Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACACOMUNE – La newsletter del 18 ottobre 2021

INAUGURAZIONE – Martedì 19 ottobre 2021 alle 15 al Teatro Comunale e alle 17,30 nell’area antistante il Museo civico di Storia Naturale

[Cinema, a Ferrara l’inaugurazione dell’anno accademico della scuola Vancini e del Centro preformazione attoriale e lo scoprimento della targa di ‘Largo Florestano Vancini’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d2eEa7d%26u%3dX%26o%3dV0c4b%26x%3dY5eH%26R%3diO3M_svbw_46_1xTu_AC_svbw_3A6Tx.81Lo6l8dJvRo0.rQ_svbw_3AwLuD9Ff_MZzQ_Woa4VEY_svbw_3AlFo0v8-n61Qf9r-X0-J3Qp71B-mDw8vB4ObUrLo0-mBmGjKoJ-j0d6mBnDlL-3XI-8mGrBwD-mBmGj-PdPxIb-QjKdDwF-f-9nI-d0wQs8b6jJ-yOfAxOn69FpIn-8uOxOj6uB.iOvI%26e%3dH4Pw8A.KfO%26rP%3d2YFa5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-10-2021

CINEMA, MARTEDI’ 19 OTTOBRE L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO PER 230 ALLIEVI DELLA SCUOLA VANCINI E DEL CENTRO PREFORMAZIONE ATTORIALE

Ferrara, 18 ottobre 2021 – Martedì 19 ottobre 2021, il Centro Preformazione Attoriale e la Scuola d’arte cinematografica Florestano Vancini inaugureranno l’anno accademico. Le due scuole contano quest’anno circa 230 allievi: 150 la ‘Vancini’ e 80 il CPA.

Alla cerimonia – organizzata al Teatro comunale ‘Claudio Abbado’ e prevista alle 15 – ci sarà anche Gloria Vancini, figlia del celebre regista ferrarese a cui è intitolata la scuola. Ci saranno inoltre: il sindaco Alan Fabbri, l’assessore regionale Mauro Felicori, l’assessore comunale Marco Gulinelli, il fondatore delle scuole Stefano Muroni, che è anche presidente di ‘Ferrara la città del cinema’ (filiera creativa che accoglie giovanissimi e ragazzi nel percorso formativo, con l’opportunità di realizzare esperienze in produzioni cinematografiche, serie tv e a fianco di attori celebri), il commissario straordinario della Camera di Commercio di Ferrara Paolo Govoni, Monica Lorenzetti, area manager Bper di Ferrara, Alessio Di Clemente, direttore artistico della Scuola Vancini, Giovanni Polizzi, presidente della Fondazione Niccolini, Massimo Malucelli, direttore artistico del CPA. Nell’occasione, oltre al via ufficiale all’anno accademico, è anche prevista la firma di una specifica convenzione per potenziare la collaborazione tra le scuole e il Teatro Comunale, per la realizzazione di spettacoli e l’utilizzo delle sale.

Una nuova targa sarà inoltre scoperta, alle 17,30, nel nuovo largo Florestano Vancini (area antistante il Museo civico di Storia Naturale).

(Ferrara Rinasce)

Per approfondimenti v. anche [CronacaComune del 16 ottobre 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dOZ7WTY%26m%3dT%26B%3dQ2YQW%26p%3dURZ0%26N%3d6JuI_FqTs_Q1_stqp_39_FqTs_P6xPK.3sHB1d41EnNB5.jM_FqTs_P6oHH91B3_HRvn_RgWQQ6b_FqTs_P6dBB5n4-y-6fKF1s4-7DbN5Ks4-01oGC-1d6y4fF73p-I3H-3VX-1mE75wB-7B-2b-CJuHzHf-Ey-Fs8G5oMyPjHB5-bE-H5bMFE-dHAKo4y1b405-oNCLb-BBJjMCBbS7Eo8-y-6mHF5tMyDp-OyDdBB9.iMAB%26e%3dFIIw6P.DfM%267I%3d2WUT5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Ciclo ‘Dante 700’: martedì 19 ottobre 2021 alle 17 conferenza in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[La figura di Brunetto Latini, nell’Inferno di Dante, raccontata da Gardenio Granata](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d9fGUDe%26w%3dR%26v%3dWBWAc%26z%3dSBfJ%26L%3dpP5G_zwdq_A7_3rav_C7_zwdq_0B8N5.93Fv7n2kKxLvA.tK_zwdq_0ByF2EA0m_NbtX_XqUAWGU_zwdq_0Bw2-nErLz7-o0-jN6EmP5F-t750vE-y6tHtEnA3Ew-0t-5iJ56-z7n4wJ5227-o2-o735mJtF-oNlEiPl.92Iw%265%3duQ4MkX.y62%26E4%3dRBc2i7lEU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-10-2021

Sarà dedicata alla figura di Brunetto Latini, come emerge dal quindicesimo canto dell’Inferno, la nuova conferenza del ciclo ‘Dante ‘700’, a cura di Gardenio Granata, che si terrà martedì 19 ottobre 2021 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web (per accedere [clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dJgMTOf%263%3dQ%267%3dXHVLd%266%3dRMgP%26K%3d1QAFB_Ohsi_Zr_Hjzg_Ry_Ohsi_YwMFT.FEDQB2x.06C_Axjp_KCt8tK555_Ohsi_YwuVX_r83kXrcZd7ZaLpGP1t8rPZUD%26u%3dCDPC3K.KvJ%262P%3dHTPaK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)).

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

“La cara e buona immagine paterna” … ben oltre la sodomia (di cui non abbiamo alcun attestazione) trascina con sé limiti che Dante non può accettare. Tutto il sapere del colto notaio fiorentino è servito solo ad ancorarlo a forme di “mundana sapientia” non più giustificabili nell’allievo di un tempo! E per quanto la profezia di Brunetto risponde al vero, vuoi sul piano personale che su quello politico, dimentica che l’eternarsi dell’uomo nella prospettiva escatologica del pellegrino passa unicamente nel umile riconoscimento della superiore dimensione divina… Resta nel Nostro La gratitudine, ma non la stima completa, per chi non ha saputo riconoscere la gerarchia dei valori autentici del mondo… Brunetto si trova nell’inferno senza speranza e il raccomandargli il suo “Tesoro” ci racconta di una corta vista tipica di un maestro immerso nell’effimero dei saperi mondani…

Per il ciclo “DANTE 700”, in collaborazione con il Servizio Biblioteche e Archivi

Scarica il pieghevole [DANTE 700 Programma completo](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dLgSVQf%269%3dS%269%3dXNXNd%26B%3dTOgV%26M%3d3QGHD_Onuk_Zx_Jlzm_T1_Onuk_Y33C05AwFyD4L.zG8RA7.1B.6L_Cxpr_MC0GyR97D_Onuk_Y350O2_Jlzm_T3v8x1I64_Cxpr_MC1.H3M_Esnw_P8x_Onuk_Z1FASiv%26y%3dJHKG0O.FzQ%266K%3dLaTVO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

► L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli è consentito con Green Pass e mascherina.

Per assistere alle dirette o rivederle in differita sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube del Servizio Biblioteche [https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dNcDUSb%26t%3dR%26A%3dT9WPZ%26w%3dSQcG%26L%3d5M2GF_KYtm_Vi_InvX_S3_KYtm_UnNJP.7FHM332.6wD_Etaq_O9k9xGv69_KYtm_UnvZT_i97gOsgVU8dWCqKL2x4iGaY0%26l%3dDHL44O.GmK%266L%3d9UTWB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d4eDa9d%26t%3dX%26q%3dV9c6b%26w%3dY7eG%26R8d6i%3dkO2M_uvaw_66_zxVu_0C_uvaw_5AiOfCq9l7tFr.8wJxIm.Ch.D2%26A%3dpP1SfW.vBw%26D1%3dX7bBa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

PUBBLICA ISTRUZIONE – Quadruplicata l’offerta degli anni precedenti. Assessore Kusiak: “Manifestazione che ha regalato momenti di festa ai bambini e alle famiglie, facendo visita ai territori fino ad ora non coinvolti”

[‘Estate bambini 2021’, conclusa positivamente con le tappe nelle frazioni l’edizione della ripartenza](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d8h7VCg%26m%3dS%26u%3dY2X0e%26p%3dTAh0%26M%3doRuH_yyTr_09_ssZx_38_yyTr_9DxO4.AsGu9d3jMnMuC.jL_yyTr_9DoG1G1Al_PRuW_ZgV0Y7W_yyTr_9DdGuAmMz9-o7sJf-8y91AvLj-6p-DfJy9s3-sCeA7GpFl-Bj-7zRbLl-0bEiGoA-kCmDh-PjHhPu7uXb.01Km%266%3dtStNjZ.o71%26Gt%3dSAe53h9bV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-10-2021

Si è conclusa l’edizione 2021 di ‘Estate Bambini’, la manifestazione per bambini e famiglie che in questo anno particolare ha saputo adattarsi alle complessità delle misure anti Covid-19 e alle conseguenti restrizioni, e si è rilanciata – dopo un anno di sospensione per l’emergenza sanitaria – con una formula che ha superato nel tempo e nello spazio tutte le precedenti.

Estate Bambini è un’iniziativa del Comune di Ferrara, gestita dal Consorzio RES – Riunite Esperienze Sociali, in particolare le cooperative CIDAS, Il Germoglio e Le Pagine, in collaborazione con l’associazione CIRCI – Centro di Iniziativa e Ricerca sulla Condizione dell’Infanzia, ed è stata realizzata grazie al supporto dei volontari di IBO Italia.

Sono stati in tutto 20 gli appuntamenti che hanno coinvolto Estate Bambini da agosto ad ottobre, quadruplicando l’offerta degli anni precedenti, facendo uscire per la prima volta la manifestazione dal centro della città di Ferrara – Sala Estense, Chiostro di San Paolo, Biblioteca Casa Niccolini, Giardino di Palazzo Paradiso, Piazza XXIV Maggio e Parco Pareschi – per portarla nelle sue frazioni: San Martino, Quartesana, Barco e Porotto.

Dopo la prima settimana di spettacoli e laboratori per bimbe e bimbi che si sono svolti dalle 16:30 alle 22:30, la novità di questa edizione è stata la Biblioape con a bordo libri e cantastorie, che per quattro settimane ha raggiunto le scuole del territorio per coinvolgere la mattina ed il pomeriggio piccoli e grandi nella narrazione animata di fiabe e racconti della tradizione, ed ha offerto la possibilità di prendere in prestito i libri della biblioteca del Centro per le Famiglie Isola del Tesoro.

Sono 15 le realtà di artisti, compagnie teatrali, educatori e animatori che hanno proposto performance, atelier, giochi, intrattenimento e letture, coinvolgendo ed emozionando i partecipanti.

L’organizzazione ha sempre garantito sicurezza e rispetto delle norme anti contagio, che nel rispetto delle capienze di ciascun spazio hanno riscontrato una ampia partecipazione da parte dei bambini e le loro famiglie, registrando il sold out per le attività a numero chiuso.

“Siamo felici di aver riportato in piazze, chiostri, parchi e giardini della città, oltre che nelle scuole delle frazioni un’offerta di intrattenimento per i piccoli che tanto è mancata lo scorso anno. Assieme all’Amministrazione ed ai servizi educativi e per le famiglie comunali abbiamo raccolto questa importante sfida per tornare a riunire bambini e famiglie, riattivando le occasioni di socialità e di partecipazione ad attività ludico educative all’aperto, contribuendo al benessere delle nostre comunità”, ha spiegato Elias Becciu, presidente del Consorzio RES.

“Grande soddisfazione per la manifestazione che ha regalato momenti di festa ai bambini e le loro famiglie durante tutto il mese di settembre e facendo visita ai territori fino ad ora non coinvolti. – ha affermato l’assessore all Pubblica Istruzione Dorota Kusiak – L’edizione di quest’anno ha rappresentato un vero e proprio viaggio, fatto insieme, tra i chiostri, piazze e cortili del centro storico e delle frazioni proponendo iniziative coinvolgenti per grandi e piccoli e promuovendo anche la conoscenza dei servizi per l’infanzia e per la famiglia del Comune di Ferrara nella ampia gamma di proposte fruibili durante tutto l’anno.”

Foto in alto: l’assessore Kusiak insieme ad animatori e operatori durante la prima iniziativa delle frazioni alla scuola dell’infanzia di San Martino con la Biblioape.

(Comunicazione a cura Assessorato alla Pubblica Istruzione Comune di Ferrara – Settore Educativo e Inclusione e Lavoro)

FESTA LEGALITA’ E RESPONSABILITA’ – Da venerdì 22 (ore 16) a domenica 24 ottobre 2021 in vari spazi della città di Ferrara

[La Festa della Legalità 2021 punta l’attenzione su diritti e responsabilità](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d2bBY7a%26r%3dV%26o%3dS7a4Y%26u%3dW5bE%26P%3diLzK_ssYu_43_xvTr_8A_ssYu_383Rx.5xJo3i6dGsPo7.oO_ssYu_38tJuA6Df_JWxQ_TlY4SBX_ssYu_38l0t6b3gLg-9fDr6-m7m6mAz6-3b8V-bLz0oRoJo7-yP-eAxDuLo-0-s7yKpFy6cArDu3.nOnD%26j%3dHvK283.FkO%26jK%3d7Y8V0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-10-2021

“Legalità, Responsabilità e Diritti” sono i temi al centro della XII edizione della Festa della Legalità, in programma da venerdì 22 a domenica 24 ottobre 2021. L’iniziativa è stata presentata lunedì 18 ottobre 2021 nella residenza municipale. All’incontro con i giornalisti sono intervervenuti il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Nicola Lodi; l’assessore alle Politiche Giovanili Micol Guerrini; i membri dell’organo del Garante per la Disabilità Carlos Dana e Davide Conti; la referente dello spazio adolescenti della Biblioteca Casa Niccolini Wally Panizzolo; la presidente di Arci Ferrara Francesca Audino; il vicepresidente del Consorzio Factory Grisù Daniele De Rosa; Anna Lugaresi del Centro di Mediazione del Comune di Ferrara.

“Tre giorni bellissimi e importanti – ha sottolineato il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Nicola Lodi – per un’iniziativa che come amministrazione abbiamo iniziato a curare due anni fa, con l’obiettivo di ampliare lo sguardo su tutte le tematiche legate a questi temi e di allargare la partecipazione a tutte le associazioni che possono dare il loro contributo. L’idea nuova è stata quella di inserire il concetto di diritto come elemento da valorizzare. Ricordo poi l’appuntamento di sabato 23 ottobre alle 9, che è dedicato a ‘Illegalità d’esportazione’ con la presenza del questore, della docente Fiamma Terenghi dell’Università di Trento e della giornalista Floriana Bulfon, dove si parlerà di evidenze investigative e ricerche scientifiche che riguardano la micro e la macro criminalità straniera organizzata”.

L’assessore alle Politiche Giovanili Micol Guerrini ha ricordato l’appuntamento di venerdì 22 ottobre alle 16, dedicato al rapporto dei giovani con l’immagine sui social “dove l’obiettivo è quello di dare pillole informative ai ragazzi e ai genitori in merito all’utilizzo di questi nuovi e potenti canali di comunicazione”.

Il rappresentante dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili Anmic Ferrara nonché membro dell’organismo di Garante per la Disabilità Carlos Dana ha poi lanciato la sfida a partecipare e diffondere più informazione possibile su un appunatmento che – ha fatto notare – “mette insieme due tabù dei quali si ha sempre imbarazzo a parlare e che quando vengono associati sono più che mai scottanti come quello di ‘Disabilità e sessualità’. Anziché spiegare il contenuto di un incontro, che vuole aprire la strada per il riconoscimento di un diritto, chiedo a ciascuno di voi se ritente che il sesso sia un elemento importante nella vostra vita e quanto ritenete che conti, tra le priorità della vostra esistenza, ricevere e dare affetto? È fondamentale dare visibilità a questo appuntamento, perché più Comuni virtuosi accetteranno questa sfida e più riusciremo a miglirare una situazione che in alcuni paesi stranieri è diventare parte della consapevolezza sociale”.

Programma:

– venerdì 22 ottobre, ore 16, Factory Grisù (via Poledrelli 21, Ferrara) – “I giovani sui social”;

– venerdì 22 ottobre, ore 18, Factory Grisù (via Poledrelli 21, Ferrara) – “Disabilità e sessualità”;

– venerdì 22 ottobre, ore 21, Factory Grisù (via Poledrelli 21, Ferrara – proiezione del film “Because of my body”;

– sabato 23 ottobre, ore 09, Sala del Consiglio Comunale del Comune di Ferrara (piazza Municipio 2, Ferrara) – “Illegalità d’esportazione”;

– sabato 23 ottobre, ore 15, Biblioteca per ragazzi Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara) – “Disarmiamo le mafie. Il nostro viaggio. Presentazione del calendario della legalità”;

– domenica 24 ottobre 2021, ore 10.30, campo polivalente (Parco Marco Coletta, Ferrara), torneo di calcetto quadrangolare dal titolo “LeGADlità”.

L’ingresso a tutte le iniziative è libero, con green pass.

—————————————————-

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – La Festa della Legalità e della Responsabilità si presenta, da dodici edizioni, come un punto di riferimento e di elaborazione culturale per la città di Ferrara.

La Festa è organizzata dal Comune di Ferrara (Ufficio Sicurezza Urbana/ Centro di Mediazione) e realizzata grazie ai contributi dell’Area Sicurezza urbana e legalità della Regione Emilia Romagna per l’anno 2021 che hanno finanziato il progetto “Legalità a Ferrara: percorsi, strumenti e metodi” (ex LR 24/2003 Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabile).

La Festa è realizzata in collaborazione con il Coordinamento di Ferrara di Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Ufficio Stampa del Comune di Ferrara, Avviso Pubblico – Enti Locali e Regioni per la Formazione Civile contro le mafie, Presidio di Libera del Centopievese, Garante per la Disabilità del Comune di Ferrara, Biblioteca Casa Niccolini del Comune di Ferrara, Factory Grisù, Hangar Birrerie.

L’edizione di quest’anno presenta una particolarità importante, che la caratterizza fortemente: si è scelto infatti di approfondire il focus, legando tra loro in modo indissolubile i concetti di legalità, responsabilità e diritti. E’ infatti responsabilità sia dei singoli cittadini che delle istituzioni riflettere su quegli ambiti in cui il rapporto tra questi tre concetti fondamentali è ancora incerto e influenza negativamente l’esistenza di tante persone.

È questa infatti la motivazione alla base di due dibattiti che caratterizzano la giornata di venerdì 22 ottobre, a Factory Grisù (Via Poledrelli 21). Alle 18, dopo i saluti istituzionali di Nicola Lodi (Vicesindaco) e Cristina Coletti (Assessore alle Politiche Sociali) si affronterà, insieme a Max Ulivieri (ideatore e responsabile del progetto Lovegiver.it) e il Garante per la Disabilità del Comune di Ferrara, Carlos Dana, l’avvocato Federico Donelli e la psicoterapeuta Paola Perini, il tema del “diritto alla salute e al benessere psicofisico e sessuale” per le persone disabili, in un’iniziativa dal titolo: “Disabilità e sessualità: la strada (accidentata) per il riconoscimento di un diritto”.

Si approfondirà l’esperienza dell’ O. E .A.S. (Operatore all’assistenza all’emotività, all’affettività e alla sessualità), figura professionale che supporta le persone diversamente abili a sperimentare l’erotismo e la sessualità, oltre che all’affettività. A oggi, tale professionalità non viene ancora riconosciuta dal punto di vista legislativo (e per questo interverrà l’avvocato Federico Donelli), al contrario di altri paesi europei, creando di fatto “l’emarginazione affettiva e relazionale che etichetta le persone con disabilità, sia di carattere fisico che di natura psichica, come eterni bambini (…) violando con ciò diritti costituzionalmente garantiti.” (Ddl S. 1442).

Sarà presente anche Caterina Di Loreto, OEAS formata, per parlare della sua esperienza in prima persona.

Dopo l’apericena presso Hangar Birrerie, alle 21, con l’introduzione di Max Ulivieri e Carlos Dana, verrà proiettato il film “Because of my body” di Francesco Cannavà, in cui si documenta appunto, tramite l’esperienza di Claudia, l’approccio con un lovegiver e tutte le scoperte e le difficoltà di questa esperienza. Si consiglia la visione ad un pubblico adulto. Sarà presente il regista.

Alle 16, invece, sempre a Factory Grisù (Via Poledrelli 21) il “fil rouge” legalità – responsabilità- diritti riguarderà i giovani e l’uso consapevole e responsabile delle immagini sui social. Organizzato grazie alla collaborazione con l’U.O. Nuove Generazioni dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ferrara. L’iniziativa “I giovani sui social tra legalità e responsabilità: istruzioni per l’uso” intende, attraverso un approccio dinamico e interattivo, consegnare agli educatori e ai genitori delle “pillole di conoscenza” e “approcci pratici” per districarsi nel mondo dell’utilizzo delle immagini e sulle conseguenze legali e psicologiche che porta con sé. Introdotti dal noto comico e attore Gianni Fantoni, saranno presenti Sabina Tassinari, Responsabile U.O. Nuove Generazioni Comune di Ferrara, Rita Bertoncini (CNA Ferrara), Nicola Minelli (Associazione Oltre le Mura), Mario Zappaterra (Area Giovani Comune di Ferrara) e Cristiano Romani (Cooperativa Il Piccolo Principe).

Sabato 23 ottobre, invece, nella nella Sala del Consiglio Comunale (piazza Municipio 2, Ferrara) è in programma il seminario di formazione rivolta ai giornalisti ma aperta a tutti i cittadini interessati “Illegalità d’esportazione: le dinamiche della micro e macro criminalità organizzata straniera nelle cronache giornalistiche alla luce di ricerche scientifiche ed evidenze investigative. Dati, deontologia, esperienze”. L’iniziativa è a cura dell’Ordine Giornalisti e della Fondazione Giornalisti dell’Emilia-Romagna in collaborazione con il Comune di Ferrara – Ufficio Stampa.

Saranno presenti la ricercatrice Fiamma Terenghi, che relazionerà sull’aggiornamento della ricerca che riguarda “Gruppi criminali nigeriani in Italia: focus aggiornato Ferrara ed Emilia-Romagna”, ricerca già presentata in occasione del 21 marzo “Giornata della memoria e dell’impegno in memoria delle vittime innocenti di tutte le mafie”, aggiornata con gli ultimi fatti di cronaca giudiziaria alla luce del processo sul clan mafioso Vikings, in corso presso il Tribunale di Bologna.

Interverrà anche la giornalista Floriana Bulfon e Giovanni Rossi, presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna. Coordina il seminario Alessandro Zangara, Responsabile Ufficio Stampa del Comune di Ferrara.

Sarà presente inoltre anche il Questore Cesare Capocasa che, insieme al Vicesindaco Nicola Lodi, premierà il “Cittadino Responsabile 2021”.

Sabato 23 ottobre alle 15, alla Biblioteca Comunale per ragazzi “Casa Niccolini” (via Romiti 13, Ferrara), si terrà invece l’iniziativa: “Disarmiamo le mafie. Il nostro viaggio. Presentazione del calendario della legalità”, tappa finale di “Disarmiamo le mafie”, percorso svolto durante l’a.s. 2020/21 dal Coordinamento di Ferrara di Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie in collaborazione con il Coordinamento per l’Emilia-Romagna di Libera, l’IIS Remo Brindisi e l’IIS Carducci. Il percorso ha coinvolto più di 100 studenti sull’intero territorio ferrarese. “Disarmiamo le mafie” si è svolto nell’ambito di conCittadini 2021, progetto regionale di cittadinanza responsabile promosso dall’Assemblea Regionale Emilia Romagna.

Alla Biblioteca Casa Niccolini, inoltre, al piano terra, sarà esposto un percorso bibliografico per l’educazione e la diffusione della legalità: nella convinzione che le storie abbiano un ruolo fondamentale nella comprensione della realtà e siano strumenti utili anche per promuovere i valori della giustizia, della responsabilità, della libertà, della legalità, tra le giovani generazioni. La bibliografia tematica presenterà contributi di vario genere: libri (fumetti, graphic novel, biografie, romanzi, albi illustrati) e film; sarà esposta dal 23 ottobre 2021 al 6 novembre 2021.

Non poteva mancare, infine, lo sport, come presidio di legalità. Domenica 24 ottobre, alle 10.30, presso il Campo Polivalente del Grattacielo, dopo il “calcio d’inizio” dell’assessore allo Sport Andrea Maggi, si terrà il torneo di calcetto quadrangolare dal titolo “LeGADlità”.

INTERROGAZIONI – Presentate dai gruppi Azione civica e Misto del Consiglio comunale di Ferrara

[Richieste in merito alla riapertura del Museo Civico di Storia Naturale e all’attività del Garante per le persone con disabilità](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dLhBZQg%26r%3dW%269%3dY7bNe%26u%3dXOhE%26Q%3d3RzL_CyYv_N9_xwnx_8B_CyYv_MD3SH.AxK99i7xMsQ9C.oP_CyYv_MDtKEG6Ez_PWyk_ZlZNYBb_CyYv_MDoJ.7v9g3RsH%26y%3dK1OGA8.JzR%26oO%3dLbCZO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-10-2021

Questa l’interpellanza pervenuta agli uffici comunali:

– La consigliera Roberta Fusari (Gruppo Azione Civica del Consiglio comunale di Ferrara) ha interrogato il sindaco Alan Fabbri e l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni in merito alla riapertura del Museo Civico di Storia Naturale

– La consigliera Anna Ferraresi (Gruppo Misto del Consiglio comunale di Ferrara) ha interrogato il sindaco Alan Fabbri e l’assessore alle Politiche Sociali e Abitative Cristina Coletti in merito all’attività del Garante per le persone con disabilità

– La consigliera Anna Ferraresi (Gruppo Misto del Consiglio comunale di Ferrara) ha interrogato il sindaco Alan Fabbri e l’assessore alle Attività Produttive Angela Travagli in merito all’attività del Garante per le persone con disabilità

>> Pagina riservata alle interpellanze/interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali e relative risposte (a cura del Settori Affari Generali/Assistenza agli organi del Comune di Ferrara) all’indirizzo https://old.comune.fe.it/5216/interrogazioni-e-interpellanze

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 20 ottobre 2021 alle 12 sala dell’Arengo del palazzo Municipale a Ferrara

[Presentazione della stagione sportiva 2021-2022 della Despar 4 Torri Ferrara di pallacanestro](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dChAWHg%26q%3dT%26z%3dY6YEe%26t%3dUFhD%26N%3dtRyI_4yXs_E9_wtex_79_4yXs_DD2P9.AwHz9h4oMrNzC.nM_4yXs_DDsH6G5Bq_PVvb_ZkWEYAZ_4yXs_DDuKq4m9fQjG695B1Lj.A6Kq%267%3dySxOoZ.s86%26Gx%3dTFe9W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-10-2021

Mercoledì 20 ottobre 2021 alle 12 nella sala dell’Arengo di Palazzo Municipale a Ferrara si terrà una conferenza stampa per presentare ufficialmente la stagione sportiva 2021-2022 della Despar 4 Torri Ferrara di pallacanestro, alla presenza degli sponsor della società.

All’incontro con i giornalisti interverranno il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, il vicesindaco di Ferrara Nicola Lodi, gli assessori comunali allo Sport Andrea Maggi, al Patrimonio Angela Travagli e all’Ambiente Alessandro Balboni, il Presidente della Pallacanestro 4 Torri Luigi Moretti.

(Convocazione a cura degli organizzatori Pallacanestro 4 Torri)

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 20 ottobre 2021 alle 12.30 sala degli Arazzi della residenza comunale di Ferrara

[Presentazione delle iniziative per celebrare il “60esimo dell’attività della Torrefazione Krifi”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dJbSYOa%269%3dV%267%3dSNaLY%26B%3dWMbV%26P%3d1LGK_Aspu_L3_Evlr_OA_Aspu_K8JRF.5EJ73z6vG0P77.6O_Aspu_K8AJCAMDx_Jnxi_T3YLSSc_Aspu_K8CMx6t3xK2IC3MD8F2.CCE9%269%3d6MFQvT.A0C%26AF%3dVMYQY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-10-2021

Mercoledì 20 ottobre 2021 alle 12.30, nella sala degli Arazzi della residenza comunale di Ferrara, si terrà una conferenza stampa per illustrare le iniziative promosse per celebrare il “60esimo dell’attività della Torrefazione Krifi”, l’azienda cittadina fondata nel 1961 da Antonio Filippini.

All’incontro con i giornalisti interverranno gli assessori del Comune di Ferrara alle Attività Produttive Angela Travagli e al Commercio Matteo Fornasini, insieme a Mauro Baroni (Amministratore delegato Krifi), Guido Baroni (responsabile Sviluppo e Marketing Krifi) e Luigi Cecchi (presidente e AD Delphi International).

POLITICHE GIOVANILI – In programma su meet.google.com martedì 28 ottobre dalle 15 alle 17. Aperte le iscrizioni

[Con Osservatorio Adolescenti un Webinar per illustrare i dati della ricerca “Noi adolescenti al tempo della pandemia”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d8gJUCf%26z%3dR%26u%3dXEW0d%263%3dSAgM%26L%3doQ8G_yxgq_08_6rZw_F7_yxgq_9CAN4.06Fu8q2jL1LuB.wK_yxgq_9C2F1FD0l_OetW_YtU9eLT_yxgq_9CqFu-L7JlO021L60v-8rFsB74lK80-2K-A6iF22y-FzC2P8IhOs-0-k880-kBzCh-Ow4lOq2-uLw-2kLz6z0sE1F-oC-1B1Gv-AsCs8-422h8ouAsDp8.vKtI%26r%3dD2P049.KsK%26pP%3dEUDaH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-10-2021

Anche quest’anno l’Osservatorio Adolescenti dell’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ferrara ha svolto la tradizionale ricerca sulle giovani generazioni in collaborazione con la Regione Emilia Romagna. L’ambito affrontato, sul tema “Noi adolescenti al tempo della pandemia”, riguarda un campione di quasi 21mila giovani dagli 11 ai 19 anni e ha fatto emergere dati interessanti su comportamenti, emozioni, stili di vita, opportunità e criticità, didattica a distanza.

La ricerca sarà presentata nel corso di un Webinar in programma su meet.google.com martedì 28 ottobre 2021 dalle 15 alle 17. Interverranno all’incontro Micol Guerrini assessore comunale alle Politiche Giovanili, Sabina Tassinari del Comune di Ferrara (presentazione), Mariateresa Paladino della Regione Emilia Romagna (Quali suggerimenti dagli adolescenti per una ripartenza), Chiara Saraceno docente di Sociologia della famiglia all’Università di Torino, esperta di politiche familiari, minori, donne e giovani (commento dei dati presentati).

(Comunicazione a cura U.O Nuove Generazioni – Servizio Istruzione, Formazione, Educazione

del Comune di Ferrara)

CULTURA – Terminato il restauro realizzato nell’ambito del progetto ‘Opera Tua’

[Al Museo della Cattedrale di Ferrara la ‘Sacra Famiglia’ del Cavalier d’Arpino torna a risplendere nei suoi colori originari](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dDbRaIa%268%3dX%261%3dSMcFY%26A%3dYGbU%26R%3duLFM_5sow_F3_Dxfr_NC_5sow_E8IT0.5DL13y8pG9R17.5Q_5sow_E80L7ALFr_Jmzc_T2aFSQg_5sow_E8DB6LwR53F8-pG0-L37D8-7Mw-In-Kw053-28zA3Iv3-zBy-5wSnD5B5-6wO3A0L-q78-J8K1L-q78In-5wQ77zOnD1-Av-81O53D8.uL98n3wI%26q%3dEGP95N.KrL%265P%3dDVSaG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-10-2021

Colori come voci che risuonano vividi, in un dialogo con lo spettatore animato da un rinnovato vigore. Sono quelli della ‘Sacra Famiglia’ di Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d’Arpino (1568-1640), che, dopo l’accurata opera di restauro da poco terminata, si offrono agli occhi dei visitatori del Museo della Cattedrale di Ferrara nelle loro originarie tonalità. “Un intervento che – come sottolineato dal direttore dello stesso Museo, Giovanni Sassu – ci consente ora di apprezzare appieno la grande qualità e le superbe cromie di questo meraviglioso dipinto, datato 1627 circa. Un’opera ancora figlia del Manierismo, inteso come forma di straordinario intellettualismo; quindi un’opera clamorosamente in ritardo sui tempi della storia dell’arte, ma, in quanto tale, affascinantissima e senza tempo”.

L’intervento, eseguito dalla restauratrice Sonia Radicchi, si è reso possibile grazie a ‘Opera Tua’, un progetto per la valorizzazione dei beni culturali italiani di Coop Alleanza 3.0, realizzato in collaborazione con Fondaco Italia, l’Associazione Beni Italiani Patrimonio Unesco e il patrocinio del Touring Club Italiano. Nell’ambito di ‘opera Tua’, il dipinto ferrarese ha vinto la ‘sfida’ con Parma lanciata da Coop Alleanza 3.0, grazie ai numerosi voti ricevuti via web dai soci Coop, che le hanno permesso di ottenere l’importante supporto per il suo recupero. Il restauro si è svolto con la supervisione del Museo della Cattedrale e sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (con funzionario responsabile Donatella Fratini).

Rientrato a far parte del percorso espositivo del Museo della Cattedrale, nella sala in cui troneggia la celebre scultura della ‘Madonna della Melagrana’ di Jacopo della Quercia anch’essa di recente restaurata, il tondo della ‘Sacra Famiglia’ del Cavalier d’Arpino è stato ufficialmente presentato oggi alla stampa nella sua rinnovata veste. Assieme a Giovanni Sassu, erano presenti il presidente del Capitolo della Cattedrale mons. Ivano Casaroli, l’assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli, la consigliera di amministrazione di Coop Alleanza 3.0 Patrizia Luciani, il presidente di Fondaco Italia Enrico Bressan e il presidente di Legacoop Estense Andrea Benini.

“Il Museo della Cattedrale – ha ricordato l’assessore Gulinelli – è gestito assieme dal Capitolo della Cattedrale e dall’Amministrazione comunale grazie a una convenzione che ben funziona fin dal 1929 e, tra i musei di Ferrara, è forse quello più impegnato nel coinvolgimento della società civile. Oggi questo dialogo si è ulteriormente allargato con il restauro della tela del Cavalier d’Arpino, realizzato grazie alla bella iniziativa ‘Opera Tua’ e ai 14mila voti dei soci Coop a favore di Ferrara. L’Amministrazione comunale ha così voluto offrire un’agevolazione ai soci Coop Alleanza 3.0, che potranno accedere al Museo della Cattedrale con tariffa ridotta (3 euro al posto dei 6 euro del biglietto intero) da domani e fino al 21 novembre prossimo. Un modo pensato per dare la possibilità a chi, di fatto, ha finanziato il restauro di ammirare di persona gli esiti del bellissimo lavoro realizzato”.

“Come ci suggerisce il processo del Sinodo dei vescovi appena iniziato – ha dichiarato mons. Casaroli -, quella dell’imparare a camminare insieme è un’idea feconda, perché, prima ancora della meta, mette in primo piano la capacità e la voglia di creare squadra e di scoprirsi portatori degli stessi desideri. Per la comunità cristiana indire il Sinodo significa mettersi in cammino nella convinzione, antica e sempre nuova, che ciò che è di tutti deve essere trattato da tutti e approvato da tutti. Di questo cammino il Museo della cattedrale è uno dei simboli più belli che abbiamo nella nostra città, perché è il frutto della scoperta che l’insieme vale più della somma delle parti. Un insieme che mi sento di chiamare armonia, pensando proprio all’opera restaurata del Cavalier d’Arpino e alla sala in cui è stata posta, assieme alla scultura di Jacopo della Quercia. La sacrestia della chiesa di San Romano è diventata così la ‘sala dell’Armonia’, per la bellezza che contiene e che ispira”.

“Il restauro – ha ricordato ancora Sassu – non è soltanto un’attività che serve a preservare le opere, ma è anche una disciplina di conoscenza delle opere stesse. E nel caso della ‘Sacra Famiglia’ del Cavalier d’Arpino ci ha permesso di scoprire importanti particolari evidentemente modificati in epoca settecentesca per ‘mutamenti del gusto’. Come il globo, simbolo del mondo, che è ora riemerso sotto il braccio del bambino e che era stato trasformato in un cuscino. Particolari che rendono ancora più affascinanti opere come questa, frutto della maestria di autori solo apparentemente ‘minori’ della nostra storia dell’arte”.

Soddisfazione per il risultato ottenuto con il progetto ‘Opera Tua’ che ha permesso il restauro della ‘Sacra Famiglia’ è stata espressa anche da Patrizia Luciani e da Enrico Bressan che hanno sottolineato l’attaccamento al territorio e al suo patrimonio artistico dimostrato dai soci Coop ferraresi, attraverso i numerosi voti espressi a sostegno del museo della Cattedrale, “a dimostrazione che l’arte e la cultura sono ancora al centro degli interessi delle persone, anche in questo particolare periodo”.

LA SCHEDA

L’opera e il suo autore

Esponente del tardo manierismo, molto attivo tra Roma e Napoli, Giuseppe Cesari detto Cavalier d’Arpino (1568-1640), era definito ai suoi tempi «pittore unico, rado ed eccellente, di altissima reputazione». È noto per la sua carriera prolifica al servizio di papi e imperatori e, soprattutto, essere stato il primo maestro romano di Caravaggio.

La “Sacra Famiglia” è un’opera seducente della piena maturità dell’artista. Già nella collezione romana del cardinale Girolamo Crispi, raggiunge Ferrara quando quest’ultimo divenne vescovo di Ferrara tra il 1743 al 1746. Donato alla Cattedrale dopo la morte del religioso, il dipinto entra nella collezione del Museo sin dalla sua fondazione nel 1929.

Didascalie immagini:

Fig. 1 – Giuseppe Cesari detto il Cavalier d’Arpino, Sacra Famiglia (1627 circa), olio su tela, Ferrara, Museo della Cattedrale (dopo il restauro)

Fig. 2 – L’opera del Cavalier d’Arpino prima del restauro

Fig. 3 – La figura del Bambino prima e dopo il restauro

Fig. 4 – Particolare del collo della Vergine prima del ritocco pittorico

Fig. 5 – Particolare del collo della Vergine durante il ritocco pittorico

Fig. 6 – Particolare della gamba di Gesù Bambino durante il ritocco

Fig. 7 – Particolare della gamba di Gesù Bambino a ritocco ultimato

Fig. 8, 9, 10 – Immagini della presentazione del 18 ottobre 2021

BANDO DI GARA – Tutta la documentazione consultabile sul sito del Comune di Ferrara e sul Sater

[Procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi per l’Amministrazione comunale](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d8dBZCc%26r%3dW%26u%3dU7b0a%26u%3dXAdE%26Q%3doNzL_yuYv_05_xwZt_8B_yuYv_903S4.7xKu5i7jIsQu9.oP_yuYv_90tK1C6El_LWyW_VlZ0UBe_yuYv_90vNv7h5g7k02Lg.D1Gr%260%3dtOyRjV.tA1%26Cy%3dWAa0Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-10-2021

La seduta pubblica di apertura delle offerte è programmata per il 10 novembre 2021 alle 9. Si precisa che, a seguito delle norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19 e fintanto che tali norme rimarranno in vigore, le sedute pubbliche previste dovranno svolgersi esclusivamente attraverso la piattaforma SATER a cui ciascun concorrente potrà collegarsi.

[Riparte l’Università per l’educazione permanente, martedì 26 ottobre a Portomaggiore](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dCZEXHY%26u%3dU%26z%3dQ0ZEW%26x%3dVFZH%26O%3dtJ3J_4qbt_E1_1uep_A0_4qbt_D66Q9.31Iz1l5oEvOz5.rN_4qbt_D6wI699Cq_HZwb_RoXEQFd_4qbt_D61C211Nq-KwC851MuJj-Fq447mPrIz5-y94CjHqD39-2E1N1CjAs9xLq-CjL65mC-DV-xN6EkLq-RIVC.83Gx%264%3dvO5LlV.z53%26C5%3dQCaF5m1jT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-10-2021

L’Utef riparte. L’Anno accademico dell’Università per l’educazione permanente si aprirà a Portomaggiore martedì 26 ottobre 2021 alle 15.30, nell’aula multimediale dell’Istituto Superiore “Rita Levi Montalcini”, con la prolusione tenuta dal professor Nicola Badolato e dalla professoressa Paola Gnani, dal titolo “Sempre pronti a una nuova idea e a un antico vino”: Milva e “L’opera da tre soldi” di Brecht e Weill.

Il lungo periodo di interruzione causato dall’emergenza sanitaria non ha provocato disinteresse nei soci, anzi ha accresciuto ancor più il desiderio di ampliare e diversificare le conoscenze nei vari ambiti del sapere. I lunghi momenti di isolamento causati dai vari lockdown hanno inoltre accresciuto l’esigenza di trovare occasioni tese a facilitare le relazioni interpersonali; questa attività di relazione è altrettanto importante di quella della conoscenza, importante perché si possono scoprire e condividere affinità elettive, interessi e passioni comuni.

I rapporti di collaborazione tra Utef e le amministrazioni comunali si sono ulteriormente rafforzati al fine di trovare un’ampia sinergia finalizzata alla soluzione di problematiche logistiche ovviamente legate alla situazione pandemica. Tale sinergia ha permesso di raggiungere risultati significativi relativamente alle sedi delle lezioni, sedi in alcuni casi prestigiose, sottolineando così l’importante ruolo culturale che Utef svolge nel territorio della città e della provincia.

[Manutenzione strade, completati lavori in via dei Baluardi. Si chiude primo ciclo interventi: 12 strade interessate per 700mila euro. Assessore Maggi: “Nel complesso 2,8 milioni di euro di investimenti per lavori, anche nel 2022”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d3f7T8e%26m%3dQ%26p%3dW2V5c%26p%3dR6f0%26K%3djPuF_twTp_57_sqUv_36_twTp_4BxMy.9sEp7d1eKnKpA.jJ_twTp_4BoEvE19g_NRsR_XgT5W8Q_twTp_4Bn1pQu5pVjEpA-tJt7e5-eKnFnAu1vE-m1xKs9-fAj-2cHv1t0j-Ik-9i9w0f-FtEnE-eEdBq-EoJgNw5pPj-Q4-OuHc0f-9pPfHgOt1vA-8ZBIjBc-AvHq-7tIgOtEtA-n1iCj-DgH-dEoLm5uOp-R0-IjBkKo9-fE-fKtK-e9-kJw5uPjCgJu9-n7wEtE-bDeDf-1c7bDgH-3Z4X.iJoH%26e%3dCwOw34.JfJ%26kO%3d2T9Z5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-10-2021

MANUTENZIONE STRADE, COMPLETATI LAVORI IN VIA DEI BALUARDI. SI CHIUDE PRIMO CICLO INTERVENTI: 12 STRADE INTERESSATE PER 700MILA EURO. ASSESSORE MAGGI: “NEL COMPLESSO 2,8 MILIONI DI EURO DI INVESTIMENTI PER LAVORI, ANCHE NEL 2022”

Ferrara, 18 ott – Completati i lavori di asfaltatura in via dei Baluardi – nel tratto da via Delle Chiodare a via San Maurelio -. L’intervento conclude il ciclo di manutenzioni stradali previste e già realizzate in dodici arterie del territorio tra città e frazioni. I lavori hanno richiesto un investimento di 700mila euro e sono stati realizzati dalla Ics (Impresa conglomerati strade). “Si chiude un primo ciclo di interventi con attenzione a tutto il territorio, mentre i lavori legati a un altro appalto di pari importo sono in corso, per dare continuità e sistematicità alle manutenzioni – dice l’assessore Andrea Maggi -. Quest’anno abbiamo stanziato, nel complesso, 2,8milioni di euro che consentiranno di migliorare la qualità delle strade tra città e frazioni, anche per il 2022”. Nello specifico, in questi mesi gli operai Ics hanno messo a punto nuove pavimentazioni, in città, in: via Caldirolo, viale Alfonso I d’Este, via Bologna (da piazza Travaglio alla cosiddetta rotatoria del Cavallo), via Nazario Sauro. Nelle frazioni manutenzioni sono state realizzate, nell’ambito di questo appalto, in: via Verona e via Pietro Braghini, entrambe a Pontelagoscuro. A Cona è concluso già da giorni – ed è stata realizzata anche la segnaletica orizzontale – la nuova pavimentazione del tracciato da 1,7 chilometri – nel tratto da via Aldo Moro a via Tambellina – e nelle vie: Norradino Galli, Umberto Sisti, Margherita Beloch e dell’Alloro. Inoltre interventi sono stati effettuati anche in via Bottazzi e in via Oscar Romero a Montalbano. Intanto continuano anche i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi – come ad esempio quelli di via della Grotta e in via Piangipane – e dei nuovi percorsi ciclopedonali, come il nuovo tratto di via Bologna, già terminato, e quello, in corso, in via Goretti. E nell’ambito degli interventi previsti nel Bando Periferie, è stata completata da pochi giorni, tra le altre cose, anche la nuova pavimentazione in porfido davanti al Meis, in via Piangipane.

(Ferrara Rinasce)

POLITICHE SOCIALI – Martedì 19 ottobre 2021 alle 12.30 al Centro di medicina Ferrara (via Verga 17)

[Presentazione del Protocollo d’intesa “Ferrara per la prevenzione”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dJZTbOY%260%3dY%267%3dQOdLW%26C%3dZMZW%26S%3d1JHN_Aqqx_L1_Fylp_PD_Aqqx_K6KUF.3FM7119vEAS75.7R_Aqqx_K6BMC9NGx_Ho1i_R4bLQUZ_Aqqx_K6DPx9t1yI3LC1NG8D3-BxB-DP8JCA8B0M-w9BRxIy-DxHF9A1-09-9H3TxDNG8D3.FCC0%26B%3d6KGTvR.BCC%269G%3dYMWRb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-10-2021

L’assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti interverrà alla presentazione del Protocollo d’intesa “Ferrara per la prevenzione” del Centro di medicina Ferrara e dell’associazione Lilt che si terrà martedì 19 ottobre 2021 alle 12.30 nella sede del Centro di medicina Ferrara (via Verga 17, Ferrara). L’iniziativa è finalizzata a sottolineare una collaborazione che prosegue oramai da tre anni, che prevede azioni concrete e iniziative divulgative rivolte alle donne ferraresi e che prevede l’apertura anche ad altre organizzazioni e associazioni che vorranno sottoscriverlo.

Diversi gli impegni dell’Ottobre Rosa in corso: dal percorso tumori cutanei per la lotta al melanoma alle visite senologiche gratuite per le giovani donne, dalla convenzione per le donne iscritte alla Lilt a un incontro informativo aperto alla cittadinanza e agli uomini in particolare, dal nuovo ambulatorio della prevenzione mensile gratuito gestito dagli specialisti Lilt al pacchetto di mammografie solidali con il nuovo mammografo 3D con tomosintesi.

Nell’occasione sarà anche presentata la campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno dal titolo #Anchioalpostosuo.

All’incontro con i giornalisti interverranno, oltre all’assessore Cristina Coletti, rappresentanti del Centro di medicina Ferrara e dell’associazione Lilt di Ferrara.

Giornalisti, fotografi e video operatori sono invitati

(Convocazione a cura del Centro di medicina Ferrara)

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 20 ottobre alle 10 sala dell’Arengo della residenza comunale di Ferrara

[Presentazione della VI edizione di “Autunno Ducale nelle Terre Estensi”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d0a7WEZ%26m%3dT%26w%3dR2YBX%26p%3dUCa0%26N%3dqKuI_1rTs_B2_stbq_39_1rTs_A7xP6.4sHw2d4lFnNw6.jM_1rTs_A7oH301Bn_IRvY_SgWBR8V_1rTs_A7qKn4j2bJfG321BxEf-7nCm4-50-f7rQjHw6-eB-jLuNwEp-744bEn-EfEu6-u81If-82KfG20.iMvC%26e%3dF4Jw6A.EfM%26rJ%3d2WFU5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-10-2021

(Comunicazione a cura di Pro Loco Ferrara)

Mercoledì 20 ottobre 2021 alle 10, nella sala dell’Arengo della residenza comunale di Ferrara, si terrà una conferenza stampa di presentazione della “VI edizione di Autunno Ducale nelle Terre Estensi”, manifestazione enogastronomica e culturale di Pro Loco Ferrara.

All’incontro con i giornalisti saranno presenti l’assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli, il presidente regionale dell’UNPLI Emilia Romagna Virgilio Garganelli, il presidente di Pro Loco Ferrara Andrea Morona, la vicepresidente di Pro Loco Ferrara e curatrice della manifestazione Monica Negrini e i presidenti delle Pro Loco di Mirabello, Sant’Agostino e San Carlo.

BIBLIOTECA BASSANI – Mercoledì 20 ottobre 2021 alle 16.45, nella Sala Ragazzi (via Grosoli 42 Barco – Ferrara). Aperte le prenotazioni

[Per ‘l’ora del racconto’ letture a bassa voce guidate per bimbi e genitori](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d0dDZEc%26t%3dW%26w%3dU9bBa%26w%3dXCdG%26Q%3dqN2L_1uav_B5_zwbt_0B_1uav_A05S6.7zKw5k7lIuQw9.qP_1uav_A0vK3C8En_LYyY_VnZBUEZ_1uav_A0xA17j5i-FwNj-8mH-15k9xH2K-u92P4Lm-7-k51Oj-Pw9n-A3Em52A-y9z-8rGjE-n-AmJrNwNr.B2Iu%268%3duQ2PkX.w92%26E2%3dUBcCX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-10-2021

Appuntamento con ‘Le isole dei lettori custodi’, letture a bassa voce guidate, mercoledì 20 ottobre 2021 alle 16,45 alla biblioteca comunale Bassani di Barco (via Grosoli 42 – Ferrara) per il nuovo incontro del ciclo ‘L’ora del racconto’ nella sala Ragazzi. Le lettrici volontarie dell’associazione Circi-Cerchio dei libri proporranno a genitori e bimbi dai 4 anni “storie libere per cuori intelligenti”.

► Per l’accesso del pubblico alle biblioteche è necessario esibire il [green pass](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dGZIWLY%26y%3dT%264%3dQDYIW%262%3dUJZL%26N%3dxJ7I9_Hdvf_Sn_Kgsc_Uv_Hdvf_Rs483uBr9oEyE.pH3K18.v5.vM_8qfs_H6EWMV_5tip_E9s55My6v6qPvH45-9884r-65Lv7GY-388-1p6u4rKu-1yEu-2v5292Mu3u8-6HrL097B-t5v-Ey25B-qByB47589I2-IuH-tEy-K784Jv-G5D-zN497B-4q1nt9-tKu51-IqI6%267%3d3K6OsR.180%2696%3dTJWGW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt). La disposizione non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni e alle persone con certificazione medica specifica

[Elezioni Cento, Sindaco Ferrara: “Congratulazioni a Edoardo Accorsi, pronti a collaborare per il bene del territorio”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dOgRZTf%268%3dW%26B%3dXMbQd%26A%3dXRgU%26Q%3d6QFL_Fxov_Q8_Dwqw_NB_Fxov_PCISK.0DKB8y71L9QBB.5P_Fxov_PC0KHFLE3_Omyn_Y2ZQXSa_Fxov_PC1H3W5KBF-yABQA-O7Kz71L-2AFOwNy-0AJ5OwPIIwV7L0E-y-BzKyOzK-y0yKFP5-LFL0P7-8-yK0Iw8COwN3-M1N-7I-xABB-zA0-Q1N7y8wFFFKFFA.DHJ8%260%3dARER1Y.0AH%26FE%3dWRdPZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-10-2021

ELEZIONI CENTO, SINDACO FERRARA: “CONGRATULAZIONI A EDOARDO ACCORSI, PRONTI A COLLABORARE PER IL BENE DEL TERRITORIO”

Ferrara, 18 ott – “Congratulazioni a Edoardo Accorsi, nuovo sindaco di Cento. Siamo pronti a collaborare e, sono sicuro, riusciremo a trovare sintesi – oltre ogni appartenenza politica – per il bene del territorio. I tempi che abbiamo vissuto hanno mostrato chiaramente quanto fondamentali siano la condivisione, l’ascolto e la convergenza istituzionale nel segno dell’interesse territoriale.

Nell’ambito di molte delle partite a cui stiamo lavorando – come i progetti del Pnrr – la progettualità di area vasta è fondamentale e la collaborazione tra Amministrazioni è un valore preziosissimo, da promuovere e da sostenere sempre. Grazie a Fabrizio Toselli che in questi anni, dal terremoto al Covid, ha vissuto e attraversato, sotto il profilo amministrativo, momenti di forte crisi e di grande complessità”. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri sull’esito delle elezioni a Cento.

(Comunicazione Sindaco)

CONSIGLIO COMUNALE – Assemblea convocata alle 15 – DIRETTA audio-video. DOCUMENTAZIONE e VOTAZIONI (seduta terminata alle 19)

[Il Consiglio comunale di Ferrara riunito lunedì 18 ottobre in videoconferenza](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d7cMbBb%263%3dY%26t%3dTHd9Z%266%3dZ0cP%26S%3dnMAN_xtjx_94_9yYs_ID_xtjx_89DU3.69Mt4t9iH4St8.zR_xtjx_895MzBGGk_Kh1V_Uwb9TJa_xtjx_89zJ-9g4riH5Qo03Gu-66K1GrJk-7z-DkK99x4-0G-xBBLoKr-J1GvBo-TO-MzM60x8.yRsE%26u%3dK1LCA8.GvR%26oL%3dHbCWK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-10-2021

CronacaComune del 14 ottobre 2021

Il prossimo Consiglio comunale di Ferrara si svolgerà lunedì 18 ottobre 2021 alle 15 in videoconferenza. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

La seduta si aprirà con la fase del ‘question time’ – interrogazioni a risposta immediata. Le interrogazioni saranno illustrate dai consiglieri Roberta Fusari-Azione Civica (segnaletica dei parcheggi) e Francesco Colaiacovo-PD (allestimento luminarie). Verranno poi discusse cinque delibere degli assessori Nicola Lodi, Matteo Fornasini e Marco Gulinelli. Nella fase conclusiva prevista la presentazione di una Mozione (gruppi Fe Cambia, FI, Lega) a sostegno dell’istituzione di una giornata dedicata alla vita nascente, di un Ordine del giorno (gruppi PD, Azione civica, Gente a Modo, M5S, Misto) sugli scontri a Roma del 9 ottobre 2021 e di una Mozione (gruppo Lega) per la richiesta di intitolazione di un luogo pubblico alla memora di Isidoro Fontana.

>> TUTTE LE DIRETTE E L’ARCHIVIO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI sono visionabili a questo indirizzo (indicizzate per data e tipo seduta) [https://www.comune.fe.it/consiglioweb](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dCfDVHe%26t%3dS%26z%3dW9XEc%26w%3dTFfG%26M3m7i%3dtP2H5_NYub_Yi_JcyX_Tr_NYub_XnO9S.kGyQv7.rA.qL_4war_DBkGzOq9xEwOq8%26l%3dE7O45D.JmL%26uO%3d9VIZB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A FONDO PAGINA

—————————————————————————————

Aggiornamento del 18 ottobre 2021

—————————————————————————————-

Questo l’ordine del giorno della seduta:

QUESTION TIME

>> PG 126214 – La consigliera Roberta Fusari (Azione civica) ha interrogato in merito alla segnaletica dei parcheggi. Ha risposto l’assessore alla Mobilità Nicola Lodi

>> PG 126630 – Il consigliere Francesco Colaiacovo (PD) ha interrogato in merito ai requisiti di manifestazione di interesse per allestimento luminarie natalizie. Ha risposto l’assessore Matteo Fornasini.

—————————————————————————————————–

DELIBERE

Assessore Nicola Lodi

La delibera è stata illustrata dall’assessore Lodi. Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri: Fusari (Azione Civica), Mantovani (M5S), Colaiacovo (PD), Zocca (Lega), Solaroli (Lega). Replica assessore Lodi. Per dichiarazioni di voto sono intervenuti i consiglieri Colaiacovo (PD), Fusari (Azione Civica), Solaroli (Lega), Maresca (Gente a Modo), Mantovani (M5S), Soffritti (FdI).

La delibera è stata approvata con 19 voti a favore (gruppi Lega, Ferrara Cambia, FdI. Forza Italia) e 11 voti contrari (gruppi PD, Azione Civica, Gente a Modo, M5S).

——————————————————————————

>> PG 114853/21 – Procedimento di approvazione del progetto definitivo di Hera S.p.A. denominato “Progetto per lì adeguamento del sistema fognario depurativo di Corlo e Malborghetto di Correggio” in Comune di Ferrara in variante al RUE e alla classificazione acustica (CLAC) – parere di competenza

La delibera, illustrata dall’assessore Nicola Lodi, è stata approvata all’unanimità.

——————————————————————————————-

Assessore Matteo Fornasini

>> PG 107993/21 – Ratifica da parte del Consiglio Comunale di Ferrara della delibera di Giunta Comunale n. GC-2021-341 del 31/08/2021 avente ad oggetto: Variazione di Bilancio in via d’urgenza al Bilancio di Previsione 2021-2023 – annualità 2021 – per iscrizione del trasferimento da parte di destinazione turistica Romagna di contributi di cui alla L.R. n. 4/2016 per iniziative di animazione ed intrattenimento turistico e promozione turistica di interesse locale.

Dopo la presentazione della delibera da parte dell’assessore Fornasini, è intervenuto il consigliere Mantovani (M5s)

La delibera è stata approvata all’unanimità

>> PG 113111/21 – Ratifica da parte del Consiglio Comunale di Ferrara della delibera di Giunta Comunale n. GC-2021-358 del 14/09/2021 avente ad oggetto: Variazione di Bilancio in via d’urgenza, al Bilancio di Previsione 2021-2023 per iscrizione del trasferimento statale di cui al decreto del Ministro per i Beni e attività culturali per il Turismo n. 191/2021 a favore dell’acquisto libri per le Biblioteche Comunali.

Dopo la presentazione della delibera da parte dell’assessore Fornasini, è intervenuta la consigliera Fusari (Azione Civica)

La delibera è stata approvata all’unanimità

– – – – – – – – – – – – – – – –

Assessore Marco Gulinelli

>> PG 115762/21 – Rinnovo della durata di un anno dal 1/1/2022 al 31/12/2022 della convenzione con la Provincia di Ferrara per il trasferimento al Comune di Ferrara della gestione del percorso museale del Castello Estense e degli spazi congressuali-espositivi e funzionali alla gestione

La delibera, presentata dall’assessore Gulinelli, è stata approvata

—————————————————————————————–

MOZIONI – ORDINI DEL GIORNO

>> PG 117986 – 24/09/2021 – Gruppi Ferrara Cambia – Forza Italia – Lega – Mozione a sostegno dell’istituzione di una giornata dedicata alla vita nascente (presentati un emendamento _GaM, una mozione_ gruppo PD)

La mozione di maggioranza è stata illustrata all’assemblea dal consigliere Guerzoni, l’emendamento dal consigliere Maresca GaM, la risoluzione alla mozione del gruppo PD dal consigliere Colaiacovo.

Nel corso della discussione sono intervenuti i consiglieri Peruffo, Fusari, Maresca, Guerzoni, Colaiacovo, l’assessore Coletti.

La risoluzione alla mozione, presentata dal gruppo PD e l’emendamento sono stati approvati; la mozione è stata approvata.

– – – – – – – –

>> PG 126499 – 11/10/2021 – Gruppi PD – Azione Civica – Gente a Modo – Movimento 5 Stelle – Misto – Ordine del giorno sugli scontri a Roma del 9 ottobre 2021 (presentata una Risoluzione _maggioranza)

L’Ordine del giorno è stato illustrato dalla consigliera Chiappini. La risoluzione all’ordine del giorno presentata dai gruppi di maggioranza è stata presentata dal consigliere Minichiello.

Sono intervenuti i consiglieri Fusari (Azione Civica). Il consigliere comunale Colaiacovo ha ritirato l’Ordine del Giorno.

>> PG 126979 – 12/10/2021 – Gruppo Lega – “Mozione per la richiesta di intitolazione di un luogo pubblico del Comune di Ferrara alla memoria di Isidoro Fontana”, carabiniere ucciso nel gennaio 1946 nello svolgimento delle sue funzioni.

La mozione è stata illustrata dal consigliere Mosso. Sono intervenuti i consiglieri Colaiacovo, Mosso, Maresca, l’assessore Gulinelli.

Il documento è stato approvato dall’assemblea (16 voti favorevoli e 4 astensioni)

La seduta si è conclusa alle ore 19

