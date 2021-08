(AGENPARL) – gio 26 agosto 2021 CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

COMUNICATO STAMPA

Martina Franca, 26 agosto 2021

Politiche Sociali, prosegue l’attività del Piano di Zona

Prosegue senza sosta il lavoro dei Servizi Sociali e dell’Ufficio di Piano per portare a termine le molteplici attività in corso.

E’ stato convocato il 31 agosto il tavolo di concertazione territoriale alla presenza delle Organizzazioni Sindacali, delle istituzioni scolastiche e degli enti del terzo settore, al fine di presentare la rendicontazione finanziaria del Piano Sociale di Zona relativa al 2020 e la programmazione finanziaria per l’annualità 2021.

Nel corso dell’incontro sarà presentata anche la “Relazione Sociale 2020” che illustra compiutamente l’andamento socio demografico dell’Ambito territoriale Martina Franca e Crispiano, lo stato di attuazione del Piano, le attività realizzate e gli obiettivi raggiunti.

La Relazione Sociale 2020 assume una valenza ancora più significativa per osservare e comprendere l’impatto della pandemia da COVID 19, del conseguente lockdown e della temporanea sospensione delle attività produttive che hanno prodotto una maggiore domanda di protezione sociale anche da parte di nuove fasce sociali.

Insieme alle complesse attività di programmazione e gestionali del Piano di Zona, che rilevano un forte impatto per il nostro territorio in termini di servizi e interventi a favore dei cittadini, nel 2020 è stata assicurata l’erogazione di buoni spesa per 943 famiglie a Martina Franca e 270 famiglie a Crispiano e sono stati concessi contributi per le spese fitto e utenze in favore di circa 400 famiglie a Martina Franca e 143 famiglie a Crispiano, proprio al fine di supportare i nuclei più esposti sul piano socio economico agli effetti della pandemia. Anche quest’anno sono stati erogati buoni spesa per l’emergenza alimentar, circa 800 famiglie di Martina Franca, oltre 280 di Crispiano.

Entrambi i Comuni stanno ora predisponendo il nuovo Avviso che sarà a breve pubblicato, previo indirizzo della giunta comunale, utilizzando le risorse assegnate con Decreto del Ministro dell’Interno del 24/06/2021 per buoni spesa e contributi canone/utenze.

E’ invece in fase di completamento l’istruttoria delle istanze relative ai Centri estivi per minori – con fondi ministeriali – che hanno interessato circa 200 minori in ciascun Comune e che si aggiungono ai 60 bambini in carico ai servizi sociali che hanno usufruito delle attività estive con risorse di bilancio comunale di Martina Franca.

Proseguono gli interventi per il contrasto alle povertà e all’esclusione sociale, con la presa in carico dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, misura per la quale il territorio dell’Ambito registra la presentazione di circa n. 1.077 domande e dei beneficiari del Reddito di Dignità regionale per circa n.108 istanze di accesso.

“L’incontro di concertazione fissato per il 31 agosto prossimo sarà, quindi, utile occasione per un confronto sulle tematiche sociali che riguardano il nostro territorio e per soffermarsi su questo quarto ciclo di realizzazione del Piano di Zona che si concluderà in dicembre, in attesa delle indicazioni che perverranno dalla nostra Regione nel prossimo Piano Regionale delle Politiche Sociali”, dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Tiziana Schiavone.

