CS.COMMERCIALISTI: ATTENZIONE SULLE ULTIME NOVITA’ IN MATERIA DI ECONOMIA DEGLI ENTI LOCALI

(AGENPARL) – lun 09 novembre 2020 INFORMATIVA PERIODICA

Economia degli Enti Locali

9 Novembre 2020

Indice

Premessa 2

Attività 3

Comunicati stampa 9

Documenti 10

Progetti 12

PREMESSA

Premessa

Cara Collega e caro Collega,

anche in questo numero dell’Informativa periodica, portiamo alla tua attenzione le attività del

Consiglio nazionale nell’Area “Economia degli Enti locali”.

Un importante obiettivo è stato raggiunto con la pubblicazione del documento “La revisione negli enti

locali, Quaderno I – Approccio metodologico e Quaderno II – Strumenti operativi” che propone un

approccio metodologico per lo svolgimento della funzione revisionale negli Enti locali e mette a

disposizione del professionista una serie di materiali pratici e operativi a supporto di ogni fase del

processo di revisione.

Segnaliamo inoltre le raccomandazioni fornite agli operatori del mondo delle società a partecipazione

pubblica (organi amministrativi e di controllo, nonché soci pubblici) per un’applicazione ragionata, nel

contesto dell’epidemia Covid-19, degli obblighi in materia di crisi di impresa, imposti per le società a

controllo pubblico dagli artt. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 175/2016, la cui efficacia non è stata

sospesa dalla legislazione emergenziale.

Come di consueto, vengono fornite, con richiamo nelle specifiche sezioni e con collegamento

ipertestuale, tutte le comunicazioni inerenti alle attività svolte e in corso, le prossime iniziative

istituzionali e i documenti e i contributi pubblicati.

L’informativa, come sottolineiamo sempre, è il veicolo per coinvolgere tutti i colleghi su quanto è stato

fatto e quanto stiamo sviluppando; rinnoviamo quindi l’invito a volerci inviare, per il tramite

dell’Ordine territoriale di iscrizione, consigli e suggerimenti per migliorare questa iniziativa e per

renderla sempre più rispondente alle esigenze della nostra Professione.

Buona lettura.

Davide Di Russo e Remigio Ernesto Maria Sequi

Consiglieri Nazionali con delega all’area Economia degli Enti locali

ATTIVITÀ

Attività

PROPOSTE NORMATIVE d) ampliare il numero di enti (in base alla

soglia demografica) per i quali l’organo di

RIFORMA TUEL controllo deve avere forma collegiale, a

Il Consiglio Nazionale dei Dottori maggior garanzia di controllo;

Commercialisti e degli Esperti Contabili ha e) stabilire che il divieto di più di due

avviato un confronto con il Ministero incarichi nello stesso ente operi

dell’Interno per la presentazione di proposte di unicamente rispetto all’ipotesi di terzo

riordino della disciplina del Testo Unico degli incarico consecutivo, in modo da

Enti locali – d.lgs. 18 agosto 2000 n.267. contemperare il principio di rotazione con

l’esigenza di evitare al revisore, dopo

L’intervento, che interessa prevalentemente il

appena due incarichi, una irragionevole

Titolo VII (in particolare gli artt. 234-239), mira

preclusione perpetua;

ad assicurare la chiarezza della disciplina e la

semplificazione normativa nel rispetto dei f) definire il perimetro di azione del revisore

seguenti principi e criteri direttivi: rimodulando il contenuto dei pareri da

rilasciare ai sensi dell’art. 239, in relazione

a) conferire un assetto più organico alle

alla tipologia di atti, a seconda questi

regole che disciplinano la funzione di

abbiano o meno un diretto riflesso sulle

revisione economico-finanziaria e il

previsioni di bilancio.

funzionamento dell’organo di revisione;

Si indicano, di seguito, le proposte elaborate.

b) definire in maniera più puntuale i

meccanismi che garantiscono

Art. 234 TUEL – Organo di revisione economico-

l’indipendenza e la professionalità del finanziario

revisore; La nuova formulazione della norma dovrebbe

c) prevedere che il professionista alla prima integrare le proposte contenute nella bozza

esperienza da revisore svolga il primo del nuovo regolamento del Ministero

incarico come membro di un organo dell’Interno recante modifiche al decreto del

collegiale, nell’ambito del quale possa 15 febbraio 2012 n. 23 concernente

quindi essere affiancato da revisori di l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti

maggiore esperienza, così che venga degli Enti locali e modalità di scelta dell’organo

favorito un periodo di sostanziale di revisione economico-finanziaria, con

apprendistato revisionale e un percorso di l’obiettivo di favorire un percorso di crescita

graduale crescita professionale, anche a che consenta al professionista alla prima

tutela dell’ente; esperienza come Revisore di accedere in prima

battuta a un organo collegiale, nell’ambito del

quale possa essere affiancato da revisori di della gestione economico finanziaria, la

maggiore esperienza, in modo da favorire un definitiva non rieleggibilità del revisore non ha

periodo di sostanziale apprendistato revisionale. più ragion d’essere, considerato che il sistema

attuale, imperniato sul metodo estrattivo, è già

Si prevede, inoltre, di abbassare a 5.000

di per sé tale da ridurre estremamente la

abitanti la soglia demografica degli enti oltre la

probabilità di rielezione. Del resto, già il

quale l’organo di revisione deve essere

Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza

composto da tre membri.

n.05324/2009 del 26/10/2009, ha affermato

EMENDAMENTO che l’esclusione di una nuova elezione non

Dopo il comma X aggiungere il seguente: consecutiva si traduce “in un irrazionale ed

X-bis. All’articolo 234 del decreto legislativo 18 ingiustificato divieto di elezione a vita per chi,

agosto 2000 n. 267 sono apportate le seguenti come nella specie, ha ricoperto l’incarico in un

modifiche: ente per due trienni nell’arco della propria

attività professionale”.

a) al comma 1 aggiungere infine le seguenti

parole “, di cui due tra i soggetti indicati Appare quindi auspicabile modulare il divieto

all’articolo 3, comma 4 del decreto in modo che questo operi nel senso di impedire

ministeriale del 15 febbraio 2012 n.23 e l’assunzione di un terzo incarico

uno tra i soggetti indicati all’articolo 3, immediatamente successivo a due

comma 2 del decreto ministeriale del 15 consecutivamente ricoperti.

febbraio 2012 n. 23”; EMENDAMENTO

b) al comma 3 sostituire le parole “di cui al Dopo il comma X aggiungere il seguente:

comma 2” con le seguenti: “indicati X-bis.

all’articolo 3, comma 3 del decreto All’articolo 235, comma 1, del decreto

ministeriale del 15 febbraio 2012 n. 23.” legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dopo la

c) al comma 3 sostituire le parole “15.000” parola “incarico” aggiungere la seguente

con “5.000”. “consecutivamente”.

Art. 235 TUEL – Durata dell’incarico e cause di Art. 239 TUEL – Funzioni dell’organo di

cessazione revisione

La modifica intende attenuare il divieto di L’articolo 239, comma 1-bis, del TUEL impone

assumere nuovi incarichi presso l’ente nel al revisore di esprimere un motivato giudizio di

quale si è già ricoperto per due volte il ruolo di congruità, di coerenza e di attendibilità

revisore. contabile delle previsioni di bilancio e dei

Pur condividendo lo spirito della norma, volto programmi e progetti, anche tenuto conto

a favorire il ricambio dei soggetti chiamati ad dell’attestazione del responsabile del servizio

assumere un ruolo particolarmente delicato finanziario ai sensi dell’art. 153 del TUEL, delle

come quello dell’attività di verifica e vigilanza variazioni rispetto all’anno precedente,

dell’applicazione dei parametri di deficitarietà “1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b), n.2 del

strutturale e di ogni altro elemento utile su comma 1 è espresso un motivato giudizio di

tutte e sette le tipologie di atti fondamentali congruità, di coerenza e di attendibilità

indicate nel comma 1, ivi inclusi i regolamenti contabile delle previsioni di bilancio e dei

di contabilità, economato e di applicazione dei programmi e progetti, anche tenuto conto

tributi, in relazione ai quali risulta incongruo dell’attestazione del responsabile del servizio

disporre la formulazione di pareri seguendo lo finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle

schema fornito dall’attuale comma 1-bis variazioni rispetto all’anno precedente,

dell’art. 239 del TUEL. dell’applicazione dei parametri di deficitarietà

strutturale e di ogni altro elemento utile.”;

La proposta è volta a far sì che il contenuto dei

pareri del revisore sia declinato in ragione della dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

tipologia degli atti a seconda che questi

“1-ter. Negli altri pareri è espresso un giudizio

presentino o meno un diretto riflesso sulle

degli effetti del provvedimento proposto sugli

previsioni di bilancio.

equilibri finanziari, economici e patrimoniali

Per l’effetto, solo per gli atti di cui al n. 2 della anche prospettici dell’ente, sul rispetto dei

lettera b) del comma 1 verrebbe conservata la vincoli di legge e, quanto ai regolamenti, sul

previsione per cui il revisore è chiamato ad rispetto dei principi di adeguatezza,

esprimere un motivato giudizio di congruità, di semplificazione e trasparenza”;

coerenza e di attendibilità contabile delle

“1-quater. I pareri di cui al comma 1 lettera b)

previsioni di bilancio e dei programmi e

sono obbligatori. L’organo consiliare è tenuto a

progetti; mentre per gli altri atti il giudizio del

adottare i provvedimenti conseguenti o a

revisore dovrebbe riguardare gli effetti del

motivare adeguatamente la mancata adozione

provvedimento proposto sugli equilibri

delle misure proposte dall’organo di revisione.”

finanziari, economici e patrimoniali anche

prospettici dell’ente, sul rispetto dei vincoli di Ulteriore proposta

legge e, quanto ai regolamenti, sul rispetto dei

Sempre nell’ottica di tutelare l’indipendenza

principi di adeguatezza, semplificazione e

del collegio di revisione, si propone

trasparenza.

l’abrogazione dell’articolo 16, comma 25-bis

EMENDAMENTO del d.l. n. 138/2011, come introdotto

X-bis. dall’articolo 57-ter del d.l. 124/2019, che

assegna al consiglio dell’ente locale il potere di

All’articolo 239 del decreto legislativo 18

nominare il presidente del collegio tra i

agosto 2000, n. 267, sono apportate le

soggetti inseriti nella fascia 3. Il ritorno alla

seguenti modifiche:

disciplina previgente risulta infatti più

sostituire il comma 1-bis con il seguente: aderente alla ratio della riforma del 2011, tesa

a escludere l’ingerenza della politica (cioè del

controllato) sulle dinamiche dell’organo di schemi di bilancio degli enti territoriali e dei

revisione (cioè del controllore). loro organismi ed enti strumentali, e di

aggiornare gli allegati al titolo I del decreto

FORMAZIONE ELENCO NAZIONALE legislativo n. 118 del 2011 in relazione al

ORGANISMI INDIPENDENTI DI processo evolutivo delle fonti normative che

VALUTAZIONE concorrono a costituirne il presupposto e alle

esigenze del monitoraggio e del

In data 6 agosto 2020 è stato pubblicato il

consolidamento dei conti pubblici, nonché del

Decreto Ministeriale che ha modificato il

miglioramento della raccordabilità dei conti

decreto istitutivo dell’Elenco nazionale dei

componenti degli Organismi indipendenti di delle amministrazioni pubbliche con il Sistema

valutazione della performance. I soggetti europeo dei conti nazionali.

iscritti nell’Elenco nazionale devono assolvere Si rimanda al sito istituzionale della

agli obblighi formativi (40 crediti in un triennio) Commissione per l’aggiornamento sulle

presso istituzioni pubbliche o private tematiche attualmente in discussione e per la

accreditate dal Dipartimento della funzione consultazione della documentazione proposta

pubblica della Presidenza del Consiglio dei dalla Commissione.

ministri, d’intesa con la Scuola nazionale

dell’amministrazione (SNA). OSSERVATORIO DEL MINISTERO DELL’INTERNO

In particolare, la SNA può “stipulare Il Consiglio nazionale partecipa ai lavori

convenzioni con Università, Ordini dell’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità

professionali e Albi per definire regole comuni degli Enti locali del Ministero dell’Interno.

per il riconoscimento reciproco di crediti L’Osservatorio ha il compito di promuovere, in

formativi professionali e universitari”. raccordo con la Commissione Arconet, la

corretta e uniforme applicazione dei principi

Il requisito formativo è di 40 crediti, da

contabili da parte degli Enti locali, attraverso

acquisire nel triennio precedente al rinnovo

l’espressione di pareri, indirizzi e orientamenti,

dell’iscrizione nell’Elenco.

e la verifica periodica sugli effetti prodotti

dall’applicazione dei nuovi principi contabili

PARTECIPAZIONE A ORGANISMI

sull’equilibrio economico-gestionale degli Enti

ESTERNI

locali interessati, il monitoraggio periodico

ARCONET sulla situazione della finanza pubblica locale

attraverso studi ed analisi, anche mediante i

Il Consiglio nazionale partecipa ai lavori della

dati forniti dalla Direzione Centrale Finanza

Commissione per l’armonizzazione degli enti

Locale e l’elaborazione di proposte di

territoriali (Commissione Arconet), istituita

modifiche normative alla legislazione vigente

presso il Ministero dell’Economia e delle

in materia di armonizzazione dei sistemi

Finanze, con il compito di promuovere

contabili.

l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli

Si rimanda al sito istituzionale locali, è articolato in 13 moduli, ciascuno dei

dell’Osservatorio per l’aggiornamento sulle quali, di circa un’ora, è fruibile dagli iscritti

tematiche attualmente in discussione e per la nell’albo e nel registro dei revisori legali.

consultazione dei documenti proposti

La fruizione di ogni modulo dà diritto a 1

dall’Osservatorio.

credito formativo professionale in materia

C.7bis. Il corso è fruibile fino alle ore 24.00 del

TAVOLI TECNICI 30 novembre 2020, accedendo alla sezione

“eLearning CNDCEC” sulla piattaforma

CORTE DEI CONTI

www.concerto.it.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei

Il Consiglio nazionale ha inoltre accreditato

conti ha approvato le “Linee di indirizzo per i

(informativa 124/2020) il corso di formazione

controlli interni durante l’emergenza da Covid-

a distanza “Revisione degli Enti locali 2020”,

19”.

classificato nell’area C.7bis dell’elenco materie

Il documento intende rappresentare un “Contabilità pubblica e gestione economica e

raccordo tra le tradizionali linee guida emanate finanziaria degli enti territoriali”, erogato

o emanande dalla Sezione delle,Autonomie e tramite la piattaforma del Dipartimento per gli

l’attività che, nell’attuale periodo Affari Interni e Territoriali del Ministero

emergenziale, svolgono e svolgeranno gli dell’Interno.

organi e le strutture di controllo interno degli

Il corso è articolato in dodici moduli di circa 1

enti territoriali e sanitari, a sostegno delle

ora, ciascuno dei quali consentirà, previo

rispettive amministrazioni, per una utile

superamento dei test, di acquisire 1 credito

risposta all’impatto che l’epidemia da Covid-19

formativo professionale in materia C.7bis. Il

sta generando sulle diverse organizzazioni.

corso potrà essere seguito dai soli revisori

iscritti nell’Elenco dei revisori degli enti locali

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 2020 fino alle ore 24.00 del 30 novembre 2020.

Il Consiglio nazionale per l’anno 2020 mette a

Coloro che vorranno fruire dei moduli

disposizione gratuitamente il corso di

formativi dovranno accedere alla piattaforma

formazione a distanza “Revisione degli Enti

https://daitweb.interno.gov.it/self/accesso.php

locali 2019”, classificato nell’area C.7bis

con le credenziali indicate nel comunicato

dell’elenco materie “Contabilità pubblica e

pubblicato il 28 ottobre 2020 sul sito del

gestione economica e finanziaria degli enti

Ministero dell’Interno – Dipartimento Centrale

territoriali”, realizzato nell’anno 2019 dal

per la Finanza Locale.

Ministero degli Interni (informativa 41/2020).

Il corso, già accreditato dal Consiglio nazionale Dati dei crediti formativi erogati

e condiviso dal Ministero dell’Interno ai fini

Nella tabella seguente sono riepilogati i dati di

della formazione utile ai colleghi interessati a

fruizione delle attività formative erogate a

far parte dell’Elenco dei revisori degli enti

distanza tramite la piattaforma, con evidenza

dei crediti erogati entro il 30 novembre,

termine annuale di scadenza della formazione

prevista dal Regolamento di cui al decreto del

Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23

(G.U. 20 marzo 2012, n. 67).

DATA SCADENZA FORMAZIONE CREDITI EROGATI

30.11.2015 48.384*

30.11.2016 67.882*

30.11.2017 64.917*

30.11.2018 60.980*

30.11.2019 28.820

* Il dato comprende i crediti formativi conseguiti attraverso il

corso e-learning erogato dal Ministero dell’Interno e condiviso

dal Cndcec.

COMUNICATI STAMPA

Comunicati stampa

15 luglio 2019 COMPENSO SINDACI, DAL MEF RIDUZIONE NELLE PARTECIPATE PUBBLICHE

ENTI LOCALI, PUBBLICATO LO SCHEMA DI PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA

18 novembre 2019

PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022

ENTI LOCALI, PUBBLICATO LO SCHEMA DI PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA

05 febbraio 2020 PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022 AGGIORNATO CON LA NUOVA

LEGGE DI BILANCIO

PUBBLICAZIONE DELLO SCHEMA DI RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI

17 marzo 2020

LOCALI AL RENDICONTO 2019

16 giugno 2020 REVISIONE ENTI LOCALI, IN CONSULTAZIONE IL DOCUMENTO DEI COMMERCIALISTI

COMMERCIALISTI, PUBBLICATE LE RACCOMANDAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA

17 luglio 2020

DISCIPLINA DI PRE-ALLERTA DEL TUSP ALLA LUCE DELL’EMERGENZA COVID-19

3 novembre 2020 ENTI LOCALI, PUBBLICATO LO SCHEMA DI RELAZIONE AL CONSOLIDATO 2019

Documenti

DOCUMENTI, STUDI E RICERCHE list, carte di lavoro), di cui sono fornite le

indicazioni applicative.

La revisione negli enti locali, Quaderno I –

Approccio metodologico e Quaderno II – DOCUMENTI PUBBLICATI DA CNDCEC E FNC

Strumenti operativi La revisione negli enti locali, Quaderno I e

Nella sezione del sito del Consiglio nazionale “I Quaderno II

(luglio 2020)

documenti, gli studi e le ricerche – Documenti

commissioni di studio e Gruppi di lavoro – Si tratta di suggerimenti e strumenti che – pur

Economia degli enti locali” – sono disponibili i elaborati alla luce dei Principi di vigilanza e

documenti “La revisione negli enti locali – controllo – non hanno portata deontologica: il

Quaderno I e Quaderno II”. revisore è libero di adottarli o meno, di aderirvi

integralmente o solo in parte, così come di

Il documento, strutturato in due quaderni

adeguarli alle esigenze e specificità dell’Ente,

(Quaderno I – Approccio metodologico e

secondo la sensibilità e le valutazioni

Quaderno II – Strumenti operativi) con i relativi

consigliate dalla diligenza e dall’esperienza.

