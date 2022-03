(AGENPARL) – gio 10 marzo 2022 Le News settimanali di Confindustria Radio Televisioni sulle attività dell’associazione e sul settore RadioTv

Newsletter 271 del 10 marzo 2022

Banda 700, TV locali: MISE pubblica graduatorie per 4 aree tecniche

Si tratta delle aree tecniche riferite a Marche, Abruzzo e Molise, Calabria e Sicilia. Sul sito del MISE sono state pubblicate le graduatorie relative ai Fornitori di Servizi Media Audiovisivi – FSMA in ambito locale e riferite sia alla capacità trasmissiva sia alla numerazione automatica dei canali.

Regno Unito, sicurezza online: norma contro gli annunci truffa

I siti di social media e i motori di ricerca che operano nel Regno Unito potrebbero presto dover interrompere gli annunci truffa a pagamento. L’emendamento è contenuto nella legge sulla sicurezza online. Il governo intende inoltre lanciare una consultazione su come è regolamentata la pubblicità online.

MISE, aperte le domande per il progetto 5G audiovisivo

Il Ministero dello Sviluppo Economico – DGSCERP ha avviato, con Avviso pubblico dell’8 marzo 2022, una procedura per l’acquisizione e il finanziamento di proposte progettualiche impeghino la tecnologia 5G per la produzione e della distribuzione di contenuti audiovisivi. La scadenza per la presentazione delle proposte è il 22 aprile, per la pubblicazione delle graduatorie il 31 maggio, per l’avvio dei progetti il 15 giugno.

8 Marzo: le tv nazionali passano all’MPEG-4, Milano sulle nuove frequenze

Dall’8 marzo, su tutto il territorio italiano i canali televisivi nazionali trasmetteranno in codifica MPEG-4: con la ri-sintonizzazione dei canali (automatica all’accensione per i ricevitori TV più recenti) ai primi tasti del telecomando saranno visibili i canali in alta qualità. L’8 marzo è anche la data del passaggio alle nuove frequenze di Milano nell’ambito del refarming della Pianura padana che avverrà durante la settimana.

Rilascio banda 700: le date di Abruzzo, Molise e Marche (Area 4)

Pubblicato sul sito del MISE il decreto direttoriale del 28 febbraio 2022, le operazioni di rilascio si svolgeranno dal 15 marzo al 7 aprile. La date delle operazioni di refarming delle frequenze nell’area 4 per le regioni Marche, Abruzzo e Molise sono state illustrate in un incontro lunedì 28 febbraio con gli operatoriin videoconferenza organizzato dal MISE. Per CRTV ha partecipato l’ing. Bianca Papini (slide disponibili).

Radio DAB+: in Germania oltre 2 milioni di apparecchi venduti

In Germania aempre più acquirenti optano per l’acquisto di una nuova radio DAB+. L”“Home Electronics Market Index” (HEMIX) registra vendite di 2,1 milioni di ricevitori DAB nell’ultimo anno, si tratta di oltre un raddoppio rispetto al marzo 2021 (1,8 milioni ). Influisce l’obbligatorietà del ricevitore DAB introdotta dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche UE, ma anche l’alto ascolto e la fiducia nella radio degli ascoltatori tedeschi, e la varietà dell’offerta digitale. Tutti i dati.

Produzione AV: la lista MIBAC delle opere EOI e i bandi attivi di Europa Creativa

La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura ha pubblicato – con il Decreto Direttoriale Rep. 717 del 4 marzo 2022 – l’elenco delle opere cinematografiche e audiovisive a cui è stata assegnata la qualifica di espressione originale italiana. Si segnala inoltre che ad oggi sono 16 i bandi aperti di Europa Creativa MEDIA.

