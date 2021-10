(AGENPARL) – mar 19 ottobre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Jz%3dDFJ1O_Dqdv_O1_3wop_CB_Dqdv_N6lf2Tqe.1ClE8I1.9AC_3wop_CB2_Hbyl_RqN0B.lOBN_3wop_CB_Dqdv_O6qI4_Hbyl_SoNHS7ax_Hbyl_SlE9_Hbyl_SoJQ3r_Nmsa_Yw_Hbyl_SoR0_Hbyl_RqSLQ–K_Nmsa_XRN_3wop_D0BL_3wop_Cb._Dqdv_O4s-ZVF_3wop_D717F_Nmsa_XRN_3wop_D0BF_3wop_CbL_Hbyl_RqZ_Dqdv_O1-_3wop_CbJ_Hbyl_SoLH_Hbyl_RGFR6mdQEB_Nmsa_YwYw_Nmsa_1l7wYzDAUGOYihm%26n%3dWVVEbU%264%3dxQELnX.055%26EE%3dQEcQW%26w%3dW%260%3dQBbQZ%26z%3dXPZJ%26P%3d-NZKeMZIYQQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACACOMUNE – La newsletter del 19 ottobre 2021

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Mercoledì 20 ottobre 2021 alle 17 conferenza in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[L’Inferno di Dante: edizioni critiche a confronto con la ‘regia’ di Paolo Trovato](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dFeFVKd%26v%3dS%263%3dVAXJe%26y%3dTIeI%26M%3dwO4H_7vcr_H6_2shu_B8_7vcr_GA7OB.82G36m3rJwM30.sL_7vcr_GAxG9D0At_Maue_WpVHVGY_7vcr_GAvA33p6kAoJ3J-nA-s6xLt-0nAEDyFx-82A9Dm0t-6-mG3A2G3Oy-54I-v3-70qAp-9s-HpJvG-9MyNpOy.09Hv%266%3d2P3NrW.x79%26D3%3dSIbEY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

19-10-2021

Proporrà un confronto fra alcune pagine delle più recenti edizioni critiche dell’Inferno di Dante la conferenza di Paolo Trovato in programma mercoledì 20 ottobre 2021 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web (per accedere [clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d8h0VCg%26p%3dS%26u%3dY5XBh%26s%3dTAhC%26M%3doRxHz_PUuW_ae_JX1T_Tm_PUuW_ZjO4U.3G2Ry4l.AsE_yyWr_9Dg0hLr7s_PUuW_ZjwJY_e0qlKtQaQ9Nb9r5Q3h9eCbIE%26h%3dE2Qz59.LiL%26pQ%3d5VDcA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)).

L’incontro, a cura del Gruppo Scrittori Ferraresi per il ciclo “Dante celebrazioni del settimo centenario”, sarà introdotto dal direttore della biblioteca Ariostea Angelo Andreotti. Interverranno Nicoletta Zucchini e Federica Graziadei.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Fare l’edizione di un testo antico è un po’ come eseguire un brano musicale del passato. Le note ci sono giunte, ma molte indicazioni mancano nella partitura e sono lasciate alla sensibilità del direttore d’orchestra. Cosa vuol dire in concreto Piano o Pianissimo in un’opera di Verdi? Proveremo a confrontare qualche pagina delle più recenti edizioni critiche dell’Inferno (Petrocchi, Sanguineti, Trovato) da vari punti di vista: la sostanza testuale, cioè le parole scelte da Dante (moto o mondo? persona o sostanza?), la veste linguistica, cioè la forma delle parole (seranno o saranno? li li o glieli?), la punteggiatura.

► L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli (senza limitazioni di capienza) è consentito con Green pass e mascherina.

Per assistere alle dirette o rivederle in differita sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube del Servizio Biblioteche [https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dFdSYKc%269%3dV%263%3dUNaJd%26B%3dWIdV%26P%3dwNGK8_Lnxe_Wx_Mfwm_Wu_Lnxe_V3RBQ.LJ0NH7t.7BH_7upu_G0zCpHA01_Lnxe_V3zRU_xCyhdwYWjBVXRuCM6p5xVeQA%261%3dH0MI8G.H2O%26xM%3dNYLYT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dFg6VKf%26l%3dS%263%3dX1XJg%26o%3dTIg9%26M3p8a%3dwQtH_7xSr_H8_rshw_28_7xSr_GCaJrEi4x9lA4.0oE0Ke.8t.Ft%266%3d2RsNrY.n79%26Fs%3dSId5Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA BASSANI – Giovedì 21 ottobre 2021 alle 18 nella sala auditorium (via Grosoli 42 Barco – Ferrara)

[Pomeriggi d’autore: ‘Le strade dell’apartheid’ raccontate da Luca Greco](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dHcSVMb%269%3dS%265%3dTNXLc%26B%3dTKcV%26M%3dyMGH_9tpr_J4_Esjs_O8_9tpr_I9JOD.6EG54z3tH0M58.6L_9tpr_I9AGABMAv_Knug_U3VJTTX_9tpr_I9CG43r4x8EAx06-6rNGG98-97-0ME3u8-173ExHrKG0vB1-Jr6zG5MxLv-7x-DB6x-998zG.yM0D%26u%3dFHKC6O.FvM%266K%3dHWTWN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

19-10-2021

Propone un viaggio per immagini, attraverso le storie di tre diversi popoli, il libro di Luca Greco ‘Le strade dell’apartheid’ che giovedì 21 ottobre 2021 alle 18, sarà protagonista del nuovo appuntamento del ciclo ‘Pomeriggi d’autore’ nell’auditorium della biblioteca comunale Bassani di Barco (via Grosoli 42, Ferrara). Dialogherà con l’autore Rachele Bassolino. L’incontro è aperto a tutti gli interessati, fino a esaurimento posti.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

“Le strade dell’apartheid” è un racconto fotografico che scova, attraverso le immagini, un tratto comune, un filo rosso, nelle storie di tre Paesi e di tre popoli solo in apparenza lontani. Nucleo dell’incastro di fili, di storie e di sguardi che qui si prova a raccontare è la continua e progressiva privazione della libertà che ha colpito e tuttora colpisce il popolo palestinese, quello saharawi e quello di religione cattolica dell’Irlanda del Nord. La segregazione fisica e mentale nella quale essi sono costretti a vivere la loro quotidianità lega e accomuna queste storie. Le strade di Belfast, come quelle di Hebron, Tulkarem, Dheishe, New Askar, Dakhla e Smara trasudano claustrofobia. La si legge nei muri, ma anche negli occhi. Sono piene di questa assenza. Ed ecco che il filo rosso emerge potentemente. Fra lamiere e sabbia, filo spinato e vento, cemento e neve, veloce si snoda, tutto abbraccia e tutto intreccia. E poi, come un fiume carsico, d’improvviso scompare. Narrare questo fiume. Questo è lo scopo di questo racconto.

Ingresso fino a esaurimento posti (con Green pass e mascherina)

1.a COMMISSIONE CONSILIARE – Mercoledì 20 ottobre 2021 alle 15.30 in Videoconferenza con assessore Fornasini

[Esame dell'”Approvazione del Bilancio Consolidato 2020″ e di delibere di Variazioni al Bilancio di Previsione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dKd0YPc%26p%3dV%268%3dU5aOd%26s%3dWNdC%26P%3d2NxK_BuWu_M5_vvmt_6A_BuWu_L01RG.7vJ85g6wIqP89.mO_BuWu_L0rJDC4Dy_LUxj_VjYMUAd_BuWu_L0iNu6u5eGi.CDGp%269%3d7OwQwV.r0D%26Cw%3dVNa9b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

19-10-2021

La 1.a Commissione del Consiglio comunale di Ferrara – presieduta dalla consigliera Caterina Ferri – si riunirà mercoledì 20 ottobre 2021 alle 15.30 in Videoconferenza tramite piattaforma Google Meet.

• I Cittadini interessati possono assistere in streaming alla riunione collegandosi all’indirizzo [http://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dHdDbMc%26t%3dY%265%3dU9dLd%26w%3dZKdG%26S%3dyN2N_9uax_J5_zyjt_0D_9uax_I05UD.SwSAOjC.tIu_PhwX_ZwO1C9_LY1g_VnA6H1GxFqMtIuS55tCw9%26l%3dKB9r5iM4AI.HmR%26zM%3d9bNYE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

CONFERENZA STAMPA – Giovedì 21 ottobre 2021 alle 10 nella sala degli Arazzi della residenza municipale

[Presentazione dei dati di Rendicontazione della seconda tappa del tour “Con le Frazioni”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dIeLWNd%262%3dT%266%3dVGYMe%265%3dULeO%26N%3dzO0I_0vis_K6_8tku_H9_0vis_JACPE.88H66s4uJ3N60.yM_0vis_JA4HBDFBw_Mgvh_WvWKVNV_0vis_JA6Kw4s6qNuGB6FB7Iu-KwItBuJ4MsUyH60-98uJ47s-OqI86-t84-O5N0-A84HD5G1.C0F4%269%3d3NAQsU.600%26BA%3dVJZMb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

19-10-2021

Giovedì 21 ottobre 2021 alle 10 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di Rendicontazione della seconda tappa del tour del progetto “Con le Frazioni”.

All’incontro con i giornalisti interverranno il vicesindaco Nicola Lodi e la responsabile dell’Unità operativa Relazioni con il pubblico, progetto frazioni e statistica Cinzia Graps.

In relazione alle disposizioni governative sull’emergenza Covid 19, vi ricordiamo che per partecipare all’incontro occorre possedere il Green Pass ed è obbligatorio l’uso della mascherina protettiva.

CONFERENZA STAMPA – Giovedì 21 ottobre alle 11 sala degli Arazzi della residenza comunale di Ferrara

[Presentazione del progetto di solidarietà di IBO Italia “I-Car – Un pulmino attrezzato per Carmela”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dHdFaMc%26v%3dX%265%3dUAcLd%26y%3dYKdI%26R%3dyN4M_9ucw_J5_2xjt_BC_9ucw_I07TD.72L55m8tIwR59.sQ_9ucw_I0xLAC0Fv_Lazg_VpaJUHY_9ucw_I0zOvMoKA50F6Ho-AvF-zO6AoQAI-nF-0IvFu52FvNk-Az-ClL-zNkIz5-s-0rL-zR3GsK6-54Q990WrNy-0rLwB35.rQ4F%26n%3dJBM60I.Ho8r5kQ%26zM%3dAaNYG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

19-10-2021

Giovedì 21 ottobre 2021 alle 11, nella sala degli Arazzi della residenza comunale di Ferrara, si terrà una conferenza stampa per presentare il progetto di solidarietà di IBO Italia “I-Car – Un pulmino attrezzato per Carmela”.

All’incontro con i giornalisti interverranno Cristina Coletti (assessore alle Politiche Sociali e Abitative del Comune di Ferrara), Dino Montanari (direttore IBO Italia), Luca Peruzzi (direttore Emilbanca), Enrico Menegatti (addetto stampa SPAL), Franco del Moro (direttore Generale Basket Kleb Ferrara), Marco Orlandi (consigliere IBO Italia), Giorgio Piacentini (presidente della Casa di Cura Quisisana), Loredana Elia (public affairs specialist di LyondellBasell), Maria Marcella Bonzagni (vicepresidente Istituto Orio Vergani).

In relazione alle disposizioni governative sull’emergenza Covid 19, vi ricordiamo che per partecipare all’incontro occorre possedere il Green Pass ed è obbligatorio l’uso della mascherina protettiva.

CONFERENZA STAMPA – Giovedì 21 ottobre alle 12 sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione di attività e obiettivi legati alla manutenzione dei ponti del Comune di Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dCeKUHd%261%3dR%26z%3dVFWGe%264%3dSFeN%26L%3dtO9G_4vhq_E6_7reu_G7_4vhq_DABN9.87Fz6r2oJ2Lz0.xK_4vhq_DA3F6DE0q_Mftb_WuUEVMa_4vhq_DA5Iq2m6pNtE66E01It-FnDtK6DA0-y63L603QuJ36-2J3Ku.C9Dx%269%3d2L5QrS.z09%2605%3dVIXGb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

19-10-2021

Giovedì 21 ottobre 2021 alle 12, nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara, si terrà una conferenza stampa per la presentazione dell’attività e degli obiettivi relativi alla manutenzione dei ponti del Comune di Ferrara.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore del Comune di Ferrara a Sport, Lavori pubblici, Piano Strategico, Recovery Fund Andrea Maggi, il dirigente comunale Settore Opere Pubbliche e PatrimonioLuca Capozzi, la responsabile dell’unità organizzativa Interventi Straordinari infrastrutturali Angela Ghiglione e Michele Simoni dell’unità Interventi Straordinari infrastrutturali.

In relazione alle disposizioni governative sull’emergenza Covid 19, vi ricordiamo che per partecipare all’incontro occorre possedere il Green Pass ed è obbligatorio l’uso della mascherina protettiva.

FESTA DELLA LEGALITA’ E RESPONSABILITA’ – Sabato 23 ottobre 2021 alle 9 in sala del Consiglio comunale

[Assegnazione Premio “Cittadinanza Responsabile” 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d8aBbCZ%26r%3dY%26u%3dR7dBa%26u%3dZAaE%26S%3doKzN_yrYx_02_xyZq_8D_yrYx_973U4.4xMu2i9jFsSu6.oR_yrYx_97tM106Gl_IW1W_Slb0RDY_yrYx_97gQz9h2g6mLhQoMu6-vPlDoM-j0zRh5oLhE69-y6yNvEy9i0rC-9a8Y.oKsJ%26k%3dD1Q348.LlK%26oQ%3d8UCcD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

19-10-2021

Sabato 23 ottobre 2021 alle ore 9, nella Sala del Consiglio Comunale (piazza Municipio 2, Ferrara), verrà assegnato il Premio “Cittadino Responsabile 2021”, da parte del Questore Cesare Capocasa, insieme al Vicesindaco Nicola Lodi.

Il Premio “Cittadino Responsabile” del Comune di Ferrara, assegnato ogni anno nell’ambito della Festa della Legalità e dalla Responsabilità, nasce da una proposta di Don Luigi Ciotti – fondatore di Libera e da sempre impegnato nella lotta alle mafie e all’illegalità- secondo la convinzione che le cose cambiano a partire dai comportamenti di ciascuno all’interno della normalità di ogni giorno.

Il Premio vien quindi assegnato a una persona o a una più persone che si sono distinte per gesti e comportamenti di impegno civile all’interno della comunità.

L’iniziativa è inserita nel contesto del seminario di formazione rivolto ai giornalisti ma aperta a tutti i cittadini interessati “Illegalità d’esportazione: le dinamiche della micro e macro criminalità organizzata straniera nelle cronache giornalistiche alla luce di ricerche scientifiche ed evidenze investigative. Dati, deontologia, esperienze”, che seguirà subito dopo.

Giornalisti, fotografi e operatori video sono invitati

In relazione alle disposizioni governative sull’emergenza Covid 19, vi ricordiamo che per partecipare all’incontro occorre possedere il Green Pass ed è obbligatorio l’uso della mascherina protettiva.

POLITICHE GIOVANILI – Dal 19 ottobre (18.30-20) i Laboratori online del secondo ciclo rivolto alla comunità educante. Accesso con prenotazione o diretta streaming

[Con il progetto ‘Talk Together’ nuovi linguaggi al servizio del lavoro per creare opportunità di crescita e orientamento professionale](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dOe9XTd%26o%3dU%26B%3dV4ZSe%26r%3dVReB%26O%3d6OwJ_FvVt_Q6_uuqu_50_FvVt_PAzQK.8uIB6f51JpOB0.lN_FvVt_PAqIHD3C3_MTwn_WiXQVAX_FvVt_PAw505y6dF-wI50wB3M-qOCQl-F7IjOyBjC-yG-v9FQlT7J-g90-GdPCMr.BHHo%268%3dAPvP1W.q9H%26Dv%3dURb8a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

19-10-2021

(comunicazione a cura assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ferrara)

Dal 19 ottobre al 16 dicembre il Comune di Ferrara in collaborazione con la Regione Emilia Romagna organizza un ciclo di 18 incontri online per definire in maniera collettiva e orizzontale un vocabolario del lavoro post-pandemico capace di fornire strumenti innovativi per creare opportunità di crescita e orientamento professionale.

Il progetto Talk Together, nuovi linguaggi al servizio del lavoro promosso dal Comune di Ferrara – Assessorato alle Politiche Giovanili, è stato co-progettato dal Consorzio Wunderkammer, Consorzio Factory Grisù, Laboratorio Aperto ex Teatro Verdi, e si avvale della collaborazione della rete nazionale Lo Stato dei Luoghi e di Basso Profilo.

I laboratori virtuali, ognuno della durata di 90 minuti, esploreranno 9 aree semantiche: realtà immersiva, making, robotica, comunicazione digitale, videoarte, internet delle cose, innovazione sociale, sostenibilità e cultura ambientale, industria culturale e creativa. Il progetto Talk Together, prevede per ciascuna area semantica un approfondimento con esperti su 3 fasce diverse: target giovanile, operatori regionali degli Informagiovani, comunità educante.

Il primo modulo del percorso, dedicato agli operatori degli Informagiovani emiliano-romagnoli, si è svolto dal 17 giugno al 14 ottobre. Dal 19 ottobre al 16 novembre, dalle 18.30 alle 20.00, sarà attivato il secondo ciclo rivolto alla comunità educante. L’ultimo ciclo rivolto ai giovani, partirà il 18 novembre per concludersi il 16 dicembre avrà luogo sempre in fascia serale, dalle 18.30 alle 20.00.

Per partecipare ai laboratori è possibile prenotarsi oppure seguire direttamente la diretta in streaming sulle pagine facebook degli organizzatori: Consorzio Wunderkammer, Consorzio Factory, Grisù, Laboratorio Aperto ex Teatro Verdi.

Calendario del ciclo di appuntamenti online rivolti alla comunità educante:

19/10/21, 18.30-20.00, Elena Galli, making (a cura di Laboratorio Aperto ex Verdi);

21/10/21, 18.30-20.00, Andrea Miljevic, realtà aumentata (a cura di Laboratorio Aperto ex Verdi);

26/10/21, 18.30-20.00, Lucia Agnelli, robotica (a cura di Laboratorio Aperto ex Verdi);

28/10/21, 18.30-20.00, Raffaele Notaro, comunicazione digitale (a cura di Consorzio Factory Grisù);

02/11/21, 18.30-20.00, Miriam Surro, internet delle cose (a cura di Consorzio Factory Grisù);

05/11/21, 18.30-20.00, Anna de Manincor, videoarte e storytelling (a cura di Consorzio Factory Grisù);

09/11/21, 18.30-20.00, Federica Rocchi, industria culturale e creativa (a cura di Consorzio Wunderkammer, Basso Profilo aps, Lo Stato Dei Luoghi aps);

11/11/21, 18.30-20.00, Emmanuele Curti, innovazione sociale (a cura di Consorzio Wunderkammer, Basso Profilo aps, Lo Stato Dei Luoghi aps);

16/11/21, 18.30-20.00, Ilda Curti, sostenibilità e cultura ambientale (a cura di Consorzio Wunderkammer, Basso Profilo aps, Lo Stato Dei Luoghi aps).

CULTURA – Giovedì 21 ottobre 2021 alle 11 la presentazione all’Istituto di Storia Contemporanea (vicolo Santo Spirito 11)

[“Distillare o essere distillati”: storia di un chimico sopravvissuto ai campi di concentramento](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d8ZFaCY%26v%3dX%26u%3dQAcBZ%26y%3dYAZI%26R%3doJ4M_yqcw_01_2xZp_BC_yqcw_967T4.32Lu1m8jEwRu5.sQ_yqcw_96xL190Fl_HazW_Rpa0QHb_yqcw_96nFzJsIs12B-v-53PlHo-ApI4FsBkQp-I4Ly9k-Ap-Kx-0o9wFjE-3LwHkS393P2Jy-0hCzF-jEx0lD4OhCoK1E.rQtB%26n%3dJ2I609.DoQ%268h1kpI%3dAaDUG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

19-10-2021

Si intitola “Distillare o essere distillati. Storia del prof. Emanuel Merdinger dalla Bucowina a Ferrara, dai campi di concentramento agli USA” il libro di Carlo Magri e Francesco Paparella che verrà presentato giovedì 21 ottobre 2021 alle 11 nella sala conferenze dell’Istituto di Storia Contemporanea (vicolo Santo Spirito 11, Ferrara).

All’incontro saranno presenti gli autori, Carlo Magri e Francesco Paparella, l’assessore alla cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli, gli autori delle prefazioni, della postfazione e i rappresentanti degli enti patrocinatori. In particolare sarà presente, Lydia Paparella, l’ultima testimone delle vicende raccontate

Il testo ha il merito di ricostruire e di riportare a conoscenza la storia dimenticata del professor Emanuel Merdinger, eminente personalità che ebbe un profondo rapporto con la nostra città.

LA SCHEDA – Emanuel Merdinger, nacque nel 1906 a Suceava in Bucowina, regione allora parte dell’Impero austro-ungarico, si laureò nel 1931 in farmacologia all’Università di Praga. Venne a Ferrara dove conseguì presso l’Università nel ’34 e ’35, le lauree in Farmacia e Chimica. Qui divenne anche docente, oltre che personaggio conosciutissimo in città dove strinse un rapporto fraterno con la famiglia Paparella. Di religione ebraica, costruì ottimi rapporti con la chiesa cattolica.

Il 20 maggio del ’40 venne cacciato dall’Italia e finì nei campi di concentramento delle sue zone d’origine, prima prigioniero dei tedeschi poi dei russi.

Grazie alla sua intraprendenza, intelligenza e alla valente attività di chimico e suonatore di violino, fra cento peripezie, si salvò. Tornò a Ferrara nel ‘45, città che considerava una seconda patria, ma nel ’47 andò negli Stati Uniti dove divenne un ottimo ricercatore universitario. Morì nel 1997 con Ferrara nel cuore.

(Comunicato a cura di isco-Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara)

CULTURA – Sabato 23 ottobre 2021 alle 17.30 alla Biblioteca Popolare Giardino (viale Cavour 183)

[Il Conte Dracula: presentazione del libro che ne riscopre origini e autore](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dGdGULc%26w%3dR%264%3dUBWKd%26z%3dSJdJ%26L%3dxN5G_8udq_I5_3rit_C7_8udq_H08NC.73F45n2sIxL49.tK_8udq_H0yF0CA0u_Lbtf_VqUIUIW_8udq_H04L22q5lFp-K85n4u-8pC-sIyKu-832sOw2-6LpJuH52FCzEu-Ft38I.sK3F%26o%3dDAM74H.HpK%26yM%3dBUMYH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

19-10-2021

Sulle tracce del Conte Dracula, un appassionato viaggio letterario alla riscoperta di un grande autore e del libro che, nel 1897, ha definito e reso immortale uno dei personaggi più popolari dell’immaginario, al punto da lasciare in ombra chi ne aveva definito caratteri e contorni. Sarà questo il tema dell’incontro in programma sabato 23 ottobre 2021 alle 17.30 alla Biblioteca Popolare Giardino (viale Cavour 183, Ferrara – ai piedi del Grattacielo), dedicato alla presentazione del libro “Alle origini del Dracula di Bram Stoker: dal folklore alla letteratura” di Sara Alice Manis (Edizione Bookabook). Dialogherà con l’autrice Arianna Chendi. L’appuntamento è il secondo della programmazione autunnale della Biblioteca Popolare Giardino,

LA SCHEDA del libro “Alle origini del Dracula di Bram Stoker” – Tutto il mondo ricorda il Dracula del grande schermo. Pochi, però, ne conoscono la versione letteraria e hanno letto il capolavoro dello scrittore irlandese Bram Stoker (Clontarf, 8 novembre 1847 – Londra, 20 aprile 1912)). Malgrado l’immeritato trattamento riservato all’autore, il Conte Dracula è senza dubbio entrato nell’immaginario collettivo, al punto da venire totalmente identificato col vampiro in genere. Quanto, però, questa figura dell’immaginario comune ha del personaggio di Stoker? Quanto, invece, è dovuto a contaminazioni successive, anche e soprattutto in ambito cinematografico? E infine, in che misura il Conte era stato inventato da Stoker e quanto quest’ultimo aveva invece attinto alla letteratura gotica e, soprattutto, al folklore e alle tradizioni dell’Europa centro-orientale? Questo appassionato saggio critico si propone di contrastare la tendenza che ha reso immortale un personaggio, dimenticando un artista, che fu non solo grande scrittore, ma anche giornalista, critico, impresario teatrale ed emblematica figura del suo tempo.

LA SCHEDA dell’autrice – Sara Alice Manis, nNta nel 1980 in Sardegna, studia a Cagliari poi a Forlì, oggi vive a Bologna.

Così si racconta: “Ho sempre amato i libri… La passione per la lettura ha poi portato a quella per la letteratura e per le lingue. L’incontro coi grandi classici ha fatto sì che in me il sogno di diventare scrittrice facesse capolino e diventasse, con gli anni, sempre più insistente. Gli anni e la vita mi hanno portato a specializzarmi nelle lingue straniere, a lavorare nei settori più disparati…. Il sogno di scrivere, però, non mi ha mai abbandonato”.

Il saggio che presentiamo è la sua prima opera.

GIUNTA COMUNALE – Le principali delibere approvate nella seduta del 19 ottobre 2021

[‘Ferrara CittAteneo’: confermata l’intesa per migliorare i servizi rivolti agli studenti; proseguono le passeggiate ‘A cavallo sulle mura’; in città le riprese per il docufilm su Lucrezia Borgia](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d0cJbEb%26z%3dY%26w%3dTEdDc%263%3dZCcM%26S%3dqM8N_1tgx_B4_6ybs_FD_1tgx_A9AU6.66Mw4q9lH1Sw8.wR_1tgx_A92M3BDGn_Ke1Y_UtbBTMh_1tgx_A9tC1KoPj-6wR348Cw83-PrG2M548M-u4qAxKrM-y86-Kr0zGxKoPn-B-7C1OwXr-KwTxE8G-j0zG-2M9BnG8G-yK3Qn09MwH-zC-y47Qn0uGjMs-9-l409uE3-Q4EzC-vN69-rG-qG3Mo-Jn-KwN187C-y86-Gu-73A49wJv-L9-J466C9Bo-0xKuGj.A8Ku%267%3d1S29j4oOqZ.w88%26G2%3dTHeDZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

19-10-2021

Queste le principali delibere approvate nella riunione della Giunta comunale di martedì 19 ottobre 2021:

>> Assessorato Rapporti Unife, Ambiente, Tutela degli animali, Progetti Europei – Assessore Alessandro Balboni:

‘Ferrara CittAteneo’: rinnovato l’accordo per migliorare i servizi cittadini rivolti agli studenti universitari

Continuare a offrire servizi e spazi adeguati alle esigenze degli studenti che, in numero sempre maggiore, scelgono la nostra città per i loro studi universitari. E’ con questo obiettivo che Comune e Università di Ferrara, assieme a Ergo (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna), intendono rinnovare per altri tre anni accademici il protocollo d’intesa ‘Ferrara CittAteneo’, che era stato sottoscritto nel 2018 per dar vita a un network, assieme ad altri soggetti istituzionali e operatori economici, destinato a delineare e attuare strategie di risposta strutturata ai bisogni dei numerosi studenti e studentesse presenti in città.

“Negli ultimi anni – sottolinea l’assessore Alessandro Balboni – Unife è cresciuta del 65%, arrivando a superare quota 25mila studenti. Si tratta di un’opportunità molto importante per Ferrara sia sotto il profilo culturale che economico, visto l’importante indotto generato dai tanti ragazzi fuorisede che si trasferiscono in città. Come Amministrazione – prosegue Balboni – intendiamo cogliere al massimo queste opportunità, continuando a incoraggiare e sviluppare le collaborazioni con il nostro Ateneo, sia sul piano dei servizi per gli universitari che su quello dell’integrazione dei ragazzi nel tessuto urbano e cittadino. Ci aspettano sfide importanti che siamo impazienti di affrontare con il nuovo rettore Laura Ramaciotti”.

Il rinnovo dell’accordo, approvato oggi dalla Giunta municipale fino al settembre 2024 (con possibilità di ulteriore prolungamento), punta a consolidare e ampliare il network di ‘Ferrara CittAteneo’, al quale possono aderire, tramite accordi attuativi tematici, tutte le istituzioni e i soggetti economici che intendono partecipare alla realizzazione, in forma condivisa e strutturata, di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati ai fabbisogni degli iscritti all’ateneo, individuati in collaborazione con i loro organismi di rappresentanza.

>> Assessorato Personale, Lavoro, Attività Produttive, Patrimonio, Fiere e Mercati – Assessore Angela Travagli:

Proseguono le passeggiate ‘A cavallo sulle mura’ di Ferrara; rinnovata la concessione all’associazione ‘Horse’s Fantasy’ di un’area all’interno dell’ex campeggio comunale

Le mura cittadine continueranno a ospitare le passeggiate a cavallo anche nei prossimi mesi. L’iniziativa, lanciata nell’ottobre 2020 dall’associazione sportiva dilettantistica ‘Horse’s Fantasy’, potrà infatti proseguire grazie alla proroga, fino al 31 dicembre 2021, della concessione gratuita all’associazione, da parte del Comune, di un’area all’interno dell’ex campeggio comunale di via Gramicia. La concessione, rinnovata oggi dalla Giunta municipale, consentirà, in particolare, all’associazione di posizionare nell’area quattro box rimovibili per altrettanti cavalli da impiegare per le passeggiate.

Il progetto, che punta alla valorizzazione dell’area verde delle Mura cittadine, propone itinerari a cavallo per piccoli gruppi di partecipanti, accompagnati da un istruttore, con vari tipi di percorsi per principianti e per esperti, di lunghezza e durata variabile.

Come già previsto fin dall’avvio dell’iniziativa, le passeggiate dovranno continuare a essere condotte seguendo una serie di prescrizioni indicate dal Comune, relative alla corretta gestione dei cavalli per il benessere e la sicurezza loro e di tutti gli altri frequentatori dell’area cittadina delle mura. In particolare, l’associazione dovrà continuare ad adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire il mantenimento della pulizia dei percorsi (con rimozione delle deiezioni) e i cavalli dovranno essere condotti esclusivamente lungo itinerari definiti, senza occupare i percorsi ciclo pedonali.

>> Assessorato Bilancio e Contabilità, Partecipazioni, Commercio e Turismo – Assessore Matteo Fornasini:

In città le riprese per il docufilm su Lucrezia Borgia

Ferrara si prepara a fare da set, nei prossimi giorni, per le riprese del docufilm “[Lù Lucrezia D’Este, fama e infamie di Lucrezia Borgia](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dFfQaKe%267%3dX%263%3dWLcJf%260%3dYIfT%26R%3dwPEM_7wnw_H7_Cxhv_MC_7wnw_GBHTB.9CL37x8rK8R3A.4Q_7wnw_GB9L9EKFt_Nlze_X1aGeSf_7wnw_GB7RrNzWx7-wL7C48-sADQt-BvJp-A-4Ku78Ft-04-R37-DQpN-yB1-N4KpOxF2A9Q4.DEJ1_Nlze_Y1N_7wnw_H07RrNzWx7_Cxhv_McpNz8_7wnw_H0_Cxhv_MctP40wAEQt_Nlze_Yy_Ofyk_YKOE87P_y89A_Cxhv_NAGX-Ua-GfMX_7wnw_GbzKs_0vQt_Nlze8p7v_YyXN-WU-YOXL_Ofyk_YKKCAtN_wV_7wnw_H0_Cxhv_Mc5_Nlze_YyX%26s%3dIFPA9M.KtP%264P%3dFZRbL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)” a cura dell’azienda cinematografica Mardi Gras. Dal Comune, oltre al patrocinio per l’iniziativa, anche le agevolazioni e autorizzazioni necessarie alle riprese che si svolgeranno in diverse location del centro storico.

>> Assessorato Sport, Lavori Pubblici, Piano Strategico, Recovery Fund – Assessore Andrea Maggi:

Prorogate le convenzioni per la gestione di impianti sportivi comunali

Sarà prorogata fino al 30 giugno 2022 la convenzione con cui il Comune di Ferrara affida alla J.B. Sport Ssd arl la gestione dell’impianto sportivo e ricreativo di via Porta Catena 79, destinato alla pratica sportiva del tennis.

Sempre fino al 30 giugno 2022 sarà prorogata anche la convenzione con cui il Comune di Ferrara affida al Comitato Provinciale Uisp la gestione del pattinodromo di via Gustavo Bianchi 5.

Prorogata fino alla stessa data, infine, anche la convenzione con cui il Comune di Ferrara affida al Comitato Provinciale Uisp – Lega di Atletica leggera la gestione del Campo Sportivo scolastico comunale, di via Porta Catena 81.

Le delibere approvate nel corso delle sedute della Giunta comunale vengono pubblicate nei giorni successivi, con le modalità e nei termini di legge, sulle pagine internet dell’Albo Pretorio on line del Comune di Ferrara all’indirizzo [https://www.comune.fe.it/it/b/17507/albo-pretorio](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dLaITQZ%26y%3dQ%269%3dRDVPa%262%3dROaL%26K%3d3K7FD_Idsk_Tn_Hltc_R1_Idsk_SsMHN.pE8L15.16.vJ_Crfp_M7vJ_Crfp_M7o_Hltc_R1RJUUX_5qnq_E6vC1v2noE-AIrJ0IvE%26y%3dD8IG4E.DzK%26vI%3dLUJUR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

