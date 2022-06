Cs Arpac – Incendio Caivano (Na) del 24 giugno, Arpa Campania valuta gli effetti ambientali

(AGENPARL) – sab 25 giugno 2022 Incendio Caivano (Na) del 24 giugno, Arpa Campania valuta gli effetti ambientali

Napoli, 25 giugno 2022 – A seguito dell’incendio che si è sviluppato venerdì 24 giugno alle

spalle del campo rom di Caivano (località Cinquevie), i tecnici Arpac del Dipartimento di

Napoli sono prontamente intervenuti, mentre l’incendio era ancora in corso, su attivazione e di

concerto con i Vigili del Fuoco. Stamattina è stato installato un campionatore per il

monitoraggio delle diossine disperse in atmosfera a circa 200 metri in linea d’aria

dall’epicentro dell’incendio. A un primo sopralluogo, i tecnici hanno osservato che le fiamme

hanno coinvolto autovetture, stoffe, guaine, frigoriferi, gomme, olio motore e materiale

plastico utilizzato in edilizia.

Nelle ore successive all’incendio non si sono riscontrati aumenti significativi delle

concentrazioni degli inquinanti (tra cui PM10, biossido di azoto, benzene e CO) monitorati

attraverso le stazioni fisse della rete di monitoraggio della qualità dell’aria e il laboratorio

mobile già attivato la scorsa settimana. Il 18 giugno infatti un altro incendio aveva coinvolto

un deposito di automezzi sempre nel comune di Caivano per il quale si è proceduto al

monitoraggio delle diossine disperse in atmosfera attraverso un campionatore e al

monitoraggio di inquinanti quali benzene, toluene, xilene, monossido di carbonio, ossidi di

azoto, ozono, PM2.5 e PM10 attraverso l’attivazione di un laboratorio mobile. I risultati del

primo incendio sono disponibili sul portale dell’Agenzia a questo link (Incendio di Caivano,

ulteriori risultati delle indagini ambientali – News – Arpac (arpacampania.it)

I risultati delle indagini in corso verranno invece progressivamente diffusi sul sito

dell’Agenzia e mediante successivi comunicati.

