Rilascio della banda 700, le ultime giornate del Trentino Alto Adige

Si conclude la prossima settimana il rilascio delle frequenze della banda 700 MHz in Trentino Alto Adige. Nelle date del 22 e 23 febbraio saranno coinvolti anche alcuni comuni del Veneto. I link rilevanti per trovare tutte le informazioni ad uso di utenti e operatori.

Agcom, contributo SCM 2022 per motori di ricerca e servizi di intermediazione on line

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2022 n. 39, la Delibera 379-21-CONS dell’Agcom che prevede il pagamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2022 da parte di soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line.

UE: le associazioni europee dei media sui negoziati del Trilogo sul DSA

La legge europea sui servizi digitali (DSA) si avvia alle fasi finali di negoziazione inter-istituzionale all’interno del “Trilogo” (Consiglio, Commissione e Parlamento). Con l’occasione le associazioni media europee hanno inviato ai team negoziali una dichiarazione congiunta per garantire sostenibilità e sviluppo al settore media

Banda 700, passaggio alla codifica MPEG4: prime date tv locali

La scelta di allineare le date del passaggio delle tv locali a quello delle tv nazionali commerciali risponde all’esigenza di limitare il numero delle risintonizzazione degli utenti. L’8 marzo resta comunque la data per l’abbandono della codifica MPEG-2 per tutte le reti nazionali.

Radio, soluzioni per integrare ricevitori DAB nei vecchi modelli di auto

WorldDAB ha lavorato su un elenco di soluzioni aftermarket di ricevitori DAB integrati. L’organizzazione internazionale per la promozione del Digital Audio Broadcasting ha cioè stilato un elenco di marche e modelli di veicoli per i quali è disponibile una soluzione di ricezione “DAB aftermarket”, analoga alle soluzioni previste e installate di default sui nuovi modelli.

