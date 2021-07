(AGENPARL) – ven 02 luglio 2021 Comitato interministeriale per la transizione digitale – progetto “banda ultra larga” delle isole minori

Si è riunito, per la seconda volta, il Comitato interministeriale per la transizione digitale.

Fra i punti principali di discussione anche il progetto “banda ultra larga” delle isole minori, che prevede la posa di cavi ottici sottomarini, portando la fibra e i servizi 5G a 18 isole del nostro Paese (Capraia, Levanzo, Marettimo, Stromboli, Alicudi, Panarea, Filicudi, Salina, Lampedusa, Linosa, Pantelleria, Ustica, Ponza, Ventotene e Santo Stefano, San Pietro, Asinara, San Domino, San Nicola).

L’investimento è previsto dal PNRR ma, vista l’importanza strategica, sarà avviato immediatamente grazie all’anticipazione di risorse nazionali, per avviare celermente le operazioni volte a rispettare le scadenze prefissate e concordate con la Commissione europea. È per noi fondamentale procedere e farlo con la massima velocità, al fine di ridurre i divari e risolvere le problematiche di queste realtà. Per non lasciare indietro nessuno.

La disponibilità di una connessione alla rete di qualità adeguata è la condizione necessaria per superare il digital divide (i cittadini in digital divide sono, complessivamente, 30.595), per garantire maggiore efficacia alle politiche territoriali e di sviluppo. Le isole minori proprio grazie alla connettività ultra veloce potranno aumentare la loro attrattività turistica e innovare le modalità di gestione dei flussi turistici, consolidare le realtà imprenditoriali esistenti ed attrarne di nuove, contribuendo alla ripresa economica che è l’obiettivo primario del PNRR e del nostro Governo.

Le strutture, a loro volta, saranno messe in condizione di migliorare la propria azione, offrire servizi di eccellenza alle famiglie, alle imprese e agli ospiti delle isole, garantendo un governo del territorio in grado di accompagnare lo sviluppo e la crescita attesa.

La piena efficacia del progetto dipenderà dalle sinergie tra le amministrazioni interessate e da una costante e specifica azione di informazione e sensibilizzazione, volta a consentire il pieno coinvolgimento e la consapevolezza sui benefici dell’investimento rispetto alla vita quotidiana delle famiglie, al tessuto imprenditoriale, ai flussi turistici e al potenziamento della capacità amministrativa delle istituzioni pubbliche presenti sulle isole.

A tal fine verrà stipulato un apposito protocollo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

L’importo complessivo del progetto prevede una spesa di 60.5Mln€.

L’intervento sarà di tipo “diretto”, realizzato da Infratel Italia che gestirà le infrastrutture di proprietà dello Stato, manutenendole e concedendole agli operatori TLC ed alla PA che ne faranno richiesta secondo modalità e condizioni stabilite da AGCOM.

La Sottosegretaria Anna Ascani, che ha partecipato al tavolo in rappresentanza del MISE, dichiara: “sono soddisfatta del lavoro che stiamo portando avanti, di concerto con le altre strutture in questo comitato interministeriale che ha il grande compito di accompagnare il Paese verso una necessaria e veloce transizione digitale”

