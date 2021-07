(AGENPARL) – sab 10 luglio 2021 FURGIUELE: MATTEO SALVINI A LAMEZIA E NEL COMPRENSORIO.

La battaglia per una giustizia più giusta avrà in Lamezia e nel Lametino due momenti di confronto importanti.

Lunedì, infatti, il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini tornerà nella città della piana per illustrare in una apposita conferenza stampa il senso dei referendum che Lega e Radicali stanno portando avanti con passione e determinazione civili in nome di una riforma che non può più attendere.

L’appuntamento è per le 14.30 a lido La Marinella, seguirà la partecipazione del nostro leader al gazebo di raccolta delle firme sul lungomare di Gizzeria lido.

On. Domenico Furgiuele Parlamentare Repubblica Italiana Lega Salvini Premier.

