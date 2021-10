(AGENPARL) – ven 22 ottobre 2021 CRONACA

Panettoni 'salati' a Natale

Il presidente dell'Associazione Fornai Milano Cesare Marinoni:

"L'aumento del costo della materia prima inciderà su tutti i prodotti di arte bianca ma mi appello agli operatori: Nessuno se ne approfitti!

Il pane resti il simbolo di unità e di pace."

A causa della crescita dei costi della materia prima, in vista dei massicci aumenti per i panettoni natalizi e in generale per tutti i prodotti dell'arte bianca: anche il presiente dell'Associazione Fornai Milano Cesare Marinoni conferma "con preoccupazione" la previsione del presidente dell'Unione Artigiani Milano Stefano Fugazza e raccomanda agli imprenditori del settore un'attenta analisi dei costi di produzione per la salvaguardia del proprio business ma anche la massima correttezza verso i cittadini. Dichiara Marinoni, patron anche di Pane in Piazza,: "Gli operatori fronteggino il recente aumento delle materie prime di uso quotidiano con la massima trasparenza e senza approfittarsene. Il pane resti per tutti il simbolo di unità e pace senza speculazioni".

