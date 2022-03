(AGENPARL) – ven 11 marzo 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=P3%3dBGP4M_Ewgt_P7_6upv_F0_Ewgt_OBod3Ztc.2IoC9O4.7BI_6upv_F03_Newm_XtLAH.oMCT_6upv_F0_Ewgt_PBtG5_Newm_YrLIY0Yy_Newm_YoC0_Newm_YrHR9u_Lnyd_Wx_Newm_YrPB_T0U–W_Newm_XJR_Ewgt_P04P_Ewgt_Ob._6upv_G85-ZNJ_Ewgt_P7sAR_Newm_XJR_Ewgt_P04J_Ewgt_ObD_Lnyd_V3Z_6upv_G5-_Ewgt_ObB_Lnyd_W1L0_Lnyd_VSFJ0ydIIN_Newm_Yoc9_Newm_YrH__DS7o5xbgis%26q%3dUWbHZV%260%3d1OFRqV.AA8%26CF%3dWIcNa%26z%3dU%26A%3dWFYSb%263%3dVQfM%26N%3d-QaHWSdGdV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE La newsletter dell’11 marzo 2022

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Martedì 15 marzo 2022 alle 17 presentazione in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[‘La rivelazione indiana’ di Simone Weil in un volume a cura di Marco Vannini e Sabina Moser](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d4cNb9b%264%3dY%26q%3dTJc9Y%267%3dZ7cQ%26S%3dkMBN_utkx_64_0yVs_JD_utkx_59EUz.60Mq4u9fH5Sq8.1R_utkx_596MwBHGh_Ki1S_Uxb7XNf_utkx_5949-uBDCo4HGrGw-Gq719q4-vG-vB5Mq8-EClE-1L-xG-DMoN5C-d-6CPd-71-KdKuM-y46LlG1-C-v4tGq4-5Mv80.FwF4%26B%3dpNATfU.69d4sCw%26BA%3dY8bIc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

11-03-2022

E’ curato da Marco Vannini e Sabina Moser il volume ‘La rivelazione indiana’, con gli scritti di Simone Weil sui testi sacri dell’India, che martedì 15 marzo 2022 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). L’incontro, che sarà trasmesso anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web (per accedere [clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dNgMbSf%263%3dY%26A%3dXIcSc%266%3dZQgP%26S%3d5QANF_Oh1m_Zr_Pnzg_Z3_Oh1m_YwUJT.FMHQB02.06K_Exjx_OCtFxK5C9_Oh1m_Yw3ZX_rF7kXzgZdEdaLxKP9x8rPhYD%26u%3dKHPCAO.KvR%266P%3dHcVXL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)) sarà introdotto da Marcello Girone Daloli.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Il libro raccoglie gli appunti dedicati al tema nei Quaderni weiliani. Alla ricerca della verità presente nelle varie tradizioni religiose, Simone Weil dedicò infatti gli ultimi anni della sua breve vita (1909-1943) all’India e ai suoi grandi testi sacri, ritrovando in essi quel che manca nella tradizione biblico-cristiana: il distacco dall’egoità, l’identificazione con l’Uno-Tutto e la concezione impersonale di Dio, una sola cosa con l’anima. Le si confermava così la convinzione della sostanziale unitarietà della mistica di tutte le grandi religioni e della presenza di rivelazioni diverse, oltre a quella biblica.

Sabina Moser, filosofa e teologa, si dedica da anni allo studio del pensiero weiliano, sul quale ha pubblicato diverse monografie. Ha curato anche l’antologia: S. Weil, L’attesa della verità (Garzanti).

Marco Vannini, studioso del pensiero mistico, si è occupato più volte della filosofa francese; in questo libro è autore del saggio introduttivo: Rivelazione e rivelazioni.

► L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli è consentito con Green pass “rafforzato”e mascherina FFP2.

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d6Z9WAY%26o%3dT%26s%3dQ5XAV%26r%3dU9ZB%26N4f1d%3dmJwI_wqVs_81_utXp_59_wqVs_76dKh8l5n2oBt.3rFzDh.9j.9w%267%3drKvOhR.q8y%269v%3dT0Y4X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’ – Modifiche alla circolazione a Ferrara dalle 8 di martedì 15 marzo alle 18 di giovedì 17 marzo 2022 (ore notturne comprese)

[Riparazione post sisma della chiesa di San Paolo: corso Porta Reno temporaneamente interrotto al transito per il montaggio della gru di cantiere](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dFg9TKf%26o%3dQ%263%3dX5UKc%26r%3dRIgB%26K%3dwQwF_7xVp_H8_uqhw_56_7xVp_GCzMB.0uE38f1rLpK3B.lJ_7xVp_GCqE9F39t_OTse_YiTIb0S_7xVp_GCu958u1EFrDt-MrI9-PlI28-g51Id-3wFhIp-Al-IpK-s14Ir-34OvE-5LuJp-OhD4-QhC5Lu13BdCtKw5-xKw57OrJ9L-dB-9OdD8FwE-1p8d5Bu-91-JrD98j7xL-g51Id-77R-g9-r8qJxBu5.wQpB%26s%3dJxIA05.DtQ%26lI%3dFbBQJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

11-03-2022

Per consentire il montaggio di una gru edile, necessaria per i lavori di riparazione post sisma della chiesa di San Paolo a Ferrara, dalle 8 di martedì 15 marzo fino alle 18 di giovedì 17 marzo 2022 (ore notturne comprese) in corso Porta Reno, nel tratto compreso tra via Carlo Mayr e piazza Trento Trieste, sarà istituito il divieto di transito (eccetto gli autorizzati). In vigore anche il divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli necessari per i lavori.

Per i veicoli provenienti da via Kennedy, all’intersezione con via Carlo Mayr, direzioni consentite a destra e a sinistra (eccetto gli autorizzati).

In tutto il tratto di corso Porta Reno tra via Vaspergolo e via Amendola saranno revocate le aree di sosta riservate ai residenti Ztl A-B, taxi e carico/scarico merci.

I pedoni e le biciclette (eventualmente condotte a mano) saranno indirizzati all’utilizzo di percorsi protetti dedicati.

Le modifiche temporanee alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e deviazione in prossimità dei tratti interessati.

Come spiegato anche in una lettera, firmata dall’assessore comunale ai Lavori pubblici Andrea Maggi, in distribuzione in questi giorni ai residenti ed esercenti della zona, i lavori a cura del Comune di Ferrara per la “riparazione e il miglioramento strutturale post sisma della chiesa della Conversione di San Paolo verranno eseguiti al fine di restituire alla fruizione della cittadinanza questa chiesa storica, rimasta chiusa e abbandonata da più di dieci anni. In questa prima fase si dovrà installare la gru di cantiere che rimarrà collocata nell’aiuola adiacente la sacrestia ed il fianco est della chiesa in via Porta Reno per tutto il periodo dei lavori. Purtroppo, tale operazione, molto delicata, richiede necessariamente di interdire l’area al traffico per ragioni di sicurezza. Tuttavia, per ridurre al minimo i disagi, si è deciso di eseguire i lavori nei giorni di martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 marzo, in modo da lasciare che il mercato settimanale continui a svolgersi nelle usuali giornate di lunedì e venerdì”.

(Comunicazione a cura del Servizio Mobilità, Traffico e Sosta del Comune di Ferrara)

BENI MONUMENTALI – Interventi dal 14 marzo per ripristinare l’integrità del complesso monumentale

[Mura sud di Ferrara: al via le opere di consolidamento dei Baluardi di Sant’Antonio e di San Pietro; già piantate decine di nuovi alberi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dHZPVMY%266%3dS%265%3dQLWMV%269%3dTKZS%26M%3dyJDH_9qmr_J1_Bsjp_L8_9qmr_I6GOD.3BG51w3tE7M55.3L_9qmr_I68GA9JAv_Hkug_RzVKTSX_9qmr_I6uD-C9u-Dv-E0795-xA-tE8K6B36rCyFAE-x7z-2uDB1B6z-43-KrDD35J9FzE-y-6z-IuF-79yL9E-873-JB3AJ9-KB4-x73By-EBHu-63r1uz-6yJ91B3.yJ7D%26u%3dCEKC3L.FvJ%263K%3dHUSSL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

11-03-2022

Prenderanno il via lunedì 14 marzo 2022 gli interventi programmati dal Comune di Ferrara per il consolidamento dei Baluardi di Sant’Antonio e di San Pietro nel tratto sud delle antiche Mura cittadine. I lavori, affidati alla ditta PR Consolidamenti srl di Tresignana (FE), rientrano nel programma comunale di recupero e restauro della cinta muraria, mirato a evitarne il graduale degrado e a garantire l’integrità del complesso monumentale.

Il consolidamento dei due baluardi, dopo gli interventi già eseguiti sul Baluardo di San Lorenzo e sul Baluardo dell’Amore, si è reso necessario, in particolare,per far fronte all’attuale situazione di precarietà delle due strutture, per le quali si registra un processo di cedimento dei fondali. L’intervento si prefigge infatti la salvaguardia e la conservazione dei due complessi monumentali, per continuare a garantirne la fruizione da parte di ferraresi e turisti.

Le opere prenderanno il via, il 14 marzo prossimo, dal [Baluardo di Sant’Antonio](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d3gRY8f%268%3dV%26p%3dXNZ8c%26A%3dW6gU%26P%3djQFK_txou_58_DvUw_NA_txou_4CIRy.JGNgL20tOwMc.FF_MSzl_WhS50y_OmxR_Y2N_txou_4CMcdAxAhY28c6c8wZPYf0wY90zeegyVdXQ63A%26z%3dHwPH84.K1O%26kP%3dMZAXQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) con un intervento mirato al ripristino complessivo della struttura muraria, che prevede lo scavo del terrapieno e la riparazione delle lesioni del paramento di facciata e dei contrafforti interni con la tecnica del “cuci-scuci” e con iniezioni di malte a base di calce idraulica. Si provvederà inoltre a incrementare la resistenza e la collaborazione strutturale fra contrafforti e parete di facciata, e, infine, a realizzare dei pali di fondazione come riduttori dei cedimenti del complesso strutturale. Gli interventi inizieranno con la rimozione di tre robinie presenti nella zona interessata dallo scavo, nei pressi della punta del baluardo. Le piante, che a fine cantiere saranno sostituite nella medesima posizione da nuove essenze, oltre a interferire con gli interventi previsti, svolgono anche una funzione dannosa, con il loro apparato radicale, per la staticità del paramento murario e la loro rimozione è stata decisa in accordo con la Soprintendenza.

Sul [Baluardo di San Pietro](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d3c6b8b%26l%3dY%26p%3dT2c8Y%26o%3dZ6c9%26S%3djMtN_ttSx_54_ryUs_2D_ttSx_49wUy.FuQgHfCtKaPc.Bt_PSvP_ZhOiCy_KQ1R_UfQ_ttSx_496c6b80gbcA69c4aU4Z589A8Zce5c3CAX3DdW%26d%3dKwLvA4.GeR%26kL%3d1cAT5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) si procederà invece all’eliminazione della vegetazione infestante e a una pulizia generale del verde, per rimettere a nudo parte delle strutture che erano rimaste a vista a seguito dei lavori svolti nel 1998, oltre che per eliminare le problematiche connesse alla vegetazione spontanea in termini di danni strutturali causati dalle radici o dai ristagni di acqua.

“Le Mura – dichiara l’assessore comunale ai Lavori pubblici Andrea Maggi – continuano a essere al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale, sia per quanto riguarda la manutenzione straordinaria sia per quanto riguarda il programma adottato fin dall’inizio della nostra legislatura di recupero e riqualificazione di un chilometro di Mura all’anno. Sono infatti da poco partiti gli interventi su un nuovo chilometro delle nostre Mura e ora parallelamente andiamo a intervenire su due specifici baluardi del tratto sud, che sono contrassegnati da un forte degrado e necessitano di lavori volti a preservare l’integrità dell’apparato murario. Le Mura sono un patrimonio storico e ambientale unico, un patrimonio di tutti i ferraresi che quotidianamente a migliaia le percorrono godendo della loro bellezza”.

Il secondo intervento del “Progetto Mura – 1 Km all’anno” partiti il 24 febbraio scorso, prevede in particolare la manutenzione straordinaria del paramento murario, sia interno che esterno, del tratto delle Mura che va dal Fornice di Azzo Novello fino alla Punta di Francolino. I lavori sono stati affidati alla ditta Ediltor srl di San Polo di Torrile (PR), con una durata prevista di 180 giorni, e seguono quelli che l’anno scorso hanno permesso la riqualificazione di un primo tratto di cinta muraria, da viale Belvedere a via Azzo Novello, oltre al rifacimento della pista ciclabile nel tratto del sottomura compreso tra piazzale San Giovanni e piazzale Medaglie d’Oro e nella porzione di via Mura di Porta Po.

Prosegue, nel frattempo, anche l’opera di tutela e arricchimento del verde che caratterizza la cinta muraria. “Nelle scorse settimane – spiega infatti l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni – grazie al progetto Air-break, abbiamo messo a dimora decine di nuovi alberi lungo le mura che costeggiano via Baluardi. È stato così ripristinato il filare che era interrotto ormai da diversi anni, soddisfacendo le richieste dei residenti e di chi pratica sport lungo il percorso delle mura. La piantumazione è stata inoltre realizzata sfruttando i vassoi israeliani ‘Tal-Ya’, utili a ridurre lo spreco idrico e a garantire un migliore attecchimento delle piante”.

FRAZIONI E COMMERCIO – Lunedì 14 marzo incontri a Baura (h 9) e Pontegradella (h 11), mercoledì 16 marzo 2022 a Cona (h 9) e Villanova (h 11)

[“Frazioni al centro”, via al bando e al tour per sostenere le attività economiche del forese](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d4hCZ9g%26s%3dW%26q%3dY9a9d%26v%3dX7hF%26Q%3dkR1L_uyZv_69_ywVx_9B_uyZv_5D4Sz.AyKq9j7fMtQqC.pP_uyZv_5DuKwG7Eh_PXyS_ZmZ7cBZ_uyZv_5Di7q7d9hBv-Bu97ErLp-7o-AlJwPv.DwKs%260%3dpSzRfZ.uAw%26Gz%3dW8g8a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

11-03-2022

Sostenere e promuovere attività economiche e circoli che si trovano nelle frazioni di Ferrara e in tutta l’area esterna alla città. È questo l’obiettivo del tour dedicato al bando “Frazioni al centro”, predisposto dall’amministrazione comunale di Ferrara per incentivare l’adesione a un processo di rigenerazione delle attività commerciali che si trovano nelle comunità più piccole: bar, forni e pasticcerie oltre che l’artigianato di servizio alla persona. Ciascun gestore di negozio di vicinato o altra attività economica ammessa, con i requisiti specificati nel bando aperto giovedì 10 marzo 2022, potrà avere un contributo una tantum a fondo perduto di 750 euro. Le domande potranno essere presentate fino a lunedì 11 aprile 2022 alle 12 .

Per promuovere il bando, farne conoscere i contenuti e dare supporto a tutte le realtà locali che intendono aderirvi è in programma un tour tematico. Nelle prossime settimane il tour “Frazioni al centro” farà tappa nelle frazioni con la presenza dell’assessore al Commercio e al Bilancio Matteo Fornasini insieme con lo staff del Progetto Frazioni per incontrare gli esercenti delle varie attività.

Le prime due tappe con l’assessore Fornasini e lo staff del Progetto Frazioni sono in programma per lunedì 14 marzo 2022 nelle frazioni di Baura (tra le 9 e le 10.30) e Pontegradella (tra le 11 e le 12.30) e nella giornata di mercoledì 16 marzo 2022 nelle frazioni di Cona (tra le 9 e le 10.30) e di Villanova (tra le 11 e le 12.30).

“Quest’iniziativa – sottolinea il vicesindaco con delega alle Frazioni, alla Sicurezza e alla Rigenerazione urbana Nicola Lodi – si inserisce nell’impegno che abbiamo preso già da tempo come amministrazione per sostenere i piccoli centri, mettendo in campo una rete di attività e di azioni che hanno lo scopo di migliorare la vita di chi abita nelle nostre bellissime frazioni. Le attività nelle frazioni infatti sono elementi fondamentali contro lo spopolamento. Negozi, circoli e piccoli locali che si trovano sl territorio del forese hanno un particolare valore, non solo economico, ma anche sociale e di servizio per tutta la comunità”.

“Come Amministrazione – spiega l’assessore comunale al Commercio e a Bilancio e contabilità Matteo Fornasini – abbiamo destinato 250mila euro per sostenere e promuovere un processo di rigenerazione delle attività economiche e dei circoli privati iscritti al Rea della Camera di commercio, che si trovano nelle frazioni e nell’area del forese di Ferrara. La nostra volontà è di dare tutto il sostegno possibile alle imprese, soprattutto alle piccole imprese, che sono radicate nel tessuto sociale del territorio e rappresentano un importante presidio per la comunità. Per questo saremo presenti anche con le tappe del tour. Sono appuntamenti organizzati per dare informazioni e supportare i gestori di attività, botteghe, negozi di vicinato, artigianato e circoli in modo da facilitare l’utilizzo di questa nuova e importante opportunità”.

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, tramite la piattaforma Web Telemaco, collegandosi al link [webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d2ZEV7Y%26u%3dS%26o%3dQAW7V%26x%3dT5ZH%26M%3diJ3H_sqbr_41_1sTp_A8_sqbr_3667cJnDfCj5p.9w8p3jEfHn.Au_HZuQ_RoFfM3_JRsY_TgF44m9l.0uC%26m%3dE3b1jvI553.DnL%26jI%3d0W0QD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

Chi può partecipare al bando

A) Microimprese:

– di tipo commerciale (codice Ateco 47) con superficie di vendita inferiore ai 250 mq;

– pubblici esercizi (codice Ateco 56.3);

– produzione di pane – prodotti di pasticceria freschi (codice Ateco 10.71);

– imprese dell’artigianato di servizi alla persona unicamente con codici Ateco primario/prevalente:

B) Circoli privati regolarmente iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) che effettuino attività permanente di somministrazione alimenti e bevande ai soci;

Requisiti per la partecipazione al bando – Dal momento di presentazione della domanda fino alla liquidazione del contributo:

– sede legale e/o un’unita locale operativa ubicata nell’area definita nell’allegato A dell’avviso;

– attività regolarmente autorizzata, attiva e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese ed al Repertorio Economico Amministrativo (REA);

– non avere debiti con il Comune di Ferrara alla data del 31/12/2020;

– non avere protesti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

– essere in regola con il Durc e con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Ferrara.

Per i CIRCOLI PRIVATI, oltre ai requisiti di cui al punto precedente, ove compatibili con la natura del soggetto è necessario non essere stati oggetto di sanzioni o ordinanze da parte dell’Amministrazione comunale o di altri enti di controllo nel corso degli ultimi tre anni (2019-2021).

Nelle foto – scaricabili in fondo alla pagina – alcune immagini di Baura tratte dalla pagina Fb “Baura e dintorni”

LAVORI PUBBLICI E PNRR – Sinergia tra Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara per i lavori e Comune di Ferrara per il finanziamento. Ass. Maggi: “Investimento di 500mila euro candidato al bando per la messa in sicurezza del territorio finanziato dal PNRR”

[Intervento su una condotta in cattive condizioni nel canale Naviglio a Baura per garantire scolo delle acque e irrigazione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dGgKWLf%261%3dT%264%3dXGXLc%264%3dUJgN%26N%3dxQ9I_8xhs_I8_7tiw_G9_8xhs_HCBPC.07H48r4sL2N4B.xM_8xhs_HC3H0FEBu_Ofvf_YuWJbKb_8xhs_HCxG0B7OuK9H-9R1-6qKpEu-KpOyD1B5-8-q4AOp-IuO-v4883MyOt-LsL1H-tB1Eu-8rJAB-t-B8Ox0qWxH4B.wM3I%26s%3dFAPA6H.KtM%26yP4q8p%3dFXOXJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

11-03-2022

(Comunicato congiunto Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e Comune di Ferrara)

È Iniziato, con l’affidamento dell’incarico per la realizzazione esecutiva del progetto di fattibilità, il percorso che porterà al pieno ripristino della funzionalità idraulica di una condotta che interseca il canale consorziale Naviglio, in località Baura. Si tratta, nel dettaglio, della sostituzione di un tubo di tipo Finsider che consente all’acqua di scorrere sotto il tratto tombinato del canale e che risulta compromesso nella sua piena efficienza. L’intervento sarà realizzato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in stretta collaborazione con il Comune di Ferrara che finanzierà il completo ripristino dell’opera.

Si tratta di una sinergia per la sicurezza del territorio e lo sviluppo del settore agricolo, come spiega il presidente del Consorzio di Bonifica, Stefano Calderoni: “Grazie al lavoro congiunto di Consorzio e Comune riusciremo a consolidare in via definitiva la funzionalità di una condotta essenziale per garantire il corretto scolo delle acque civili e la capacità irrigua per le aziende agricole. Prevediamo di iniziare i lavori in autunno, dopo la chiusura della stagione irrigua – che quest’anno, viste le condizioni climatiche è già sostanzialmente iniziata – quando si potrà togliere l’acqua dal canale senza impatto negativo sulla nostra agricoltura, considerando che il Naviglio serve migliaia di ettari di colture e arriva fino a Copparo. Si tratta di un tempo di realizzazione a nostro avviso ragionevole, visto che attualmente il tratto di strada interessato al passaggio del tubo ammalorato è chiuso, il territorio è in sicurezza – anche grazie a un intervento di manutenzione effettuato nel luglio del 2021 – e non c’è una vera e propria situazione emergenziale”.

Anche l’assessore a Lavori Pubblici, Piano strategico, Recovery Fund del Comune di Ferrara Andrea Maggi sottolinea la proficua collaborazione tra enti. “Un esempio concreto di come sia fondamentale la sinergia tra le diverse Istituzioni – afferma Maggi – perché solo accrescendo la collaborazione possiamo ottenere risultati utili al territorio. Si tratta di un intervento concordato e programmato nei tempi con il Consorzio, che consentirà di migliorare la funzionalità idraulica di una condotta strategica per il nostro Comune. Andiamo a investire circa 500 mila euro che abbiamo candidato al bando per la messa in sicurezza del territorio finanziato dal PNRR. Un intervento strutturale che va nella direzione di rendere più sicura e più fruibile una condotta strategica per il nostro territorio”.

BIBLIOTECA BASSANI – Mercoledì 16 marzo 2022 alle 18 nella sala auditorium (via Grosoli 42 Barco – Ferrara). Aperte le prenotazioni

[Il teatro in biblioteca: in scena Bruna Braidotti e il suo ‘Dialogo estremo di una donna’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dJgMTOf%263%3dQ%267%3dXIUOc%266%3dRMgP%26K%3d1QAF_Axjp_L8_9qlw_I6_Axjp_KCDMF.09E78t1vL4K7B.zJ_Axjp_KC5ECFG9x_Ohsi_YwTMbNZ_Axjp_KCzB-CBrJAL-zD-uFsB2LA5v8-zD-B0vDt-99K78-sHtFuECQz-5-2I-0K8-Az15LxE-xPAHxJ6-42-R51-wL5Dt.EAC5%26A%3d4KBStR.7BA%261t8r9B%3dXLYJb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

11-03-2022

Mercoledì 16 marzo 2022 alle 18 la sala auditorium della biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, zona Barco, Ferrara) farà da teatro al “Dialogo estremo di una donna” di e con Bruna Braidotti e Nicola Milan al pianoforte (Compagnia di Arti & Mestieri). L’evento è organizzato in collaborazione con il Teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro, nell’ambito della rassegna “Magnifiche Utopie” e in occasione delle iniziative per la Giornata internazionale della donna dell’8 Marzo.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Bruna Braidotti con questo lavoro ribalta il modo in cui si affronta il tema della violenza alle donne, rinunciando a descrivere i fatti e le vittime massacrate ed offese, ma con giri concentrici di parole e situazioni arrivare al nucleo del problema: una cultura che denigra di fatto la donna e che le donne inconsciamente accettano o tollerano. Dalle barzellette offensive, alla paura della libertà e della solitudine delle donne, all’egocentrismo scambiato per amore, alla fame d’amore inesauribile che getta le donne nelle braccia di un carnefice si dimostra che la violenza si manifesta in modo banale, e che è violenza anche solo l’accettare di vivere con un uomo affettivo o scostante o che semplicemente non ama la sua compagna: violenza che le donne fanno a se stesse. Perse nel sogno d’amore come unico senso della propria vita le donne hanno spesso dimenticato se stesse e la propria felicità. Pare che gli uomini questo lo sappiano bene e ne approfittino, non necessariamente per seviziarle, ma anche solo per farsi stirare le camice o per tradirle senza sentirsi in colpa.

A corroborare queste argomentazioni la dialogante Braidotti ricorre al tempo remoto dei miti e delle tragedie greche in cui si scopre come e quando iniziò la sfortuna delle donne dopo un lungo periodo basato sulla cultura materna di cui si ignora la storia, ma di cui rimangono segni nascosti e occultati nei saperi femminili, sempre più misconosciuti e rinnegati in una società che anela alla scomparsa definitiva delle donne. Il dialogo, in cui si chiede alle donne di essere parte in causa attiva per superare il tono vittimistico e offeso che spesso sottende alle denunce contro la violenza, è provocatorio, sarcastico, pungente ed ‘estremo’ per scuotere le donne a dissotterrare l’ascia di guerra e ricominciare la loro giusta rivolta e rifare il mondo da capo.

Scarica la locandina di [Dialogo estremo di una donna](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dLcETQb%26u%3dQ%269%3dTAUQY%26x%3dROcH%26K%3d3M3FD_KZsk_Vj_HlvY_R1_KZsk_Uo1C6q9wBkB4H.lE8Nw5.18.rJ_Ctbp_M9vEyNu5D_KZsk_Uo30Kn_HlvY_R1v4j1Er2_Ctbp_M9m.F3I_1qns_B6x_KZsk_VmDCzCU%26y%3dF4IG6A.DzM%26rI%3dLXHQP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca Bassani e delle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dBhOVGg%265%3dS%26y%3dYKWGd%268%3dTEhR%26M3l9t%3dsRCH_3ylr_D9_Asdx_K8_3ylr_CDtJnF24t05Az.A8E6Lx.8p.GC%266%3dxSBNnZ.775%26GB%3dSFgJW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Monumento ai Marinai d’Italia, al via i lavori per il decoro e per rendere l’area accessibile](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dFgQVKf%267%3dS%263%3dXMWKc%260%3dTIgT%26M%3dwQEH_7xnr_H8_Cshw_M8_7xnr_GCHOB.0CG38x3rL8M3B.4L_7xnr_GC9G9FKAt_Olue_Y1VIbSS_7xnr_GC8G33p8vR873Q0-EpO4FpF-yA987Ap-Az54O0-3r0zK8FwA1B.3L2I%26y%3dE0PG5G.KzL%26xP%3dLWNXP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

11-03-2022

MONUMENTO AI MARINAI D’ITALIA, AL VIA I LAVORI PER IL DECORO E PER RENDERE L’AREA ACCESSIBILE. ASSESSORE MAGGI: “ATTUIAMO IL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”

Ferrara, 11 marzo 2022 – Delimitata l’area e insediato il cantiere, sono partiti in queste ore i lavori di riqualificazione del monumento dei Marinai d’Italia in via Pomposa, risalente al 1985, anno dell’inaugurazione. L’intervento prevede, oltre alla pulitura della nave che domina l’imbocco su via Pomposa all’angolo con via Caldirolo, anche l’eliminazione delle barriere architettoniche che finora ostacolavano l’accessibilità dal lato di via Pomposa. Come spiega l’assessore Andrea Maggi: “Attuiamo le linee del Peba, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche per l’accessibilità urbana di Ferrara, adottato dall’Amministrazione comunale per la pianificazione e la programmazione di interventi nel territorio urbano che realizzino un’attività”. La riqualificazione fa seguito anche ad alcune richieste dei cittadini “e, in particolare, del gruppo locale dell’Associazione nazionale Marinai d’Italia, che ringrazio particolarmente”, dice Maggi.

Il monumento ai Marinai caduti, nei giorni scorsi, era stato anche vandalizzato con alcune scritte. Gli operai, in questa prima fase, stanno operando per ripulire le superfici dell’intero manufatto, agendo anche sulla base. Al termine della completa ripulitura, sarà applicato un antiruggine. Saranno inoltre rifatti completamente: la pavimentazione esterna, i camminamenti e la ciclabile, quindi verrà predisposto un accesso per le persone con disabilità, sostituendo l’attuale gradino di 15 centimetri con una rampa, a norma, con pendenza del 2 per cento. Le panchine attuali saranno mantenute, ma ripulite ed eventualmente ricostruite. In autunno, poi, sarà realizzata anche una riqualificazione del verde che circonda il monumento, con eventuali potature o inserimento di nuove piante. I lavori, della durata di un mese, per un importo complessivo di circa 50mila euro, sono stati affidati dal servizio Infrastrutture, decoro, manutenzione urbana e verde dell’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Ferrara alla ditta Sangiorgi Costruzioni di Bosco Mesola.

(Ferrara Rinasce)

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PATRIMONIO – Sabato 12 marzo 2022 alle 17. Assessore Travagli “Prosegue il nostro impegno per valorizzare il patrimonio collettivo e creare le condizioni per dare nuovi impulsi al commercio di tutto il territorio”

[Inaugurazione di due nuove attività commerciali in corso Giovecca realizzate in locali del Comune di Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dLhBXQg%26r%3dU%269%3dY8YQd%26u%3dVOhE%26O%3d3RzJ_CyYt_N9_xunx_80_CyYt_MD3QH.AxI99i5xMsO9C.oN_CyYt_MDtIEG6Cz_PWwk_ZlXOcDW_CyYt_MDoHv5v9gSmOC96C0Lk.BEKr%268%3d8SyPxZ.t9E%26Gy%3dUPg7Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

11-03-2022

Sabato 12 marzo 2022 alle 17, l’assessore alle Attività Produttive e Patrimonio del Comune di Ferrara Angela Travagli interverrà all’inaugurazione di due nuove attività commerciali in corso Giovecca 40 e 40/A, realizzate all’interno di locali di proprietà dell’Amministrazione comunale. Oltre a questi due locali, che ospitano una farmacia veterinaria e un negozio di accessori di pelletteria, anche un terzo, sempre di proprietà comunale e situato in corso Giovecca (ex Preti) è ormai prossimo all’apertura.

“Prosegue il nostro impegno per valorizzare il patrimonio collettivo e creare le condizioni per dare nuovi impulsi al commercio, non solo nel cuore della città e del centro storico ma nell’intero territorio comunale. – ha affermato l’assessore Travagli – I nuovi punti vendita sono stati locati grazie al sistema dei canoni crescenti, calmierati per i primi tre anni e a regime di canone locativo dal quarto anno”.

CONCITTADINO CENTENARIO – In consegna targa e lettera del Sindaco

[Gli omaggi dell’Amministrazione comunale di Ferrara a Silvano Cavicchi per i suoi cento anni](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dKhSUPg%269%3dR%268%3dYOVPd%26B%3dSNhV%26L%3d2RGG_Bypq_M9_Ermx_O7_Bypq_LDJNG.AEF89z2wM0L8C.6K_Bypq_LDAFDGM0y_Pntj_Z3UNcUU_Bypq_LD4C3-M021E6-5yJ927K6E3QGIuX6F8C-zF7SA26C-10-zCEIuPx-2-CG9MuLB-4uT64wF6-GyP-6-JEM6-4yLGF-uLA0.2R0C%26x%3dKHJFAO2u9x.EyR%266J%3dKcVRO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

11-03-2022

In occasione del suo centesimo compleanno, in calendario domenica 13 marzo 2022, il concittadino Silvano Cavicchi riceverà, in forma privata, la tradizionale targa di benemerenza dell’Amministrazione comunale di Ferrara, accompagnata da una lettera di auguri del Sindaco.

ASP FERRARA – Avviso gara consultabile sul sito www.aspfe.it e su piattaforma Sater

[Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione di Centri Socio-Sanitari diurni a cura di ASP Centro Servizi alla Persona](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dAdTYFc%260%3dV%26x%3dUPZFZ%26C%3dWDdW%26P%3drNHK_2uqu_C5_Fvct_PA_2uqu_B0KR7.7FJx516mIAPx9.7O_2uqu_B0BJ4CNDo_LoxZ_V4YDYVZ_2uqu_B05626k5y5.6OwF%262%3dH5MJ8B.H3O%26sM%3dOZIUS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

11-03-2022

Scadrà il 13/04/2022 alle 09:00 all’ASP Centro Servizi alla Persona la nuova Procedura aperta per l’affidamento per tre anni con possibilità di proroga tecnica per sei mesi di:

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’articolo 45 e 48 del D. L.gs. 50/2016 sulla base dei requisiti specifici di cui alla documentazione di gara.

La procedura aperta sarà interamente svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica di negoziazione [SATER](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d7dTUBc%260%3dR%26t%3dUPVBZ%26C%3dS0dW%26L%3dnNHG_xuqq_95_FrYt_P7_xuqq_807Ez9F4kHH6x.L38oIB6.kG7Co5-FFs55Eg.CH_IWwn_Sl%268%3dALyP1S.t9H%262g5y0y%3dUSZ7Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) e verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 60 e 95, D. L.gs. 50/16.

Per tutte le modalità di partecipazione consultare le pagine internet all’indirizzo “[www.aspfe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d5gAW0f%26q%3dT%26r%3dX7X0c%26t%3dU8gD%26N%3dlQyI_vxXs_78_wtWw_79_vxXs_6C2P1.8xIjB.nMlQyI_vxXs_78_wtWw_79_vxXs_6C2P1.0wHr8h4gLrNrB.nM_vxXs_6CsHxF5Bi_OVvT_YkVBb_wtWw_79tOt6iAzKe-8u8vQf-IiO-q4jCn7eJjGxL-i8p-PjKzF5Bs-An-0iPyBsKj-7m-0jGxO4e8fn-Ls0nH-s0hNt85BsKfEm-AnNvKn-LyAiBzFxH-mK-yKi-ItMxF.mMqI%26i%3dFyP166.KjM%26mP%3d6XCX0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)” sezione “Gare e concorsi”, oppure rivolgersi all’Asp Ferrara in Via Ripagrande 5 – Ferrara.

(Comunicazione a cura di ASP Ferrara)

VIABILITA’ – Il 15 marzo 2022 la posa della segnaletica e la conseguente chiusura dell’accesso/uscita di via Padusa sulla SP 8

[Sicurezza stradale: previste modifiche permanenti della viabilità all’intersezione tra la SP 8, via Padusa e via Imperiale](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dHhSWMg%269%3dT%265%3dYOXMd%26B%3dUKhV%26N%3dyRGI_9yps_J9_Etjx_O9_9yps_IDJPD.AEH59z4tM0N5C.6M_9yps_IDAHAGMBv_Pnvg_Z3WKcOZ_9yps_IDFBtSE8GXx-LAPx7rJ2-I9CIB0R2-F6B69zA58-7CEFrL2GAG-183Jx-Oz9yB3GG4-rJ9B5R2K0CMB6L2-M99-94-0N-U-Oz9-C4uSF4-v4r9x-T64-zKC89GxEv.FGF3%26B%3d0N0TzU.5CG%26B0%3dYRbHc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

11-03-2022

Mira a un incremento delle condizioni di sicurezza stradale la decisione, presa di concerto dal Comune di Ferrara con l’Amministrazione Provinciale e il Comune di Poggio Renatico, di rendere operative, dalla prossima settimana, modifiche permanenti della viabilità all’intersezione tra la SP 8 e le due strade comunali via Padusa e via Imperiale, dove si continuano a registrare numerosi incidenti, purtroppo anche con esiti mortali.

L’intersezione a quattro bracci, in cui rispetto alla viabilità principale (SP8) si innestano due strade comunali con possibilità di effettuare tutte le manovre di svolta nonché l’attraversamento della SP8 stessa, rende le manovre pericolose per la circolazione stradale, a causa anche della presenza di un lungo rettilineo in entrambe le direzioni sulla SP8 all’approssimarsi all’incrocio. Gli automobilisti tendono spesso a non rispettare i ridotti limiti di velocità imposti, rendendo alquanto pericolose le immissioni o l’attraversamento della SP 8 per chi proviene dalle strade comunali.

Per migliorare quindi le condizioni di sicurezza della viabilità all’intersezione tra via Imperiale (via Padusa/via Torniano per il Comune di Poggio Renatico) e la Strada Provinciale SP 8, sarà chiuso al traffico l’accesso/uscita di via Padusa sulla SP 8 per evitare che la strada comunale venga impropriamente utilizzata come percorso di collegamento (scorciatoia per chi viene o va a Ferrara) tra la SP 8 e la SP 70. In tal modo il percorso alternativo per i residenti (v. planimetria) non si allungherà eccessivamente, e aumenterà invece notevolmente la sicurezza della circolazione, con la presenza di rotatorie ad ogni intersezione.

Gli interventi di segnaletica stradale saranno effettuati dalla Provincia di Ferrara e dal Comune di Ferrara per le rispettive parti di competenza a partire da martedì 15 marzo 2022 salvo avverse condizioni meteo o eventuali criticità al momento non prevedibili. Le modifiche entreranno in vigore a conclusione della posa della segnaletica.

(Comunicazione a cura del Servizio Mobilità, Traffico e Sosta del Comune di Ferrara)

BANDO DI GARA – Tutta la documentazione consultabile sul sito del Comune di Ferrara e sul Sater

[Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica in nidi e scuole dell’infanzia comunali per tre anni](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dEhPaJg%266%3dX%262%3dYLbJd%269%3dYHhS%26R%3dvRDM_6ymw_G9_Bxgx_LC_6ymw_FDGTA.ABL29w8qM7R2C.3Q_6ymw_FD8L8GJFs_Pkzd_ZzaHaRc_6ymw_FD0O3AyA9Pu-84CBQo-JuCtGx81C8Q3-EyP8G9Ks-ByI-7CBSwX3L-rG-BF7R9OoX3L2C-C03JuP8Gw8-2C3-KwB3-B-2C6Is-QwR3Jy-As8o9uJ6F2DuKDGu-03KEKoJ3.E8K6%26A%3d1SCSqZ.8B8%26GC%3dXIgKb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

11-03-2022

>>AGGIORNAMENTO dell’11 marzo 2022 al comunicato del 22 febbraio 2022

È posticipato a martedì 29 marzo 2022 (e non più lunedì 14 marzo 2022) alle 12.30 il termine per partecipare al bando del Comune di Ferrara relativo a: “Procedura aperta per l’affidamento in gestione del servizio di ristorazione scolastica presso i nidi e le scuole dell’infanzia comunali per il periodo di tre anni” (data di pubblicazione 22/02/2022).

La seduta pubblica di apertura delle offerte è programmata per giovedì 31 marzo 2022 (e non più mercoledì 16 marzo 2022) alle 10 nella sala riunioni del Servizio Appalti e Contratti, piazza del Municipio 21 (1° piano, corridoio dx) Ferrara. Si precisa che, sulla base delle norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, le sedute pubbliche previste dovranno svolgersi esclusivamente attraverso la piattaforma SATER a cui ciascun concorrente potrà collegarsi.

(Comunicazione a cura Servizio Appalti e Contratti – Settore Affari Istituzionali del Comune di Ferrara)

VIABILITA’ E SICUREZZA – Disposizioni in vigore sabato 12 marzo 2022 nell’area dello stadio ‘Paolo Mazza’ a Ferrara

[I provvedimenti di viabilità in occasione della partita di calcio Spal – Ascoli](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dCc0ZHb%26p%3dW%26z%3dT6aHY%26s%3dXFcC%26Q%3dtMxL_4tWv_E4_vwes_6B_4tWv_D91S9.6vKz4g7oHqQz8.mP_4tWv_D9rK6B4Eq_KUyb_UjZFXBb_4tWv_D9wKm7m4eE.lPyE%26h%3dI7Lz9D.GiP%26uL%3d5aKT9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

11-03-2022

In occasione della partita SPAL – ASCOLI che si disputerà a Ferrara sabato 12 marzo 2022 alle 16.15, verranno adottati alcuni provvedimenti di viabilità per garantire un corretto e sicuro afflusso dei tifosi sia ospiti che locali allo stadio “Paolo Mazza”, in considerazione dell’allentamento delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria ed al venir meno delle limitazioni strutturali dello stesso impianto sportivo.

Le aree riservate alla sosta dei veicoli delle tifoserie ospiti, sono quelle di corso Vittorio Veneto (da corso Piave a via Monte Nero), di via Cassoli (dal corso Isonzo al corso Vittorio Veneto) e di via Fiume (tratto compreso tra il civico nr. 7 e la via Cassoli).

L’accesso alle citate aree avviene dalla via Cassoli mentre l’uscita dal corso Piave, entrambe dal lato del Corso Isonzo.

In tutte le aree interessate ai dispositivi di viabilità, vige il divieto di sosta dalle ore 07.00.

La realizzazione dei manufatti idonei alla separazione delle tifoserie, inizierà a partire dalle ore 08.45. Pertanto si invitano i cittadini al rispetto della segnaletica.

Considerata l’estensione dell’area interessata ai divieti di fermata, per agevolare i soli residenti, viene istituito il parcheggio straordinario di piazza XXIV Maggio (anello interno dell’acquedotto) dalle ore 8.00 del giorno 12/03 e sino alle ore 8.00 del 13/03.

I tifosi locali potranno sostare i veicoli nel viale IV Novembre che, chiuso alla normale circolazione veicolare, sarà di fatto a fondo chiuso con sbarramento all’intersezione con la via Niccolini; ricordiamo pertanto che l’accesso e l’uscita dovrà avvenire esclusivamente dal Viale Cavour.

Gli stessi tifosi potranno utilizzare anche la via Darsena (tratto compreso tra la via San Giacomo e l’intersezione tra via IV Novembre/via Ippolito d’Este), anch’essa a fondo chiuso con accesso ed uscita dalla via San Giacomo, con possibilità di sosta anche in adiacenza del cordolo centrale rialzato. Un apposito varco consentirà il collegamento tra le due carreggiate.

Si ricorda che l’afflusso dei tifosi locali allo stadio siano essi a piedi, in velocipede o in auto, dovrà avvenire esclusivamente dal lato viale IV Novembre ovvero sfruttando le vie Ortigara, Fortezza o Paolo V, poiché il transito sarà inibito già dalle intersezioni corso Isonzo/corso Piave, corso Isonzo/via Cassoli e corso Isonzo/Monte Nero.

Ogni settore dello stadio sarà raggiungibile esclusivamente seguendo percorsi ben definiti. Dalla via Fortezza potranno transitare solo i tifosi locali che intendono raggiungere la curva est. L’accesso alla tribuna potrà avvenire solo dal Corso Piave lato via Ortigara, pertanto tutti i tifosi provenienti da sud verranno indirizzati a questo settore seguendo la via Paolo V.

La curva ovest sarà accessibile solo dalle vie Piave e Cassoli lato IV Novembre.

Per raggiungere la gradinata nord le vie da seguire saranno via Cassoli lato IV Novembre e via Ortigara lato Poledrelli.

Per quanto riguarda i residenti verranno agevolati sia in ingresso che in uscita dall’area sottoposta a presidio, compatibilmente con il movimento delle tifoserie.

Dal varco via Paolo V/Piazza XXIV Maggio potranno transitare i veicoli degli autorizzati muniti di apposito permesso rilasciato dalla Soc. Spal srl..

Tali veicoli potranno sostare su entrambi i lati del tratto della via Paolo V che adduce alla via Fortezza e della stessa via Fortezza sino all’intersezione con la via Casteltedaldo. Alla sosta dei predetti autorizzati è destinata anche la via Casteltedaldo con possibilità di sosta a pettine nel tratto compreso tra la via Fortezza e la Piazza XXIV Maggio.

Rimangono invariate le aree destinate al parcheggio disabili già individuate nelle vie Ortigara e Paolo V con ingresso rispettivamente da via IV Novembre/Cassoli o Poledrelli e da viale IV Novembre/Piave.

Dalle ore 13.45 saranno in vigore tutti i provvedimenti di viabilità previsti in occasione dell’evento sportivo.

Verrà agevolato il transito veicolare di chi dovrà raggiungere il Nido Giardino attraverso il varco di Cassoli/Isonzo così come la scuola Primaria Govoni e la scuola d’Infanzia Gesù Bambino di via Castel Tedaldo. Per chi è diretto verso questi ultimi istituti, si ricorda anche la possibilità di utilizzare l’area del parcheggio straordinario interno alla piazza XXIV Maggio, per sostare momentaneamente il veicolo.

Per garantire il corretto e veloce deflusso dei tifosi ospiti, il percorso a loro riservato per raggiungere la via Ferraresi, sarà inibito alla circolazione veicolare per il tempo necessario al loro transito. Le vie interessate sono il corso Isonzo, la via Darsena (da Isonzo a IV Novembre), la via Ippolito d’Este e la via Mulinetto (da Ippolito d’Este ad Argine Ducale). Considerato che anche ai pedoni sarà inibito l’attraversamento del citato percorso, si ricorda ai tifosi locali che il parcheggio dell’Ex Mof potrà essere raggiunto solo dopo l’avvenuto deflusso dei tifosi ospiti.

Ai cittadini locali si consiglia di utilizzare percorsi alternativi, al fine di evitare possibili incolonnamenti.

(Comunicazione a cura del Corpo Polizia Locale Terre Estensi)

PNRR – Gli elementi essenziali dell’accordo operativo illustrati in Comune da ass. Fornasini e da Giorgio Merlante (Federmanager)

11-03-2022

Si è svolta questa mattina, venerdì 11 marzo 2022 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, una conferenza stampa per la presentazione della “Convenzione tra Comune di Ferrara e Federmanager BO-FE-RA per la condivisione di professionalità e competenze manageriali per l’attuazione del PNRR”.

Per illustrare i contenuti dell’accordo operativo siglato sono intervenuti l’assessore a Bilancio e Contabilità, Partecipazioni, Commercio e Turismo del Comune di Ferrara Matteo Fornasini e Giorgio Merlante vicepresidente di Federmanager BO-FE-RA e referente per il territorio ferrarese.

“L’attività di progettazione, di attuazione e monitoraggio delle progettualità correlate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – ha affermato l’assessore comunale Matteo Fornasini – ha la necessità di supportare il proprio personale con figure manageriali esterne di alto profilo in grado di gestire le fasi strategiche dei processi organizzativi specifici. Ecco che Federmanager, organizzazione che rappresenta i dirigenti di aziende industriali dei territori di Bologna, Ferrara e Ravenna ci consentirà sostenere i processi avviati, qualificando maggiormente il personale comunale in sinergia con le forze imprenditoriali, economiche e sociali del territorio del settore pubblico e privato. A loro va il nostro profondo ringraziamento per questa sinergia che ha l’obiettivo di uscire da uno dei periodi più difficili della nostra storia a causa della pandemia e oggi di altre vicende internazionali, unendo forze, idee e professionalità”.

Al referente ferrarese di Federmanager il compito di descrivere temi e azioni contenute nella convenzione: “Il nostro supporto – ha sottolineato Giorgio Merlante – sarà concentrato in attività di supporto per la ricerca di profili di ‘temporary management’ che possano essere di interesse per posizioni tecniche dell’organizzazione del Comune, per la profilazione e la valutazione delle competenze manageriali di posizioni tecniche da inserire nell’organizzazione del Comune a supporto tecnico alla Cabina di Regia, l’affiancamento tecnico-manageriale di coordinatori di sviluppo dei progetti PNRR, le valutazioni tecnico/manageriali di attività industriali di sviluppo sulla base delle diverse opportunità finanziate dal PNRR, l’organizzazione di attività di formazione manageriale specifica per il personale del comune e la predisposizione di strumenti di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati”.

DOCUMENTAZIONE (scaricabile in fondo alla pagina): presentazione Convenzione Comune – Federmanager BO-FE-RA (conferenza stampa 11 marzo 2022), Delibera di Giunta e Convenzione, foto conferenza stampa)

VERDE PUBBLICO – Lunedì 14 marzo 2022 alle 12 presentazione dell’iniziativa di Novowood srl, in via Modena all’intersezione con via Divisione Garibaldina Italia

[Dieci aceri in dono per l’area verde che fiancheggia la pista ciclabile di via Modena a Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d9a7WDZ%26m%3dT%26v%3dR3XDW%26p%3dUBa0%26N%3dpKuI_zrTs_A2_staq_39_zrTs_07xP5.4sHv2d4kFnNv6.jM_zrTs_07oH201Bm_IRvX_SgWBV8X_zrTs_07eBm4j-4k6sB-qE-eHvF-q8z-CbKm2-w8z5f-6p6-gBiEdAm8hBi-Cb-IqJu4-k0dEi3jEm-5j-Oq2-nHl6o4-i-7fKz2s4.pKnE%26l%3dDvL4i2b443.GmK%26jL%3d9V0TC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

11-03-2022

Lunedì 14 marzo 2022 alle 12, con ritrovo sulla pista ciclabile di via Modena a Ferrara, all’intersezione con via Divisione Garibaldina Italia, sarà presentata l’iniziativa di donazione al Comune di Ferrara di dieci aceri da parte dell’azienda Novowood srl. Le piante saranno posizionate nell’area verde che fiancheggia la pista ciclabile.

All’incontro interverranno l’assessore comunale ai Lavori pubblici Andrea Maggi, l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni, l’amministratore di Novowood srl Andrea Pizzardi e i tecnici dell’Ufficio Verde del Comune.

Giornalisti, fotografi e video operatori sono invitati

LA SCHEDA (a cura di Novowood srl)

Grazie al progetto Novowood, l’omonima azienda ferrarese dedica una particolare attenzione alla tutela dell’ambiente, con il recupero di materiali riciclati per oltre l’81,5%, tra cui la farina di legno per la creazione del proprio prodotto che viene utilizzato in esterno, per pavimenti e rivestimenti, in sostituzione delle doghe in legno naturale. Per la produzione di Novowood vi è anche un notevole risparmio di CO2 rispetto a lavorazioni assimilabili, pari a 0,59 kg/CO2 per ogni Kg di prodotto estruso.

Quest’anno l’azienda ha pensato di donare al Comune di Ferrara dieci alberi che contribuiranno anch’essi, come Novowood, a migliorare la qualità dell’aria e a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici.

BIBLIOTECA BASSANI – Domenica 20 marzo 2022 dalle 15,30 alle 19,30 nella sala auditorium (via Grosoli 42 Barco – Ferrara). Aperte le prenotazioni

[‘Benvenuta primavera!’: alla biblioteca Bassani una ‘Maratona di poesia’ dedicata al risveglio della natura](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dMd8TRc%26n%3dQ%260%3dU4URZ%26q%3dRPdA%26K%3d4NvF_DuUp_O5_tqot_46_DuUp_N0yMI.7tE05e1yIoK09.kJ_DuUp_N0pEFC291_LSsl_VhTPY0Y_DuUp_N0d50PgDGNc-FDCo1H9t1-wFn1-xCdB5Iv5y5-d1EMcD5-Op1-95t1FIp1-zC-rE1Mk1-z9f9y5v1-wF-t9EPg78Cq-41Fn1-05vKD5.jJ91w5cF%26f%3dCGMx3N.HgJ%265M%3d3UUU7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

11-03-2022

Sarà tutta dedicata al ritorno della primavera e alla rinascita della natura la ‘Maratona di poesia’ in programma domenica 20 marzo 2022 dalle 15,30 alle 19,30 nella sala auditorium della biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, zona Barco, Ferrara). L’iniziativa è organizzata in collaborazione con UNCALM-Gruppo GAD di Lettura Espressiva, in occasione della Giornata mondiale della Poesia (21 marzo).

La maratona vedrà coinvolti poeti, poetesse e appassionati di versi, che si alterneranno sotto la guida sapiente del Gruppo GAD di lettura espressiva, nel leggere poesie proprie o di altri autori, in italiano o in dialetto.

L’ideAzione è a cura di Athos Tromboni, gli intermezzi musicali a cura di Paolo Lazzarini e Patrizio Fergnani.

Scarica la locandina: ‘[Benvenuta primavera. Maratona di poesia’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dEcOZJb%265%3dW%262%3dTKaJY%268%3dXHcR%26Q%3dvMCL7_Kjyd_Vt_Nevi_Xt_Kjyd_Uy7661EpBuHwH.vK1N7A.t8.2P_6tlv_F96KrN5A7_Kjyd_Uy93Kx_Nevi_X7o4ttE28_6tlv_F9w.LvI_Awgs_LBq_Kjyd_VwF3KF1%26r%3dFDO06K.JsM%262O%3dEXRWI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

► L’accesso alla sala auditorium è consentito con Green pass “rafforzato” e mascherina FFP2.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca Bassani e delle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d1cKa6b%261%3dX%26n%3dTGb6Y%264%3dY4cN%26R8a4p%3dhM9M_rthw_34_7xSs_GC_rthw_29pOcAx9i51Fo.64JuGt.Ce.B9%26A%3dmN8ScU.3Bt%26B8%3dX5bFb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’ – Le opere pubbliche e le modifiche alla circolazione previste a Ferrara dal 14 marzo 2022

[Sicurezza stradale: in via Fossetta proseguono i lavori di ripresa frane. Terminata la ripavimentazione di via del Turco, lavori in via del Chiozzino. In corso opere su strade, edifici pubblici, illuminazione e sottoservizi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d3eDa8d%26t%3dX%26p%3dV0b8a%26w%3dY6eG%26R%3djO2M_tvaw_56_zxUu_0C_tvaw_4A5Ty.8zLp6k8eJuRp0.qQ_tvaw_4AvLvD8Fg_MYzR_Wna6ZEf_tvaw_4At8x8c6iJzF-rPj9nDkF-u02QkHiKc-VB-JcM8L-4e0Y.jOuI%26f%3dH3Px80.KgO%26qP%3d3ZGX7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

11-03-2022

Di seguito alcuni aggiornamenti relativi a lavori pubblici e provvedimenti di viabilità attualmente in corso o previsti dal 14 marzo 2022 nel territorio comunale di Ferrara, condotti sotto la supervisione dei tecnici e degli operatori del Settore Opere pubbliche e Patrimonio del Comune di Ferrara.

INTERVENTI STRADALI

– In corso i lavori per la ripavimentazione di piazza Savonarola

sono partiti lo scorso 7 marzo 2022 i lavori per il rifacimento della pavimentazione di piazza Savonarola a cura del Comune di Ferrara. Il progetto prevede la rimozione della pavimentazione esistente, il rifacimento del sottofondo con uno strato di 30 cm di misto stabilizzato cementato e la posa di nuovi cubetti di porfido delle dimensioni di 8/10 cm., analoghi a quelli di corso Martiri della Libertà. AGGIORNAMENTO dell’11 marzo 2022: è già stata hanno ultimata la rimozione dei cubetti (v. FOTO) e da oggi sono iniziati gli scavi sotto la supervisione dell’archeologo.

Ditta appaltatrice: C.as.p. Valle Del Brasimone soc. coop. con sede a Castiglione Dei Pepoli (Bo) con subappaltatrice: FEA srl con sede in Castelfranco Emilia (MO). Tutti i dettagli dell’intervento su [CronacaComune dell’1 marzo 2022](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dBdIWGc%26y%3dT%26y%3dUEXGZ%262%3dUEdL%26N%3dsN7I_3ufs_D5_5tdt_E9_3ufs_C00P8.75Hy5p4nIzNy9.vM_3ufs_C01H5CCBp_Ldva_VsWEXEW_3ufs_C03BlTC4-459Hy55Hw5-3KzH74-l-C17zM6439-8Gl-H8H75-984Nr-6zH-vE-3Cs4nCz8yN2-7pC-6NzC-zBwFr-FpN5B-2On73C-qB-494l5ny6t57H.sNzE%26o%3dG8L77E.GpN%26vL%3dBYLTF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

– Sicurezza stradale: in via Fossetta proseguono i lavori di ripresa frane con chiusura temporanea al transito

Proseguiranno anche nei prossimi giorni (con conclusione prevista per il 22-23 marzo prossimi) i lavori di ripresa frane avviati il 7 marzo scorso dal Comune di Ferrara in via Fossetta, a partire dall’intersezione con via Copparo, a tutela della sicurezza stradale. In corso d’opera è infatti emersa la necessità di intervenire su un tratto di sponda più lungo rispetto a quello inizialmente programmato, con un conseguente allungamento dei tempi di lavoro previsti.

I lavori sono stati affidati alla ditta Copparo Costruzioni.

Per permetterne la realizzazione è stato istituito il divieto di transito (eccetto autorizzati) nel tratto interessato dai lavori, oltre al divieto di sosta con rimozione coatta.

Saranno ammessi solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso.

I veicoli che transitano sulla via Copparo, in prossimità della via Fossetta avranno l’obbligo di proseguire diritto (eccetto gli autorizzati).

Saranno ammessi al transito i pedoni ed i velocipedi, eventualmente condotti a mano, compatibilmente con le esigenze del cantiere.

Sarà possibile accedere a via Fossetta da via Vallalbana.

E’ presente segnaletica di “strada senza uscita per la provenienza da via Vallalbana in direzione del cantiere”; tutte le modifiche alla viabilità sono indicate da segnaletica di preavviso e deviazione, in prossimità dei tratti interessati.

– Terminata la ripavimentazione di via del Turco. Al via i lavori sotto il volto di via del Chiozzino, con interruzione del transito

Sono terminati i lavori di ripavimentazione di via del Turco, a cura del Comune di Ferrara. I lavori hanno permesso il rifacimento dei camminamenti in lastre di trachite e dell’acciottolato stradale, oltre al ripristino, nell’intera via, delle reti idrica e fognaria a cura di Hera. In fase di completamento è anche il nuovo impianto di illuminazione, sempre nell’intera via.

Lunedì 14 marzo 2022 prenderà il via il rifacimento della pavimentazione sotto il volto di via del Chiozzino con interruzione della possibilità di transito.

Tutti i dettagli sull’intervento su [CronacaComune del 3 marzo 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dObPbTa%266%3dY%26B%3dSLcTX%269%3dZRbS%26S%3d6LDN_Fsmx_Q3_Byqr_LD_Fsmx_P8GUK.5BMB3w91G7SB7.3R_Fsmx_P88MHAJG3_Jk1n_TzbOTMa_Fsmx_P8uJ-JAu-Jy-J3OI36G4Aw9NA9L3-63-T73-xC0-LEP1G-wMB-A6-P78uA7EyLHG-xC0Du-NyN3K3FD9NA9L3-A8-A7GDRCD3-C-HJuA6AD9y3uC.6L7J%262%3dEEQJ5L.L3L%263Q%3dOWSYS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

– Segmento ferrarese della ciclovia VenTo: lavori in corso nei piazzali di via Orlando Furioso e in corso Ercole I d’Este

Proseguono i lavori affidati dal Comune di Ferrara alla ditta Imab Costruzioni srl (di Este – PD) per dare linearità al segmento ferrarese della ciclovia ‘VenTo’, l’itinerario cicloturistico interregionale destinato a collegare Venezia a Torino, lungo gli argini del Po. AGGIORNAMENTO dell’11 marzo 2022: Sono in corso i lavori previsti all’interno dei piazzali di via Orlando Furiosoche saranno interamente riqualificati per ricavare un’area composta da parcheggi, percorso ciclabile e controviale di accesso. Attualmente le lavorazioni si sviluppano nell’area compresa tra via Azzo Novello e via Giacomo Leopardi, dove l’impresa, dopo aver realizzato i lavori relativi a sottoservizi e sottofondazioni stradali, è ora impegnata nelle opere edili che vanno a definire le aree destinate a parcheggio, percorso ciclo-pedonale, aiuole, controviale.

Sono in corso anche i lavori in corso Ercole I d’Este (v. FOTO), dove verranno sistemati i percorsi compresi tra le abitazioni e le alberature, la cui tipologia e conformazione rimarrà inalterata fatta eccezione per l’inserimento di un corso in più di lastre di trachite in sostituzione di una porzione di acciottolato. Con tale modifica, approvata dalla Soprintendenza, si renderanno più accessibili e sicuri i percorsi utilizzabili sia dai ciclisti che dai pedoni.

Tutti i dettagli del progetto su [CronacaComune del 3 settembre 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dGbHZLa%26x%3dW%264%3dSDaLX%261%3dXJbK%26Q%3dxL6L_8sev_I3_4wir_DB_8sev_H89SC.54K43o7sGyQ47.uP_8sev_H8zK0ABEu_Jcyf_TrZHXJc_8sev_H8oEsD1Ry3-8A4L1-LqJ6A4Rm-0q-Nu7-3GpA43-sHy-AzPuJ8A4Lu-0y-579yL7Nq-6qH-97sIuF6K-v74NqJqOu.06I2%266%3dyQ9NoX.4767q3m%26E9%3dSGeGW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

– In corso la riqualificazione di via Arginone con la realizzazione di una nuova ciclabile nel tratto tra via Trenti e il sottopasso ferroviario. Prosegue la realizzazione della linea fognaria

Hanno preso il via il 7 febbraio scorso ilavori, a cura del Comune di Ferrara, per la riqualificazione del tratto di via Arginone tra la rotatoria di via Stefano Trenti ed il sottopassaggio ferroviario ciclabile di collegamento con via San Giacomo/ via Saragat, con la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale

In questi giorni sono in corso i lavori di realizzazione della linea fognaria.

L’esecuzione dei lavori comporterà modifiche alla viabilità (v. sotto i dettagli).

Lo sviluppo complessivo della nuova pista pedo-ciclabile in sede propria, compresa tra la rotatoria di via Trenti e quella nei pressi della nuova chiesa in via Bonzagni, sarà di circa 700 metri. L’intero stralcio dell’intervento di riqualificazione misura circa 950 metri e comprende il tratto finale di via Arginone a fondo chiuso, fino al sottopasso ferroviario ciclabile, che, per la peculiare conformazione dell’assetto stradale, vedrà mantenuta la promiscuità dei traffici pedo-ciclabile e veicolare e sarà oggetto solo di risistemazione della segnaletica stradale.

Le acque meteoriche verranno raccolte da appositi dispositivi di captazione e convogliate, attraverso il nuovo collettore longitudinale che sarà realizzato in via Arginone, al sistema di raccolta di via Domenico Rambaldi.

I lavori, affidati alla ditta Santangelo Giuseppe di Campora (SA), avranno una durata presunta di sei mesi.

(Ulteriori dettagli sul progetto su [CronacaComune del 4 febbraio 2022)](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d0dHYEc%26x%3dV%26w%3dUDZEZ%261%3dWCdK%26P%3dqN6K_1ueu_B5_4vbt_DA_1ueu_A09R6.74Jw5o6lIyPw9.uO_1ueu_A0zJ3CBDn_LcxY_VrYCVLV_1ueu_A0uI-5Cm-61AuIxHq-Pw5-zPxPm-8r7x6kCx0-y94-HrAxDxLmMn-Fm-Nr77MnTB6-m9xGj-7uMlIx69C1In-9-oJuFqBjLq-Gn-JuN39-q6j5mNrM60wNu.C3Gx%269%3dvO5QlV.z03%26C5%3dVDcCZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

>> VIABILITA’ – Per consentire la realizzazione dei lavori di riqualificazione di via Arginone, da mercoledì 9 febbraio 2022, nel tratto di via compreso tral’intersezione a rotatoria con via Trenti e l’intersezione con via Angelo Drigosarà in vigore il senso unico di marcia con direzione da via Trenti verso via Drigo.

In vigore anche il divieto di fermata ambo i lati per tutti i veicoli tranne quelli al servizio del cantiere.

I veicoli provenienti dal centro città non potranno accedere all’intersezione con via Angelo Drigo.

I veicoli provenienti da via Rambaldi e da via XVI Marzo 1853, in prossimità di via Arginone, avranno direzione obbligatoria a destra.

I lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile di via Arginone avranno una durata presunta di sei mesi.

Le modifiche alla viabilità sono indicate da segnaletica di preavviso e deviazione, in prossimità dei tratti interessati

– Riqualificazione via Darsena: in corso il rifacimento della rete gas e acqua; circolazione a senso unico di marcia in direzione di corso Isonzo

Proseguono i lavori per la riqualificazione della via Darsena, a cura del Comune di Ferrara. Dal 3 febbraio 2022 e fino al termine degli interventi, per permetterne l’esecuzione, sarà in vigore il SENSO UNICO di marcia su tutta la strada, con direzione da via Bologna VERSO CORSO ISONZO. Resterà possibile l’ingresso al parcheggio ex Mof da corso Isonzo e l’accesso per i residenti fino a via Bonnet.

Attualmente è in corso il rifacimento della rete gas e acqua sul lato nord della strada, seguirà il rifacimento della fognatura sul lato sud.

Oltre al rinnovo di tutti i sottoservizi esistenti e dell’impianto di illuminazione, il progetto prevede il completo rinnovo della conformazione stradale, con l’inserimento di un filare di alberi e di un percorso ciclabile in sede propria. L’intervento rientra nell’ambito delle opere programmate dal Comune di Ferrara per l’area ex Mof-Darsena e finanziate dal Bando Periferie.

Tutti i dettagli del progetto su [CronacaComune del 19 novembre 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dMgBWRf%26r%3dT%260%3dX8XRc%26u%3dUPgE%26N%3d4QzI_DxYs_O8_xtow_89_DxYs_NC3PI.0xH08i4yLsN0B.oM_DxYs_NCtHFF6B1_OWvl_YlWOb7b_DxYs_NCr4HLxB-BRh58FiB-EBzM5JgGw-Y8-GASkFxOk-UVY7.AFJr_KmzV_V2N_xtow_97DFwNwIo950gS5Lt8_DxYs_N92Bw_OWvl_Yh7wOy808_xtow_8YwOk4_DxYs_OA_xtow_8Y1Qo64BzM1_OWvl_Zj_KmzV_URPz4DQ_j4FB_xtow_97Ng-FY-Ng8T_DxYs_NckG4w8gz_AgM1_OWvl_ZjTS-X8-UVY7_KmzV_URLx71O_hR_DxYs_OA_xtow_8YB_OWvl_ZjT%26z%3dJ1LH08.G1Q%26oL%3dMbETQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

————

VIABILITA’

– Corso Porta Reno temporaneamente interrotto al transito per il montaggio della gru del cantiere della chiesa di San Paolo

Per consentire il montaggio di una gru edile, necessaria per i lavori di riparazione post sisma della chiesa di San Paolo a Ferrara, dalle 8 di martedì 15 marzo fino alle 18 di giovedì 17 marzo 2022 (ore notturne comprese) in corso Porta Reno, nel tratto compreso tra via Carlo Mayr e piazza Trento Trieste, sarà istituito il divieto di transito (eccetto gli autorizzati). In vigore anche il divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli necessari per i lavori.

Per i veicoli provenienti da via Kennedy, all’intersezione con via Carlo Mayr, direzioni consentite a destra e a sinistra (eccetto gli autorizzati).

In tutto il tratto di corso Porta Reno tra via Vaspergolo e via Amendola saranno revocate le aree di sosta riservate ai residenti Ztl A-B, taxi e carico/scarico merci.

I pedoni e le biciclette (eventualmente condotte a mano) saranno indirizzati all’utilizzo di percorsi protetti dedicati.

Le modifiche temporanee alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e deviazione in prossimità dei tratti interessati.

– Sicurezza stradale: previste modifiche permanenti della viabilità all’intersezione tra la SP 8, via Padusa e via Imperiale

Mira a un incremento delle condizioni di sicurezza stradale la decisione, presa di concerto dal Comune di Ferrara con l’Amministrazione Provinciale e il Comune di Poggio Renatico, di rendere operative, dalla prossima settimana, modifiche permanenti della viabilità all’intersezione tra la SP 8 e le due strade comunali via Padusa e via Imperiale, dove si continuano a registrare numerosi incidenti, purtroppo anche con esiti mortali.

L’intersezione a quattro bracci, in cui rispetto alla viabilità principale (SP8) si innestano due strade comunali con possibilità di effettuare tutte le manovre di svolta nonché l’attraversamento della SP8 stessa, rende le manovre pericolose per la circolazione stradale, a causa anche della presenza di un lungo rettilineo in entrambe le direzioni sulla SP8 all’approssimarsi all’incrocio. Gli automobilisti tendono spesso a non rispettare i ridotti limiti di velocità imposti, rendendo alquanto pericolose le immissioni o l’attraversamento della SP 8 per chi proviene dalle strade comunali.

Per migliorare quindi le condizioni di sicurezza della viabilità all’intersezione tra via Imperiale (via Padusa/via Torniano per il Comune di Poggio Renatico) e la Strada Provinciale SP 8, sarà chiuso al traffico l’accesso/uscita di via Padusa sulla SP 8 per evitare che la strada comunale venga impropriamente utilizzata come percorso di collegamento (scorciatoia per chi viene o va a Ferrara) tra la SP 8 e la SP 70. In tal modo il percorso alternativo per i residenti (v. planimetria) non si allungherà eccessivamente, e aumenterà invece notevolmente la sicurezza della circolazione, con la presenza di rotatorie ad ogni intersezione.

Gli interventi di segnaletica stradale saranno effettuati dalla Provincia di Ferrara e dal Comune di Ferrara per le rispettive parti di competenza a partire da martedì 15 marzo 2022 salvo avverse condizioni meteo o eventuali criticità al momento non prevedibili. Le modifiche entreranno in vigore a conclusione della posa della segnaletica.

– Via Vallelunga interrotta per interventi di ripresa frane a cura del Consorzio di Bonifica

Per consentire l’esecuzione di lavori di ripresa frane a cura del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, dal 7 febbraio 2022 (fino a fine intervento), il tratto di via Vallelunga, a Pontelagoscuro, compreso tra via Santa Lucia e il numero civico 85 sarà chiuso al transito. Saranno ammessi solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso.

Per i veicoli con provenienza da via Ranuzzi, all’intersezione con via Santa Lucia sarà obbligatoria la svolta a destra.

– In corso i lavori di Anas per l’installazione delle nuove barriere fonoassorbenti lungo la strada statale 723 “Tangenziale Ovest di Ferrara”, con SENSO UNICO ALTERNATO nei giorni feriali

(Comunicazione a cura di Anas)

Sono in corso i lavori a cura di Anas per l’installazione delle nuove barriere fonoassorbenti lungo la strada statale 723 “Tangenziale Ovest di Ferrara”.

Da lunedì 10 gennaio 2022 è attivo il senso unico alternato – per una lunghezza massima pari a 100 metri – nel tratto dal km 3,200 al km 3,600, dal km 4,200 al km 4,700 e dal km 6,000 al km 6,600. La modifica alla circolazione sarà attiva nella fascia oraria tra le 7 e le 18, ad esclusione dei giorni festivi.Il termine dei lavori è previsto per lunedì 4 aprile 2022.

————

ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E SMART CITY

– Al via il secondo lotto di interventi di ammodernamento dell’intera rete comunale di illuminazione pubblica – AGGIORNAMENTO dell’11 marzo 2022

Prenderà il via la prossima settimana il secondo lotto di interventi di riqualificazione energetica e impiantistica degli impianti di pubblica illuminazione, previsti nel “Servizio di rendimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Ferrara”, affidato ad Hera Luce S.r.l. In programma interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo per circa 7.367 punti luce.

Nell’ambito del primo lotto, concluso nelle scorse settimane, sono stati 8.160 gliapparecchi illuminanti sostituiti nel territorio comunale, oltre a 2.200 sostegni.

Nella SETTIMANA DEL 14 MARZO 2022 i lavori interesseranno le seguenti aree:

– Viale Alfonso I d’Este, viale Orlando Furioso (sopramura), via Gramicia, via Pannonius e via Guido Carli, con opere di efficientamento energetico;

– Viale Orlando Furioso, con le opere civili (cavidotti, plinti, pozzetti, ecc.) necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti.

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

LA SCHEDA – L’intera opera di riqualificazione dell’illuminazione pubblica di Ferrara, si inserisce nel “Servizio di rendimento energetico per impianti di illuminazione e impianti semaforici del Comune di Ferrara”, della durata di 18 anni, affidato attraverso gara ad Hera Luce nel maggio 2019.

Gli interventi, della durata di 3 anni, per un importo di circa 28 milioni di euro, comprendono, oltre all’ammodernamento dell’intera rete di illuminazione cittadina con interventi su circa 24.000 punti luce, anche la nuova installazione o manutenzione di oltre 9.500 sostegni, il rifacimento di circa 230.000 metri di linee elettriche, interventi su circa 500 quadri elettrici, un sistema di telecontrollo e l’installazione di 259 nuovi punti luce.

I nuovi impianti garantiranno, grazie all’adeguato livello di illuminamento e all’elevata resa cromatica delle sorgenti a Led, un’ottima illuminazione della figura, migliorando la percezione di sicurezza delle zone illuminate. Le sorgenti luminose hanno una temperatura di colore bianco-calda (a 3000°K) e tutti gli apparecchi sono dotati di auto-dimmerazione per la riduzione notturna del flusso luminoso, per un maggior risparmio energetico.

– In corso l’ammodernamento degli impianti semaforici- AGGIORNAMENTO dell’11 marzo 2022

Procedono i lavori di ammodernamento degli impianti semaforici presenti sul territorio comunale, facenti capo a 50 intersezioni semaforizzate, affidati sempre a Hera Luce Srl.

Nella SETTIMANA DEL 14 MARZO 2022 sono previste opere elettriche, con posa linee ed installazione apparecchiature di comando e controllo, nelle seguenti aree:

– intersezione viale IV Novembre – Cassoli;

– Via della Ricostruzione – Pontelagoscuro;

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

– Per palazzi e mura di Ferrara in corso un nuovo progetto di illuminazione architetturale – AGGIORNAMENTO dell’11 marzo 2022

E’ il Castello estense il protagonista del primo degli interventi di riqualificazione dell’illuminazione architetturale dei monumenti di Ferrara in corso in questi giorni. Attualmente è in corso la posa delle linee di alimentazione e dei nuovi apparecchi illuminanti all’interno del fossato.

I lavori rientrano nel programma di interventi di riqualificazione energetica e impiantistica della pubblica illuminazione del territorio comunale di Ferrara, affidati dal Comune ad Hera Luce srl.

Oltre al Castello estense, gli interventi per l’illuminazione architetturale riguarderanno a seguire anche la chiesa di San Cristoforo, palazzo Paradiso, palazzo Schifanoia, la palazzina di Marfisa d’Este, palazzo Bevilacqua – Costabili, l’edificio dei Bagni Ducali, la basilica di San Giorgio e la cinta muraria cittadina con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio architettonico e urbanistico di Ferrara sfruttando le potenzialità espressive della luce.

————

SEGNALETICA

– Nuova segnaletica orizzontale per una serie di fermate bus e spazi sosta

Lunedì 14 marzo 2022, salvo avverse condizioni meteo, inizieranno i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per il tracciamento della segnaletica orizzontale di una serie di fermate urbane del trasporto pubblico di linea e di corsie preferenziali/riservate bus, oltre che di spazi di sosta per disabili e per carico/scarico merci, nel territorio comunale.

Vi potranno essere rallentamenti, ma non sono previste deviazioni o chiusure al traffico veicolare; i lavori non saranno eseguiti nelle ore di punta (7-8:30, 12-13 e 17-18).

La ditta che eseguirà le lavorazioni è la Segnaletica Stradale Conselvana Snc.

————

PARCHI SICURI

In corso l’ampliamento dell’area giochi del parco Coletta

Sono in corso nel parco Coletta le opere programmate dal Comune di Ferrara per l’ampliamento dell’area giochi. Dopo la conclusione delle opere edili propedeutiche ad opera di Sintexcal Spa, è ora in corso di realizzazione la pavimentazione in gomma colorata nell’area destinata all’ampliamento del parco giochi, a cura della ditta Sarba Spa. Tutti i dettagli su [CronacaComune del 23 febbraio 2022](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dObRaTa%268%3dX%26B%3dSNbTX%26A%3dYRbU%26R%3d6LFM_Fsow_Q3_Dxqr_NC_Fsow_P8ITK.5DLB3y81G9RB7.5Q_Fsow_P80LHALF3_Jmzn_T2aRVVY_Fsow_P8wI-D3D0C-5AI3LF8-D3DQ7Lw-Iy-J180ALWyR5LB7-zF-IFw-KIGH8-7KAIy-95L1G-BBF-4wJzA0F.6L9I_Fsow_Q8C_Ooul_Z25AI3LF8_Fsow_PXwO33_Dxqr_OA_Fsow_PX1Q754BHL1_Ooul_Z2_Jmzn_TRPH3DQ_23FB_Fsow_Q6Vb-Xa-NgPS_Dxqr_Nc38y3wFz_AyL1_Ooul_Z2bP-gQ-TVYP_Jmzn_TRLF61O_zQ_Dxqr_OA_Fsow_PXB_Ooul_Z2S%26z%3dJIKH0P.F1Q%267K%3dMbWSQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

————

EDILIZIA

– Ristrutturazione in corso per gli uffici comunali dell’Urp in piazza Municipio