CS. ALER. DI MARCO (M5S LOMBARDIA). “ANCORA BRICIOLE PER ALER: SERVE UN MILIARDO PER LE MANUTENZIONI”

“I fondi stanziati dalla Lombardia per l’efficientamento energetico delle case popolari sono, come al solito, assolutamente insufficienti.

Il fabbisogno di manutenzione ammonta a oltre 1 miliardo di euro quindi i 10 milioni che l’Assessore Bolognini vanta di aver finanziato solo per interventi rivolti alla sostenibilità ambientale sono briciole”, così Nicola Di Marco, consigliere regionale del M5S Lombardia.

“Il patrimonio di edilizia pubblica lombarda non ha futuro senza interventi strutturali e complessivi che rendano gli alloggi abitabili. Spesso, come ho denunciato con decine di sopralluoghi e fotografie, non lo sono.

Il sostegno del centrodestra alle Aler non va oltre ai comunicati stampa: martedì in aula cambieranno la legge e consentiranno l’utilizzo dei fondi provenienti dalle valorizzazioni per mettere una nuova pezza alla disastrata gestione ordinaria, invece che per la manutenzione straordinaria. Un altro trucco per non investire risorse per gli ultimi e per il diritto alla casa”, conclude Di Marco.

