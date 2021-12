(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 ROBOTICA PER I RAGAZZI DELLE MEDIE

A Ca’ Bella continuano i progetti di orientamento scolastico e i corsi per occupati e disoccupatiIl Sindaco di Formigine Maria Costi e l’Assessore alla formazione Corrado Bizzini hanno fatto visita a Ca’ bella, il centro di alta formazione tecnologica di Colombaro che sta ospitando i ragazzi delle scuole medie per un progetto di orientamento utile ad avvicinare i ragazzi e le ragazze alla robotica e alle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), per indirizzarli alle nuove professioni del futuro.

L’iniziativa è organizzata da Zenit con la collaborazione di MakerDojo, realtà che da anni opera nel mondo dell’educational.

Ma l’attività di Ca’ bella non si ferma qui. Nei prossimi mesi è in avvio una ricca offerta di corsi gratuiti per giovani e adulti, occupati e disoccupati. Si tratta di percorsi di formazione della durata variabile dalle 24 alle 64 ore di specializzazione e qualificazione sui temi dell’Industria 4.0 e a sostegno della transizione ecologica e digitale: dalla programmazione delle macchine utensili all’efficienza energetica in produzione, dal disegno su CAD all’addictive manifacturing.

