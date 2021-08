(AGENPARL) – sab 14 agosto 2021 Buona Destra. Filippo Rossi risponde a Berlusconi:“ No ad alleanze strategiche con la destra sovranista“

“Nel suo intervento sul Corriere della Sera in risposta a Ernesto Galli Della Loggia, Silvio Berlusconi basa la sua tesi di un centrodestra inviolabile e di un’alleanza strategica con la destra sovranista su affermazioni totalmente false”, lo dichiara Filippo Rossi, leader della Buona Destra. “E Berlusconi – prosegue Rossi – questo lo sa benissimo. La CDU in Germania mai governerebbe con gli alleati europei di Salvini di Alternative für Deutschland, piuttosto governa da più lustri con i socialdemocratici. I repubblicani francesi mai governerebbero con la destra sovranista della Le Pen (alleata anch’essa con la Lega salviniana). La destra gollista francese piuttosto governa con il riformista Macron. La verità è in Europa l’esatto contrario di quello che racconta Berlusconi: in nessun grande paese europeo esiste un’alleanza strategica di tutte le destre possibili, né in Spagna né in Austria, dove adesso i popolari governano insieme ai Verdi. Se Berlusconi vuole essere ricordato come leader di un partito veramente popolare e liberale – conclude Filippo Rossi – su esempio della Cdu tedesca, non può stringere alleanza con gli estremisti”.

Roma, 14 agosto 2021

