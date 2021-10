CROTONE Un incidente mortale è avvenuto sulla SS107, nei pressi del bivio Cotronei, nel crotonese. Secondo quanto ricostruito, l’impatto è avvenuto tra una Smart ed un autocarro che ha terminato la propria corsa al di là della sede stradale. Il conducente della vettura, in seguito all’impatto, è deceduto sul colpo mentre il conducente dell’autocarro affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Crotone per il recupero della salma e la messa in sicurezza dei veicoli e del sito stradale, già chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul posto è già giunto il magistrato di turno e gli agenti della Polizia Stradale per gli adempimenti di rispettiva competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro. (News&Com)

