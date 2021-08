(AGENPARL) – mer 11 agosto 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Kp%3d09KqK_7rTr_H2_sshq_38_7rTr_G7bbuUga.tDbA1Jq.54D_sshq_38u_IRue_SgJ3C.bK5O_sshq_38_7rTr_H7gEw_IRue_TeJATwWq_IRue_TbA2_IRue_TeFJ4h_JftQ_Up_IRue_TeN3OuOF–a_sshq_3XC_IRue_TeHA_IRue_S7._JftQ_Us9-5b5_IRue_Tb7vV_sshq_3XC_IRue_TeH5_IRue_S7R_7rTr_G75_JftQ_Up-_IRue_S7P_7rTr_H5qN_7rTr_GWkXu39W4R_sshq_43NC_sshq_463QuI02b3poDnb%264%3d2bKU7a%26s%3dDvKA43.FtK%26jK%3dFU3SH%26C%3d2%26F%3dFR3TL%26F%3d3VOZ%26u%3dSMV7SGX0TH)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter dell’11 agosto 2021

CONFERENZA STAMPA – Venerdì 13 agosto 2021 alle 11.30 sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione della “Nuova convenzione Comune di Ferrara e U.T.E.F. – Università per l’Educazione Permanente”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d1fIb6e%26y%3dY%26n%3dWDZ2c%262%3dZ4fL%26S%3dhP7N_rwfx_37_5ySv_ED_rwfx_2B0Uw.95Mn7p9cKzSnA.vR_rwfx_2B1MtECGe_Nd1P_Xsb2aHa_rwfx_2B3Pe9a7nOrLt7CGoJr.FtIy%26B%3dmQ6TcX.1Ct%26E6%3dY4XDa)

11-08-2021

Venerdì 13 agosto 2021 alle 11.30, nella sala degli Arazzi della residenza Municipale di Ferrara, si terrà una conferenza stampa per presentare la “Nuova convenzione Comune di Ferrara e U.T.E.F. – Università per l’Educazione Permanente di Ferrara”.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore del Comune di Ferrara ai Rapporti UniFe, Ambiente, Tutela degli animali, Progetti europei Alessandro Balboni e il presidente di U.T.E.F. Ferrara Vinicio Bighi.

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Sabato 21 e martedì 24 agosto 2021 alle 20.30 in via Scienze. Obbligatori prenotazione e green pass

[Storie e poesia narrati a passo di tango e attraverso le corde dell’arpa celtica](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d2hPX7g%266%3dU%26o%3dYKV3e%269%3dV5hS%26O%3diRDJ_symt_49_BuTx_L0_symt_3DGQx.ABIo9w5dM7OoC.3N_symt_3D8IuGJCf_PkwQ_ZzX3cOa_symt_3DCNp5b9uP39-f-N99tGu-HbPB5uG-05tQ9-8j-RuHhM-y-5uRB5wCBMp-Jy-7pPx9-eC6FbP05-dC6NjAu.BuK6%268%3dnSCPdZ.89u%26GC%3dU5ZKW)

11-08-2021

Si comincerà sabato 21 agosto alle 21 con “[Tanghitudine](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d4gGT9f%26w%3dQ%26q%3dXBR5d%26z%3dR7gJ%26K%3dkQ5Fv_ObsS_Zl_HTza_Ri_ObsS_Yq1u0s9eFmBlL.nEpRy5.iB.tJ_uxdp_5CpLhK5_HTza_RiXIY8_ObsS_YqR1d8lCYB_HTza_RieCZ6QlDjEtJxAtDh%26A%3dxKvSnR.qB5%269v%3dXER4Z) – Danza, poesia e racconti di tango” e si chiuderà martedì 24 agosto, sempre alle 21, con il Concerto di arpa celtica di Irene De Bartolo “[Niamh – a taste of Celtic Harp](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dHZEYMY%26u%3dV%265%3dQ0WIW%26x%3dWKZH%26P%3dyJ3K0_HZxg_Sj_MhsY_Ww_HZxg_Ro693qDs9kGzE.lJ4Kw0.w5.rO_9qbu_I6nQvD3_MhsY_WwQGdL_HZxg_RoW6r1jQRA_MhsY_WwDr648-j-OrI30-66-l03Jr8-y11K%26u%3dC4NC3A.IvJ%26rN%3dHTAVJ)”.

Programma:

Sabato 21 agosto alle 21 – ingresso dalle 20.30

[TANGHITUDINE](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dLeIaQd%26y%3dX%269%3dVDYMb%262%3dYOeL%26R%3d3O7MD_Mdzk_Xn_Olxc_Y1_Mdzk_Ws8C8uFwDoI4J.pL8P1B.10.vQ_Cvfw_MArSzI7_Olxc_Y1VKfP_Mdzk_WsY8v6nUWD_Olxc_Y1cEgNOnK2CvQF9vKz%269%3dzRDQpY.907%26FD%3dVGYLX) – Danza, poesia e racconti di tangoUna serata interamente dedicata al tango argentino, rappresentata dai ballerini e insegnanti Cristina Garbini, Claudio Andreoni, Linda Galleran, Michele Andreoni e dai tangueros della scuola “Sogni di Tango” Giovanna Mannella e Cristian Mingardi, Sara Lamborghini e Massimo Leccese in compagnia della voce narrante di Roberto Agnelli e Debora Bruni.

Lo spettacolo, nella splendida cornice di Palazzo Paradiso, toccherà i temi più rappresentativi del tango e condurrà il pubblico in un viaggio che attraverso racconti, aneddoti, poesia e danza esplorerà il tango e le sue tante espressioni.

Martedì 24 agosto alle 21 – ingresso dalle 20.30

[NIAMH, a taste of Celtic Harp](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d6ZIYAY%26y%3dV%26s%3dQDW7W%262%3dW9ZL%26P%3dmJ7Kx_HdxU_Sn_MVsc_Wk_HdxU_Rs6w3uDg9oGnE.pJrK10.k5.vO_wqfu_76rQjD7_MVsc_WkQKd0_HdxU_RsW6f1nERE_MVsc_WkDv6r8-n-OfI70-t6-p0qJv8-m15K%26i%3dC8N13E.IjJ%26vN%3d6TEV8) – Concerto di arpa celtica di Irene De BartoloSaranno le ancestrali melodie dell’arpa celtica a tenere compagnia ai cittadini ferraresi che vorranno approfittare dell’opportunità di assistere, martedì 24 agosto alle 21 nel cortile di Palazzo Paradiso, al concerto di Irene De Bartolo. L’arpa celtica è tra gli strumenti antichi uno tra i più completi, perché permette di eseguire insieme sia la melodia che l’accompagnamento e Irene De Bartolo è considerata una delle sue interpreti più versatili e coinvolgenti. L’arpista ferrarese, dopo un Diploma vecchio ordinamento in Arpa Classica e una Laurea in Musica da Camera, ha conseguito nel febbraio 2021 la Laurea in “Arpa celtica”, prima Italiana ad ottenere questo titolo. Lo spettacolo sarà l’occasione perfetta per ascoltare il suo nuovo album di musica celtica, che raccoglie alcuni dei brani più significativi e virtuosistici di questo particolare percorso di studi. NIAMH – a taste of Celtic Harp,è il titolo del suo ultimo lavoro. Niamh è un nome della mitologia irlandese e celtica, il nome della figlia del Dio Mare, ed è anche un nome proprio di persona femminile irlandese che significa “brillantezza”, “lucentezza”. Durante la serata il pubblico sarà accompagnato in un piccolo viaggio attraverso la cultura celtica e la sua musica.

In ottemperanza alle nuove disposizioni governative (rif. D.L. del 23 luglio 2021) in vigore dal 6 agosto 2021, per assistere ai due spettacoli gratuiti sarà indispensabile prenotare il posto ed esibire il green pass.

Pagina web: [https://archibiblio.comune.fe.it/index.php?id=2547](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d2hGa7g%26w%3dX%26o%3dYBY3e%26z%3dY5hJ%26R%3diR5Mt_PbzQ_al_OR1a_Yg_PbzQ_Zq8sAsFcGmIjM.nLnSyB.gC.tQ_sydw_3DtKeC9.MiN_3xTx_DCjB_3xTx_D8b9lA3cEd%26e%3dK6PwAC.KfR%26tP%3d2bCX4)

[Dopo la pulitura dell’ex Chiesa di San Giacomo, partite le ricerche con Georadar 3D per la tomba del fondatore dei Templari](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dFhBXKg%26r%3dU%263%3dY7VGe%26u%3dVIhE%26O%3dwRzJ_7yYt_H9_xuhx_80_7yYt_GD3QB.AxI39i5rMsO3C.oN_7yYt_GDtI9G6Ct_PWwe_ZlXGcAb_7yYt_GDjI5M-r5-5SrC9Sx5-sCrFtV-iBxCy5-sG-y53-Eo5rMsI-59xNxRk-Ft-Po7tPiBt-AuH-vCuLpBgL-HB-r5-9Ms6p-BkF-uMt8pRuLt-5p9gBkC-9CsJ19xC.wRsF%26s%3dK1MAA8.HtR%26oM%3dFb8UH)

11-08-2021

FERRARA, DOPO LA PULITURA DELL’EX CHIESA DI SAN GIACOMO, PARTITE LE RICERCHE CON GEORADAR 3D PER LA TOMBA DEL FONDATORE DEI TEMPLARI. TEAM INTERNAZIONALE DI STUDI IN CAMPO

Ferrara, 11 ago – Sono partite in queste ore le ricerche con georadar 3D per verificare la possibile presenza – sotto l’ex chiesa di San Giacomo – della tomba del fondatore dei Templari, risalente al XII secolo.

Le operazioni fanno seguito a una ricostruzione documentale e all’approfondimento di alcune ipotesi che individuano nell’edificio storico il luogo di sepoltura.

L’ex chiesa nelle ultime settimane è stata al centro di operazioni di pulitura, realizzate dopo un’incursione dei vandali, a giugno. A condurre e finanziare il ripristino della facciata sono stati proprio i Cavalieri Templari Cattolici d’Italia, in accordo con il Comune di Ferrara e i gestori del Cinema Apollo (dagli anni ’70 l’ex chiesa è adibita a sala cinematografica).

“Realizzato il ripristino della facciata, che era stata deturpata dalle scritte, ora procediamo con le ricerche – spiega il referente del progetto Matteo Marti -. Ricerche che – sottolinea – hanno carattere internazionale. Il centro studi con cui stiamo collaborando fa infatti capo a un’importante università europea mentre per i rilievi ci siamo avvalsi del supporto di Esplora Srl, spin-off dell’ateneo di Trieste, in questi giorni in città. Con noi c’è anche un archeologo. Nella storia di questa società ci sono diverse analisi strumentali di questo tipo”. Il personale specializzato sta avviando i rilievi in queste ore. Il georadar 3D – spiegano i tecnici – consente di acquisire immagini tridimensionali fino a circa 3 metri di profondità dando all’operatore una mappatura completa di tutto il sottosuolo. Il sistema – di ultima generazione – ricostruisce in grafica tridimensionale la stratificazione sotterranea rilevando oggetti, corpi, cavità, grotte. Al centro della ricerca ferrarese – spiega il presidente dei Templari Cattolici Mauro Giorgio Ferretti – ci sono proprio le tracce della sepoltura di frà Ugone Dei Pagani, fondatore e primo Maestro Generale dei Pauperes commilitones Christi Templique Salomonici, ovvero dell’ordine dei Cavalieri Templari. Secondo una accreditata ipotesi espressa dall’insigne storico e letterato ferrarese Marco Antonio Guarini (Ferrara, 1570 – 1638), sarebbe proprio l’ex chiesa di San Giacomo a custodirne la sepoltura.

“Ci vorrà qualche settimana per avere i primi esiti: siamo partiti da una analisi esterna, preliminare, per verificare la presenza di elementi in superficie riconducibili a infrastrutture sottostanti. Poi passeremo all’analisi sotterranea. Un software particolarmente complesso elaborerà i segnali del georadar 3D – spiega Marti -. Il nostro obiettivo è completare i rilievi entro agosto per poi trasmettere i risultati all’equipe di studio e approfondire i dati. Crediamo fortemente in questo lavoro, che ha una grande rilevanza non solo per noi Templari – particolarmente legati a questo tempio – ma anche per tutta la città perché potrebbe portare a sensazionali scoperte storiche”.

INTERROGAZIONE – Presentata dal gruppo PD in Consiglio comunale

[Richiesta in merito alla manutenzione dell’area verde e del Centro sociale di via Canapa](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d1fGU6e%26w%3dR%26n%3dWBS2c%26z%3dS4fJ%26L%3dhP5G_rwdq_37_3rSv_C7_rwdq_2B8Nw.93Fn7n2cKxLnA.tK_rwdq_2ByFtEA0e_NbtP_XqU2aFZ_rwdq_2B30cDt6sPl-DeNtKo-7wCa-IlEuPpEzEzEe-0pCl736a-RpIdA-p-5eH-n6nP3F-sKn0aHp-5i-9lEaLl.9tIw%265%3dmQ4McX.y6t%26E4%3dR4X2a7lBT)

11-08-2021

Questa l’interrogazione pervenuta agli uffici comunali:

– la consigliera Anna Chiappini (Gruppo PD del Consiglio comunale di Ferrara) ha interrogato il sindaco Alan Fabbri e gli assessori ai Lavori pubblici Andrea Maggi e all’Ambiente Alessandro Balboni in merito alla manutenzione dell’area verde e del Centro sociale di via Canapa.

>> Pagina riservata alle interpellanze/interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali e relative risposte (a cura del Settori Affari Generali/Assistenza agli organi del Comune di Ferrara) all’indirizzo [old.comune.fe.it/5216/interrogazioni-e-interpellanze](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d2bNY7a%264%3dV%26o%3dSIW3Y%267%3dW5bQ%26P%3diLBKt_JixQ_Us_MRuh_Wg_JixQ_TxJm6.uJnM60.g7.1O_ssku_38MW2X_0vTr_JAjFB0sJ7BbR1JoA-w-DoLwM6b3sq74GbFH0%26e%3dECNw5J.IfL%261N%3d2VJV4).

[PIANO RIFACIMENTO STRADE, NUOVO INVESTIMENTO DI CIRCA 1.4MILIONI DI EURO. INTERVENTI NEI PROSSIMI MESI](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dFZBYKY%26r%3dV%263%3dQ7WGW%26u%3dWIZE%26P%3dwJzK_7qYu_H1_xvhp_8A_7qYu_G63RB.3xJ31i6rEsP35.oO_7qYu_G6tJ996Dt_HWxe_RlYGUBe_7qYu_G6vDpDu-Mx6g8xCkI9E-yO71j0-3KuQ4-9tQtIzD25tO4-4o-8xHi6-FTsD19uIx-4o-00Hu-D3JkMA5tOx-DkD-5HuN89sD-25yD.wJsG%266p1gs%3dC1NA38.ItJ%26oN%3dFT8VH)

11-08-2021

PIANO RIFACIMENTO STRADE, NUOVO INVESTIMENTO DI CIRCA 1.4MILIONI DI EURO. INTERVENTI NEI PROSSIMI MESI. ATTIVO PACCHETTO LAVORI PER ALTRI 1.4MILIONI. A SETTEMBRE MANUTENZIONE ANCHE IN CORSO PORTA RENO. ASSESSORE MAGGI: “QUALITÀ E DECORO SONO IL NOSTRO IMPEGNO CONCRETO”

Ferrara, 11 ago – E’ di 1,4 milioni di euro complessivi il quadro economico degli investimenti previsti e programmati nei prossimi mesi per il rifacimento delle strade tra città e frazioni. Lo annuncia l’assessore Andrea Maggi, spiegando che “nelle prossime settimane saranno avviate le procedure di selezione delle imprese, quindi – ferme restando le condizioni meteo dei prossimi mesi – possiamo ipotizzare di aprire il nuovo ciclo di lavori già da quest’anno, per poi completarlo nel 2022”. Maggi spiega inoltre che nel frattempo – in tutto il territorio comunale – continuano i lavori delle imprese Ics e Spina Michele, vincitrici di due precedenti appalti anch’essi da 1.4 milioni di euro complessivi. “La qualità delle strade è una priorità che deve essere costantemente presidiata, stiamo quindi stanziando risorse importanti per il rifacimento del manto stradale – dice -. E’ un impegno concreto che abbiamo assunto e che stiamo portando avanti con risorse e azioni effettive: quelli messi in campo sono investimenti necessari per ridare decoro a situazioni compromesse da molto tempo”.

I nuovi lavori previsti – spiega Maggi – saranno divisi in due diversi appalti da 700mila euro ciascuno. Il primo pacchetto di interventi prevede il rifacimento in conglomerato bituminoso delle strade: via Bologna (dalla rotatoria di via Wagner a via Veneziani), via Comacchio – dalla rotatoria di via Caldirolo a via Ravenna e nel tratto parallelo a via Capodistria. Ancora via Comacchio, nel tracciato di controviale compreso tra il capolinea 6 e via Vene di Bellocchio. Lavori sono inoltre in programma in: via Ripagrande, in una porzione di via Boccacanale di Santo Stefano, via degli Armari, Contrada della Rosa, via delle Barriere, via De Sanctis, via Capuana e in un tratto di via Fogazzaro.

Per quanto riguarda l’altra appalto da 700mila euro, i cantieri sono stati pianificati in via Argine Ducale, via Ippolito Nievo, via Amicizia, via Catena, via Rino Maragno, via Bentivoglio, via F.lli Rosselli, via Casalta, via Bova, via Pignare.

Intanto tra città e frazioni continuano le manutenzioni straordinarie in corso. Si attende l’avvio di un cantiere in un tratto di via Comacchio a Cona. Gli operai di Ics hanno invece già concluso i lavori in via Nazario Sauro, in via Bologna e nelle vie: Caldirolo, Alfonso I d’Este, in città, in via Verona e via Braghini a Pontelagoscuro, in via Beloch, via Sisti, Galli e dell’Alloro a Cona. Negli ultimi tempi interventi sono stati realizzati anche a Montalbano, in via Romero e in via Bottazzi.

Gli addetti dell’impresa Spina Michele hanno invece da poco concluso l’asfaltatura in corso Porta Mare, nel tratto compreso tra Corso Ercole I° d’Este e via Borso. A settembre il cantiere si sposterà in corso Porta Reno.

