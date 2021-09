(AGENPARL) – mer 29 settembre 2021 Martina Franca, 29 settembre 2021

Montanaro campionessa del mondo in powerlifting, i complimenti

dell’assessore Schiavone

Di seguito dichiarazione di Tiziana Schiavone, Assessore allo Sport

“Esprimo grande orgoglio per il risultato raggiunto dalla nostra concittadina, Cosmiana

Montanaro, diventata campione del mondo in powerlifting.

Una donna, una atleta della nostra città che in Svezia ha fatto suonare l’Inno di Mameli vincendo

la medaglia d’oro dopo che, solo lo scorso luglio, aveva conquistato per la seconda volta il titolo

nazionale.

Cosmiana sia da esempio ai tanti giovani che, ogni giorno, fanno sacrifici per raggiungere i

proprio obiettivi.

A lei e a tutte le ragazze e ai ragazzi della città che praticano sport va il nostro sostegno e il

nostro incoraggiamento affinché pratichino i valori più alti dello sport”.

