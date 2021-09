(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

COMUNICATO STAMPA

Martina Franca, 16 settembre 2021

Cavalcaferrovia, chiusura fino al 25 settembre

Si comunica alla cittadinanza che il temine dei lavori inerenti alla messa in sicurezza del

cavalcaferrovia che collega via Stazione a via Guglielmi è prorogato al 25 settembre.

“Chiediamo ai cittadini di avere pazienza ancora qualche giorno” – dichiara l’Assessore ai LL.PP.

Gianfranco Palmisano”.

Le procedure propedeutiche all’inizio dei lavori sono partite oltre un anno fa e hanno visto un

equipe di tecnici altamente qualificati impegnati nella redazione del progetto di messa in sicurezza e

manutenzione straordinaria. Lungo è stato anche l’iter di individuazione della ditta poiché si tratta

di un intervento complesso e specialistico che richiede professionalità particolarmente qualificate

in materia. Ciò ha portato ad uno slittamento dei lavori che, in una prima fase, hanno riguardato

l’asfaltature del tratto stradale, attività propedeutica a quelli in corso di esecuzione riguardanti i

giunti strutturali. In corso d’opera, sin dalle prime fase di demolizione dei giunti è emerso un

imprevisto tecnico-esecutivo riguardante la conformazione degli stessi che ha comportato la

necessità di prorogare l’esecuzione dei lavori rispetto a quanto inizialmente programmato.

“Le lavorazioni si svolgeranno anche nei giorni festivi (sabato e di domenica) e, data l’importanza

strategica dell’opera, per la viabilità urbana sono state messe in campo tutte le azioni per

completare il lavoro in tempi celeri intensificando la manodopera e prolungando gli orari di

lavoro degli operai. Il ponte è attraversato, quotidianamente, da migliaia di auto e per la sicurezza

di tutti è opportuno che l’intervento venga fatto in modo ineccepibile. Stiamo lavorando per

garantire percorsi alternativi soprattutto agli autobus che trasportano i nostri studenti in zona

Pergolo. La ditta incaricata ci ha comunicato che, salvo ulteriori imprevisti, i lavori dovrebbero

concludersi alla fine della prossima settimana”, conclude l’Assessore Palmisano.

In relazione alla viabilità, la Polizia Locale comunica che la strada che congiunge via Saliscendi a

via Guglielmi sarà resa temporaneamente a senso unico (da via Saliscendi verso via Guglielmi).

Sarà inibita la fermata e la sosta sul piazzale antistante la Stazione per consentire le manovre agli

autobus del Trasporto Pubblico Locale e sarà chiuso l’accesso da via Stazione all’I.C. Grassi (gli

studenti entreranno tutti da via Giolitti).

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a ridurre, ove possibile, l’uso dell’auto e ad evitare

di giungere in macchina dinanzi all’I.C. Grassi per evitare affollamenti.

Si chiede ai cittadini di avere pazienza per evitare inutili rischi: la sicurezza dei cittadini al primo

posto.

