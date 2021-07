(AGENPARL) – ven 30 luglio 2021 CS Bilancio Regionale, patologie post Covid. De Rosa (M5S): “Ottenuto l’impegno della giunta a non dimenticarsi di chi è ancora fragile”

«Il nostro lavoro, durante questa sessione di assestamento di bilancio, è stato quello di ricordare alla giunta i bisogni delle persone ancora in condizioni di fragilità» spiega il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa: «L’impegno ottenuto dalla giunta a promuovere e destinare adeguate risorse al finanziamento di progetti di studio circa gli effetti a lungo termine del Sars-CoV-2, nonché per la realizzazione e l’implementazione di strutture dedicate all’approfondimento e alla cura delle patologie post COVID-19, è in questo senso un ottimo risultato» dichiara il consigliere regionale pentastellato.

«Ancora non sappiamo con esattezza quali sono gli effetti a lungo termine del virus, sulle persone che hanno sviluppato la mattia. Sappiamo però che il long-covid presenta una sintomatologia molto variegata. Serve quindi un approccio ampio di studio da parte di vari specialisti, motivo per cui occorrono centri dedicati alla diagnosi e alla cura di questo tipo di disturbi. Sappiamo inoltre che a Milano e in Lombardia lavorano eccellenze del settore. Strutture sanitarie che, con il lavoro di oggi, stanno scrivendo le pagine della medicina di domani. Il Movimento Cinque Stelle ritiene un dovere, da parte delle istituzioni, sostenere il lavoro di questi centri specializzati al fine di non farsi mai più trovare impreparati. La giunta ha accolto la nostra richiesta, impegnandosi in tal senso» conclude De Rosa.

