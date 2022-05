(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Pp%3d8BPqI_0wTp_K7_sqkv_36_0wTp_JBbZxZgY.wIb94Oq.37I_sqkv_36x_NRsh_XgH6H.bI8T_sqkv_36_0wTp_KBgCz_NRsh_YeHDYwUt_NRsh_Yb95_NRsh_YeDM9h_HiyQ_Ss_NRsh_YeL7YxKI–f_sqkv_3VF_NRsh_YeFD_NRsh_X7._HiyQ_SvD-5Z8_NRsh_Yb5ya_sqkv_3VF_NRsh_YeF8_NRsh_X7P_0wTp_JB5_HiyQ_Ss-_NRsh_X7N_0wTp_K0qL_0wTp_JbkVx89U7W_sqkv_41QH_sqkv_446_NRs7b1sh_XgL9_tDle%269%3d2ZNZ7Y%26v%3dIvID93.DwP%26jI%3dIb5QQ%26H%3d2%26D%3dIX0UM%26K%3d3TRe%26u%3dWLd7ULc3U&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 6 maggio 2022

CULTURA – Inaugurazione venerdi 20 maggio alle ore 17.30 alla sala Ariosto della Biblioteca Ariostea. Visitabile fino al 28 agosto 2022

[“Ferrara per i soldati d’Italia – il Comitato di Preparazione e Organizzazione Civile della città, 1915 – 1918” in mostra all’Ariostea](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dCaNZHZ%264%3dW%26z%3dRJeGV%267%3dXFaQ%26Q%3dtKBL_4rkv_E2_0weq_JB_4rkv_D7ES9.40Kz2u7oF5Qz6.1P_4rkv_D76K60HEq_Iiyb_SxZGRId_4rkv_D7xA4IsNm-0-AKx5sPu-51PmC17-uC-uKy0B76F-vE-2IwLmIsVuF6A-q-F0CmE1VB2HE1Ew-9uM1Hq-5wHx2-uE6Ks-WKRM-WKRP-I1JBN7m2sm-24HmI1K5Kw7.tK5H%26p%3dDCO84J.JqK%261O%3dCWLWK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-05-2022

Venerdi 20 maggio alle ore 17.30 alla sala Ariosto della Biblioteca Ariostea (via Scienze 17) si inaugurerà la mostra “Ferrara per i soldati d’Italia – il Comitato di Preparazione e Organizzazione Civile della città, 1915 – 1918”, promossa dal Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara in collaborazione con l’associazione di ricerche storiche Pico Cavalieri. Interverrà all’inaugurazione l’assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli.

La mostra, curata da Enrico Trevisani del Servizio Biblioteche e Archivi, prevede un percorso ricco di documentazione cartacea e fotografica, in gran parte inedita, relativa alla vita cittadina ed al conflitto dal 1914 al 1918. In esposizione anche oggettistica recuperata nelle zone di guerra ed il teatrino dei burattini. L’allestimento sarà visitabile fino al 28 agosto prossimo negli orari di apertura della Biblioteca (dal lunedì al venerdì 9/19, il sabato 9/13).

La prima guerra mondiale sconvolse e mutò il territorio, l’uomo e le sue condizioni di vita. Una guerra che si identificò nel fante, nella trincea, nei combattimenti in prima linea, ma che coinvolse anche la popolazione civile, le attività industriali, commerciali, agricole e la scuola. Le industrie dovevano convertirsi alla produzione militare, le campagne dovevano essere coltivate, le bestie accudite ed i bambini dovevano soffrire il meno possibile questa situazione di disagio e continuare ad essere istruiti. Si doveva pensare anche ai soldati impegnati al fronte, in un immane e massacrante conflitto.

Ai primi sentori di un intervento in guerra della nazione, già dai primi mesi del 1915, iniziarono a prendere vita, grazie alla disponibilità di cittadini di ogni ceto e condizione, i Comitati di assistenza civile su tutto il territorio nazionale, pronti a dare il proprio contributo in favore della popolazione, dei militari e della macchina bellica già in movimento.

Ferrara, che ospitava diverse realtà militari, dalle caserme all’aeroscalo, si trovò, già dal gennaio del 1915, gremita da militari che, con l’avvicinarsi dell’intervento in guerra dell’Italia, crebbero in modo esponenziale.

Per sostenere gli uffici pubblici e dare aiuto ai militari, alle famiglie dei richiamati, ai profughi, agli orfani di guerra, ai feriti e mutilati ed alle persone bisognose, a Ferrara si insediò nei primi mesi del 1915 il Comitato di Preparazione ed Organizzazione Civile.

Le realtà benefiche di maggior rilievo sul territorio ferrarese durante la grande guerra furono il Comitato di Preparazione ed Organizzazione Civile e la Casa del Soldato.

Grazie al riordino dell’Archivio del Comitato di Preparazione e Organizzazione Civile di Ferrara ed al fondo Pietroboni, conservati presso l’Archivio Storico Comunale, ed all’archivio fotografico del Centro Etnografico Ferrarese, anch’esso oggi collocato all’Archivio Storico Comunale, si è potuto realizzare un flash back temporale della vita cittadina dal 1914 al 1918. Un viaggio tra le carte, le immagini, gli oggetti, farà rivivere quel momento storico così importante e così sofferto.

“Questa bella mostra all’Ariostea è un’opportunità per tutti i ferraresi per ritrovare e conoscere una fase fondamentale della storia locale. – ha affermato l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli – Documenti, carteggi e materiali utilizzati per l’allestimento ci restituiscono infatti in pieno lo spirito che animò in quegli anni drammatici la nostra città grazie alla presenza di una comunità coesa e attenta alla fragilità e ai bisogni dei più deboli. Merito agli organizzatori, quindi, e soprattutto al curatore Enrico Trevisani, per avere saputo valorizzare il patrimonio documentaristico e fotografico dei nostri depositi bibliotecari scavando in un passato non più recente ma sicuramente ancora ricco di insegnamenti per tutti noi”.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

ILLUMINAZIONE FONTANA – L’iniziativa prevista nelle serate di sabato 7 e domenica 8 maggio 2022. Esposta la bandiera della Croce Rossa dal balconcino della sala Arengo

[Illuminata di rosso la fontana di piazza della Repubblica per ricordare a tutti la Giornata Mondiale della Croce Rossa](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dDf7aIe%26m%3dX%261%3dW3fHa%26p%3dYGf0%26R%3duPuM_5wTw_F7_sxfv_3C_5wTw_EBxT0.9sL17d8pKnR1A.jQ_5wTw_EBoL7E1Fr_NRzc_XgaHW8Z_5wTw_EBdO28n7b9f-O2Ot8.uPnI%26q%3dIvP993.KrP%26jP%3dDb5XL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-05-2022

Sarà illuminata di rosso nelle serate di sabato 7 e domenica 8 maggio 2022, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa (8 maggio), la fontana di piazza della Repubblica a lato del Castello estense. Nell’occasione dal balconcino della sala dell’Arengo verrà inoltre esposta la bandiera della Croce Rossa.

Così il Comune di Ferrara aderisce alle iniziative celebrative di questa importante ricorrenza, sollecitate dal presidente nazionale della CRI e dal presidente ANCI, conferendo il nulla osta dell’Amministrazione attraverso l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti.

POLITICHE SOCIALI – Incontro pubblico martedì 10 maggio 2022 alle 17 sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via delle Scienze 17-Ferrara). Con il patrocinio del Comune di Ferrara

[Centro H Informahandicap-CAAD e A.L.I.Ce Ferrara odv insieme per aiutare a conoscere e affrontare i problemi dell’invalidità e dell’handicap](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dLfPUQe%266%3dR%269%3dWLZPa%269%3dSOfS%26L%3d3PDG_Cwmq_N7_Brnv_L7_Cwmq_MBGNH.9BF97w2xK7L9A.3K_Cwmq_MB8FEEJ0z_Nktk_XzUPWOV_Cwmq_MBB0x2v7uK8FD93DzJDF-yA609RuC403Kv-93M4Hy-6-yA6Cv-Hy82A-KaOeL.9EI6%265%3d8QCMxX.86E%26EC%3dRQZKZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-05-2022

Quando si è stati colpiti da Ictus o da grave disabilità, usciti dalla fase ospedaliera i pazienti ed i loro familiari si pongono molte domande, fra le quali, in particolare, cosa sono l’invalidità civile e la Legge 104/92, ovvero il riconoscimento di invalidità e handicap. Per affrontare queste e altre tematiche, martedì 10 maggio 2022 alle 17 nella sala Agnelli della Biblioteca comunale Ariostea (palazzo Paradiso, via delle Scienze 17 a Ferrara) si terrà un evento rivolto a tutti i cittadini organizzato da A.L.I.Ce Ferrara odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) e Centro H Informahandicap CAAD-Centro per Adattamento dell’Ambiente Domestico. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara.

Nel corso dell’incontro si parlerà, in particolare, del “Riconoscimento dell’invalidità e dell’handicap; dell’accertamento; di come leggere i verbali; quali contributi si possono richiedere; cosa sono i CAAD e gli altri servizi del Centro H del Comune di Ferrara; il ruolo dell’associazione A.L.I.Ce Ferrara odv”. Presenteranno il progetto Claudio Mari presidente A.L.I.Ce Ferrara odv e Anna Guarnieri responsabile del servizio Centro H CAAD – InformaHandicap del Comune di Ferrara.

“Consulenza, sostegno, orientamento rispetto alle tematiche inerenti il mondo della disabilità. E’ questo il prezioso contributo del servizio offerto nella nostra città dagli operatori del Centro H -CAAD a persone anziane o con disabilità, ai loro familiari e agli operatori che si trovano, magari inaspettatamente, ad affrontare le mille problematiche prodotte da un decadimento o da un evento drammatico e doloroso. – ha affermato l’assessore alle Politiche Sociali Cristina Coletti – Una presenza importante, la loro, davvero al servizio di chi per la prima volta deve districarsi fra abbattimento di barriere architettoniche, agevolazioni, accesso ai contributi e insieme alla riorganizzazione di una casa o di un ambiente. L’appuntamento che l’associazione Centro H Informahandicap-CAAD ha promosso all’Ariostea insieme all’associazione A.L.I.Ce Ferrara odv, che da molto tempo affianca chi vive le conseguenze dell’ictus cerebrale, – ha aggiunto l’assessore Coletti – è quindi un’occasione importante per approfondire opportunità e passaggi utili per affrontare consapevolmente un momento difficile, e insieme trovare l’aiuto concreto di esperti per individuare i giusti percorsi operativi davvero a supporto della fragilità e dell’handicap”.

Per info: [www.aliceferrara.org](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d3c0X8b%26p%3dU%26p%3dT6c7X%26s%3dV6cC%26O5c4e%3djMxJ_ttWt_54_vuUs_60_ttWt_491Qy.4pCe8j9tKeLc.HvA%26f%3dFyMx66.HgM%26mM%3d3Y8UA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

(Comunicazione a cura degli organizzatori e del Comune di Ferrara)

VIABILITA’ – Provvedimenti in vigore dal 9 al 17 maggio 2022, a Ferrara

[Transito interrotto in via della Berta per lavori di posa di impianti elettrici](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dGdNZLc%264%3dW%264%3dUJeKY%267%3dXJdQ%26Q%3dxNBL_8ukv_I5_0wit_JB_8ukv_H0ESC.70K45u7sI5Q49.1P_8ukv_H06K0CHEu_Liyf_VxZKUOW_8ukv_H0BNq7q5sHAE0I-1J090N5NBK-yH-DEq-8wH25-tA8Ns-LuL-47BI0E.xN5H%26t%3dGCOB7J.JuN%261O%3dGZLWO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-05-2022

Per consentire l’esecuzione di lavori di scavo per la posa di impianti elettrici (a cura di E-Distribuzione spa), dalle 8 di lunedì 9 maggio alle 24 di martedì 17 maggio 2022, via della Berta, a Ferrara, sarà interrotta al transito veicolare nel tratto compreso tra via Bernardi e via Boschetto.

Saranno ammessi al transito, nelle aree non interessate dai lavori, i veicoli con possibilità di ricovero in aree al di fuori dalla sede stradale e i veicoli al servizio di persone invalide, oltre ai mezzi di pronto soccorso o emergenza.

In vigore anche il divieto di sosta con rimozione coatta.

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Lunedì 9 maggio 2022 alle 17 incontro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[‘Intelligenza artificiale, opportunità o deriva?’: riflessioni a confronto](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d5aLV0Z%262%3dS%26r%3dRHa9V%265%3dT8aO%26M%3dlK0H_vrir_72_8sWq_H8_vrir_67CO1.48Gr2s3gF3Mr6.yL_vrir_674Gx0FAi_IguT_SvV9RMX_vrir_67yFx3e2q62Dm8uF42-qJx0vAg0qDi-F6HsI0Mr003-s-5uJmMq-Jm727wJyGr0-q-5sEvJsE0G.lK3D%26h%3dDAKz4H.FiK%26yK%3d5WJSC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-05-2022

Sarà dedicato all’intelligenza artificiale, e all’analisi delle opportunità e delle ricadute del suo impiego, l’incontro in programma lunedì 9 maggio 2022 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara), e in diretta video sul canale youtube [Archibiblio web](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dKdETPc%26u%3dQ%268%3dUAYOY%26x%3dRNdH%26K%3d2N3FC_LZsj_Wj_HkwY_Rz_LZsj_VoMGQ.8EEN42y.7xC_Bubp_L0l8uHw56_LZsj_VouWU_j84hPrdWV7aXDpHM1u5jHZVA%26m%3dCEM53L.HnJ%263M%3d0VNUH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

Nel corso dell’appuntamento, a cura di CERBI e Alleanza Evangelica Italiana, ne parleranno Maura Franchi (Università di Parma) e Alessandro Piccirillo (Centro Studi Etica e Bioetica -CSEB di Padova), con introduzione a cura di Alfonso Sciasci (CERBI).

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

L’intelligenza artificiale, tema poco presente nell’agenda culturale pubblica, in realtà è già attiva nella vita delle persone e pone delle incognite non trascurabili riguardo al futuro. Le macchine intelligenti sono più veloci e performanti degli esseri umani, costano ma non percepiscono lo stipendio, non hanno riposi compensativi e ferie, non dormono e non si ammalano. Oltre a questo, acquisiscono sempre più lo status di agenti artificiali morali, divenendo così da mezzi a soggetti, da strumenti ad attori. La soglia della moralità è stata attraversata. Quale significato ha questo attraversamento? Quali limiti devono essere posti (o imposti?) affinché le creazioni umane, non sfuggano di mano agli esseri umani stessi? Quali effetti a lungo periodo sul mercato del lavoro, sui processi democratici e sulle istituzioni politiche? L’intelligenza artificiale non è più solo un argomento per addetti ai lavori, ma i suoi studiosi e ricercatori sono al centro dell’azione politica. Questo e le ricadute sull’ambito lavorativo, sociale, dell’assistenza, sulla finanza e tanti altri ancora sono un motivo ulteriore per promuovere una riflessione allargata e partecipata sul tema.

Scarica la locandina [Intelligenza artificiale: opportunità o deriva?](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d7a7ZBZ%26m%3dW%26t%3dR3eAV%26p%3dX0a0%26Q%3dnKuLy_IRyV_Tb_NWtQ_Xl_IRyV_Sg7x4iEh0cHoF.dKsLoA.l6.jP_xrTv_87nKjLmAy_IRyV_Sg9uIf_NWtQ_X7g2blCj8_xrTv_87e.LnG_swYq_4Bi_IRyV_TeAqGWW%26j%3dDvO243.JkK%26jO%3d7W5WE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d3ZAV8Y%26q%3dS%26p%3dQ7a7U%26t%3dT6ZD%26M3c1f%3djJyH_tqXr_51_wsUp_78_tqXr_46fJe8n4k2qAq.3tEwDj.8g.9y%266%3doKxNeR.s7v%269x%3dS8T6a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Link diretto al canale youtube Archibiblio web: [https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dJePUOd%266%3dR%267%3dVLZNZ%269%3dSMeS%26L%3d1ODGB_Mkti_Xu_Ijxj_Sy_Mkti_WzNFR.IFDOE3x.89D_Avmq_KAw9tI865_Mkti_WzvVV_u93iascXg8ZYOqGN2t6uSaUB%26x%3dDDNF4K.IyK%262N%3dKWMVS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[“Fedic Ferrara: filmmaker di ieri e di oggi”, un convegno del Centro Documentazione Studi e Ricerche Cinema Ferrarese di Palazzo Roverella](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dIdPUNc%266%3dR%266%3dULZMY%269%3dSLdS%26L%3dzNDG_0umq_K5_Brkt_L7_0umq_J0GNE.7BF65w2uI7L69.3K_0umq_J08FBCJ0w_Lkth_VzUMURa_0umq_J0z6vCw-7wLB205-z04G7239B-51-CyI1-9-x0-7A10-CH-wF6Py86I-x64-7yEBL9-577EDwHD2HC9Ew-MDLvC-y-I17yIuBy-41HyDs-02s5uyI05B6A9-x0-8562HT9-I7PyIwF62.zN7C%26v%3dGEJD7L.EwN%263J%3dIZNRQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-05-2022

(comunicazione a cura degli organizzatori)

“Fedic Ferrara : filmmaker di ieri e di oggi” è il titolo del Convegno organizzato dal Centro Documentazione Studi e Ricerche Cinema Ferrarese di Palazzo Roverella, sede del Circolo Negozianti che lo ha promosso insieme a CDS Cultura ODV. L’appuntamento è per domenica, 8 maggio p.v. dalle ore 10 alle 12, nella Sala Verde del Circolo dei Negozianti.

Dopo il saluto istituzionale da parte del Circolo Negozianti, Paolo Micalizzi, critico e storico del Cinema nonché Direttore del Centro Documentazione sul Cinema Ferrarese, relazionerà sul tema ” Un Cineclub quasi settantenne”. Risale, infatti, al 16 Ottobre 1953 la costituzione del Cineclub Fedic Ferrara presieduto da Giorgio Piacentini che effettuò alcune iniziative anche al Circolo dei Negozianti, ed in particolare le serate relative ai Concorsi sociali.

In quel periodo operarono, tra gli altri, nel sodalizio ferrarese autori come Massimo Sani, Ezio Pecora, Renzo Ragazzi che poi si distinsero come registi della Televisione Italiana ma anche Fabio Pittorru e Massimo Felisatti che s’impegnarono come sceneggiatori e si distinsero come i ” padrini del poliziesco italiano”. In quel periodo il Cineclub Fedic Ferrara conquistò al Festival nazionale di Montecatini il titolo di miglior Cineclub d’Italia.

Era il 1956, l’anno in cui fu presentato anche “Nozze d’argento” di Massimo Sani – Ezio Pecora, cortometraggio che sarà presentato nel corso del Convegno e che è imperniato su due coniugi di provincia che festeggiano quell’anniversario a Ferrara con momenti di comicità e di tenerezza. Intensa l’attività anche nel periodo successivo, con la presidenza di Fabio Medini, animatore instancabile dell’attività del Cineclub e realizzatore di opere come “Uomini del Delta”(1964) che sarà fatto vedere al Convegno. Testimonianze su quel periodo saranno date da Franco Baraldi e da Paolo Micalizzi che allora prese parte alla realizzazione del cortometraggio girato a La Pila, nel Delta del Po.

Dopo un periodo di stasi dovuto al trasferimento, per ragioni di lavoro, di alcuni componenti del Cineclub esso ebbe una ripresa a partire dalla fine degli anni Settanta con altri filmmaker guidati da Marco Felloni ed Anna Quarzi. In quel periodo lil Cineclub Fedic Ferrara poté ancora fregiare nel 1983 e nel 1984 del titolo di miglior Cineclub d’Italia: emersero autori anche Roberto e Raffaello Fontanelli, Giorgio Forlani, Teresa Stanchi, Valerio Vicentini, Andrea Barra, Otello Barboni e Giuseppe Gandini che nel 1995 ebbe un positivo ingresso nel cinema professionale vincendo il Nastro d’argento per il miglior cortometraggio italiano con “Il mito della realtà” che attribuisce a Platone l’invenzione della magia del cinema. Di quel periodo sarà proiettato “Il gesto”(1984) di Marco Felloni con l’interpretazione di Anna Quarzi, Teresa Stanchi, Valerio Vicentini ed Elena Felloni.

Si arriva agli anni duemila con la presidenza, dopo la scomparsa di Marco Felloni, di Federico Felloni in cui emerge un autore come Carlo Magri (di cui vedremo il corto “Un Po di cinema”), e dal novembre 2019 con quella di Maurizio Villani in cui emergono nell’attività produttiva Maria Cristina rossa” interpretata da Daniela Patroncini, cortometraggi che sarà possibile vedere al Convegno. Ma anche Roberto Fontanelli che ritorna come regista del breve documentario “Madonna della Pioppa”, imperniato sul Santuario di Ospitale di Bondeno di cui sottolinea la storia passata e quella recente della sua ricostruzione dopo il terremoto del 2012.

ASP FERRARA – Avviso gara consultabile sul sito www.aspfe.it e su piattaforma Sater accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/

[Procedura aperta per l’affidamento servizi di “centro socio occupazionale” (CSO) destinati a persone con disabilità intellettiva, articolata in tre lotti](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d4hDV9g%26t%3dS%26q%3dY0a8c%26w%3dT7hG%26M%3dkR2H_uyar_69_zsVx_08_uyar_5D5Oz.AzGq9k3fMuMqC.qL_uyar_5DvGwG8Ah_PYuS_ZnV8YFS_uyar_5DiHhP23-o9n8lBiEhL2G-gCq-KhP4A3G-lA-fCvLuM-1GfGw-GfA3HdXqGq9t7-fQw-6hQ2Aq92A-sCzKrLm-5rL-lAv9jAoG23-lL27oJ3d9imLwG43-dP2AfMt3w9-2Jh-JwLwG.pLpJ%26l%3dExQ455.LmL%26lQ%3d9X7YG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-05-2022

(Comunicazione a cura di ASP Ferrara)

Scadrà il 08/06/2022 alle 09:00 all’ASP Centro Servizi alla Persona la nuova Procedura aperta per l’affidamento per tre anni con possibilità di proroga tecnica per sei mesi dei servizi di “centro socio occupazionale” (CSO) a bassa intensità assistenziale, a valenza socializzante-inclusiva, destinati a persone con disabilità intellettiva articolata in tre lotti:

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’articolo 45 e 48 del D. L.gs. 50/2016 sulla base dei requisiti specifici di cui alla documentazione di gara.

La procedura aperta sarà interamente svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER e verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 60 e 95, D. L.gs. 50/16.

Per tutte le modalità di partecipazione consultare le pagine internet all’indirizzo “[www.aspfe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dMaOWRZ%265%3dT%260%3dRKbQV%268%3dUPaR%26N4w2t%3d4KCI_Drls_O2_Atoq_K9_Drls_N7FPI.2BI26.2M%26z%3dDDLH4K.G1K%262L%3dMWMTU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)” sezione “Gare e concorsi”, oppure rivolgersi all’Asp Ferrara in Via Ripagrande 5 – Ferrara.

INTERPELLANZA – Presentata dal gruppo PD in Consiglio comunale

[Richiesta in merito al pernottamento di persone senza fissa dimora presso il Pronto Soccorso di Cona](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d2fIT7e%26y%3dQ%26o%3dWEY6a%262%3dR5fL%26K%3diP7F_swfp_47_5qTv_E6_swfp_3B0Mx.95Eo7p1dKzKoA.vJ_swfp_3B1EuEC9f_NdsQ_XsT6WKR_swfp_3B59d1b7nDv5tPr-CfNvJp.D7Cm%260%3dzKtRpR.oA7%269t%3dWIT2e&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-05-2022

Questa l’interpellanza pervenuta agli uffici comunali:

– Il consigliere Francesco Colaiacovo (Gruppo PD del Consiglio comunale di Ferrara) ha interpellato il sindaco Alan Fabbri e l’assessore alle Politiche Sociali Cristina Coletti in merito al pernottamento di persone senza fissa dimora presso il Pronto Soccorso di Cona.

>> Pagina riservata alle interpellanze/interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali e relative risposte (a cura del Settori Affari Generali/Assistenza agli organi del Comune di Ferrara) all’indirizzo [old.comune.fe.it/5216/interrogazioni-e-interpellanze](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dCf6VHe%26l%3dS%26z%3dW2aGa%26o%3dTFf9%26M%3dtPtH5_NQub_Ya_JcyP_Tr_NQub_XfGx0.cGyQn7.rA.iL_4wSr_DB5TCb_rsev_28uJt74No9mViGzE-e-AzPeJ3m7a2AlDmJz7%26p%3dIuK892.FqP%26iK%3dCb4SK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE – Cerimonia di venerdì 6 maggio 2022 in viale Cavour

[Messa a dimora di una nuova pianta originaria di Hiroshima, simbolo di rinascita e resilienza nel “Giardino 20 e 29 maggio 2012” a Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d0dSTEc%269%3dQ%26w%3dUOYDY%26B%3dRCdV%26K%3dqNGF_1upp_B5_Eqbt_O6_1upp_A0JM6.7EEw5z1lI0Kw9.6J_1upp_A0AE3CM9n_LnsY_V3TDUQZ_1upp_A0052Mx-1-mC0E15-19-4Hx-D4II1-yCxD35-BHrA6DjL61-mC-591IF8rGx-IrGyEuI-19-1CA1276Jj-9-E52C99nHM1-w99-7r5E4rHB1j5x-RI-9-OY-v547rI-OZ0V.5JvF%261%3dC4MI3A.H2J%26rM%3dNVCUV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-05-2022

Venerdì 6 maggio 2022 (alle 10) nel corso di una breve cerimonia, è stato messo a dimora un nuovo albero nel “Giardino 20 e 29 maggio 2012” di viale Cavour (zona centrale, all’altezza della fermata autobus).

Alla cerimonia è intervenuto l’assessore all’Ambiente del Comune di Ferrara Alessandro Balboni insieme ad autorità civili e religiose.

[Nella foto l’assessore all’Ambiente del Comune di Ferrara con i rappresentanti dell’associazione Plant For The Planet Italia e professionisti agronomi e geologi (presidente Mario Trevisan, vice presidente Daniela Saltarin, Mariantonietta Sileo, Gloria Minarelli e Pietro Semenza). Presenti anche il senatore Alberto Balboni e la vicecomandante della Polizia Locale Terre Estensi Monica Montanari]

L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione comunale di Ferrara-Assessorato all’Ambiente nel contesto della ricorrenza degli appuntamenti per il ricordo delle vittime del sisma, il cui decennale ricorre quest’anno. La pianta messa a dimora è germogliata dal seme di un albero sopravvissuto al bombardamento nucleare di Hiroshima del 6 agosto 1945, in lingua giapponese un Hibakujumoku, e crescerà nella nostra città come esemplare simbolo di rinascita e resilienza.

Questo l’intervento dell’assessore Alessandro Balboni in occasione della cerimonia di messa a dimora del giovane albero nei Giardini di Viale Cavour: “Oggi, 6 maggio 2022, abbiamo messo a dimora, nei Giardini 20 e 29 Maggio 2012 di Viale Cavour, un giovane Albero Muku. Non un semplice albero, ma un ‘Hibakujumoku’. Gli Hibakujumoku – in giapponese ‘albero bombardato’ – sono l’emblema della resilienza e della rinascita a seguito di una catastrofe, sia essa di origine umana, come la bomba atomica, o naturale, come il sisma del 2012. Infatti, questa pianta è germogliata dai semi prodotti da uno degli alberi sopravvissuti al bombardamento nucleare di Hiroshima, alberi che in Giappone divennero un faro di speranza e simbolo di ripresa e rigenerazione. L’albero che ha generato il seme da cui questo germoglio è nato, affonda le sue radici nel Sukkei Garden, un giardino fondato nel 1620 e che è situato a circa 1400 metri dall’ipocentro del bombardamento atomico e a 13.222 km dal punto in cui ora cresce. Il germoglio messo a dimora a Ferrara ha un importante significato simbolico, legato alla ricorrenza del decennale del sisma che ha scosso profondamente la nostra città. Nulla sarebbe dovuto sopravvivere alla catastrofe nucleare, ma alcuni alberi ci riuscirono e, tornando a germogliare, costituirono un ponte con il passato, diventando un vessillo di pace e di valori profondi. Nel 2012 il nostro territorio è stato colpito da una catastrofe naturale che ha lasciato una profonda ferita: due forti scosse di magnitudo 5.9 e 5.8 che hanno colpito 58 comuni delle province di Ferrara, Bologna, Modena e Reggio Emilia. Il disastro causò 28 morti e 300 feriti e 45 mila le persone sfollate. Questo albero serve a commemorare le vittime di quella tragedia, ricordando chi perse la casa o la vita e non dimenticando che abbiamo saputo rialzarci e dimostrarci resilienti. La messa a dimora di questa pianta è stata possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Ferrara e l’associazione Plant for the Planet Italia”.

PUBBLICA ISTRUZIONE – Progetto “Gut Zusammen” (Bene insieme) a cura dell’Istituto Carducci con l’associazione Danza delle farfalle

[Studenti promotori di Ferrara per il mercato turistico di lingua tedesca](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dGdDYLc%26t%3dV%264%3dU0dKY%26w%3dWJdG%26P%3dxN2K_8uau_I5_zvit_0A_8uau_H05RC.7zJ45k6sIuP49.qO_8uau_H0vJ0C8Du_LYxf_VnYKUEb_8uau_H01OA6q5i8mI0C-xM5GwUyIv0-v9zMqLi-HuLk60I-2P8C1Oy7w-Ou8mNsI.pO3F%26l%3dHAM48H.HmO%26yM%3d9aJUG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-05-2022

Valorizzare e promuovere la città di Ferrara per il turismo di lingua tedesca. È questo l’obiettivo del progetto scolastico “PCTO in lingua tedesca, Gut Zusammen” (che significa “Bene insieme”) dell’Istituto d’Istruzione superiore Carducci di Ferrara, che prevede la realizzazione di riprese con interventi preparati dagli studenti in lingua tedesca per illustrare e valorizzare la cultura e le attrattive turistiche della città di Ferrara..

L’iniziativa, che si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara, è promossa dall’associazione La Danza delle Farfalle di Bacoli (Napoli) con il coordinamento del presidente dell’associazione Andrea Lucisano insieme con Evelin Egner ed è in programma con le riprese video degli interventi delle studentesse e degli studenti delle classi quarte del Carducci (4N e 4L) nelle giornate di venerdì 6 maggio tra la sala degli Arazzi e la sala dell’Arengo della residenza municipale e di sabato 7 maggio 2022 nella sala della Musica del complesso di via Boccaleone, a Ferrara.

“Come amministrazione abbiamo il piacere di accogliere questo progetto – ha sottolineato l’assessore Dorota Kusiak – che ha il patrocinio del Comune e al quale come assessorato alla Pubblica istruzione abbiamo dato il sostegno, perché coinvolge in maniera partecipata e attiva gli studenti della nostra scuola. Una bella occasione per trasmettere nei Paesi di lingua tedesca la conoscenza della cultura, della bellezza e delle tradizioni del territorio ferrarese attraverso la voce e il volto delle nuove generazioni. È di grande soddisfazione ritrovare ancora una volta i nostri ragazzi nel ruolo di ambasciatori della città”.

Il progetto si rivolge a un pubblico di lingua tedesca (turisti, studiosi, studenti) e gli strumenti promozionali previsti sono volantini, locandine, manifesti, comunicati stampa, pagine web e video. L’iniziativa si avvale del supporto logistico del presidente di Ferrara Film Commission Alberto Squarcia.

Per info: sito web: www.ladanzadellefarfalle.com, canali social.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – Ferrara, il 6 e 7 maggio 2022 si realizzano le riprese di un’opera cinematografica in lingua tedesca, per la promozione del territorio e dei beni culturali della città. L’associazione italo-tedesca La Danza delle Farfalle svolge nell’anno scolastico corrente, con il liceo linguistico l’Istituto d’Istruzione Superiore “Giosuè Carducci” di Ferrara, un progetto sul tema “Turismo culturale”.

La Danza delle Farfalle, nella persona del presidente Andrea Lucisano e della vicepresidente dott.ssa Evelin Egner, esperti di formazione, promuove un progetto europeo originale di lingua, cultura e turismo dal 2019 con il partenariato dell’Ambasciata della Germania a Roma e dell’Ambasciata dell’Italia a Berlino, e svolge dal 2013 progetti con le scuole italiane ed europee di tutti i gradi.

GUT ZUSAMMEN – progetto originale – offre agli studenti la possibilità di diventare i protagonisti di un prodotto audiovisivo che potrà inserirsi nell’offerta turistica di Ferrara. I ragazzi presenteranno al pubblico di lingua tedesca il patrimonio artistico e le principali attrazioni culturali.

Il progetto – con il patrocinio del Comune di Ferrara, il sostegno del liceo Carducci, delle docenti di lingua tedesca, Ramieri Celeste e prof.ssa Borghi Gloria, e il supporto della Ferrara Film Commission – si presenta il 6 maggio alle 9.30 nella sala degli Arazzi con la partecipazione dell’Assessore Kusiak Dorota. Il percorso si conclude all’inizio di giugno con la presentazione dell’opera da parte dei ragazzi ferraresi agli studenti tedeschi di un liceo di Amburgo.

Nelle foto – scaricabili in fondo alla pagina – l’assessore Dorota Kusiak con i ragazzi delle classi 4L e 4L dell’istituto Carducci per il progetto di turismo culturale Gut Zusammen insieme ad Andrea Lucisano ed Evelin Egner (associazione Danza della farfalla) e al presidente di Ferrara Film Commission Alberto Squarcia

POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE – Per i destinatari del progetto previsto anche l’avvio di un percorso di autonomia e inclusione sociale

[A Ferrara si amplia la rete degli alloggi destinati al cohousing per persone in situazione di estrema fragilità](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d6hRTAg%268%3dQ%26s%3dYNY0c%26A%3dR9hU%26K%3dmRFF_wyop_89_DqXx_N6_wyop_7DIM2.ADEs9y1hM9KsC.5J_wyop_7D0EyGL9j_PmsU_Z2T0YTS_wyop_7Dw-6jPD1w9-E9-fKBBn9-81-wCF5-iC3Bn-98BtE39-iCEJnLwJn-98-3tFAKxG07-uCD-FjPEEsC-5D-xGFKfX5EsC-z9-jQFHjKw-6w91f9w39qGF1.mR9B%26i%3dKGI1AN.DjR%265I%3d6dPQD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-05-2022

Un nuovo appartamento, a Ferrara, si aggiunge alla lista di quelli destinati ai percorsi di ‘cohousing’ per persone in situazione di estrema fragilità. L’alloggio, appartenente al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, sarà concesso dall’Amministrazione comunale in comodato d’uso gratuito ad ASP Centro Servizi alla Persona, che dal 2014 si occupa, per conto del Comune, della gestione del progetto di welfare generativo e cohousing.

“Il cohousing – spiega l’assessore alle Politiche Sociali e Abitative Cristina Coletti – consente a più persone di vivere assieme, divenendo partecipi di una piccola rete simile a quella familiare. Consente inoltre alle persone in condizioni di estrema fragilità, prive di rete familiare o amicale e con problematiche socio-sanitarie, di avviare un percorso di concreta integrazione mirato all’inclusione sociale e allo sviluppo della loro autonomia sia lavorativa che abitativa, con progetti individualizzati, che vedono l’intervento dei servizi sociali”.

Gli appartamenti destinati al progetto sono monitorati da una equipe specializzata che aiuta gli ospiti a gestire le dinamiche di convivenza e ad affrontare specifiche situazioni personali.

Il potenziamento del progetto di welfare generativo, con la messa a disposizione del nuovo alloggio per il cohousing, rientra, come spiegato ancora dall’assessore Coletti, fra le azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale per offrire un supporto ai cittadini più fragili, anche in considerazione dell’aggravarsi delle condizioni economiche delle famiglie, come conseguenza dell’emergenza sanitaria e lavorativa di questi ultimi mesi.

PUBBLICA ISTRUZIONE – Da martedì 10 a giovedì 12 maggio 2022 tra piazza Trento Trieste, Teatro Nuovo, Sala della Musica e Laboratori Aperti di Ferrara.

[“Ferrara Futura”: tre giorni di attività, dibattiti ed esperienze sull’educazione digitale nelle scuole](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dJeHUOd%26x%3dR%267%3dVDZNZ%261%3dSMeK%26L%3d1O6G_Aveq_L6_4rlu_D7_Aveq_KA9NF.84F76o2vJyL70.uK_Aveq_KAzFCDB0x_Mcti_WrUNVKR_Aveq_KAr6A2t6mMmIt-A7KDMm-SSWD.9CHx%265%3d6P5MvW.z6C%26D5%3dROYCZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-05-2022

Incontri di formazione, laboratori, dibattiti e condivisione di esperienze per docenti e studenti di ogni ordine di scuola quelli in programma con “Ferrara Futura”, la manifestazione nazionale legata al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) che si terrà da martedì 10 a giovedì 12 maggio 2022 tra piazza Trento Trieste, il Teatro Nuovo, la Sala della Musica (vicolo Boccaleone 19, Ferrara) e Laboratori Aperti (via Castelnuovo 10, Ferrara).

L’iniziativa è stata presentata venerdì 6 maggio 2022 nella sala degli Arazzi della residenza municipale. All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak, il dirigente dell’Istituto Istruzione Superiore Vergani-Navarra Massimiliano Urbinati, il vice direttore dell’Ufficio scolastico regionale Bruno Di Palma, la dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Veronica Tomaselli e i rappresentanti dell’Equipe Formativa Territoriale Emilia Romagna/Servizio Marconi TSI, che si occupa di tecnologie per la didattica all’interno dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Gabriele Benassi e Luca Farinelli.

“Un importante progetto – ha sottolineato l’assessore Kusiak – a cui come Comune diamo il patrocinio e il sostegno, perché vede le scuole protagoniste ancora una volta di un evento aperto alla città e con valore formativo, di crescita e di condivisione”.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’IIS “Vergani-Navarra” di Ferrara, organizza l’iniziativa didattica e formativa #FUTURAFERRARA, che si svolgerà dal 10 al 12 maggio 2022 a Ferrara in Piazza Trento Trieste e altre sedi del Centro Storico.

L’iniziativa ha lo scopo di diffondere la cultura dell’educazione digitale nelle scuole, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.

#FUTURAFERRARA rappresenta la 35ma tappa di un tour partito da Bologna nel gennaio 2018, che doveva svolgersi nella nostra città nella primavera del 2020 e più volte rimandata a seguito dell’emergenza pandemica.

Quella di Ferrara rappresenta l’ultima tappa ma è anche l’unica dell’anno scolastico 2021/22, ed in particolare del 2022, anno in cui la scuola celebra la ripartenza in presenza.

La manifestazione si articolerà in Piazza Trento Trieste ed altri luoghi del centro storico cittadino attraverso un ricchissimo calendario di iniziative occupando le 3 giornate attraverso attività di formazione, dibattiti, esperienze: il tutto con il focus sul PNSD, ovvero il “Piano nazionale per la Scuola Digitale”. Sono previste attività rivolte a docenti, animatori digitali e team per l’innovazione, studentesse e studenti, in diverse aree tematiche, quali, per citarne alcune: la FUTURE ZONE (Area espositiva dedicata alle innovazioni, esperienze e buone pratiche digitali delle scuole ferraresi), il DIGITAL CIRCUS (Area dedicata a dimostrazioni di robotica, simulatori e altre innovazioni), il TEACHERS MATTER (Area dedicata alla Formazione dei docenti sui temi dell’innovazione didattica e digitale, workshop formativi, la CIVIC ARENA (Arena per lo svolgimento dell’hackathon dedicata ad un tema dell’agenda 2030), lo STUDENTS MATTER(laboratori di didattica per studenti del primo e del secondo ciclo) FOODLAB dove le creazioni gastronomiche sono il risultato della tecnologia affiancata alla

circolarità e sostenibilità alimentare. IL DIGITAL ART per un’immersione nel mondo della creatività con il visore ed il DIGITAL MUSIC (coding sonoro e composizione musicale digitale).

A #FUTURAFERRARA sono previsti circa 40 tra workshop per docenti e laboratori per studenti la cui realizzazione è affidata al Servizio Marconi TSI e all’Equipe Territoriale Formativa dell’Emilia-Romagna (USR-ER) che da anni accompagnano e supportano le scuole della regione con competenza e professionalità in riferimento all’innovazione tecnologica.

CONFERENZA STAMPA 1 – Lunedì 9 maggio 2022 alle 11 sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione della “Campagna di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani – Pillole informative”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d0cRaEb%268%3dX%26w%3dTNfDX%26A%3dYCcU%26R%3dqMFM_1tow_B4_Dxbs_NC_1tow_A9IT6.6DLw4y8lH9Rw8.5Q_1tow_A90L3BLFn_KmzY_U2aDTTa_1tow_A9BOnL1K34LFxG1-AnE88-l49Mj008-mB-BOnO1K9BAKn-8-yLwMD82MA-AnE8B-3KGCo8-wDuB-wK9BwKr-I5IuH8B-rG2L1FwQrO1.E3F8j4w8%26A%3dvNESlU.0B3%26BE%3dXEWMf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-05-2022

Lunedì 9 maggio 2022 alle 11, nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, si terrà una conferenza stampa per presentare la “Campagna di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani – Pillole informative” a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara.

All’incontro con i giornalisti interverrà l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti.

CONFERENZA STAMPA 2 – Lunedì 9 maggio 2022 alle 12 sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione della manifestazione “Famiglie in festa”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d5ZOb0Y%265%3dY%26r%3dQKg9U%268%3dZ8ZR%26S%3dlJCN_vqlx_71_AyWp_KD_vqlx_66FU1.3AMr1v9gE6Sr5.2R_vqlx_667Mx9IGi_Hj1T_Ryb9QRh_vqlx_669Pi9e1tIxLx1IGsDx-BiB59-q17Gj5BReP2Mr5-y9q9zJm5-2L-j5BRe.8CKp%264%3d6SwLvZ.r5C%26Gw%3dQOb5Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-05-2022

Lunedì 9 maggio 2022 alle 12, nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, si terrà una conferenza stampa per presentare “Famiglie in festa”, un progetto culturale organizzato da Assessorato comunale alla Pubblica Istruzione e studio Borsetti che coinvolgerà dal 13 al 22 maggio bambini e famiglie in un ricco programma di attività ludiche, spettacoli e laboratori.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak, il vicesindaco Nicola Lodi, Nicola Borsetti dello Studio Borsetti, la responsabile Servizi scolastici comunali Scuola Territorio Donatella Mauro, la responsabile servizi comunali per l’Infanzia e la Famiglia Cinzia Guandalini.

CONFERENZA STAMPA 1 – Martedì 10 maggio 2022 alle 10.30 sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione della infrastrutturazione e realizzazione della rete in fibra ottica FTTH di Open Fiber nel Comune di Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d0hATEg%26q%3dQ%26w%3dY7YDc%26t%3dRChD%26K%3dqRyF_1yXp_B9_wqbx_76_1yXp_AD2M6.AwEw9h1lMrKwC.nJ_1yXp_ADsE3G59n_PVsY_ZkTDYDS_1yXp_ADuHnQjD3959xLj-4nJq1-rLkHjQyH4RyK1959xLj-5-1CfBrX519GtDn-BjBu9-w53C-nD-oGgHj-MyJrAf-63Rm-4r-Mu5w-Dn2nP-s5u1j9f-AtC4Lj-4r-DjH19w1.qRrB%26m%3dKzI5A7.DnR%26nI%3d0d9QH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-05-2022

Martedì 10 maggio 2022 alle 10.30, nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara, si terrà una conferenza stampa di “Presentazione della infrastrutturazione e realizzazione della rete in fibra ottica FTTH di Open Fiber nel Comune di Ferrara”.

All’incontro con i giornalisti interverranno Micol Guerrini assessore del Comune di Ferrara a Politiche Giovanili, Servizi Informativi e Città Intelligente, Relazioni Internazionali, Cooperazione Internazionale, Massimo Molisani responsabile Affari Istituzionali Open Fiber Area Nord- Est, Vito Mario Magliaro responsabile Affari Istituzionali Open Fiber Emilia- Romagna, Luca Baldazzi field manager Open Fiber Ferrara.

CONFERENZA STAMPA 2 – Martedì 10 maggio 2022 alle ore 11.30, nella sala degli Arazzi in residenza municipale (piazza Municipio 2 – FE)

[Presentazione della manifestazione “RI.NASCIMENTI Festival”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dChNXHg%264%3dU%26z%3dYJcGc%267%3dVFhQ%26O%3dtRBJ_4ykt_E9_0uex_J0_4ykt_DDEQ9.A0Iz9u5oM5OzC.1N_4ykt_DD6I6GHCq_Piwb_ZxXGYPc_4ykt_DD8Lq5m9sQwH69HC1Lw-8qJ45-y96CrCANmX1IzC-0Cz9A7uKwH6G-x95R1PmJ.zNyJ%26v%3dG7QD7D.LwN%26uQ%3dIZFYQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-05-2022

Martedì 10 maggio 2022 alle ore 11.30, nella sala degli Arazzi in residenza municipale (piazza Municipio 2 – FE), avrà luogo una conferenza stampa di presentazione della manifestazione “RI.NASCIMENTI Festival”, spettacoli, concerti, rievocazioni storiche, mercati, giochi e visite guidate per rivivere e riscoprire i fasti e le suggestioni della Corte Estense, in programma nel Centro Storico di Ferrara dal 13 al 15 maggio 2022.

All’incontro con i giornalisti interverranno il sindaco del Comune di Ferrara Alan Fabbri, il vice sindaco e assessore al Palio del Comune di Ferrara Nicola Lodi, il presidente di Ferrara Fiere Congressi Andrea Moretti e il presidente dell’Ente Palio di Ferrara Nicola Borsetti.

[“Aemilia, una via lunga 2200 anni”, un progetto di conoscenza della regione Emilia-Romagna a cura del Touring Club Italiano](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dCgNTHf%264%3dQ%26z%3dXJYGb%267%3dRFgQ%26K%3dtQBF_4xkp_E8_0qew_J6_4xkp_DCEM9.00Ez8u1oL5KzB.1J_4xkp_DC6E6FH9q_Oisb_YxTGXPU_4xkp_DCs5y1m8sF49m-YJZL-86Du-Ow7uL65-qJ1Bu8-0Ey8yDm-Q7K4F67-oIC2-uQsBu86E.tQ5B%26p%3dJCI80J.DqQ%261I%3dCcLQK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-05-2022

Un viaggio nella storia della regione Emilia-Romagna attraverso sei tappe scelte per raccontarla unendo paesaggio, storia, cultura, tradizioni. È questo il tema del progetto “Aemilia, una via lunga 2200 anni”, che verrà presentato venerdì 6 maggio 2022 alle 15 nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara a cura della sezione di Ferrara del Touring Club Italiano.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – Un incontro organizzato dal Touring Club Italiano, Club di Territorio di Ferrara e rivolto a tutti i soci, amici, simpatizzanti o cittadini interessati alla presentazione del progetto ideato e realizzato dal Touring regionale: “Aemilia, una via lunga 2200 anni”, viaggio nella storia di una regione, sei tappe per raccontarla unendo paesaggio, storia, cultura, tradizioni.

Le tappe:

[La Via Emilia, parte prima: da Rimini a Forlì](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dBaKWGZ%261%3dT%26y%3dRGbFV%264%3dUEaN%26N%3dsK9I4_Ifva_Tp_Kbte_Uq_Ifva_SuP8N.9H6IxGr41Nm.09_Kbte_UqE4MtQx8-o0-ABl8vBz_Ifva_SuEl-Mx44l2p-pDxEt2-543Kt-I3024-o2-7Bx03B-l-74Kw0%26s%3dF6JA6C.EtM%26tJ%3dFYERN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

– [La Via Emilia, parte seconda: da Forlì a Bologna](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dDb9XIa%26o%3dU%261%3dS5cHW%26r%3dVGbB%26O%3duLwJ6_JTwc_Ud_LduS_Vs_JTwc_TiQ0O.wI8JlHt5oOo.Aw_LduS_VsFrNvRl9-qA-yCn9jC2_JTwc_TiFn-Nl55n3d-rElFv3-s55Lh-Mr5rHq3-g5-sGuFv-3-eIyGjHn%266%3dpO6NfV.17w%26C6%3dS9XDa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

– [La Via Emilia, parte terza: Bologna](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d8eBbCd%26r%3dY%26u%3dV8gBZ%26u%3dZAeE%26S%3doOzNz_MW1W_Xg_PXxV_Zm_MW1W_WlU4R.zM2MoLn8rSi.Dz_PXxV_ZmIuRpUoC-kD-2GhBmGv_MW1W_WlJh-Qo99h6g-lHoJp6-v9yOk-RlM69-iJrMnIg%26B%3dtPyTjW.tC1%26Dy%3dYCY7g&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

– [La Via Emilia, parte quarta: da Modena a Reggio Emilia](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d3fSW8e%269%3dT%26p%3dWOb7a%26B%3dU6fV%26N%3djPGIu_NnvR_Yx_KSym_Uh_NnvR_X3PyS.GHwN6Gi99Nd.EG_KSym_UhJBMkV68-fE-IBcC4Bq_NnvR_X3Ec-R644c7x-gI6Ek7-C4tP2-Jw7EMc-0x-Fq02Gc-7-E8iC6H-gI6Ek7%261%3dFwOI64.J2M%26kO%3dNY6WV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

– [La Via Emilia, parte quinta: da Parma a Fidenza](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dLaRTQZ%268%3dQ%269%3dRNYPV%26A%3dROaU%26K%3d3KFFD_Imsk_Tw_Hltl_R1_Imsk_S2MHN.FEFI5D248Kw.0F_Hltl_R1EAJ4Q55-y0-H9v8390_Imsk_S2Bv-M511v2w-zD5B42-B1CK1-GF00Jv-5w-FvI91-v-754zEL1%26y%3dDGIG4N.DzK%265I%3dLWPQT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

– [La Via Emilia, parte sesta: da Fidenza a Piacenza](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dFhBWKg%26r%3dT%263%3dY8bJc%26u%3dUIhE%26N%3dwRzI8_PWve_ag_Kf1V_Uu_PWve_ZlPBU.zH0PoGvArNq.Gz_Kf1V_UuLuMxXo8-sG-2BpEmB4_PWve_ZlEp-To44p9g-tKoEx9-v47Rk-LtQz4-s9-lBsCtSp-9-vBpAkGE9%26j%3dF0Q26G.LkM%26xQ%3d7YIYE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Un progetto sviluppato in prima persona dai soci TCI dei vari territori interessati, in collaborazione con l’Apt dell’Emilia-Romagna, il MiBACT dell’Emilia-Romagna, con il coordinamento del Console regionale dell’Emilia-Romagna del Touring Club Italiano Pier Luigi Bazzocchi.

Aderendo allo spirito che ha sempre contraddistinto il Touring Club Italiano e cioè “far conoscere l’Italia agli italiani”, i Consoli TCI Periotto e Chiari, referenti per Ferrara, saranno lieti di contribuire con questa iniziativa alla diffusione del progetto proposto che descrive i sei diversi itinerari regionali che affiancano il tracciato consolare.

La Via Emilia è universalmente conosciuta come arteria che alimenta l’economia regionale e con questo progetto si è voluto riportare il punto di osservazione verso luoghi meno noti ma comunque densi di valori identitari oltre che culturali e ambientali.

A conclusione dell’incontro, a partire dalle 17 e su prenotazione, è stata programmata la visita guidata all’interno di Palazzo Municipale, a cura di Virna Comini.

[Mura Ferrara, terminata bonifica e messa in sicurezza casa dell’ortolano. Sarà polo delle Mura e dell’antica cultura contadina](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d0hJYEg%26z%3dV%26w%3dYFdDc%263%3dWChM%26P%3dqR8K_1ygu_B9_6vbx_FA_1ygu_ADAR6.A6Jw9q6lM1PwC.wO_1ygu_AD2J3GDDn_PexY_ZtYDYLa_1ygu_AD1P19-t01PoMj-RsMvG2639-pJwGtDl9-s-HnQ76-rL-7DlS609Xo-8jQo-9nJzJ1R3Du92J-2966-yMzJ-mCzGn-K9Mj-C-r0uJoHwRw86j9oj-A9G3S66-lM2OjBwIj.F8Hu%26B%3d1P2TqW.wC8%26D2%3dYJY0g&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-05-2022

(Ferrara Rinasce)

MURA FERRARA, VERSO IL “POLO DELLE MURA E DELL’ANTICA CULTURA CONTADINA”. OLTRE 2MILIONI DI EURO INVESTITI

PRIMA FASE TERMINATA, MESSI IN SICUREZZA GLI EDIFICI DELLA CASA DELL’ORTOLANO, COMPLETATA LA BONIFICA INTERNA. CONTINUA LA PROGETTAZIONE CON PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO

Ferrara, 6 mag – Edifici messi in sicurezza, realizzate la pulizia e la bonifica dell’area, rimossa la vegetazione infestante, smaltiti (differenziandoli) i rifiuti presenti all’interno degli immobili: compiuta la prima tranche del piano lavori alla Casa dell’Ortolano, la porzione – che con l’area esterna misura oltre 3mila metri quadrati – che si affaccia sulle mura di Ferrara (lato di via Bologna) acquisita il 30 dicembre 2020 – dopo un contenzioso storico che gravava sulle proprietà – per farne “un luogo a servizio e per la valorizzazione delle mura e dell’antica cultura contadina”, come spiega il sindaco Alan Fabbri. Complessivamente la rinascita di questo luogo prevede un investimento – con impegno di fondi già realizzato – di oltre 2milioni di euro. A tal fine è in corso la progettazione e, con un primo stanziamento di 215 mila euro, sono stati effettuati – dall’impresa appaltatrice Sangiorgi Costruzioni di Mesola – lo sgombero del materiale di scarto ancora presente nel sito, con smaltimento differenziato dei rifiuti, l’ abbattimento delle porzioni pericolanti e non più recuperabili degli edifici, un’intensa azione di sfalcio e, in particolare, di rimozione dell’edera infestante. Interventi, questi, preceduti dalla messa in sicurezza degli immobili, terminata la scorsa settimana, anche con l’ausilio di sostegni e pali in ferro installati nella struttura interna a supporto dei muri, nelle finestre e nelle porte, (lo smaltimento dei rifiuti interni era subordinato a queste operazioni per ragioni di sicurezza). Ancora, sono stati effettuati puntellamenti e cerchiature nel vecchio fienile. Intanto procede il lavoro di progettazione che ridisegnerà l’area, rendendola, secondo le linee di indirizzo dell’Amministrazione, uno spazio da vivere per famiglie, sportivi, una ‘cerniera’ tra campagna e città, un punto di riferimento anche per i turisti, per godere dello scenario delle mura, un luogo di formazione e di apprendimento per studenti, che potranno approfondire la storia e l’antica cultura contadina”.

Come spiega l’assessore Andrea Maggi – impegnato in alcuni sopralluoghi in queste settimane – il progetto finale sarà frutto di un’alleanza tra pubblico e privato, sarà infatti a cura degli architetti comunali Federica Tartari e Raffaela Vitale e di alcuni professionisti esterni della società di ingegneria ferrarese Binario Lab, in particolar modo per la parte che riguarda le strutture, la sicurezza e gli impianti. “Una azione di squadra – spiega l’assessore, ringraziando tutti i soggetti coinvolti – per mettere a sistema diverse e preziose competenze e professionalità fin dalla fase di progettazione”.

LA STORIA L’area della Casa dell’Ortolano, in base a una ricostruzione realizzata dal Comune, era anticamente attraversata dal fossato allagato delle mura sud. Nel corso del XIX secolo alcuni problemi legati alla manutenzione delle fosse imposero le bonifiche. Nelle pianta topografica di Ferrara del 1850 alcuni tratti invasi da acque putride erano già stati interessati dai lavori e bonificati ai fini agricoli. In quella stessa mappa compare, proprio in quel punto, un’antica casa, probabilmente di un ortolano. Qui saranno costruiti i due immobili oggi presenti, appunto, nell’area della casa quindi definita ‘dell’ortolano’, le cui prime tracce compaiono nella mappa catastale di San Luca del 30 giugno 1902, che evidenzia un complesso rurale composto da un’abitazione e da una stalla-fienile che nel tempo hanno subito diversi crolli. In considerazione del valore degli immobili, ritenuti evidentemente di scarsa rilevanza, oltre al fatto che risultavano di proprietà privata, essi non furono interessati dal recupero e dalla valorizzazione del ‘Progetto mura’ del 1986. Da qui il lungo abbandono fino al contenzioso che ne ha interessato, in epoca più recente, la proprietà, poi acquisita dal Comune.

1.a COMMISSIONE CONSILIARE – Convocata lunedì 9 maggio 2022 alle alle 15.30 nella sala del Consiglio comunale di Ferrara. Assessore relatore Matteo Fornasini

[Esame della delibera “Revisione parziale del Regolamento Comunale Canone Unico Patrimoniale ed esenzione anno 2022 canone mercatale”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d6hLVAg%262%3dS%26s%3dYHa0c%265%3dT9hO%26M%3dmR0H_wyir_89_8sXx_H8_wyir_7DCO2.A8Gs9s3hM3MsC.yL_wyir_7D4GyGFAj_PguU_ZvV0YNY_wyir_7DuKfKu-6jJ23-iC2AgC83-wCBAxG5Fj-NqJ5GqDj-BuD-wCwGq937sR5-5tKAFfJu-5fL5Fj-S4AhM-63yPyEtLy3q.F0Eq%26B%3d3MxTsT.s3f9qC0%26Ax%3dYLV6g&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-05-2022

La 1.a Commissione del Consiglio comunale di Ferrara – presieduta dalla consigliera Caterina Ferri – si riunirà lunedì 9 maggio 2022 alle 15.30 nella sala del Consiglio comunale della residenza municipale.

All’ordine del giorno (con assessore relatore Matteo Fornasini) l’esame della delibera: “Revisione parziale del Regolamento Comunale Canone Unico Patrimoniale ed esenzione anno 2022 canone mercatale – Approvazione di un “testo coordinato” contenente tutte le modifiche apportate”.

Ingresso consentito con green pass base.

Per info sulle attività delle commissioni consiliari: [https://www.comune.fe.it/it/b/11822/agenda-delle-commissioni-consiliari](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dMbDTRa%26t%3dQ%260%3dS0YQW%26w%3dRPbG%26K%3d4L2FE_JYsl_Ui_HmuX_R2_JYsl_TnMIO.kE9Mv5.27.qJ_Dsap_N8qJ_Dsap_N8j_HmuX_R2S9XNT_zqor_06w91w3imDz3-l58Dm-3AEu9EKqE0A-kE0KqB53z9%26z%3dE3IH50.D1L%26qI%3dMXBQU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt). Dirette e archivio di legislatura anche sul canale Youtube: [http://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dJcDVOb%26t%3dS%267%3dT0aNX%26w%3dTMcG%26M%3d1M2H_Atar_L4_zsls_08_Atar_K95OF.RwMCNj7.vHu_JjvX_TyN17A_KYui_Un58G1AzEqGvHuM74t7y8%26l%3dED3t4iL45K.GmL%262L%3d9XMTG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Ferrara, il PNRR finanzia una nuova scuola per oltre 3 milioni di euro](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dLfNbQe%264%3dY%269%3dWJgPa%267%3dZOfQ%26S%3d3PBN_Cwkx_N7_0ynv_JD_Cwkx_MBEUH.90M97u9xK5S9A.1R_Cwkx_MB6MEEHGz_Ni1k_XxbPWQZ_Cwkx_MBxCC9v7sNsPv-E4-N9N0-D4JsLKEs-S97-6S0Rs-QxQ7Jv-LwP-0HBPz-Y-5G7E7L4-01-CFN7.FEI4%26B%3d8QATxX.6CE%26EA%3dYQZIg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-05-2022

(Ferrara Rinasce)

FERRARA, IL PNRR FINANZIA UNA NUOVA SCUOLA PER OLTRE 3MILIONI DI EURO

ACCOLTA LA CANDIDATURA DELLE NUOVE MANZONI, SARÀ POLO SCOLASTICO AD ALTA TECNOLOGIA. SINDACO: “SI CONFERMA ENORME IMPEGNO PER ATTRARRE FONDI EUROPEI”

“Una notizia a cui tenevamo particolarmente, che conferma l’enorme impegno che stiamo mettendo in campo per attrarre le risorse del Pnrr. Gli stanziamenti ottenuti si aggiungono infatti agli oltre 40milioni complessivamente già intercettati a favore della città, delle riqualificazioni, della rinascita di luoghi dimenticati, dei progetti innovativi. Stiamo quindi lavorando per cogliere tutte le opportunità di una sfida epocale, le opportunità che i fondi europei mettono in campo”, dice il sindaco Alan Fabbri, sottolineando come Ferrara – grazie al progetto delle nuove Manzoni – sia stata scelta e inserita tra i soli, circa, 190 Comuni selezionati in Italia, di cui 21 in Emilia-Romagna. “Il segno della bontà della proposta, della capacità di concretizzare idee innovative”, aggiunge Fabbri, ringraziando “gli assessori Andrea Maggi (Pnrr) e Dorota Kusiak (Istruzione) e la task force comunale, specificamente assegnata agli obiettivi del Pnrr, che riunisce professionalità trasversali e di grande valore”. L’avviso pubblico che ha visto Ferrara aggiudicarsi il finanziamento prevedeva proprio la realizzazione di nuove scuole, mediante “sostituzione edilizia, per – scrive il dicastero – avere plessi più innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi”.

Acquisiti i fondi si procederà all’avvio della fase di progettazione. L’attuale scuola Manzoni rimarrà pienamente attiva e a disposizione degli studenti fino alla completa realizzazione del nuovo plesso, a quel punto si procederà con il trasferimento nei nuovi locali, con la demolizione del vecchio plesso e con la generale riqualificazione dell’intera area. “Lavoriamo per dare agli studenti e alle famiglie un’edilizia scolastica efficiente e all’avanguardia. Il felice successo della candidatura delle Manzoni, infatti, si associa alla presentazione di altri progetti, relativi a diverse Missioni del Pnrr. Cito ad esempio i 12 progetti di riqualificazione destinati a 11 scuole ferraresi che il Comune di Ferrara ha candidato, a febbraio, ai bandi della Missione 4 e della Missione 2”.

VIABILITA’ – Dal 9 al 20 maggio 2022, per consentire l’ultimazione dei lavori di realizzazione del nuovo ponte Bardella sul canale Boicelli

[Senso unico alternato sul ponte provvisorio lungo l’asse via Vallelunga-via Romito a Pontelagoscuro](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dNd0aSc%26p%3dX%26A%3dU6fRY%26s%3dYQdC%26R%3d5NxM_EuWw_P5_vxpt_6C_EuWw_O01TJ.7vLA5g8zIqRA9.mQ_EuWw_O0rLGC4F2_LUzm_VjaRUCa_EuWw_O0wBAMs-RACgL-xFxBEHeQB-MyI-CIrQ2-JvLIPmPBLmL-9OrDB-FePF9-zFx-PeI99pRAAe-S65-vL0CxL-x-JsKG9p84Iw0HLs.EGGp%26A8x5e%3d0OwSzV.rBG%26Cw%3dXSX5f&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-05-2022

Da lunedì 9 a venerdì 20 maggio 2022, sarà temporaneamente modificata la viabilità lungo l’asse via Romito-via Vallelunga per consentire l’ultimazione dei lavori di realizzazione del nuovo ponte Bardella sul canale Boicelli, a cura della Regione Emilia Romagna, che prevedono il posizionamento dei giunti strutturali e l’esecuzione del collaudo idraulico del ponte.

Il transito veicolare sarà indirizzato all’utilizzo del ponte provvisorio sul Boicelli che sarà sempre a senso unico alternato regolato da semaforo.

Terminati i lavori la viabilità sarà ripristinata e indirizzata all’utilizzo del nuovo ponte. A seguire, inizieranno i lavori di demolizione del ponte provvisorio.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e deviazione, in prossimità dei tratti interessati.

(Comunicazione a cura del Servizio Mobilità, Traffico e Sosta del Comune di Ferrara)

LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’ – Le opere pubbliche e le modifiche alla circolazione previste a Ferrara dal 9 maggio 2022

[Sicurezza stradale: interventi in via Putinati, via De Marchi e a San Bartolomeo. Al via l’installazione di nuove illuminazioni architetturali. Lavori in corso su strade, edifici pubblici, sottoservizi e verde](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dMbNWRa%264%3dT%260%3dSJbQW%267%3dUPbQ%26N%3d4LBI_Dsks_O3_0tor_J9_Dsks_N8EPI.50H03u4yG5N07.1M_Dsks_N86HFAHB1_Jivl_TxWQSOU_Dsks_N844H4w3sG0B-BMt58AuB-E7BM5EsGw-a-54391H-NbJU.4L5E%26z%3dECLH5J.G1L%261L%3dMXLTU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-05-2022

Di seguito alcuni aggiornamenti relativi a lavori pubblici e provvedimenti di viabilità attualmente in corso o previsti dal 9 maggio 2022 nel territorio comunale di Ferrara, condotti sotto la supervisione dei tecnici e degli operatori del Settore Opere pubbliche e Patrimonio del Comune di Ferrara.

SICUREZZA STRADALE

– Al via interventi per la sicurezza della circolazione pedonale e ciclabile in via Putinati, via De Marchi e a San Bartolomeo

Proseguono sul territorio gli interventi, a cura del Comune di Ferrara, per il miglioramento della sicurezza stradale, con opere dedicate in particolare alla circolazione pedonale e ciclabile.

Dal prossimo 11 maggio è prevista la realizzazione di una serie di nuovi interventi:

– In via Otello Putinati, in corrispondenza del numero civico 54, e in via Poletti all’intersezione con via Ippodromo/Boldrini è prevista la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali presenti in prossimità dei plessi scolastici, con lo scopo di indurre il rallentamento della velocità dei veicoli in transito. L’esecuzione due interventi è prevista per mercoledì 11 maggio 2022.

– In via Emilio De Marchi, in prossimità dell’intersezione con via Nielsen sarà eseguito un intervento di ricucitura del percorso ciclo-pedonale esistente sulla via Emilio De Marchi con il percorso proveniente dall’area di parcheggio del supermercato ‘Aldi’. L’intervento sarà eseguito a partire dal 12 maggio.

– In via G. Moggi all’intersezione con via G. Savi, a San Bartolomeo in Bosco, sarà realizzato un attraversamento pedonale in uscita dal parco giochi, con opere propedeutiche all’abbattimento delle barriere architettoniche (abbassamento della quota marciapiede). L’intervento sarà eseguito al termine dei precedenti.

La ditta che eseguirà le lavorazioni è la “Eredi Fantoni Adriano S.r.l.” di Occhiobello (RO) per i lavori edili e la ditta “Progetto Segnaletica S.r.l. ” di Campogalliano (MO) per i lavori di segnaletica.

Nel periodo di esecuzione degli interventi non è prevista la chiusura al traffico delle strade interessate.

————

INTERVENTI STRADALI

– In corso i lavori per la ripavimentazione di piazza Savonarola

Sono partiti lo scorso 7 marzo 2022 i lavori per il rifacimento della pavimentazione di piazza Savonarola a cura del Comune di Ferrara. Il progetto prevede la rimozione della pavimentazione esistente, il rifacimento del sottofondo con uno strato di 30 cm di misto stabilizzato cementato e la posa di nuovi cubetti di porfido delle dimensioni di 8/10 cm., analoghi a quelli di corso Martiri della Libertà.

AGGIORNAMENTO del 9 maggio 2022: sono terminati gli approfondimenti di natura archeologica ed è in corso di realizzazione il sottofondo in misto cementato. L’inizio della posa della pavimentazione in porfido è stato rinviato a lunedì 9 maggio, poichè nei giorni scorsi è stata rinvenuta una vecchia tubazione dell’acqua in piombo, non segnalata e danneggiata, che è stato necessario sostituire.

Ditta appaltatrice: C.as.p. Valle Del Brasimone soc. coop. con sede a Castiglione Dei Pepoli (Bo) con subappaltatrice: FEA srl con sede in Castelfranco Emilia (MO). Tutti i dettagli dell’intervento su [CronacaComune dell’1 marzo 2022](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dLh0XQg%26p%3dU%269%3dY6cPc%26s%3dVOhC%26O%3d3RxJ_CyWt_N9_vunx_60_CyWt_MD1QH.AvI99g5xMqO9C.mN_CyWt_MDrIEG4Cz_PUwk_ZjXOb6X_CyWt_MDtCvX45-D9zI99vI79-tL0Lx5-v-Gr80Qw5CC-yHv-LyIG9-z9DRi-70L-mF-CGj5xGq99Rs-8zG-wO0G-qC7Ji-GzRvC-BSe8CG-hC-DC5v9ep749xI.3RqF%26y%3dKyMGA6.HzR%26mM%3dLd8UT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

– Segmento ferrarese della ciclovia VenTo: lavori in corso nei piazzali di via Orlando Furioso e in corso Ercole I d’Este

Proseguono i lavori affidati dal Comune di Ferrara alla ditta Imab Costruzioni srl (di Este – PD) per dare linearità al segmento ferrarese della ciclovia ‘VenTo’, l’itinerario cicloturistico interregionale destinato a collegare Venezia a Torino, lungo gli argini del Po. AGGIORNAMENTO del 6 maggio 2022: Sono in corso i lavori previsti all’interno dei piazzali di via Orlando Furiosoche saranno interamente riqualificati per ricavare un’area composta da parcheggi, percorso ciclabile e controviale di accesso. Attualmente le lavorazioni si sviluppano nell’area compresa tra via Azzo Novello e via Giacomo Leopardi, dove sono in via di ultimazione le opere edili che vanno a definire le aree destinate a parcheggio, percorso ciclo-pedonale, aiuole, controviale; nei prossimi giorni il cantiere si sposterà nell’area compresa tra via Giacomo Leopardi e corso Ercole I d’Este per il completamento del parcheggio e del percorso ciclo-pedonale.

Sono in corso anche i lavori in corso Ercole I d’Este (v. FOTO a fondo pagina) dove verranno sistemati i percorsi compresi tra le abitazioni e le alberature, la cui tipologia e conformazione rimarrà inalterata fatta eccezione per l’inserimento di un corso in più di lastre di trachite in sostituzione di una porzione di acciottolato. Con tale modifica, approvata dalla Soprintendenza, si renderanno più accessibili e sicuri i percorsi utilizzabili sia dai ciclisti che dai pedoni. Una prima parte del tracciato è già stata realizzata.

Tutti i dettagli del progetto su [CronacaComune del 3 settembre 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dHgNYMf%264%3dV%265%3dXJdLb%267%3dWKgQ%26P%3dyQBK_9xku_J8_0vjw_JA_9xku_ICERD.00J58u6tL5P5B.1O_9xku_IC6JAFHDv_Oixg_YxYIcPb_9xku_ICuDtI7Qz8-D05Q7-KrOB05Ws-9r-S16-4Lv058-yGz-F6OvOD05Q1-9z-0C8zQCMr-AwG-0ByHvKBJ-wB0MrOwNv.EBH3%26A%3d5P0SuW.5BB6r8s%26D0%3dXNYHf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

– In corso la riqualificazione di via della Paglia

Ha preso il via lo scorso 19 aprile 2022 la “Fase A” dei lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per la riqualificazione di via della Paglia nel tratto compreso tra via Savonarola e via Zemola (intersezione e parcheggio a pettine compresi). In programma il rifacimento delle pavimentazioni di strada e marciapiedi e il rifacimento a cura di Hera Spa dei sottoservizi relativi a fognatura e rete idrica.

Per permetterne l’esecuzione l’intera via della Paglia resterà CHIUSA AL TRANSITO, con divieto di sosta 0-24 su ambo i lati; nel tratto compreso tra la via Borgo di Sotto ed il parcheggio presente in prossimità della via Zemola (escluso), sarà ripristinato il doppio senso di circolazione per i residenti, i proprietari/fruitori di passi carrai, per chi effettua brevi operazioni di carico/scarico, i veicoli al servizio di persone con disabilità e quelli adibiti a pronto soccorso o emergenza, che avranno la possibilità di accedere da via Borgo di Sotto.

I pedoni e i velocipedi sono ammessi al transito, eventualmente condotti a mano, in condizioni di massima sicurezza, compatibilmente con le esigenze del cantiere.

In via delle Vecchie è stato ripristinato il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra via Savonarola e via Zemola.

Per agevolare le persone diversamente abili sono state istituite ulteriori aree di sosta generiche (provvisorie) a monte (via Savonarola) e a valle (Borgo di Sotto) della via Paglia.

Inoltre, al fine di ampliare la possibilità di sosta per i residenti del “Settore 2” è stato revocato il divieto di sosta 8-20 presente in via Scandiana sul fronte del Palazzo Schifanoia adibendolo alla sosta per i residenti.

I lavori (fase A e B) si concluderanno presumibilmente entro l’inizio del prossimo inverno, salvo imprevisti o condizioni meteo avverse. L’impresa esecutrice è la Moretti srl di Ferrara.

– Riqualificazione via Arginone: in corso i lavori di Hera ai sottoservizi

Hanno preso il via il 7 febbraio scorso ilavori, a cura del Comune di Ferrara, per la riqualificazione del tratto di via Arginone tra la rotatoria di via Stefano Trenti ed il sottopassaggio ferroviario ciclabile di collegamento con via San Giacomo/via Saragat, e per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale.

AGGIORNAMENTO del 6 maggio 2022 – E’ già stata ultimata la realizzazione della nuova linea fognaria e lo scorso 26 aprile sono iniziati i lavori a cura di Hera per la realizzazione delle nuove linee dell’acqua e del gas e i relativi allacci. Per consentirne l’esecuzione la via resterà CHIUSA AL NORMALE TRANSITO VEICOLARE, ammessi residenti e clienti delle attività della via (v. sotto dettagli viabilità).

I lavori di Hera si protrarranno all’incirca fino alla fine di agosto ed appena ultimati riprenderanno i lavori di realizzazione della pista ciclabile ad opera del Comune, con l’esecuzione dello scavo e la successiva realizzazione del pacchetto di sottofondo, dei bauletti di separazione dalla carreggiata e della pavimentazione in conglomerato bituminoso.

(Ulteriori dettagli sul progetto su [CronacaComune del 4 febbraio 2022)](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d1aIW6Z%26y%3dT%26n%3dREb5V%262%3dU4aL%26N%3dhK7I_rrfs_32_5tSq_E9_rrfs_270Pw.45Hn2p4cFzNn6.vM_rrfs_271Ht0CBe_IdvP_SsW4SMT_rrfs_27vG-v0n-4r8vGoEr-Nn2-1NoMn-6i4y4b0y8-p65-Fi8yBoInKe-Cn-Li48KeQC4-d6yEa-4vKcFy4z02Ge-6-pHlCr0aIr-Ee-GvLt6-r4a2nLiJ78nKv.AtDy%267%3dmL6OcS.18t%2606%3dT6UDb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

>> VIABILITA’- Per consentire la realizzazione dei lavori a cura di Hera spa, agli impianti dei sottoservizi, da martedì 26 aprile 2022 il tratto di via Arginone tra la rotatoria di via Trenti e la via Angelo Drigo (rotatoria via Bonzagni), sarà chiuso al normale transito veicolare fino alla conclusione degli interventi, prevista entro il prossimo mese di agosto. Il cantiere procederà per stralci in direzione centro città. I residenti e i clienti delle attività commerciali presenti nella via potranno accedere alle aree di volta in volta non interessate dai lavori, con ripristino del DOPPIO SENSO di circolazione. Sarà posizionata segnaletica indicante la possibilità di accesso alle attività commerciali, da via Drigo o da via Trenti, secondo le aree effettivamente occupate dal cantiere.

Le modifiche alla viabilità sono indicate da segnaletica di preavviso e deviazione, in prossimità dei tratti interessati.

– Riqualificazione via Darsena: in corso il rifacimento della fognatura; circolazione a senso unico di marcia in direzione di corso Isonzo

Proseguono i lavori per la riqualificazione della via Darsena, a cura del Comune di Ferrara. Dal 3 febbraio 2022 e fino al termine degli interventi, per permetterne l’esecuzione, sarà in vigore il SENSO UNICO di marcia su tutta la strada, con direzione da via Bologna VERSO CORSO ISONZO. Resterà possibile l’ingresso al parcheggio ex Mof da corso Isonzo e l’accesso per i residenti fino a via Bonnet.

Attualmente è in corso il rifacimento della fognatura sul lato sud della strada.

Oltre al rinnovo di tutti i sottoservizi esistenti e dell’impianto di illuminazione, il progetto prevede il completo rinnovo della conformazione stradale, con l’inserimento di un filare di alberi e di un percorso ciclabile in sede propria. L’intervento rientra nell’ambito delle opere programmate dal Comune di Ferrara per l’area ex Mof-Darsena e finanziate dal Bando Periferie.

Tutti i dettagli del progetto su [CronacaComune del 19 novembre 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d0eCbEd%26s%3dY%26w%3dV9gDZ%26v%3dZCeF%26S%3dqO1N_1vZx_B6_yybu_9D_1vZx_AA4U6.8yMw6j9lJtSw0.pR_1vZx_AAuM3D7Gn_MX1Y_WmbBZ8g_1vZx_AAs95JyG-yPi0uDjG-201RrHhLj-W9-LxQlKkMl-ZIW8.F3Hs_PZxW_aoL_yybu_0B1DxSjGpDr8hXrJuC_1vZx_A73Gj_MX1Y_WiBjMzCw6_yybu_9djMl9_1vZx_B9_yybu_9dnOpAq01Rn_MX1Y_Xk_PZxW_ZEN191O_k930_yybu_0BAe-Gd-Ae9Y_1vZx_AalL9j6hm_9hRn_MX1Y_XkYF-V9-ZIW8_PZxW_ZEJyBnM_iW_1vZx_B9_yybu_9dy_MX1Y_XkY%26m%3dH2Q589.LnO%26pQ%3d0aAYH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

————

VIABILITA’

– Transito interrotto in via della Berta dal 9 al 17 maggio 2022 per lavori

Per consentire l’esecuzione di lavori di scavo per la posa di impianti elettrici (a cura di E-Distribuzione spa), dalle 8 di lunedì 9 maggio alle 24 di martedì 17 maggio 2022, via della Berta, a Ferrara, sarà interrotta al transito veicolare nel tratto compreso tra via Bernardi e via Boschetto.

Saranno ammessi al transito, nelle aree non interessate dai lavori, i veicoli con possibilità di ricovero in aree al di fuori dalla sede stradale e i veicoli al servizio di persone invalide, oltre ai mezzi di pronto soccorso o emergenza. In vigore anche il divieto di sosta con rimozione coatta.

– Dal 9 al 20 maggio 2022 senso unico alternato sul ponte provvisorio lungo l’asse via Vallelunga – via Romito a Pontelagoscuro

Da lunedì 9 a venerdì 20 maggio 2022, sarà temporaneamente modificata la viabilità lungo l’asse via Romito-via Vallelunga per consentire l’ultimazione dei lavori di realizzazione del nuovo ponte Bardella sul canale Boicelli, a cura della Regione Emilia Romagna, che prevedono il posizionamento dei giunti strutturali e l’esecuzione del collaudo idraulico del ponte.

Il transito veicolare sarà indirizzato all’utilizzo del ponte provvisorio sul Boicelli che sarà sempre a senso unico alternato regolato da semaforo.

Terminati i lavori la viabilità sarà ripristinata e indirizzata all’utilizzo del nuovo ponte. A seguire, inizieranno i lavori di demolizione del ponte provvisorio.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e deviazione, in prossimità dei tratti interessati.

– Dal 9 al 19 maggio 2022 chiusa la rampa che dalla statale Porrettana conduce al casello di ‘Ferrara sud’ e all’innesto sulla Tangenziale ovest di Ferrara

(Comunicazione a cura di Anas spa)Per consentire l’avanzamento dei lavori di posa delle barriere fonoassorbenti sulla Tangenziale Ovest di Ferrara sono previste limitazioni temporanee lungo la strada statale 64 “Porrettana” a Ferrara.

Nel dettaglio, a partire da lunedì 9 e fino a giovedì 19 maggio 2022, sarà chiusa al traffico la rampa monodirezionale che dalla rotatoria al km 135,750 della SS 64 conduce all’ingresso in A13 casello di ‘Ferrara Sud’ e all’innesto sulla SS 723 “Tangenziale Ovest di Ferrara”.

Il percorso alternativo per l’ingresso in autostrada A13 prevede, per chi proviene da Bologna, di proseguire lungo la SS 64, svoltare a sinistra su via Veneziani per immettersi sulla SS 723 dallo svincolo di ‘via della Fiera’ in cui convergeranno anche gli utenti provenienti da Ferrara percorrendo via Ferraresi o via Veneziani.

L’itinerario alternativo consigliato per gli autotreni e gli autoarticolati provenienti dalla SS 64 prevede di imboccare il raccordo autostradale “Ferrara – Porto Garibaldi”, uscire allo svincolo che riporta l’indicazione autostradale ‘Ferrara’ per poi percorrere la SS 16 “Adriatica” e svoltare al ramo di svincolo con indicazione A13 Bologna – Padova.

Per chi invece è diretto sulla SS 723 il percorso alternativo per chi proviene da Ferrara prevede di imboccare la rampa di svincolo di via Beethoven per proseguire dritti; per chi invece proviene da Bologna è consigliato di proseguire sulla SS 64 per poi svoltare su via Veneziani prima e successivamente su via Ferraresi per poi imboccare la rampa di svincolo di via Beethoven in direzione ‘Ferrara Nord – Modena’.

– Via Gorizia interrotta al transito il 12 e 13 maggio 2022Nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 maggio 2022 dalle 8 alle 18, via Gorizia, a Ferrara, sarà interrotta al transito dalle 8 alle 18, tra via Podgora e via Agnelli, per lavori di posizionamento di una gru edile in area privata.

– Modifiche alla viabilità per cantiere Anas, sugli svincoli di via della Fiera e SS 723, fino al 9 maggio 2022

Dal 19 aprile al 9 maggio 2022, per installazione di un’area di cantiere per lavori a cura di ANAS, relativi alla posa di barriere fono assorbenti, le rampe di accesso e di uscita dalla Strada Statale SS 723, a Ferrara, saranno interrotte al transito veicolare.

I veicoli potranno pertanto utilizzare l’uscita o l’ingresso dalle vie A. Ferraresi – L.V. Beethoven – SS 723- Dir.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e deviazione, in prossimità dei tratti interessati.

————

ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI, ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE E SMART CITY

– In corso il secondo lotto di interventi di ammodernamento dell’intera rete comunale di illuminazione pubblica – AGGIORNAMENTO del 6 maggio 2022

E’ in corso il secondo lotto di interventi di riqualificazione energetica e impiantistica degli impianti di pubblica illuminazione, previsti nel “Servizio di rendimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Ferrara”, affidato ad Hera Luce S.r.l. In programma interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo per circa 7.374 punti luce. Dall’inizio dei lavori ad oggi sono stati sostituiti circa 1.950 apparecchi illuminanti.

Nella SETTIMANA DEL 9 MAGGIO 2022 i lavori interesseranno le seguenti aree:

– Via Ravenna, Via valle Rillo, Via Valle Zavelea, Via Boschetto, Via Misericordia e limitrofe con opere efficientamento energetico;

– Viale Orlando Furioso e limitrofe, con le opere civili (cavidotti, plinti, pozzetti, ecc.) necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti;

– Via Svizzera e limitrofe con le opere civili (cavidotti, plinti, pozzetti, ecc.) necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti

– Via Zucchelli, Via Cadolini e limitrofe, con le opere civili (cavidotti, plinti, pozzetti, ecc.) necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti.

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

– In corso l’ammodernamento degli impianti semaforici- AGGIORNAMENTO del 6 maggio 2022

Procedono i lavori di ammodernamento degli impianti semaforici presenti sul territorio comunale, facenti capo a 50 intersezioni semaforizzate, affidati sempre a Hera Luce Srl.

Nella SETTIMANA DEL 9 MAGGIO 2022 sono previste opere elettriche, con posa linee ed installazione apparecchiature di comando e controllo, nelle seguenti aree:

– impianto Viale Po;

– impianto Via Marconi – Via Roiti;

– impianto Via Via Bologna – Via Aeroporto – Via Mambro;

– impianto Via Padova – Via delle Bonifiche.

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

– Per palazzi e mura di Ferrara in corso un nuovo progetto di illuminazione architetturale – AGGIORNAMENTO del 6 maggio 2022

Sono iniziati e proseguiranno la prossima settimana, i lavori per le nuove illuminazioni architetturali di palazzo Bevilacqua – Costabili, dell’edificio dei Bagni Ducali e della basilica di San Giorgio. I lavori rientrano nel programma di riqualificazione dell’illuminazione architetturale dei monumenti di Ferrara partito nelle scorse settimane con il Castello estense, dove sono attualmente in corso opere di completamento dell’impianto, con settaggio dei proiettori e programmazione del software delle scenografie.

I lavori rientrano nel programma di interventi di riqualificazione energetica e impiantistica della pubblica illuminazione del territorio comunale di Ferrara, affidati dal Comune ad Hera Luce srl.

Oltre al Castello estense, palazzo Bevilacqua – Costabili, Bagni Ducali e basilica di San Giorgio, gli interventi per l’illuminazione architetturale riguarderanno, a seguire, anche la chiesa di San Cristoforo, palazzo Paradiso, palazzo Schifanoia, la palazzina di Marfisa d’Este e la cinta muraria cittadina con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio architettonico e urbanistico di Ferrara sfruttando le potenzialità espressive della luce.

– Nuova rete Smart city Ferrara – AGGIORNAMENTO del 6 maggio 2022

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova rete smart city Ferrara.

Gli interventi consisteranno nella posa di una nuova rete in fibra ottica, della lunghezza complessiva pari a 13 km, a cui saranno interconnessi n.12 Access Point Wi Fi, n.4 Totem informativi, n.25 nuove telecamere di videosorveglianza, n.5 edifici Comunali e n.40 nodi di rete, predisposti per future possibili espansioni ed implementazioni. Ove necessario saranno previste opere edili di rifacimento cavidotti e pozzetti per il contenimento delle nuove linee elettriche di alimentazione e segnale.

La prossima settimana le opere interesseranno le zone di corso Isonzo, via Darsena, via Rampari di San Paolo (sottomura), con opere di posa fibra ottica.

————

MANUTENZIONE PONTI

– Proseguono i lavori per la sostituzione del ponte di via Cascina, con chiusura al transito

Proseguono gli interventi programmati dal Comune di Ferrara per la realizzazione del nuovo ponte sul canale Cembalina, in via Cascina (loc. Spinazzino), in sostituzione di quello già rimosso.

Sono già state posate le maxitravi in acciaio del nuovo ponte che unirà la via Cascina alla via Cembalina con una campata unica di circa 21 m (v. FOTO). La realizzazione dell’impalcato in acciaio è stata affidata alla TPS srl di Imola del Gruppo Mattioli, mentre gli appoggi del ponte sono stati forniti dalla FIP MEC srl di Selvazzano Dentro (PD). Il ponte è ora in attesa del collaudo statico.

VIABILITA’: Per l’intera durata dei lavori la via Cascina resterà totalmente chiusa al transito. Previsto il divieto di transito anche in via della Cembalina nel tratto compreso tra via della Stanga e via Imperiale “eccetto gli autorizzati”, ovvero sono ammessi al transito, nel tratto non interessato dai lavori, i veicoli con possibilità di ricovero, oltre ai mezzi di pronto soccorso o emergenza.

>> Percorsi alternativi: per i veicoli provenienti da via del Forno – via Cembalina, per accedere alla via Cascina, dovranno percorrere la via Cembalina e la via Spinazzino; per i veicoli provenienti dalla via Imperiale, per accedere a via Cascina, dovranno utilizzare come percorso alternativo un tratto di via Cembalina – via del Taglione – via della Stanga – via Cembalina, via Spinazzino.

Per quanto concerne il trasporto pubblico, Tper ha provveduto ad esporre le comunicazioni con avvisi al pubblico nella tratta tra S. Bartolomeo in Bosco e Spinazzino, che rimarrà esclusa dal servizio di trasporto.

Le modifiche alla viabilità sono indicate da segnaletica di preavviso in prossimità dei tratti interessati.

————

EDILIZIA

– Nuovi impianti di condizionamento in una serie di nidi comunali

Sono in corso interventi per la realizzazione di nuovi impianti di condizionamento in una serie di nidi comunali: Rampari (via Rampari di San Paolo), Pacinotti (via Pacinotti) e Neruda (via Valle Gallare).

– Ristrutturazione in corso per gli uffici comunali dell’Urp in piazza Municipio

