CS.COMMERCIALISTI: ANALISI DELLE NOVITA’ IRAP AL TEMPO DEL COVID-19

4. La soluzione contabile prospettata

L’eccezionalità della situazione delineata non può evidentemente essere esaminata in quanto tale dai

principi contabili nazionali che, per propria natura, considerano le casistiche esistenti e/o ipotizzabili e

che, mai, avrebbero potuto prevedere una circostanza quale quella che si configura attualmente per

l’economia nazionale e mondiale3.

Difficile, quindi, ricercare una soluzione “perfetta” nelle specifiche norme dei vigenti principi contabili.

Le interpretazioni applicative fondate sulla lettura delle previsioni in essere potrebbero, di fatto,

portare l’utilizzatore a diverse soluzioni.

Esistono, infatti, varie argomentazioni che consentono di giungere alla conclusione che l’eliminazione

del saldo IRAP sia considerabile come un “fatto successivo che deve essere recepito nei valori di

bilancio” anziché un “fatto successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio”, o viceversa.

Peraltro, il tema potrebbe “perdere” in parte di interesse, se si considera che il principio di rilevanza,

introdotto nel panorama normativo nazionale con il decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139 prevede

2 L’OIC 29, analogamente a quanto fatto dallo IAS 10 include la terza categoria dei “fatti successivi che possono incidere sulla

continuità aziendale” che non rilevano ai fini dell’analisi della tematica che è oggetto di commento.

3

In via generale, il paragrafo 35 dell’OIC 25, “Imposte sul reddito”, prevede anche che: “[a]lla fine dell’esercizio, in sede di

redazione del bilancio, la società determina l’ammontare delle imposte. Il costo derivante delle imposte correnti (o dovute)

è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio”.

che le norme contabili siano applicabili solo ai casi che producono effetti rilevanti sulla predisposizione

del bilancio4.

In mancanza per il momento di una “interpretazione ufficiale” dell’Organismo Italiano di Contabilità,

partendo dai principi fondamentali della predisposizione del bilancio e, in particolare, dal postulato

della competenza economica, su cui è articolata la disciplina dei “fatti successivi” appare preferibile

imputare lo “sconto” derivante dallo stralcio del debito IRAP inerente al versamento dell’eventuale

saldo 2019 al bilancio dell’esercizio 20195.

Con tutta evidenza, il legislatore nello scrivere la norma non si è posto il problema dell’imputazione

della cancellazione del saldo IRAP, ma ha voluto fornire un sollievo immediato alle imprese italiane,

riducendo con effetto retroattivo parte delle obbligazioni fiscali riferibili al reddito prodotto nel 2019.

Di fatto, il legislatore ha indicato ex lege che l’imposta IRAP di competenza dell’esercizio 2019 è ridotta.

Considerato che nel bilancio d’esercizio sono inserite le imposte di competenza dell’anno e che

l’eliminazione del saldo IRAP 2019 identifica l’obbligazione riferita all’esercizio 2019, appare

ragionevole imputare la cancellazione all’esercizio 2019.

Ciò detto, nell’incertezza esistente, non appare -come già accennato- irragionevole neanche imputare

la cancellazione del saldo all’esercizio 20206. In tal caso, la riduzione delle imposte impatterebbe a

conto economico sulla voce 20) “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”. 6

5. Considerazioni di sintesi

Per i motivi sopra descritti, si ritiene che il redattore del bilancio debba prendere in considerazione nel

proprio percorso decisionale i seguenti aspetti:

• attuale percorso di formazione del bilancio;

• contabilizzazione della cancellazione e rilevanza dell’importo trattato;

• informativa.

In sintesi, il redattore del bilancio deve, anzitutto, verificare l’attuale tempistica dell’approvazione del

bilancio.

Nel caso in cui il bilancio sia stato approvato dall’assemblea, evidentemente, l’imputazione della

cancellazione del saldo IRAP 2019 sarà riportato nel bilancio dell’esercizio 2020.

Anche nel caso in cui il bilancio sia stato approvato dall’organo di amministrazione (consiglio di

amministrazione o amministratore unico) e non dall’assemblea, nella pressoché totalità dei casi, non

4 L’art.

2423, comma 5 del codice civile dispone che: “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,

presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera

e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota

integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.

5 In questo senso, si veda: Assonime, Pubblicazioni news legislative del 22 maggio 2020.

6 A favore di tale tesi potrebbe essere evidenziato che la decisione normativa trova “competenza” nel 2020 e che OIC ha già

indicato, anche se il contesto era completamente dissimile, che le conseguenze degli effetti del COVID trovano riflesso nel

bilancio 2020. Si veda: OIC, Impairment test e COVID-19 – comunicazione. OIC 9 e COVID-19 – Valore d’uso di

un’immobilizzazione nel bilancio al 31 dicembre 2019, 5 maggio 2020.

si pongono problemi in termini pratici, stante che presumibilmente l’importo non sarà di entità tale da

richiedere la riapertura del bilancio e la sua riapprovazione da parte degli amministratori (e l’eventuale

ri-emissione di relazione da parte del soggetto incaricato della revisione legale)7.

Laddove il bilancio debba ancora essere approvato dall’organo di amministrazione, la società deve

identificare il trattamento contabile da adottare, anche in ragione dell’incertezza nel definire una

soluzione che sia pacificamente considerabile come l’unica conforme ai principi contabili.

Laddove si tratti di importi rilevanti, per lo scrivente Consiglio il criterio preferito appare, come

precedentemente espresso, quello di imputare la cancellazione del saldo IRAP 2019 al bilancio 2019.

Tuttavia, considerata l’incertezza del trattamento, anche l’iscrizione dell’eliminazione al bilancio 2020

appare giustificabile.

Qualunque sia la scelta, considerate proprio le ambiguità contabili esistenti, appare doveroso riportare

nella nota integrativa (se redatta) il trattamento adottato. A questo riguardo, si ricorda che il legislatore

richiede che nella nota integrativa siano riportati “i criteri applicati nella valutazione delle voci del

bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente

corso legale nello Stato” (art. 2427, comma 1, n. 1, del codice civile).

Laddove, al contrario, si tratti di importi non rilevanti, assunto quanto sopra detto, il trattamento

7

contabile prescelto è individuabile dalla società, stante che, poi, considerata l’eccezionalità

dell’operazione, in ogni caso la nota integrativa (se predisposta) identifica la tecnica utilizzata per la

determinazione quantitativa delle imposte di competenza.

6. Bilanci consolidati e semestrali

Le disposizioni di carattere generale sopra richiamate sono evidentemente valide anche per la

redazione del bilancio consolidato, in cui il comportamento delle società del gruppo con riferimento

anche alla cancellazione del saldo IRAP 2019 dovrebbe essere rappresentato secondo un criterio

uniforme e, per i bilanci infrannuali. Più nel dettaglio, per le relazioni semestrali la situazione tra diversi

trattamenti dovrebbe ricomporsi, visto che l’eliminazione – nel caso in cui non sia stata (o non sia)

imputata al bilancio 2019 – dovrà necessariamente essere imputata alla semestrale 2020.

7 Il già citato par. 62 dell’OIC 29 nel secondo capoverso afferma che: “se tra la data di formazione del bilancio e la data di

approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli

amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la

formazione del bilancio” (OIC 29, par. 62).

