Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE La newsletter dell’1 luglio 2021

MOBILITA’ E SICUREZZA – Limiti alla circolazione in alcune vie del centro storico di Ferrara dalle 17 alle 24

[Sicurezza urbana e movida, una nuova Ordinanza comunale in vigore nei giorni 2, 3 e 4 luglio 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d5eIT0d%26y%3dQ%26r%3dVDZ8Y%262%3dR8eL%26K%3dlO7F_vvfp_76_5qWu_E6_vvfp_6A0M1.85Er6p1gJzKr0.vJ_vvfp_6A1ExDC9i_MdsT_WsT6WIQ_vvfp_6A69gP554Un-Kv7nDe-0-zEzDq1-yIn-DyJ91-sMq9r61Pe-82CyInBi-D1-LmB2Hi-Ir9-kD2HrD-E-S-8-G87pD2-RDWD.8xHy%264%3dqP6L1e6ngW.15x%26D6%3dQ7dKU)

01-07-2021

Nelle giornate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio 2021 sarà in vigore una nuova Ordinanza di viabilità, emanata dall’Amministrazione comunale di Ferrara per ragioni di sicurezza stradale e pubblica, che istituisce il divieto di circolazione dalle 17 alle 24 in via Carlo Mayr (tratto da corso Porta Reno a via Camaleonte), via Spronello (da via C.Mayr a via Pescherie Vecchie) e via Scienze (tratto da via delle Volte a C.Mayr).

In allegato scaricabile l’ordinanza completa

VIABILITA’ – Provvedimenti in vigore dal 2 al 27 luglio 2021 in piazza Ariostea a Ferrara

[Modifiche alla viabilità per la manifestazione ‘Mangiafexpo 2021’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d7hDXBg%26t%3dU%26t%3dY9d0b%26w%3dV0hG%26O%3dnR2J_xyat_99_zuYx_00_xyat_8D5Q3.AzIt9k5iMuOtC.qN_xyat_8DvIzG8Ck_PYwV_ZnX8ZDV_xyat_8DuIj5g9iGnCiFm-5rJi-Po9jCrG25-r9-u5tGn9yRiToMv9-s9vAo9n94Nw-VFZ9.BzKt%268%3dsS1PiZ.v9z%26G1%3dU9gFY)

01-07-2021

In occasione della manifestazione ‘Mangiafexpo 2021’ organizzata, in piazza Ariostea a Ferrara, dalla società ‘Dodici Eventi’ in collaborazione con il Comune di Ferrara, dalle 6 di venerdì 2 luglio alle 24 di martedì 27 luglio 2021 (periodo comprensivo delle giornate di allestimento e disallestimento) saranno in vigore alcuni provvedimenti di viabilità.

Nell’anello interno di piazza Ariostea sarà sospesa l’Area Pedonale Urbana e istituita la Zona a Traffico Limitato, limitatamente ai veicoli dell’organizzazione della manifestazione.

Mentre nel tratto carrabile di piazza Ariostea (fra via Palestro e via del Gregorio) dal numero civico 2 al numero civico 10, per un totale di 30 stalli di sosta (escluse le aree riservate agli invalidi), sarà in vigore il divieto di fermata e ammessa la sosta dei soli veicoli degli operatori commerciali partecipanti alla manifestazione.

VIABILITA’, FIERE E MERCATI – Provvedimenti in vigore sabato 3 e domenica 4 luglio 2021 a Ferrara

[Per la ‘Fiera di cose d’altri tempi’ limitazioni alla circolazione in centro storico](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dNZTXSY%260%3dU%26A%3dQOdQT%26C%3dVQZW%26O%3d5JHJ_Eqqt_P1_Fupp_P0_Eqqt_O6KQJ.3FIA115zEAOA5.7N_Eqqt_O6BIG9NC2_Howm_R4XORTX_Eqqt_O6D9E-By-065F5-19-1IF5-259JFC-G5AJ6-B7G6JyT6EBC-xB05-z9F7BByT6EB9-6D-19AJFI-FJCL63C.BGC0%268%3d0KGPzR.B9G%269G%3dUP5x1yYVY)

01-07-2021

In occasione dell’appuntamento, il prossimo fine settimana, con la ‘Fiera di cose d’altri tempi, oggetti da collezione e dell’artigianato’ nel centro storico di Ferrara (corso Porta Reno e piazza Savonarola) sono previste modifiche alla viabilità.

Questi nel dettaglio i provvedimenti in vigore dalle 6 di sabato 3 luglio alle 24 di domenica 4 luglio 2021:

– corso Porta Reno (tratto compreso tra via Ragno e piazza Trento Trieste): divieto di fermata su entrambi i lati e divieto di circolazione per tutti i veicoli ad eccezione di quelli degli operatori su area pubblica necessari allo svolgimento della propria attività;

– via Amendola (tratto compreso tra corso Porta Reno e via Gobetti): divieto di circolazione e di fermata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli degli operatori su area pubblica;

– piazza Savonarola: divieto di circolazione e di fermata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli degli operatori su area pubblica;

Sono ammessi alla circolazione all’interno dell’area di mercato esclusivamente i veicoli degli operatori su area pubblica assegnatari dei posteggi necessari allo svolgimento della loro attività, i veicoli dei residenti con possibilità di ricovero in area privata fuori dalla sede stradale e i veicoli di coloro che, pur non risultando residenti, hanno la possibilità di ricoverare il proprio veicolo in area privata fuori dalla sede stradale.

Il transito veicolare nell’area di mercato potrà essere comunque consentito solo in funzione e compatibilmente allo svolgimento dello stesso, a condizione che sia assicurata e salvaguardata la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Nelle strade soggette al presente provvedimento sono sempre ammessi i veicoli di soccorso e di polizia.

La circolazione degli autorizzati all’interno dell’area interessata dai provvedimenti dovrà avvenire esclusivamente a passo d’uomo.

Saranno possibili deviazioni delle linee del trasporto pubblico.

FIERE E MERCATI – Da martedì 6 luglio 2021 a partire dalle 18,30. Fortemente consigliata la prenotazione

[MangiaFexpo torna in piazza Ariostea con tante aree di degustazione e svago. Diciotto giorni di apertura con ristoranti e attività del settore](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dMcBZRb%26r%3dW%260%3dT7fPW%26u%3dXPcE%26Q%3d4MzL_DtYv_O4_xwos_8B_DtYv_N93SI.6xK04i7yHsQ08.oP_DtYv_N9tKFB6E1_KWyl_UlZNU0d_DtYv_N9s707w4g0o7284LA-MuN04-oJ-BBgVL4-gN5HyP14-iK0-MgJF8-gN18-jE-z8mQEMgV5HtA-1-L273H.nP9E%26j%3dIGL29N.GkP%265L%3d7YUaA)

01-07-2021

Diciotto aree di degustazione dove i ristoranti e le attività del settore ristorazione proporranno ricette della tradizione ma anche di innovazione gastronomica quelle che saranno presenti per l’edizione 2021 della manifestazione “Mangiafexpo 2021”, che verrà organizzata come consueto in piazza Ariostea, a Ferrara, per diciotto giorni a partire da martedì 6 luglio 2021 (esclusi i lunedì). Le serate inizieranno dalle 18.30 circa e proseguiranno fino a tarda serata. Per l’occasione è stata prevista la possibilità di accomodarsi nell’area tavoli posizionata nel prato interno di piazza Ariostea, ma anche sull’anello al fianco dei ristoratori. Si potrà accedere alla piazza liberamente e ordinare direttamente nelle aree di ristorazione, mantenendo le distanze. La prenotazione telefonica è fortemente consigliata per favorire la migliore organizzazione possibile ed evitare code.

A illustrare l’iniziativa ai giornalisti sono intervenuti in residenza municipale giovedì 1 luglio 2021 l’assessore comunale alle Attività produttive, Lavoro, Patrimonio, Fiere e Mercati Angela Travagli, Stefano Zobbi della società organizzatrice Dodicieventi, il direttore di Confesercenti Alessandro Osti, Mariella Ferri e Nicola Ferrari delle associazioni Dalla terra alla Luna e Cuochi per Passione.

“Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione – ha affermato nel corso della conferenza stampa l’assessore Angela Travagli – che unisce la passione per il buon cibo e la solidarietà sociale. E’ un’edizione che ha implicato un approccio organizzativo nuovo a causa della pandemia e come Amministrazione comunale siamo molto contenti di sostenere questi sforzi nel rendere sempre più viva e fruibile in luoghi diversi e diffusi la nostra bellissima città”. “Ci sono tantissime iniziative in questo periodo – ha sottolineato la Travagli – e per noi è fondamentale dare slancio e sostegno all’impegno e alla creatività di quelle attività economiche cittadine che hanno molto sofferto in questo ultimo anno. L’innesto dell’associazionismo di impegno sociale è un valore importante per la manifestazione di piazza Ariostea e un regalo a tutti noi”.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – MANGIAFEXPO EDIZIONE 2021. Dal 6 LUGLIO 2021, 18 giorni di attività (lunedì esclusi) in PIAZZA ARIOSTEA FERRARA

Per info e prenotazioni: [www.mangiafexpo.com](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dDdFbIc%26v%3dY%261%3dUAhGX%26y%3dZGdI%26S9n5k%3duN4N_5ucx_F5_2yft_BD_5ucx_E07U0.GkLtCkDrRzM.pIw%26B%3dzO3TpV.xC7%26C3%3dYFcHc)

Per le prenotazioni: [https://www.mangiafexpo.com/l-evento-1/aree-di-degustazione-2021/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dCh8YHg%26n%3dV%26z%3dY3eFb%26q%3dWFhA%26P%3dtRvK5_PSxb_ac_Mc1R_Wr_PSxb_ZhR9U.o6zEk6rCzK1.AqH_4yUu_DDn-08CpO1-Y_tvex_4AmPg0-pG-f0sSu6m9cOmXkJzC-4eDY_tvex_4A%26p%3dKwN8A4.IqR%26kN%3dCaAcG)

L’Evento, un’occasione unica e conviviale in cui sentirsi bene, dove assaporare il valore della lentezza, il rispetto dei propri ritmi e di quelli degli altri, dove imparare, conoscere le diversità dei sapori, delle culture, dei saperi e dei punti di vista. Stimolare gli interessi, la partecipazione, la condivisione di uno spazio comune facilitando il dialogo, la libera espressione di chi propone e di chi riceve. Un percorso intimo esperienziale, emotivo, di gusto, di vita.

Questa edizione sarà speciale e irripetibile, con rispetto delle distanze, per dare una possibilità di ripresa ad un settore provato duramente da questa emergenza sanitaria che ha provato davvero tutti. Per questo cercheremo di monitorare sempre l’evento, facendo si che vengano rispettati i distanziamenti presso le aree di degustazione durante le ordinazioni, nell’anello durante il passeggio per scegliere dove mangiare e nell’area in cui ci si potrà sedere per mangiare. Verranno apposti cartelli di sensibilizzazione al rispetto delle normative anti Covid-19 e per la sicurezza, ricordando che bisognerà avere assolutamente la mascherina di protezione con se, in modo che possa essere utilizzata anche all’aperto, qualora venissero a mancare i distanziamenti di sicurezza. L’organizzazione provvederà anche a mezzo microfono a ricordare questo al pubblico presente all’evento.

Mangiafexpo 2021 sarà presente in piazza Ariostea per tre settimane, dove cercheremo di creare una valvola di sfogo per tutti, dove poter trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta, assaporare buon cibo e bere qualcosa in compagnia.

Saranno presenti 18 aree di degustazione dove i Ristoranti e le attività del settore ristorazione proporranno ricette della tradizione ma anche di innovazione gastronomica.

Ci si potrà accomodare nell’area tavoli posizionata nel prato interno della Piazza Ariostea, ma anche sull’anello al fianco dei ristoratori. Si potrà accedere alla piazza liberamente e ordinare direttamente nelle aree di ristorazione, mantenendo le distanze. E’ comunque raccomandata la prenotazione. Sul sito si potranno trovare alla voce “L’EVENTO/AREE DI DEGUSTAZIONE” i contatti di tutti i ristoratori.

Poi ci si potrà divertire nell’area “FLIPPER e CALCIO BALILLA” posizionata lungo l’anello della piazza.

Nell’area 12, Cuochi per Passione, l’Associazione Cuochi per il Sociale, in collaborazione con l’Associazione “Dalla Terra alla Luna”, promuoveranno un progetto di inserimento lavorativo per ragazzi con autismo.

Progetto inserimento lavorativo evento Mangiafexpo 2021 – L’associazione Cuochi per Passione (associazione di promozione al sociale) in collaborazione con l’associazione “Dalla terra alla luna”, porta avanti un progetto di inserimenti occupazionali/lavorativi rivolto a ragazzi con autismo nel settore ristorativo.

Tutto ha inizio con alcuni corsi didattici formativi presso la scuola di ristorazione Ial Emilia-Romagna di Ferrara, dove i ragazzi, in laboratori di cucina, hanno acquisito competenze sia di ristorazione che relazionali. La richiesta dell’associazione Dalla terra alla luna era quella di portare avanti il progetto, mettendo all’opera ciò che i ragazzi avevano imparato. noi dell’associazione cuochi per passione abbiamo deciso di cogliere l’occasione, mettendo la nostra professionalità ed esperienza a disposizione dei ragazzi. per dare sia un aiuto alle famiglie ma soprattutto ad esaltare le abilità di ognuno dei ragazzi, sperando di dargli un futuro lavorativo nella ristorazione.

Nell’area Ospitality sarà presente anche un’altra Associazione, “Victor”, centro clinico pedagogico, che con differenti tipologie di laboratori da supporto all’apprendimento e alla crescita dei più piccoli.

Il tutto racchiuso in un sottofondo musicale che accompagnerà i diversi momenti della serata,

dall’aperitivo, alla cena e al dopocena. In questa edizione abbiamo incrementato la filodiffusione per coprire l’area in modo più capillare e creare un suono più uniforme e gradevole. Abbiamo provveduto a fare una valutazione previsionale di impatto acustico da un tecnico abilitato, che farà sopralluogo di controllo all’inizio dell’evento, proprio per avere la certezza di non creare fastidio al vicinato, e di avere un effetto gradevole per gli avventori.

Come nelle passate edizioni si propongono pacchetti turistici e convenzioni particolari per chi vuole restare più giorni nella nostra città, quest’anno ricca di eventi e concerti. Visit Ferrara da 7 anni al fianco di Mangiafexpo, propone scontistiche sulle attività ricettive, così come per le attività extralberghiero, dove 16 attività del settore si sono unite per proporre un codice sconto per i loro servizi, legato all’evento.

Come nelle precedenti edizioni, Dodicieventi ha al proprio fianco Aziende che aiutano l’organizzazione e la realizzazione del contenitore dell’evento: CONFESERCENTI FERRARA per l’affiancamento logistico ai ristoratori. CORAZZA Costruzioni Edili per il montaggio e smontaggio strutture. TREDICILAB per i complementi d’arredo e arredo luminoso dell’Ospitality. DIGITAL NEON per la stampa delle insegne e della cartellonistica. STUDIO REALTECH e STAMPA 3D ON-LINE.COM per la comunicazione video all’Ospitality. VM ANTINCENDI per gli estintori di supporto alle aree. PUBBLIFEST per le strutture. SILVER per la raccolta oli esausti. GLOBAL AMBIENTI per i

servizi igienici. STUDIO INGEGNERIA FIORINI per la documentazione sicurezza. ESTENSE GAS per il supporto ai ristoratori. ROVERATI GIARDINI per il verde all’Ospitality, all’area Flipper e per Aqua e salute. GARAGE DEL FLIPPER per l’area flipper e calcini. FERRI ONE EXPRESS per strutture ospitality. AQUA E SALUTE per la fornitura di acqua depurata alle aree di ristorazione. SUONO E IMMAGINE per l’impianto elettrico, audio e luci.

SPONSOR – Salvatech, Eurocart, Sate, Silver, Promis, Miro’, Farina Del Mio Sacco, Gep Credit, Tewa, Todisco, Simone Santi.

Nella parte alta di Piazza Ariostea, verrà realizzata un’area “Ospitality”, che oltre ad avere la funzione di Punto Informazioni per il pubblico e di base operativa per il controllo della parte audio/video e regia dell’evento, accoglierà Partner e Sponsor con i loro ospiti. Area in cui ci si potrà relazionare e creare nuove sinergie, punto forte dei nostri eventi.

Mangiafexpo non è soltanto buon cibo e serate all’aperto, ma coinvolgimento, promozione del territorio, e collaborazione tra tantissime realtà commerciali della nostra città, di tutto l’indotto ristorazione ed eventi, gravemente provato in questo periodo storico. L’unione fa la forza… e anche questo è Mangiafexpo.

Le serate inizieranno dalle 18.30 circa e proseguiranno fino a tarda serata. Saranno disponibili pacchetti personalizzati legati all’evento. La prenotazione telefonica è fortemente consigliata per favorire la migliore organizzazione possibile ed evitare code.

Per info: [www.mangiafexpo.com](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dHZKWMY%261%3dT%265%3dQFcKT%264%3dUKZN%26N4r1p%3dyJ9I_9qhs_J1_7tjp_G9_9qhs_I6BPD.CpGx9p9vN5H.tE2%267%3d4K8OtR.38A%2698%3dTJYMX)

Per le prenotazioni: [https://www.mangiafexpo.com/l-evento-1/aree-di-degustazione-2021/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dKaNWPZ%264%3dT%268%3dRIcNU%267%3dUNaQ%26N%3d2KBIC_Iivj_Ts_Kkth_Uz_Iivj_SxPGN.548814z6FI9.47F_Brks_L74-8F66M9-R_0tmq_J9uIw8-x0-v81LA4u2sMuQ1H86-JcLR_0tmq_J9%26x%3dDCLF4J.GyK%261L%3dKTQaO)

[“No alla fusione delle Camere di commercio di Ravenna e Ferrara”: il sindaci Fabbri (Ferrara) e de Pascale (Ravenna), insieme al presidente della provincia Minarelli, lanciano un appello al ministro Giorgetti](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d4bOY9a%265%3dV%26q%3dSJe7V%268%3dW7bR%26P%3dkLCK_uslu_63_AvVr_KA_uslu_58FRz.5AJq3v6fG6Pq7.2O_uslu_587JwAIDh_JjxS_TyY5TNb_uslu_587J-dD56-iMBDrFx-9hD50-f360u7-wD-fG6HhJvDr-62-MdNxIq3-x-AhJA6u3-2G-vA79d52-Ad4uMl-7-w0-s3B8dDx-DqK20p7-tG-sJxNl6xIw7-w0oDt-KuGEDq526-pA76u75Gl-DtIfAtIr-M7-6sHxGoG-tG-pA7DvLAJ-jA8Mj7COl.0CHo%266%3d6PvNvW6d3t.q7C%26Dv%3dSLdAW)

01-07-2021

“NO ALLA FUSIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI RAVENNA E FERRARA”: IL SINDACO FABBRI, IL SINDACO DI RAVENNA DE PASCALE E IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA MINARELLI LANCIANO UN APPELLO AL MINISTRO GIORGETTI E AI CAPIGRUPPO DI CAMERA E SENTATO

Un appello al ministro dello Sviluppo economico perché possa “arrestare il processo di fusione delle Camere di commercio di Ravenna e Ferrara”, quello lanciato dal sindaco di Ferrara Alan Fabbri insieme con il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale e con il presidente della Provincia di Ferrara Nicola Minarelli.

È questo infatti il contenuto della lettera inviata martedì 29 giugno 2021 al ministro Giancarlo Giorgetti e ai capigruppo di Camera e Senato, per chiedere di “rivedere la riforma consentendo agli enti camerali sani, che hanno bilanci in regola, di mantenere una dimensione di autonomia provinciale, necessaria per garantire maggiori garanzie ai territori”.

La riforma – fanno notare nel documento condiviso il primo cittadino ferrarese e i massimi rappresentanti dei territori comunali e provinciali di Ferrara e Ravenna – prevede tra le altre l’accorpamento in Emilia Romagna delle Camere di commercio di Ferrara e Ravenna, in collegamento con “il processo di abolizione delle Province poi bocciato dal referendum costituzionale”.

I due territori – sottolineano nella lettera quindi Fabbri e Minarelli insieme con de Pascale – da sempre “collaborano in modo naturale dal punto di vista economico e intendono continuare a farlo, valorizzando i fortissimi punti di contatto che li legano, lavorando insieme proficuamente in moltissimi ambiti, dal turismo alla cultura, dall’ambiente alla chimica”. La fusione delle Camere di commercio – rilevano quindi i rappresentanti degli enti locali ferraresi e ravennati – non porterebbe alcun beneficio e anzi potrebbe mettere a rischio gli equilibri che un sistema consolidato ha costruito nel tempo.

Secondo Fabbri, Minarelli e de Pascale “le Camere di commercio sono enti fondamentali che devono mantenere una dimensione provinciale autonoma, come quella che caratterizza peraltro le Prefetture, le Province, i tribunali, le forze dell’ordine e gli ordini professionali. L’identità territoriale, in tutti questi settori, e ancor più in quello relativo all’ente che tutela lo sviluppo e gli interessi delle imprese, è fondamentale per offrire servizi più efficienti ed efficaci a cittadini e imprese e, per questo, non deve andare perso”.

AMBIENTE – Ass. Balboni “introdotto il concetto di merito. Il fenomeno degli abbandoni impatta sulle bollette facendole aumentare, in arrivo azioni di contrasto contro gli incivili”

[Nella nuova composizione della tariffa rifiuti per Ferrara incentivi per chi differenzia di più](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dNhTaSg%260%3dX%26A%3dYOgQb%26C%3dYQhW%26R%3d5RHM_Eyqw_P9_Fxpx_PC_Eyqw_ODKTJ.AFLA918zMARAC.7Q_Eyqw_ODBLGGNF2_Pozm_Z4aOZTb_Eyqw_ODBB9Jy-KHMJ8-zMAMBQ7W6MBB-1C0Ix-RyO6D48-EG4FHR7-M2P-4BEPyOx-GB02LHFIG-DBE-A6F-1G4C2P3KMGy-A6-N7R.5RAI%261%3dKI8x9yPIAP.K2R%267P%3dNaWeR)

01-07-2021

Premiare chi produce meno rifiuti continuando a incentivare la raccolta differenziata. È con questa filosofia che il Comune di Ferrara ha proceduto alla nuova definizione, aggiornata alla luce della nuova normativa nazionale, della composizione della tariffa per i rifiuti urbani.

“Si è trattato – ha spiegato oggi in conferenza stampa l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni – di una corsa contro il tempo, in un contesto confusionario e incerto a livello nazionale, con annunci non chiari da parte del Governo. Il principale problema che abbiamo dovuto affrontare – ha precisato ancora l’assessore – è stata tuttavia l’introduzione, con la delibera 443 di Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che opera in ambito nazionale, di alcuni cambiamenti per il calcolo tariffario. E’ stato, in particolare, riconosciuto un aumento dal 3% al 6% della retribuzione destinata al gestore del servizio ed è stato previsto che al gestore vada anche una percentuale dei ricavi legati alla raccolta differenziata. Ciò comporta che una parte delle risorse che prima erano usate per abbassare la tariffa ora debbano andare al gestore”. Il tutto con un aumento, per Ferrara, rispetto al 2020, del 3,8% del Piano Economico Finanziario (Pef) del servizio rifiuti, che arriva così alla quota totale di 26 milioni e 72mila euro. Dal Pef deriva il montante, la quota complessiva che occorre coprire con le bollette di cittadini e aziende ferraresi, ossia utenze domestiche e non domestiche, e dal quale poi derivano le tariffe. “Il montante però – ha sottolineato l’assessore Balboni – è aumentato in misura minore rispetto al Pef, solo dell’1,24%, raggiungendo i 25 milioni e 63mila euro. Questo grazie agli interventi messi in campo dal Comune di Ferrara, ossia la dilazione in tre anni delle insolvenze e la previsione di un aumento delle entrate dal contrasto a elusione e evasione. Quindi nel contesto di applicazione del metodo di calcolo Arera, che la normativa nazionale impone, siamo riusciti a ottenere un incremento meno elevato del montante e di conseguenza delle tariffe, riducendo i costi”.

Inoltre, come spiegato ancora dall’assessore, nell’ottica di incentivare e premiare cittadini e aziende che producono meno rifiuti, cioè differenziano meglio, il Comune di Ferrara ha deciso di riequilibrare le due percentuali relative alla quota fissa (calcolata in base ai metri quadri di abitazioni e aziende) e alla quota variabile della tariffa rifiuti, portandole rispettivamente dal 75% al 65% e dal 25% al 35%.

“Con questa modifica che introduce il concetto di merito – ha evidenziato Balboni – è molto importante che le utenze siano molto attente al corretto conferimento, per cercare di rimanere all’interno delle rispettive quote minime di indifferenziato, per poter usufruire effettivamente del risparmio dato dal riequilibrio delle percentuali”.

Un’alta incidenza sul costo delle bollette ha anche il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti fuori dai cassonetti, che ogni anno comporta per Ferrara una spesa di circa un milione di euro per le attività di recupero e avvio a corretto smaltimento. Per ridurre gli abbandoni e ottenere quindi un risparmio su questo versante l’Amministrazione ha programmato una serie di strategie: l’aumento del numero di sanzioni comminate, che sono passate da circa 90 nel 2019 a 168 nei primi cinque mesi del 2021; l’attivazione entro settembre prossimo di dieci fototrappole distribuite sul territorio; la condivisione delle banche dati comunali con quelle del gestore, per garantirne l’aggiornamento e favorire l’eliminazione di eventuali irregolarità.

“Abbiamo previsto – ha dichiarato il dirigente del Settore Ambiente del Comune Alessio Stabellini – anche un aumento degli accertatori ecologici Hera da 2 a 8, che oltre a poter cogliere in flagranza chi abbandona scorrettamente rifiuti nell’ambiente, possono indagare all’interno dei sacchetti per risalire ai colpevoli degli abbandoni e procedere con le sanzioni, che prevedono come cifra massima 104 euro. In ripartenza sono anche, dopo il periodo di sospensione Covid, i controlli da parte delle guardie ecologiche volontarie, anch’esse aumentate di numero, per presidiare il territorio e in particolare le aree di maggior abbandono”.

“Quello a cui siamo giunti – ha precisato infine l’assessore Balboni – non è un punto di arrivo. Siamo costantemente in dialogo con le associazioni di categoria e pensiamo ci siano ancora margini per correttivi da adottare entro il 31 luglio sulla base delle loro indicazioni. Inoltre, dal momento che la situazione normativa nazionale è ancora in evoluzione entro la fine dell’anno rimetteremo ancora mano sia al Regolamento rifiuti che a tutta la tariffazione, con l’obiettivo sempre di incentivare a produrre meno rifiuti indifferenziati”.

[Statua Savonarola, basamento ripulito, sabato ultimo giorno per assistere al cantiere](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dKdNVPc%264%3dS%268%3dUIbNX%267%3dTNdQ%26M%3d2NBH_Bukr_M5_0smt_J8_Bukr_L0EOG.70G85u3wI5M89.1L_Bukr_L06GDCHAy_Liuj_VxVLVNX_Bukr_L0ALuNC3-C5DG850G65-t3C5578N7-J3JCD3N7-Ku6sL9-O4L3G7-93I0F9-JwJ-uMAACNwJy-54-5uHBAyLw.0DG4%266%3d7OANwV.67D%26CA%3d3u5sSMcPW)

01-07-2021

STATUA SAVONAROLA, BASAMENTO RIPULITO, SABATO ULTIMO GIORNO PER ASSISTERE AL CANTIERE. FINE LAVORI ATTESA AD AGOSTO

Ferrara, 1 lug – Procedono i lavori di restauro alla statua di Girolamo Savonarola, una delle opere simbolo di Ferrara, a firma di Stefano Galletti e inaugurata nel 1875. Il 3 luglio sarà l’ultima data disponibile per assistere alle diverse fasi di intervento, prima della fine dei lavori, attesa ad agosto. “Sarà l’occasione – spiega l’assessore Andrea Maggi, promotore dell’iniziativa di aprire il cantiere al pubblico – per partecipare allo sviluppo dei lavori che stanno liberando la statua da muschi e licheni e di poterla ammirare in una veste decisamente più vicina a quella originaria”. Sono già diverse le prenotazioni di appassionati e di pubblico interessato, soprattutto nelle prime fasce orarie. Nel complesso i turni di accesso al cantiere, nel corso della giornata, saranno sei: alle 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Come emerge dalle foto più recenti (vedi allegati), realizzate all’interno dell’area dei lavori, il marmo veronese del basamento è tornato al colore originario. Verificata l’efficacia di alcuni prodotti sulla statua, si sta procedendo ora con la pulitura profonda che ha tra gli obiettivi non solo il miglioramento della resa estetica ma anche la rimozione delle radici di alghe e licheni. Le operazioni stanno coinvolgendo, oltre ai restauratori dell’impresa Ottorino Nonfarmale, anche l’Università e la Soprintendenza, essendo state sperimentate particolari tecniche a enzimi, che potranno servire da riferimento per successivi interventi sul patrimonio nazionale.

Ogni persona deve essere munita del modulo di manleva per poter accedere al cantiere. Si raccomanda inoltre di munirsi di scarpe adatte. Il casco verrà fornito dall’Amministrazione ad inizio visita.

(Ferrara Rinasce)

[Al via i laboratori del progetto “Sinergicamente: da pazienti a cittadini”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d8ZKZCY%261%3dW%26u%3dQFfAT%264%3dXAZN%26Q%3doJ9L_yqhv_01_7wZp_GB_yqhv_96BS4.37Ku1r7jE2Qu5.xP_yqhv_963K19EEl_HfyW_RuZ9RKc_yqhv_96pH-7h1pp-Bp8vHpPvHx-0lB-5Nv7tP1E-8Eu57Cp3pIlD9A-k1-5779tJ19-rE1Jp0pDx.D1C1%260%3dtK8RjR.3A1%2698%3dW0YMa)

01-07-2021

(Comunicazione a cura di CSV Terre Estensi)

Socialità e passione personale é un binomio che può giocare un ruolo positivo in termini di salute e benessere, soprattutto alla luce dell’isolamento pandemico che tutti abbiamo vissuto. Parte da questo dato di fatto il progetto “SinergicaMente: da pazienti a cittadini”, che in questi giorni sta entrando in fase operativa con i laboratori culturali e artistici proposti da diverse associazioni ferraresi per chi passa l’estate in città.

L’iniziativa è infatti promossa da CSV Terre Estensi con Arci Ferrara aps e Dipartimento di Salute Mentale Ausl Ferrara, in collaborazione con le associazioni Ferrara Sotto Le Stelle aps, Uisp, Ultimo Baluardo aps, Sonika, Ferrara Off, Un Bel Dì, Web Radio Giardino aps, e il sostegno del Comune di Ferrara nell’ambito del bando rivolto agli enti di terzo settore. Partiti con il fitwallking e il cinema all’aperto, a luglio partiranno i laboratori dell’autoritratto, del podcast su cinema e condivisione, della lavorazione e design del legno per offrire ai cittadini una ricca scelta di momenti culturali e ricreativi di qualità, che si svolgeranno a numero limitato di posti come occasioni di socialità all’insegna dell’integrazione sociale. Con questo obiettivo comune CSV Terre Estensi ha avviato il progetto, facilitando il fare rete tra organizzazioni del terzo settore già impegnate a vario titolo per la salute mentale e istituzioni del territorio.

BENI MONUMENTALI – Presentato dagli assessori Maggi e Gulinelli insieme allo staff comunale e allo sponsor tecnico

[Giardini Schifanoia: progetto di riqualificazione basato sulla tradizione rinascimentale](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dHg8XMf%26n%3dU%265%3dX3dKa%26q%3dVKgA%26O%3dyQvJ_9xUt_J8_tujw_40_9xUt_ICyQD.0tI58e5tLoO5B.kN_9xUt_ICpIAF2Cv_OSwg_YhXIY6X_9xUt_ICiCr5r8cOfC5F-u7yFh55Lk5.yQoF%26u%3dJwMC04.HvQ%26kM%3dHZAbL)

01-07-2021

Il progetto di “Riqualificazione dello storico Giardino di Palazzo Schifanoia” è stato presentato alla stampa oggi (giovedì 1 luglio 2021) nella sede della residenza municipale. L’Inizio dei lavori è previsto per ottobre 2021. La finalità è quella di “ricomporre un margine lungo il confine nord del giardino, ovvero nel tratto più sensibile e disperso, contraltare del palazzo”, arricchendolo di due pergole, siepi e alberi di frutti antichi, che “permettono una composizione rivolta a specie vegetali e pratiche di coltivazione attinte dalla tradizione rinascimentale del fare i giardini”.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti gli assessori ai Lavori pubblici Andrea Maggi e alla Cultura Marco Gulinelli, la dirigente del Servizio Beni Monumentali Natascia Frasson, il responsabile dell’Unità organizzativa Progettazione e Direzione lavori Paolo Rebecchi con lo staff tecnico Manfredi Patitucci e Rossella Bizzi, e la presidente della Copma Ferrara Silvia Grandi (sponsor tecnico).

DOCUMENTAZIONE >> simulazioni e presentazione del progetto esecutivo scaricabili in fondo alla pagina

LA SCHEDA a cura del Servizio Beni Monumentali del Comune di Ferrara

Localizzazione: Palazzo Schifanoia, via Scandiana 23, Ferrara

Obiettivi dell’intervento: Ai fini della valorizzazione del complesso di Palazzo Schifanoia, dopo i lavori di riparazione e miglioramento strutturale post sisma e di allestimento museale, non rimane che intervenire su quel che resta dello storico giardino.

Descrizione dell’intervento: Le forme introdotte si propongono di comporre un margine lungo il confine nord del giardino, il tratto più sensibile e disperso, contraltare del palazzo e marcata interruzione dell’assetto originario, disposto lungo la linea dalla quale, nel 1597, avevano inizio i riquadri erbosi, arricchendolo di episodi quali due pergole, siepi, alberi di frutti antichi allevati a spalliera e alberi di frutti antichi, disposti in filari associati a siepi, che permettono una composizione rivolta a specie vegetali e pratiche di coltivazione attinte dalla tradizione rinascimentale del fare i giardini.

Le pergole di metallo, sulle quali crescono rose rampicanti, si compongono di due ali poste simmetricamente rispetto all’entrata d’onore al giardino: il braccio a destra che introduce ad uno spazio raccolto, una passeggiata cadenzata da alberi di frutti antichi allevati a spalliera e alberi delle stesse specie accostati a siepi, che accompagnano il fronte del palazzo disegnando per esso una quinta su cui affacciarsi e il braccio a sinistra che conduce all’edificio della ristorazione con un passaggio erboso lungo il quale alberi di frutti antichi sono anch’essi allevati a spalliera a ridosso di una sottile struttura di metallo pensata a mascheramento dell’edificio di servizio accanto.

Lo studio dei disegni riportati nelle carte antiche ha verificato una perdita di senso rispetto al più immediato e certo più rispettoso approccio alla progettazione di un tale giardino, vale a dire quello che avrebbe voluto attingere alle forme della tradizione iconografica dei giardini rinascimentali per ricomporne la presenza. Questa strada non è parsa percorribile in quanto lo spazio odierno manca delle misure e delle proporzioni che diano senso al far nuovamente accadere l’esperienza formale del giardino antico così come è stato rintracciato in quel luogo e perché questo modo di procedere risuona non rispondente all’urgenza attuale rappresentata dal ricomporre un’esistente fascia indistinta e frammentata in un’unità capace di accompagnare il fronte del palazzo, unico asse di riferimento e vera guida possibile nella ricomposizione di tale unità.

Si può tenere insieme tutto questo senza diventare didascalici nei confronti di un’origine, traendo dal patrimonio della tradizione del giardino rinascimentale forme le cui misure e proporzioni attingono alle misure e alle proporzioni di ciò che in quel luogo ancora esiste.

Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Rebecchi, Servizio Beni Monumentali – Settore Opere Pubbliche e Patrimonio

Progetto architettonico e Direzione Lavori: Arch. Rossella Bizzi

Progettazione paesaggistica e Direzione Operativa: Manfredi Patitucci

Finanziamento Importo complessivo dell’opera: € 120.000,00

Sponsorizzazione tecnica da parte di COPMA di € 40.000 + IVA

Stato dei lavori: Inizio lavori previsto ottobre 2021

[RIFACIMENTO PONTE DI VIA MODENA, ASSESSORE MAGGI CONDIVIDE CON I RESIDENTI IL CRONOPROGRAMMA](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dBfKTGe%261%3dQ%26y%3dWFZEZ%264%3dREfN%26K%3dsP9F_3whp_D7_7qdv_G6_3whp_CBBM8.97Ey7r1nK2KyA.xJ_3whp_CB3E5EE9p_Nfsa_XuTCXKX_3whp_CB79q7r9xA3Jz-L4D5A-s9-xKs5y7-pI4A8IzNt-ClCv9-nK34tRx4p-94D-t-NtIt0tD5E-xB-nN4DzL7ErNpCx7.wJxH%26s%3dC6OA3C.JtJ1l7p%26tO%3dFSJdJ)

01-07-2021

RIFACIMENTO PONTE DI VIA MODENA, ASSESSORE MAGGI, SUL POSTO, CONDIVIDE CON I RESIDENTI IL CRONOPROGRAMMA: CONSEGNA LAVORI PRIMA DELL’ESTATE 2022, PRIMA PORZIONE REALIZZATA ‘IN LABORATORIO’. ESITO POSITIVO DALLE PROVE DI CARICO

Ferrara, 1 lug – E’ in previsione per il periodo pre estivo, nel 2022, la consegna dei lavori di rifacimento del ponte di via Modena. L’assessore Andrea Maggi ha incontrato ieri (30giu2021) i residenti insieme all’ingegnere capo del Comune Luca Capozzi, per condividere con loro il cronoprogramma d’intervento.

“Una vicenda ‘antica’ – ha spiegato – la costruzione di un nuovo ponte (e la demolizione dell’attuale) è stata prevista da un appalto messo a bando e iniziato anni fa, ma le ditte che si sono succedute, per varie motivazioni, non hanno potuto portare a compimento l’opera pubblica, pertanto il Comune si è visto costretto a scorrere la graduatoria delle imprese partecipanti alla gara d’appalto, ora siamo alla terza”.

“Attualmente la nuova ditta affidataria è in grado ed è disponibile ad effettuare tutti i lavori previsti e avrebbe voluto iniziare i lavori a settembre, ma il periodo – alla luce anche delle richieste dei cittadini – ci è parso inadeguato. Così abbiamo concordato una soluzione alternativa per minimizzare i disagi per le attività. I lavori devono essere fatti ma nella più ampia condivisione dei tempi e dei modi. Via Modena è un’arteria fondamentale ed è la via di accesso a Ferrara nord”.

Il cronoprogramma condiviso è pertanto frutto di una negoziazione con l’azienda.

L’effettiva consegna dell’esecuzione è fissata – ha spiegato Maggi – in un periodo compreso tra la Pasqua e l’estate 2022. In una prima fase il ponte sarà realizzato ‘in laboratorio’, ossia pre-assemblato, quindi le componenti saranno trasportate sul posto per la completa realizzazione. Il periodo di chiusura della strada è previsto per maggio-giugno 2022.

Nel frattempo le prove di carico del ponte esistente hanno dato esito confortante e hanno confermato che il ponte non è in stato di pericolosità, inoltre una nuova verifica è già attesa per il mese di luglio al fine di escludere ogni rischio fino alla sostituzione dell’opera.

Se l’attuale ponte è di tipo ‘Bailey’ – ha spiegato Capozzi – il nuovo non sarà esteticamente dissimile, ma con caratteristiche differenti e, chiaramente, più moderno.

All’incontro erano presenti anche i consiglieri comunali Massimiliano Guerzoni e Francesco Colaiacovo. Nel corso del sopralluogo alcuni residenti della zona hanno inoltre sollecitato lavori di sfalcio lungo via Giuseppe Barbieri, nel tratto solitamente percorso da biciclette. L’assessore ha provveduto a contattare Ferrara Tua per disporre l’intervento.

[CONCLUSIONE ACCORDO CELANESE – BENVIC, SINDACO: “SODDISFATTO, OBIETTIVO OTTENUTO CON GIOCO DI SQUADRA”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dCZPVHY%266%3dS%26z%3dQKbFT%269%3dTFZS%26M%3dtJDH_4qmr_E1_Bsep_L8_4qmr_D6GO9.3BGz1w3oE7Mz5.3L_4qmr_D68G69JAq_Hkub_RzVDRQT_4qmr_D6wGz36M599Fq-1w51HxG-o563z5C7-n58Nu3-CAz4u51-I96p9C8mJDG-12376J3N1-EDLqDEL1-39F-s9951-43-K3Ku641.2LyB%26x%3dE73m1uIF5D.DyL%26uI%3dKUKXO)

01-07-2021

Ferrara, 1 lug – “Sono soddisfatto per il felice esito dell’accordo definitivo di vendita delle attività di compounding di Ferrara Marconi. Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra di tutto il territorio, che mostra come – uniti – si ottengano obiettivi importanti, per l’occupazione, per il lavoro, per l’economia, per il futuro. Quello che si compie oggi non è un punto di arrivo, bensì di partenza. Terremo alta l’attenzione, soprattutto sul lavoro. Il petrolchimico è e sarà sempre al centro delle sfide e dei progetti futuri: la sostenibilità e lo sviluppo del settore, anche a livello nazionale, l’inserimento in Zls, l’attuazione, a livello locale, del Pnrr sono partite fondamentali su cui concentriamo attenzione, impegno e lavoro e su cui non smetteremo di sollecitare tutti i livelli istituzionali”. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri dopo che Celanese Corporation, azienda globale di prodotti chimici e materiali speciali, ha annunciato oggi la conclusione dell’accordo definitivo con Benvic Group per la vendita delle attività di compounding di Ferrara Marconi.

(Comunicazione Sindaco)

[Cronaca Comune](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d9bJZDa%26z%3dW%26v%3dSEfBV%263%3dXBbM%26Q7i3o%3dpL8L_zsgv_A3_6war_FB_zsgv_08AS5.56Kv3q7kG1Qv7.wP_zsgv_08%26r%3dI3K090.FsP%26qK%3dEYGZI)

Cronaca Comune – Reg. Tribunale di Ferrara n. 4/2006 – ISSN 2281-9371

REDAZIONE: Alessandro Zangara (direttore responsabile), Elena Frighi, Lucia Mattioli, Giorgia Mazzotti

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AGGIORNAMENTO

Gentile utente, a seguito della definitiva applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, il Comune di Ferrara ha aggiornato l’informativa sul trattamento dei dati personali degli iscritti alla sua newsletter. Il testo è consultabile qui: [http://www.comune.fe.it/index.phtml?id=3177](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dEaPYJZ%266%3dV%262%3dRKeHU%269%3dWHaS%26P%3dvKDK_6rmu_G2_Bvgq_LA_6rmu_F7GRA.49H9Ey.As.0D_Metj_Wt089sO.0C8D6_Metj_Xt0x_Metj_XrTKbK%2656o2u%3d7P7MwW.26D%26D7%3dRMdLV)

