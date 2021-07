(AGENPARL) – sab 17 luglio 2021 Buona Destra. Filippo Rossi: “ L’alleanza di centrodestra non esiste più da 10 anni. Si è trasformata in un cartello elettorale a trazione estremista”.

“Sono esattamente dieci anni, da quando nacque il governo Monti, che l’alleanza di centrodestra non esiste più e si è trasformata in un cartello elettorale senza capo né coda. Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia fanno di tutto tranne che governare insieme. Fanno finta di non saperlo, di non vedere, di non capire in un vortice propagandistico fatto di ipocrisia e menzogna. Un buco nero di nulla assoluto”. Questa è la realtà dell’attuale centrodestra secondo Filippo Rossi che in un un intervento sull’Huffington Post definisce lo schieramento come “Un contenitore in cui è stato messo insieme ciò che in qualsiasi Paese minimamente normale insieme non può proprio stare: estremismo con moderatismo; sovranismo con europeismo; oscurantismo con liberalismo. Tutto questo per un gioco di puro potere e di bassissimo cabotaggio”. Per il leader di Buona Destra: “Se davvero vogliamo in Italia una destra liberale ed europea capace di disegnare e costruire un futuro per l’Italia allora dobbiamo combattere ogni tentativo di tenere insieme i pezzi di un’alleanza senza alcun senso politico, senza nessun legame se non quello di difendere burocrazie partitiche familistiche e autoreferenziali”. Conclude poi Filippo Rossi: “ Bisogna dirlo con molta chiarezza: il centrodestra non esiste più. Si è trasformato in un cartello elettorale a trazione estremista e con questo centrodestra della truffa, l’Italia ha solo da perdere”

Roma, 17 luglio 2021

