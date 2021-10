(AGENPARL) – mar 12 ottobre 2021 “60 anni. È solo l’inizio”. Conclusa la Giornata Nazionale UILDM con più di 10.000 latte di caffè UILDM distribuite. Fino al 17 ottobre è attivo il numero solidale 45593.Si è svolta dal 4 al 10 ottobre 2021 la Giornata Nazionale UILDM, una campagna per garantire servizi di trasporto e accompagnamento, riabilitazione e consulenze mediche alle persone con malattie neuromuscolari Non si ferma l’impegno di UILDM contro la distrofia muscolare.

Padova, 12 ottobre 2021 – Si è conclusa la Giornata Nazionale UILDM 2021, iniziativa promossa dal 4 al 10 ottobre dall’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Questa edizione della Giornata è stato il momento culminante delle celebrazioni del compleanno dell’associazione, che proprio nel 2021 taglia il traguardo dei 60 anni di attività e di impegno per le persone che convivono con la distrofia o altre forme di malattie neuromuscolari.

Durante la Giornata Nazionale sono state distribuite più di 10.000 latte di caffè UILDM, il gadget dell’evento. Nella latta, illustrata per l’occasione dall’artista Mauro Biani, è inserita una confezione di pregiata miscela 100% Arabica macinata per moka prodotta dalla Torrefazione Caffè Chicco D’Oro. All’interno si trova inoltre una confezione da 10 capsule compatibili con le macchine Nespresso. I fondi raccolti da UILDM permetteranno di sostenere un anno di servizi di trasporto, accompagnamento, consulenze mediche e altri servizi fondamentali, quali le sedute di riabilitazione neuromotoria e respiratoria, che assicurano una buona qualità della vita a chi ha una malattia neuromuscolare.

Tutto questo è reso possibile grazie al lavoro di oltre 10.000 volontari e professionisti di tutte le età che investono tempo e competenze per rendere migliore la vita delle persone con una distrofia o un’altra malattia neuromuscolare.

L’impegno contro la distrofia muscolare continua nella vita di ogni giorno: è ancora possibile ordinare online il caffè di UILDM sul sito giornatanazionale.uildm.org.

CONTINUA A DONARE AL 45593

Fino al 17 ottobre è attivo il numero solidale 45593: inviando un SMS per donare 2 euro o chiamando da rete fissa per donare 5 o 10 euro è possibile sostenere i servizi che UILDM offre ogni giorno a chi combatte contro la distrofia muscolare.

GRAZIE!

Grazie al Trio Medusa, il trio comico formato da Giorgio Daviddi, Gabriele Corsi e Furio Corsetti, la voce narrante dello spot che ha raccontato la storia di UILDM in questi 60 anni: i traguardi della ricerca scientifica, lo sport come strumento di inclusione sociale, la nascita dei centri medico – riabilitativi UILDM e dei Centri Clinici NeMO, la vita quotidiana di chi convive con la distrofia muscolare e dei volontari che lavorano nelle Sezioni UILDM.

