nella modifica dei piani e degli accordi già omologati quando l’esecuzione degli stessi divenga

impossibile per ragioni a lui non imputabili.

Articolo 51 (d.l. “Rilancio”) – Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di

amministrazione straordinaria

L’articolo 51 del Decreto “Rilancio” dispone una proroga di ulteriori sei mesi dei termini di

esecuzione dei programmi delle procedure di amministrazione straordinaria, autorizzati dal

Ministero e aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, anche se già prorogati fruendo delle

possibilità offerte dall’articolo 4 del d.l. n. 347/2003, convertito con modificazioni dalla legge n.

39/2004 (c.d. Legge Marzano). Si tratta, più partitamente, dei programmi predisposti ai sensi

dell’articolo 27, comma 2, del d.lgs. n. 270/1999 al fine di conseguire il recupero dell’equilibrio

economico dell’attività delle grandi imprese soggette alla disciplina della c.d. Legge Marzano.

Viene, in tal modo, estesa anche all’amministrazione straordinaria la proroga dei termini di

adempimento, già accordata dall’articolo 9, comma 1, del Decreto “Liquidità” ai piani di concordato

e agli accordi di ristrutturazione omologati e con scadenza nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio

2020 e il 31 dicembre 2021. L’obiettivo perseguito dal Governo è di consentire, come avviene per i

concordati e gli accordi di ristrutturazione, la realizzazione delle finalità conservative tipiche di queste

procedure, destinate alla ristrutturazione e non al fallimento, delle grandi imprese insolventi che,

prima dell’emergenza epidemiologica, presentavano concrete possibilità di riuscita e che, in questa

fase, potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse.

Di seguito una tabella riepilogativa delle principali novità.

ART. TIPOLOGIA PROCEDIMENTI MISURA DURATA

Concordati preventivi, accordi di

ristrutturazione, accordi di

Proroga dei termini fissati per

composizione della crisi e piani del 6 mesi

l’adempimento

consumatore omologati aventi scadenza

in data successiva al 23 febbraio 2020

Procedimenti di concordato preventivo

Possibilità di richiedere la

e per l’omologazione degli accordi di

concessione di un termine per 90 giorni

ristrutturazione pendenti alla data del

predisposizione di una nuova

23 febbraio 2020

53

9 d.l. proposta di concordato o di un nuovo

Liquidità accordo di ristrutturazione

Procedimenti di omologazione di

concordati preventivi pendenti alla data Possibilità di richiedere un

del 23 febbraio 2020 e degli accordi di differimento, dei termini di 6 mesi

ristrutturazione pendenti alla data del adempimento originari

23 febbraio 2020

Possibilità di proroga di automatic

Concordati in bianco e accordi di stay ex artt. 161, comma 6, e 182-bis,

90 giorni

ristrutturazione comma 7, l.f., se siano in scadenza le

proroghe già assegnate

Possibilità di rinunciare alla procedura

entro i termini assegnati dal giudice,

9 co. 5- Entro il 31

Concordati in bianco e accordi di depositando, per la pubblicazione

bis d.l. dicembre

ristrutturazione presso il Registro delle imprese, un

Liquidità 2020

piano di risanamento ex art. 67,

comma terzo, lett. d) l.f.

Anche pendente il procedimento di

9 co. 5- Entro il 31

fallimento dell’imprenditore che ha

ter d.l. Concordati in bianco dicembre

depositato la domanda prenotativa, i

Liquidità 2020

termini restano inalterati

Improcedibilità delle dichiarazioni di

fallimento presentate ex artt. 15 e

195 l.f. e delle dichiarazioni di

insolvenza ex art. 3 del d.lgs. n.

270/1999

Eccezioni:

– ricorsi presentati in proprio

quando l’insolvenza non è

conseguenza dell’epidemia di

COVID-19;

Dal 9

– istanza di fallimento da chiunque

marzo

10 d.l. Dichiarazione di fallimento e dello stato formulata ex artt. 162, co. 2, 173,

2020 al 30

Liquidità di insolvenza co. 2 e 3, e 180, co. 7, l.f.;

giugno

– ricorsi presentati dal P.M. con

2020

richiesta di emissione dei

provvedimenti cautelari o

conservativi ex art. 15, comma 8,

l.f. o quando la richiesta è

presentata ex art. 7, co. 1, l.f.

In caso di successivo fallimento

dichiarato entro il 30 settembre 2020,

il periodo di blocco non verrà

computato ex artt. 10, 64, 65, 67, co.

1 e 2, 69-bis e 147 l.f.

Proroga dei termini dei programmi

51 d.l. Procedure di amministrazione

autorizzati e con scadenza successiva 6 mesi

Rilancio straordinaria ex “Legge Marzano”

alla data del 23 febbraio 2020

54

5. Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza

strategica

Il Capo III del d.l. n. 23/2020 contiene disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei

settori di rilevanza strategica. Si tratta delle misure volte a estendere e a implementare il d.l. n.

21/2012, c.d. Decreto Golden Power, e finalizzate ad ampliare gli strumenti già esistenti per la tutela

degli investitori e per assicurare trasparenza ed efficienza dei mercati. In situazioni di particolare

turbolenza come quella attuale, possono riscontrarsi sensibili ricadute anche per le imprese di piccole

e medie dimensioni che siano quotate nei mercati regolamentati.

Articolo 15 (d.l. “Liquidità”) – Modifiche all’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre

2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133

Articolo 16 (d.l. “Liquidità”) – Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con

modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56

Articolo 17 (d.l. “Liquidità”) – Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

L’articolo 15 del d.l. n. 23/2020 interviene sulla normativa relativa ai poteri speciali attribuiti al

Governo dal d.l. n. 21/2012 (c.d. Decreto Golden Power) inerenti ai settori strategici dell’energia, dei

trasporti e delle comunicazioni, nonché ai settori indicati all’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento

(UE) n. 452/2019.

Si tratta di previsioni volte a rafforzare, in prevalenza fino al 31 dicembre 2020, gli speciali poteri

attribuiti al Governo dal d.l. n. 21/2012 e finalizzati a salvaguardare gli assetti delle imprese operanti

in settori strategici, tra cui, a seguito della modifica, rientreranno, oltre a quelli tradizionali della

difesa, della sicurezza nazionale, dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, anche quello

finanziario, creditizio e assicurativo agroalimentare, e sanitario. Va chiarito che l’operatività di alcune

disposizioni è subordinata alla emanazione del DPCM per l’individuazione degli asset strategici nei

settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 452/2019.

L’articolo 15, comma 1, del d.l. n. 23/2020, anche a seguito delle modifiche apportate in sede di

conversione, stabilisce che fino alla data di emanazione del DPCM summenzionato, pertanto, sono

ora soggetti a obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri gli acquisti di partecipazioni

in società che detengono asset in tutti settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lett. a), b), c), d) ed e)

del Regolamento (UE) n. 452/2019, intendendosi compresi nel settore finanziario, quello creditizio e

assicurativo, e nel settore sanitario, la produzione, l’importazione e la distribuzione all’ingrosso di

dispositivi medicali, medico-chirurgico e di protezione individuale. Inoltre, la notifica riguarda gli

acquisti di tutte le partecipazioni, a prescindere dalla rilevanza della partecipazione e anche se

effettuate da soggetto europeo.

Al fine poi di contrastare l’emergenza da COVID-19 e di contenerne gli effetti negativi fino al 31

dicembre 2020, sono soggetti all’obbligo di notifica anche le delibere, gli atti o le operazioni che

abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il

cambiamento della loro destinazione sempre con riferimento a imprese a rilevanza strategica ivi

inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo; gli acquisti a qualsiasi titolo effettuati

55

di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all’Unione europea, di rilevanza tale

da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della

società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’articolo 2359 c.c. e del testo unico

di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri

non appartenenti all’Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale

almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente

possedute, quando il valore complessivo dell’investimento sia pari o superiore a un milione di euro,

e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento,

20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.

L’articolo 16 del d.l. n. 23/2020 modifica alcuni aspetti procedurali del d.lgs. n. 21/2012.

A tutela del mercato e dell’economia interna, con l’obiettivo di evitare scalate ostili, inoltre, l’articolo

17 del d.l. n. 23/2020 modifica alcune previsioni dell’articolo 120 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di

seguito, TUF), relativo agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

In primo luogo, si sopprime dal comma 2-bis dell’articolo 120 TUF l’inciso “ad elevato valore corrente

di mercato” per consentire alla Consob di prevedere, per un periodo di tempo limitato, soglie inferiori

a quelle indicate nell’articolo 120, comma 2, TUF (3% e 5% in caso di PMI), per i detti obblighi di

comunicazione, anche con riguardo a società che non presentino una elevata capitalizzazione.

In secondo luogo, si interviene sul comma 4-bis dell’articolo 120 TUF (c.d. norma antiscorrerie o

dichiarazione di intenzione); l’articolo 17, comma 1, lett. b), infatti, prevede che la Consob possa, con

provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza,

prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del

comma 4-bis dell’articolo 120 del TUF una soglia del 5% quando riferita a società ad azionariato

particolarmente diffuso.

A seguito della pubblicazione del Decreto “Liquidità”, avvalendosi dei poteri coniati nell’articolo 17

in rassegna, la Consob ha adottato due provvedimenti che attengono sia al regime di trasparenza

relativo all’obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in alcune società italiane quotate,

sia la “dichiarazione delle intenzioni” in caso di acquisizione di partecipazioni nelle società quotate,

come previsto dall’articolo 120, comma 4-bis, del TUF. Si tratta, più partitamente, delle delibere nn.

21326 e 21327 del 9 aprile 2020, applicabili dall’11 aprile 2020 fino all’11 luglio 2020 a 104 società

quotate in Italia, individuate secondo il criterio della diffusione dell’azionariato ed elencate in

allegato alle delibere sopra richiamate.

Con riguardo alle variazioni delle soglie relative alle partecipazioni rilevanti che fanno scattare

l’obbligo di comunicazione alla Consob, l’Autorità di vigilanza ha operato la riduzione dal 3% all’1% e

dal 5% al 3% per le PMI. Considerato che, come precedentemente esaminato, il Decreto “Liquidità”

privilegia unicamente il criterio della diffusione dell’azionariato, si è resa necessaria, pertanto,

l’abrogazione da parte dell’Autorità della precedente delibera n. 21304 del 17 marzo scorso che

introduceva un obbligo analogo per 48 società quotate, individuate secondo il duplice criterio fissato

nella previgente versione dell’articolo 120, comma 2-bis, del TUF e ancorato a: i) all’elevato valore di

mercato e ii) alla diffusione dell’azionariato.

56

diritto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) c.c., richiamato dall’articolo 93 del TUF.

Con riguardo, invece, ai poteri di cui al novellato articolo 120, comma 4-bis, del TUF, per il periodo di

tre mesi successivi alla data dell’11 aprile 2020 e per le 104 società ricomprese nel menzionato

elenco, la Consob si è avvalsa della facoltà di introdurre l’ulteriore soglia del 5%, al raggiungimento o

superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 120, comma 4-

bis, del TUF. Restano ferme le esenzioni dagli obblighi di comunicazione delle dichiarazioni di

intenzioni previste dal nuovo articolo 122-ter del Regolamento Emittenti, come introdotto con la

Delibera della Consob n. 21320 del 7 aprile 202052.

Da ultimo, si segnala che in sede di conversione in legge del Decreto “Liquidità” è stato aggiunto il

comma 1-bis all’articolo 17, con il quale si è precisato che le modifiche apportate all’articolo 120 TUF

sopra descritte, così come le previsioni degli articoli 15 e 16 dello stesso Decreto “Liquidità”, trovano

applicazione per i settori agroalimentare e siderurgico, fino al 31 dicembre 2020, anche per

perseguire l’ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della

produttività nel territorio nazionale.

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità:

ART. SOGGETTI ADEMPIMENTO TERMINI

Fino all’applica-

zione del

d.P.C.M. per

l’individuazione

degli asset stra-

15 e 16 Speciali poteri di intervento del Governo a

tegici nei settori

d.l. Società e gruppi tutela dei settori strategici per l’economia e del

di cui all’art. 4,

Liquidità settore sanitario

par. 1, Regola-

mento UE) n.

452/2019 o fino

al 31 dicembre

2020

Consob può prevedere soglie inferiori a quelle

indicate nell’art. 120, co. 2, TUF

17 d.l. Per periodo di

Società quotate

Liquidità Consob può prevedere una soglia del 5 %, in tempo limitato

aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo

dell’art. 120, co. 4-bis, TUF

51 Delibera Consob n. 21326 “Riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione ai sensi dell’articolo 120, comma

2-bis, del D.Lgs. n. 58 del 1998 per le partecipazioni azionarie nel capitale di società quotate aventi l’Italia come Stato

membro d’origine ad azionariato particolarmente diffuso”.

52

Delibera Consob n. 21327 “Riduzione della soglia percentuale iniziale di comunicazione ai sensi dell’art. 120, comma 4-

bis, del D.Lgs. n. 58 del 1998 per le dichiarazioni degli obiettivi in occasione dell’acquisto di una partecipazione in emittenti

quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine e ad azionariato particolarmente diffuso”.

57

Nei settori agroalimentare e siderurgico le

17 co. 1- misure degli artt. 15, 16 e 17 si applicano anche

Società, anche quotate, Fino al 31

bis d.l. per perseguire l’ulteriore finalità della tutela del

e gruppi dicembre 2020

Liquidità mantenimento dei livelli occupazionali e della

produttività nel territorio nazionale

6. Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale

Il titolo I del Decreto “Cura Italia” reca una serie di misure finalizzate a rafforzare il servizio sanitario

nazionale e la protezione civile.

Trattasi di previsioni che mirano al potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute e

degli Uffici periferici dello stesso, all’incremento del personale medico e infermieristico della sanità

militare, nonché al rafforzamento del personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario

nazionale, prevendo, a tal fine, alcune misure straordinarie per la permanenza in servizio del

personale sanitario e, al contempo, deroghe alle norme che disciplinano le procedure per il

riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell’Unione europea o

in Paesi terzi.

Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione

individuale, in considerazione della inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza

COVID-19, l’articolo 5 del d.l. n. 18/2020 introduce altresì alcuni incentivi per la produzione e la

fornitura di dispositivi medici, autorizzando Invitalia, in qualità di soggetto gestore delle principali

agevolazioni nazionali alle imprese a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in

conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di dispositivi medici, come

mascherine, respiratori e altri dispositivi.

Nella medesima ottica, limitatamente al periodo dell’emergenza, l’articolo 15 del d.l. n. 18/2020

prevede la possibilità di mettere in commercio le menzionate mascherine anche in deroga alle vigenti

disposizioni in materia, ferma restando la necessità che il produttore autocertifichi sotto la propria

responsabilità che il prodotto sia conforme alla normativa vigente sugli standard di sicurezza.

L’articolo 3 del d.l. n. 18/2020, poi, facendo seguito alle prescrizioni già impartite dal Ministero della

salute con circolare del 1 marzo 2020, stabilisce un potenziamento della rete di assistenza

territoriale, consentendo alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle aziende

sanitarie di stipulare contratti con le strutture private accreditate per l’acquisto di ulteriori

prestazioni sanitarie, ovvero con strutture private non accreditate, purché siano in possesso dei

requisiti richiesti per l’autorizzazione all’esercizio, laddove le prime non siano in grado di soddisfare

il fabbisogno stimato dalla menzionata circolare del Ministero della salute 1° marzo 2020.

Viene, inoltre, stabilito che, al fine di fronteggiare la carenza di personale medico e delle professioni

sanitarie legata ai ricoverati o allo stato contumaciale degli stessi, le strutture private, accreditate e

non, sono tenute a mettere a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le

apparecchiature presenti nelle suddette strutture. In tal caso, per quanto attiene all’aspetto delle

indennità, le prestazioni rese dalle strutture private sono remunerate dalle regioni richiedenti,

58

corrispondendo al proprietario dei beni messi a disposizione, una somma di denaro a titolo di

indennità di requisizione ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del presente decreto.

Articolo 6 (d.l. “Cura Italia”) – Requisizioni in uso o in proprietà

L’articolo 6 del d.l. n. 18/2020 prevede la possibilità dell’adozione di provvedimenti di requisizione

in uso o in proprietà di beni (mobili o immobili)53.

Si rammenta, a tal proposito, che la requisizione dei beni è prevista dall’articolo 835 c.c. che, rinviando a

leggi speciali per l’individuazione di disposizioni di maggior dettaglio circa i contenuti del provvedimento

e le modalità di sua attuazione, declama la regola generale per cui quando ricorrano gravi e urgenti

necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili.

La requisizione in uso è uno strumento eccezionale tramite cui il cittadino collabora, in caso di

assoluta straordinarietà, alla soddisfazione di esigenze della collettività trasferendo il godimento di

un bene e adempiendo, in tal modo, ai doveri di solidarietà sociale. Il grave momento di estrema

urgenza e necessità vissuto dal Paese e l’esigenza di non frapporre indugi alla tempestiva azione della

pubblica amministrazione legittima l’assunzione di provvedimenti ablatori, a valenza temporanea, di

beni presso il proprietario ovvero presso colui che ne abbia la detenzione, senza la necessità di una

preventiva comunicazione al soggetto interessato.

L’articolo 6 del d.l. n. 18/2020 si articola idealmente in due parti.

La prima concerne la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi

sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare

l’emergenza sanitaria, nonché per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle

aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero

di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti dal COVID-19.

Tale forma di requisizione è disposta con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile,

anche su richiesta del Commissario straordinario nominato per l’attuazione e il coordinamento delle

misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica, e può protrarsi fino al 31 luglio

2020, ovvero fino al diverso termine individuato dal Governo per lo stato di emergenza.

La requisizione di beni mobili deteriorabili o di cui l’uso alteri la destinazione e la struttura può essere

solo in proprietà.

In ogni caso, la requisizione in uso non può avere una durata che ecceda i sei mesi dalla data di

apprensione del bene, ferma restandone la proroga fintanto che persista lo stato emergenziale. In

caso di mancata restituzione del bene nel predetto arco temporale, si prevede la “riqualificazione”

del provvedimento in requisizione in proprietà, salvo che l’interessato consenta espressamente alla

proroga del termine del provvedimento d’uso.

In linea con le previsioni di cui all’articolo 835, primo comma, ultimo capoverso, c.c., che prevede a

favore del proprietario del bene la corresponsione di una giusta indennità, l’articolo 6, comma 5, del

53Si segnala che, in sede di conversione del Decreto “Cura Italia”, l’articolo 6 non è stato significativamente inciso, ma sono

state apportate modifiche di carattere meramente formale e lessicale.

59

d.l. n. 18/2020 riconosce al proprietario dei beni requisiti la corresponsione di una somma di denaro

a titolo indennità contestualmente all’apprensione dei beni requisiti.

La somma è determinata e liquidata secondo il valore corrente di mercato del bene valutato alla data

del 31 dicembre 2019 (e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive

alterazioni della domanda o dell’offerta). Più partitamente, il decreto stabilisce che:

a) in caso di requisizione in proprietà, l’indennità di requisizione è pari al 100 per cento di detto

valore;

b) in caso di requisizione in uso, l’indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva

durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprietà.

Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore,

l’indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi

o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell’emergenza di

cui al comma 1, comunque nel limite massimo dei sei mesi.

Qualora la requisizione di beni mobili si prolunghi, ovvero nei casi in cui la requisizione in uso si

modifichi in requisizione in proprietà, spetta al proprietario del bene requisito una indennità

aggiuntiva che è prevista secondo gli stessi criteri di calcolo ed è corrisposta entro15 giorni della

scadenza del termine indicato per l’uso. Quando non è individuato un nuovo termine di durata,

l’indennità è pari al 100% del valore di mercato del bene.

La seconda parte dell’articolo 6 del d.l. n. 18/2020 abilita l’autorità a procedere con la requisizione in

uso o in proprietà di beni immobili.

I commi 8 e 9 dell’articolo 6, in particolare, disciplinano la requisizione in uso temporanea di beni

immobili al fine di fronteggiare improrogabili esigenze connesse con l’emergenza sanitaria. Tale

forma di requisizione è disposta con decreto del Prefetto, su proposta del Dipartimento della

protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente: il parere

del Dipartimento di prevenzione è acquisito per verificare l’idoneità di requisiti minimi strutturali

(così la relazione illustrativa).

Oggetto del provvedimento prefettizio possono essere strutture alberghiere o altri immobili aventi

analoghe caratteristiche di idoneità.

L’obiettivo del provvedimento ablatorio è di offrire ospitalità a persone in sorveglianza sanitaria e

isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate

presso il domicilio della persona interessata. Anche in tali ipotesi, deve essere corrisposta al

proprietario dei beni requisiti una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione che, stando

al provvedimento in esame, verrà liquidata contestualmente all’apprensione del bene medesimo.

Considerata la natura dei beni, il procedimento di determinazione della indennità si baserà, in tali

casi, sulla formalizzazione di una relazione di stima del valore del bene. A tal riguardo, il comma 8

dell’articolo 6 dispone che l’indennità di requisizione è liquidata nello stesso decreto del Prefetto,

sulla base di una stima predisposta dall’Agenzia delle entrate, alla stregua del valore corrente di

mercato dell’immobile requisito o di quello di immobili aventi caratteristiche analoghe, in misura

corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di

60

detto valore. È da mettere in evidenza che l’ottavo comma dell’articolo 6 del Decreto “Cura Italia” è

stato modificato dall’articolo 146 del Decreto “Rilancio” con riferimento al procedimento di

liquidazione della indennità che viene dettagliato con maggiore attenzione, con la previsione del

versamento di un acconto e la successiva liquidazione del saldo.

Il Decreto “Rilancio”, infatti, stabilisce che l’indennità di requisizione venga liquidata in forma di

acconto, immediatamente nello stesso decreto del Prefetto, applicando lo 0,42%, per ogni mese o

frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita

catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell’imposta di registro,

relativo alla corrispondente categoria catastale dell’immobile requisito. Si precisa che la stessa

indennità di requisizione viene determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo

decreto del Prefetto che, ai fini della stima, si avvale dell’Agenzia delle entrate, sulla base del valore

corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell’immobile requisito o di quello di immobili di

caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva

durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto è liquidata la differenza tra gli

importi definitivi e quelli in acconto dell’indennità di requisizione.

Quanto alla durata, come per i beni mobili, la requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio

2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza.

Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore,

l’indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi

o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell’emergenza.

In ogni caso di prolungamento della requisizione, la differenza tra l’indennità già corrisposta e quella

spettante per l’ulteriore periodo è corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del

termine originariamente indicato. Se non è indicato alcun termine, la requisizione si presume

disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la

durata dello stato di emergenza.

Per l’attuazione delle misure passate in rassegna, l’articolo 6, comma 10, del Decreto “Cura Italia”

autorizza una spesa che non supera i 150 milioni di euro per il 2020. A tal riguardo, l’articolo 17 del

Decreto “Rilancio” ha modificato il richiamato comma 10 in commento, prevedendo che il

Dipartimento della protezione civile, il Commissario straordinario e i soggetti attuatori possano

acquisire, ricorrendo a strumenti diversi dalla requisizione, ma in nessun caso in proprietà e nei limiti

dell’autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 10, strutture destinate all’ospitalità delle

persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.

V’è da segnalare, infine, che l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 (par. 5.1),

si è soffermata sul trattamento fiscale delle requisizioni di cui all’articolo 6 del d.l. n. 18/2020.

L’Agenzia, richiamando quanto chiarito nella risoluzione 31 ottobre 2000, n. 160 e considerata la

disciplina della requisizione di cui al summenzionato articolo 6, precisa che agli effetti dell’IVA, le

requisizioni in proprietà, accompagnate da indennità, determinando un trasferimento a titolo

oneroso, sia pure coattivo, della proprietà di un bene, rientrano nella previsione di cui all’articolo 2

del d.P.R. n. 633/1972. Decisivo, sembrerebbe apparire il richiamo dell’articolo 14 della Direttiva n.

112/2006 del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in forza

61

del quale per cessione si intende anche il trasferimento, accompagnato dal pagamento di

un’indennità, della proprietà di un bene in forza di un’espropriazione compiuta dalla pubblica

amministrazione o in suo nome o a norma di legge. Con riferimento alla requisizione in uso, poi,

ricomprendendo il surrichiamato articolo 2 del d.P.R. n. 633/1972 nel concetto di cessione anche gli

atti titolo oneroso che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento su

beni di ogni genere, l’Agenzia riconosce all’istituto tratteggiato nell’articolo 6 del d.l. n. 18/2020, ai

soli effetti tributari, la qualifica di cessione di beni.

Ciò posto, ai fini dell’imposizione ad IVA dell’indennità liquidata al soggetto requisito, si renderà

necessario procedere con una valutazione condotta caso per caso e volta a riscontrare la ricorrenza del

presupposto soggettivo in capo al requisito e l’inerenza della cessione con l’attività esercitata dallo stesso.

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità:

ART. SOGGETTI ADEMPIMENTO TERMINI

Requisizione in uso di presidi sanitari e

medico-chirurgici, nonché di beni mobili

occorrenti per fronteggiare l’emergenza

Fino al termine

Ogni soggetto sanitaria.

dello stato di

pubblico o privato È adottata con decreto del Capo del

emergenza

Dipartimento della protezione civile.

Riconoscimento di una indennità di requi-

sizione.

Requisizione in proprietà di beni mobili

Fino al termine

Ogni soggetto consumabili con l’uso.

dello stato di

6 d.l. pubblico o privato Riconoscimento di un’indennità di requi-

emergenza

Cura sizione.

Italia Requisizione in uso di beni immobili, per

ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e

isolamento fiduciario o in permanenza

Proprietari di strutture domiciliare, laddove tali misure non possano

alberghiere o di altri essere attuate presso il domicilio della Fino al termine

immobili aventi persona interessata. dello stato di

analoghe caratteristi- È adottata con decreto del Prefetto, su emergenza

che di idoneità proposta del Dipartimento della protezione

civile e sentito il Dipartimento di prevenzione

territorialmente competente.

Riconoscimento di un’indennità di requisizione.

Proprietari di strutture

Acquisizione a titolo diverso dalla

alberghiere o di altri Fino al termine

17 d.l. requisizione di strutture per ospitare le

immobili aventi dello stato di

Rilancio persone in sorveglianza sanitaria e isolamento

analoghe caratteristi- emergenza

fiduciario o in permanenza domiciliare.

che di idoneità

Indennità di requisizione: acconto liquidato

immediatamente con decreto del Prefetto; Fino al termine

146 d.l. Proprietari di liquidazione in via definitiva entro 40 giorni dello stato di

Rilancio strutture alberghiere con successivo decreto del Prefetto. emergenza

Valore di mercato dell’immobile corrente al

31.12.2019

62

🔊 Listen to this