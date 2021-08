(AGENPARL) – gio 19 agosto 2021 LIZZANO

Torna Aperitivo d’Autore,

ospite Fabio Genovesi

Dopo un anno di stop forzato, riparte il format itinerante di Volta la

carta che coniuga enogastronomia e letteratura. Lunedì alle Tenute

ci sarà lo scrittore toscano che è da poco uscito con il romanzo “Il

calamaro gigante”. Ingresso con prenotazione obbligatoria

Torna, finalmente, Aperitivo d’Autore. E sarà come chiudere un cerchio, visto che

lunedì 23 agosto ospite dell’associazione Volta la carta sarà Fabio Genovesi, che

avrebbe dovuto esserci lo scorso anno quando l’appuntamento fu annullato a causa

della pandemia. Non cambia, rispetto ad allora, il luogo dell’evento: le Tenute

Eméra, splendida masseria-cantina a due passi dal mare, a Lizzano.

Riparte quindi l’apprezzata formula che esalta e unisce la buona enogastronomia

pugliese e la letteratura di qualità. Come consuetudine, i partecipanti alla serata prima

prenderanno parte a un gustoso aperitivo mediterraneo accompagnato dagli ottimi vini

“padroni di casa” di Claudio Quarta Vignaiolo e poi avranno modo di conoscere lo

scrittore toscano che presenterà il suo ultimo romanzo, “Il calamaro gigante”

(Feltrinelli Editore), in cui racconta di un viaggio alla deriva, per terra e soprattutto per

mare, inseguendo i sogni, le passioni, le storie, alla scoperta delle meraviglie della

Natura, perché la storia più incredibile è proprio la realtà. È partner dell’iniziativa

anche la libreria AmicoLibro. Si comincia alle 19.30. Converserà con Genovesi

l’ideatore di Aperitivo d’Autore Vincenzo Parabita e il cantautore lizzanese

Emanuele Barbati, che nel 2020 ha pubblicato il singolo “Chi manda le onde”, nato

proprio dopo la lettura dell’omonimo romanzo dello scrittore toscano.

Per prendere parte alla serata è obbligatorio prenotare chiamando al numero

posti sono limitati e si accede solo con Green Pass.

• L’AUTORE •

Fabio Genovesi è nato e vive a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. Il suo debutto

letterario avviene nel 2008 con il romanzo “Versilia Rock City”. La sua seconda opera,

“Esche vive” (Mondadori, 2011), è stato tradotto in dieci Paesi. Per Laterza, invece,

l’anno seguente esce il saggio cult “Morte dei Marmi”. Nel 2015, con “Chi manda le

onde” (Mondadori), vince il Premio Strega Giovani ed entra anche nella cinquina dei

titoli finalisti dello Strega. Sempre con Mondadori, nel 2017 pubblica il romanzo “Il

mare dove non si tocca” (Premio Viareggio), nel 2019 il libro per ragazzi “Rolando del

camposanto” e nel 2020 “Cadrò, sognando di volare”. A maggio di quest’anno con

Feltrinelli Editore è uscito “Il calamaro gigante”. Per Rai2 e RaiSport racconta i luoghi e

le loro storie durante le dirette del Giro d’Italia e del Tour de France. Collabora con il

Corriere della Sera e il suo settimanale La Lettura. Scrive anche soggetti per il cinema,

reportage per Rolling Stone e altre riviste musicali e ha tradotto autori di culto come

Hunter S. Thompson.

• IL LIBRO •

Del mare non sappiamo nulla, però ci illudiamo del contrario: passiamo una giornata

in spiaggia e pensiamo di guardare il mare, invece vediamo solo “la sua buccia, la sua

pelle salata e luccicante”. Forse perché appena sotto c’è una vita così diversa e

strabiliante da sembrarci impossibile. Come per secoli è sembrata impossibile

l’esistenza del calamaro gigante, il mostro marino che ha mosso alla sua ricerca gli

esploratori più diversi. Sono pochi gli scienziati che ascoltano le parole degli uomini di

mare (naviganti, pescatori, indigeni), i più le credono bugie da marinai o allucinazioni

collettive. Fabio Genovesi racconta la vera storia di questo impossibile, del calamaro

gigante e di chi lo ha cercato a dispetto di tutto, insieme a mille altre storie che come

tentacoli si stendono dall’oceano a casa nostra. Ricordandoci che viviamo su un

pianeta dove esistono ancora i dinosauri, come il celacanto, o animali come gli

scorpioni che sono identici e perfetti da quattrocento milioni di anni, invitandoci così a

credere nell’incredibile, e a inseguire i nostri sogni fino a territori inesplorati. E lo fa

mescolando le vite di questi esploratori stravaganti e scienziati irregolari alla storia

privata di sua nonna Giuseppina, che a cena parlava con il marito morto da anni, della

compagna delle medie che un giorno smette di camminare per non pestare le

formiche, della bambina nata per un appuntamento mancato in gelateria. Ne emerge

un pianeta che sembra una grande follia, ma se smettiamo di sfruttarlo e avvelenarlo,

se smettiamo di considerarci un gradino sopra e capiamo di essere mescolati al tutto

della Natura, ecco che diventiamo anche noi parte di questo clamoroso, smisurato

prodigio, mentre su queste pagine navighiamo alla sorprendente, divertente,

commovente scoperta delle meraviglie del mondo, e quindi di noi stessi.

• LA LOCATION •

Tenute Eméra deve il suo nome alla dea greca Hemera che simboleggia la luce del

giorno: un tributo alla cultura della Magna Grecia ma anche alla posizione geografica

delle tenute, situate nella penisola salentina, il lembo più orientale d’Italia che per

primo assiste al sorgere del sole. Tenute Eméra, a Lizzano, è la più grande delle

cantine di Claudio Quarta, lo scienziato pugliese che dopo aver girato il mondo ha

deciso di rimettere radici a sud, nella sua Puglia (e in Campania) per diventare

vignaiolo. Insieme alla figlia Alessandra, che ha scelto anche lei di seguirlo fra vigne e

bottaie, produce magnifici vini di territorio, espressione dei terroir e dei vitigni

autoctoni. Sguardo visionario e propensione all’accoglienza, padre e figlia sono sempre

pronti a raccontare la loro storia, i loro vini, e le tradizioni del territorio attraverso

iniziative di enoturismo e la loro Cantina con cucina. La cantina è una struttura ipogea

disposta su tre livelli, costruita sfruttando un salto di quota naturale di 7 metri sul

livello del mare e scavando per ulteriori 13 metri. Il tetto della cantina è

completamente ricoperto da un prato che assicura il necessario isolamento termico e

contribuisce fortemente all’abbattimento dei consumi energetici. Il vigneto, a ridosso

del mare, si estende su una proprietà di circa 80 ettari, di cui quasi 50 vitati nel 2007.

Una bellezza struggente accoglie il visitatore che a due passi, immerso nella

campagna, trova anche l’antico Casino Nitti (anch’esso di proprietà della famiglia

Quarta), appartenuto al primo Presidente del Consiglio del Regno d’Italia del primo

dopoguerra, Francesco Saverio Nitti.

• I VINI •

Tre cantine, tre diversi territori, un unico obiettivo: produrre vini capaci di “raccontare”

il Sud che emoziona. Rispetto per le tradizioni e propensione al futuro rappresentano

la bussola di Claudio Quarta Vignaiolo nel suo progetto di reinterpretare l’eccellenza

vinicola, con lo sguardo fisso su ricerca e sostenibilità. La storia enologica di Claudio

Quarta inizia nel 2005, con la decisione di abbandonare il camice e una brillante

carriera da ricercatore e da imprenditore farmaceutico, per indossare i panni del

vignaiolo. Claudio Quarta non diviene semplicemente un produttore, ma dà vita a

qualcosa di più: le sue cantine incarnano una filosofia, un modo di essere, di pensare

(o ripensare) la terra e le sue vocazioni, le tradizioni e quella innovazione che gli è da

sempre congenita. E c’è anche l’amore per il bello, non solo in senso estetico, ma

come stile di vita che diviene un tutt’uno nel suo stile imprenditoriale, nel modo di

fare impresa e di produrre vini di grandissima qualità. Alle Tenute Eméra di Lizzano si

producono dieci pregiate etichette: Amure (Puglia Bianco Igp), Anima di Chardonnay

(Puglia Bianco Igp), Bianco di Neogroamaro (Puglia Bianco IGP), Rose (Salento Rosato

Negroamaro Igt), Qu.Ale (Salento Rosso Igp), Salice Salentino (Salice Salentino Rosso

Dop), Anima di Negroamaro (Lizzano Negroamaro Dop Superiore), Anima di Primitivo

(Primitivo di Manduria Dop), SuddelSud (Salento Rosso Igp), Oro di Eméra (Primitivo

di Manduria Dop). Altre etichette vengono prodotte nelle altre due cantine di Claudio

Quarta Vignaiolo: la Cantina Sanpaolo (a Torrioni, in provincia di Avellino) e la Cantina

Moros (a Guagnano, in provincia di Lecce).

Vincenzo Parabita

