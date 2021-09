(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Mv%3d94MwJ_2tZq_C4_yrcs_97_2tZq_B9hapWmZ.oFh0vLw.4yF_yrcs_97p_KXtZ_UmIxE.hJzQ_yrcs_97_2tZq_C9mDr_KXtZ_VkI6V3Vl_KXtZ_Vh0w_KXtZ_VkEE6n_IavW_Tk_KXtZ_VkMxR1OA–c_yrcs_9W8_KXtZ_VkG6_KXtZ_UC._IavW_TnA-Aaz_KXtZ_Vh6qX_yrcs_9W8_KXtZ_VkGz_KXtZ_UCQ_2tZq_B9A_IavW_Tk-_KXtZ_UCO_2tZq_C7wM_2tZq_BYqWp5EVyT_yrcs_02IE_yrcs_05xS2J_4h2kXfSn%26m%3dTGWDYF%265%3dwNzMmU.u64%26Bz%3dRDV0Z%26v%3dT%26u%3dRAV9Y%26y%3dUAaI%26M%3d-8TGXBSAWBT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 6 settembre 2021

CRONACACOMUNE

34.o FERRARA BUSKERS FESTIVAL – Il bilancio manifestazione: mille presenze ogni sera, concerti in crescita e attività collaterali

[Ferrara Buskers Festival, grande successo di pubblico e di numeri](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dCdEbHc%26u%3dY%26z%3dU0aDb%26x%3dZFdH%26S%3dtN3N_4ubx_E5_1yet_AD_4ubx_D06U9.71Mz5l9oIvSz9.rR_4ubx_D0wM6C9Gq_LZ1b_VobDa0h_4ubx_D0kS59m5jEnP5-6rJmHlG1-WC9-q8rXuIwC.tNvJ%26p%3dG4Q87A.LqN%26rQ%3dCXBaK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-09-2021

Mille presenze ogni sera, che hanno sempre esaurito il numero massimo di accessi consentiti, con una forte crescita di concerti (arrivati a 76), di presenze da fuori città e iniziative collaterali: è quanto emerso dal bilancio conclusivo dell’edizione 2021 del Ferrara Buskers Festival fatto nella conferenza stampa di oggi, lunedì 6 settembre 2021, nella residenza municipale di Ferrara.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti gli assessori comunali alla Cultura Marco Gulinelli e al Bilancio, Turismo e Commercio Matteo Fornasini, la presidente del Ferrara Buskers Festival Rebecca Bottoni, la project manager del Festival Erika Sarson, il direttore artistico della manifestazione Stefano Bottoni, il portavoce del questore Giusppe de Baptistis.

“La riorganizzazione del Ferrara Buskers festival all’interno del Parco Massari – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Gulinelli – è stata una scommessa vinta, un modo di riuscire a pensarsi in una strada nuova che era l’unica possibile e che ha offerto opportunità rinnovate e anche inedite di stare insieme. La volontà di non mollare mai ha dato ottimi risultati per una manifestazione che ha un’identità che è sovrapposta al nome della città di Ferrara e alla quale dico grazie ancora”.

A confermare la bontà delle scelte anche i dati complessivi che riguardano il turismo portati dall’assessore Fornasini, che ha rilevato “i dati incoraggionati ottenuti con un grande impegno e sforzo degli organizzatori” e testimoniati da riscontri come quelli legati alla vendita della “MyFe card che può essere richiesta da chi si ferma almeno una notte in ciità e che nel 2019 aveva ottenuto 1.599 richieste, nel 2020 2.274 e nel 2021 ben 3.224”

“È stato il più bel concerto che io abbia vissuto”, ha sottolineato poi con molto coinvolgimento la presidente Rebecca Bottoni che fin da bambina frequenta l’evento di cui il padre è tra i fondatori. E ha spiegato: “Non mi era mai capitato di vedere il pubblico e gli artisti che l’ultima sera piangono. La necessità di dotarsi del biglietto ha portato dentro al parco solo chi era veramente interessato, rispetto a quanto avveniva in strada e che era inevitabilmente contaminato dalle distrazioni. Tra l’altro abbiamo scelto che non solo il pubblico fosse necessariamente dotato di green pass, ma anche lo staff e tutti i musicisti e artisti, creando una specie di bolla all’interno della quale si poteva seguire tutto in modo rilassato”.

Un successo ribadito dal direttore artistico Stefano Bottoni, che ha fatto notare come “questo che io definisco il ‘festival in un bosco’ è stato contraddistinto da uno slogan, che è ‘Torniamo a respirare’ che si è rivelato davvero di buon auspicio, riuscendo a far decollare lo stare insieme con un modo di intendere un certo tipo di socialità, creandoo delle situazioni affettive all’interno di quei quattro ettari”.

La project manager Sarson ha osservato come “il festival, fin da quando è nato, ha aiutato la città a crescere e lo ha fatto anche in questo caso, in cui è stato necessario cercare un luogo contingentato dove svolgere la manifestazione. Chi è venuto da fuori comunque ha girato nella città e nel nostro centro storico fermandosi nei locali. Resta poi il fatto che ancora una volta il festival ha creato quella contaminazione artistica e culturale che ha fatto sì che siamo riuscitio a far fare il giro del mondo al nostro pubblico rimanendo a Ferrara”.

Il portavoce del questore De Baptistis, infine, ha rimarcato come “Ferrara è la città che in questi ultimi due anni ha ha promosso più eventi e noi, come Polizia di Stato, abbiamo sempre spinto affinchè andassero a buon fine, sempre pur nel rispetto delle regole e delle necessarie limitazioni”.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – La XXXIV edizione del Ferrara Buskers Festival è stata un successo di pubblico e di numeri, tutti in una forte crescita e in ogni settore. Le connessioni amministrazioni pubbliche, associazioni, enti locali, aziende private, sono state ampliate e sviluppate. La sede del Parco Massari, scelta per lo svolgimento del festival, ha permesso un controllo capillare delle affluenze di pubblico, contingentato a norma di legge a 1000 presenze contemporaneamente per sera, e un monitoraggio dello stesso.

“E stato il più bel festival che io abbia mai vissuto” ha dichiarato Rebecca Bottoni, presidente dell’Associazione Ferrara Buskers Festival, e ancora “In questo anno di difficile ripartenza abbiamo sentito fortissima la presenza e la collaborazione del Comune di Ferrara, di tutte le istituzioni e delle forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, che si sono messe a completa disposizione, dando un enorme contributo al sereno svolgimento di questa edizione”.

Il Ferrara Buskers Festival ha registrato sold out sia nella data di anteprima di Comacchio (24 agosto) che in tutte quelle di Ferrara (25-29 agosto). Sul fronte delle vendite di biglietti, la forma maggiormente utilizzata è stata quella dell’acquisto online (75,6%) rispetto alla vendita one to one (24,4%).

Il 20% del pubblico totale era per la prima volta a Ferrara, un altro 20% era già venuto in precedenza solo per seguire il festival mentre il 32,7% ha partecipato per la prima volta. La provenienza esterna alla città è stata da Bologna, Milano, Padova, Verona, Parma, Roma, Venezia.

I NUMERI DEL FESTIVAL

Ferrara 5-29 agosto – Parco Massari

41 PERSONE DI STAFF

102 ARTISTI

74 SPETTACOLI

10 NAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ARTISTI (Italia, Francia, Germania, Russia, Cile, Stati Uniti, Spagna, Portogallo, Olanda, Argentina)

28 LABORATORI (NEI 4 GIORNI DEL FESTIVAL) PER 15 ORE DI ATTIVITA’ AL GIORNO

3 LABORATORI MUSICALI POMERIDIANI

2 CONCERTI PRESSO LA CASA DI RIPOSO I TIGLI /in collaborazione con Cidas per il coinvolgimento di anziani affetti da patologie neurodegenerative)

10 ESPOSITORI PER IL MERCATO ARTIGIANATO ARTISTICO

1 CONCERTO FLASH MOB IN AREA PERIFERICA

Ospiti speciali: PAOLO ROSSI, MONI OVADIA, JOE TACOPINA, PEP CLOTET, OMAR PEDRINI

==============

Anteprima di Comacchio

24 agosto – Trepponti / Arena di Palazzo Bellini / Retro del Museo Delta Antico / Salina di Comacchio

7 SPETTACOLI

19 ARTISTI

400 PERSONE IN CONTEMPORANEA con SOLD OUT nelle aree spettacolo

Il festival ha dedicato molte energie a progetti collaterali ma non meno importanti come il progetto Inclusivity con spettacoli di non udenti per l’inclusione reciproca, organizzati dalle associazioni ENS e AIUDUS così come la presenza della “Si Può Fare Band” band composta da ragazzi con disabilità mentale. Il laboratorio per bambini organizzato dalla Scuola di Musica di Comacchio, ha avuto la presenza di decine di bambini nella data di anteprima del 24 agosto.

Le collaborazioni per questo 2021 state con Scuola di Musica di Comacchio, Alma Mater Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Gruppo Hera, laboratori Synlab, Baboon Gym, Apicoltori Estensi, Cidas, Aidus, ENS, Fotoclub Ferrara, Plastic Free, Fare Verde, Legambiente, Un Giardino per Tutti, CNA.

Le iniziative legate alla salvaguardia dell’ambiente hanno avuto un forte riscontro positivo. Il programma BGreen, in collaborazione con il Gruppo Hera e l’associazione di apicoltori estensi (raccolta differenziata, obiettivo carta zero e riduzione plastica, corretto smaltimento dei mozziconi di sigaretta e salvaguardia delle api), è stato molto apprezzato dal 46,6% del pubblico e ha contribuito a un aumento dell’apprezzamento del festival nel suo complesso da parte del 73% del pubblico. La naturale vocazione del festival di battersi per il concetto di “Plastic Free” ha portato alla raccolta e alla differenziazione di piatti bicchieri e posate compostabili usati dal pubblico e alla raccolta extra di 20 kg di rifiuti già presenti nel parco prima dell’inizio dell’evento. Anche “La casa dell’acqua” è stata molto apprezzata. Il pubblico all’ingresso ha ricevuto un opuscolo e un bicchiere di plastica rigida riutilizzabile con il quale ha potuto prelevare acqua gratuitamente, o in alternativa, usarlo come bicchiere per acquistare le bibite.

Gli hotel di Ferrara, nella settimana del festival – quella tra il 22 e il 29 agosto, hanno registrato un’impennata di oltre il 15% della vendita di camere rispetto al 2020 con un 93% di occupazione dell’intero ricettivo della città (Hotel, B&B).

81% degli spettatori ha mangiato al Parco rendendo possibile un indotto economico ad attività (es Bar del Parco) e zone tradizionalmente non coinvolte dal festival come Piazza Ariostea.

Il festival è stato anche online. Il sito ufficiale www.ferrarabuskers.com ha avuto 45.697 visitatori complessivi nel mese di agosto di cui 22959 nei giorni del festival con 115.694 visitatori per singola pagina e una frequenza di rimbalzo 47,15%. Quasi 9000 nuove persone si sono iscritte alla newsletter che informava sulle attività artistiche.

I contenuti social del festival distribuiti sia sul sito che sulle pagine ufficiali presenti su Facebook e Instagram, hanno avuto incrementi complessivamente di +147% (Facebook) e +108% (Instagram). Il pubblico che segue il festival attraverso mi social è prevalentemente nella fascia 18-54 anni, segno che le scelte artistiche e l’autorevolezza dell’evento sa parlare a un’ampia fascia di pubblico, coinvolgendoli con efficacia. A questo ha anche contribuito, sempre nel tema delle collaborazioni, il secondo anno di partnership con l’associazione Puedes.

La comunicazione del festival ha generato centinaia di occasioni di visibilità per il Ferrara Buskers Festival con oltre 100 articoli e approfondimenti sul web, 4 lanci di agenzia, 9 approfondimenti radio nazionali, oltre 60 tra articoli e interviste su quotidiani e periodici nazionali e locali e 10 servizi tv di approfondimento o segnalazione nazionale e locale dando una copertura omogenea e variegata del festival e delle sue iniziative.

www.ferrarabuskers.com

https://www.facebook.com/FerraraBuskersFestival

https://www.youtube.com/channel/UCmwRsjS4sk3k-rmwrM1wmFQ

Tweets by FerraraBuskers

https://www.instagram.com/ferrarabuskersfestival/

UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE PER FERRARA BUSKERS FESTIVAL:

Nelle foto – scaricabili in fondo alla pagina – il direttore artistico del Ferrara Buskers Festival Stefano Bottoni, l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli, la presidente Rebecca Bottoni, la project manager Erika Sarson, il portavoce della Questura Giuseppe De Baptistis e l’assessore a Turismo e Bilancio Matteo Fornasini alla presentazione del bilancio finale in chiusura del Ferrara Buskers Festival 2021

CONFERENZA STAMPA – Martedì 7 settembre 2021 alle 11, nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione di “Sapori senesi all’ombra del campanile” a cura della Contrada San Giorgio](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d5cNZ0b%264%3dW%26r%3dTIY6a%267%3dX8cQ%26Q%3dlMBL_vtkv_74_0wWs_JB_vtkv_69ES1.60Kr4u7gH5Qr8.1P_vtkv_696KxBHEi_KiyT_UxZ6ZIZ_vtkv_698Ni7e4sLwJx4HEsGw.DxF4%260%3dqNARgU.6Ax%26BA%3dW8VKe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-09-2021

Martedì 7 settembre 2021 alle 11, nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Sapori senesi all’ombra del campanile” a cura della Contrada San Giorgio.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore al Turismo Matteo Fornasini e il presidente della Contrada San Giorgio Luca Sivieri insieme ai contradaioli Gabriele Galvabi, Alberto Pelizzari e Riccardo Artioli.

CONFERENZA STAMPA – Martedì 7 settembre 2021 alle 12 sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione della quinta edizione del “Festival di microteatro – BONSAI”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d7eEXBd%26u%3dU%26t%3dV0W8c%26x%3dV0eH%26O%3dnO3J_xvbt_96_1uYu_A0_xvbt_8A6Q3.81It6l5iJvOt0.rN_xvbt_8AwIzD9Ck_MZwV_WoX8b0V_xvbt_8AyLk5g6jNnHz69CuIn.BzHu%268%3dsP2PiW.w9z%26D2%3dU0XBc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-09-2021

(Comunicazione a cura di Ferrara Off)

Martedì 7 settembre 2021 alle 12, nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione del “Festival di microteatro – BONSAI” organizzato da Ferrara Off con il sostegno del Comune di Ferrara e della Regione Emilia Romagna, in calendario dal 16 al 26 settembre prossimi.

All’incontro con i giornalisti saranno presenti l’assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli, il direttore tecnico organizzativo di Ferrara Off Marco Sgarbi e il direttore artistico di Ferrara Off Giulio Costa.

Per le collaborazioni interverranno Giacomo Brini, presidente di Riaperture Photofestival, Agnese Fiocchi, creative manager di Teddy’s Last Ride, Gaia Ludergnani, titolare del Ristorante Scaccianuvole e Marco Ferrazzi, direttore artistico di Musijam.

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 8 settembre 2021 alle 11 nella sala degli Arazzi della residenza municipale

[Presentazione del “Festival Yume”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d3eLV8d%262%3dS%26p%3dVGU4c%265%3dT6eO%26M%3djO0H_tvir_56_8sUu_H8_tvir_4ACOy.88Gp6s3eJ3Mp0.yL_tvir_4A4GvDFAg_MguR_WvV4bGU_tvir_4A6Jg3c6qNuFv6FAqIu-6gG-v7uOyNcG-EMo0.xLoG%26t%3dEwNB54.IuL%26kN%3dGV5XO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-09-2021

Mercoledì 8 settembre 2021 alle 11 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione del “Festival Yume”, in programma per venerdì 10 e sabato 11 settembre 2021 a Palazzo Savonuzzi di via Darsena 57 a Ferrara.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli, il direttore artistico del festival Fabrizio Perdomi, l’artista e curatrice della parte espositiva del festival Simona Rondina, il vice presidente dell’associazione Yume Franco Zamagni.

CONFERENZA STAMPA – Venerdì 10 settembre 2021 alle 11.30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione della “XV Edizione di RemTech Expo 2021”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dLh8XQg%26n%3dU%269%3dY3WMf%26q%3dVOhA%26O%3d3RvJ_CyUt_N9_tunx_40_CyUt_MDyQH.AtI99e5xMoO9C.kN_CyUt_MDpIEG2Cz_PSwk_ZhXMd8X_CyUt_MDrLz5v9cQgHE92C0Lg-8zJn5-IT-g84XkI9C-fC-CCoNzAj-9INq-VUZ3.BEKn%268%3d8SuPxZ.p9E%26Gu%3dUOa5c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-09-2021

Venerdì 10 settembre 2021 alle 11.30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della “XV Edizione di RemTech Expo 2021”, hub tecnologico permanente internazionale sui temi del risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori (blended edition), organizzato il 20 e 21 in forma digitale e dal 22 al 24 settembre nella sede di Ferrara Fiere.

INTRODUZIONE E COORDINAMENTO CONFERENZA STAMPA

Silvia Paparella – Amministratore Delegato della Fiera di Ferrara e General Manager RemTech Expo

INTERVENGONO

Alan Fabbri – sindaco della Città di Ferrara

Andrea Moretti – presidente della Fiera di Ferrara

Alessandro Bratti – direttore generale Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Irene Priolo – assessore all’Ambiente, Difesa del suolo e della costa, protezione civile della Regione Emilia-Romagna

Paolo Calvano – assessore al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino Istituzionale

Gianluca Loffredo – subcommissario per la Ricostruzione nel Centro Italia e Advisory Board di RemTech Expo

Marco Mari – presidente Green Building Council Italia, Esperto nel tavolo G20 Ambiente del Ministero della Transizione Ecologica, Esperto del Commissario per la Ricostrizione del Centro Italia e Advisory Board di RemTech Expo

CONCLUSIONI

Patrizio Bianchi – ministro dell’Istruzione (in attesa di conferma)

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 8 settembre 2021 alle 12.30 nella sala dell’Arengo della residenza municipale

[Presentazione della gara podistica “Corri il tuo 1000 con gli Azzurri d’Italia”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dNd0TSc%26p%3dQ%26A%3dU5SOb%26s%3dRQdC%26K%3d5NxF_EuWp_P5_vqpt_66_EuWp_O01MJ.7vEA5g1zIqKA9.mJ_EuWp_O0rEGC492_LUsm_VjTOa5U_EuWp_O0tH21x5eMiDG549BHi-7xLe-FB8mIGCg1-zIvH6-Cp-JHI-5ZWd-gEA-Ap9-xT4KELm-46NeB65.lJ0F%26h%3dCHMz3O.HiJ%266M%3d5TPWC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-09-2021

Mercoledì 8 settembre 2021 alle 12.30 nella sala dell’Arengo della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione della gara podistica “Corri il tuo 1000 con gli Azzurri d’Italia”, in programma per domenica 12 settembre 2021 a Ferrara.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore allo Sport Andrea Maggi; il delegato provinciale Coni Point Ferrara Ruggero Tosi; la presidente della sezione di Ferrara dell’Associazione Azzurri d’Italia Luciana Pareschi; il presidente della asd Doro e organizzatore della gara Luciano Mazzanti; il presidente UISP Ferrara Eleonora Banzi; il referente dell’Atletica Leggera UISP Ferrara Cristiano Campagnoli.

AMBIENTE – Previsto il finanziamento di 848mila euro. Assessore Balboni: “Se accolto positivamente consentirà una serie di interventi che cambieranno completamente il volto e la fruizione della piazza”

[Bando di finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica: presentato dal Comune di Ferrara il progetto di riqualificazione di piazza Cortevecchia](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dCgMTHf%263%3dQ%26z%3dXHSDe%266%3dRFgP%26K%3dtQAF_4xjp_E8_9qew_I6_4xjp_DCDM9.09Ez8t1oL4KzB.zJ_4xjp_DC5E6FG9q_Ohsb_YwTDdQY_4xjp_DC7HqPvD68AE-uI-7H1DvJ6L-u9-4F8KmIz6u0rPuL55-pF-79mWG1-oL9JqSv3oEz1-o854uArJ1-83-6uKrDBFrCqKAE-pB3-CuKzI6B91m8rE-pB3Bm-Q91zPzPuL55-q06B1Dz3m-JzJq.EACx%26A%3d4K5StR.zBA%2695%3dXKSEf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-09-2021

Si propone di aumentare la permeabilità del suolo di piazza Cortevecchia, diminuirne le temperature medie nel periodo estivo, risolvere i problemi fognari che si manifestano in occasione di grandi precipitazioni, aumentare la produzione di ossigeno e ridurre la densità di inquinanti all’interno dell’area. E’ il progetto di riqualificazione della piazza cittadina con il quale l’Amministrazione comunale di Ferrara/Assessorato all’Ambiente si è candidata ad un finanziamento di 848mila euro del Ministero della Transizione Ecologia che, se accolto positivamente, consentirà nel prossimo biennio una serie di interventi specifici di riordino e rimodulazione che cambieranno completamente il volto e la tipologia di fruizione della zona.

Il bando, presentato in aprile e scaduto oggi (6 settembre 2021), era rivolto alle città italiane per stimolare attività sperimentali finalizzate al contrasto dei cambiamenti climatici divise nelle tre linee di azione ‘grey’,‘green’ e ‘soft’. L’azione ‘grey’ del bando prevede interventi sulle strutture, la seconda interventi di piantumazione e realizzazione di infrastrutture verdi e l’ultima è rivolta ad attività di sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento dei cittadini.

“Queste tre caratteristiche ben si adattavano a candidare al bando ministeriale piazza Cortevecchia. – ha affermato oggi nella conferenza stampa convocata nella residenza municipale per illustrare il progetto l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni affiancato dalla dirigente comunale Angela Ghiglione e dal tecnico Alessandro Chiccoli – Chiunque infatti attraversi quello spazio della nostra città in particolari periodi dell’anno si renderà conto che vi si raggiungono temperature davvero proibitive e che oltre ad essere predisposto a diventare una vera isola di calore, presenta anche altre criticità come problemi fognari e di fruibilità. In caso di esito positivo per la nostra candidatura (la conferma dell’eventuale finanziamento l’avremo entro 60 giorni) grazie a questa cifra, oggettivamente importante dal punto di vista economico e interamente coperta dal Ministero, vorremmo quindi sperimentare un tipo di intervento che ci piacerebbe replicare magari in altri punti della città con analoghe caratteristiche, come piazza Travaglio o la zona dell’ex Amga.

Il progetto presentato – ha poi aggiunto l’assessore all’Ambiente – prevede la sostituzione della pavimentazione in un’ampia porzione della piazza con materiali maggiormente drenanti e a ridotta capacità di assorbimento e rilascio di calore. Allo scopo di raffrescare e assorbire inquinanti atmosferici sono poi previsti la piantumazione di alberi e la realizzazione di infrastrutture con piante rampicanti per coprire il muro del Municipio che si affaccia a nord, per un impatto positivo non solo sul microclima della piazza ma anche sulla riduzione dell’uso di climatizzatori. Vorremmo poi migliorare la fruibilità della piazza anche con sedute e infrastrutture utili dal punto di vista tecnologico (come dotazione di servizi wifi e di ricariche di apparecchiature elettroniche), rendere più efficace il sistema di deflusso dell’acqua piovana verso le fognature e realizzare vele e strutture verticali per aumentare l’ombreggiatura e incentivare la fruizione di questi spazi da parte dei cittadini in vari momenti dell’anno. Sarà ovviamente salvaguardato il transito di passaggio.

E’ previsto inoltre – ha annunciato Balboni – uno studio della situazione delle isole di calore del nostro territorio, realizzando un sorvolo aereo per censire tutto il patrimonio arboreo, non solo quello pubblico ma anche quello privato che ad oggi rappresenta il 60 per cento. Per poter calcolare il beneficio eco sistemico di tutto questo verde è necessario effettuare infatti un’analisi dall’alto e una raccolta dati utili per identificare le zone a maggior rischio, sia in centro storico sia nelle frazioni. Questi dati saranno poi a disposizione di tutta l’Amministrazione. Sarà poi molto importante far capire ai cittadini, attraverso un’azione comunicativa, l’importante ruolo delle infrastrutture verdi per il benessere della collettività: occorre superare l’idea che l’albero sia un problema e non un beneficio in termini ambientali e comprendere che il il verde della città, privato e pubblico, deve essere tutelato e protetto in ogni suo aspetto. Anche l’albero del singolo giardino rappresenta infatti un valore per tutta la città”.

LA SCHEDA (a cura dell’assessorato all’Ambiente del Comune di Ferrara) – Il Comune di Ferrara ha candidato ai finanziamenti stanziati dal Ministero della Transizione ecologica, con il Decreto Direttoriale n. 117 del 15 aprile 2021, di istituzione del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”, un intervento da 848.000 euro, articolato in tre linee d’azione:

– Riqualificazione di Piazza Cortevecchia (linea IB)

– Misure soft (linea III A): la misura proposta mira a raccogliere e integrare dati di dettaglio relativi alle condizioni climatiche, di qualità dell’aria, del patrimonio arboreo pubblico e privato e dell’edificato, nonché sviluppare sviluppare un software per la stima predittiva di ondate di calore,

– misure soft (Linea III C): consiste in un progetto per diffondere tra i cittadini la cultura della sostenibilità accrescendo la consapevolezza sui temi del cambiamento climatico e della transizione verde.

La riqualificazione di piazza Cortevecchia prevede interventi tra loro integrati, finalizzati a mitigare i rischi derivanti da ondate di calore e alternarsi di siccità e forti piogge e a dare nuova caratterizzazione e qualità urbana alla piazza.

Gli interventi consistono in:

– Riduzione della pavimentazione in asfalto che ricopre l’intera superficie ed inserimento di pavimentazioni drenanti, per una migliore gestione delle piogge, e realizzate con materiali ad elevato albedo per la riduzione dell’assorbimento di calore;

– Inserimento di superfici verdi sia orizzontali che verticali e di piante resilienti, per la creazione di oasi di ombra e fresco, per un contributo alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e il benessere delle persone e l’attrattività del centro storico;

– Caratterizzazione dell’area pedonale mediante struttura di arredo urbano appositamente progettata, una sorta di isola di benessere capace di dare identità e attrattività allo spazio pubblico, destinato ad aggiungere benefici sociali, culturali ed economici; un unico elemento in grado di contenere le superfici verdi, gli spazi di seduta sia liberi (anche con dotazioni smart) che destinati alle attività commerciali di ristorazione presenti attorno alla piazza;

– Realizzazione di un sistema di raccolta dell’acqua di pioggia sia per rallentare l’afflusso al sistema fognario esistente che per il recupero a beneficio del verde di progetto;

– Inserimento di schermi solari e ugelli nebulizzatori per un comfort microclimatico nelle aree di seduta.

Oltre alle azioni per la trasformazione della piazza Cortevecchia, si candidano misure soft finalizzate sia ad accrescere la consapevolezza della popolazione riguardo al tema dei mutamenti climatici, che ad implementare le banche dati climatici relative al territorio urbano:

– stima predittiva di dettaglio relativamente alle ondate di calore;

– integrazione dati relativi a qualità aria, patrimonio arboreo, condizioni climatiche e trasposizione dati su Sistema Informativo Territoriale (SIT);

– formazione e informazione della cittadinanza relativamente ai temi di sostenibilità, cambiamenti climatici e transizione verde.

