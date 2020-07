CS. CAMICI DI FONTANA. INTERROGAZIONE DEL M5S LOMBARDIA, VA SANZIONATO L’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. DAMA S.R.L. VA SEGNALATA AD ANAC

(AGENPARL) – mar 07 luglio 2020 PREMESSO CHE

In data 16 aprile 2020 veniva emesso un ordine di fornitura da parte di ARIA S.p.A., su richeista di Regione Lombardia, nei confronti della ditta Dama S.r.l. come da riepilogo di sotto riportato per un corrispettivo totale di € 513.000,00 più IVA:

EVIDENZIATO CHE

Nell’ordine di fornitura si è riportato il termine essenziale entro cui eseguire la prestazione corrispondente al 16 aprile u.s. per un quantitativo pari a 2.500 camici al giorno fino a raggiungere il quantitativo di 18.000 unità e 7.000 set, mentre a partire dal 4 maggio u.s. 2.500 camici al giorno fino ad un totale di 57.000 camici.

PRESO ATTO CHE

A seguito della unilaterale trasformazione del contratto di fornitura da appalto in donazione in natura, la ditta Dama S.r.l. non completava la fornitura di camici per un valore corrispondente a circa 143.528,00 euro corrispondenti a circa 25.000 camici che secondo gli accordi dovevano essere forniti in 10 giorni ritenendo la fornitura così conclusa.

EVIDENZIATO ALTRESI’ CHE

l’articolo 782 del codice civile sulla forma della donazione stabilisce quanto segue:

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non e’ valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non e’ perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione e’ notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

anche a volerla ritenere una donazione di modico valore, occorre rammentare che l’articolo 783 del codice civile laddove prevede che:

La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purche’ vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante”.

Per stabilire se un bene sia o meno di modico valore e quindi per decidere se una donazione può essere effettuata senza le ordinarie formalità, si devono considerare due elementi: il valore effettivo del bene che si vuole donare e la situazione economica di colui che effettua la donazione. Pertanto, è ammessa la donazione in forma semplificata solo se la stessa non incide in maniera rilevante nel patrimonio di colui che effettua la donazione.

Infatti, la “donazione” appare essere stata trattata alla stregua di una fornitura, tanto che Aria ha individuato l’operatore economico, poi rivelatosi donante, mediante, come già rilevato, un ordinativo commerciale di fornitura.

E’ innegabile che nel caso di specie, al di là della procedura certamente impropria, l’assenza probabile della regolazione della donazione mediante atto pubblico mette in seria crisi la stessa validità della donazione dei camici, visto che la cifra di oltre mezzo milione di euro di per sé appare non potersi in alcun modo considerare di valore “modico”.

VISTO CHE

La donazione non è e non può essere un contratto soggetto al codice dei contratti ed alle sue procedure, comprese quelle volte all’affidamento diretto;

il codice dei contratti contiene la disciplina pubblicistica finalizzata a regolare l’acquisizione di beni e servizi, con la Pubblica Amministrazione nella posizione di committente e gli operatori economici come appaltatori di lavori o servizi, e come fornitori di beni e prodotti, nell’ambito di un rapporto sinallagmatico;

nella donazione, invece, l’iniziativa è ovviamente del donante, che autonomamente si muove per donare per mero spirito di liberalità denari, patrimoni o beni al donatario, il quale ha solo da scegliere se accettare o meno. In tale contesto l’animus donandi muove la scelta del donante e lo spinge ad effettuare la liberalità sin da subito.

SOTTOLINEATO CHE

in un contratto a prestazioni corrispettive quale è quello di appalto il decidere in modo unilaterale la trasformazione dello stesso in donazione senza il completamento della fornitura rappresenta un evidente inadempimento contrattuale;

a nulla rilevano i motivi che hanno determinato nell’appaltatore la volontà di modificare il rapporto contrattuale, mentre l’esito di tale decisione è stata una ridotta fornitura di dispositivi medici necessari in un momento di emergenza ancorchè forniti gratuitamente;

l’inadempimento contrattuale è un evidente sintomo della inidoneità professionale del contraente che dapprima accetta un contratto a prestazioni corrispettive e poi muta la forma giuridica del contratto in donazione senza eseguirne la completa fornitura;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L’ASSESSORE

Per conoscere quanto segue:

se Regione Lombardia ha accertato e verificato, che nel caso di specie, sia intervenuta donazione con atto pubblico, se il responsabile del procedimento ha ritenuto di autorizzare ex post l’accettazione della donazione e con quali modalità visto che la fornitura originaria non è stata ritirata in autotutela;

per quali motivi la stazione appaltante visto che non ha ritenuto di ritirare in autotutela la fornitura, non ha proceduto a diffidare la Dama S.r.l. ad eseguire il completamento della stessa con la consegna degli ultimi 25.000 circa camici su di un totale di 75.000 ordinati e ad ottenerne l’esecuzione;

per quali motivi la stazione appaltante, non ritirando in autotutela la fornitura, non ha valutato di richiedere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale a fronte dell’inadempimento posto in essere;

se Regione Lombardia non ritiene di segnalare comunque tramite ARIA S.p.A. la Dama S.r.l. all’ANAC per le violazioni inerenti la fornitura consistenti nella unilaterale modifica del contratto in donazione e del conseguente inadempimento contrattuale anche al fine di ottenere dall’ANAC un parere in merito a fronte di un ibrido contrattuale che non trova riscontro ne’ nelle procedure del Codice Appalti ne’ in quelle del Codice Civile;

se, in attesa della conclusione delle indagini da parte della Procura di Milano per l’ipotesi di turbativa d’asta, la ditta Dama S.r.l. è stata comunque sospesa in via cautelativa da qualsiasi ipotesi di fornitura verso Regione Lombardia atteso il grave inadempimento contrattuale commesso verso la stazione appaltante di Regione Lombardia;

se, in attesa delle decisioni della magistratura ordinaria, la Giunta ha provveduto ad informare ORAC per gli adempimenti e le verifiche di competenza e ciò anche al fine di ottenere un parere preventivo in merito.

Milano, 6 luglio 2020

