Tavolo TV 4.0: MISE consulta l’industria sulla roadmap

Nell’incontro illustrata una nuova roadmap che tiene conto dei ritardi accumulati. L’incontro è stato convocato d’urgenza dal ministro Giorgetti con il Sottosegretario Ascani per illustrare agli operatori radiotelevisivi e dell’industria dei produttori di apparati la modifica al decreto c.d. roadmap.

Agcom, relazione annuale 2021

Per il settore media necessaria una politica industriale e una regolazione equa ed efficace dell’ambiente digitale. E’ quanto emerge dalla presentazione solenne della Relazione Annuale 2021 dell’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni alla Camera.

TV locali, bando fornitori servizi media audiovisivi

Il MISE – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali ha indetto un bando, per predisporre la graduatoria dei soggetti abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Le procedure, sono indette per tutte le reti per cui sono già noti gli operatori assegnatari delle frequenze.

TV locali, bando diritti d’uso operatori di rete

Sono stati pubblicati sul sito del MISE gli ultimi bandi per le reti di primo e secondo livello per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per la diffusione in ambito locale.

AGCOM: approvate le modifiche al Regolamento sulla tutela del DDA online

Il Consiglio dell’Agcom ha approvato le modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d’autore, fra cui quelle relativa ai tempi di intervento, abbreviati e quelle cha ampliano le competenze dell’Autorità ai casi di diffusione illecita di contenuti in rete mediante i servizi di messaggistica istantanea.

