Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 9 agosto 2021

CRONACACOMUNE

BIBLIOTECA CASA NICCOLINI – Appuntamento venerdì 13 agosto alle 10, in via Romiti 13 a Ferrara. Aperte le iscrizioni

[Sotto ‘L’albero delle storie’ festa di Ferragosto con letture e musica per i più piccoli](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dNaBWSZ%26r%3dT%26A%3dR7UOS%26u%3dUQaE%26N%3d5KzI_ErYs_P2_xtpq_89_ErYs_O73PJ.4xHA2i4zFsNA6.oM_ErYs_O7tHG06B2_IWvm_SlWOV8Y_ErYs_O7yHGKu-ExCh8EF-j89Ck-LGFxB2-7kLG2-jB-36xKx8uLGF-iHA-CkMGLx8-2-D1L64g-I2I-o-I6L-vBz4uE6.9zF9%265%3dsNFMiU.A6z%26B4x2gF%3dR0UWX)

09-08-2021

Appuntamento con la tradizionale festa di Ferragosto sotto ‘l’Albero delle storie’, per i bambini dai 4 anni ai 10 anni, venerdì 13 agosto 2021 alle 10, nel giardino di Palazzo Paradiso a Ferrara. Anche quest’anno la rassegna estiva di letture per bambini, organizzata dalla biblioteca comunale di Casa Niccolini, non mancherà il consueto appuntamento con la festa di metà agosto e per l’occasione offrirà ai partecipanti tante coinvolgenti narrazioni proposte dalle volontarie dell’associazione Circi, accompagnate dalla musica di Sauro Strozzi.

La rassegna proseguirà tutti i venerdì, sempre alle 10, fino al 27 agosto prossimo, nel giardino della biblioteca (con ingresso da via Romiti 13) con tanti esperti narratori che intratterranno i piccoli partecipanti con storie imprevedibili e fantasiose.

Saranno osservate tutte le disposizioni per le manifestazioni pubbliche all’aperto rivolte ai minori. Si raccomanda ai partecipanti di portare le mascherine e di presentarsi circa 10 minuti prima dell’inizio dell’evento all’ingresso di Casa Niccolini in via Romiti 13 a Ferrara, dove saranno accolti da un operatore con l’elenco degli iscritti.

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà all’interno della Biblioteca “Casa Niccolini”.

Scarica la [locandina dell’Albero delle storie 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dEh8WJg%26n%3dT%262%3dY3UFZ%26q%3dUHhA%26N%3dvRvI7_PSvd_ac_Ke1R_Ut_PSvd_Zh46AjBpGdEwM.eH1Sp8.tC.kM_6yUs_FDoHrSn87_PSvd_Zh63Pg_Ke1R_U4o9ctJk5_6yUs_FDf.IvN_ttgx_59q_PSvd_af87iEa%26r%3dKwL0A4.GsR%26kL%3dEb4cK)

Link diretto al: [modulo di iscrizione online](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dKZOWPY%265%3dT%268%3dQJULR%268%3dUNZR%26N%3d2JCIC_Hjvj_St_Kksi_Uz_Hjvj_Ry793B.09EzEy.38F_Bqls_L6yHBCB_Kksi_Uz4_Atmp_K9y_Hjvj_RyTZab4u1tIkll9NIqRi96VWOmozQRvtNDFW_Uk2lPrTM2LblBS8DzB5tTFyT7_Atmp_K9F9xPzEAF%26x%3dCDLF3K.GyJ%262L%3dKTKcQ) per l’appuntamento del 13 agosto 2021 con la tradizionale festa di Ferragosto sotto l’Albero delle storie.

SCUOLA E FAMIGLIA – Incontro di bambini e ragazzi alla Leopardi con i Poliziotti di prossimità e l’Unità cinofila della Polizia di Stato

[Scuola estiva di italiano, prosegue il percorso di educazione alla legalità e alla cittadinanza](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dJdGaOc%26w%3dX%267%3dUBYKV%26z%3dYMdJ%26R%3d1N5M_Audw_L5_3xlt_CC_Audw_K08TF.73L75n8vIxR79.tQ_Audw_K0yLCCAFx_Lbzi_VqaKYEb_Audw_K040DIw8-xM5FE5-oF-2NlI25yL-9LzPxA6B-2F-1BA7zOBI-oF-x860tTtL79-lI55-wBz5wFC5-p-85Fl-02N58wCy87Tl.ECGw%26A%3d6O48t5lSvV.yBC%26C4%3dXMVKd)

09-08-2021

Un incontro tra la Polizia di Stato insieme con l’unità cinofila e i bambini e ragazzi che frequentano il corso estivo della scuola di italiano, con l’obiettivo di sollecitare riflessioni in tema di legalità e convivenza civile: è stato questo il tema dell’iniziativa che si è svolta questa mattina, lunedì 9 agosto 2021, alla scuola Leopardi di Ferrara. Al centro del progetto, portato avanti da Comune e Questura di Ferrara per animare e dare un contributo ai centri estivi organizzati dall’Amministrazione comunale per quest’estate 2021, c’è non solo la divulgazione degli aspetti strettamente legali e normativi, ma anche dei principi e dei valori etico sociali che ispirano le regole della convivenza civile.

Un’opportunità per trasmettere una migliore comprensione dell’importanza e delle conseguenze delle condotte funzionali e disfunzionali, in un cammino di crescita verso la cittadinanza attiva e la partecipazione costruttiva alla vita comunitaria.

L’appuntamento coordinato dai Poliziotti di prossimità insieme a quelli dell’Unità cinofila della Polizia di Stato è stato molto seguito e partecipato, come già è avvenuto alla fine del mese scorso (29 luglio 2021) nell’altro incontro organizzato nel centro estivo organizzato all’interno della scuola Bombonati.

“Il percorso sulla legalità – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Dorota Kusiak – prosegue coinvolgendo anche i bambini della Scuola Estiva di Italiano che frequentano in questo periodo il corso estivo di potenziamento delle competenze linguistiche e della conoscenza dell’italiano. È una grande opportunità per i bambini e le famiglie di origine straniera che promuove e sostiene il percorso di inclusione e prepara gli alunni al ritorno a scuola. L’attività sulla legalità si inserisce perfettamente all’interno dell’esperienza della scuola estiva e favorisce una migliore conoscenza del territorio e dei servizi che offre e promuove una cittadinanza responsabile tra i giovanissimi, anche attraverso la diffusione dei valori di rispetto verso l’altro e verso la società in cui viviamo. È importante, nell’ottica di una reale prevenzione, organizzare questo tipo di incontri tra i bambini e le forze dell’ordine che hanno così l’occasione di presentarsi ai giovanissimi raccontando parte del loro lavoro quotidiano. Un ringraziamento va alla Questura e a tutto il Corpo di Polizia di Stato che in questi giorni hanno condotto gli incontri con i bambini della nostra città”

L’assessore Kusiak ha quindi espresso “soddisfazione per il risultato ottenuto, grazie anche all’individuazione strategica degli interventi e delle zone del territorio comunale. Nonché l’importanza degli interventi che vanno nella direzione dello sviluppo del sistema dei servizi per l’infanzia e le famiglie. Sono iniziative che vanno nella direzione di restituire alla città e i suoi cittadini zone e luoghi da tempo abbandonati”.

“#Esserci sempre è lo spirito della nostra missione al servizio dei cittadini a garanzia dell’inclusione e dell’integrazione” è il commento del questore Cesare Capocasa all’iniziativa messa in campo in sinergia tra Polizia di Stato e Comune di Ferrara.

L’attività della scuola estiva di italiano comunale andrà avanti, come programmato, fino a mercoledì 25 agosto.

ASSOCIAZIONE MUSICISTI DI FERRARA – Mercoledì 11 agosto alle 21 nello spazio di fronte a palazzo Savonuzzi in via Darsena 57. Iniziativa inserita in ‘Un Fiume di Musica 2021’

[Appuntamento con i cantautori Icio Caravita e John Strada alla manifestazione di musica indipendente ‘Wah Wah Music Fest’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dKcDZPb%26t%3dW%268%3dT9XLU%26w%3dXNcG%26Q%3d2M2L_Btav_M4_zwms_0B_Btav_L95SG.6zK84k7wHuQ88.qP_Btav_L9vKDB8Ey_KYyj_UnZLXBc_Btav_L919E7u4iHt7-7N1Ew4.pP7E%26l%3dIEL49L.GmP%263L%3d9ZLcE)

09-08-2021

(Comunicazione a cura degli organizzatori )

Continua la programmazione di Un Fiume di Musica 2021, manifestazione curata dall’Associazione Musicisti di Ferrara APS – Scuola di Musica Moderna che ogni giovedì sera vede l’avvicendarsi di formazioni composte dagli insegnanti della Scuola di Musica Moderna sul palco galleggiante attraccato di fronte al piazzale di Palazzo Savonuzzi, in via Darsena 57, Ferrara.

Evento speciale all’interno della manifestazione, il festival di musica indipendente curato dalla redazione di Wah Wah Magazine [www.wahwahmagazine.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d3bGX8a%26w%3dU%26p%3dSBV4T%26z%3dV6bJ%26O5c3l%3djL5J_tsdt_53_3uUr_C0_tsdt_488Qy.OlBy3sGc9lTkFp.Cv%266%3dxOuNnV.p75%26Cu%3dSEVBY) che si svolgerà mercoledì 11 agosto dalle ore 21,00.

Protagonisti della serata saranno i cantautori Icio Caravita e John Strada, il primo si presenterà da solo accompagnato dalla sua chitarra acustica mentre il secondo sarà accompagnato dalla band al completo.

Icio Caravita è originario di un paesino della bassa in provincia di Ferrara, dove si forma al conservatorio e mentre scrive canzoni, comincia e finisce molti mestieri e molte storie, per tornare sempre alla sua musica, senza mai perderla di vista. Dagli inizi con le band adolescenziali alle avventure dei demo tapes, dai primi guadagni come speaker in una radio libera ai consigli entusiastici come commesso in un negozio di dischi vecchio stile, dalle estati da animatore con i “Casadei”, paladini del folk della sua terra alle notti nei locali come DJ. E poi i Musical, volando anche oltreoceano con una compagnia di Teatro-Danza del suo paese e poi gli allievi, ai quali trasmettere la sua passione e insegnare a mettere le dita su una chitarra. I palchi dei clubs, quelli dei premi e dei concerti da spalla ad artisti affermati, e poi le strade, la libertà del Busker. Di questo girare sempre, a volte su se stesso, a volte affacciato a una finestra, parlano le sue canzoni. In modo semplice e diretto. Così, per dare concretezza al suo lavoro e alle sue storie, alla fine degli anni ‘90, con in spalla un sacco pieno di speranze, Caravita si trasferisce a Milano, dove sono tanti gli incontri e gli incroci con gli addetti ai lavori. Dopo 3 EP autoprodotti, nel 2015 riesce a pubblicare con un’ etichetta indipendente il suo primo album ufficiale: “è così che va”, che dà l’abbrivio a nuove canzoni finite in un disco uscito nell’autunno 2018 su etichetta “Musicraiser”, prodotto e arrangiato con Massimo Germini e Lele Battista. Il titolo è “Come sempre”… che è poi quello che si dice ogni mattina guardandosi allo specchio: “Come sempre hai costantemente la testa, gli occhi e il tempo nella musica!”.

John Strada è nato in una singolare borgata al crocicchio fra le province di Bologna, Ferrara e Modena.

Negli anni ’90 escono i primi suoi due LP: “Senza Tregua” e “Cavalli Selvaggi”. In seguito si trasferisce per qualche mese a New York dove frequenta la scena musicale del Greenwich Village e si esibisce da solo unplugged al mitico Rock’n’roll cafe di Bleeker Street. Successivamente si trasferisce per tre anni a Londra e comincia a suonare in vari club della città. Continua a scrivere musica e a registrare canzoni con diversi musicisti.

Torna in Italia e fa uscire il terzo cd “Pezzi Di Vita” che contiene tredici canzoni inedite, ovviamente scritte da lui.

La vera forza di John Strada però scaturisce nei concerti dal vivo. Le sue canzoni vengono caricate di un’energia nuova e pulsante. La band riesce a mantenere lo spirito del rock più viscerale e il calore del Soul più intenso. I concerti vengono spesso arricchiti anche con varie cover che variano a seconda dell’atmosfera della serata. Questi ragazzi si sono esibiti su vari palchi italiani fra i quali, il Gilgamesh di Torino, il Naima Club di Forlì dove hanno aperto il concerto della mitica band irlandese The Commitments e successivamente, dei Jefferson Airplane e di Southside Johnny and the Asbury Jukes. In seguito, John e la sua band vengono invitati a suonare a Londra per un concerto al O’Neals Pub di Kings Cross. Il concerto è stato recensito anche su Italians, rubrica curata da Beppe Severgnini sul Corriere della Sera.

Nell’estate del 2004 è uscito “Ho voglia di…” un EP con quattro canzoni presentato alla finale del Bologna Music Festival ripreso da MTV.

In John convivono un’anima rock e un’anima acustica e comincia a suonare anche in trio (chitarra, fisarmonica e mandolino) e comincia un tour per i teatri e piccoli locali. L’esperienza del trio influenza molto la composizione dei nuovi brani, tanto che John maturerà un album di canzoni nuove completamente acustiche.

Nel 2008 esce “Dalla Periferia dell’Anima”, cd realizzato in studio con l’Acoustic Sound Machine, una band a 8 elementi fra i quali il chitarrista brasiliano Nelson Machado. Le canzoni trattano temi molto intensi, come il forte disagio giovanile, la meschinità dell’uomo, la tragedia di immigrati trattati come schiavi, le difficoltà di una società che sta cambiando ma non riesce ad accettarlo.

In realtà non si tratta solo di un cd musicale, ma di un progetto più ambizioso: un tentativo di unire musica, letteratura e pittura. Il libretto interno contiene 10 racconti scritti dallo scrittore bolognese Gianluca Morozzi che riprendono i testi di John e 10 foto dipinte del fotografo/pittore Andrea Samaritani (Espresso, Qui touring, ecc.) che arricchiscono l’espressività dalle canzoni.

Nel Novembre 2010 è uscito su il dvd che ritrae una di quelle magiche serate: “Live dalla periferia dell’Anima” e continua il tour nei teatri, locali, e in versione ridotta (trio), scuole e biblioteche. Nel 2011 John imbraccia ancora una volta la chitarra elettrica e registra “Live in Rock’a” ed in seguito il gruppo è stato invitato a suonare all’Hard Rock Cafè di Firenze per il concerto finale di una settimana che il popolare ristorante americano ha dedicato a Bruce Springsteen. John inoltre è tornato ad esibirsi a New York nel 2013, ospite del grande James Maddock. Le registrazioni di “Meticcio” sono durate quasi un anno ed ora John è pronto per tornare ad esibirsi in elettrico ed acustico.

Nel 2020 esce il suo nuovo lavoro discografico che si chiama Fra Rovi e Rose e mercoledì 11 agosto in Darsena sarà l’occasione per presentarlo.

La band è formata da:

John Strada chitarra e voce

Fabio Cremonini violino

Gianmarco Banzi fisarmonica e piano

Enrico Lazzarini contrabbasso

Davide Balboni batteria

Wah Wah Magazine è una rivista online a tema musicale nata nel Giugno del 2017 ad opera di un gruppo di giovani studenti della Scuola di Musica Moderna di Ferrara all’interno del progetto “Giardino Creativo”, con il principale scopo di divulgare ed incentivare l’interesse e la passione dei giovani dell’ambiente ferrarese e limitrofo. Si occupa di scrivere interviste a musicisti ferraresi di calibro nazionale e internazionale, band locali, recensire album, rassegne, concerti, eventi, seminari, masterclass, incontri, serate e manifestazioni culturali e musicali.

Direttore: Raffaele Cirillo, Caporedattore: Vittorio Formignani

Grafico e Web Designer: Badi Assaf

Redattori: Raffaele Cirillo, Paolo Concato, Vittorio Formignani, Simone Guidi, Maristella Magnani, Enrico Polesinanti.

Collaboratori: Giacomo Scaglianti.

Un Fiume di Musica (sesta edizione) è una manifestazione patrocinata dal Comune di Ferrara cofinanziata dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) attraverso il progetto Giardini Comuni e dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il progetto Smart Dock in collaborazione con le associazioni Fiumana e Basso Profilo, facenti parte insieme all’Associazione Musicisti di Ferrara APS del Consorzio Wunderkammer.

L’ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria su Eventbrite al seguente link:

la consumazione non è obbligatoria ma è possibile bere qualcosa di fresco comodamente serviti al tavolo dallo staff di un fiume di musica, è possibile anche degustare i menù casalinghi di Maria Pasta Fresca di via Ripagrande.

🔊 Listen to this