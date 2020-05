CS ASCANI: “PER LE MARCHE VALUTAZIONI PUNTUALI IN SEDE DI ADEGUAMENTO DELL’ORGANICO DI FATTO ANCHE NELLA PROSPETTIVA DELLA RIPARTENZA A SETTEMBRE. GRAZIE A MORANI PER LA SENSIBILITà SULLE ESIGENZE DEL MONDO DELLA SCUOLA”

(AGENPARL) – sab 30 maggio 2020 Ascani: “Per le Marche valutazioni puntuali in sede di adeguamento

dell’organico di fatto anche nella prospettiva della ripartenza a

settembre. Grazie a Morani per la sensibilità sulle esigenze del mondo

della scuola”

“Stiamo lavorando per un regolare avvio dell’anno scolastico su tutto il

territorio nazionale, consapevoli del fatto che la ripartenza a settembre sarà

più complicata del solito. Ma il nostro obiettivo è non lasciare indietro

nessuno e per questo saranno valutate le situazioni che riguardano i singoli

contesti. Questo vale anche per le Marche, una Regione che è stata messa a

dura prova dai terremoti degli scorsi anni: siamo impegnati a garantire agli

istituti scolastici tutte le risorse professionali, e non solo, di cui hanno

bisogno, per assicurare a ogni alunno il diritto allo studio e la migliore

formazione possibile”. Così la Viceministra dell’Istruzione Anna Ascani.

“Siamo riusciti a ottenere invariata la dotazione in organico dello scorso anno,

nonostante il calo degli studenti, – continua Ascani – anche in considerazione

della situazione contingente del nuovo anno scolastico, che partirà

condizionato dalle misure di sicurezza che dovremo prendere per convivere

con il virus. C’è stato, nella scorsa legge di bilancio, uno spostamento di una

piccola quota di posti comuni in fatto ai posti di diritto del sostegno, ma

proprio in sede di organico di fatto, così come avviene ogni anno, potranno

essere rivalutate le situazioni puntuali, considerando anche le risorse

aggiuntive che il governo ha stanziato nel Decreto Rilancio proprio in vista

della ripartenza. Ringrazio la Sottosegretaria Alessia Morani per avere

richiamato l’attenzione sulle esigenze degli alunni, delle famiglie e delle

comunità scolastiche del territorio: non rimarranno inascoltate. Mettiamo al

centro i giovani e il loro futuro che non può che passare dalla scuola”,

conclude.

Roma, 30 maggio 2020

Ministero dell’Istruzione, dell’Università

e della Ricerca

Segreteria della Vice Ministra di Stato

On. Anna Ascani

