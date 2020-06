CS.COMMERCIALISTI: ANALISI DELLE MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ E DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

(AGENPARL) – mer 17 giugno 2020 DOCUMENTO DI RICERCA

ABSTRACT

Il presente documento passa in rassegna le misure urgenti a sostegno della liquidità e a favore delle

imprese e dell’economia adottate dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19, contenute nel Decreto “Cura Italia” n. 18/2020 (convertito con modificazioni nella legge n.

27/2020), nel Decreto “Liquidità” n. 23/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 40/2020) e nel

Decreto “Rilancio” n. 34/2020, attualmente in corso di conversione.

L’elaborato recepisce le modifiche introdotte in sede di conversione in legge del Decreto “Liquidità” e

fa seguito alla pubblicazione del documento di ricerca del 28 maggio e dei documenti del 18 marzo, del

15 aprile, del 29 aprile e del 3 giugno u.s., con i quali è stata effettuata l’analisi degli interventi

governativi.

Le novità dei decreti sull’emergenza da COVID-19 (D.L. “Cura Italia” n. 18/2020 convertito, D.L.

“Liquidità” n. 23/2020 e D.L. “Rilancio” n. 34/2020) – Quarto aggiornamento (3 giugno 2020)

Le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive (D.L. “Cura Italia” n. 18/2020

convertito, D.L. “Liquidità” n. 23/2020 e D.L. “Rilancio” n. 34/2020) (28 maggio 2020)

Le novità dei decreti sull’emergenza da COVID-19 (D.L. “Cura Italia” n. 18/2020 convertito e D.L.

“Liquidità” n. 23/2020) – Terzo aggiornamento (29 aprile 2020)

Le novità dei decreti sull’emergenza da COVID-19 (D.L. “Cura Italia” n. 18/2020 e D.L. “Liquidità” n.

23/2020) – Secondo aggiornamento (15 aprile 2020)

Le novità dei decreti sull’emergenza da COVID-19 (D.L. “Cura Italia” n. 18/2020) (18 marzo 2020)

SOMMARIO

1. IL DECRETO-LEGGE “CURA ITALIA” CONVERTITO, IL DECRETO-LEGGE “LIQUIDITÀ” CONVERTITO E IL

DECRETO-LEGGE “RILANCIO”………………………………………………………………………………………. 6

2. MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE ……………………………………………………………………………….. 6

Articolo 1 (d.l. “Liquidità”) – Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle

imprese ……………………………………………………………………………………………………………………… 6

Articolo 1-bis (d.l. “Liquidità”) – Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi

finanziamenti ……………………………………………………………………………………………………………. 11

Articolo 2 (d.l. “Liquidità”) – Misure per il sostegno all’esportazione,

all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese ……………………………………………. 13

Articolo 13 (d.l. “Liquidità”) – Fondo centrale di garanzia PMI ………………………………………… 14

Articolo 13-bis (d.l. “Liquidità”) – Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura ……….. 21

Articolo 37-bis (d.l. Liquidità) – Sospensione temporanea delle segnalazioni a

sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie …………………………… 21

Articolo 49-bis (d.l. “Cura Italia”) – Fondo centrale di garanzia PMI…………………………………. 21

Articolo 14 (d.l. “Liquidità”) – Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo

per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui

finanziamenti ……………………………………………………………………………………………………………. 21

Articolo 54-quater (d.l. “Cura Italia”) – Sospensione dei mutui per gli operatori

economici vittime di usura …………………………………………………………………………………………. 22

Articolo 56 (d.l. “Cura Italia”) – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e

medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19…………………………………………………………. 22

Articolo 11 (d.l. “Liquidità”) – Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito ………. 25

Articolo 57 (d.l. “Cura Italia”) – Supporto alla liquidità delle imprese colpite

dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia ………………………………….. 26

Articolo 12-bis (d.l. “Liquidità”) – Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a

fiere e manifestazioni commerciali internazionali …………………………………………………………. 28

Articolo 72 (d.l. “Cura Italia”) – Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese………. 28

Articolo 48 (d.l. “Rilancio”) – Misure per le esportazioni e l’internazionalizzazione …………… 28

Articolo 72-ter (d.l. “Cura Italia”) – Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati ……… 29

Articolo 78 (d.l. “Cura Italia”) – Misure in favore del settore agricolo e della pesca …………… 29

Articolo 80 (d.l. “Cura Italia”) – Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo ………… 30

Articolo 95 (d.l. “Cura Italia”) – Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo ……… 30

Articolo 26 (d.l. “Rilancio”) – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie

dimensioni ……………………………………………………………………………………………………………….. 31

Articolo 27 (d.l. “Rilancio”) – Patrimonio destinato ……………………………………………………….. 34

Articolo 30 (d.l. “Rilancio”) – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche …………………….. 34

Articolo 35 (d.l. “Rilancio”) – Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti

commerciali ……………………………………………………………………………………………………………… 35

Articolo 41 (d.l. “Rilancio”) – Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati

Bianchi …………………………………………………………………………………………………………………….. 35

Articolo 43 (d.l. “Rilancio”) – Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la

prosecuzione dell’attività d’impresa ……………………………………………………………………………. 36

Articolo 53 (d.l. “Rilancio”) – Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese

beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati………………………………………………………… 36

Articolo 54 (d.l. “Rilancio”) – Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi

rimborsabili o agevolazioni fiscali ………………………………………………………………………………… 37

Articolo 55 (d.l. “Rilancio”) – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese …………… 37

Articolo 56 (d.l. “Rilancio”) – Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i

prestiti alle imprese …………………………………………………………………………………………………… 38

Articolo 57 (d.l. “Rilancio”) – Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di

COVID-19 …………………………………………………………………………………………………………………. 39

Articolo 58 (d.l. “Rilancio”) – Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture

di prova e upscaling …………………………………………………………………………………………………… 40

Articolo 59 (d.l. “Rilancio”) – Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di

prodotti connessi al COVID-19 ……………………………………………………………………………………. 40

Articolo 60 (d.l. “Rilancio”) – Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei

salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 …………… 41

Articolo 95 (d.l. “Rilancio”) – Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del

rischio da contagio nei luoghi di lavoro ………………………………………………………………………… 42

Articolo 136 (d.l. “Rilancio”) – Incentivi per gli investimenti nell’economia reale ………………. 43

Articolo 186 (d.l. “Rilancio”) – Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari …………….. 43

Articolo 189 (d.l. “Rilancio”) – Bonus una tantum edicole ………………………………………………. 44

Articolo 222 (d.l. “Rilancio”) – Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi ………………… 44

Articolo 224 (d.l. “Rilancio”) – Misure in favore della filiera agroalimentare …………………….. 44

Articolo 243 (d.l. “Rilancio”) – Incremento del Fondo di sostegno alle attività

economiche nelle aree interne a seguito dell’emergenza COVID-19………………………………… 44

Articolo 245 (d.l. “Rilancio”) – Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei

beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria ……………….. 45

3. MISURE A FAVORE DI DIGITALIZZAZIONE, START-UP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE ……………………. 45

Articolo 38 (d.l. “Rilancio”) – Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative……… 45

Articolo 42 (d.l. “Rilancio”) – Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure

urgenti per la difesa ed il sostegno dell’innovazione ……………………………………………………… 47

Articolo 239 (d.l. “Rilancio”) – Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione ……. 48

Articolo 244 (d.l. “Rilancio”) – Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo

nelle aree del Mezzogiorno ………………………………………………………………………………………… 48

4. MISURE PER IL SETTORE TURISMO ………………………………………………………………………………. 49

Articolo 178 (d.l. “Rilancio”) – Fondo turismo……………………………………………………………….. 49

Articolo 179 (d.l. “Rilancio”) – Promozione turistica in Italia …………………………………………… 49

Articolo 182 (d.l. “Rilancio”) – Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico ……………. 50

5. MISURE PER IL SETTORE CULTURA ……………………………………………………………………………….. 50

Articolo 89 (d.l. “Cura Italia”) – Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo …………. 50

Articolo 183 (d.l. “Rilancio”) – Misure per il settore cultura ……………………………………………. 50

Articolo 184 (d.l. “Rilancio”) – Fondo cultura ………………………………………………………………… 52

6. MISURE IN FAVORE DEL TERZO SETTORE E DELLO SPORT ……………………………………………………… 52

Articolo 67 (d.l. “Rilancio”) – Incremento Fondo Terzo Settore……………………………………….. 52

Articolo 246 (d.l. “Rilancio”) – Sostegno al Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno …… 52

Articolo 216 (d.l. “Rilancio”) – Disposizioni in tema di impianti sportivi ……………………………. 53

7. MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ E IN FAVORE DI LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI

PROFESSIONISTI ……………………………………………………………………………………………………. 54

Articolo 54 (d.l. “Cura Italia”) – Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”,

c.d. “Fondo Gasparrini” ……………………………………………………………………………………………… 54

Articolo 54-ter (d.l. “Cura Italia”) – Sospensione delle procedure esecutive sulla prima

casa …………………………………………………………………………………………………………………………. 56

Articolo 72-bis (d.l. “Cura Italia”) – Sospensione dei pagamenti delle utenze……………………. 56

8. TABELLA RIEPILOGATIVA ………………………………………………………………………………………….. 56

5

1. Il decreto-legge “Cura Italia” convertito, il decreto-legge “Liquidità” convertito e il

decreto-legge “Rilancio”

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 181, denominato “Cura Italia” (d’ora in avanti, anche Decreto “Cura

Italia”) e il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 232, denominato “Liquidità” (d’ora in avanti, anche Decreto

“Liquidità”) contengono, tra le altre disposizioni urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica

da COVID-19, una serie di misure a favore delle imprese e dei lavoratori e di sostegno alla liquidità.

Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 343, denominato “Rilancio” (d’ora in avanti, anche Decreto

“Rilancio”), il Governo ha inteso rafforzare ulteriormente il sostegno alle imprese e all’economia e ha

introdotto misure di settore che hanno toccato il turismo, la cultura, l’editoria, le infrastrutture e i

trasporti, lo sport, l’innovazione tecnologica, la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

Con i relativi provvedimenti di conversione, sono stati rafforzati e ricalibrati gli strumenti principali

introdotti con i Decreti “Cura Italia” e “Liquidità”4.

2. Misure in favore delle imprese

Articolo 1 (d.l. “Liquidità”) – Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Fino al 31 dicembre 2020, tramite l’intervento di SACE sono fornite garanzie al sistema bancario per

supportare la concessione di nuovi finanziamenti “sotto qualsiasi forma”. L’importo complessivo

massimo degli impegni di SACE è pari a 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a

supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione

Europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA,

nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, che abbiano pienamente utilizzato

ed esaurito la loro capacità di accesso al Fondo, nonché alle garanzie concesse ai sensi dell’articolo 17,

comma 2, del d.lgs. n. 102/20045.

1 IlDecreto “Cura Italia” – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 n. 70 ed entrato in vigore, ex articolo 127 del

d.l., il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 17 marzo – ha introdotto una serie di misure di potenziamento del servizio

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da

COVID-19, per complessivi 25 miliardi, aggiungendosi ai precedenti interventi confluiti nei decreti-legge n. 14 del 9 marzo

2020, n. 11 dell’8 marzo 2020, n. 9 del 2 marzo e n. 6 del 22 febbraio.

Il d.l. n. 18/2020 è stato convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del

29 aprile 2020 n. 110, S.O. n. 16 ed entrata in vigore, ex articolo 1 della stessa legge, il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione, ossia il 30 aprile.

2 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020 n. 94 ed entrato in vigore, ex articolo 44 del d.l., il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione, ossia il 9 aprile. La legge di conversione del d.l. n. 23/2020 è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale del 6 giugno 2020 n. 143, ed è entrata in vigore, ex articolo 1, comma 3, della stessa legge, il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione, vale a dire il 7 giugno 2020.

3 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 n. 128, S.O. n. 21, ed entrato in vigore, ex articolo 266 del d.l., il

giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 19 maggio.

4 Nel presente documento di ricerca vengono evidenziate in colore giallo le novità introdotte in sede di conversione in legge

del Decreto “Liquidità” rispetto alla precedente versione “Le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive (D.L.

“Cura Italia” n. 18/2020 convertito, D.L. “Liquidità” n. 23/2020 e D.L. “Rilancio” n. 34/2020)”, pubblicata il 28 maggio 2020.

5 Garanzie concesse da ISMEA in favore delle imprese agricole e della pesca.

Le garanzie previste dalla norma si estendono anche alle operazioni di factoring, in quanto il nuovo

comma 1-bis aggiunto in sede di conversione del Decreto “Liquidità” prevede che le disposizioni

dell’articolo 1 si applichino anche alle “cessioni di crediti con garanzia di solvenza” (vale a dire le

cessioni pro-solvendo)6. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con un decreto di natura non

regolamentare, dovrà stabilirne le “modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti

integrativi per l’esecuzione”. Per le operazioni in questione, i limiti di importo del prestito e le relative

percentuali di copertura della garanzia sono riferiti all’importo del corrispettivo pagato al cedente per

la cessione dei crediti.

Non possono beneficiare delle garanzie in questione le società che controllano direttamente o

indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., una società residente in un Paese o in un territorio non

cooperativo a fini fiscali, ovvero che siano da queste ultime controllate, direttamente o indirettamente.

Tale divieto non si applica laddove la società riesca a dimostrare – tramite interpello da sottoporre

all’Agenzie delle Entrate7 – l’effettivo svolgimento di un’attività economica, mediante l’impiego di

personale, attrezzature, attivi e locali.

Le garanzie coprono nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all’impresa successivamente

all’entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo

massimo garantito e sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità

di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi8;

b) alla data del 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non deve rientrare nella categoria delle

imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17

giugno 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non deve risultare presente tra le esposizioni

deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea;

b-bis) ai fini della definizione di impresa in difficoltà, nella verifica del rapporto tra debito e

patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall’impresa (che non può essere

superiore a 7,5)9, sono compresi nel patrimonio anche i crediti non prescritti, certi, liquidi ed

esigibili nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs.

n. 165/2001, che siano certificati ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del d.l. n. 185/200810;

c) l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1) 25% del fatturato annuo relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichia-

razione fiscale; sul punto si segnala l’erroneo riferimento alla nozione di “fatturato …,

come risultante dal bilancio…” che andrebbe opportunamente conformato alla più

corretta terminologia utilizzata al successivo articolo 13, comma 1, lett. m)11;

2) il doppio dei costi del personale sostenuti in Italia relativi al 2019, come risultanti

dall’ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il

6 Rimangono escluse, di conseguenza, le cessioni pro-soluto.

7 Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. b), della l. n. 212/2000.

8 Modifica apportata in sede di conversione del Decreto “Liquidità”.

9 Si veda numero 1) della lettera e) del punto 18) dell’art. 2 del regolamento (UE) n.651/2014.

10 Lettera aggiunta in sede di conversione del Decreto “Liquidità”.

11 Ove viene fatto riferimento all’“ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio

depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata”.

bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre

2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come

documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.

Ai fini della verifica dei suddetti limiti si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e al costo

del personale sostenuto in Italia, ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad

un gruppo.

Inoltre, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla

garanzia ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un

gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in oggetto, gli importi di

detti finanziamenti si cumulano.

d) la garanzia agisce secondo le seguenti soglie massime:

– 90% dell’importo del finanziamento per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia

e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

– 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5

miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;

– 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro12.

Le suddette percentuali si applicano sull’importo residuo dovuto, in caso di ammortamento

progressivo del finanziamento.

Qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, ai fini dell’individuazione delle soglie di

cui alle lett. c) e d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del

personale del gruppo stesso, che devono essere comunicati alla banca finanziatrice.

e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

– per i finanziamenti alle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti

base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base

durante il quarto, quinto e sesto anno;

– per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo

garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo

anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

f) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti

dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto per operazioni con le

medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal

rappresentante legale dei soggetti eroganti. Il minor costo dei rifinanziamenti coperti dalla

garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal

soggetto erogante per operazioni con le stesse caratteristiche ma prive della garanzia e il costo

effettivamente applicato all’impresa;

g) la garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all’impresa successivamente

all’entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino

all’importo massimo garantito;

i) l’impresa che beneficia della garanzia, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia

parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette a direzione e

12 Lettera così modificata in sede di conversione del Decreto “Liquidità”.

coordinamento da parte della medesima, assume l’impegno di non approvare la distribuzione

di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già

effettuato tali operazioni al momento della richiesta del finanziamento, l’impegno è assunto

per i dodici mesi successivi alla data della richiesta13;

l) l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali

attraverso accordi sindacali;

m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che, ad esito del rilascio del finanziamento coperto da

garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato

risulta superiore rispetto all’esposizione in essere alla data di entrata in vigore del decreto14;

n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale,

canoni di locazione o relativi ad affitto di ramo di azienda, investimenti o capitale circolante

impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come

documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria;

n-bis) il finanziamento deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20% dell’importo

erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergen-

ziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso

oggettivamente impossibile in conseguenza dell’epidemia di COVID-19 o delle misure dirette

alla prevenzione e al contenimento della stessa. Tale impossibilità oggettiva del rimborso deve

essere attestata dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria attraverso apposita

certificazione15.

Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con non più di 5.000

dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro16 si applica la seguente

procedura semplificata:

• l’impresa presenta a un soggetto finanziatore, che può operare anche in modo coordinato con

altri operatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

• in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento, i finanziatori

trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE, che la processa, verificando l’esito

positivo della delibera della banca ed emettendo un codice unico identificativo della prativa;

• la banca procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa da SACE.

Qualora l’impresa beneficiaria abbia più di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato superiore a 1,5

miliardi, il rilascio della garanzia è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base

dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa che beneficia

della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

1. contributo allo sviluppo tecnologico;

2. appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;

13 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, della legge di conversione del Decreto “Liquidità”.

14 Tale valore deve essere corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del

regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del decreto.

15 Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1, della legge di conversione del Decreto “Liquidità”.

16 Sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto

se l’impresa non ha approvato il bilancio.

3. incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;

4. impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;

5. peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.

Il succitato decreto ministeriale può innalzare le soglie di cui al comma 2, lett. d) fino al limite

immediatamente superiore a quello previsto.

La Commissione Europea ha approvato le misure in oggetto il 14 aprile, considerandole coerenti con

la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie di cui al comma 1 della norma in commento è

accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Ai sensi dell’articolo 1,

comma 13, la garanzia dello Stato può essere concessa anche a favore delle esposizioni assunte o da

assumere da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie su

finanziamenti concessi da banche a favore di imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a

causa dell’emergenza epidemiologica connessa al COVID-19. Per tali garanzie, nello stato di previsione

del MEF è istituito un fondo la cui dotazione, inizialmente pari a 1 miliardo, è incrementata di 30

miliardi ad opera dell’articolo 31 del Decreto “Rilancio”.

In sede di conversione del Decreto “Liquidità”, sono stati aggiunti i commi 14-bis, 14-ter, 14-quater,

14-quinquies e 14-sexies.

Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, fino al 31 dicembre

2020 SACE concede garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri

soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette

imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB– o

equivalente. Tali impegni non devono superare l’importo complessivo massimo di 200 miliardi.

Qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB–, i sottoscrittori originari dei prestiti

obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30% del valore

dell’emissione per l’intera durata della stessa.

Nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie

nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, l’emittente fornisce a SACE

una certificazione attestante che al 29 febbraio 2020 lo stesso non figurava tra le esposizioni

deteriorate presso il sistema bancario.

Nel caso in cui l’emissione sia di importo uguale o superiore a 100 milioni, ovvero nel caso in cui sia

richiesto l’incremento della percentuale di copertura di cui al comma 2, lett. d), il rilascio della garanzia

è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, sentito il

Ministro dello Sviluppo economico, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A.,

tenendo anche inconsiderazione il ruolo che l’impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e

profili in Italia:

1. contributo allo sviluppo tecnologico;

2. appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;

3. incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;

4. impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;

5. rilevanza specifica nell’ambito di una filiera produttiva strategica.

Alle obbligazioni di SACE derivanti dal rilascio delle garanzie in questione è accordata la garanzia dello

Stato a prima richiesta e senza regresso.

Articolo 1-bis (d.l. “Liquidità”) – Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti17

Le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE, di cui all’articolo 1, possono essere soddisfatte

solo a seguito di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. n.

445/2000. A tal fine, il legale rappresentante dell’impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

• l’attività operativa è stata limitata o interrotta dall’emergenza da COVID-19 o dagli effetti

derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e

che precedentemente sussisteva una situazione di continuità aziendale;

• i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi;

• il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale,

investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali

localizzati in Italia18;

• il titolare o il legale rappresentante è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati

esclusivamente sul conto corrente dedicato;

• il titolare o il legale rappresentante non si trova nelle condizioni ostative previste dall’articolo

67 del d.lgs. n. 159/2011;

• nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva,

negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione

dell’evasione fiscale.

Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli

elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva in questione, il soggetto che eroga il finanziamento

non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato dal

beneficiario.

Tali disposizioni si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento

e di garanzia effettuate ai sensi dell’articolo 13 del Decreto “Liquidità”, cui si rinvia.

Le principali caratteristiche della misura in oggetto possono essere sintetizzate come segue.

La garanzia di SACE (art. 1 del Decreto “Liquidità”)

• Imprese (compresi lavoratori autonomi e liberi professionisti, nonché associazioni

professionali e società tra professionisti) che abbiano già esaurito la capienza del

Beneficiari Fondo centrale di garanzia, senza limiti di fatturato;

• Sede in Italia e destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani;

• Imprese che al 31 dicembre 2019 non rientravano nella definizione di imprese in

17Articolo aggiunto dall’articolo 1, comma 1, della legge di conversione del Decreto “Liquidità”.

18Appare opportuno rimarcare come la norma in questione non sia del tutto coordinata con l’art. 1, comma 2, lett. n), che in

seguito alla conversione ha inserito anche i “canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda” tra i costi che possono essere

sostenuti attraverso il finanziamento assistito da garanzia.

difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014;

• Imprese che al 29 febbraio 2020 non risultavano presenti tra le esposizioni

deteriorate presso il sistema bancario, come definite dalla normativa europea

Data rilascio garanzia Entro il 31 dicembre 2020

Plafond 200 miliardi, di cui 30 destinati a piccole e medie imprese

Durata finanziamenti Massimo 6 anni, con possibile preammortamento fino a 36 mesi

Maggior valore tra:

• 25% del fatturato 2019

Importo massimo del

• doppio del costo del personale 2019 sostenuto in Italia

finanziamento

Gli importi si cumulano se:

garantito

– la stessa impresa beneficia di più finanziamenti assistiti da garanzia pubblica;

– l’impresa fa parte di un gruppo con più beneficiari di finanziamenti garantiti.

Percentuale del • 90% per imprese con dipendenti in Italia ≤ 5.000 e fatturato ≤ 1,5 miliardi;

finanziamento

• 80% per imprese con fatturato > 1,5 e ≤ 5 miliardi o dipendenti in Italia > 5.000;

coperta dalla garanzia

di SACE S.p.A. • 70% per imprese con fatturato > 5 miliardi.

Per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato ≤ 1,5 miliardi:

a) l’impresa presenta al soggetto finanziatore la domanda di finanziamento;

Procedura

b) rilascio da parte del soggetto finanziatore di un codice unico identificativo del

semplificata

finanziamento e della garanzia;

c) erogazione del finanziamento esistito dalla garanzia.

• Divieto di distribuzione di dividendi e di riacquisto di azioni nel 2020 (o per i 12 mesi

Obblighi da rispettare successivi laddove tali operazioni siano già state effettuate)

per le imprese • Obbligo di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali

beneficiarie • Risorse destinate a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di

ramo d’azienda, investimenti o circolante in Italia

Costo della garanzia

Tipo di beneficiario 1° anno 2° – 3° anno 4° – 6° anno

PMI 25 punti base 50 punti base 100 punti base

Grandi imprese 50 punti base 100 punti base 200 punti base

In base a recenti documenti informativi emanati da SACE, è possibile sintetizzare i requisiti che

identificano l’assenza di condizioni di difficoltà finanziaria e, di conseguenza, l’eleggibilità ai benefici

previsti dall’articolo 1 del d.l. n. 23/2020.

REQUISITI IMPRESA NON IN DIFFICOLTÀ

1 Incidenza delle perdite d’esercizio sul P.N. Il rapporto deve essere inferiore al 50%

Rapporto tra l’ammontare dei debiti

2 Il rapporto deve essere inferiore a 7,5

rispetto al P.N. 19

Rapporto tra EBITDA (o Margine Operativo

3 Il rapporto deve essere inferiore a 1

Lordo) e Oneri Finanziari

La Banca classificava la controparte in bonis al 31

gennaio 2020 (il Cliente alla data del 31 gennaio

Controparte segnalata tra le “Esposizioni Non

4 2020 non risultava classificato tra le: Esposizioni

Deteriorate”

Scadute e Deteriorate; Inadempienze Probabili;

Sofferenze)

Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Il Cliente non presentava al 31 dicembre 2019

5

Dic.19) di segnalazioni di Sofferenze a Sistema segnalazioni di Sofferenze a Sistema

Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno

Al 31 dicembre 2019 il rapporto tra Sconfinamenti

6 Dic.19) rapporto tra Sconfinamenti Totali per

Cassa e Accordato Cassa Totale era inferiore al 20%

Cassa e Accordato Totale Cassa

Articolo 2 (d.l. “Liquidità”) – Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli

investimenti delle imprese

L’articolo 2 del d.l. n. 23/2020, inoltre, modificando l’articolo 6 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269,

stabilisce che SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa

dell’Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore

di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio

del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia,

entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi. In favore degli impegni assunti da SACE è prevista

la garanzia dello Stato a prima richiesta20.

Le risorse in questione dovrebbero essere liberate anche attraverso l’introduzione di un sistema di

riassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività di garanzia di SACE, per i rischi definiti

non di mercato ai sensi della normativa dell’Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla

stessa società per il residuo 10%.

È disposta, inoltre, la riassicurazione del 90% dello stock di esposizioni di SACE attualmente in essere.

19 Per il calcolo di tale indicatore il valore del patrimonio netto è quantificato sommando i crediti non prescritti, certi, liquidi

ed esigibili nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

20 Ai sensi dell’articolo 6, comma 9, lett. a) del d.l. n. 269/2003, come modificato dall’articolo 2 in commento, SACE S.p.A.

privilegia gli impegni nei settori strategici per l’economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema

economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l’Italia.

In sede di conversione in legge del Decreto “Liquidità”, l’articolo 1, comma 1, della legge di conversione ha aggiunto un

periodo alla richiamata lettera a) dell’articolo 6, comma 9, del d.l. n. 269/2003, precisando che ai fini dell’interna-

zionalizzazione sono da considerare strategici i seguenti settori: filiera agricola nazionale, turismo e agroalimentare italiano,

tessile, moda e accessori, sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made in Italy, camere di commercio

italiane all’estero, fiere, congressi ed eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, formazione e made in

Italy nei settori dello sport, della cultura, dell’arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e

dell’agroalimentare.

Articolo 13 (d.l. “Liquidità”) – Fondo centrale di garanzia PMI

Con il nuovo d.l. n. 23/2020 si sono volute incrementate le misure volte ad evitare crisi di liquidità per

le imprese, estendendo l’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla l. 662/1996, attraverso

alcune modifiche alla disciplina ordinaria che rimarranno operative fino al 31 dicembre 2020:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito, sospendendo l’obbligo di versamento di commissioni

al Fondo, ove previste;

b) l’importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa con un numero di

dipendenti inferiore a 49921. Tra i beneficiari rientrano anche per le imprese il cui capitale

sociale o diritti di voto sono detenuti, direttamente o indirettamente, per almeno il 25% da un

ente pubblico o congiuntamente da più enti pubblici22;

c) la copertura diretta, anche mediante ricorso a sezioni speciali, è pari al 90% dell’ammontare

di ciascun finanziamento, stabilendo che la durata delle operazioni dev’essere fino a 72 mesi.

L’importo massimo finanziabile non può superare, alternativamente, i seguenti parametri:

– il doppio della spesa salariale annua del beneficiario alla data del 2019 o ultimo anno

disponibile23. Il costo della spesa salariale deve considerare gli oneri sociali e il costo del

personale che lavora nel sito dell’impresa e che risulta da libro dei subcontraenti. Per le

imprese che sono state costituite dopo il 1° gennaio 2019, il valore del prestito deve essere

inferiore rispetto alla previsione dei costi salariali dei primi due anni successivi alla

costituzione;

– il 25% del fatturato24 totale del beneficiario per l’anno 201925;

– il fabbisogno, attestato da autocertificazione, dei costi per capitale di esercizio e costi di

investimenti nei successivi 18 mesi, per le piccole e medie imprese, e nei successivi 12

mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti inferiore a 499;

– i ricavi delle vendite e delle prestazioni, per l’anno 2019, sommati alle rimanenze dei

prodotti in corso di lavorazione di prodotti, semilavorati e prodotti finiti26, per le sole

imprese i cui cicli di produzione sono ultrannuali ovvero per le società di capitali del settore

21 Per le imprese cosiddette “Mid-cap”, si specifica che nel computo del numero dei dipendenti non si deve tenere conto di

eventuali imprese collegate e/o associate.

22 Modifica inserita in sede di conversione in legge del Decreto “Liquidità”.

23 In base ai moduli recentemente pubblicati dal Fondo di Garanzia, per il parametro in questione è necessario fare riferimento

all’ultimo bilancio approvato o all’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della domanda di garanzia.

24 Come stabilito dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 all’articolo 4, par. 1,

“l’importo del fatturato è calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette”. Inoltre,

poiché in relazione al calcolo della dimensione d’impresa il Fondo di Garanzia specifica che il fatturato coincide con la voce

A.1 dello schema di Conto Economico di cui all’articolo 2425 c.c., si ritiene che anche per la verifica del limite massimo del

finanziamento si debba fare riferimento a tale parametro, come confermato dalla Circolare n. 12/2020 del Fondo.

25 I modelli di richiesta della garanzia specificano che l’importo dei ricavi sarà desunto dal bilancio di esercizio 2019 depositato

in CC.I.AA. o dall’ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate. Qualora tali documenti non siano

disponibili, potranno far fede: (i) il bilancio 2019 approvato; (ii) un prospetto contabile timbrato e firmato dal soggetto

beneficiario finale o da un suo incaricato; (iii) la dichiarazione dei redditi con dichiarazione di impegno alla trasmissione da

parte del soggetto a cui è stato conferito l’incarico per la predisposizione della dichiarazione, ma non ancora trasmessa

all’Agenzia delle Entrate.

26 La presente disposizione richiama quanto indicato nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2019

(comunicato nella G.U. n. 49 del 27 febbraio 2019) https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Disposizioni-Operative-dm12-

2-19.pdf.

immobiliare e del settore dell’edilizia27.

d) per le operazioni con caratteristiche di durata e di importo di cui alla lettera c) la copertura in

riassicurazione, anche mediante ricorso a sezioni speciali, è incrementato al 100% se inter-

viene in riassicurazione il Confidi o altro fondo di garanzia o società cooperativa di cui all’art.

112, comma 7 del TUB28, stabilendo, in tal senso, una copertura di queste ultime che non deve

superare il 90%. Per le operazioni finanziarie che per importo e durata non rientrano nelle

ipotesi della lettera c), le percentuali sono in garanzia diretta l’80% e in riassicurazione il 90%,

anche per finanziamenti di durata superiore a 10 anni. Su tali finanziamenti, la garanzia del

Fondo può arrivare a una copertura pari al 100%, cumulandola con le garanzie concessa da

Confidi o da altri soggetti abilitati;

e) sono ammissibili al Fondo di garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito, con

copertura diretta all’80% o con riassicurazione al 90%, a condizione che il soggetto finanziatore

conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo. Per i finanziamenti deliberati in

data successiva all’entrata in vigore della legge di conversione per d.l. n. 23/2020 (7 giugno

2020), l’incremento passa dal 10% al 25% del debito accordato oggetto di rinegoziazione. Per

le operazioni in oggetto è stabilito, inoltre, che il soggetto finanziatore debba trasmettere al

gestore del Fondo una dichiarazione da cui emerga la riduzione del tasso di interesse applicato

al finanziamento garantito29;

f) la garanzia sarà allungata automaticamente nell’ipotesi di moratoria o sospensione del

finanziamento correlate all’emergenza COVID-19;

g) l’accesso al Fondo è effettuato senza utilizzo del modello di valutazione di cui alla Parte IX, lett.

A delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui al Decreto MISE

12 febbraio 2019. Ai fini della definizione degli accantonamenti da effettuare, la probabilità di

inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sul modulo economico finanziario,

con esclusione del modulo “andamentale”. Ad ogni modo, con cadenza bimestrale è previsto

un eventuale adeguamento a valere sul fondo, sulla scorta delle informazioni che provengono

dai dati della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia;

g-bis) sono ammesse in garanzia le richieste da parte di beneficiari finali che presentano posizioni

classificate “come inadempienze probabili o come scadute e/o sconfinanti deteriorate”30,

purché tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 202031;

g-ter) sono ammesse in garanzia, con esclusione delle operazioni di rinegoziazione di cui alla

precedente lett. e), le richieste in favore di beneficiari finali che, prima del 31 gennaio 2020,

presentano posizioni classificate “come inadempienze probabili o come scadute e/o sconfinanti

27 Il Fondo Centrale di Garanzia, con la Circolare n. 12/2020, ha specificato che per l’attuazione della modifica in oggetto si è

“in attesa di una verifica di compatibilità con la disciplina di cui al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2020”.

28 L’art. 112 del TUB al comma 7 così recita “I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della

presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare

ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della

stessa” (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf).

29 In base alla Circolare n. 12/2020 del Fondo, “il predetto requisito della riduzione del tasso di interesse non è richiesto qualora

la domanda sia presentata ai sensi dei Regolamenti ‘de minimis’”.

30 Ai sensi del paragrafo 2 parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008.

31 Lettera aggiunta in sede di conversione del Decreto “Liquidità”.

deteriorate”32, che sono state oggetto di misure di concessioni. In tale circostanza, la garanzia

è accordata anche per le posizioni per cui non è trascorso un anno dalla misura di concessione

o dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come deteriorate, a condizione che, alla

data di entrata in vigore del Decreto “Liquidità”:

– le esposizioni non siano più classificabili come deteriorate;

– le esposizioni non presentino importi in arretrato rispetto all’applicazione delle misure di

concessione;

– il soggetto finanziatore, sulla scorta di un’analisi finanziaria del debitore, possa presumere

ragionevolmente il rimborso integrale dell’esposizione debitoria alla scadenza33 34;

g-quater) sono ammesse a garanzia le posizioni per cui non è trascorso un anno dalla misura di

concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come

deteriorate in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state

ammesse all’istituto del concordato con continuità aziendale ai sensi dell’articolo 186-bis della

legge fallimentare, che hanno presentato un accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo

182-bis l.f. o hanno presentato un piano attestato ai sensi dell’articolo 67 l.f.. L’ammissione è

esclusa qualora al momento dell’entrata in vigore del Decreto “Liquidità” le imprese presen-

tino esposizioni deteriorate e comunque condizioni di difficile integrale rimborso. Sono

escluse, invece, le imprese che presentano posizioni classificate come “sofferenza”35;

h) è prevista l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le opera-

zioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate;

i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero, compreso il

settore termale36, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo

superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di

garanzia acquisite sui finanziamenti;

l) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate

dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti

dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%,

ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;

m) è prevista una garanzia a copertura del 100% a favore di PMI e persone fisiche esercenti attività

di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti, nonché

di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del

Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, che attestino, mediante

dichiarazione autocertificata, di aver subito danni dall’emergenza COVID-19. I prestiti possono

raggiungere un importo non superiore, alternativamente, al:

– doppio della spesa salariale annua del beneficiario alla data del 2019 o ultimo anno

disponibile, così come in precedenza esplicitato. Nel caso di imprese costituite a partire

32 Ai sensi del paragrafo 2 parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008.

33 Il riferimento è all’art. 47-bis, paragrafo 6, lett. a) e c) del Regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dal Regolamento (UE)

2019/630.

34 Lettera aggiunta in sede di conversione del Decreto “Liquidità”.

35 Si veda la nota precedente.

36 Parole aggiunte in sede di conversione del Decreto “Liquidità”.

dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui

previsti per i primi due anni di attività;

– 25% del fatturato totale del beneficiario per l’anno 2019.

I suddetti parametri devono risultare dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichia-

razione fiscale presentata o da altra idonea documentazione prodotta e autocertificata. Il

finanziamento può essere concesso nel limite massimo di 30.000 euro. In questo caso le

banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia. Per

questa misura è inoltre stabilito che il finanziamento preveda una durata fino a 10 anni e un

preammortamento di almeno 24 mesi, con copertura dei soli costi di istruttoria e tasso di

interesse massimo determinato dal decreto. Si deve trattare di un nuovo finanziamento, che

determini un ammontare di esposizione superiore rispetto alla data di entrata in vigore del

decreto in commento. La garanzia è inoltre concessa a favore di quei beneficiari che anche

prima del 31 gennaio 2020 presentavano posizioni classificate come inadempienze probabili o

esposizioni scadute e/o sconfinati deteriorate purché alla data della richiesta del finan-

ziamento non siano più considerate tali. Per le operazioni in oggetto, la banca applica un tasso

di interesse – nel caso di garanzia diretta – o un premio complessivo di garanzia – nel caso di

riassicurazione – in ogni caso non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici

(Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato di uno spread dello 0,20%;

m bis) per i finanziamenti concessi fino alla data di conversione del Decreto “Liquidità” (7 giugno

2020) è previsto, per i soggetti beneficiari che ne facciamo richiesta, un adeguamento di

importo e di durata, secondo le nuove indicazioni introdotte dalla legge di conversione appena

descritte37;

37A tale proposito, la Circolare n. 12/2020 del Fondo di Garanzia ha precisato quanto segue:

“- per i finanziamenti che, alla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare, sono già ammessi all’intervento del

Fondo ma non ancora erogati dal soggetto finanziatore, a seguito dell’adeguamento alle nuove condizioni, dovrà essere

inviata al Gestore una richiesta di conferma della garanzia già concessa;

– per i finanziamenti che, alla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare, sono già ammessi all’intervento del

Fondo e già erogati dal soggetto finanziatore:

a) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un

nuovo finanziamento finalizzato all’estinzione del finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula

di un addendum al contratto del finanziamento garantito, dovrà essere inviata al Gestore una richiesta di conferma

della garanzia già concessa;

b) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un

importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente e la predisposizione

di un piano d’ammortamento separato, dovrà essere inviata al Gestore una nuova richiesta di ammissione alla

garanzia del Fondo riferita al relativo contratto di finanziamento;

– per i finanziamenti che, alla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare, sono già erogati dal soggetto

finanziatore, ma per i quali non è stata presentata la richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo:

a) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un

nuovo finanziamento finalizzato all’estinzione del finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula

di un addendum al contratto del finanziamento garantito, dovrà essere inviata al Gestore una richiesta di ammissione

alla garanzia del Fondo allineata alle nuove condizioni;

b) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un

importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto distinto e la predisposizione di un piano d’ammortamento

separato, dovranno essere inviate al Gestore due richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, ciascuna delle quali

riferita ai relativi contratti di finanziamento.

L’adeguamento dell’importo del finanziamento alle nuove condizioni può essere effettuato sulla base della vecchia versione

dell’Allegato 4bis già acquisita dal soggetto richiedente, qualora l’importo del finanziamento, così come risultante a seguito

dell’adeguamento, non sia superiore al 25% dell’importo dei ricavi dichiarato dal soggetto beneficiario finale”.

n) è prevista una garanzia che può arrivare al 100%, anche cumulato con ulteriori garanzie

concessa dal Confidi o di altro soggetto abilitato, per imprese con ammontare di ricavi non

superiore a 3.200.000 euro38, la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19,

secondo quanto attestato dall’interessato mediante dichiarazione autocertificata. La garanzia

è prevista a copertura di prestiti il cui valore non può superare, alternativamente:

– il doppio della spesa salariale annua del beneficiario alla data del 2019 o ultimo anno

disponibile, così come in precedenza detto;

– il 25% del fatturato totale del beneficiario per l’anno 2019.

L’erogazione del prestito deve riguardare un nuovo finanziamento alla data di entrata in vigore

del presente decreto.

Le regioni, gli enti locali, anche unitamente a associazioni e reti d’impresa possono conferire

risorse al fondo per supportare richieste di finanziamento di determinati settori economici o

filiere. In questa circostanza la garanzia può coprire solo la quota di credito incrementale

rispetto alle esposizioni pregresse.

Nel caso di cessioni o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività saranno presi

come parametro di riferimento i ricavi risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o

dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore39;

o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle

operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

p) è possibile richiedere una garanzia anche su operazioni finanziarie erogate da non oltre 3 mesi

dalla di presentazione della richiesta e comunque successivamente al 31 gennaio 2020;

p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro il soggetto beneficiario si potrà

avvalere del periodo di preammortamento fino a 24 mesi40.

Fino al 31 dicembre 2020, il comma 2 dell’articolo 13 in commento prevede che per le garanzie su

portafogli di finanziamenti, anche senza piano di ammortamento, dedicate a imprese danneggiate

dall’emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20% da imprese che alla data di inclusione

dell’operazione nel portafoglio presentino un rating non superiore alla classe “BB” della scala

convenzionale S&P, si applicano le seguenti misure: l’ammontare massimo dei portafogli di finanzia-

menti è stato innalzato fino a 500 milioni di euro e il soggetto finanziatore può erogare i predetti

prestiti prima che sia stata avviata la richiesta di garanzia, purché successiva alla data del 31 gennaio

2020. Inoltre, i soggetti beneficiari sono ammessi senza valutazioni sul merito creditizio e la copertura

della garanzia, non superiore al 90%, interviene sul singolo finanziamento.

Il nuovo comma 4-bis dell’art. 13 del Decreto “Liquidità”, aggiunto in sede di conversione in legge,

dispone, poi, che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri

38 In relazione al limite di ricavi in questione, in base alle indicazioni dei moduli di richiesta pubblicati dal Fondo di Garanzia,

si presuppone che si possa fare riferimento all’ultimo bilancio depositato o all’ultima dichiarazione dei redditi presentata in

relazione all’anno 2019, come già analizzato con riferimento alla lett. c), n. 2. Anche in questa circostanza, dunque, in assenza

di tale documentazione, potranno far fede: (i) il bilancio 2019 approvato; (ii) un prospetto contabile timbrato e firmato dal

soggetto beneficiario finale o da un suo incaricato; (iii) dichiarazione dei redditi con dichiarazione di impegno alla trasmissione

da parte del soggetto a cui è stato conferito l’incarico per la predisposizione della dichiarazione, ma non ancora trasmessa

all’Agenzia delle Entrate.

39 Modifiche introdotte in sede di conversione del Decreto “Liquidità”.

40 Si evidenzia una discrepanza rispetto al nuovo importo di 30.000 euro previsto dalla lettera m).

organismi consortili, possono concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni

di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia.

In merito alla documentazione antimafia, in attesa del suo rilascio, l’aiuto è concesso sotto condizione

risolutiva che può portare alla revoca dell’aiuto qualora, al ricevimento della predetta documenta-

zione, la medesima evidenzi delle cause interdittive.

Alle garanzie su portafogli di minibond, sarà assicurato un ammontare di risorse libere del Fondo,

destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85% della dotazione

disponibile del Fondo.

È elevato a € 40.000 l’importo massimo per le operazioni di microcredito (articolo 111 del d.lgs. n.

385/1993), con relativo aggiornamento del decreto del Min. Economia e finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

Sono estese anche al settore dell’agricoltura, forestali, della pesca, dell’acquacultura e dell’ippicoltura,

nonché i consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali, le disposizioni in materia di Fondo centrale di

garanzia per le PMI, attraverso le specifiche garanzie rilasciate da ISMEA, che avrà a disposizioni 350

milioni41 da utilizzare per tali misure di garanzia.

Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del fondo di garanzia sono destinate, fino a un importo di 100

milioni di euro, all’erogazione di finanziamenti di importo inferiore a 30.000 euro, con garanzia fino al

100%, a favore di enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti

attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata

all’autofinanziamento. Con riferimento alla platea dei beneficiari richiamati, per ricavi si considerano

il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall’organo

competente, al 31 dicembre 2019, o in mancanza quello per l’anno 201842.

La dotazione finanziaria complessiva del Fondo centrale di garanzia per le PMI, pari a 1,829 miliardi, è

incrementata di 3,95 miliardi per l’anno 202043.

Il Decreto “Liquidità” vuole fornire alle imprese (soprattutto quelle di dimensioni ridotte) nuove

opportunità di reperimento di risorse finanziarie a costo contenuto, è da accogliere positivamente

l’abbattimento delle commissioni per l’accesso al Fondo e per il mancato perfezionamento delle

operazioni, che nel 2019 hanno comportato oneri per le imprese per quasi 43 milioni. L’innalzamento

a 5 milioni dell’importo massimo garantito, inoltre, ridarà capacità di finanziamento anche alle imprese

che avevano esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo.

Come evidenziato anche dalla circolare ABI del 6 giugno 2020, l’effettiva entrata in vigore di alcune

delle modifiche apportate all’articolo 13 in commento dalla legge di conversione del Decreto

“Liquidità” (quali, ad esempio, l’estensione della durata del finanziamento e l’aumento dell’importo

garantito) dipenderà dall’autorizzazione della Commissione Europea.

41 I fondi sono stati incrementati di 250 milioni dall’art. 31, comma 3, del Decreto “Rilancio”.

42 Così il nuovo comma 12-bis inserito nella conversione in legge del Decreto “Liquidità”.

43 L’incremento del Fondo è indicato nell’art. 31, comma 2, del Decreto “Rilancio”.

Il Fondo Centrale di garanzia per le PMI (art. 13 del Decreto “Liquidità”)

• PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni

• imprese con numero di dipendenti non superiore a 499

• PMI il cui capitale o diritti di voto sono detenuti, direttamente o indirettamente,

per almeno il 25% da enti pubblici anche in modo congiunto.

Beneficiari Possono inoltre presentare richiesta:

• imprese che in data successiva al 31 dicembre 2019 hanno presentato concordato

con continuità, accordo di ristrutturazione, piano attestato

• imprese con posizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o

sconfinanti deteriorate”, purché non precedente al 31 gennaio 2020

a) 5 milioni per ogni singolo soggetto

Finanziamenti b) nuovi finanziamenti

ammessi c) operazione di rinegoziazione con nuovo finanziamento per almeno il 25% del

debito residuo

• garanzia diretta:

• percentuale garantita 90% su il maggiore tra:

– il 25% del fatturato 2019;

– il doppio della spesa salariale annua 2019;

– il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento per i

successivi 18 mesi (per le PMI) ovvero 12 mesi (per le imprese di dimensione

maggiore) come attestato da apposita autocertificazione del beneficiario

– i ricavi sommati alle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati

e prodotti finiti, per le imprese con lavori ultrannuali.

Copertura del fondo, • percentuale garantita 100% fino al superiore tra:

percentuale di – il 25% del fatturato 2019;

garanzia e importo – il doppio della spesa salariale annua 2019

massimo del dei ricavi da ultimo bilancio/dichiarazione fiscale per PMI e persone fisiche

finanziamento esercenti attività di impresa arti o professioni, nel limite massimo di € 30.000;

• garanzia cumulabile:

• percentuale garantita 100% (90% diretta e 10% Confidi o altre garanzie) per

imprese con fatturato inferiore ad € 3.200.000 fino ad un ammontare massimo

alternativamente tra:

– il 25% del fatturato 2019;

– il doppio della spesa salariale annua 2019

nel limite massimo di € 800.000;

• percentuale garantita 80% + 10% (in riassicurazione) per operazioni di

rinegoziazione del debito.

Costo della garanzia Garanzia è concessa a titolo gratuito

Procedura Per i prestiti fino a € 30.000 non occorre che le banche attendano il via libera del

semplificata Fondo di Garanzia

Massimo 10 anni (con almeno 24 mesi di preammortamento) per prestiti fino a €

Durata finanziamenti

30.000

Articolo 13-bis (d.l. “Liquidità”) – Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura

Per l’esercizio relativo all’anno 2020, è riassegnato al Fondo per la prevenzione del fenomeno

dell’usura il 20% dell’attivo di esercizio del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura44.

Articolo 37-bis (d.l. Liquidità) – Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale

dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie

Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei

rischi della Banca d’Italia riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario

tramite moratoria di cui all’art. 56, comma 2, del d.l. n. 18/202045, sono sospese a decorrere dalla data

di concessione di tali misure46.

La norma in questione – inserita in sede di conversione in legge del Decreto “Liquidità” – si applica

anche ai sistemi di informazioni creditizie (SIC) gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari

partecipano su base volontaria.

Articolo 49-bis (d.l. “Cura Italia”) – Fondo centrale di garanzia PMI

Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2 marzo 2020, in favore delle PMI, comprese

quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati

nell’allegato 1 al d.P.C.M. del 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo, è concessa, a titolo gratuito e con

priorità sugli altri interventi:

– per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro;

– con una garanzia pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento;

– con una percentuale pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia,

a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di

copertura dell’80%.

L’intervento in questione può essere esteso, con decreto del MISE, dì concerto con il MEF, per periodi

determinati e nei limiti delle risorse previste, alle PMI ubicate in aree diverse da quelle individuate dal

succitato d.P.C.M., in considerazione dell’impatto economico eccezionale subito in ragione della

collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell’appartenenza a una filiera

particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

Articolo 14 (d.l. “Liquidità”) – Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le

esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti

Per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli

Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al

registro ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, è stato previsto un

44 Articolo aggiunto in sede di conversione in legge del Decreto “Liquidità”.

45 “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”.

46 Sul punto si è già espressa anche la Banca d’Italia che, con la comunicazione del 23 marzo 2020, ha già evidenziato che il

soggetto finanziato non può essere classificato a sofferenza dal momento in cui la misura è stata accordata.

fondo con dotazione di 30 milioni, per l’anno 2020, al fine di garantire i finanziamenti erogati

dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario.

È altresì previsto uno stanziamento di 5 milioni per il 2020 da destinare alla concessione di contributi

in conto interessi erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario a favore degli

stessi soggetti beneficiari.

Articolo 54-quater (d.l. “Cura Italia”) – Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di

usura

Per contenere gli effetti della pandemia, per la durata di nove mesi dalla entrata in vigore della legge

di conversione del Decreto “Cura Italia”, sono sospese le rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà

per le vittime dell’usura di cui alla legge n. 108/199647. La sospensione prevede un prolungamento di

nove mesi del piano di ammortamento stabilito in fase di concessione del mutuo. Sono, inoltre,

sospese le rate di febbraio e marzo 2020 non pagate che possono essere rimborsate a scadenza del

predetto piano.

Nello specifico, sono interessati alle disposizioni del presente articolo 54-quarter:

• i mutui contratti dalle vittime dell’usura di cui all’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

• i finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione dell’usura di cui

all’articolo 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108. Per quanto attiene a questi finanziamenti, sono

a carico del fondo gli interessi maturati nel corso della sospensione. In merito alle rate

eventualmente non pagate di febbraio e marzo, le medesime sono a carico dei garantiti, che

effettueranno i versamenti direttamente sui conti dei fondi di garanzia in giacenza presso le

associazioni e le fondazioni di cui alla legge n.108/1996.

Inoltre, è stabilito che sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i procedimenti esecutivi relativi ai mutui

e ai finanziamenti di cui sopra.

Le vittime del delitto di usura, che risultano parti offese in un procedimento penale, possono richiedere

l’accesso al fondo di cui all’articolo 14 della legge n. 108/1996, anche se non rientrano nelle categorie

individuate all’articolo 14, comma 2 (soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale,

artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione) e 2-bis (imprenditore

dichiarato fallito, previo parere del giudice).

Articolo 56 (d.l. “Cura Italia”) – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese

colpite dall’epidemia di COVID-19

Il comma 2 dispone la sospensione delle scadenze, in relazione alle esposizioni debitorie non

deteriorate, nei confronti di banche e di intermediari finanziari di cui possono beneficiare (facendone

richiesta al soggetto creditore) microimprese e PMI italiane (comma 5), oltreché, cosi come chiarito

nelle Faq del MEF, lavoratori autonomi ed i liberi professionisti titolari di partita IVA. I soggetti devono

47Tale Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che

esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i

quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale.

22

che alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito, rispetto ai

quali la misura dispone quanto segue:

a) apertura di credito, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o se successive alla

data del Decreto, è stabilito che non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 settembre 2020,

sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare;

b) contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, per

cui è prevista una proroga fino al 30 settembre 2020. È inoltre previsto uguale trattamento per

tutti gli elementi accessori relativi al contratto principale. Così come viene chiarito nella

relazione illustrativa, il tutto non determinerà, da un punto di vista attuariale, alcun aggravio

di costi né per l’intermediario e tanto meno per il soggetto fruitore (impresa). Si chiarisce

inoltre che tutti gli oneri amministrativi restano a carico dell’intermediario;

c) mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, anche se perfezionati mediante il rilascio

di cambiali agrarie, con le rate o i canoni di leasing aventi scadenza anteriore al 30 settembre

2020. Nella misura è prevista la sospensione dei pagamenti sino al 30 settembre 202048,

unitamente agli elementi accessori, senza che ciò, in termini attuariali, comporti aggravio di

costi né per l’intermediario e né tanto meno per le imprese clienti. Il piano di rimborso delle

rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato.

Gli oneri amministrativi anche in questa circostanza restano a carico degli intermediari. Resta

salvo, così come indicato nella presente disposizione, che le imprese possono beneficiare della

sospensione anche della sola quota capitale. A tal proposito, il MEF è intervenuto per chiarire

che “In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in

avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi

sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.

In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo

spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli

interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo

al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a

tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo”.

Durante il periodo di moratoria gli intermediari devono sospendere il computo dei giorni di persistenza

dell’eventuale scaduto o sconfinamento, come precisato anche nella relazione illustrativa.

Le imprese devono autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale

conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia (comma 3) per ottenere una moratoria sui

finanziamenti che alla data di pubblicazione del d.l. n. 18/2020 non siano segnalate dall’intermediario

in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato” (comma 4). La sospensione dei

pagamenti priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a

modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.

La moratoria, che non genera nuovi o maggiori oneri per le banche (rispetta quindi il principio della

neutralità attuariale) e che riguarda crediti non deteriorati, è neutrale rispetto alle qualificazioni degli

intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della

48 Come chiarito nelle FAQ del MEF, si considera sospesa anche la rata in scadenza il 30 settembre.

23

classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che

non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità

creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.

In effetti, per mitigare gli effetti economici di un possibile peggioramento nella qualità dei crediti

oggetto di moratoria, alle misure di sostegno è associata la previsione del possibile intervento del

Fondo di Garanzia per le PMI (che copre parzialmente le esposizioni interessate). Il comma 6 stabilisce

che le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di

un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia, con una dotazione di 1,73 miliardi. La

garanzia copre solo parzialmente i danni eventualmente subiti dalle banche in conseguenza

dell’evento eccezionale, secondo i seguenti importi:

a) 33% per i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo utilizzato alla

data di pubblicazione del Decreto in esame dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);

b) 33% per i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2,

lettera b);

c) 33% per le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di

leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del

comma 2, lettera c).

La moratoria può essere applicata anche a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi

(comportando che il relativo contratto di provvista si allunghi automaticamente in relazione al

prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, senza

preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti terzi) e ai finanziamenti agevolati (previa

comunicazione all’ente incentivante).

Secondo quanto chiarito nelle FAQ del MEF, le richieste da parte delle imprese possono essere

presentate dal 17 marzo 2020 via PEC o altri meccanismi, che garantiscano la tracciabilità della

comunicazione con data certa.

I commi da 7 a 11 esplicitano le modalità e i termini di attivazione ed escussione della garanzia, nonché

la percentuale minima di accantonamento a copertura del rischio.

La presente moratoria dei finanziamenti è inserita nelle misure emanate dal governo in risposta agli

effetti prodotti dall’epidemia COVID-19, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 107 del Trattato

sul funzionamento dell’Unione Europea (comma 1), riconoscendolo come “evento eccezionale e di

grave turbamento dell’economia”. Scopo della misura è quello di “evitare che un calo della domanda

molto forte […] abbia effetti permanenti sull’attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato

da meccanismi finanziari”.

Anche la misura in questione si pone in scia rispetto alla proposta del CNDCEC di cui al n. 6 dell’allegato

2 della Informativa n. 21/2020 del 10 marzo u.s., ed è da accogliere favorevolmente in quanto è tesa a

tutelare le imprese da eventuali situazioni di gap finanziario connesse alla riduzione delle attività in

seguito all’emergenza legata al COVID-19.

In uno scenario di shock negativo – ancorché temporaneo – sia dal lato della domanda che dell’offerta,

infatti, è necessario evitare che gli effetti siano permanenti su un numero elevato di operatori

economici.

24

A tale proposito, i dati esposti nella Relazione Tecnica indicano che l’importo complessivo dei prestiti

alle PMI che beneficerebbero della moratoria è stimato in circa 219 miliardi, così suddivisi:

– 97 miliardi per linee di credito in conto corrente (di cui 66 utilizzati);

– 60 miliardi per finanziamento relativi ad anticipi su titoli di credito (utilizzati per 35);

– 29 miliardi per altri prestiti a breve termine;

– 33 miliardi per rate di mutui e leasing in scadenza.

Mentre è positiva la possibilità di lasciare in capo alle imprese la facoltà di utilizzare la moratoria solo

per la quota capitale o per l’intera rata, desta qualche perplessità solo la limitata articolazione

temporale della misura (circa sei mesi). Come in precedenza sottolineato, infatti, attesa la forte

rilevanza dei danni subiti dalle PMI italiane a causa dell’emergenza sanitaria, anche in questo caso

sarebbe stato opportuno prolungare i benefici previsti dalla norma, calibrandone all’occorrenza

l’ampiezza in funzione dell’effetto moltiplicatore degli impatti di specifici settori merceologici ed

economici in cui operano i soggetti coinvolti.

In tal senso, richiamando quanto riportato nella relazione illustrativa in relazione ai mutui e “altri

finanziamenti a rimborso rateale”, il pagamento delle rate riscadenzato tra le parti potrebbe far

presumere l’allungamento ad un anno della sospensione così come anche proposto nella moratoria

ABI e nelle richieste del CNDCEC).

Beneficiari

Riguardo alla platea dei beneficiari, si ritiene che essa comprenda anche i liberi professionisti e i

lavoratori autonomi: la raccomandazione 2003/361/CE, all’articolo 1 dell’allegato, infatti, definisce

l’impresa come “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività

economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre

attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività

economica”.

In tal senso, anche la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016), in merito ai “Piani

operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)”,

ha esteso l’accesso “ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come

esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell’allegato alla

raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall’articolo 2, punto 28), del

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.

Pertanto, considerando il contesto critico in cui il presente Decreto vuole perseguire i propri obiettivi,

risulterebbe incoerente un’interpretazione restrittiva della cerchia dei beneficiari, rispetto alla quale

appare eventualmente opportuno un chiarimento.

Articolo 11 (d.l. “Liquidità”) – Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

La misura contenuta nel d.l. n. 23/2020 consiste in una moratoria sui termini di scadenza relativi a

vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto

e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al

31 agosto 202049. La sospensione può essere fatta valere per lo stesso periodo da debitori e obbligati

49 Parole così sostituite in sede di conversione in legge del Decreto “Liquidità”.

25

anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

La sospensione opera sui termini:

a. per la presentazione al pagamento;

b. per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

c. previsti ai fini dell’iscrizione nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di

pagamento irregolari nei casi di mancanza di autorizzazione e di difetto di provvista di cui

all’articolo 9, comma 2, lett. a) e b), e di comunicazione del preavviso di revoca di cui all’articolo

9-bis, comma 2, della l. n. 386/1990;

d. per il pagamento tardivo con difetto di provvista dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma

1, della stessa l. n. 386/1990.

Protesti o constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 202050 non sono trasmessi

dai pubblici ufficiali alle Camere di commercio; se già pubblicati, le Camere provvedono d’ufficio alla

loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto ai fini

dell’esecuzione del procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative (di cui all’articolo 8-

bis, commi 1 e 2, della l. n. 386/1990), nonché le iscrizioni nell’archivio informatizzato degli assegni

bancari e postali e delle carte di pagamento della Banca d’Italia (di cui all’art. 10-bis della medesima l.

n. 386/1990), che, ove già effettuate, sono cancellate51.

La norma chiarisce anche il campo di applicazione della sospensione con specifico riferimento agli

assegni bancari e postali. Per assegni bancari e postali si sospende il termine di presentazione al

pagamento del titolo a favore del beneficiario, il quale, però, può comunque presentare il titolo al

pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua a essere pagabile dal trattario nel giorno

di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; nell’ipotesi di difetto di

provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea

inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno.

Nel periodo di sospensione non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di

provvista; se l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento

tardivo è sospeso.

Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo

(es.: fondi disponibili, autorizzazione) e quelli da considerare per ulteriori azioni (es.: protestabilità),

saranno pertanto quindi valutati al termine del periodo di sospensione.

Articolo 57 (d.l. “Cura Italia”) – Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epide-

miologica mediante meccanismi di garanzia

La norma mira a rafforzare la liquidità del sistema economico, prevedendo le seguenti misure, anche

a favore delle grandi imprese, che non possono avere accesso al Fondo di Garanzia per le PMI che

hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori

individuati con decreto ministeriale:

50 Si veda la nota precedente.

51 Modifica apportata in sede di conversione in legge del Decreto “Liquidità”.

26

– le banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti, potranno erogare più agevolmente

finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa

dell’emergenza sanitaria;

– CDP, infatti potrà supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici

strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita,

rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;

– lo Stato potrà concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni

assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse

a disposizione del sistema.

Per il fondo destinato alla copertura delle garanzie dello Stato è prevista una dotazione iniziale di 500

milioni.

Dal punto di vista operativo, la misura interviene su aggregati omogenei di finanziamenti bancari: la

garanzia è prestata sul portafoglio complessivo di finanziamenti, coprendone porzioni caratterizzate

da differenti livelli di rischio. Nello specifico, in caso di garanzia di prima perdita, la garanzia copre tutti

i finanziamenti non ripagati fino ad una quota massima percentuale predefinita (c.d. “cap massimo alle

perdite”). In caso di prima perdita pari ad esempio al 10% del portafoglio di finanziamenti, la leva della

garanzia è almeno 20x (per cui, per ogni euro garantito l’ammontare del portafoglio di finanziamenti

è almeno di venti euro).

Nel caso di specie, applicando il moltiplicatore previsto alla dotazione assegnata (500 milioni), si

garantirebbero portafogli bancari per un ammontare complessivo di almeno 10 miliardi. Si segnala,

peraltro, che il meccanismo consentirebbe alle banche di liberare capitale regolamentare e di applicare

la c.d. “supervisory formula” sulla tranche senior: in forza di tale formula, le banche applicano una

percentuale di assorbimento del loro capitale sui singoli finanziamenti pari al 15% anziché,

tipicamente, al 75/100%. In questo modo, le banche hanno incentivo ad erogare più credito alle

imprese grazie al ridotto assorbimento di capitale.

Inoltre, il meccanismo previsto consente di eliminare eventuali fenomeni di moral hazard in quanto i

soggetti interessati (anche le banche) assumerebbero tutti quota parte del rischio:

– CDP potrà assumere sino all’80%;

– il MEF potrà assumere sino all’80% del rischio CDP (vale a dire il 64%);

– la banca assumerà un rischio residuo pari al 20%.

Giova sottolineare, infine, come lo strumento in questione, rispetto a quelli previsti dal Fondo centrale

di Garanzia, non fanno riferimento alla normativa “de minimis” e, di conseguenza, non erodono il

relativo plafond. I due strumenti, pertanto, sono pienamente complementari e il decreto ministeriale

attuativo potrà meglio definire i rispettivi ambiti applicativi.

Beneficiari

Lo strumento in questione è rivolto a una platea più ampia rispetto ai precedenti: oltre alle PMI,

possono usufruirne anche grandi imprese, garantendo non solo nuovi portafogli ma anche portafogli

già esistenti.

27

Articolo 12-bis (d.l. “Liquidità”) – Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e

manifestazioni commerciali internazionali

L’articolo 49 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n.

58 (c.d. Decreto “Crescita”), ha previsto – per i periodi d’imposta 2019 e 2020 – un credito d’imposta

per le PMI italiane52 esistenti alla data del 1° gennaio 2019 che partecipano a manifestazioni fieristiche

internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero.

Nello specifico, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese per l’affitto e

l’allestimento degli spazi espositivi, nonché le spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di

comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni, fino a un massimo di 60.000 euro,

nei limiti del regime degli aiuti de minimis.

In sede di conversione in legge del Decreto “Liquidità”, il nuovo articolo 12-bis53 è intervenuto sul

credito d’imposta in commento estendendone l’ambito applicativo, per l’anno 2020, anche

relativamente alle spese sostenute dalle imprese per la “partecipazione a fiere e manifestazioni

commerciali all’estero” che siano state disdette in ragione dell’emergenza COVID-19.

Articolo 72 (d.l. “Cura Italia”) – Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese

Articolo 48 (d.l. “Rilancio”) – Misure per le esportazioni e l’internazionalizzazione

È istituito il fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione

iniziale di 400 milioni di euro per l’anno 202054, volto alla realizzazione di diverse iniziative a supporto

del Made in Italy.

Nell’ambito del fondo rotativo per programmi di penetrazione commerciale in Paesi Extra UE di cui

all’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 251/1981 di una sezione separata per la concessione di cofinan-

ziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi della norma in questione,

secondo criteri e modalità stabiliti dal Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della

legge 205/201755.

Con riferimento al fondo rotativo di cui all’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 251/1981, l’articolo 48 del

Decreto “Rilancio” ha inoltre stabilito che:

• la disponibilità del fondo è ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l’anno 2020;

• i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo sono elevati fino al doppio di

quelli attualmente previsti;

• i finanziamenti agevolati a valere sul fondo, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concesse,

possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de

minimis;

• i finanziamenti agevolati a valere sul fondo sono esentati dalla prestazione della garanzia, a

52 Il comma 1 si limita a precisare che la ratio della disposizione è di “migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione

delle PMI italiane”, senza fornire ulteriori precisazioni in merito alla nozione applicabile.

53 Aggiunto dall’articolo 1, comma 1, della legge di conversione.

54 Dotazione così aumentata dall’articolo 48 del Decreto “Rilancio”.

55 L’articolo 48, comma 1, lett. a) n. 1) del Decreto “Rilancio” ha eliminato il riferimento al regime “de minimis”.

28

domanda del richiedente da presentare entro il 31 dicembre, in deroga alla vigente disciplina

relativa al fondo.

Articolo 72-ter (d.l. “Cura Italia”) – Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati

Per i soggetti beneficiari di mutui agevolati concessi dall’Agenzia “Invitalia”, ubicati nei comuni

individuati dal d.P.C.M. del 1° marzo 2020, è stabilita la sospensione di dodici mesi del pagamento delle

rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e un corrispondente allungamento della durata

dei piani di ammortamento. Si tratta di benefici che andranno applicati anche nel caso in cui Invitalia

abbia adottato la risoluzione del contratto di finanziamento in ragione delle morosità del soggetto

fruitore, purché il credito non risulti già iscritto a ruolo. In questa ipotesi, Invitalia, su richiesta del

soggetto beneficiario, procede, entro 60 giorni dal 2 marzo 2020, alla ricognizione del debito,

definendo la sorta capitale e gli interessi da rimborsare al tasso legale e con rate semestrali.

Le disposizioni si applicano per le transazioni al 2 marzo 2020 e per scadenze non successive al 31

dicembre 202056.

In relazione ai beneficiari oggetto di provvedimenti di revoca o di risoluzione del finanziamento viene

disposta la sospensione delle conseguenti azioni di recupero fino al 30 settembre 2020.

Articolo 78 (d.l. “Cura Italia”) – Misure in favore del settore agricolo e della pesca

Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la

continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, l’articolo in esame

istituisce un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per la copertura totale degli interessi

passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la

copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle

medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca. Con decreto del Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del

Fondo, nel rispetto delle disposizioni relative agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo. In base alla

soglia degli aiuti in questione, la Relazione Tecnica stima che le risorse stanziate consentiranno a 5.000

soggetti di usufruire dei benefici previsti dalla norma.

La stessa norma, inoltre, modificando l’articolo 10-ter del d.l. n. 27/2019, prevede la possibilità di

aumentare dal 50% al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di

accedere ai contributi PAC.

Il nuovo comma 2-quinquies include ora anche le aziende agricole tra le beneficiarie delle garanzie

previste dall’articolo 11, comma 2 del d.l. n. 185/2008, destinato al “potenziamento finanziario Confidi

anche con addizione della garanzia dello Stato”.

Inoltre, con l’introduzione del comma 4-bis, per le imprese indicate all’allegato 1 del d.P.C.M. del 1°

marzo 2020 viene prevista la possibilità di beneficiare di mutui a tasso zero, della durata di 15 anni,

56 Sul punto, appare opportuno rilevare come, pur senza esplicita previsione normativa, la stessa Invitalia, in data 22 aprile

2020, abbia stabilito, di Concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero del Lavoro, la sospensione fino

al 30 settembre 2020 delle rate di rimborso dei finanziamenti agevolati per tutte le imprese beneficiarie.

29

per l’estinzione dei debiti bancari in essere al 31 dicembre 2020. A tale scopo, per l’anno in corso, è

istituito un fondo con dotazione pari a 10 milioni.

Per fornire ulteriore supporto alle imprese agricole, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a

soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1°

marzo 2020, sono rinegoziabili, attingendo alle risorse di cui all’articolo 56, comma 12 e assicurando

condizioni più vantaggiose, incidendo sul piano di ammortamento e sul tasso di interesse.

Articolo 80 (d.l. “Cura Italia”) – Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo

La norma prevede di incrementare di 400 milioni la dotazione finanziaria destinata ai contratti di

sviluppo di cui all’articolo 43 del d.l. n. 112/2008, destinati al supporto di investimenti di importo

superiore a 20 milioni nel settore industriale, turistico e di tutela ambientale.

Tale intervento si aggiunge alle risorse assegnate dalla legge di bilancio 2020 (100 milioni), che

dovrebbero essere ulteriormente incrementate per far fronte alla richiesta che ha già registrato un

significativo “overbooking”.

Lo strumento in questione può essere molto utile per attivare investimenti e mobilitare risorse

finanziarie, come confermato dai dati di Invitalia: a far data dall’apertura dello sportello agevolativo

regolato dalla normativa in vigore, intervenuta a giugno 2015, sono stati approvati circa 163 Contratti

di sviluppo, che consentono la potenziale attivazione di investimenti per oltre 5,8 miliardi di euro a

fronte dei quali sono state concesse agevolazioni finanziarie (nella forma di contributo in conto capitale

o alla spesa e di finanziamento agevolato) per oltre 2,6 miliardi, che hanno consentito la

creazione/salvaguardia di oltre 80.000 posti di lavoro.

Ad ogni modo, poiché i dati del Soggetto Gestore indicano richieste complessive di gran lunga superiori

alla domanda, sarebbe opportuno ipotizzare un significativo apporto di risorse aggiuntive al fine di

garantire operatività alla misura, come confermato anche dalla Relazione Illustrativa al Decreto.

Articolo 95 (d.l. “Cura Italia”) – Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo

Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, sono sospesi fino al 30

giugno 202057 i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di

impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

Tali versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica

soluzione entro il 31 luglio 202058 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari

importo a decorrere dal mese di luglio 202059.

La norma intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche,

consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e

57 Termine così prorogato dall’articolo 216, comma 1, lett. a) del Decreto “Rilancio”.

58 Termine così prorogato dall’articolo 216, comma 1, lett. b) del Decreto “Rilancio”.

59 L’articolo 216, comma 1, lett. b) del Decreto “Rilancio” ha ridotto il numero delle rate da 5 a 4 e ha rinviato la decorrenza

della rateizzazione a partire dal mese di luglio 2020.

30

concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che

nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati in forza di provvedimenti governativi o regionali.

Articolo 26 (d.l. “Rilancio”) – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

La norma prevede una serie di misure volte a favore la capitalizzazione delle società di capitali60 aventi

sede legale in Italia, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo, qualora la società

regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese soddisfi le seguenti condizioni:

a) ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR derivanti dalle

vendite e dalle prestazioni relativo al periodo d’imposta 2019, compreso tra 5 milioni (10

milioni in caso del Fondo Patrimonio PMI) e 50 milioni; se la società appartiene ad un gruppo,

si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento,

non tenendo conto dei ricavi infragruppo;

b) abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, una riduzione complessiva

di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR non inferiore al 33% nei mesi di

marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; se la società appartiene

ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di

consolidamento, non tenendo conto dei ricavi infragruppo;

c) abbia deliberato ed eseguito un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato,

dopo il 20 maggio 2020 (entrata in vigore del Decreto “Rilancio”) ed entro il 31 dicembre 2020.

Al fine di poter fruire delle agevolazioni, le società devono rispettare anche i seguenti requisiti (comma 2):

a) alla data del 31 dicembre 2019 non dovevano rientrare nella categoria delle imprese in

difficoltà ai sensi della normativa comunitaria in materia61;

b) devono trovarsi in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

c) devono trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed

urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;

d) non devono rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o

depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione

europea;

e) non devono trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011;

f) non deve essere intervenuta nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo

condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per

la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in

cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 74/2000.

Credito d’imposta per gli aumenti di capitale

Una prima agevolazioni si sostanzia in un credito d’imposta del 20% in capo al soggetto che effettua

un conferimento in denaro in una o più società, in esecuzione di aumenti del capitale sociale deliberati

60 Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperative, europee e

cooperative europee.

61 Regolamento (UE) n. 651/2014, regolamento (UE) n. 702/2014 e regolamento (UE) n. 1388/2014.

31

ed eseguiti e integralmente versati, dopo il 20 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 (commi 4-7).

L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale è calcolato il credito d’imposta non può

eccedere 2 milioni di euro; il credito d’imposta massimo ammonta, quindi, a 400 mila euro.

La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La

distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del

conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire

l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. L’investitore deve ottenere una certificazione

dalla società conferitaria che attesti di non avere superato il limite dell’importo complessivo

agevolabile fissato per ciascuna società, salvo eccezioni, in 800 mila euro ovvero, se superato, l‘importo

del credito spettante.

Non possono beneficiare della detrazione le società che controllano direttamente o indirettamente la

società in cui è effettuato l’investimento, sono sottoposte a comune controllo o collegate con la stessa

ovvero sono da questa controllate.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effet-

tuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a

partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di

effettuazione dell’investimento, anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Credito d’imposta commisurato alle perdite della società

Alle società di capitali come in precedenza individuate, a seguito dell’approvazione del bilancio per

l’esercizio 2020, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del

patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale

deliberato e sottoscritto (commi 8 e 9). Le perdite fiscali riportabili nei periodi d’imposta successivi

sono ridotte dell’importo dell’ammontare del credito d’imposta riconosciuto.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza

dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.

Cumulabilità delle agevolazioni

Ai sensi del comma 20, i benefici previsti dalle due agevolazioni sopra richiamate sono cumulabili fra

loro e con eventuali altre misure di aiuto

L’importo complessivo lordo delle misure non può eccedere per ciascuna società il limite massimo di

€ 800.000, ovvero l’importo di € 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e

dell’acquacoltura o di € 100.000 per quelle operanti nel settore della produzione primaria di prodotti

agricoli).

Fondo Patrimonio PMI

Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, il comma 12 istituisce il fondo

32

denominato “Fondo Patrimonio PMI”62, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020,

obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di capitale che rispettano le

condizioni del comma 2:

– un ammontare di ricavi compreso tra 10 milioni e 50 milioni di euro;

– soddisfano le condizioni di cui al comma 2, lett. da a) a f), sopra richiamate, compresa la

condizione del numero di occupati inferiore a 250 unità (di cui alla lett. g));

– hanno deliberato ed eseguito un aumento di capitale per almeno € 250.000.

L’importo massimo da poter sottoscrivere è pari al minore importo tra il triplo del valore dell’aumento

di capitale effettuato e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi

all’esercizio 2019.

Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica ovvero di aiuti sotto

forma di prestiti a tassi di interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del “Quadro

Temporaneo”, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell’ammontare degli Strumenti

Finanziari sottoscritti non supera il maggiore tra:

– il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi al periodo d’imposta 2019;

– il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio

ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio;

– il fabbisogno di liquidità della società per i 18 mesi successivi alla concessione della prima

misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale.

Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412, comma 1, c.c.

e sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione, atteso che l’emittente potrà comunque

riscattare i titoli in via anticipata, in una o più soluzioni, decorsi tre anni dalla sottoscrizione.

Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti

del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti

chirografari e prima di quelli previsti dall’articolo 2467 c.c. (finanziamenti dei soci).

La società emittente deve rispettare i seguenti obblighi:

a) non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli Strumenti

Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al

rimborso di finanziamenti dei soci;

b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante

impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia;

c) fornire al Gestore63 un rendiconto periodico con i contenuti, la cadenza e le modalità da

quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.

Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di

rimborso.

62 Il Fondo ha una dotazione di 4 miliardi di euro per il 2020.

63 Invitalia o società da essa partecipata.

33

Articolo 27 (d.l. “Rilancio”) – Patrimonio destinato

Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo

italiano in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, CDP S.p.A. è autorizzata a

costituire un Patrimonio Destinato denominato “Patrimonio Rilancio”. I destinatari degli interventi in

questione sono:

– società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle

costituite in forma cooperativa;

– che hanno sede legale in Italia;

– che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo

– che presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni64.

Requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato saranno

definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del MEF e del MISE.

CDP S.p.A., tramite le operazioni in esame, può effettuare ogni forma di investimento, comunque di

carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di

strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario. In via

preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti

obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul

mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

Nella individuazione degli interventi, il decreto terrà in considerazione l’incidenza dell’impresa con

riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive

strategiche, alla sostenibilità ambientale, alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e

del mercato del lavoro. Possono essere effettuati anche interventi relativi a operazioni di

ristrutturazione di società che, pur presentando temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano

caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

Articolo 30 (d.l. “Rilancio”) – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Per andare incontro alle esigenze delle piccole attività produttive e commerciali, gravemente colpite

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

(Arera) dispone con propri provvedimenti, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, la riduzione della

spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici.

Gli interventi per ridurre il costo del servizio elettrico riguarderanno la cosiddetta “quota fissa”,

formata da costi quali “trasporto e gestione del contatore”, “oneri generali di sistema”.

Nel limite del tetto di spesa di 600 milioni per il 2020, si prevede un risparmio dei costi relativi alle

suddette voci di spesa fisse, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle

componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo. Per le utenze con potenza superiore a 3,3

kW, le componenti fisse saranno rideterminate nel limite massimo della tariffa che si otterrebbe nel

64Anche in tale circostanza, come già avviene in precedenti articoli del Decreto “Rilancio” (ad esempio, l’articolo 25),

sembrerebbe preferibile fare riferimento ai ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui all’articolo 85, comma 1, lett. a) e b)

del TUIR, anziché al fatturato.

34

primo trimestre dell’anno, assumendo un volume di energia effettivamente registrato e un livello di

potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

Articolo 35 (d.l. “Rilancio”) – Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire la disponibilità

dei servizi di assicurazione del credito commerciale per le imprese colpite dagli effetti dell’epidemia

COVID-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve

termine che abbiano aderito all’iniziativa mediante apposita convenzione65, una garanzia pari al 90%

degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dal 20 maggio 2020

(data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”) fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di 2

miliardi.

Sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie in oggetto, è accordata di diritto la garanzia dello

Stato a prima richiesta e senza regresso.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro

trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto “Rilancio”, sono stabilite ulteriori modalità attuative e

operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l’esecuzione delle operazioni in oggetto, la

cui operatività è comunque subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea ai sensi

dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’UE.

Articolo 41 (d.l. “Rilancio”) – Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

Anche il mercato dei Certificati Bianchi (CB) risentirà di criticità connesse al COVID-19, con una

prevedibile, significativa riduzione nella realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi

finali, generando una contrazione della liquidità del mercato dei certificati e una frenata sul

perseguimento degli obiettivi nazionali annui di risparmio energetico. Peraltro, una contrazione degli

investimenti e della liquidità di tale mercato, nonché della generazione dei CB risultava già dalle

ordinarie procedure di verifica del maggio 2019 (ai fini degli adempimenti per l’anno 2018) e dalle

proiezioni sulla capacità di colmare la mancanza di CB relativi al 2019, con presumibili effetti sulla

capacità, da parte del mercato, di garantire il riscatto dei CB virtuali entro la data ultima del 31 maggio

2021.

La norma in commento prevede dunque, al comma 1, la proroga al 30 novembre 2020 della chiusura

dell’anno d’obbligo 2019, al fine di consentire ai soggetti coinvolti nel meccanismo di potersi ricalibrare

nel contesto della situazione di crisi.

Inoltre, con riferimento ai CB per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR), il comma 2 permette al

contempo di incrementare la liquidità di certificati immessi sul mercato, tramite l’anticipo dell’inizio

del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti66; si intende, in tal

modo, mitigare i possibili ritardi sulle date di entrate in esercizio preventivate per effetto della

dilazione delle attività produttive imposte dall’emergenza.

65 Approvata con decreto del MEF.

66 Il regime incentivante dovrebbe altrimenti cominciare il 1° gennaio dell’anno successivo.

35

La norma, quindi, oltre all’anticipo del periodo di rendicontazione, permette anche l’anticipo della data

di inizio dell’emissione degli incentivi67.

Articolo 43 (d.l. “Rilancio”) – Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione

dell’attività d’impresa

Al fine di procedere al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse

nazionale iscritte nel registro di cui all’articolo 185-bis del d.lgs. n. 30/2005, nonché delle società di

capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà

economico-finanziaria, è istituito presso il MISE il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e

la prosecuzione dell’attività d’impresa68, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020.

Il Fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che si trovano nelle condizioni

di cui sopra, effettuati a condizioni di mercato, nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento

dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del

lavoro.

Le imprese che intendano avvalersi del Fondo notificano al Ministero dello sviluppo economico le

informazioni relative a:

a) le azioni che intendono realizzare per ridurre gli impatti occupazionali (ad esempio attraverso

incentivi all’uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all’interno dell’impresa o del

gruppo di appartenenza dell’impresa);

b) eventuali imprese che abbiano già manifestato interesse all’acquisizione della società o alla

prosecuzione dell’attività ovvero le azioni che intendono attuare per trovare un possibile

acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;

c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità

di recupero degli asset da parte degli stessi.

I criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso ai

relativi interventi, saranno stabiliti con decreto del MISE, sentito il Ministero del Lavoro e delle

Politiche sociali.

Articolo 53 (d.l. “Rilancio”) – Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie

di aiuti di Stato illegali non rimborsati

La norma stabilisce una deroga alla regola generale della normativa europea in materia di aiuti di Stato,

in base alla quale le imprese che hanno beneficiato di aiuti illegali e incompatibili e che sono

destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una Decisione della Commissione europea

non possono beneficiare di ulteriori aiuti fino al completo recupero (c.d. “principio Deggendorf”).

Come osservato dalla relazione illustrativa al Decreto “Rilancio”, considerato che detto principio non

trova applicazione – per espressa previsione normativa europea – nei casi di indennizzo dei danni

67Così la relazione illustrativa al Decreto “Rilancio”.

68Tale strumento sostituisce il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, istituito dal d.l. n. 34/2019 (c.d.

Decreto “Crescita”), ma non ancora operativo.

36

derivanti da calamità naturale e considerata la qualifica di evento eccezionale della pandemia COVID-

19 e l’assoluta eccezionalità, temporaneità e la natura emergenziale delle misure di aiuti di Stato

adottate, la Commissione europea ha comunicato che tale principio non si applica alla misure per

sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di coronavirus.

Di conseguenza, la disposizione in commento introduce una deroga limitata nel merito e nel tempo

alla norma nazionale dell’articolo 46, comma 1, della legge n. 234/2012, che prevede il divieto generale

di concedere aiuti alle imprese soggette ad un ordine di recupero pendente. I soggetti in questione

potranno, pertanto, accedere agli aiuti stabiliti ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto

di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, al netto dell’importo che il

beneficiario è tenuto a restituire, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.

Articolo 54 (d.l. “Rilancio”) – Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o

agevolazioni fiscali

La disposizione consente a Regioni e Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio

di adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 del “Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del

COVID-19”, fino a un importo di 800.000 euro per impresa (120.000 euro per il settore della pesca e

dell’acquacoltura e 100.000 euro per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli).

Gli aiuti in questione possono essere concessi, entro il 31 dicembre 2020, sotto forma di sovvenzioni

dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti

e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del

massimale sopra riportato.

Articolo 55 (d.l. “Rilancio”) – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese

Con la presente disposizione è data la facoltà alle Regioni e alle Provincie autonome, anche

promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province

autonome, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di adottare misure di aiuto alle imprese

sotto forma di garanzie sui prestiti ai sensi della sezione 3.2 e 3.469 della Comunicazione della

Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Le garanzie possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020, possono riguardare sia prestiti per gli

investimenti che per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o

attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.

I premi di garanzia stabiliti per ciascun prestito sono fissati a un livello minimo, incrementati

progressivamente all’aumentare della durata del prestito garantito, come di seguito indicato70:

69 La Sezione 3.2. della Comunicazione (2020) 1863 Final tratta degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti”.

70 Punto 25, lettera a), della Comunicazione europea (2020) 1863 final.

37

Margine di rischio di Margine di rischio di

Margine di rischio di

credito per un prestito credito per un prestito

Tipo di beneficiario credito per un prestito

con scadenza da 2 a 3 con scadenza da 4 a 6

con scadenza a 1 anno

anni anni

PMI 25 punti base 50 punti base 100 punti base

Grandi imprese 50 punti base 100 punti base 200 punti base

L’importo totale dei prestiti per beneficiario viene stabilito sulla scorta dei parametri di seguito

riportati e non può superare il maggiore tra:

• il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del

personale che lavora nel sito dell’impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei

subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire

dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui

previsti per i primi due anni di attività;

• il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

La durata della garanzia non può superare i sei anni e non può eccedere:

• il 90% del capitale di prestito in caso di perdite sostenute in modo proporzionale e alle stesse

condizioni da parte dell’ente creditizio e dello Stato;

• il 35% del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo

successivamente agli enti creditizi (vale a dire una garanzia di prima perdita);

• in entrambi i casi di cui sopra, quando l’entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio

perché il prestito inizia a essere rimborsato, l’importo garantito deve diminuire

proporzionalmente71.

Gli aiuti concessi agli stessi beneficiari di cui sopra, di norma non possono essere cumulati con nessun

altro aiuto concesso dagli stessi enti o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d’interesse agevolati

(sez. 3.3) per i medesimi prestiti. La cumulabilità è possibile qualora l’importo complessivo dei prestiti

per beneficiario non superi le soglie relative alla spesa salariale o al fatturato.

Le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e non si applicano a prestiti

preesistenti, salva l’ipotesi in cui vi sia l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti

per le PMI.

Articolo 56 (d.l. “Rilancio”) – Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese

Con il presente articolo si concretizzano aiuti alle imprese sotto forma di interessi agevolati, per tramite

di Regioni, Provincie autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio secondo quanto indicato

nella sezione 3.372 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del

COVID-19” e successive modifiche e integrazioni.

Gli aiuti riguardano tassi d’interesse agevolati su prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il

capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri

71 È quanto è stabilito dalla Comunicazione (2020) 1863 final, paragrafo 3.2, punto 25), lettera f).

72 La Sezione 3.3. tratta degli “Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti”.

38

soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.

I contratti di finanziamento devono essere firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati

a un massimo di sei anni, con limiti di importo che non può essere superiore a73:

• il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del

personale che lavora nel sito dell’impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei

subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire

dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui

previsti per i primi due anni di attività;

• il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

Le agevolazioni di tasso, per ciascun prestito, sono determinate sulla scorta di premi di garanzia a

partire da un livello minimo, incrementato progressivamente man mano che aumenta la durata del

prestito garantito, come indicato nella tabella che segue:

Tipo di beneficiario Per il primo anno Per il 2º – 3º anno Per il 4°- 6° anno

PMI 25 punti base 50 punti base 100 punti base

Grandi imprese 50 punti base 100 punti base 200 punti base

In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.

Gli aiuti concessi agli stessi beneficiari di cui sopra non possono essere cumulati con nessun altro aiuto

concesso dagli stessi enti o da qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti (sez. 3.2), per lo

stesso prestito sottostante. La cumulabilità è possibile sempreché l’importo complessivo dei prestiti

per beneficiario non superi le soglie relativa alla spesa salariale o al fatturato.

Gli aiuti non si applicano a prestiti preesistenti, salva l’ipotesi in cui vi sia l’obbligo giuridico di prorogare

la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI.

Articolo 57 (d.l. “Rilancio”) – Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19

La norma consente a Regioni e Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di

coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, altri enti territoriali e

Camere di commercio la possibilità di adottare misure di aiuto per sostenere progetti di ricerca e

sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della

sezione 3.6 della Comunicazione Europea C (2020) 1863 final contenente il “Quadro temporaneo per

le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Gli aiuti, concessi entro il 31 dicembre 2020, possono essere erogati sotto forma di sovvenzioni dirette,

anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e possono riguardare tutti i costi necessari per il progetto di

ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, compresi, tra l’altro, i costi del personale, i costi per le

apparecchiature e i servizi digitali e informatici.

73 Punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final.

L’intensità di aiuto per ciascun beneficiario può coprire il 100% dei costi ammissibili per la ricerca

fondamentale e non supera l’80% dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo

sperimentale.

Articolo 58 (d.l. “Rilancio”) – Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e

upscaling

La norma consente a Regioni e Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di

coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, altri enti territoriali e

Camere di commercio la possibilità di adottare misure di aiuto al sostegno agli investimenti per la

costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare,

provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie,

prodotti connessi al COVID-19, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.7 della

Comunicazione Europea C (2020) 1863 final contenente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto

di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

L’intensità di aiuto non può superare il 75% dei costi ammissibili. L’intensità massima di aiuto

ammissibile per la sovvenzione diretta o l’agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15

punti percentuali se l’investimento è concluso entro due mesi dalla data di concessione dell’aiuto o di

applicazione dell’agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro.

Possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali se l’aiuto è concesso sotto forma di anticipo

rimborsabile e l’investimento è completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di

uno Stato membro.

Il progetto d’investimento deve essere in ogni caso completato entro sei mesi dalla data di concessione

dell’aiuto. Se tale termine non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25%

dell’importo dell’aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il

ritardo non sia imputabile a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell’aiuto.

Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in

sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali di pari importo

entro 5 anni dalla data di concessione dell’aiuto.

Articolo 59 (d.l. “Rilancio”) – Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti

connessi al COVID-19

La norma consente a Regioni e Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di

coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, altri enti territoriali e

Camere di commercio la possibilità di adottare misure di aiuto agli investimenti per la produzione di

prodotti connessi al COVID-19, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.8 della

Comunicazione Europea C (2020) 1863 final contenente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto

di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” 74.

74 Come precisato dalla relazione illustrativa, tale produzione comprende i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i

relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime e gli altri investimenti di cui alla sezione 3.8, inclusi

Gli enti sopra menzionati possono adottare misure e concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni

dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e di garanzie a copertura delle perdite, nel rispetto

delle condizioni di cui alla lett. h) del punto 39 della Comunicazione ovvero può essere concessa una

garanzia a copertura delle perdite in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un’agevolazione fiscale o a

un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite

è emessa entro un mese dalla data in cui l’impresa ha presentato la domanda.

L’importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni dopo il completamento dell’in-

vestimento; l’importo della compensazione è calcolato come differenza tra la somma dei costi di

investimento, un utile ragionevole del 10% annuo sul costo degli investimenti nell’arco di cinque anni

e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il

periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall’altro.

L’intensità di aiuto non può superare l’80% dei costi ammissibili, anche se, per la sovvenzione diretta

o l’agevolazione fiscale, può essere aumentata di un ulteriore 15% se l’investimento è concluso entro

due mesi dalla data di concessione dell’aiuto o di applicazione dell’agevolazione fiscale oppure se il

sostegno proviene da più di uno Stato membro. Possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali

se l’aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l’investimento è completato entro due

mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro.

I costi ammissibili riguardano tutti gli investimenti necessari per la produzione dei prodotti in questione

e i costi di collaudo dei nuovi impianti di produzione.

Il progetto d’investimento deve essere in ogni caso completato entro sei mesi dalla data di concessione

dell’aiuto. Se tale termine non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25%

dell’importo dell’aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il

ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell’aiuto. Se il

termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni;

in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali di pari importo entro 5 anni

dalla data di concessione dell’aiuto.

Articolo 60 (d.l. “Rilancio”) – Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei

dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

La norma consente a Regioni e Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di

coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, altri enti territoriali e

Camere di commercio la possibilità di adottare misure di aiuto sotto forma di sovvenzioni per il

pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19, a

valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione Europea C (2020) 1863 final

contenente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale

emergenza del COVID-19”.

quelli per la produzione di dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche e le materie prime necessarie, i disinfettanti

e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione, …

La sovvenzione è concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di

aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione se anteriore e non può superare

l’80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro)

del personale beneficiario.

Articolo 61 (d.l. “Rilancio”) – Disposizioni comuni

Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro il 31 dicembre 2020.

Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell’aiuto coincide

con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa

all’annualità 2020.

Articolo 95 (d.l. “Rilancio”) – Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio

nei luoghi di lavoro

Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure

per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l’INAIL

promuove interventi straordinari destinati alle imprese, comprese le ditte individuali, iscritte al

Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione

speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche e alle imprese sociali di cui al d.lgs. n.

112/2017, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente al 17 marzo 2020, interventi per

la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:

a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i

relativi costi di installazione;

b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;

c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni

e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;

d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo

degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;

e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

L’importo massimo concedibile è pari:

– 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti;

– 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti;

– 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.

I contributi sono concessi con procedura automatica e non possono essere cumulati con altri benefici,

anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Per il finanziamento di tali iniziative, cui sono già destinate le risorse del bando ISI 2019 (che è

conseguentemente revocato), sono stanziati complessivamente 403 milioni.

Articolo 136 (d.l. “Rilancio”) – Incentivi per gli investimenti nell’economia reale

Come osservato dalla Relazione illustrativa al Decreto “Rilancio”, l’articolo introduce una misura di

carattere strutturale volta ad incentivare gli investimenti nell’economia reale, sia in capitale di rischio

sia in capitale di debito, potenziando la capacità dei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR)75

di convogliare risparmio privato verso le imprese di minori dimensioni, concedendo la possibilità, agli

investitori, di costituire un secondo PIR con vincoli di investimento più specifici.

Nello specifico, il nuovo comma 2-bis aggiunto all’articolo 13-bis del d.l. n. 124/2019 prevede che per

i PIR che investano, per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano, almeno il 70% del valore

complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati

regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel

territorio dello Stato o in Stati UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con

stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della

Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette

imprese o in crediti delle medesime imprese, la percentuale delle somme investite in strumenti di un

singolo emittente è elevata dal 10% al 20%76.

La disposizione in commento prevede, inoltre, limiti all’entità degli investimenti pari a 150.000 euro

all’anno e a 1.500.000 euro complessivamente.

In definitiva, per effetto dell’introduzione della norma in oggetto, ciascun contribuente può costituire

un PIR ordinario e un nuovo PIR77.

Le minori entrate per lo Stato in seguito all’introduzione delle modifiche di cui alla presente norma

sono quantificate in 10,7 milioni per il 2020.

Articolo 186 (d.l. “Rilancio”) – Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la norma in commento modifica l’articolo 57-bis

del d.l. n. 50/2017, rubricato “Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani,

periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di

nuova costituzione”, sostituendo il comma 3-bis che in precedenza era stato aggiunto dall’articolo 98

del Decreto “Cura Italia” e rafforzando in tal modo lo strumento del credito d’imposta.

Per effetto della riscrittura operata dal Decreto “Rilancio”, per il 2020 è attribuito alle imprese, ai

lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie

sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali,

analogiche o digitali, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% del valore degli

investimenti effettuati (originariamente previsto nella misura del 30% dal richiamato articolo 98).

75 Di cui all’articolo 1, commi da 100 a 114, della l. n. 232/2016.

76 “Vincolo di concentrazione” degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 103, della l. n. 232/2016.

77 Così la Relazione illustrativa al Decreto “Rilancio”.

Viene confermato che il credito d’imposta è riconosciuto sul complesso degli investimenti pubblicitari

effettuati nel 2020 e non solo sugli investimenti incrementali78.

È stato, inoltre, innalzato fino a 60 milioni79 il tetto di spesa per l’anno 2020, con un incremento delle

risorse disponibili pari a 32,5 milioni.

Per l’anno 2020, la comunicazione telematica per l’accesso al credito può essere presentata tra il 1° e

il 30 settembre 2020; restano comunque valide quelle già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020.

Articolo 189 (d.l. “Rilancio”) – Bonus una tantum edicole

La disposizione in commento riconosce alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la

rivendita di giornali e riviste, non titolari di altri redditi da lavoro dipendente o pensione, un contributo

una tantum fino a € 500, entro il limite di 7 milioni per l’anno 202080, a titolo di sostegno economico

per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria.

Il contributo è concesso previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della

Presidenza del Consiglio dei ministri e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Articolo 222 (d.l. “Rilancio”) – Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi

Per fronteggiare le difficoltà per i danni nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura e ristorare

le imprese dai danni subiti, è stato istituito un “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con

una dotazione di 500 milioni per l’anno 2020, il cui funzionamento sarà definito da apposito decreto

del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Articolo 224 (d.l. “Rilancio”) – Misure in favore della filiera agroalimentare

Come osservato dalla relazione illustrativa, la disposizione in commento è volta a rendere strutturale

l’innalzamento dal 50% al 70% dell’anticipo PAC previsto dall’articolo 10-ter, comma 2, del d.l. n.

27/2019 e ad equiparare, per l’anno 2020, la procedura semplificata – già inserita nel testo del Decreto

“Cura Italia” – alla procedura ordinaria che prevede un anticipo pari al 50%. Lo strumento dell’antici-

pazione viene, pertanto, corrisposto per il 2020 nella misura del 70% in entrambe le fattispecie previste

dalla legge.

Articolo 243 (d.l. “Rilancio”) – Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree

interne a seguito dell’emergenza COVID-19

La dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della l. n. 205/2017 riferito alle ZLS (Zone

Logistiche Semplificate), così come modificato dall’articolo 1, comma 313, della l. n. 160/2019, è

incrementata di 60 milioni per l’anno 2020, di 30 milioni per l’anno 2021 e di 30 milioni per l’anno

78 I primi chiarimenti sulla modifica al bonus pubblicità introdotta dal Decreto “Cura Italia” sono stati resi dal Dipartimento

informazione e editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il comunicato del 15 aprile 2020.

79 40 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e 20 milioni per gli

investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali.

80 Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione delle stesse

tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo.

2022, anche al fine di consentire ai Comuni delle aree interne di garantire un maggiore supporto alle

attività economiche, artigianali e commerciali colpite dall’emergenza COVID-19.

Articolo 245 (d.l. “Rilancio”) – Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto

al Sud” per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria

Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla

misura “Resto al Sud” di cui all’articolo 1 del d.l. n. 91/2017 e di sostenerne il rilancio produttivo e la

capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell’emergenza COVID-19,

si prevede l’istituzione di un contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante81 ad

integrazione degli incentivi già previsti dalla misura “Resto al Sud”, per un importo di:

– 15.000 euro per attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma

individuale;

– 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.

Per potere accedere a tale agevolazione, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, incluse

le cooperative, devono:

a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;

b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi

quindi in una delle condizioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro per la

coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174;

c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del

finanziamento bancario di cui all’articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per

la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174.

In seguito alle verifiche sul rispetto dei requisiti sopra menzionati, il contributo in questione è erogato

in un’unica soluzione da parte di Invitalia contestualmente all’erogazione della quota a saldo, ovvero,

qualora sia già stata completata l’erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della

relativa richiesta.

I contributi sono concessi a valere sulle risorse assegnate, con delibere CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 e

n. 102 del 22 dicembre 2017, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Misure a favore di digitalizzazione, start-up innovative e PMI innovative

Articolo 38 (d.l. “Rilancio”) – Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative

Per l’anno 2020, per il rafforzamento degli interventi in favore delle start-up innovative sono destinate

alla misura “Smart&Start Italia” risorse aggiuntive pari a 100 milioni, per il rifinanziamento delle

agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.

81L’ammontare è determinato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea (regime “de

minimis”).

Un secondo profilo di intervento è volto al rafforzamento della capacità di azione della misura,

estendendo l’ambito di intervento dello strumento anche oltre le fasi iniziali del ciclo di vita delle

imprese, facilitando l’incontro tra start-up innovative e sistema degli incubatori, acceleratori,

innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese

innovative. Tali agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della

Commissione, del 18 dicembre 2013 e ricadono dunque tra gli aiuti “de minimis”. Funzionamento,

condizioni e modalità di impiego delle risorse saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo

economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”.

Con gli stessi obiettivi, al “Fondo di sostegno al venture capital”, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma

209, della l. n. 145/2018, sono assegnate per il 2020 risorse aggiuntive pari a 200 milioni finalizzate a

sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari

partecipativi, nonché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni

convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto

effettuato, a favore di start-up innovative e PMI innovative. Le modalità di attuazione di tali

agevolazioni saranno definite con provvedimento del MISE, da adottare entro 60 giorni dalla data di

entrata in vigore del Decreto “Rilancio”.

Inoltre, modificando l’articolo 1, comma 200, lett. c) della l. n. 160/2019, diventano eleggibili ai fini

della maggiorazione delle spese ammissibili anche “le spese per contratti di ricerca extra muros”

stipulati con start-up innovative, che vengono così equiparate alle università e agli istituti di ricerca.

Il comma 6 riserva altresì una quota pari a 200 milioni del Fondo di Garanzia PMI in favore di start-up

innovative e PMI innovative.

I commi da 7 a 9 introducono un regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che investono in

start-up o in PMI innovative: si tratta del nuovo articolo 29-bis “Incentivi in ‘de minimis’ all’investimento

in start-up innovative” inserito nel corpo del d.l. n. 179/2012 dal comma 7 dell’articolo 38, il quale

prevede una detrazione dall’imposta lorda ai fini IRPEF pari al 50% della somma investita dal

contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative82, che all’atto

dell’investimento sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese. La misura in questione

presenta le seguenti caratteristiche:

• l’aiuto è concesso ai sensi del regime “de minimis”;

• l’investimento massimo detraibile non può eccedere l’importo di 100.000 euro in ciascun

periodo d’imposta;

• l’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni (la cessione anche parziale prima del

decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di

restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali).

Il comma 10, inoltre, allo scopo di attrarre capitali dall’estero verso società di capitali e start-up

innovative, dimezza le soglie minime di investimento previste dal programma “Investor Visa for Italy”:

di conseguenza, l’ingresso e il soggiorno in Italia per periodi superiori a 3 mesi sarà consentito ai

82Direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in

start-up innovative o PMI innovative.

cittadini extra UE che intendono effettuare un investimento “di almeno euro 500.000 in strumenti

rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due

anni ovvero di almeno euro 250.000”.

I commi da 12 a 18 sono volti ad istituire presso il MISE il fondo per l’intrattenimento digitale

denominato “First Playable Fund”, con dotazione iniziale di 4 milioni nel 2020, con l’obiettivo di

sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale. Il Fondo è

finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla

realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura

del 50% delle spese ammissibili, per un importo compreso tra 10.000 e 200.000 euro per singolo

prototipo. A tal fine si considerano come spese ammissibili:

a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell’impresa nelle attività di realizzazione di

prototipi;

b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti e/o altre imprese finalizzate alla

realizzazione di prototipi;

c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi;

d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.

Le imprese beneficiarie devono rispettare i seguenti requisiti:

• avere sede legale nello Spazio Economico Europeo;

• essere soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale ovvero per la

presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo;

• avere capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a

10.000 euro;

• essere in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.

Articolo 42 (d.l. “Rilancio”) – Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la

difesa ed il sostegno dell’innovazione

Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema

produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca

applicata, la disposizione in commento istituisce il “Fondo per il trasferimento tecnologico”, con una

dotazione di 500 milioni per l’anno 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili

alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca delle imprese italiane, con particolare

riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative.

Come specificato al comma 2, tali iniziative intendono favorire la collaborazione di soggetti pubblici e

privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento, da

parte di ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile, di attività

di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l’offerta

di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle

strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché

attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.

Ai sensi del comma 3, il MISE può intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio

e/o di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di

Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di

collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. I possibili interventi, i criteri,

le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito saranno

individuati con decreto del MISE, di concerto con il MEF, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in

vigore del Decreto “Rilancio”. Per tale attività, da svolgersi attraverso l’intervento di ENEA, le risorse

disponibili per l’anno 2020 ammontano a 5 milioni.

Per le medesime finalità, al comma 5 si autorizza ENEA alla costituzione della Fondazione di diritto

privato denominata “Fondazione Enea Tech”, sottoposta alla vigilanza del MISE e il cui statuto verrà

approvato con apposito decreto, per la cui istituzione e operatività è prevista una spesa di 12 milioni

per l’anno 2020. La Fondazione promuoverà investimenti finalizzati all’integrazione e alla convergenza

delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la

partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di

organismi ed enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l’utilizzo di risorse dell’Unione

Europea (comma 6).

Articolo 239 (d.l. “Rilancio”) – Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

La disposizione istituisce un fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con una

dotazione di 50 milioni per il 2020, destinato a coprire le spese per interventi di parte corrente per

attività, acquisti, interventi e misure per la condivisione e l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico

a fini istituzionali, l’implementazione dei supporti per la digitalizzazione, l’accesso in rete tramite le

piattaforme abilitanti introdotte dal Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005) e la

riduzione del digital divide, con interventi a favore della diffusione dell’identità digitale, del domicilio

digitale e delle firme elettroniche.

Le risorse, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, rimangono

stabilmente nella disponibilità del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione,

che provvede alla gestione del fondo e agli interventi previsti, utilizzando anche le risorse eventual-

mente non impiegate alla fine di ciascun esercizio. L’individuazione degli interventi avviene sulla base

di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l’innovazione tecnologica

e la digitalizzazione.

Articolo 244 (d.l. “Rilancio”) – Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del

Mezzogiorno

La disposizione prevede la maggiorazione, per le imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno83,

della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo

1, commi 198 e seguenti, della l. n. 160/2019:

83 Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

• dal 12% al 25% per le grandi imprese, con almeno 250 occupati, fatturato annuo almeno pari

a 50 milioni o totale di bilancio almeno pari a 43 milioni di euro;

• dal 12% al 35% per le medie imprese, con almeno 50 occupati e fatturato annuo di almeno 10

milioni di euro;

• dal 12% al 45% per le piccole imprese, con meno di 50 occupati e fatturato annuo o totale di

bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Come esplicitato dalla relazione illustrativa, la misura riguarda gli investimenti connessi a ricerca

fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale e i costi ammissibili possono rientrare in una

o più delle seguenti categorie:

– spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei progetti);

– strumentazioni e attrezzature;

– costi relativi a immobili e terreni;

– costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché

costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;

– spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture).

Alla misura in oggetto sono destinati 48,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

4. Misure per il settore turismo

Articolo 178 (d.l. “Rilancio”) – Fondo turismo

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il

turismo (MIBACT) un fondo con una dotazione di 50 milioni per il 2020 per il sostegno al settore

turismo per il tramite della sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del

risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio (SGR) per acquisto,

ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.

Le modalità di funzionamento e di selezione del gestore del Fondo sono stabilite con decreto del

MIBACT, anche mediante il coinvolgimento dell’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1,

comma 826, della l. n. 208/2015 e di altri soggetti privati.

La dotazione per il 2021 può essere incrementata di 100 milioni tramite una corrispondente riduzione

delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC).

Articolo 179 (d.l. “Rilancio”) – Promozione turistica in Italia

La disposizione in commento istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività

culturali e per il turismo (MIBACT) il “Fondo per la promozione del turismo in Italia” con una dotazione

di 20 milioni per il 2020 per il sostegno della ripresa dei flussi turistici.

Con decreto del MIBACT sono stabiliti (entro 30 giorni dall’entra in vigore del Decreto “Rilancio”)

soggetti destinatari delle risorse, iniziative finanziabili e modalità di assegnazione, anche mediante il

coinvolgimento dell’ENIT-Agenzia nazionale del turismo.

Anche al fine di assicurare l’efficacia e la tempestività del funzionamento del Fondo, viene modificato

l’articolo 16 del d.l. n. 83/2014, che ha trasformato l’ENIT in ente pubblico economico, con particolare

riguardo alla composizione e alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori e

alla tempistica di attuazione delle relative disposizioni e degli adeguamenti statutari.

Articolo 182 (d.l. “Rilancio”) – Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il

turismo (MIBACT) un fondo con una dotazione di 25 milioni per il 2020 per il sostegno alle agenzie di

viaggio e ai tour operator a seguito delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

Le modalità di assegnazione delle risorse sono stabilite con decreto del MIBACT da adottare entro 30

giorni dall’entrata in vigore del Decreto “Rilancio”.

Inoltre, in riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, per le aree e pertinenze oggetto

di riacquisizione già disposta o avviata o da avviare o di procedimenti di nuova assegnazione enti

competenti, gli operatori proseguono l’attività nel rispetto degli obblighi inerenti al relativo rapporto

concessorio già in atto, fatta salva la sospensione del pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal

1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime

con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione

di strutture dedicate alla nautica da diporto.

5. Misure per il settore cultura

Articolo 89 (d.l. “Cura Italia”) – Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo

Articolo 183 (d.l. “Rilancio”) – Misure per il settore cultura

L’articolo 89 del Decreto “Cura Italia” ha istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le

attività culturali e per il turismo (MIBACT), due Fondi per sostenere i settori dello spettacolo, del

cinema e dell’audiovisivo, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale.

La dotazione dei Fondi, inizialmente di 130 milioni, è stata incrementata a 245 milioni per il 2020, di

cui 145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale,

per effetto della modifica apportata all’articolo 89 dal comma 1 dell’articolo 183. Lo stesso comma 1

ha, inoltre, previsto che il Fondo possa essere incrementato nella misura di 50 milioni per il 2021

mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – programma-

zione 2014-2020.

Oltre alle modifiche all’articolo 89 di cui si è appena dato conto, l’articolo 183 del Decreto “Rilancio”

ha previsto anche una serie di ulteriori misure destinate al sostegno del settore cultura.

Il comma 2 istituisce, nello stato di previsione del MIBACT, un Fondo emergenze imprese e istituzioni

culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro, per il sostegno delle librerie, della filiera

dell’editoria, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura84 e per il ristoro di perdite seguenti

all’annullamento, a seguito dell’emergenza COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Le

modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sono stabilite con uno o

più decreti del MIBACT entro 30 giorni dall’entra in vigore della legge di conversione del Decreto

“Rilancio”.

Il comma 3 autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2020 per assicurare il funzionamento

(pregiudicato da mancate entrate per misure di contenimento COVID-19) di musei e dei luoghi della

cultura statali, assegnandone le somme allo stato di previsione della spesa del MIBACT.

Il comma 4 stabilisce che la quota del Fondo unico dello spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile

1985, n. 163, per le fondazioni lirico-sinfoniche è ripartita per gli anni 2020 e 2021 sulla base della

media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali

di ripartizione previsti dall’articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014. Per il 2022, i criteri sono

adeguati in ragione dell’attività svolta a fronte dell’emergenza COVID-19, delle esigenze di tutela

dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

Il comma 5 stabilisce le modalità di erogazione del FUS agli organismi finanziati per il triennio 2018-

2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, prevedendo, per il 2020, un anticipo dell’80%

dell’importo riconosciuto per il 2019; le modalità di erogazione della restante quota relativa al 2020

sono stabilite con uno o più decreti del MIBACT, anche in ragione dell’attività svolta a fronte

dell’emergenza COVID-19, della tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per

il 2021, in deroga alla durata triennale della programmazione, anche sulla base delle attività

effettivamente svolte e rendicontate nell’intero anno 2020.

Ai sensi del comma 6, decorso il primo periodo di 9 settimane del trattamento ordinario di integrazione

salariale di cui all’articolo 19 del Decreto “Cura Italia”, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono

utilizzare le risorse loro erogate per il 2020 a valere sul FUS, per integrare le misure di sostegno del

reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione

continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

Al fine di mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell’emergenza

COVID-19, il comma 7 prevede la possibilità per il Ministro per i beni e le attività culturali e per il

turismo di adottare, limitatamente agli stanziamenti per il 2020, uno o più decreti in materia di crediti

d’imposta di cui alla Sezione II della legge n. 220/2016 di “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”,

anche in deroga alle percentuali previste per gli stessi crediti di imposta e al limite massimo stabilito

dall’articolo 21, comma 1, della stessa legge n. 220/2016.

Il comma 9 estende la misura del credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della

cultura di cui all’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 83/2014 (c.d. Art bonus) anche ai complessi strumentali,

alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti.

Il comma 10 autorizza la spesa di 10 milioni per l’anno 2020 per la realizzazione da parte del MIBACT

di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli.

84 Di cui all’articolo 101 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (diversi da quelli di cui al comma 3).

Il comma 11 modifica l’articolo 88 del Decreto “Cura Italia” in materia di “Rimborso di titoli di acquisto

di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura” relativamente alle tempistiche e alle

modalità di rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di titoli di accesso

per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai

musei e agli altri luoghi della cultura. In particolare, viene riconosciuta la possibilità di emettere il

voucher in luogo del rimborso fino al 30 settembre 2020 e viene estesa a 18 mesi la validità dello stesso

voucher, specificando che l’emissione del voucher assolve i relativi obblighi di rimborso e non richiede

accettazione da parte del destinatario.

Articolo 184 (d.l. “Rilancio”) – Fondo cultura

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il

turismo (MIBACT) un fondo con una dotazione di 50 milioni per il 2020 per la promozione di

investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del

patrimonio culturale materiale e immateriale. Modalità e condizioni di funzionamento sono stabiliti

con decreto del MIBACT.

La dotazione del fondo può essere incrementata tramite l’apporto di soggetti privati e per il 2021 di 50

milioni mediante la corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione (FSC).

6. Misure in favore del Terzo settore e dello sport

Articolo 67 (d.l. “Rilancio”) – Incremento Fondo Terzo Settore

Articolo 246 (d.l. “Rilancio”) – Sostegno al Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno

L’articolo 67 del Decreto “Rilancio” reca disposizioni finalizzate all’Incremento del Fondo del Terzo

Settore, di cui all’articolo 72 del d.lgs. n. 117/2017. Si tratta, nello specifico, di disposizioni volte a

incrementare, per l’anno 2020, di 100 milioni di euro la seconda sezione del Fondo per sostenere le

organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore

attraverso interventi capaci di generare un significativo impatto sociale sulle comunità di riferimento,

volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID -19.

Del pari, l’articolo 246 del Decreto “Rilancio” sostiene il Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno

(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) con la concessione di

contributi, sotto forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di

selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con la finalità di

rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19.

Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 100 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni

riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa e a 20 milioni per l’anno 2021.

Gli enti destinatari del contributo devono svolgere almeno una delle attività elencate nell’articolo 5,

comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del Codice del Terzo Settore.

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità:

ART. SOGGETTI ADEMPIMENTO TERMINI

Proroga termine adeguamento statuti alle Entro

ONLUS, APS ODV

previsioni del Codice del Terzo settore 31.10.2020

Proroga termine adeguamento statuti alle Entro

IMPRESA SOCIALE

previsioni del d.lgs. n. 112/2017 31.10.2020

Entro il 31.10.2020,

se la scadenza del

termine di

ONLUS, APS, ODV

approvazione dei

fondazioni, associazioni

bilanciricade

riconosciute, Proroga termini per approvazione dei

all’interno del

associazioni non rendiconti e dei bilanci

periodo emergenziale

35 d.l. riconosciute, comitati,

dichiarato con

Cura enti diversi dalle società

deliberazione del

Italia

Consiglio dei ministri

del 31.1.2020

Autorizzazione a svolgere le attività

ONLUS, APS, ODV

correlate ai fondi 5 per mille per l’anno 2017 Entro il 31.10.2020

Entro 18 mesi dalla

Beneficiari riparto Rendicontazione su utilizzo somme

ricezione delle

somme 5 per 1000 percepite

somme

Organizzazioni e soggetti

senza finalità di lucro per Verifica delle capacità, dell’esperienza e

la cooperazione dello dell’efficacia Cadenza triennale

sviluppo

Incremento della seconda sezione del

67 d.l. ODV, APS e fondazioni Fondo per finanziamento di progetti e Anno 2020

Rilancio del terzo settore attività di interesse generale nel terzo

settore ex art. 72 d.lgs. n. 117/2017

ETS che svolgono una

delle una delle attività

elencate nell’art. 5,

comma 1, lettere a), c),

Contributo per rafforzare l’azione a tutela

d), e), f), i), l), m), p), q),

delle fasce più deboli della popolazione a

246 d.l. r), s), t), u), v), w) e z) Anno 2020

seguito dell’emergenza epidemiologica (100

Rilancio del Codice del Terzo e 2021

milioni di euro per il 2020 e 20 milioni per il

Settore in Abruzzo,

2021)

Basilicata, Calabria,

Campania, Molise,

Puglia, Sardegna e

Sicilia

Articolo 216 (d.l. “Rilancio”) – Disposizioni in tema di impianti sportivi

Modificando l’articolo 95 del Decreto “Cura Italia”, la norma in commento sposta al 30 giugno i termini

per il pagamento dei canoni relativi all’utilizzo di immobili pubblici, che dovranno essere versati in

unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari

importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Inoltre, in ragione della sospensione delle attività sportive, la disposizione incide anche sulle conces-

sioni in essere, consentendo alle parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti

sportivi, qualora il concessionario ne faccia richiesta, di procedere alla revisione dei rapporti concessori

in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio

economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto,

in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli

investimenti effettuati o programmati.

La revisione deve comunque consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore

economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative ai contratti di concessione.

Inoltre, in ragione della sospensione delle attività sportive, relativamente ai contratti di locazione di

palestre, piscine e impianti sportivi, il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da

marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di

un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone

contrattualmente stabilito.

7. Misure a sostegno della liquidità e in favore di lavoratori autonomi e liberi professionisti

Articolo 54 (d.l. “Cura Italia”) – Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, c.d. “Fondo

Gasparrini”

La disposizione estende la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà (di cui all’articolo

2, comma 475, della l. n. 244/2007) per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per

l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, agli imprenditori

individuali e ai piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 c.c.85. Tali soggetti dovranno autocertificare

che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di

tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un

trimestre, hanno registrato un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo

trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in

attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19.

L’articolo 12 del d.l. n. 23/2020 chiarisce che rientrano tra i beneficiari della misura anche le ditte

individuali e gli artigiani, attraverso il richiamo all’articolo 28 del Decreto “Cura Italia”86.

Inoltre, ai sensi della nuova lettera a-bis) del comma 187, l’ammissione ai benefìci del Fondo è estesa

alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà

85 Modifica apportata dall’articolo 12, comma 1-bis, del Decreto “Liquidità”, inserito in sede di conversione dall’articolo 1,

comma 1, della legge di conversione.

86 Si veda Avviso di Rettifica in G.U. n. 95 del 9 aprile 2020. Tale orientamento, alla data odierna, si evince anche dai moduli

predisposti dal MEF.

87 Lettera aggiunta dall’articolo 12, comma 2-ter, del Decreto “Liquidità”, inserito in sede di conversione dall’articolo 1,

comma 1, della legge di conversione.

indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino

nelle condizioni indicate dall’articolo 2, comma 479, della l. n. 244/200788.

Per l’accesso al fondo non è necessaria la presentazione dell’indicatore ISEE.

Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del d.l. n. 23/2020, l’accesso al fondo è consentito anche

se il mutuo, il cui importo massimo è pari a € 400.000, è in ammortamento da meno di 1 anno al

momento della presentazione della domanda.

È inoltre stato chiarito che la sospensione può essere concessa anche ai mutui già ammessi ai benefici

del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate. Anche il

MEF, nelle FAQ pubblicate, ha confermato che “è possibile beneficiare anche se si è già fruito della

sospensione purché il mutuo sia in regolare ammortamento da almeno 3 mesi, ed è stato previsto che

il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano durante la sospensione”.

Sempre il MEF chiarisce che possono essere ricomprese nella sospensione anche le rate scadute e non

pagate antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, purché il ritardo nei pagamenti

non sia superiore a 90 giorni consecutivi.

La sospensione può essere richiesta al massimo per due volte, per un periodo non superiore a 18 mesi.

Giova sottolineare che, mentre per i professionisti la misura ha un valore contingente, il nuovo comma

2-bis inserito in sede di conversione in legge del Decreto “Cura Italia” ha introdotto anche una modifica

strutturale, estendendo l’operatività del Fondo alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione

dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.

Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei

presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l’esito dell’istruttoria. Decorso inutilmente tale

termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell’istruttoria comunicato

dal gestore, la banca può riavviare l’ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza

successiva alla data di presentazione della domanda89.

Per l’anno 2020, al Fondo di Solidarietà destinato a supportare la moratoria in questione anche

attraverso il pagamento di interessi compensativi (fino al 50%) sono assegnati 400 milioni.

88 Ai sensi del richiamato articolo 2, comma 479, l’ammissione al beneficio è subordinata esclusivamente all’accadimento di

almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni

antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: “a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle

ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di

licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; b)

cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di

risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; c) morte o

riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità

civile non inferiore all’80 per cento; c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno

trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito”.

89 Modifica apportata dall’articolo 12, comma 2-bis, del Decreto “Liquidità”, inserito in sede di conversione dall’articolo 1,

comma 1, della legge di conversione.

Articolo 54-ter (d.l. “Cura Italia”) – Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa

Al fine di contenere gli effetti negativi della crisi è stata prevista, su tutto il territorio nazionale, una

sospensione di sei mesi a decorrere dalla data di conversione del decreto, di ogni procedura esecutiva

di pignoramento immobiliare relativamente all’abitazione principale del debitore, di cui all’articolo 555

c.p.c..

Articolo 72-bis (d.l. “Cura Italia”) – Sospensione dei pagamenti delle utenze

Per le utenze e per i rifiuti urbani è stata prevista una sospensione temporanea fino al 30 aprile dei

pagamenti delle fatture e degli avvisi di pagamento.

Entro 120 giorni dal 2 marzo 2020, l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente, dovrà

emanare un provvedimento con cui verranno indicate le modalità di dilazione dei pagamenti. In merito

al pagamento del canone radiotelevisivo, si procederà in un’unica soluzione con la prima fattura di

energia successiva al periodo di sospensione.

8. Tabella riepilogativa

ADEMPIMENTO/ DOTAZIONE

ART. BENEFICIARI AGEVOLAZIONE

MISURA FINANZIARIA

Misure per il sostegno

all’esportazione,

2 d.l. Imprese • Garanzie fino a 200 miliardi

all’internazionalizzazione e

Liquidità esportatrici per potenziare l’export

agli investimenti delle

imprese

• importo max garantito per

singola impresa € 2.500.000;

PMI (priorità a • garanzia pari all’80% di

quelle con sede o ciascuna operazione dì

unità locali finanziamento;

ubicate nei • garanzia pari al 90%

49-bis d.l. “Fondo centrale di 50 milioni

territori dei dell’importo garantito dal

Cura Italia garanzia PMI” per il 2020

comuni individuati Confidi o da altro fondo dì

nell’allegato 1 al garanzia, a condizione che le

d.P.C.M. 1º marzo garanzie rilasciate non

2020 superino la percentuale

massima di copertura

dell’80%.

Federazioni 30 milioni

• garantire finanziamenti

Sportive Nazionali,

Finanziamenti erogati erogati dall’Istituto per il

delle Discipline

dall’Istituto per il Credito Credito Sportivo o da altro

Sportive

14 d.l. Sportivo per le esigenze di istituto bancario.

Associate, degli

Liquidità liquidità e concessione di

Enti di

contributi in conto • concessione di contributi in

Promozione 5 milioni

interessi sui finanziamenti conto interessi erogati

Sportiva, delle

dall’Istituto per il Credito

associazioni e

delle società Sportivo o da altro istituto

sportive bancario a favore degli stessi

dilettantistiche soggetti beneficiari.

iscritte al registro

di cui all’art. 5,

comma 2, lettera

c), del d.lgs. 23

luglio 1999 n. 242

Estensione per 9 mesi dalla

entrata in vigore del decreto

della possibilità di accesso al

Fondo di solidarietà mutui

“prima casa” (art. 2, co. 475, l.

244/2007) tramite

autocertificazione del calo del

Lavoratori Pagamento delle rate

54 d.l. fatturato, in un trimestre 400 milioni

autonomi e liberi relative al mutuo per

Cura Italia successivo al 21 febbraio 2020 o per il 2020

professionisti l’acquisto della prima casa

nel minor lasso di tempo

intercorrente tra la data della

domanda e la predetta data,

superiore al 33% rispetto a

quello dell’ultimo trimestre

2019, per chiusura o restrizione

propria attività.

• Sospensione della revoca al

30.09.2020 per aperture di

Micro, piccole e “Misure di sostegno credito; 1,73 miliardi

medie imprese finanziario per le imprese • Proroga al 30.09.2020 della (sezione

56 d.l.

non segnalate che dimostrano di aver scadenza per contratti non speciale del

Cura Italia

dagli intermediari avuto un calo totale o rateali; Fondo di

finanziari parziale dell’attività” • Sospensione rate o canoni di Garanzia)

leasing al 30.09.2020 per

mutui e altri finanziamenti.

Sospensione per il periodo dal 9

marzo 2020 al 31 agosto 2020

dei termini di scadenza, ricadenti

o decorrenti nello stesso

periodo, relativi a vaglia

Obbligazione pecuniaria

cambiari, cambiali e altri titoli di

11 d.l. Debitori e connessa a titoli di credito

credito e ad ogni altro atto

Liquidità obbligati o ad atti con efficacia

avente efficacia esecutiva, a

esecutiva

favore di debitori e obbligati,

anche in via di regresso o di

garanzia, salva la facoltà degli

stessi di rinunciarvi

espressamente.

Concessione della

Imprese che

controgaranzia dello Stato (fino

hanno sofferto

“Supporto alla liquidità all’80%) su interventi di CDP a

57 d.l. una riduzione del 500 milioni

delle imprese mediante favore delle banche per facilitare

Cura Italia fatturato a causa per il 2020

meccanismi di garanzia” l’erogazione di credito alle

dell’emergenza

imprese danneggiate dalla crisi

sanitaria

sanitaria.

Nell’ambito del fondo rotativo

per programmi di penetrazione

commerciale in Paesi Extra UE

(all’art. 2, comma 1, del d.l.

“Misure per 251/1981), è costituita una 150 milioni

72 d.l.

Tutti l’internazionalizzazione del sezione separata per la per il 2020

Cura Italia

sistema Paese” concessione di cofinanziamenti a (quota parte)

fondo perduto – in regime “de

minimis” – fino al 50% dei

finanziamenti concessi ai sensi

della norma in questione.

Fondo per la copertura degli

interessi passivi su finanziamenti

bancari destinati al capitale

Imprese del circolante e alla ristrutturazione

“Misure in favore del

settore agricolo, dei debiti, per la copertura dei 100 milioni

settore agricolo e della

della pesca e costi sostenuti per interessi per il 2020

pesca”

dell’acquacoltura maturati negli ultimi due anni su

78 d.l.

mutui contratti dalle medesime

Cura Italia

imprese, nonché per l’arresto

temporaneo dell’attività di pesca

Possibilità di aumentare dal 50%

Imprese del

“Misure in favore del al 70% la percentuale degli

settore agricolo,

settore agricolo e della anticipi spettanti alle imprese –

della pesca e

pesca” che hanno diritto di accedere ai

dell’acquacoltura

contributi PAC

Imprese che

investono nel

“Incremento della Ampliate le risorse destinate ai

80 d.l. settore

dotazione dei contratti di contratti di sviluppo di cui all’art. 400 milioni

Cura Italia industriale,

sviluppo” 43 del d.l. n. 112 del 2008

turistico e di

tutela ambientale

Sono sospesi fino al 30 giugno

2020 i pagamenti dei canoni di

locazione e concessori relativi

all’affidamento di impianti

sportivi pubblici dello Stato e

Associazioni e degli enti territoriali. Tali

“Sospensione versamenti

95 d.l. società sportive, versamenti saranno effettuati,

canoni per il settore –

Cura Italia professionistiche e senza applicazione di sanzioni ed

sportivo”

dilettantistiche interessi, in un’unica soluzione

entro il 31 luglio 2020 o

mediante rateizzazione fino a un

massimo di 4 rate mensili di pari

importo a decorrere dal mese di

luglio 2020.

Società di capitale

Credito d’imposta del 20% dei

che non operano

conferimenti nel capitale sociale

26 nel settore banca- “Rafforzamento

di una o più delle società in

d.l. rio, finanziario o patrimoniale delle imprese 2 miliardi

oggetto, con un investimento

Rilancio assicurativo che di medie dimensioni”

massimo su cui effettuare il

rispettano le se-

calcolo pari a 2 milioni.

guenti condizioni:

• ricavi compresi Credito non è imponibile ai fini

tra 5 e 50 delle imposte sui redditi e

milioni; dell’IRAP.

• riduzione ricavi È utilizzabile nella dichiarazione

marzo/aprile relativa al periodo d’imposta di

2020 rispetto al effettuazione dell’investimento e

2019 ≥ 33%; in quelle successive fino a

effettuano quando non se ne conclude

aumento di capi- l’utilizzo.

tale a pagamento Per fruire dell’agevolazione, la

entro il partecipazione deve essere

31/12/2020. mantenute almeno fino al

31/12/2023.

Società di capitale

che rispettano le

condizioni di cui al

punto precedente

e che presentano i

seguenti requisiti:

• al 31/12/2019

non rientrare

Credito d’imposta pari al 50%

tra le imprese

delle perdite eccedenti il 10% del

in difficoltà;

patrimonio netto fino a

• regolarità

concorrenza del 30%

contributiva e

dell’aumento di capitale.

fiscale;

Per fruire dell’agevolazione, vige

• regolarità in

il divieto di distribuire riserve

materia di

prima del 01/01/2024.

normativa

Il limite massimo dell’aiuto è €

edilizia,

800.000 (€ 120.000 per pesca e

urbanistica, del

acquacoltura o € 100.000 per

26 lavoro, Rafforzamento

produzione prodotti agricoli). A

d.l. prevenzione patrimoniale delle imprese

tale proposito non rilevano aiuti

Rilancio infortuni e di medie dimensioni

ottenuti in “de minimis”.

salvaguardia

Credito non è imponibile ai fini

ambiente;

delle imposte sui redditi e

• non rientrare

dell’IRAP.

tra le società

Utilizzabile in compensazione a

che hanno rice-

partire dal decimo giorno

vuto e non

successivo a quello di

rimborsato

presentazione della

aiuti ritenuti

dichiarazione relativa al periodo

illegali o

di effettuazione

incompatibili

dell’investimento.

dalla Commis-

sione europea;

• non trovarsi

nelle condizioni

ostative di cui

all’art. 67 del

D.Lgs.

159/2011;

• assenza di con-

danna

definitiva nei

confronti di

soci, ammini-

stratori, titolare

effettivo, negli

ultimi 5 anni,

per reati tribu-

tari nei casi in

cui sia stata

applicata la

pena accessoria

di cui all’art. 12,

comma 2, del

D.Lgs. 74/2000.

Intervento del “Fondo

Patrimonio PMI”, finalizzato a

sottoscrivere entro il

31/12/2020, obbligazioni o titoli

di debito di nuova emissione, per

un importo massimo pari al

minore importo tra:

• il triplo dell’aumento di

capitale;

• il 12,5% dei ricavi 2019.

Società di capitale

Strumenti in deroga ai limiti di

che rispettano le

cui all’art. 2412, riscattati decorsi

condizioni di cui ai

6 anni da sottoscrizione

punti precedenti,

(emittente può riscattare i titoli

tranne per i

in via anticipata, decorsi 3 anni

seguenti ulteriori

26 Rafforzamento da sottoscrizione).

requisiti:

d.l. patrimoniale delle imprese Obblighi per l’emittente: 4 miliardi

• ricavi compresi

Rilancio di medie dimensioni • fino al rimborso degli

tra 10 e 50

Strumenti, non deliberare o

milioni;

effettuare distribuzioni di

• n. occupati

riserve e acquisti di azioni

< 250;

proprie o quote e non

• aumento C.S. ≥

rimborsare finanziamenti soci;

€ 250.000.

• destinare il finanziamento a

costi di personale,

investimenti o capitale

circolante impiegati in

stabilimenti produttivi e

attività imprenditoriali

localizzati in Italia;

• fornire un rendiconto

periodico per verificare

impegni assunti.

Società per azioni, Al fine di attuare interventi e Garanzie per

27 Costituzione della

non operanti nel operazioni di sostegno e rilancio 20 miliardi

d.l. “Patrimonio Rilancio” di

settore bancario, del sistema economico- sulle

Rilancio CDP S.p.A.

finanziario o produttivo italiano, CDP S.p.A. è obbligazioni

assicurativo, che autorizzata a costituire un del

hanno sede legale patrimonio destinato denomi- Patrimonio

in Italia e nato “Patrimonio Rilancio”.

presentano un CDP S.p.A. può effettuare ogni

fatturato annuo forma di investimento,

superiore a 50 comunque di carattere

milioni. temporaneo, ivi inclusi la

concessione di finanziamenti e

garanzie, la sottoscrizione di

strumenti finanziari e

l’assunzione di partecipazioni sul

mercato primario e secondario.

In via preferenziale il Patrimonio

Destinato effettua i propri

interventi mediante

sottoscrizione di prestiti

obbligazionari convertibili, la

partecipazione ad aumenti di

capitale, l’acquisto di azioni

quotate sul mercato secondario

in caso di operazioni strategiche.

Possono essere effettuati

interventi relativi a operazioni di

ristrutturazione di società che,

nonostante temporanei squilibri

patrimoniali o finanziari, siano

caratterizzate da adeguate

prospettive di redditività.

Riduzione degli oneri fissi Riduzione dei costi fissi:

30 Utenti del servizio

delle bollette elettriche "trasporto e gestione del € 600 milioni

d.l. elettrico uso non

per utenze ad uso non contatore", "oneri generali di per il 2020

Rilancio abitativo

abitativo sistema"

Garanzia pari al 90% degli

Imprese di

indennizzi generati dalle

35 assicurazione dei Garanzia SACE in favore

esposizioni relative a crediti

d.l. crediti delle assicurazioni sui 1,7 MLD

commerciali maturati dalla data

Rilancio commerciali a crediti commerciali

di entrata in vigore del decreto

breve termine

fino al 31 dicembre 2020.

Incremento dotazione

“Smart&Start” (destinato a start- 100 milioni

up innovative).

1) Start-up

Contributi a fondo perduto per

innovative

acquisire servizi prestati da

(art. 25, comma 2,

38 Rafforzamento incubatori, acceleratori, 10 milioni

del D.L. 179/2012)

d.l. dell’ecosistema delle start- innovation hub, business angels

Rilancio up innovative e altri soggetti pubblici o privati

2) PMI innovative

operanti per lo sviluppo di

(art. 4 del D.L.

imprese innovative.

3/2015)

Incremento risorse per il “Fondo

di sostegno al venture capital”

per sostenere investimenti nel

capitale, anche tramite la 200 milioni

sottoscrizione di strumenti

finanziari partecipativi nonché

ulteriori processi di investimento

mediante l’erogazione di

finanziamenti agevolati, la

sottoscrizione di obbligazioni

convertibili, o altri strumenti

finanziari di debito che

prevedano la possibilità del

rimborso dell’apporto

effettuato, a favore di start-up

innovative e PMI innovative.

Agevolazione sotto forma di

detrazione dall’imposta lorda

IRPEF pari al 50% della somma

investita dal contribuente nel

capitale sociale di una o più

start-up innovative o PMI

innovative, che al momento

dell’investimento sono iscritte

alla Sezione Speciale del Registro

delle Imprese.

Creazione del fondo per

l’intrattenimento digitale

denominato “First Playable

Fund”, finalizzato a sostenere

concezione, pre-produzione dei 4 milioni

videogames, realizzazione di

prototipi, tramite contributi a

fondo perduto, nella misura del

50% delle spese ammissibili, di

importo compreso tra € 10.000 e

€ 200.000 per singolo prototipo

Prorogata al 30 novembre

2020 la chiusura dell’anno

d’obbligo 2019.

Soggetti tenuti ad

Anticipo dell’inizio del periodo di

obblighi o

41 rendicontazione alla data di

comunque Misure per il sostegno alla

d.l. entrata in esercizio per i nuovi NA

coinvolti nel liquidità delle imprese

Rilancio impianti di cogenerazione (in

mercato dei

luogo del 1° gennaio dell’anno

Certificati Bianchi

successivo) e dunque della data

d’inizio di emissione degli

incentivi

Aziende che

Istituito il “Fondo per il

promuovono

Fondo per il trasferimento trasferimento tecnologico”,

42 iniziative e

tecnologico e altre misure finalizzato alla promozione di

d.l. investimenti utili 500 milioni

urgenti per la difesa ed il iniziative e investimenti utili alla

Rilancio alla valorizzazione

sostegno dell’innovazione valorizzazione e all’utilizzo dei

e all’utilizzo dei

risultati della ricerca.

risultati della

ricerca, con Il MISE, avvalendosi di ENEA

particolare può intervenire anche

riferimento alle attraverso la partecipazione

start-up indiretta in capitale di rischio e

innovative e alle di debito, anche di natura

PMI innovative subordinata

Istituito presso il MISE il “Fondo

per la salvaguardia dei livelli

occupazionali e la prosecuzione

dell’attività d’impresa”.

Previsti interventi nel capitale di

rischio, nonché misure di

sostegno al mantenimento dei

livelli occupazionali, in

coordinamento con gli strumenti

1) Imprese titolari

vigenti sulle politiche attive e

di marchi storici di

passive del lavoro

interesse

Le imprese che intendano

nazionale iscritte

avvalersi del Fondo notificano al

nel registro di cui

MISE informazioni relative a:

all’art. 185-bis del

• azioni che intendono

D.Lgs. 30/2005

Fondo per la salvaguardia realizzare per ridurre gli

43

dei livelli occupazionali e la impatti occupazionali

d.l. 2) Società di 100 milioni

prosecuzione dell’attività (incentivi all’uscita,

Rilancio capitali aventi un

d’impresa prepensionamenti,

numero di

riallocazione di addetti

dipendenti ≥ 250

all’interno dell’impresa o del

che si trovino in

gruppo di appartenenza);

uno stato di

• eventuali imprese che

difficoltà

abbiano già manifestato

economico-

interesse all’acquisizione della

finanziaria

società o alla prosecuzione

dell’attività o azioni da

attuare per trovare un

possibile acquirente;

opportunità per i dipendenti di

presentare una proposta di

acquisto ed ogni altra possibilità

di recupero degli asset da parte

degli stessi

Introdotta la possibilità di

accedere, in deroga, agli aiuti

previsti in base alla

comunicazione della

Imprese Commissione europea del 19

53 beneficiarie di Deroga al divieto di marzo 2020, C (2020)1863,

d.l. aiuti di Stato concessione di aiuti di “Quadro temporaneo per le

Rilancio illegali non Stato misure di aiuto di Stato a

rimborsati sostegno dell’economia

nell’attuale emergenza del

COVID-19”, al netto dell’importo

dovuto e non rimborsato,

comprensivo degli interessi

maturati fino alla data

dell’erogazione

Supporto all’acquisto di:

• attrezzature e dispositivi

elettronici per l’isolamento o

il distanziamento dei

Tutte le imprese, lavoratori;

comprese ditte • dispositivi per la sanificazione

individuali e dei luoghi di lavoro; sistemi e

imprese sociali di strumentazione per il

cui al D.Lgs. controllo degli accessi nei

Contributi a fondo perduto

112/2017, che luoghi di lavoro utili a rilevare

95 alle imprese per la

hanno introdotto gli indicatori di un possibile

d.l. riduzione del rischio da 403 milioni

nei luoghi di stato di contagio;

Rilancio contagio nei luoghi di

lavoro, • dispositivi ed altri strumenti di

lavoro

successivamente protezione individuale.

al 17/3/2020, L’importo massimo concedibile è

interventi per la pari:

riduzione del • € 15.000 per le imprese fino a

rischio di contagio 9 dipendenti;

• € 50.000 per le imprese da 10

a 50 dipendenti;

• € 100.000 per le imprese con

più di 50 dipendenti

Introdotto un nuovo tipo di PIR,

con caratteristiche diverse:

• investimento diretto, per oltre

il 70% del valore complessivo,

136 Incentivi per gli a beneficio di PMI non

d.l. Investitori investimenti nell’economia quotate;

Rilancio reale • investimento max € 150.000

all’anno e € 1.500.000 in

totale;

• vincolo di concentrazione pari

al 20%

50 milioni

per il 2020,

Istituzione di un Fondo presso il

con

MIBACT per la sottoscrizione di

possibilità di

quote o azioni di organismi di

incremento

178 investimento collettivo del

di 100

d.l. Settore turismo Fondo Turismo risparmio e fondi di

milioni per il

Rilancio investimento per acquisto,

2021 a

ristrutturazione e valorizzazione

valere sul

di immobili destinati ad attività

Fondo

turistico-ricettive

sviluppo e

coesione

Settore turismo:

soggetti da

179 d.l. Misure a sostengo della Istituzione di un Fondo presso

stabilire con 20 milioni

Rilancio ripresa dei flussi turistici MIBACT

decreto del

Ministro entro 30

giorni dall’entra in

vigore del decreto

“Rilancio”

Settore turismo:

Istituzione di un Fondo presso

agenzie di viaggio

MIBACT.

e ai tour operator;

Misure a sostengo degli Proroga (a specifiche

182 operatori che

oneri connessi al condizioni) dell’attività per aree

d.l. esercitano la 25 milioni

contenimento della e pertinenze oggetto di

Rilancio propria attività

diffusione del Covid-19. riacquisizione già disposta o

con uso di beni del

avviata da parte degli enti

demanio

competenti

marittimo

245 milioni

per il 2020

(145 per la

parte

corrente e

100 per gli

183

interventi in

d.l. Incremento dei due Fondi

Settori dello conto

Rilancio emergenze spettacolo, cinema e

spettacolo, del Misure per il settore capitale),

(modifica audiovisivo presso MIBACT (uno

cinema e cultura con

all’art. 89 di parte corrente e l’altro in

dell’audiovisivo possibilità di

d.l. Cura conto capitale)

incremento

Italia)

di 50 milioni

per il 2021 (a

valere sul

Fondo

sviluppo e

coesione

Misure a sostegno del

Librerie, filiera settore per ristoro di

183, co. 2 dell’editoria, perdite seguenti Istituzione di un Fondo

d.l. musei e altri all’annullamento, a causa emergenze imprese e istituzioni 210 milioni

Rilancio istituti e luoghi dell’emergenza Covid-19, culturali presso MIBACT

della cultura di spettacoli, fiere,

congressi e mostre

Misure a sostegno del

settore per il

183, co. 3 Musei e luoghi Autorizzazione di spesa di

funzionamento

d.l. della cultura somme assegnate allo stato di 100 milioni

pregiudicato da mancate

Rilancio statali previsione del MIBACT

entrate per misure di

contenimento Covid-19

Modalità di ripartizione della

quota del Fondo unico dello

Misure a sostegno del spettacolo (FUS) in deroga per gli

settore per il anni 2020 e 2021, e per il 2022 in

183, co. 4

Fondazioni lirico- funzionamento ragione dell’attività svolta a

d.l.

sinfoniche pregiudicato da mancate fronte dell’emergenza Covid-19,

Rilancio

entrate per misure di delle esigenze di tutela

contenimento Covid-19 dell’occupazione e della

riprogrammazione degli

spettacoli

Agli organismi finanziati a valere

Organismi Misure a sostegno del sul Fondo unico per lo spettacolo

finanziati per il settore per il per il triennio 2018-2020, diversi

183, c. 5,

triennio 2018- funzionamento dalle fondazioni lirico-sinfoniche,

d.l.

2020, diversi dalle pregiudicato da mancate è erogato un anticipo del

Rilancio

fondazioni lirico- entrate per misure di contributo pari all’80%

sinfoniche contenimento Covid-19 dell’importo riconosciuto per

l’anno 2019

Complessi

Misure a sostegno del

strumentali,

settore per il

183, co. 9 società Credito d’imposta sulle

funzionamento

d.l. concertistiche e erogazioni liberali di cui all’art. 1,

pregiudicato da mancate

Rilancio corali, circhi e co. 1, del d.l. 83/2014

entrate per misure di

spettacoli

contenimento Covid-19

viaggianti

Misure a sostegno del

settore per la realizzazione

183, co. 10 Autorizzazione di spesa di

di una piattaforma digitale

d.l. Settore cultura somme assegnate allo stato di 10 milioni

per la fruizione del

Rilancio previsione del MIBACT

patrimonio culturale e di

spettacoli

Modifica all’art. 88 del d.l. Cura

Italia su tempistiche e modalità

183, co. 11 Misure a sostegno del di rimborso dei contratti di

Settore cultura:

d.l. settore sul fronte della soggiorno e risoluzione dei

fruitori

Rilancio domanda contratti di acquisto di titoli di

accesso per spettacoli di

qualsiasi natura

50 milioni

per il 2020,

Promozione di con

investimenti e altri possibilità di

184 interventi per la tutela, la Istituzione di un Fondo incremento

d.l. Settore cultura fruizione, la valorizzazione emergenze imprese e istituzioni di 50 milioni

Rilancio e la digitalizzazione del culturali presso MIBACT per il 2021 (a

patrimonio culturale valere sul

materiale e immateriale Fondo

sviluppo e

coesione)

Ad imprese, 60 milioni

lavoratori per il 2020

autonomi ed enti (40 per

non commerciali investimenti

che effettuano su giornali

investimenti in quotidiani e

186 Credito d’imposta, pari al 50%

campagne Credito d’imposta per periodici,

d.l. del valore degli investimenti

pubblicitarie sulla investimenti pubblicitari anche

Rilancio effettuati

stampa quotidiana online; 20

e periodica anche per emittenti

on line e sulle televisive e

emittenti radiofoniche

televisive e locali,

radiofoniche nazionali,

locali, analogiche analogiche o

o digitali digitali

Persone fisiche

esercenti punti

vendita esclusivi

189 per la rivendita di

Contributo a fondo perduto fino

d.l. giornali e riviste, Bonus una tantum edicole 7 milioni

a € 500 per l’anno 2020

Rilancio non titolari di altri

redditi da lavoro

dipendente o

pensione

Istituzione presso il Ministero

222 Settore agricolo, delle politiche agricole

Fondo emergenziale a 500 milioni

d.l. della pesca e alimentari e forestali del "Fondo

tutela delle filiere in crisi per il 2020

RIlancio dell’acquacoltura emergenziale a tutela delle

filiere in crisi"

Istituzione di un Fondo presso

MEF per la copertura di spese

per acquisti e interventi relativi

all’utilizzo del patrimonio

239 Settore Fondo per l’innovazione

informativo pubblico a fini 50 milioni

d.l. innovazione tecnologica e la

istituzionali, alla digitalizzazione, per il 2020

Rilancio tecnologica digitalizzazione

alla rete con piattaforme di cui al

Codice dell’Amministrazione

Digitale e alla riduzione del

digital divide

Per le imprese operanti nelle

regioni del Mezzogiorno90, la

misura del credito d’imposta per

attività di ricerca e sviluppo, è

modificata come segue:

• 25% per le grandi imprese;

• 35% per le medie imprese;

• 45% per le piccole imprese.

I costi ammissibili possono

Imprese di

Credito di imposta per le rientrare in una o più delle

244 qualsiasi

attività di ricerca e seguenti categorie:

d.l. dimensione 48,5 milioni

sviluppo nelle aree del – spese del personale;

Rilancio operanti nel

Mezzogiorno – strumentazioni e attrezzature;

mezzogiorno

– immobili e terreni;

– ricerca contrattuale,

conoscenze e brevetti

acquisiti o ottenuti in licenza,

nonché servizi di consulenza e

servizi equivalenti;

– altre spese generali e altri

costi di esercizio (materiali e

forniture)

90 Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I beneficiari possono usufruire di

un contributo a fondo perduto a

copertura del fabbisogno di

circolante, per un importo di:

• € 15.000 per attività di lavoro

autonomo e libero-

professionali esercitate in

forma individuale;

• € 10.000 per ogni socio, fino a

un importo massimo di €

40.000 per ogni impresa.

I beneficiari devono:

Contributo a fondo

a) aver completato il

perduto per sostegno al

Imprese programma di spesa;

245 fabbisogno di circolante

beneficiarie della b) essere in possesso dei

d.l. dei beneficiari di “Resto al

misura “Resto al requisiti attestanti il

Rilancio Sud” per far fronte agli

Sud” corretto utilizzo delle

effetti dell’emergenza

agevolazioni;

sanitaria

c) avere adempiuto, al

momento della domanda,

agli oneri di restituzione

delle rate del finanziamento

bancario.

Il contributo è erogato in

un’unica soluzione al momento

dell’erogazione della quota a

saldo, ovvero, qualora sia già

stata completata, entro 60 giorni

dalla presentazione della relativa

richiesta

68

