CS. COMMERCIALISTI: IL BILANCIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

(AGENPARL) – gio 19 novembre 2020 › informazioni in merito alle poste dello stato patrimoniale (punti 4-10);

› informazioni in merito alle poste del rendiconto gestionale (punti 11-12);

› informazioni concernenti la struttura e il funzionamento sociale (punti 13-17)

› comunicazione in relazione all’andamento gestionale (punti 18-19);

› rispetto di richieste informative ai fini del Cts (punti 20-24) e più precisamente:

› comunicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie (pun-

to 20);

39. I fattori qualitativi di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche

peculiari dell’operazione, o dell’evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni

economiche dei destinatari primari del bilancio della società”. Si veda: Oic (2018), Oic 11.

In linea con tali previsioni anche: IASB (2018), Conceptual Framework, par. 2.11.

› documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse

(punto 21);

› prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi (punto 22);

› differenze retributive tra lavoratori dipendenti (punto 23);

› descrizione dell’attività di raccolta fondi (punto 24).

I primi tre punti, riportati nelle successive tabelle, tendono a fornire un identikit dell’en-

5. Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli

te. Le informazioni generali sull’ente includono, oltre al nominativo, la finalità per cui

l’ente si è costituito ed opera, le attività di interesse generale richiamate nello statuto,

la sezione del Runts72 in cui l’ente è iscritto e le sedi (legale e, se esistenti, operative).

Tabella – Informazioni di carattere generale (punti 1-3)

1) le informazioni generali sull’ente, la missione perseguita e le attività di interesse generale di cui

all’articolo 5 richiamate nello statuto, l’indicazione della sezione del Registro unico nazionale del

Terzo settore in cui l’ente è iscritto e del regime fiscale applicato, nonché le sedi e le attività svolte;

2) i dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni sulla

partecipazione degli associati alla vita dell’ente;

3) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella

conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato; eventuali

accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale;

Il bilancio degli enti del Terzo settore

Per quanto concerne il punto 2, occorrerà indicare elementi che forniscono una rappre-

sentazione sintetica dell’ente, quali il numero degli associati (preferibilmente ad inizio

e chiusura dell’esercizio), le attività svolte nei loro confronti, in termini generali e, se del

caso, specifiche (incluso il numero delle assemblee tenute), nonché indicazioni sulla

72 L’art. 46 del Cts recita che: “Art. 46. Struttura del Registro

1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

a) Organizzazioni di volontariato;

b) Associazioni di promozione sociale;

c) Enti filantropici;

d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

e) Reti associative;

f) Società di mutuo soccorso;

g) Altri enti del Terzo settore”.

partecipazione degli associati alla vita dell’ente, anche per comprendere l’effettiva e

concreta esistenza dell’organizzazione73.

Il punto 3 configura la topica di illustrazione dei criteri valutativi adottati per la costru-

zione del bilancio, con l’inclusione della rilevazione degli eventuali (auspicabili) accor-

pamenti ed eliminazioni di voci e sottovoci (si veda par. 4.4.).

I punti che vanno dal n. 4 al n. 10 interessano elementi patrimoniali-finanziari.

5. Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli

Tabella – Informazioni in merito alle poste dello stato patrimoniale (punti 4-10)

4) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; eventuali contributi

ricevuti; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti

da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le

svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni

esistenti alla chiusura dell’esercizio;

5) la composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e “costi di sviluppo”, nonché le

ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore

a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della

natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri

fondi” dello stato patrimoniale;

8) le movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con

specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, con indicazione

Il bilancio degli enti del Terzo settore

della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro avvenuta

utilizzazione nei precedenti esercizi;

9) una indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con

finalità specifiche;

10) una descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate;

I punti che vanno dal 4 al 7 non richiedono particolari specifiche rispetto a quanto già

indicato con riferimento all’informativa societaria. Occorre, in ogni caso, evidenziare che

nei (limitati) casi in cui siano presenti costi di impianto e di ampliamento capitalizzati, le

norme di comportamento dell’Organo di controllo degli Ets ritengono che sia necessario,

in ossequio al richiamo dell’art. 3, co. 2, che l’Organo di controllo esprima una propria

opinione in merito74.

73 Evidentemente, tale richiesta acquisisce maggiore significatività se riferita agli enti associativi (e nello spe-

cifico alle associazioni di promozione sociale), mentre potrebbe perdere in parte di significato se riferita a taluni

enti fondativi.

74 Si veda: Cndcec/Gruppo di lavoro Principi di comportamento dell’Organo di controllo Ets (2020), Norme

di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, Bozza per la consultazione, Norma Ets 7.1.,

2020.

All’interno della relazione dovrebbe assumere una particolare rilevanza il “prospetto di

rappresentazione della movimentazione delle componenti del patrimonio netto”, che

emerge dalla rappresentazione di quanto richiesto con riferimento al punto 8.

Nell’applicazione delle disposizioni dovrà essere tenuto in considerazione, fatti i debiti

(sostanziali) accorgimenti, quanto disposto dall’Oic 28 con riguardo al prospetto di cui al

numero 7-bis dell’articolo 2427, comma 1, del codice civile.

5. Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli

Approfondimento – Il prospetto di cui all’Oic 28 con riguardo al prospetto di

cui al numero 7-bis dell’articolo 2427, comma 1, del codice civile

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di Quota Riepilogo delle

(eg riserva di utilizzazione disponibile* utilizzazioni effettuate

capitale o di (eg A, B, C, D) nei tre precedenti

utili) esercizi

per copetura per altre

perdite ragioni

Capitale

Riserva da soprapprezzo

delle azioni

Riserva di rivalutazione

Riserva legale

Riserve statutarie

Altre riserve

Riserva per azioni o quote di

società controllante

Il bilancio degli enti del Terzo settore

Riserva da utili netti su

cambi

Riserva da valutazione delle

partecipazioni con il metodo

del Patrimonio Netto

Riserva da deroghe ex

articolo 2423

(…)

Riserva per operazioni

di copertura dei flussi

finanziari attesi

Utili (perdite) portati a

nuovo

Riserva negativa per azioni

proprie in portafoglio

Totale

Quota non distribuibile

Residua quota distribuibile

Legenda:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

D: per altri vincoli statutari

*Al netto dell’eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.

In verità, la finalità del prospetto del decreto ministeriale, seppur apparentemente ricon-

ciliabile con quanto previsto in ambito societario, assume origine e finalità specifiche.

La tabella dell’Oic 28 vuole, in estrema sintesi, individuare la composizione delle poste

ideali del patrimonio netto per evidenziare la parte del patrimonio disponibile e quella

indisponibile, la parte distribuibile e quella indistribuibile.

La tabella che intende proporre il regolatore del decreto trova un miglior riferimento

nella fund accounting impiegata soprattutto nelle not-for-profit organizations di matrice

5. Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli

nord-americana per evidenziare l’andamento e la gestione dei progetti. Per tale motivo,

la tabella (che si presume debba avere, in ogni caso, forma matriciale per meglio rappre-

sentare l’andamento del patrimonio nel corso dell’esercizio e dell’esercizio comparativo)

acquisisce importanza specifica e dovrebbe muovere originariamente dalla distinzione,

premessa la separata esposizione del fondo di dotazione, del patrimonio vincolato dal

patrimonio libero.

Il prospetto non è nuovo alla prassi contabile. La sua disciplina è stata originariamente

prevista dalla Raccomandazione n. 1 del Cndc, Documento di presentazione di un siste-

ma rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit, e, poi, ulteriormente

dettagliata dalla Raccomandazione n. 4, Prospetto di rappresentazione della movimen-

tazione delle componenti del patrimonio netto.

In realtà, il Cndc prevedeva, a differenza dell’Agenzia per le Onlus, che il suddetto pro-

spetto fosse un prospetto quantitativo obbligatorio alla pari di rendiconto gestionale e

stato patrimoniale (di cui di fatto rappresenta un dettaglio), in quanto ritenuto fonda-

Il bilancio degli enti del Terzo settore

mentale ai fini della comunicazione esterna e della gestione interna. Nello specifico, la

gestione interna deve distinguere, in effetti, anche (forse soprattutto) dal punto di vista

gestionale i fondi che presentano un vincolo di destinazione da quelli che risultano “li-

beri”.

Il riferimento della Commissione del Cndc erano già all’epoca gli standard statunitensi,

e, in particolare, lo SFAS 117, Statement of activities.

La revisione apportata allo SFAS 117 che ha portato alla pubblicazione dell’ASU 2016-14

non ha di fatto cambiato l’impostazione adottata dagli standard nord-americani per i

quali lo statement of activities presenta un’analisi delle modifiche delle componenti del

patrimonio netto che può essere riportata in un unico prospetto in seguito ai movimenti

reddituali di competenza dell’esercizio (“Statement of Revenue, Expenses and Changes

in Net Assets”), oppure come prospetto separato (“Statement of Changes in Net Assets”).

Tabella – Esempio di rappresentazione “separata” dei movimenti di patrimonio netto

5. Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli

Fonte: Fasb, Asu 2016-14, Not-for-Profit Entities (Topic 958), Presentation

of Financial Statements of Not-for-Profit Entities, 53.

La prassi ha, poi, già evidenziato la possibilità di rappresentare in modo più dettagliato

la gestione dei fondi vincolati, così da poter rappresentare anche la gestione di eventuali

singoli (importanti) progetti intrapresi dall’organizzazione. Di seguito una esemplifica-

zione di quanto riportato in merito da ActionAid nel bilancio 2019.

Tabella – Prospetto di movimentazione delle poste di patrimonio netto (esempio)

Il bilancio degli enti del Terzo settore

Fonte: Actionaid International Italia Onlus, Bilancio d’esercizio al 31.12.2019, nota integrativa, 12.

La relazione di missione richiede, poi, una descrizione degli “impegni di spesa o di rein-

vestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche”. Sono informazioni su

“debiti fuori bilancio”, ossia impegni esistenti alla data di chiusura dell’esercizio, ma che

ancora non rilevano ai fini dell’iscrizione di una passività in bilancio.

In ambito societario, il paragrafo 124 dell’Oic 12 dispone che “[g]li impegni, non risul-

tanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso

terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora

5. Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli

eseguiti da nessuna delle due parti. La categoria impegni comprende sia impegni di cui è

certa l’esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e vendita a termine), sia

impegni di cui è certa l’esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con

clausola di revisione prezzo). L’importo degli impegni è il valore nominale che si desume

dalla relativa documentazione. Qualora l’impegno non sia quantificabile se ne dà infor-

mativa in nota integrativa”.

Per quanto concerne le erogazioni liberali condizionate, di cui viene richiesta la descri-

zione (ovviamente, sempre se rilevanti), si rinvia a quanto riportato nel capitolo 9.

Le informazioni inerenti all’andamento economico e gestionale originate dalla lettura

del rendiconto gestionale ed incluse nella relazione di missione, in realtà, non sono rife-

ribili nella verità ai soli punti 11 e 12.

Tabella – Informazioni in merito alle poste del rendiconto gestionale

Il bilancio degli enti del Terzo settore

11) un’analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria,

con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;

12) una descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute;

Tuttavia, il punto 11 è dedicato specificamente all’analisi dell’andamento gestionale, evi-

denziando i singoli elementi di ricavo (da leggersi come componente reddituale positivo)

e di costo di entità o incidenza eccezionale.

Il punto 11, nello specifico, seppur avente una descrizione ampia risulta focalizzato

sull’esame del dettaglio delle componenti del rendiconto gestionale, in linea con lo sco-

po della relazione di missione di illustrare i dati riportati nei prospetti quantitativi. In

questa circostanza, si espleta in modo evidente la funzione della relazione di trasforma-

re i dati in informazioni.

A parere di chi scrive, la relazione dovrebbe includere, partendo dal piano dei conti, un

dettaglio più esaustivo delle aree del rendiconto gestionale, evidenziando i punti di for-

za e criticità anche in un’ottica comparativa.

Per esempio, i dati della classe A “Costi e oneri da attività di interesse generale” e “Ri-

cavi, rendite e proventi da attività di interesse generale” potrebbero fornire un miglior

dettaglio delle singole attività di interesse generale, laddove queste fossero molteplici.

Stesso discorso potrebbe essere effettuato per le attività diverse, anch’esse potenzial-

mente più di una. La Sezione C, invece, dovrebbe trovare maggior dettaglio nel prospetto

di rendicontazione delle raccolte fondi (si veda punto 24). La separata indicazione degli

importi aventi entità o incidenza eccezionali trova, invece, origine nella “nuova” discipli-

5. Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli

na del bilancio delle società che trae origine dal d.lgs n. 139 del 2015, tendente a contro-

bilanciare l’eliminazione dell’area straordinaria dal conto economico. Considerato che

l’area straordinaria non appare neanche nel rendiconto gestionale degli Ets, l’inclusione

degli importi non ricorrenti ha ragione di essere nella misura in cui fornisce indicazioni

in merito agli importi “anomali” rispetto all’ordinario andamento dell’entità75. I punti che

vanno dal 13 al 17 riguardano specifiche informazioni concernenti la modalità di adempi-

mento di obblighi normativi oppure il funzionamento sociale.

Il bilancio degli enti del Terzo settore

75 Le Motivazioni alla base delle decisioni assunte dell’Oic 12, commentando l’introduzione nella nota integrati-

va del nuovo disposto codicistico, affermano anche che: 6. “La sezione straordinaria includeva i proventi e gli one-

ri la cui fonte era estranea all’attività ordinaria della società. Diversamente il concetto di eccezionalità richiamato

dal novellato codice civile prescinde dall’appartenenza del fatto aziendale all’attività ordinaria piuttosto che a

quella straordinaria. I singoli elementi di ricavo o di costo dell’attività aziendale possono appartenere a qualsiasi

area del conto economico. Ciò che rileva è che si dia evidenza separata in Nota Integrativa di tali fatti quando

questi sono di ammontare o incidenza eccezionale.

7. Pertanto la norma non può essere interpretata come un recupero nella nota integrativa di quegli elementi di ri-

cavo o di costo che prima delle modifiche legislative confluivano nella sezione degli oneri e proventi straordinari.

8. Nel principio contabile Oic 12 la novità legislativa è stata inquadrata nel sistema delle regole contabili avendo

particolare riguardo al ruolo della Nota Integrativa.

9. In quest’ottica l’informativa richiesta in nota integrativa si distingue in:

a. informativa di puro accounting, volte a spiegare il contenuto delle singole voci di bilancio;

b. informativa utile a valutare l’andamento dell’azienda. Esempi di tale informativa sono quelli relativi ai fatti

successivi, alle passività potenziali e, per le ragioni qui di seguito esposte, l’informativa sui fatti eccezionali.

10. L’informazione prevista al numero 13) dell’art. 2427 infatti concorre a valutare l’andamento prospettico dell’a-

zienda, in quanto avere disclosure sull’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o

incidenza eccezionali, consente all’utilizzatore del bilancio di depurare il conto economico da quegli elementi

che, avendo carattere di eccezionalità, non rientrano nelle normali previsioni dell’impresa e quindi difficilmente

potranno ripetersi negli anni successivi”.

Tabella – Informazioni concernenti la struttura e il funzionamento sociale (punti 13-17)

13) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari iscritti

nel registro dei volontari di cui all’articolo 17, comma 1, che svolgono la loro attività in modo non

occasionale;

14) l’importo dei compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo, nonché al

soggetto incaricato della revisione legale. Gli importi possono essere indicati complessivamente

con riferimento alle singole categorie sopra indicate;

15) un prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti

economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’articolo 10 del d.lgs

5. Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli

117/2017 e s.m.i.;

16) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni

altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora

le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative

alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro

separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime

sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell’ente;

17) la proposta di destinazione dell’avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti

all’utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo;

Si deve rilevare che le informazioni riportate nella relazione di missione evidentemen-

te dovranno trovare corrispondenza ed evidenza nelle conseguenti attività gestionali

dell’organizzazione. Per quanto concerne più nello specifico il riferimento all’attività dei

volontari, l’art. 17, co. 1 del Cts recita che “[g]li enti del Terzo settore possono avvalersi di

volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito

registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale”. Il numero dei

Il bilancio degli enti del Terzo settore

volontari iscritti nel registro -che, a differenza della previsione concernente il numero

dei dipendenti, appare una richiesta sul dato puntuale alla data di chiusura dell’eserci-

zio- e inciderà anche sul calcolo utilizzato, per esempio, da Odv e Aps per giustificare il

proprio profilo giuridico76.

Si deve, infatti, ricordare che le organizzazioni di volontariato si serviranno dei dati re-

lativi all’apporto dei volontari anche per “giustificare” la propria iscrizione nella per-

tinente sezione del Runts. Alle Odv e alle Aps spetta, infatti, di dimostrare che si sono

avvalse nello svolgimento della propria attività sociale “…in modo prevalente dell’attività

di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati” (art. 32,

co. 1, e art. 35, co. 1, Cts), così come nelle associazioni di promozione sociale “…il numero

dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del

numero dei volontari” (art. 36, co. 1 del Cts)77.

76 Per un’analisi più approfondita delle tipicità delle Organizzazioni di volontariato alla luce della Riforma del

Terzo settore, si veda anche: Di Bella M. (2019), Le particolari categorie di enti del Terzo settore: Organizzazioni

di volontariato e Associazioni di promozione sociale, in: Donati F. e Sanchini F., Il Codice del Terzo settore, Milano,

Giuffrè, 169-188.

77 Sembra corretto che la disposizione del Cts che richiede alle Aps di verificare che il numero dei dipendenti

non sia superiore al 50% dei volontari sia parametrato considerando il numero medio di dipendenti e volontari

Si ritiene che tali informazioni potrebbero rientrare per Odv e Aps tra quelle “comple-

mentari” da riportare in bilancio.

Certo che, poi, il dato sul numero dei volontari dovrà essere completato dal numero di

ore di volontariato prestate nel corso dell’esercizio, poiché tale dato risulta fondamen-

tale nel caso in cui l’ente desideri riportare il “valore” dell’apporto dei volontari all’or-

ganizzazione quale informativa dei componenti figurativi. Tali informazioni, in quanto

funzionali al pertinente calcolo, saranno riportate nella sezione informativa dedicata,

5. Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli

appunto, al calcolo del valore all’apporto dell’attività volontaristica (si veda par. 9.2.).

Sembra, poi, interessante osservare che è posta particolare attenzione alle operazioni

non concluse a standard di mercato con parti correlate, intese come operazioni che po-

trebbero essere “alterate”. dato il ruolo che i soggetti stessi che le compiono (o soggetti

loro vicini) ricoprono all’interno dell’organizzazione (si veda tabella sottostante). Se, per

esempio, un Ets vende un immobile a lui donato al figlio di un componente dell’organo di

amministrazione al 50% del valore che il mercato attribuisce allo stesso, probabilmente

c’è un problema di corretta amministrazione. L’informazione, peraltro già sostanzialmen-

te contenuta nelle Linee guida dell’Agenzia per le Onlus, ha anche il pregio di prevenire

situazioni ambigue e consentire una migliore accountability degli Ets.

Tabella – Definizione di parti correlate (Glossario)

Parti correlate – Per parti correlate si intende:

Il bilancio degli enti del Terzo settore

a) ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull’ente. Il controllo si considera esercitato

dal soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o

il cui consenso è necessario agli amministratori per assumere decisioni;

b) ogni amministratore dell’ente;

c) ogni società o ente che sia controllato dall’ente (ed ogni amministratore di tale società o ente).

Per la nozione di controllo delle società si rinvia a quanto stabilito dall’art. 2359 del codice civile,

mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia a quanto detto al punto precedente;

d) ogni dipendente o volontario con responsabilità strategiche;

e) ogni persona che è legata ad una persona la quale è parte correlata all’ente.

e che i volontari siano quelli iscritti nell’apposito registro di cui all’art. 17, co. 1 del Cts. Si pensi al caso di un Ets

che ha avuto 8 dipendenti fino a fine gennaio e, quindi, 6 dipendenti sino alla chiusura dell’esercizio (31 dicembre

dell’esercizio X) e volontari iscritti al registro in numero di 20 al 30 giugno e 10 al 31 dicembre dell’esercizio X.

Considerando i mesi, i dipendenti medi sono [(8*1 + 6*11)/12]=6,17 e i volontari medi sono [(20*6) + (10*6)]/12=

15, i dipendenti sarebbero meno del 50% dei volontari. Considerando, al contrario, i dati alla data di chiusura

dell’esercizio, i dipendenti (6) sarebbero di più della metà dei volontari (10/2=5).

Il contenuto dei punti 18 e 19 rappresenta, di fatto, l’equivalente del contenuto generale

della relazione sulla gestione (art.2428, co. 1 e 2, c.c.). Evidentemente il legislatore non

intende, in questo modo, richiedere agli Ets uno sforzo analogo a quello richiesto alle

società non piccole per la redazione della relazione sulla gestione78.

Tabella – Comunicazione in relazione all’andamento gestionale (punti 18-19)

18) l’illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione. L’analisi è coerente

5. Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli

con l’entità e la complessità dell’attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla

comprensione della situazione dell’ente e dell’andamento e del risultato della sua gestione,

indicatori finanziari e non finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze.

L’analisi contiene, ove necessario per la comprensione dell’attività, un esame dei rapporti sinergici

con altri enti e con la rete associativa di cui l’organizzazione fa parte;

19) l’evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri

economici e finanziari;

Si deve ricordare che l’illustrazione dell’andamento economico e gestionale dell’ente è

“funzione” attribuita specificamente dal legislatore alla relazione di missione. Il punto

18 rappresenta sicuramente il principale (non l’unico) punto in grado di adempiere a tale

richiesta informativa.

I principi contabili nazionali dovranno, quindi, riempire di contenuto l’informativa pre-

vista. Occorrerà, anzitutto, chiarire se l’analisi debba riferirsi esclusivamente ai risultati

gestionali o anche a quelli “sociali”. Chi scrive ritiene che l’informativa della relazione

Il bilancio degli enti del Terzo settore

di missione sia legata per propria natura ai dati di bilancio e, quindi, la connessa in-

formativa non possa che essere primariamente collegata con i dati di bilanci. Ciò non

significa, evidentemente che -essendo il punto costruito a “maglie larghe”- non possano

essere inserite le operazioni sociali; anzi, i risultati sociali ottenuti divengono rilevanti

se “giustificano” le risultanze finanziarie. Rilevare che è stato realizzato un disavanzo

economico alla luce della conclusione di un importante progetto evidentemente giusti-

fica probabilmente anche gli sforzi dell’esercizio.

In tal modo anche la comunicazione sociale acquisisce, stante la funzione ricoperta da-

gli Ets, un importante ruolo a livello di informativa. Soprattutto per quegli enti che non

predispongono il bilancio sociale. A questo riguardo, vale la pena osservare, infatti, che

gli Ets tenuti alla redazione del bilancio sociale hanno un riferimento specifico in cui

78 La relazione sulla gestione risulta obbligatoria per le società che abbiano superato per due esercizi conse-

cutivi due dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

includere con esaustività i risultati sociali, mentre gli Ets che non producono il bilancio

sociale dovrebbero utilizzare il bilancio d’esercizio con la finalità anche di indicare, sep-

pur in via sintetica, almeno i principali risultati extra-finanziari prodotti nell’esercizio.

Tabella – Rispetto di specifiche richieste informative ai fini del Cts (punti 20-24)

20) l’indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento

alle attività di interesse generale;

5. Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli

21) informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al

perseguimento della missione dell’ente e l’indicazione del carattere secondario e strumentale

delle stesse;

22) un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al rendiconto

gestionale, da cui si evincano:

› i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’articolo 17,

comma 1 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e s.m.i.;

› le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il

loro valore normale;

› la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento

dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto;

› accompagnato da una descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi

di cui agli alinea precedenti;

23) la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rispetto del

rapporto uno a otto, di cui all’articolo 16 del d. lgs. 117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla base della

retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel

bilancio sociale dell’ente;

Il bilancio degli enti del Terzo settore

24) una descrizione dell’attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto

gestionale, nonché il rendiconto specifico previsto dall’articolo 87, comma 6 dal quale devono

risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le

spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate

occasionalmente di cui all’articolo 79, comma 4, lettera a) del d. lgs. 117/2017 e s.m.i..

L’informativa di cui al punto 20 è specificamente richiesta dal legislatore di fonte prima-

ria (art. 13, co. 1). Questa dovrebbe sostanziarsi, in buona misura, nei principali strumenti

tramite cui viene perseguita (vengono perseguite) l’attività (le attività) di interesse gene-

rale. Se, per esempio, l’ente svolge “interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al

miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle

risorse naturali”, il punto dovrebbe esaminare il “modello” di intervento ed eventual-

mente un riferimento ai principali interventi/bandi rappresentativi dell’attività svolta.

Il punto 21 richiede di illustrare il “ruolo” che le attività diverse svolgono per il persegui-

mento della missione. Il decreto, più specificamente, richiede di indicare informazioni e

riferimenti in merito a:

› il contributo fornito al perseguimento della missione dell’ente; e

› l’indicazione del carattere secondario e strumentale, fornito da parte delle attività

diverse.

Il primo aspetto coglie lo scopo di autofinanziamento attribuito dalla Riforma alle atti-

vità diverse, originariamente eseguibili solo in via limitata da parte degli enti non profit

e, in primis, da parte delle Onlus. Per esempio, potrebbe risultare che l’Ets esegua le

5. Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli

proprie attività di interesse generale con uno squilibrio di 100. Una prima informazione

del punto dovrebbe essere quella di aiutare a comprendere se le attività diverse svol-

gono il ruolo attribuitogli di finanziare le attività di interesse generale. Molteplici sono

le casistiche configurabili. Se le attività diverse sono in perdita (marginalità negativa), la

spiegazione del contributo fornito al perseguimento della missione potrebbe, per esem-

pio, essere rinvenibile nella stretta correlazione che tali attività ricoprono per il perse-

guimento della missione, pur essendo le attività di per sé non inquadrabili come attività

di interesse generale79.

La seconda “sezione informativa” del punto 21 della relazione di missione dovrebbe, poi,

essere concentrata sul rispetto dei parametri indicati da apposito Regolamento sulla

definizione delle strumentalità e secondarietà delle attività diverse. Il suddetto Regola-

mento non è stato, tuttavia, ancora pubblicato, poiché sullo stesso il Consiglio di stato

ha sospeso l’espressione del proprio parere con il provvedimento 00248/2020 del 29

gennaio 2020.

Il bilancio degli enti del Terzo settore

Le richieste informative del dm n. 39 del 5 marzo 2020 sono state, in tal senso, coordi-

nate con il contenuto del citato schema di Regolamento -particolarmente rilevante ai

fini dell’applicazione di tutta la disciplina degli Ets e già ampiamente commentato dalla

stampa specializzata, nonostante non ancora pubblicato. In particolare, il punto 22 della

relazione richiede l’illustrazione della composizione dei “costi complessivi”, poi nuova-

mente considerata nel paragrafo 9.2 con riferimento all’esame della misurazione secon-

do una metrica monetaria dell’attività volontaristica. Di seguito, si riporta il commento

effettuato dalla Circolare del Cndcec in merito alla determinazione del limite “accettabi-

le” delle attività diverse in coerenza con il più volte richiamato schema di regolamento.

79 Contestualmente, se le attività diverse dovessero risultare in perdita si porrebbe il problema, anche per i

controllori, di dover giustificare la necessità di dotarsi di questo strumento. Per esempio, per un’associazione,

potrebbe verificarsi il caso di avere anche un bar all’interno della struttura. L’eventuale perdita gestionale del bar

sarebbe imputabile alle attività diverse. La sua dis-economicità, se sostenibile, potrebbe essere giustificata dalla

volontà di mantenere uno spirito aggregativo all’interno della struttura e la presenza dello stesso potrebbe essere

elemento e sede necessaria per l’attivazione di ulteriori eventi di raccolta fondi che, al contrario, potrebbero es-

sere funzionali al sostentamento dell’organizzazione.

Approfondimento – Le attività diverse

Lo schema di regolamento in materia di attività diverse, su cui la Cabina di Regia ha espresso parere

favorevole il 7 marzo 2019, fornisce, in linea con le richieste del legislatore dell’art. 6 del d.lgs.

117/2017, indicazione dei requisiti della strumentalità e della secondarietà di cui devono essere in

possesso le attività diverse per essere considerate tali.

Le attività sono definite come strumentali qualora, indipendentemente dal loro oggetto, sono

realizzate in via esclusiva per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

dichiarate. Se ne evince che possono essere svolte tutte le attività a condizione che l’eventuale

margine sia utilizzato, in una prospettiva di autofinanziamento, per il perseguimento del fine

istituzionale.

5. Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli

Per quanto concerne la secondarietà delle attività diverse, il decreto ministeriale, riprendendo in

parte la disciplina delle imprese sociali con riferimento alle attività secondarie (d.lgs. 112, art. 2,

comma 3), e in altra parte la normativa concernente le Onlus (d.lgs. 460/1997, art. 10, comma 5),

dispone che le attività diverse siano considerate secondarie quando ricorra (almeno) una delle

seguenti condizioni:

› i ricavi non sono superiori al 30% delle entrate complessive;

› i ricavi non sono superiori al 66% dei costi complessivi.

È assai importante considerare che nei costi complessivi rientrano, per esplicita indicazione

ministeriale, anche:

› i costi figurativi relativi all’impiego dei volontari abituali iscritti nel registro dei volontari di

cui all’art. 17 del Cts, determinato sulla base del calcolo delle ore di attività prestate, della

retribuzione oraria lorda prevista dalla corrispondente qualifica dai contratti collettivi (d.lgs.

81/2015, art. 51);

› le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni e servizi, misurate in

funzione del loro valore normale;

› la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati per lo svolgimento dell’attività

statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Il bilancio degli enti del Terzo settore

Il decreto ministeriale copre anche il tema degli obblighi e delle sanzioni derivanti dal superamento

dei limiti sopra indicati. Nello specifico, è previsto che l’Ets che supera i predetti limiti debba

segnalare tale superamento all’Ufficio del Registro unico nazionale competente per territorio ed

eventualmente alla rete associativa nazionale a cui aderisce, nel caso in cui questa eserciti attività di

autocontrollo ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Cts.

Nell’esercizio successivo l’Ets dovrà “recuperare”, rientrando per una percentuale almeno pari al

superamento. Per cui, per esempio, un Ets che nell’esercizio t ha rilevato entrate da attività diverse

pari a 35 su entrate complessive pari a 100, superando del 5% il limite previsto, nell’esercizio

successivo dovrà presentare, a fronte di entrate complessive pari a 120, attività diverse pari al

massimo a 30 (120*0,30 – 120*0,05).

In caso di sforamento dei limiti per due esercizi consecutivi, l’Ufficio del Registro nazionale

competente per territorio dispone la cancellazione dell’ente coinvolto dal Runts.

L’organo di amministrazione deve evidenziare il criterio scelto per il rispetto della secondarietà.

Questo deve anche dare evidenza del rispetto del carattere strumentale e secondario delle attività

diverse a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto

per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Tale strumentalità e secondarietà sarà anche oggetto di

verifica da parte dell’organo di controllo ai sensi del comma 7 dell’art. 30 del Cts. Non essendo fornita

alcuna indicazione in merito alla “continuità” del criterio selezionato, si deve presumere che questo

possa mutare da esercizio ad esercizio.

Un Ets, per finanziare le proprie attività d’interesse generale, ai sensi dell’art. 7, può realizzare attività

di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, sia impiegando risorse dell’ente, inclusi

volontari e dipendenti, che impiegando risorse di terzi, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza

e correttezza nei confronti dei sostenitori. Anche in questo caso occorre aspettare le linee guida che

verranno adottate con decreto ministeriale.

Fonte: Cndcec (2019), Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative, par. 1.4.

Gli elementi di bilancio dovrebbero dare tutti i riferimenti necessari per il calcolo. Nel

caso in cui, infatti, l’ente basi il proprio calcolo sulla determinazione quantitativa dell’at-

5. Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli

tività volontaristica (secondo parametro indicato sopra nella tabella), i “costi complessi-

vi” sarebbe desumibili dalla sommatoria dei costi “contabili” e di quelli “figurativi”.

Il punto 23 richiede di rendere noto la “forbice” concernente le differenze retributive dei

dipendenti dell’Ets (art. 16 del d.lgs n. 117 del 3 agosto 2017), laddove questa informazio-

ne non sia contenuta nel bilancio sociale.

L’ultimo punto soddisfa l’adempimento fiscale e civilistico inerente all’informativa sulla

raccolta fondi.

L’art. 87, co. 6 del Cts richiede agli Ets non commerciali (art. 79, co. 5), ed anche a quelli

che si avvalgono del regime fortetario di cui all’art. 86 del Cts, che effettuano raccolte

pubbliche di fondi di inserire all’interno del bilancio un rendiconto specifico da con-

servare per dieci anni “…dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione il-

lustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’articolo 79, comma 4,

lettera a)”, ossia delle raccolte effettuate occasionalmente.

Il bilancio degli enti del Terzo settore

Come si evince dalla previsione normativa sopra indicata, l’adempimento ha finalità fi-

scale e tende a giustificare la mancata tassazione (senza altre condizioni di sorta) delle

raccolte occasionali, come in precedenza già concesso agli enti non commerciali.

L’adempimento assume una connotazione civilistica anche per mezzo del richiamo

dell’inserimento dei rendiconti delle raccolte fondi nel bilancio e, per tramite dell’art.

48, co. 3, del suo deposito (si veda cap. 8).

Il punto 24 sostanzia, quindi, e contestualmente coordina il disposto normativo sopra

richiamato con quanto previsto anche nel rendiconto gestionale (Sezione C).

La modulistica del dm n. 39 del 5 marzo 2020 non contiene, tuttavia, schemi di riferimen-

to, in ossequio anche al fatto che:

› il Minlavoro dovrà pubblicare, in conformità a linee guida adottate con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’artico-

lo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, apposito decreto inerente all’attività

di raccolta fondi in cui dovrebbe voler inserire indicazioni concernenti la pertinente

documentazione (si veda par. 5.3)80;

› nel caso in cui quanto sopra non accadesse, i prospetti dell’informativa qualitativa

societaria (nota integrativa) sono solitamente predisposti dalla prassi contabile più

che dal legislatore, come nel caso, per esempio, del prospetto del patrimonio netto.

Spetterebbe, in sostanza, alla prassi contabile (Oic) o, qualora ciò non avvenisse, a

quella operativa definire gli schemi di riferimento.

5. Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli

Quanto sopra premesso, a chi scrive, sembra che – per completare il coordinamento e

il quadro di raccordo dei diversi adempimenti- occorra seguire alcuni ulteriori passaggi

tecnici.

Il testo di legge richiede che dal rendiconto sulle raccolte debbano risultare “le entrate e

le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

di cui all’articolo 79, comma 4, lettera a)”.

Ciò significa che nel bilancio dovranno essere esposte le rendicontazioni delle specifiche

raccolte occasionali.

Premesso che dovrà essere ben definito il perimetro di cosa debba intendersi per “oc-

casionalità”, appare che niente sia detto con riferimento alla rendicontazione delle rac-

colte non occasionali. Dalla lettura coordinata della norma sembrerebbe potersi anche

ipotizzare che dal prospetto debbano emergere per gli Ets non piccoli i valori complessivi

delle componenti economiche delle raccolte fondi non occasionali e delle raccolte fondi

Il bilancio degli enti del Terzo settore

occasionali, richiedendo solo per quest’ultime l’indicazione delle specifiche concernenti

“le entrate e le spese” delle singole manifestazioni. Spetterà, ad ogni modo, al redatto-

re focalizzare la propria attenzione sul livello di dettaglio delle suddette raccolte non

occasionali, tenendo anche conto del rispetto del concetto di rilevanza. Se vi sono, per

esempio, due raccolte fondi non occasionali particolarmente importanti per descrivere

l’andamento gestionale potrebbe essere opportuno, per esempio, fornire specifiche an-

notazioni in merito ad entrambi gli eventi.

Ancora il prospetto della relazione di missione dovrà essere riconciliato con le risultanze

della Sezione C del bilancio. Questo significa, tra le altre cose, che:

80 Si consideri anche che l’art. 7, co, 2 del Cts dispone che “[g]li enti del Terzo settore, possono realizzare attività

di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attra-

verso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi

volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e

il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti

la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore”.

› la sommatoria degli importi delle singole rendicontazioni delle raccolte pubbliche

occasionali rendicontate nella relazione di missione dovrà fornire l’importo com-

plessivo di cui alle voci C2) per costi e proventi;

› l’importo dei componenti reddituali delle raccolte fondi abituali riportato nel pro-

spetto della relazione dovrà coincidere con il medesimo importo di cui alle voci C1)

per costi e proventi riportato nella relazione di missione.

5. Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli

Il coordinamento degli importi richiede la non semplice decisione concernente l’imputa-

zione dei “costi indiretti”, intesi quali costi non specificamente attribuibili ad un evento.

Nel caso (non raro) in cui un dipendente presti la propria attività per una campagna,

come occorrerà rendicontare il costo del dipendente? L’imputazione del costo del di-

pendente (e degli altri costi indiretti) alla raccolta evidentemente rende il conteggio più

preciso e fornisce una informazione preziosa per esprimere un giudizio più compiuto

sulla riuscita (o sulla non riuscita) dell’evento.

Certo, il calcolo attendibile dei costi indiretti “ribaltabili” sul singolo evento non è ope-

razione sempre semplice. Anche in questo caso, le linee guida (o i principi contabili) po-

trebbero effettuare un ragionamento volto a consentire, ma non obbligare le organizza-

zioni, anche in virtù del principio della rilevanza, a computare i costi indiretti nel calcolo.

Sembra utile effettuare alcune ulteriori considerazioni in merito agli Ets che sono te-

nuti a (o che decidono di) predisporre anche il bilancio sociale. In questa logica, non

potendosi soffermare oltremodo sul contenuto del bilancio sociale che richiederebbe

Il bilancio degli enti del Terzo settore

ben altro approfondimento, basti ai nostri fini osservare che esistono alcune relative so-

vrapposizioni tra bilancio d’esercizio e bilancio sociale, nonostante che tali informazioni

siano compilate e predisposte con spirito difforme81.

In taluni casi, infatti, le informazioni possono apparire “duplicate”. In realtà questo è

vero solo limitatamente, poiché il bilancio sociale ha finalità diversa rispetto al bilancio

d’esercizio. Questo, infatti, è destinato a produrre informazioni inerenti alla modalità di

perseguimento della propria mission, nonché ai risultati sociali raggiunti. Ciò evidente-

mente fornisce una diversa chiave di lettura del medesimo fenomeno che viene investi-

gato sotto un altro profilo. La seguente tabella effettua un parallelismo tra le informa-

zioni del bilancio d’esercizio e le informazioni del bilancio sociale che possono essere

parzialmente sovrapponibili.

81 Si vedano anche: Bagnoli L. (2018), La rendicontazione economica e sociale negli enti del Terzo settore, op.

cit.,; Magrassi L. e Pozzoli M. (in corso di stampa), Rendicontazione e bilancio sociale.

Approfondimento – Informazioni della relazione di missione e del bilancio sociale

Informazioni generali sull’ente

RM 1) Le informazioni generali sull’ente, la BS 2) Informazioni generali sull’ente:

missione perseguita e le attività di interesse › nome dell’ente; codice fiscale; partita IVA;

generale di cui all’art. 5 richiamate nello › forma giuridica e qualificazione ai sensi

statuto, l’indicazione della sezione del del codice del Terzo settore;

Registro unico nazionale del Terzo settore › indirizzo sede legale; altre sedi; aree

in cui l’ente è iscritto e del regime fiscale territoriali di operatività;

applicato, nonché le sedi e le attività svolte › valori e finalità perseguite (missione

dell’ente);

5. Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli

› attività statutarie individuate facendo

riferimento all’art. 5 (evidenziare se il

perimetro delle attività statutarie sia più

ampio di quelle effettivamente realizzate,

circostanziando le attività effettivamente

svolte;

› altre attività svolte in maniera

secondaria/strumentale (vedi RM 21)

Informazioni base associativa e governance

RM 2) i dati sugli associati o sui fondatori BS 3) Struttura, governo e amministrazione:

e sulle attività svolte nei loro confronti; › consistenza e composizione della base

informazioni sulla partecipazione degli sociale /associativa (se esistente);

associati alla vita dell’ente › sistema di governo e controllo,

articolazione, responsabilità e

composizione degli organi (indicando in

ogni caso nominativi degli amministratori

e degli altri soggetti che ricoprono cariche

Il bilancio degli enti del Terzo settore

istituzionali, data di prima nomina,

periodo per il quale rimangono in carica,

nonché eventuali cariche o incaricati

espressione di specifiche categorie di soci

o associati);

› quando rilevante rispetto alle previsioni

statutarie, approfondimento sugli aspetti

relativi alla democraticità interna e alla

partecipazione degli associati alla vita

dell’ente;

› (per le attività svolte nei loro confronti)

BS 5) Obiettivi e attività

Informazioni sulla “forza lavoro”

RM 13) il numero medio dei dipendenti, BS 4) Persone che operano per l’ente:

ripartito per categoria, nonché il numero dei – tipologie, consistenza e composizione (es.

volontari iscritti nel registro dei volontari di genere, fascia di età, titolo di studio) del

cui all’art. 17, comma 1, che svolgono la loro personale che ha effettivamente operato per

attività in modo non occasionale l’ente con una retribuzione (a carico dell’ente

o di altri soggetti) o a titolo volontario,

comprendendo e distinguendo tutte le diverse

componenti (es. personale religioso, persone

distaccate da altri enti, operatori del servizio

5. Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli

civile…)

Struttura dei compensi degli organi sociali

RM 14) l’importo dei compensi spettanti BS 4) Persone che operano per l’ente:

all’organo esecutivo, all’organo di controllo, › struttura dei compensi, delle retribuzioni,

nonché al soggetto incaricato della revisione delle indennità di carica e modalità

legale. Gli importi possono essere indicati e importi dei rimborsi ai volontari:

complessivamente con riferimento alle emolumenti, compensi o corrispettivi a

singole categorie sopra indicate qualsiasi titolo attribuiti ai componenti

degli organi di amministrazione e

controllo, ai dirigenti nonché agli

associati;

› in caso di utilizzo della possibilità

di effettuare rimborsi ai volontari a

fronte di autocertificazione, modalità di

regolamentazione, importo dei rimborsi

complessivi annuali e numero di volontari

che ne hanno usufruito

Il bilancio degli enti del Terzo settore

Informazioni sulla situazione economico-finanziaria

RM 18) l’illustrazione della situazione BS 6) Situazione economico-finanziaria:

dell’ente e dell’andamento della › provenienza delle risorse economiche

gestione. L’analisi è coerente con l’entità con separata indicazione dei contributi

e la complessità dell’attività svolta e può pubblici e privati;

contenere, nella misura necessaria alla › specifiche informazioni sulle attività

comprensione della situazione dell’ente di raccolta fondi; finalità generali e

e dell’andamento e del risultato della sua specifiche delle raccolte effettuate nel

gestione, indicatori finanziari e non finanziari, periodo di riferimento, strumenti utilizzati

nonché una descrizione dei principali rischi e per fornire informazioni al pubblico sulle

incertezze. L’analisi contiene, ove necessario risorse raccolte e sulla destinazione delle

per la comprensione dell’attività, un esame stesse; (vedi RM24)

dei rapporti sinergici con altri enti e con la › segnalazioni da parte degli

rete associativa di cui l’organizzazione fa amministratori di eventuali criticità

parte emerse nella gestione ed evidenziazione

delle azioni messe in campo per la

mitigazione degli effetti negativi.

Informazioni sulle attività diverse

RM 21) informazioni e riferimenti in ordine al BS 2) Informazioni generali sull’ente:

contributo che le attività diverse forniscono › altre attività svolte in maniera

al perseguimento della missione dell’ente secondaria/strumentale

e l’indicazione del carattere secondario e

strumentale delle stesse

Informazioni sulla “forbice” salariale

RM 23) la differenza retributiva tra lavoratori BS 4) Persone che operano per l’ente:

5. Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli

dipendenti, per finalità di verifica del rispetto › rapporto tra retribuzione annua lorda

del rapporto uno a otto, di cui all’art. 16 del massima e minima dei lavoratori

decreto legislativo n. 117/2017 e successive dipendenti dell’ente

modificazioni ed integrazioni, da calcolarsi

sulla base della retribuzione annua lorda,

ove tale informativa non sia già stata resa

o debba essere inserita nel bilancio sociale

dell’ente

Informazioni sulle attività di raccolta fondi

RM 24) una descrizione dell’attività di BS 6) Situazione economico-finanziaria:

raccolta fondi rendicontata nella Sezione › specifiche informazioni sulle attività

C del rendiconto gestionale, nonché il di raccolta fondi; finalità generali e

rendiconto specifico previsto dall’art. 87, specifiche delle raccolte effettuate nel

comma 6 dal quale devono risultare, anche periodo di riferimento, strumenti utilizzati

a mezzo di una relazione illustrativa, in per fornire informazioni al pubblico sulle

modo chiaro e trasparente, le entrate e le risorse raccolte e sulla destinazione delle

spese relative a ciascuna delle celebrazioni, stesse

ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

Il bilancio degli enti del Terzo settore

effettuate occasionalmente di cui all’art. 79,

comma 4, lettera a) del decreto legislativo

n. 117/2017 e successive modificazioni ed

integrazioni

Fonte: nostra rielaborazione delle slide predisposte da Alessandrelli D., Cerulli E. (2020),

Webinar CSVnet “La relazione di missione e i punti di contatto con il bilancio sociale”.

Potrebbe sorgere il dubbio se sia opportuno “rinviare” dal bilancio d’esercizio al bilancio

sociale (o viceversa), laddove la sezione a cui si rimanda per la lettura dell’informazione

sia più ampia. Tale soluzione non appare idonea a soddisfare le esigenze informative

ricercate.

Come anticipato, il bilancio d’esercizio ricopre una funzione difforme rispetto al bilancio

sociale. Per tale motivo, quindi, il lettore del bilancio d’esercizio potrebbe essere poco

attento al bilancio sociale e viceversa.

5. Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli

Le informazioni della relazione di missione sono, inoltre, inserite solitamente in un con-

testo più ampio nel bilancio sociale. Questo significa che il lettore del bilancio d’esercizio

dovrebbe andare a cercare l’informazione in un ambito decontestualizzato, rischiando di

perdere la consecutio logica con cui la stessa viene riportata nella relazione di missione.

In sintesi, risulta che i rinvii porterebbero a nuocere alla chiarezza dell’informativa del

bilancio d’esercizio, rischiando di creare notevole confusione.

Il bilancio degli enti del Terzo settore

6. Gli schemi di bilancio per gli Ets piccoli

L’art. 13, co. 2 del Cts recita che “Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite,

proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto

nella forma del rendiconto per cassa”. Il testo di legge non dice altro con riferimento

al bilancio dei piccoli Ets che, poi, dovrebbero essere quantitativamente la stragrande

maggioranza delle organizzazioni.

6. Gli schemi di bilancio per gli ETS piccoli

A tale riguardo, però, occorre osservare che il testo normativo contiene le regole generali

da considerare. Ne consegue che la modulistica, già richiamata nei precedenti paragrafi,

dovrà esaminare anche il bilancio delle piccole.

Ciò premesso, a primo impatto risulta evidente che il bilancio semplificato dei piccoli Ets

si compone del solo rendiconto per cassa. In sostanza, si tratta di una sorta di “estratto

conto” ragionato dei movimenti finanziari dell’esercizio in cui, in modo sintetico, sono

rilevate le entrate e le uscite dell’anno. Bene ha fatto il legislatore a modificare con il

D.Lgs. n. 105 del 2018 il termine “rendiconto finanziario per cassa” in “rendiconto per

cassa”, considerato che, come già illustrato, il “rendiconto finanziario” ha un significato

tecnico ben consolidato sia nel codice civile, sia nella dottrina sia infine nella prassi

ragionieristica.

Alla pari del rendiconto gestionale, il rendiconto per cassa evidenzia l’andamento dei

flussi dell’esercizio, ma com’è intuibile non fa riferimento ai flussi di costi e di ricavi

Il bilancio degli enti del Terzo settore

bensì a quelli finanziari. La sostanziale differenza tra il rendiconto gestionale delle non

piccole e il rendiconto per cassa delle piccole comporta che il sistema di rilevazione nel

primo caso è articolato sulla competenza economica e si basa sulla tenuta dei conti con

il metodo della partita doppia, mentre nel secondo rilevano le sole movimentazioni mo-

netarie. La semplificazione di tenuta della contabilità connessa alla mancanza dello sta-

to patrimoniale è, quindi, piuttosto rilevante, stante la facilità del sistema di rilevazione

degli incassi e dei pagamenti a partita semplice. La competenza economica, infatti, per

mezzo del metodo della partita doppia evidenzia (almeno nelle operazioni di gestione)

contestualmente un elemento economico ed uno patrimoniale. Il metodo della partita

semplice o altro sistema di rilevazione per cassa, al contrario, evidenzia le sole partite

monetarie.

L’ulteriore semplificazione prevista dall’art. 13 per i piccoli Ets non commerciali del venir

meno della sezione di informativa qualitativa del bilancio (relazione di missione) esime

le organizzazioni piccole, analogamente a quanto avviene per le micro-imprese nel mon-

do societario (art.2435-ter, cc), dal presentare l’informazione discorsiva che potrebbe

costituire, visto il ridotto range di stakeholders, un onere amministrativo superfluo.

Restano da effettuare alcune considerazioni specifiche sul prospetto. Anzitutto, occorre

evidenziare che una volta che un Ets opta per la soluzione semplificata, lo deve fare in-

tegralmente. Questo significa che un Ets piccolo non può scegliere di fare il rendiconto

per cassa e, poi, predisporre lo stato patrimoniale; né può aggiungere una relazione di

missione (magari incompleta). In sintesi, i regimi vanno presi per blocchi ed una volta

scelto il regime questo deve essere adottato in maniera completa.

Ancora, si deve osservare che gli Ets sono chiamati a fornire, in ogni caso, talune in-

formazioni indipendentemente dalle loro dimensioni economiche. Come già osservato,

6. Gli schemi di bilancio per gli ETS piccoli

perciò, gli Ets piccoli dovranno riportare in calce al bilancio:

a) una documentazione del carattere secondario e strumentale delle “altre” attività di

cui all’articolo 6;

b) l’illustrazione anche per mezzo della forma tabellare delle raccolte pubbliche dei

fondi. A tale riguardo, occorrerà definire in modo più attento quale sia l’ambito ren-

dicontativo per gli Ets di minori dimensioni che, applicando gli schemi semplificati,

non redigono la relazione di missione.

In base a quanto sopra indicato, il decreto ministeriale nella predisposizione del Modello

C (si veda tabella che segue) ha optato per mantenere, fatta salva la diversa impostazio-

ne nella rilevazione delle partite contabili, intatta la logica classificatoria del rendiconto.

Il bilancio degli enti del Terzo settore

Tabella – Modello C Rendiconto per cassa del dm n. 39 del 5 marzo 2020

RENDICONTO PER CASSA

Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema

USCITE Es.t Es.t-1 ENTRATE Es.t Es.t-1

A) Uscite da attività di interesse A) Entrate da attività di

generale interesse generale

1) Entrate da quote associative e

apporti dei fondatori

1) Materie prime, sussidiarie, di 2) Entrate dagli associati per attività

consumo e di merci mutuali

2) Servizi 3) Entrate per prestazioni e cessioni

ad associati e fondatori

4) Erogazioni liberali

3) Godimento beni di terzi 5) Entrate del 5 per mille

USCITE Es.t Es.t-1 ENTRATE Es.t Es.t-1

4) Personale 6) Contributi da soggetti privati

7) Entrate per prestazioni e cessioni

a terzi

5) Uscite diverse di gestione 8) Contributi da enti pubblici

9) Entrate da contratti con enti

pubblici

10) Altre entrate

Totale Totale

Avanzo/disavanzo attività di

6. Gli schemi di bilancio per gli ETS piccoli

interesse generale

Avanzo/disavanzo attività di

interesse generale

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di 1) Entrate per prestazioni e cessioni

consumo e di merci ad associati e fondatori

2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi 3) Entrate per prestazioni e cessioni

a terzi

4) Personale 4) Contributi da enti pubblici

5) Uscite diverse di gestione 5) Entrate da contratti con enti

pubblici

90

Totale Totale

Il bilancio degli enti del Terzo settore

Avanzo/disavanzo attività diverse

C) Uscite da attività di raccolta C) Entrate da attività di raccolta

fondi fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali 1) Entrate da raccolte fondi abituali

2) Uscite per raccolte fondi 2) Entrate da raccolte fondi

occasionali occasionali

3) Altre uscite 3) Altre entrate

Totale Totale

Avanzo/disavanzo attività di raccolta

fondi

D) Uscite da attività finanziarie e D) Entrate da attività finanziarie

patrimoniali e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 1) Da rapporti bancari

2) Su investimenti finanziari 2) Da altri investimenti finanziari

3) Su patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio

4) Su altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali

5) Altre uscite 5) Altre entrate

Totale Totale

Avanzo/disavanzo attività finanziarie

e patrimoniali

USCITE Es.t Es.t-1 ENTRATE Es.t Es.t-1

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di 1) Entrate da distacco del personale

consumo e di merci

2) Servizi 2) Altre entrate di supporto generale

3) Godimento beni di terzi

4) Personale

5) Altre uscite

Totale Totale

6. Gli schemi di bilancio per gli ETS piccoli

Totale uscite della gestione Totale entrate della gestione

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima

delle imposte

Imposte

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima

di investimenti e disinvestimenti

patrimoniali, e finanziamenti

Uscite da investimenti in Es.t Es.t-1 Entrate da disinvestimenti in Es.t Es.t-1

immobilizzazioni o da deflussi di immobilizzazioni o da flussi di

capitale di terzi capitale di terzi

1) Investimenti in immobilizzazioni 1) Disinvestimenti di

inerenti alle attività di interesse immobilizzazioni inerenti alle attività

generale di interesse generale

2) Investimenti in immobilizzazioni 2) Disinvestimenti di

Il bilancio degli enti del Terzo settore

inerenti alle attività diverse immobilizzazioni inerenti alle attività

diverse

3) Investimenti in attività finanziarie e 3) Disinvestimenti di attività

patrimoniali finanziarie e patrimoniali

4) Rimborso di finanziamenti per 4) Ricevimento di finanziamenti e

quota capitale e di prestiti di prestiti

Totale Totale

Imposte

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite

per investimenti e disinvestimenti

patrimoniali e finanziamenti

Es.t Es.t-1

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e

finanziamenti

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e

finanziamenti

Avanzo/disavanzo complessivo

Es.t Es.t-1

Cassa e banca

Cassa

Depositi bancari e postali

Costi e proventi figurativi82

Costi figurativi Es.t Es.t-1 Proventi figurativi Es.t Es.t-1

1) da attività di interesse generale 1) da attività di interesse generale

6. Gli schemi di bilancio per gli ETS piccoli

2) da attività diverse 2) da attività diverse

Totale Totale

È importante ribadire (si veda par. 5.1) che lo schema distingue le poste ordinarie da

quelle che accolgono gli investimenti/disinvestimenti derivanti d operazioni di dismis-

sione di beni immobilizzati e da deflussi/(in)flussi di capitali di terzi. La distinzione, oltre

ad essere funzionale a misurare l’effettiva dimensione “stabile” dell’organizzazione, ser-

ve anche per poter esprimere più adeguati giudizi ai fini decisionali interni ed esterni.

La rendicontazione su base monetaria implica, poi, una necessaria riconciliazione della

cassa e delle disponibilità liquide tra inizio e fine periodo. L’assenza di componenti patri-

moniali, infatti, comporta necessariamente di avere una riconciliazione tra consistenza

monetaria iniziale e finale, con il rendiconto per cassa che “spiega” la generazione/di-

Il bilancio degli enti del Terzo settore

struzione dei componenti monetari del periodo amministrativo rendicontato83.

In ultimo, si rileva che i componenti figurativi (si veda par. 9.2.), la cui rilevazione si rende

necessaria per non svantaggiare gli enti di piccole dimensioni che altrimenti sarebbero

stati impossibilitati ad adottare uno dei due criteri individuati per il calcolo del limite

dello svolgimento delle attività diverse, comprendono costi e proventi figurativi, anziché

“entrate ed uscite” figurative. Sembrerebbe che il sistema di rilevazione sia, quindi, misto

confondendo componenti monetari con componenti economici. In realtà, tale soluzione

appare maggiormente articolata sul fatto che i flussi monetari non sono per assunzione

figurativi, dovendo avere un evento sottostante che ha determinato il flusso84. In questa

82 Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere

stato inserito nel rendiconto per cassa.

83 Così solitamente avviene nei sistemi movimentati per cassa (“cash basis”) anche a livello internazionale. Si

veda per tutti: Ipsasb (2017), Financial Reporting Under Cash Basis of Accounting.

84 Un costo anche se monetario, per esempio, potrebbe non tradursi mai in una uscita di cassa. Prendiamo

un acquisto di materie prime che non sarà mai regolato. Il costo viene rilevato, mentre la pertinente uscita non

troverà corrispondenza contabile.

prospettiva i costi e i proventi figurativi sono componenti economici dell’esercizio che

necessita convenzionalmente assumere avrebbero dovuto avere manifestazione mone-

taria nel medesimo periodo in cui trovano la propria manifestazione economica.

6. Gli schemi di bilancio per gli ETS piccoli

Il bilancio degli enti del Terzo settore

7. Dal piano dei conti al bilancio (e viceversa)

La “organizzazione” contabile è evidentemente un presupposto fondamentale per poter

definire un adeguato consuntivo della situazione patrimoniale e finanziaria della realtà

rappresentata in bilancio85. Per gli Ets così come per qualsiasi complesso aziendale. La

legge delega ha sviluppato, secondo un criterio modulare, un sistema amministrativo

e rendicontativo che possa tenere in debita considerazione la dimensione economica

7. Dal piano dei conti al bilancio (e viceversa)

degli enti.

Ciò detto, le norme in materia di contabilità devono essere lette coordinando previsioni

civilistiche e fiscali.

Sotto il profilo civilistico, l’art. 13 del Cts, come detto (si veda capitolo 1) si limita a pre-

vedere che gli Ets che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in

forma di impresa commerciale debbano tenere le scritture contabili societarie (art. 2214

del codice civile e ss).

La disciplina delle scritture contabili degli Ets non commerciali rappresenta, al contrario,

un adempimento fiscale.

L’art. 87 del Cts (di seguito integralmente riportato) sviluppa un articolato sistema86, se-

condo il quale gli Ets non commerciali che non applicano il regime forfetario:

94

› redigono, in relazione all’attività complessivamente svolta, scritture contabili cro-

Il bilancio degli enti del Terzo settore

nologiche e sistematiche funzionali all’adeguata rappresentazione in bilancio di

attività diverse e di interesse generale, dovendo conservare per almeno 10 anni le

stesse. L’adempimento si considera assolto se l’ente tiene il libro giornale e il libro

degli inventari in conformità alle disposizioni societarie (artt 2216 e 2217 c.c.);

› possono tenere, se nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non ab-

biano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 220.000euro,

per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili di cui al punto prece-

dente, il rendiconto per cassa di cui all’art. 13, co. 2 (si veda capitolo 7);

› tengono, in relazione alle attività svolte con modalità commerciali di cui agli articoli

5 e 6, le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (la cosiddetta “contabilità

85 Si veda: Fiume R. (2013), Ragioneria generale: dalla contabilità al bilancio di esercizio, Torino, Giappichelli

Editore.

86 Si veda: Girelli G. (2018), Il regime fiscale del Terzo settore, in Gorgoni M. (a cura di), Il codice del Terzo settore.

Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Pisa, 393-426.

semplificata” prevista per le imprese minori) anche al di fuori dei limiti quantitativi

previsti al comma 1 del medesimo articolo.

Tabella – Capo III Delle scritture contabili, Art. 87. Tenuta e conservazione

delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, che non applicano il

regime forfetario di cui all’articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti,

devono:

7. Dal piano dei conti al bilancio (e viceversa)

a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e

sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni

periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all’articolo 13 distintamente

le attività indicate all’articolo 6 da quelle di cui all’articolo 5, con obbligo di conservare le stesse

scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall’articolo 22

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, tenere le scritture

contabili previste dalle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo

articolo.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti

del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli

2216 e 2217 del codice civile.

3. I soggetti di cui al comma 1 che nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano

conseguito in un anno proventi di ammontare superiore all’importo stabilito dall’articolo 13, comma

2 possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma,

Il bilancio degli enti del Terzo settore

lettera a), il rendiconto di cassa di cui all’articolo 13, comma 2.

4. In relazione all’attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui

all’articolo 79, comma 5, hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata.

5. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 86, commi 5 e 8, e fermi restando gli obblighi previsti dal

titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo

settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, limitatamente alle attività non commerciali

di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante

ricevuta o scontrino fiscale.

6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte

pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio redatto ai sensi dell’articolo 13 un

rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell’articolo 48, tenuto e conservato ai sensi

dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale

devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate

e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui

all’articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono

del regime forfetario di cui all’articolo 86.

7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all’articolo 79, comma 5, ai fini

della qualificazione dell’ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del

patrimonio dovranno essere compresi nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l’obbligo per il predetto ente di tenere le scritture

contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del

1973. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall’inizio del periodo di

imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica

di cui all’articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre

mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.

Le Odv e le Aps che applicano il regime forfetario di cui all’art. 86 del Cts, fermo restando

7. Dal piano dei conti al bilancio (e viceversa)

l’obbligo di conservare per un periodo decennale i documenti ricevuti ed emessi, sono

esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

È già stato evidenziato che lo stato patrimoniale e il rendiconto gestionale sono costruiti

secondo logiche classificatorie pre-determinate (si vedano paragrafi 6.2. e 6.3.).

In questa prospettiva, occorre considerare quale relazione vi sia tra il bilancio e il piano

dei conti. Il rapporto è, per così dire, “biunivoco” in quanto il piano dei conti parte dalla

classificazione del bilancio e, contestualmente, deve essere costruito in maniera tale da

fornire un supporto alla prima predisposizione della bozza di bilancio.

Senza voler scomodare i padri fondatori dell’economia aziendale e soprassedendo sulla

funzione e la costruzione della contabilità, basti ai nostri fini ricordare che la contabilità

generale, tenuta in una logica partiduplistica, rileva i fatti di gestione esterna sotto il

profilo finanziario ed economico87.

Richiamando in realtà quanto in precedenza già detto, si ricorda che gli Ets non piccoli,

Il bilancio degli enti del Terzo settore

che non applicano il regime forfetario, devono, ai fini fiscali tenere per l’attività comples-

sivamente svolta, “scritture contabili cronologiche e sistematiche funzionali all’adeguata

rappresentazione in bilancio di attività diverse e di interesse generale”, dovendo con-

servare per almeno 10 anni le stesse e che la tenuta del libro giornale e del libro degli

esonera l’ente dal giustificare la validità della prassi adottata in sede di contenzioso od

accertamento.

Laddove siano seguite le prassi societarie, gli eventi rilevati contabilmente sono regi-

strati:

› nel libro giornale, in cui sono accolte le scritture contabili rappresentative dei fatti

amministrativi;

› nel libro mastro, in cui sono raccolti tutti i conti. Questi sono solitamente distinti in

conti finanziari, conti economici e conti economici di capitale.

87 Si veda anche: Giunta F., Pisani M. (2018), La contabilità generale, Milano, Apogeo.

Spetta, sulla base di quanto detto, all’organizzazione definire il proprio piano dei conti,

inteso quale l’insieme dei conti che l’organizzazione “ritiene utile impiegare per rappre-

sentare adeguatamente i propri fatti di gestione”88. Non esiste, infatti, a differenza di altri

contesti giurisdizionali quali quello francese e spagnolo, un piano di contabilità generale

da cui attingere per la definizione dei conti e della struttura del piano.

Partendo da tale presupposto, normativa e software permettendo, ogni organizzazione

dovrebbe essere capace di definire un piano dei conti per quanto possibile persona-

lizzato. Il piano dei conti fornisce, di fatto, un dettaglio ulteriore rispetto ai prospetti

7. Dal piano dei conti al bilancio (e viceversa)

quantitativi di bilancio che, come illustrato, hanno schemi fissi. Al contrario, il piano

dei conti, non essendo soggetto a particolari vincoli, può basare la propria costruzione

sulle tipicità dell’ente, così da consentire eventualmente di riportare livelli maggiori di

dettaglio delle voci di bilancio nella relazione di missione. Anche i principi contabili

giocheranno, dettagliando le previsioni tecniche, un ruolo importante nella definizione

del piano dei conti.

L’organizzazione del piano dei conti, in ogni caso deve servire anche a consentire:

› il rispetto della normativa di bilancio;

› il monitoraggio e il controllo del rispetto di specifici parametri monetari che coin-

volgono adempimenti normativi extra-contabili (in particolar modo, civilistici e

97

fiscali, come l’eccessiva rilevanza delle attività diverse, l’eccessiva rilevanza delle

entrate commerciali su quelle non commerciali);

Il bilancio degli enti del Terzo settore

› una organizzazione gestionale che consenta ai decisori interni di poter prendere le

migliori decisioni per l’ente (per esempio, rendendo possibile visualizzare i trend di

periodo o gli squilibri economici e finanziari);

› lo sviluppo di un sistema di monitoraggio costante che, anche (ma non solo) con

riferimento ai punti sopra menzionati, riesca a evidenziare particolari situazioni di

rischio finanziario e gestionale (per esempio, carenza di liquidità, mancanza di ri-

sorse materiale di magazzino, etc.).

La preparazione di piani “funzionali” a quanto sopra riportato non è operazione sempli-

ce, ma può pagare nel corso del tempo. L’adeguamento alla nuova normativa del Terzo

settore può essere sicuramente il momento opportuno per poter mettere mano al piano

dei conti e sviluppare un sistema amministrativo che riesca non solo a soddisfare gli

adempimenti amministrativi, ma anche a consentire un monitoraggio costante delle si-

tuazioni di “pericolo”.

88 Si veda: Pisani M. (2001), Appunti di contabilità generale ed applicata, Milano, Franco Angeli, 3ed, 50.

Ai nostri fini, rileva osservare, come indicato da studiosi della materia, che criteri per la

costruzione del piano dei conti degli Ets possono essere finalizzati a rilevare:

› attività come classificate nei circuiti gestionali tipici;

› rapporti con interlocutori rilevanti quali soci, associati, dirigenti, volontari ed altre

“parti correlate”;

› rapporti con enti pubblici, Ets collegati (per es., appartenenti alla medesima rete

associativa), stakeholders particolari;

7. Dal piano dei conti al bilancio (e viceversa)

› operazioni rientranti in attività di interesse generale o nelle attività diverse;

› raccolte fondi 89.

Ciò detto, appare doveroso soffermarsi sulle caratteristiche di principale connessione

tra piano dei conti e bilancio.

La modulazione dei conti finanziari, operazione che interessa la predisposizione dello

stato patrimoniale, dovrà essere curata tenendo in considerazione le tipicità delle poste

interessate e gli eventuali vincoli giuridici e normativi connessi. Da questo punto di vista,

è interessante considerare, l’analisi della classe del patrimonio netto (si veda tabella

sottostante)90.

Tabella – Esemplificazione di piano dei conti con riferimento alla classe A

“Patrimonio netto” della Sezione del passivo dello Stato patrimoniale

Il bilancio degli enti del Terzo settore

50.1 fondo di dotazione dell’ente

50.1.1.1. Patrimonio minimo personalità giuridica ex art 22 Cts (oppure, ex dpr 361/00)

50.1.2.1. Patrimonio eccedente il rispetto del patrimonio per personalità giuridica

50.2 patrimonio vincolato

50.2.1. Riserve statutarie

50.2.1.1. Riserva statutaria ex art…

50.2.2. riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

50.2.2.1. riserva vincolata per progetto Alpha

50.2.2.2. riserva vincolata per attività futura

89 Si veda: Travaglini C. (2020), Dal bilancio alla costruzione del piano dei conti per la rilevazione contabile e la

comunicazione di bilancio per gli enti di terzo settore, Associazioni e sport, vol. 1, 42-54.

90 Si veda: Travaglini C. (2020), Dal bilancio alla costruzione del piano dei conti per la rilevazione contabile e la

comunicazione di bilancio per gli enti di terzo settore, op. cit.

50.2.3. riserve vincolate destinate da terzi

50.2.3.1. riserve vincolate per costruzione asilo (donazione Rossi)

50.3 patrimonio libero

50.3.1. riserve di utili o avanzi di gestione

50.3.2. altre riserve

50.3.2.1. riserva rivalutazione immobili ex legge …

50.3.2.2. riserva rivalutazione partecipazioni con il metodo del patrimonio netto

7. Dal piano dei conti al bilancio (e viceversa)

Nella sopra richiamata esemplificazione, per esempio, il livello 1 dei conti “Fondo di

dotazione” è diviso sulla base del patrimonio minimo richiesto ex lege, in quanto, per

esempio, la riduzione del patrimonio oltre 1/3 del minimo potrebbe comportare proble-

mi91. Il suo monitoraggio è, quindi, rilevante ai fini gestionali. Così come il piano dovreb-

be essere “tagliato su misura” rispetto all’attività promossa.

Anche con riferimento alla previsione del piano dei conti, il rendiconto gestionale (anche

per cassa) fornisce i maggiori spunti di novità.

Si condivide l’impostazione che vuole che siano definiti a livello di dettaglio più alto i

conti afferenti all’area gestionale di riferimento e, quindi, i sottoconti articolati per na-

99

tura (e non viceversa)92. L’affermazione non è banale come potrebbe sembrare. Si pensi

a un immobile utilizzato in parte come sede per sostegno di persone svantaggiate e in

Il bilancio degli enti del Terzo settore

parte come bar. Se si utilizza l’approccio sopra descritto, l’Ets dovrà determinare a priori

l’utilizzo dell’immobile (per es., 70% attività di recupero, e 30% bar) e, quindi in sede di

scritture di assestamento imputare direttamente il costo dell’ammortamento ai singoli

circuiti. Se, al contrario, si imputa il costo per natura, l’Ets calcola la quota di ammorta-

mento complessiva e, poi, ripartisce l’onere in proporzione.

Nel caso delineato il calcolo è facilmente superabile dal software che può gestire in

autonomia i passaggi. Si consideri, però, un’operazione in cui il software non può agire

in autonomia: l’ente acquista materie prime in abbondanza che servono per attività di

agricoltura sociale, bar e segreteria. Chi si occupa di registrare le fatture, utilizzando

91 L’art. 22, co. 5 del Cts recita, infatti, che: “[q]uando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è dimi-

nuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’organo

di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un’associazione, convocare l’assemblea per deliberare, ed

in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione

dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente”.

92 Si veda: Travaglini C. (2020), Dal bilancio alla costruzione del piano dei conti per la rilevazione contabile e la

comunicazione di bilancio per gli enti di terzo settore, op. cit.

l’imputazione per destinazione, sarà “costretto” a indicare, nel caso in cui ovviamente

questo sia possibile, da subito l’area gestionale di riferimento; così facendo si evita di

riportare arbitrarie (e non controllabili) ripartizioni in sede di preparazione del bilancio.

Peraltro, tali imputazioni sono particolarmente delicate, poiché -se si considerano i co-

sti- potrebbero anche essere cruciali per stabilire se un’attività di interesse generale si

configura come un’attività commerciale o non commerciale.

Inevitabilmente resteranno delle voci “promiscue” (si pensi all’elettricità o anche alle

materie prime dell’esempio precedente nel caso in cui queste non siano imputabili spe-

7. Dal piano dei conti al bilancio (e viceversa)

cificamente a un’attività) che necessiteranno di essere imputate in conti generali, poi,

ripartiti, se il calcolo è rilevante, sulla base di parametri ritenuti adeguati a rappresen-

tarne l’effettivo utilizzo.

Negli Ets di minori dimensioni, la tenuta di un “formalizzato” piano dei conti non è obbli-

gatoria. Tuttavia, il mantenimento di un piano per mezzo di un sistema meccanografico

potrebbe essere, soprattutto nel medio periodo, una scelta che semplifica piuttosto che

complicare, nonché uno strumento di garanzia verso eventuali accertamenti e controlli.

In ultimo, visto il periodo in cui questo scritto è steso, si deve considerare che il piano

dei conti, essendo funzionale alla predisposizione del bilancio, dovrebbe essere operati-

vo, nella situazione ideale, già a partire dall’inizio del periodo amministrativo 2021, ossia

nella gran parte dei casi (in cui il periodo amministrativo coincide con l’anno solare), a

partire dal 1° gennaio 2021. In tal modo verrebbero evitate faticose e fantasiose riconci-

liazioni tra il “vecchio” piano e il “nuovo” bilancio.

Il bilancio degli enti del Terzo settore

8. Deposito e tempistica di approvazione

L’art. 25, co. 1 del Cts identifica l’approvazione del bilancio come una delle funzioni in-

derogabili dell’assemblea, ovviamente per gli Ets che non esercitano le proprie attività

esclusivamente o principalmente in forma di imprese commerciali di natura associativa.

Tuttavia, il legislatore non ha previsto una tempistica specifica per l’approvazione del bi-

lancio, bensì ha disposto che il termine ultimo per il deposito del bilancio (e del rendicon-

8. Deposito e tempistica di approvazione

to per la raccolta pubblica dei fondi) al Runts sia il 30 giugno (art. 48, co. 3 del Cts). Questo

implica che la data di approvazione del bilancio sarà fissata dallo statuto dei singoli enti e

dovrà, in ogni caso, essere coerente con la data di deposito prevista dalla norma.

Onde evitare problematiche di funzionamento, sarebbe necessario che lo statuto discipli-

nasse oltre la tempistica di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea (od organo

analogo negli enti fondativi) anche la data di “deliberazione” del bilancio da parte dell’or-

gano esecutivo, nonché la data in cui i controllori (organo di controllo e soggetto incaricato

della revisione legale, laddove esistenti) devono depositare le proprie relazioni.

Si potrebbe porre, ancora, il problema per gli Ets (pochi in verità) che hanno una data di

chiusura del periodo amministrativo diversa dall’anno solare. Poniamo che un Ets, per

essere in linea con quanto avviene nella sua rete internazionale, chiuda l’esercizio il 30

giugno. Come dovrà operare l’Ets in questione, considerato che solitamente passa un

periodo di circa 4 mesi per l’approvazione del bilancio? L’Ets in questione non può che

Il bilancio degli enti del Terzo settore

depositare, indipendentemente dall’approvazione la cui tempistica è solitamente fissata

dallo statuto, il bilancio riferito al 30 giugno dell’esercizio t entro il 30 giugno dell’e-

sercizio t+1. Chiaro che esiste una disparità di trattamento e di tempistica con gli “altri”

Ets. Più corretto sarebbe forse stato prevedere un termine sempre rigido di deposito,

ma articolato sulla data di chiusura dell’esercizio. Le società di capitali, per esempio,

approvano il bilancio entro 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio e depositano

il bilancio entro 30 giorni dalla data di approvazione93.

93 In realtà, vi sono sospetti su fatto che il Legislatore volesse effettivamente operare nei termini auspicati,

stante anche il tenore della relazione illustrativa per la quale “Il comma 3 prevede che i rendiconti e i bilanci di

cui agli articoli 13 e 14, i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente e il rendiconto relativo ai

contributi pubblici percepiti devono essere depositati entro 30 giorni, rispettivamente, dalla loro approvazione

o dal termine del periodo di riferimento del rendiconto stesso. Nel medesimo termine, a decorrere da ciascuna

modifica, devono essere trasmesse le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui al comma 1 e 2”.

A parte questa considerazione, occorre osservare che il deposito del bilancio, se collega-

to a una effettiva consultazione pubblica dello stesso, potrebbe segnare un cambiamen-

to culturale rilevante e un impulso verso la trasparenza non indifferente.

Il decreto n. 106/2020 del Minlavoro, emanato in attuazione dell’art. 53 del Cts e volto a

definire la “creazione” e il funzionamento del Runts, individua anche le modalità opera-

tive di deposito del bilancio di esercizio94.

L’art. 8, co. 5 richiede che la domanda di iscrizione contenga anche, nel caso sia effet-

tuata da enti già operativi, il deposito degli ultimi due bilanci approvati unitamente alle

8. Deposito e tempistica di approvazione

copie dei verbali assembleari di approvazione. Gli enti che aspirano all’iscrizione sono

tenuti alle specifiche disposizioni loro richieste dalla normativa di riferimento. Nel pe-

riodo transitorio, anche le Onlus, la cui iscrizione non avviane in automatico come per

le Odv e le Aps, sono tenute al deposito di bilancio degli ultimi due bilanci approvati.

Il deposito dei bilanci all’atto dell’iscrizione, peraltro, ha effetto, superati per i due eser-

cizi presentati due dei già richiamati limiti dell’art. 31, co. 1 del Cts, anche ai fini della

presentazione dell’informazione antimafia di cui all’art. 48, co. 6 del Cts, nonché per

l’obbligo della nomina del revisore legale.

Sono, poi, previste indicazioni differenziate a seconda della “posizione” commerciale

dell’ente. Gli Ets che non svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in

forma di impresa commerciale depositano, come già detto, il proprio bilancio presso il

Runts; gli Ets che, invece, svolgono la propria attività con “modalità” commerciali deposi-

tano, ai sensi dell’art. 13, co. 5 del Cts, il proprio bilancio presso il deposito delle imprese

Il bilancio degli enti del Terzo settore

(si veda anche cap. 1), assolvendo in tal modo anche l’obbligo di deposito presso il Runts.

L’art. 20 del regolamento Runts dispone che il bilancio sia depositato dal rappresentante

legale, da uno o più amministratori (o, in caso di loro inadempienza, dall’organo di con-

trollo) o un commercialista iscritto nella sezione A dell’albo (evidentemente munito di

delega).

I bilanci sono, poi, gestiti in formato elettronico (Allegato A del decreto n. 106/2020. Tale

previsione lascia presuppore, come individuato dall’art. 6, co. 2 del citato decreto, il pos-

sibile utilizzo futuro del formato Xbrl.

94 Si veda: De Angelis L. (2020), Il registro del terzo settore: struttura e funzionamento, in La riforma del no profit:

il terzo settore dopo il Runts, Italia Oggi.

9. Il percorso a venire: dei principi contabili

per gli enti del Terzo settore

9. Il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo settore

9.1. Ruolo e funzione dei principi contabili

per gli enti del Terzo Settore

Il compito “istituzionale” di disciplina del bilancio non si può ritenere concluso con la

pubblicazione della “modulistica” da parte del Ministero competente.

Il Regolamento, seppur sia uno strumento più elastico e flessibile del testo di legge di

fonte primaria, non può trattare in modo esaustivo le problematiche tecniche esistenti,

sia in quanto la delega del Cts si riferisce alla “sola” modulistica e non al trattamento

contabile degli eventi ed operazioni ricorrenti, sia in quanto tale compito è svolto soli-

tamente nel nostro contesto normativo da appositi tavoli tecnici ministeriali o enti terzi,

capaci di coinvolgere le diverse “anime” interessate alla materia.

È importante, in sostanza, che vi siano appositi “principi contabili”, in grado di definire

103

stato a suo tempo (2011-2012) compiuto dal già ricordato Tavolo tecnico (si veda par. 4.2),

che ha cercato di condividere anche con un due process di coinvolgimento dei soggetti

Il bilancio degli enti del Terzo settore

non presenti direttamente nel Tavolo, le migliori prassi prima di determinazione dei po-

stulati di bilancio95 e, poi, di contabilizzazione delle erogazioni liberali96.

Nel corso del mese di maggio dell’anno 2020, la Fondazione Oic, struttura incaricata a

livello normativo di predisporre i principi contabili nazionali per le società ha reso nota

la costituzione del Gruppo di lavoro dei principi contabili per il Terzo settore (si veda

par. 4.3).

95 Si veda: Agenzia per il Terzo settore, Cndcec, Oic (2012), Principio contabile nazionale per gli enti non profit n.

1, Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit. Per un commento al

documento, si veda anche: Antonelli V. (2011), Il nuovo principio contabile per enti ‘non profit’, Contabilità finanza

e controllo, volume 34, fascicolo 8/9, pp. 643-656.

96 Si veda: Agenzia per il Terzo settore, Cndcec, Oic (2012), Bozza di Principio contabile nazionale per gli enti

non profit n. 2, L’iscrizione e la valutazione delle liberalità nel bilancio d’esercizio degli enti non profit. Sul tema,

si veda anche: Kunz A. (2004), L’iscrizione delle liberalità nel bilancio d’esercizio delle aziende non profit, Padova,

Cedam.

È opportuno ricordare che il richiamo effettuato nell’Introduzione del dm n. 39 del 2020

assume che gli emanandi principi contabili siano per richiamo il riferimento per la pre-

9. Il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo settore

disposizione del bilancio degli Ets.

Anche i revisori, una volta emanati i principi contabili, saranno quindi chiamati a verifi-

carne il rispetto.

Il primo nodo da sciogliere da parte del nuovo “soggetto” sarebbe per certo un’analisi

giuscontabile sull’applicazione alla situazione in parola dell’art. 3, co. 2 del Cts per il qua-

le, si ripete ancora una volta, “[p]er quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del

Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative

disposizioni di attuazione”. Si tratta, in sostanza, di comprendere i limiti entro cui consi-

derare “attivo” il richiamo e le modalità con cui relazionarsi con lo stesso.

Chiaro che, sempre per chi scrive, un ruolo centrale ai fini della rappresentazione ade-

guata dei risultati “finanziari” sarà svolto non solo dai principi contabili, ma anche dalla

diffusione delle corrette prassi applicative presso gli operatori. Questo, in effetti, appare

essenziale in una prima fase di introduzione delle disposizioni, soprattutto per un am-

bito come il Terzo settore, abituato sino ad oggi a poter godere di una flessibilità quasi

assoluta in materia.

Tipicità da considerare potrebbero essere:

› classificazione elementi reddituali;

› contabilizzazione erogazioni liberali;

Il bilancio degli enti del Terzo settore

› contabilizzazione attività volontaristica;

› prospetto di rappresentazione della movimentazione delle componenti del patri-

monio netto;

› predisposizione tabella raccolta fondi.

Considerato che i precedenti capitoli 5 e 6 si sono soffermati anche sulla classificazione

degli elementi di bilancio nonché sul “significato” del prospetto di rappresentazione del-

la movimentazione delle componenti del patrimonio netto e sulla tabella raccolta fondi.,

i restanti paragrafi si concentrano sui principali profili inerenti alle operazioni ritenute

di interesse per verificare gli elementi esistenti e le soluzioni che la prassi nazionale e

internazionale hanno sino ad oggi elaborato, gettando considerazioni che -si ritiene-

possano essere prese in esame per il proseguo dei lavori.

9.2. Erogazioni liberali

9. Il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo settore

Le “erogazioni liberali” sono definite dal Glossario del decreto come “atti che si contrad-

distinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti presupposti:

a) l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte

di chi compie l’atto;

b) lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di

qualunque forma di costrizione)”97.

Non vi è dubbio alcuno che le liberalità siano alla base del sostentamento di molti Ets

e che a tali poste debba essere riservata una disciplina particolare, che va oltre quanto

previsto dai principi contabili nazionali, poiché:

› i principi contabili nazionali vivono il fenomeno dal punto di vista del donante e

non del beneficiario;

› le esistenti previsioni di legge e tecniche non colgono, a differenza di quanto già

sviluppato dalla precedente prassi operativa, norme ad hoc per disciplina tali ope-

105

Il bilancio degli enti del Terzo settore

97 Tale definizione trova quasi piena corrispondenza con quanto definito da: Tavolo tecnico per l’elaborazione

dei Principi contabili per gli enti non profit, Bozza di principio contabile per gli enti non profit, Principio n. 2 (2012),

L’iscrizione e la valutazione delle liberalità nel bilancio d’esercizio degli enti non profit.

98 Talune brevi disposizioni sono contenute nei principi contabili nazionali con riferimento alla contabilizzazio-

ne delle donazioni effettuate e ricevute. Nello specifico, basti ai nostri fini rilevare che per l’impatto “economico”:

• l’Oic 12 dispone che le liberalità ricevute (in quanto proventi operativi di natura accessoria) siano iscritte in

conto economico alla voce “A5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto eserci-

zio” (Oic, Oic 12, Composizione e schemi del bilancio di esercizio, par. 56);

• l’Oic 12 preveda specularmente che le liberalità effettuate siano iscritte (quali costi operativi di natura acces-

soria) tra i costi di cui alla voce “B14) Oneri diversi di gestione” (Oic (2016), Oic 12, par. 84);

Contestualmente, sotto il profilo patrimoniale per le erogazioni liberali non monetarie:

• l’Oic 16, Immobilizzazioni materiali, prevede che “[l]e immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito

sono iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stes-

se alla data di acquisizione, a cui vanno aggiunti i costi sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano

essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo. In ogni caso, il valore contabile dell’immo-

bilizzazione non può superare il valore recuperabile” (Oic (2016), Oic 16, Immobilizzazioni materiali, par. 47);

• l’Oic 24, Immobilizzazioni immateriali, dispone che “[i] beni immateriali ricevuti a titolo gratuito non sono

capitalizzabili, sia per la mancanza del sostenimento del costo di acquisto sia perché generalmente non è

possibile individuare elementi valutativi attendibili” (Oic (2016), Oic 24, Immobilizzazioni immateriali, par. 53).

› non appare possibile applicare le norme contabili delle società per analogia, poiché

gli atti di liberalità non hanno natura sinallagmatica e fuoriescono dai normali pa-

9. Il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo settore

radigmi concettuali su cui le previsioni tecniche societarie sono articolate.

Per tale motivo, anche a livello internazionale, gli standard contabili che trattano tali

tematiche sono solitamente i principi contabili degli enti non lucrativi99.

A livello nazionale, il Gruppo di lavoro enti non profit del Consiglio nazionale dei ra-

gionieri e periti commerciali (Cnrpc o Cnr) e la Commissione “Aziende non profit” del

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (Cndc) hanno emanato a inizio anni 2000

appositi documenti sul tema affrontando tematiche che si ripropongono a tutt’oggi nella

scelta della corretta tecnica di contabilizzazione delle poste100.

L’Agenzia per le Onlus si è dedicata solo parzialmente all’analisi del trattamento contabi-

le delle operazioni e degli eventi rilevanti, occupandosi più nello specifico degli schemi

di bilancio.

In ultimo, nel corso del 2011, il Tavolo tecnico ha pubblicato la bozza di principio conta-

bile per gli enti non profit n. 2 “L’iscrizione e la valutazione delle liberalità nel bilancio

d’esercizio degli enti non profit”, poi, non finalizzata.

Gli studi della Commissione del Cndc -che ha rappresentato insieme al lavoro del Grup-

po di lavoro del Cnr la base concettuale anche per l’emanazione dei futuri lavori – trag-

gono origine dalla prassi contabile all’epoca emergente in materia di “not reciprocal

transfer”101.

Il bilancio degli enti del Terzo settore

Sin da allora il documento poneva le basi, su stimolo di quanto allora previsto dagli Us

Gaap, per distinguere tra liberalità incondizionate e condizionate, quest’ultime intese

quali liberalità accompagnate da una condizione risolutiva, in base alla quale il donato-

99 Si vedano solo per alcuni esempi anche: Accounting Standards Board (“AcSB”), CPA Canada Handbook, Part

III – Accounting Standards for Not-for-Profit Organizations (ASNPO) (2013); Chartered Accountants Australia and

New Zealand (2017), Guidance for not-for-profit financial reporting in New Zealand, disponibile a: www.chartere-

daccountantsanz.com; Fer (2020), Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti, Swiss GAAP RPC 21 109

Rendiconto di organizzazioni non-profit di pubblica utilità; Fasb (2016), ASU 2016-14, Not-for-Profit Entities (Topic

958), Presentation of Financial Statements of Not-for-Profit Entities.

100 Si vedano: Cnr/Gruppo di lavoro enti non profit (2002), Criteri di rilevazione, valutazione e rappresen-

tazione di donazioni, legati e altre erogazioni liberali per enti non profit; Cndc/Commissione aziende non profit

(2002), Raccomandazione 2, La valutazione e l’iscrizione delle liberalità nel bilancio delle aziende non profit.

101 Nello specifico, si rileva che il G4 + 1, “cartello” di standard setter di matrice anglosassone costituito per

individuare le principali prassi, affermava che: “A not-reciprocal transfer is a transfer of resources that gives rise

to an increase in assets or reduction in liabilities of the recipient in circumstances where the transferor does not

directly receive approximately equal value in return”. Si veda: G4 + 1 (1999), Accounting by Recipients for Non-re-

ciprocal Transfers, 5.

re mantiene il diritto di poter riprendere possesso delle risorse donate al verificarsi di

determinate condizioni102.

9. Il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo settore

Le liberalità incondizionate -intese, in via residuale, come liberalità che non prevedono

clausole risolutive- erano poi distinte tra liberalità vincolate e non vincolate; il vincolo

era inteso come un assoggettamento per volontà del donatore o di un terzo esterno a

una serie di restrizioni o vincoli che ne limitano l’utilizzo103.

I vincoli erano classificati in: permanenti o temporanei. Questi ultimi erano, quindi, ulte-

riormente distinti in vincoli di tempo o di scopo, come indicato dalla Raccomandazione

n. 2 ai paragrafi 15 e 16, di seguito riportati.

Tabella – Vincoli temporanei o permanenti

15. I vincoli temporanei possono essere di tempo come, ad esempio, quando si prevede che si possano

utilizzare, per un certo periodo, solo i redditi prodotti da un’attività donata e, successivamente, alla

scadenza del termine, liberamente fruire dell’intera contribuzione*. I vincoli temporanei possono

essere di scopo, come quando si eroga una somma di denaro affinché essa venga utilizzata per uno

specifico progetto.

16. I vincoli permanenti prevedono, in genere, che la risorsa erogata non possa mai essere alienata

dall’azienda non profit, che può, però, utilizzarla per le sue esigenze operative, come nel caso della

donazione di un’immobilizzazione materiale, o fruire permanentemente dei redditi prodotti dalla

stessa.

* Il vincolo temporale potrebbe risultare anche in modo implicito, senza che sia richiamato in un apposito

documento, come nel caso delle contribuzioni di attività di lunga durata, o delle donazioni monetarie desti-

nate al loro acquisto, effettuate senza che sia specificato che esse possano essere vendute immediatamente.

Il bilancio degli enti del Terzo settore

Fonte: Cndc/Commissione “Aziende non profit”, Raccomandazione 2, parr. 15 e 16.

Il documento indicava, ancora, che le erogazioni venissero iscritte in sede di prima ri-

levazione al loro “valore normale” identificato sostanzialmente con il valore di mercato

(fair value).

Per quanto concerne il trattamento contabile era disposto che:

› le liberalità prive di vincoli fossero imputate al rendiconto gestionale;

› le liberalità con vincoli potessero essere iscritte secondo due criteri “alternativi”:

102 Il codice civile dispone che: “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso

che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione

si verifica diritto (1517) quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva”

(art. 1456 c.c.).

103 Si vedano: Cndc/Commissione “Aziende non profit”, Raccomandazione 2, parr. 8 e ss.; FASB, SFAS 116, op.

cit., parr. 14 e ss.

› il trattamento contabile preferito, il quale prevedeva che le liberalità fossero

iscritte come proventi “nel periodo in cui sono ricevute o in quello in cui si ac-

9. Il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo settore

quisisce il diritto a riceverle”. L’importo rappresentativo della liberalità sareb-

be stato, poi, riclassificato al termine del periodo amministrativo ad apposito

fondo vincolato di patrimonio netto. Al di là delle distinzioni di appostamento

nelle specifiche voci di cui alla Raccomandazione n. 1, il trattamento contabile

non distingueva tra liberalità con vincoli temporanei e permanenti;

› Il trattamento contabile alternativo, il quale prevedeva di iscrivere le liberalità

con vincolo di scopo o di tempo (temporaneo) come proventi nell’esercizio in

cui queste sono ricevute (o in quello in cui si acquisisce il diritto a riceverle),

differendo, poi, tra i risconti passivi il valore ancora non rilasciato all’esercizio

(o agli esercizi) in cui le risorse diverranno libere dalla restrizione104. Il rila-

scio delle risorse sarebbe, quindi, avvenuto nel corso del tempo in funzione

delle utilità economiche ricevute nell’esercizio e in corrispondenza con l’am-

mortamento del bene stesso. Era, poi, previsto che le liberalità permanente-

mente vincolate dovessero essere direttamente imputate a una apposita voce

del patrimonio netto permanentemente vincolata in base alla prospettiva che

“le contribuzioni definitivamente ristrette non dovrebbero mai essere destinate

108

alle spese associate alle attività di erogazione di servizi dell’azienda e, quindi,

l’organizzazione deve escludere tali contributi dai ricavi disponibili per gli oneri

correnti”105.

› Il trattamento delle liberalità condizionate, se l’avveramento della condizione era

ritenuto remoto o poco probabile al momento dell’acquisizione del diritto a per-

cepire le stesse, era equiparato a quello delle liberalità vincolate. Se, in seguito, il

verificarsi della condizione fosse divenuto probabile, si disponeva di iscrivere ap-

posito fondo rischi e oneri. Laddove, in ultimo, l’avveramento appariva da subito

probabile, occorreva trattare la liberalità come un “acconto” e iscrivere da subito

una voce di debito.

Anche la Commissione del Cnr si rifaceva allo SFAS 116, Accounting for Contributions Re-

ceived and Contributions Made, per la definizione della propria analisi contabile, anche

se le conclusioni a cui il Gruppo di lavoro era giunto si differenziavano in parte da quelle

del Cndc. Dopo aver distinto le liberalità in funzione degli specifici riferimenti giuridici,

104 Per un’analisi dei potenziali effetti della classificazione delle liberalità sul trattamento contabile delle stes-

se, si veda anche Sòstero U., La rappresentazione contabile delle liberalità vincolate ricevute dalle aziende non

profit, Rivista dei dottori commercialisti, vol. 4, 2003, 707-742.

105 Si veda: Cndc/Commissione “Aziende non profit”, Raccomandazione n. 2, op. cit., par. 27.

il Gruppo di lavoro che, ai fini della collocazione in bilancio, si rifaceva agli schemi so-

cietari indicati dal Legislatore del codice civile, prevedeva in alcuni casi per le donazioni

9. Il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo settore

di denaro, di elementi immobili e di partecipazioni il passaggio diretto a patrimonio

netto nel caso in cui il vincolo o la condizione evidenziasse un “incremento patrimoniale

permanente”.

L’Agenzia per le Onlus distingueva, ai fini contabili, esclusivamente tra erogazioni con

vincoli e senza vincoli.

Le erogazioni liberali con vincoli erano definite come quelle “… assoggettate per volontà

del donatore o, comunque, di un terzo esterno, a una serie di restrizioni, di vincoli che ne

limitano l’utilizzo in modo temporaneo o permanente”. Queste erano da imputare diret-

tamente a patrimonio netto.

L’Agenzia per le Onlus prevedeva, poi, che per le liberalità senza vincoli intese come

quelle liberalità “erogate senza che un vincolo o una condizione, imposta dal donatore,

ne limitino l’utilizzo” la soluzione rappresentativa più adatta fosse l’imputazione al ren-

diconto gestionale. L’Agenzia aggiungeva che le erogazioni liberali senza vincoli erano

solitamente liberalità “di più soggetti, ciascuna generalmente di entità non rilevante” e

che queste “vanno allocate nella c.d. raccolta di fondi”.

109

l’ente avrebbe dovuto girare al patrimonio netto le liberalità non ancora utilizzate106.

Il bilancio degli enti del Terzo settore

La Bozza di principio contabile del Tavolo tecnico richiedeva in via generale di iscrivere

tutte le liberalità nell’attivo patrimoniale con contropartita un provento del rendiconto

gestionale. Tuttavia, si distingueva, poi, tra:

› liberalità non vincolate, iscritte nell’attivo patrimoniale con contropartita imputata

integralmente nel rendiconto gestionale;

› liberalità vincolate per volontà del donatore o degli organi decisionali. I vincoli,

anche in questo caso, potevano essere concepiti come permanenti o temporanei (di

scopo o di tempo). In ogni caso, si prevedeva l’iscrizione della contropartita dell’e-

lemento (monetario o non monetario) nel rendiconto gestionale con storno in sede

di destinazione dell’avanzo economico al patrimonio netto. Tuttavia, erano previste

diverse modalità di contabilizzazione degli elementi non monetari donati.

L’importo iscritto nel rendiconto gestionale per liberalità vincolate rappresentate da

beni immobili destinati ad incrementare durevolmente il valore dell’ente (es., immo-

106 Le citazioni precedenti sono tratte da: Agenzia per le Onlus, Linee guida, op. cit., capitolo II, 2.

bili di valore artistico) sarebbe stato imputato ai “Fondi vincolati destinati da terzi”.

L’elemento iscritto nell’attivo patrimoniale, se ammortizzato, avrebbe liberato per

9. Il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo settore

medesimo importo dell’ammortamento il fondo vincolato che diviene libero.

Le liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati all’utilizzo strumen-

tale al perseguimento del fine istituzionale (es, autovetture) e le liberalità vincolate

rappresentate da beni immobili destinati alla reperibilità di risorse da impiegare

nell’attività istituzionale (es., immobili destinati a locazione) sono contabilizzati in

conformità a quanto previsto per tali poste;

› Liberalità condizionate, da considerarsi alla stregua delle liberalità vincolate, qua-

lora -come indicato anche nella Raccomandazione n. 2 del Cndc- la possibilità che

la condizione si avverasse era ritenuta remota o poco probabile. Nel caso contrario

in cui la condizione sospensiva risultasse probabile, veniva prevista la necessità di

effettuare apposito accantonamento a un fondo rischi e oneri.

Veniva aggiunta l’interessante ulteriore casistica delle liberalità destinate ad enti terzi in

cui, come accade spesso negli enti grant making e negli enti filantropici, l’ente che riceve

è un intermediario che riceva per “girare” a terzi. In tal caso l’importo rappresentativo

110

della liberalità non transita per il rendiconto gestionale, bensì allocato direttamente nel

passivo patrimoniale in una voce di debito sino al momento in cui la liberalità non viene

dismessa.

Il bilancio degli enti del Terzo settore

Tipologie di Trattamento Contabilizzazione

liberalità contabile

9. Il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo settore

Cndc Prive di vincoli Imputazione al rendiconto gestionale

Con vincoli Trattamento Iscrizione come proventi “nel periodo in cui sono ricevute o in

(di tempo o scopo) preferito quello in cui si acquisisce il diritto a riceverle”.

Riclassificazione al termine del periodo amministrativo ad

apposito fondo vincolato di patrimonio netto.

Nessuna distinzione per le liberalità con vincoli temporanei e

permanenti.

Trattamento Iscrizione delle liberalità con vincolo di scopo o di tempo

alternativo (temporaneo) come proventi nell’esercizio in cui queste sono

consentito ricevute (o in quello in cui si acquisisce il diritto a riceverle).

Differimento tra i risconti passivi del valore ancora non rilasciato

all’esercizio (o agli esercizi) in cui le risorse diverranno libere

dalla restrizione.

Iscrizione delle liberalità permanentemente vincolate

direttamente al patrimonio netto permanentemente vincolato.

Condizionate Da considerarsi alla stregua delle liberalità vincolate, qualora la

possibilità che la condizione si avverasse era ritenuta remota o

poco probabile.

Se, poi, il verificarsi della condizione sospensiva diviene

probabile, è prevista l’iscrizione in contropartita della iscrizione

di un provento nel rendiconto gestionale di un apposito fondo

rischi e oneri.

Laddove l’avveramento della condizione sospensiva appare

111

da subito probabile, è iscritta da subito una voce di debito

in contropartita dell’iscrizione del valore patrimoniale

dell’elemento donato nell’attivo patrimoniale.

Cnr Donazioni in denaro Al ricevimento della donazione in denaro, sono movimentate le

disponibilità liquide e in contropartita:

› i proventi (ordinari) dell’esercizio o, nel caso rappresen-

tino un aumento permanente del patrimonio o siano

imposti dei vincoli, una riserva specifica, parte del patri-

monio netto;

› è movimentata una riserva specifica, parte del patrimo-

nio netto, in quanto vi è un incremento patrimoniale per-

manente.

Donazioni di beni Deve essere rilevato l’onere relativo all’acquisto (figurativo) dei

non costituenti beni e in conto economico il provento relativo alla donazione

immobilizzazioni in natura.

Donazioni di Trattamento Il bene ricevuto è iscritto tra le immobilizzazioni ed ha come

immobilizzazioni contabile 1 contropartita un provento ordinario.

materiali e

immateriali

Trattamento Il bene ricevuto è iscritto tra le immobilizzazioni ed ha come

contabile 2 contropartita una riserva del controvalore dell’immobilizzazione

stessa.

Tipologie di Trattamento Contabilizzazione

liberalità contabile

Donazioni di titoli Iscrizione dell’elemento nell’attivo patrimoniale con:

9. Il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo settore

e partecipazioni › contropartita un provento ordinario, se la donazione o il le-

considerati gato non ha vincoli ed è classificabile nell’attivo circolante;

immobilizzazioni o › incremento diretto, in quanto si tratta di un aumento del

attivo circolante patrimonio, di una riserva che rispecchi eventuali vincoli

imposti dai donatori, qualora si tratti di titoli classificabili

tra le immobilizzazioni.

Agenzia per Senza vincoli Imputazione al rendiconto gestionale e, in termini generali,

le Onlus allocate nella c.d. raccolta di fondi.

Assoggettate a Imputazione diretta a patrimonio netto.

vincoli da parte di

terzi

Assoggettate a Nel caso in cui siano gli amministratori a decidere di applicare

vincoli internamente un vincolo, l’ente gira al patrimonio netto le liberalità non ancora

utilizzate.

Tavolo Senza vincoli Imputazione al rendiconto gestionale.

tecnico

(documento

in bozza)

Liberalità vincolate Iscrizione della contropartita dell’elemento (monetario o non

per volontà del monetario) nel rendiconto gestionale con storno in sede di

donatore o degli destinazione dell’avanzo economico al patrimonio netto.

organi decisionali. L’importo iscritto nel rendiconto gestionale per liberalità vincolate

I vincoli possono rappresentate da beni immobili destinati ad incrementare

112

essere permanenti durevolmente il valore dell’ente (es., immobili di valore artistico)

o temporanei (di è imputato ai “Fondi vincolati destinati da terzi. L’elemento

scopo o di tempo) iscritto nell’attivo patrimoniale, se ammortizzato, libera per

medesimo importo dell’ammortamento il fondo vincolato.

Le liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati

all’utilizzo strumentale al perseguimento del fine istituzionale

(es, autovetture) e le liberalità vincolate rappresentate da beni

immobili destinati alla reperibilità di risorse da impiegare

nell’attività istituzionale (es., immobili destinati a locazione) sono

contabilizzati in conformità a quanto previsto per tali poste

Condizionate Contabilizzate come liberalità vincolate, qualora la possibilità che

la condizione si avveri è ritenuta remota o poco probabile.

Se la condizione sospensiva risulta probabile, occorre effettuare

accantonamento a un fondo rischi e oneri.

Partendo da quanto sopra sintetizzato, occorre considerare adesso quanto (poco) indica-

to dal decreto (si veda tabella sottostante per le definizioni del Glossario)

Tabella – Definizioni delle erogazioni contenute nel Glossario

Erogazioni liberali – atti che si contraddistinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti

presupposti:

9. Il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo settore

a. l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi compie

l’atto;

b. lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di qualunque for-

ma di costrizione).

Erogazioni liberali vincolate – liberalità assoggettate, per volontà del donatore, di un terzo esterno

o dell’Organo amministrativo dell’ente, ad una serie di restrizioni e/o di vincoli che ne delimitano

l’utilizzo, in modo temporaneo o permanente.

Erogazioni liberali condizionate – liberalità aventi una condizione imposta dal donatore in cui

è indicato un evento futuro e incerto la cui manifestazione conferisce al promittente il diritto di

riprendere possesso delle risorse trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti dalla promessa.

Ora, detto che i principi contabili hanno ampio margine “di manovra” negli schemi esi-

stenti, possiamo rinvenire alcune evidenze dagli schemi medesimi e dalle definizioni del

Glossario.

Anzitutto, la definizione di erogazione liberale è naturalmente piuttosto ampia. Sem-

brerebbe, quindi, utile fornire, ai fini contabili, alcune ulteriori specifiche al fine di evi-

denziare “quali” liberalità siano iscrivibili ai fini del bilancio e “quando” queste possano

essere iscritte come proventi figurativi. Rinviando la complessa tematica dell’attività vo-

113

effettuati gratuitamente107, le vendite a prezzi differenti da quelli normalmente praticati

dal mercato o le erogazioni di collezioni senza prezzo di mercato. Sicuramente su tale

Il bilancio degli enti del Terzo settore

tema -che appare cruciale ai fini contabili- dovranno essere effettuate delle riflessioni

per consentire un comportamento uniforme da parte degli operatori.

Uno spartiacque importante in tal senso è ovviamente connesso alla naturale evidenza

(specificata, onde evitare ambiguità dal decreto) ribadita anch’essa nel successivo para-

grafo che le operazioni che richiedono una rilevazione nei prospetti quantitativi (stato

patrimoniale e rendiconto gestionale) non comportano la rilevazione dei proventi e dei

costi figurativi, e viceversa.

107 Sullo specifico tema del “fundraising and information materials or advertising”, l’Aicpa, organizzazione rap-

presentativa dei professionisti contabili statunitensi, ha osservato che tali costi sono considerabili come liberalità

nel momento in cui (i) i servizi creano o migliorano attività non-finanziarie, oppure (ii) i servizi richiedono capacità

tecniche specifiche, sono fornite da specialisti e sono solitamente acquisite se non sono donate. Si veda: Aicpa

(2010), Technical Practical Aid 6140.24.

Ancora, risulta “confermata” dagli schemi e dal glossario la classificazione tra erogazioni

liberali non vincolate, vincolate e condizionate108. Tale distinzione dovrà pur portare a un

9. Il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo settore

distinguo anche a livello di contabilizzazione.

Per gli Ets non piccoli l’elemento patrimoniale donato, a livello contabile, rappresenterà

un conto economico acceso ai costi d’esercizio. In sede di predisposizione del bilancio,

sarà necessario verificare se le utilità rilasciate dallo stesso andranno “sospese” anche

per gli esercizi a venire, secondo le tecniche contabili predefinite a livello generale.

Talune liberalità andranno imputate a livello di rendiconto gestionale, considerato che:

› i proventi delle attività di interesse generale contengono la voce A4 “Erogazioni li-

berali”;

› anche se il riferimento è utilizzabile solo se “compatibile” con le esigenze informa-

tive degli Ets, i principi contabili delle società indicano che le liberalità sono iscritte

a conto economico.

Ciò detto, dovranno essere fatte ulteriori considerazioni in merito alle liberalità che sono

iscritte e che eventualmente non sono iscritte nel rendiconto gestionale. In questa pro-

spettiva, occorre considerare se le erogazioni liberali condizionate debbano essere “par-

114

zionate”, oppure se l’iscrizione delle erogazioni liberali condizionate richieda l’iscrizione

tra i proventi della liberalità e l’iscrizione di un costo di uguale importo che movimenta

Il bilancio degli enti del Terzo settore

la suddetta posta.

In via esemplificativa, negli Ipsas -e, nello specifico, nell’Ipsas 23, Proventi da operazio-

ni senza corrispettivo equivalente (imposte e trasferimenti)- l’iscrizione del provento è

“sterilizzata”, accendendo una passività per l’obbligazione assunta, identificabile nella

specifica circostanza, nella citata voce “D5) debiti per erogazioni liberali condizionate”109.

108 Peraltro, tale ripartizione sembra in tempi recenti confermata anche a livello internazionale. Si veda per

tutti: FASB (2018), Accounting Standards Update 2018-08-Not-for-Profit Entities (Topic 958): Clarifying the scope

and accounting guidance for contributions received and contributions made.

109 I principi contabili internazionali dell’Ipsasb, come tradotti dal Cdncec, definiscono le “condizioni relative

alle attività trasferite” (conditions on transferred assets) come: “[c]lausole che specificano che i benefici econo-

mici futuri o il potenziale di servizio incorporati nell’attività devono essere consumati dal destinatario, così come

indicato, oppure che i benefici economici futuri o il potenziale di servizio devono essere restituiti al trasferente”.

Le “clausole relative ad attività trasferite” (Stipulations on transferred assets) sono, invece, definite come: “[c]

lausole presenti in leggi o regolamenti, o in un accordo vincolante, imposte sull’utilizzo di una attività trasferita

da entità esterne all’entità che redige il bilancio”. Si veda: Ipsasb (2017), Ipsas 23, Proventi da operazioni senza

corrispettivo equivalente (imposte e trasferimenti), par. 7.

Approfondimento – La contabilizzazione delle operazioni senza corrispettivo equivalente (operazioni

non commerciali) nella prospettiva degli International Public Sector Accounting Standards

Nella prospettiva dell’Ipsasb, in sintesi, se l’ente riceve in dono senza vincolo o con vincolo un’attività

9. Il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo settore

valutata al fair value per 1.000, al momento in cui si verificano le condizioni per la rilevazione, nel

libro giornale riportiamo una scrittura del tipo:

Attività per operazioni non commerciali 1.000

Proventi da operazioni non commerciali 1.000

Nel caso in cui l’ente riceva, al contrario, il medesimo bene in dono con condizione di restituzione

dello stesso in caso di mancato avveramento della condizione, le scritture (generica) da effettuare

saranno del tipo:

Attività per operazioni non commerciali 1.000

Proventi da operazioni non commerciali 1.000

Proventi da operazioni non commerciali 1.000

Passività per obbligazioni su operazioni 1.000

non commerciali

È evidente che gli importi dello storno a voce del passivo potrebbero non coincidere nel caso in cui

la condizione interessasse solo parte della liberalità che è oggetto di rilevazione.

L’esecuzione delle operazioni che comportano il venir meno della condizione, implicano la

eliminazione della passività e la rilevazione del correlato provento. Nel momento in cui, quindi, l’ente

115

Passività per obbligazioni su operazioni 1.000

Il bilancio degli enti del Terzo settore

non commerciali

Proventi da operazioni non commerciali 1.000

I costi sostenuti per l’esecuzione delle connesse operazioni saranno iscritti in linea con quanto

previsto dagli specifici principi contabili; per tale motivo, se la condizione prevedesse, per esempio, la

erogazione liberale di un immobile solo nel caso in cui questo fosse adibito a struttura di accoglienza

per anziani, i costi di ristrutturazione dell’immobile dovrebbero essere sospesi come migliorie su

beni di terzi per poi essere incorporati nel valore dell’immobile al momento in cui è “formalizzato” il

passaggio di proprietà definitivo del bene.

Nel caso in cui vi sia un vincolo, solitamente non si hanno, come detto, obbligazioni con-

nesse. Normalmente non sarà, perciò, necessario rilevare alcuna passività.

La violazione di un vincolo può, in ultima analisi, determinare una penale (per es., una

sanzione comminata all’entità destinataria). La penale è il risultato di procedure esecu-

tive derivanti dalla violazione, non dalla rilevazione iniziale dell’attività.

Il trattamento dell’Ipsasb appare compatibile, peraltro, con le previsioni del decreto mi-

nisteriale.

Nel caso in cui l’erogazione avvenga nel contesto di una campagna di raccolta fondi, il

collegato eventuale provento dovrà essere iscritto nella Sezione C, secondo criteri che

possono essere assimilati a quelli già esaminati. Laddove, invece, la liberalità avvenga

fuori ad una raccolta fondi (cosa possibilissima) dovranno essere considerate le indica-

9. Il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo settore

zioni già espresse110.

Approfondimento – La classificazione delle liberalità

Non tutte le erogazioni liberali rientrano tra le entrate derivanti dall’attività di raccolta fondi (art. 7

Cts). Questo quanto emerge dai Modelli A, B, C e D del DM 5 marzo 2020, nei quali vengono definiti

rispettivamente i modelli di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione e

l’alternativo rendiconto per cassa che gli Ets non commerciali dovranno utilizzare per la redazione

del bilancio di esercizio (si veda articolo a lato).

Gli schemi in questione per quanto riguarda il rendiconto gestionale prevedono un’imputazione

dei componenti economici positivi (delle entrate nel caso del rendiconto per cassa previsto per i

piccoli Ets) per destinazione gestionale e, quindi, per natura. Il rendiconto si divide, infatti, in cinque

sezioni che richiamano la classificazione delle attività già prevista nel Cts, che distingue tra attività

di interesse generale (art. 5 Cts), attività diverse (art. 6 Cts) e raccolte fondi (art. 7 Cts). A queste tre

categorie nello schema si aggiungono: un settore dedicato alla gestione patrimoniale e finanziaria e

uno ai costi e proventi comuni non ripartibili. All’interno delle cinque sezioni i ricavi e i costi (ovvero

le entrate e le spese nel caso del rendiconto di cassa, che ha la stessa strutturazione) sono invece

classificate per natura.

🔊 Listen to this