BERLUSCONI: BAGNASCO (FI), "PERIZIA PSICHIATRICA ENNESIMO ATTO PERSECUTORIO VS UN LEADER POLITICO CHE HA FATTO STORIA"

Roma, 17 settembre 2021 – “La richiesta di perizia psichiatrica avanzata al Presidente Berlusconi, è un ennesimo atto persecutorio verso un leader politico che ha fatto la storia del nostro Paese.

Ci chiediamo infatti da dove nasca una richiesta simile nei confronti di colui che si è seduto al tavolo con i leader mondiali e che ha rivestito per ben quattro volte la carica di Premier?

Un uomo che, tra l’altro, non si reca nelle aule di giustizia proprio perché gravato da seri problemi di salute, come provano i numerosi ricoveri a cui si sottopone periodicamente.

Una persecuzione, quella nei suoi confronti, che lede l’onore e la dignità della persona. Il CSM intervenga quando, comportamenti scriteriati come questo, vengono posti in essere dai magistrati!” – Così l’Onorevole Roberto Bagnasco, Deputato di Forza Italia.

