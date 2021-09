CROTONE Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio ed in particolare volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Questura di Crotone ha rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti circa duecento piante di sostanza stupefacente tipo marijuana. Nello specifico, tenendo anche conto dell’attuale periodo climatico, ideale per la coltivazione, gli operatori della Polizia di Stato localizzavano, in un campo coltivato nel territorio crotonese, duecento piante di sostanza stupefacente tipo marijuana alte all’incirca due/tre metri ed in piena fase di maturazione. Nel giro di pochi giorni gli arbusti sarebbero stati raccolti e tutta la sostanza ricavata sarebbe sicuramente stata confezionata e poi smistata per rifornire le varie piazze di spaccio della Città e della Provincia anche atteso il quantitativo rinvenuto. (News&Com)

🔊 Listen to this