(AGENPARL) – lun 06 dicembre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Mt%3d85MuI_3tXp_D4_wqds_76_3tXp_C9fZqWkY.pFf9wLu.3zF_wqds_76q_KVsa_UkHyE.fI1Q_wqds_76_3tXp_D9kCs_KVsa_ViH7V1Um_KVsa_Vf9x_KVsa_ViDF6l_HbvU_Sl_KVsa_ViLzW_wqds_762T–E_HbvU_RGQ_wqds_841O_wqds_7V._3tXp_D7m-TKI_wqds_81p00_HbvU_RGQ_wqds_841I_wqds_7VA_KVsa_UkT_3tXp_D4-_wqds_7V9_KVsa_ViF7_KVsa_UA0G9gXFH6_HbvU_Slbq_HbvU_4f1lSoG_yH6qHlX%266%3d6ZGWAY%26o%3dFzI767.DpM%26nI%3dBX7RD%26E%3d6%26D%3dBUEZB%26H%3d7TKb%26y%3dRKT9WIZEQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 6 dicembre 2021

CRONACACOMUNE

CULTURA – L’ass. Gulinelli: recupero frutto di preziosa sinergia tra pubblico e privato. Il direttore Sassu: opera di grande artista

[Al via restauro della Madonna col Bambino del rinascimentale Rossellino](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dAaNTFZ%264%3dQ%26x%3dRJZJR%267%3dRDaQ%26K%3drKBF_2rkp_C2_0qcq_J6_2rkp_B7EM7.40Ex2u1mF5Kx6.1J_2rkp_B76E40H9o_IisZ_SxTCXIX_2rkp_B7sB-1k2s26AJkL0E-n64Bk-Ds4yE61-mF4-2kDt9xF-v5v-I1DkJu9w66JkCw-HyJA5vC1Dy.9BCv%265%3d5K3MuR.x6B%2693%3dRMRBT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-12-2021

Via al restauro della Madonna col Bambino di Antonio Rossellino, opera originariamente esposta nella chiesa di San Domenico di Ferrara e in deposito al Museo della Cattedrale. L’avvio dei lavori è stato illustrato lunedì 6 dicembre 2021 al Museo della Cattedrale (via San Romano 2, Ferrara) dove l’opera si trovava finora esposta all’interno del ricostituito complesso scultoreo originario.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore alla Cultura, Musei, Monumenti storici e Civiltà ferrarese, Unesco Marco Gulinelli, il direttore del Museo della Cattedrale Giovanni Sassu, il prefetto di Ferrara Rinaldo Argentieri, mons. Graziano Donà del Consiglio di Gestione Museo della Cattedrale, il restauratore Fabio Bevilacqua, il presidente dell’associazione Ambassador club di Ferrara Pier Giorgio Borrasio, il presidente di Ferraiae Decus Michele Pastore e con la presenza dei rappresentanti delle altre associazioni coinvolte.

“Il Comune – ha sottolineato l’assessore Gulinelli – ha voluto dare continuità al modus operandi che vede in atto una preziosa sinergia tra pubblico e privato. Il mio ringraziamento va quindi al direttore del Museo Giovanni Sassu, per l’impronta della sua professionalità e la passione che la caratterizza, e alle quattro associazioni che si sono spese per il finanziamento. Questo importante restauro si inserisce, infatti, nel quadro della convenzione triennale stipulata col Comune di Ferrara, che è rivolta a finanziare interventi di restauro e recupero di opere custodite nei musei comunali, su indicazione della direzione dei musei stessi. Un grande ringraziamento poi alla Prefettura, fondamentale perché ha sposato con grande entusiasmo questa operazione e sensibile alla necessità di porre attenzione all’arte condividendo la volontà di riportare le persone nei luoghi della cultura”.

Il prefetto Argentieri ha dichiarato: “Sono stato qui attirato dalla bellezza di quest’opera. La finezza, l’equilibrio e l’armonia che vengono trasmesse dalla scultura sollevano lo spirito. L’opera proviene da San Domenico, chiesa amministrata dal Ministero degli Interni, che la Prefettura rappresenta, e che con questo intervento testimonia la volontà di mettersi insieme tra istituzioni diverse, con l’obiettivo di proteggere e preservare un’opera, dandole il lustro e l’attenzione che merita”.

Il direttore del Museo Sassu ha quindi spiegato che l’opera del grande artista quattrocentesco Rossellino fa parte di un più articolato monumento sepolcrale, che era esposto nella chiesa di San Domenico. “Per l’esecuzione di questa parte frontale del sepolcro – ha detto Sassu – Vasari ha parlato di ‘finitezza e pulitezza tanto perfette’. Le gambe della Madonna sono un po’ strette, perché in questo modo compensavano la collocazione della scultura, che era sopraelevata. Il bambino fa un gesto particolare, si solleva le vesti e mostra gli attributi maschili. I domenicani non devono avere apprezzato tanto questa posa, nell’epoca dell’Inquisizione nel ‘700, e infatti io la trovai nel 1990 posizionata in una posizione della chiesa nascosta al pubblico. Ma all’epoca della sua realizzazione, nel ‘400, questa posa era diffusa, e scelta come forte simbolo dell’umanità di Cristo. L’opera si inserisce all’interno del complesso scultoreo originario: a sinistra ci sono San Giorgio (senza testa) e San Francesco, mentre alla destra c’è San Paolo (senza testa) che sono stati tutti e tre già oggetto di recupero. L’originale della terzultima scultura di San Domenico (qui riprodotta in copia) si trova invece a Lugo, dove venne portata dall’allora priore di San Domenico, e che chiederemo di potere avere per un’esposizione completa”.

_________________________

LA SCHEDA a cura del Museo della Cattedrale – Un nuovo importante restauro sta per essere avviato a Ferrara: quello della bellissima Madonna col Bambino, opera del 1461 del grandissimo artista fiorentino Antonio Rossellino, che rappresenta una delle più affascinanti sculture del Rinascimento custodite in città.

La scultura era il fulcro del monumento sepolcrale di Francesco Sacrati, figura di spicco della Ferrara Estense, un tempo ubicato nella cappella della storica famiglia in San Domenico. Con il rifacimento settecentesco del tempio, il sepolcro fu smembrato e le sculture che lo ornavano disperse. La Madonna è rimasta per secoli nella sua sede d’origine, invisibile agli occhi dei più poiché celata dietro l’altare maggiore, mentre alcuni frammenti sono entrate nel frattempo nelle collezioni del Museo della Cattedrale. A seguito del terremoto di dieci anni fa, la scultura è stata depositata temporaneamente nel 2014 presso il Museo della Cattedrale.

Oggetto dell’attenzione e quasi venerazione da parte degli studiosi, l’opera, nella sua nuova collocazione museale, ha attirato l’attenzione dei visitatori e degli appassionati d’arte che ne hanno apprezzato l’inconsueta iconografia e la sua bellezza, seppur offuscata dalle patine sedimentate nel corso del tempo sulla sua superficie.

Il restauro corona questo percorso di tutela e valorizzazione attraverso una forte sinergia tra pubblico e privato. Il finanziamento dell’intervento, infatti, si deve alle associazioni ferraresi Ambassador Club, Associazione Ferrariae Decus, Soroptimist International Club e Associazione Italiana Sommelier e si inserisce nel quadro della convenzione triennale stipulata col Comune di Ferrara rivolta a finanziare interventi di restauro e recupero di opere custodite nei musei comunali, su indicazione della Direzione dei musei stessi. La Prefettura di Ferrara, amministratore del bene per conto della Direzione centrale degli affari dei culti e per l’Amministrazione del fondo edifici di culto del Ministero dell’Interno, ha accolto e sostenuto immediatamente la proposta formulata dal Museo della Cattedrale e dalle Associazioni, facendosi interprete di questa opportunità presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara che svolgerà l’Alta Sorveglianza dei lavori di restauro.

Il professionista incaricato dell’intervento è Fabio Bevilacqua, specializzato in restauro di materiali litoidi, figura notissima nel mondo della conservazione, attivo in cantieri di restauro importantissimi in qualità di direttore tecnico (Mausoleo di Teodorico a Ravenna, atrio della Abbazia di Pomposa) nonché restauratore di altri capolavori del Museo della Cattedrale, come le formelle duecentesche del Maestro dei Mesi e la Madonna della melograna di Jacopo della Quercia.

Le operazioni sulla Madonna col Bambino del Rossellino prenderanno avvio in gennaio e saranno raccontate sui canali social dei Musei di Arte Antica, cui il Museo della Cattedrale fa idealmente parte.

MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI – Le nuove regole in vigore da lunedì 6 dicembre

[Covid, MiC: per musei, archivi e biblioteche green pass in zona bianca e gialla](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d3d7W8c%26m%3dT%26p%3dU3cBU%26p%3dU6d0%26N%3djNuI_tuTs_55_stUt_39_tuTs_40xPy.7sHp5d4eInNp9.jM_tuTs_40oHvC1Bg_LRvR_VgW5a3U_tuTs_40dHx4c5bCe-Fk7-nNu9j-4t7iBxC-f-5k6mBqNf6j9-hKg9o-IcMt-SqHb-5k5o6c-9-hBcFm4.jNnE%26f%3dGvLx73.GgN%26jL%3d3Y3U5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-12-2021

In riferimento alle modalità di accesso alle biblioteche e agli archivi comunali, pubblichiamo un comunicato del Ministero della cultura che indica e interpreta le norme in vigore.

Covid, MiC: per musei, archivi e biblioteche green pass in zona bianca e gialla

Le nuove regole in vigore da lunedì 6 dicembre

Le nuove regole sul contenimento del contagio pandemico, in vigore da lunedì 6 dicembre, sono molto chiare per i luoghi della cultura e prevedono che nei musei, archivi e biblioteche, in zona bianca e in zona gialla, non è necessario il super green pass. Si continuerà pertanto ad accedere con green pass, nel pieno rispetto delle norme e dell’obbligo di indossare la mascherina.

Diverso il caso dei cinema, teatri e sale da concerto, che rimarranno aperti con capienza al 100%, dove l’ingresso sarà possibile solo con il super green pass.Bambine e bambini di età inferiore ai 12 anni continueranno ad avere accesso libero ai musei, ai cinema, ai teatri, alle sale da concerto e ai luoghi dello spettacolo.

Roma, 3 dicembre 2021 Ufficio Stampa MiC

Link al comunicato del MiC [https://www.beniculturali.it/comunicato/21807](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dMeJTRd%26z%3dQ%260%3dVFZVV%263%3dRPeM%26K%3d4O8FE_Mesl_Xo_Hmxd_R2_Mesl_WtMIR.p50DqK8O9HwGw.9F_Mesl_Wt3AH9D58oJA_Mesl_WtRMcNW%26z%3dH9IH1w6o8F.D1O%26wI%3dMZFRO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

CONFERENZA STAMPA – Martedì 7 dicembre 2021 alle 12 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione del bando del Comune di Ferrara per l’assegnazione di contributi alle associazioni sportive](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d9gSVDf%269%3dS%26v%3dXObHX%26B%3dTBgV%26M%3dpQGH_zxpr_A8_Esaw_O8_zxpr_0CJO5.0EGv8z3kL0MvB.6L_zxpr_0CAG2FMAm_OnuX_Y3VAdOU_zxpr_0CCJmP2F28MAwK2-6mI-y3vAB-6mI-zGuRA7-lF-37zOxJi-M2J-t8FKmDA38FBFm-A6-5wKGJq9HLq-89Dm-8FKw0638FBFq-PCGzQ6Nm.3i8xEGEt%26A%3d0M1SzT.vBG%26A1%3dXRT0Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-12-2021

Martedì 7 dicembre 2021 alle 12 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara sarà illustrato alla stampa il nuovo bando del Comune di Ferrara per l’assegnazione di contributi alle associazioni sportive del territorio.

All’incontro con la stampa interverrà l’assessore comunale allo Sport Andrea Maggi e il Responsabile del Servizio Sport del Comune Fausto Molinari.

N.B. – La conferenza stampa si svolgerà in presenza, nel rispetto delle procedure anti-Covid in vigore (controllo green pass e rilevazione temperatura all’ingresso, oltre all’uso della mascherina).

BIBLIOTECA BASSANI – Giovedì 9 dicembre 2021 alle 17 nella sala auditorium (via Grosoli 42 Barco – Ferrara). Ingresso libero

[Il teatro in biblioteca con lo spettacolo “Bestiario Materano”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dDZEYIY%26u%3dV%261%3dQAeMQ%26x%3dWGZH%26P%3duJ3K_5qbu_F1_1vfp_AA_5qbu_E66R0.31J11l6pEvP15.rO_5qbu_E6wJ799Dr_HZxc_RoYFWAZ_5qbu_E6rG-6n1j75jO5E-rI-o9kGvE30p1-lJ1-Bx-N353On3xG2-2nN79jMvE-v675161E.qOzB%26m%3dH8I58E.DnO%26vI%3d0ZERB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-12-2021

Hanno per protagonisti gli animali più vari le storie narrate dallo spettacolo “Bestiario Materano” che giovedì 9 dicembre 2021 alle 17 andrà in scena nell’auditorium della biblioteca comunale Bassani di Barco (via Grosoli 42, Ferrara). L’appuntamento, proposto dal Teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro e dal Centro Iac di Matera, nell’ambito della rassegna “Magnifiche Utopie”, è dedicato in particolare ai bambini dai 6 anni, ma adatto anche per spettatori adulti.

Lo spettacolo è a ingresso libero

LA SCHEDA cura degli organizzatori

Si tratta di un percorso legato al dialetto e alla sua valorizzazione, cominciando con il recupero della favole che i nonni raccontavano ai nipoti, alternando l’italiano al dialetto, la lingua della scuola a quella del sentimento, provando a restituirgli quella dimensione “poetica” andata perduta.

Come suggerisce il titolo lo spettacolo interattivo è immaginato come una sorta di “Bestiario”, una raccolta di favole che i bambini pescano a sorte, e che hanno per protagonisti gli animali: galli, ricci, volpi, formiche, topi, talpe, asini e lucciole. All’interno di un baule ci sono tutti gli oggetti e i costumi per trasformarsi in animali, due attrici interpreteranno le storie accompagnate da due musicisti.

I testi di riferimento per la ricerca delle favole sono “Fiabe materane” di Franco Palumbo e “Quante storie” di Giuseppe Leo Sabino.

Il programma della rassegna “Magnifiche Utopie”: [https://www.teatronucleo.org/wp/stagione-le-magnifiche-utopie/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dMdOVRc%265%3dS%260%3dUKbVU%268%3dTPdR%26M%3d4NCHE_Ljul_Wt_Jmwi_T2_Ljul_VyOIQ.C7wNAG0OvD1I.8J3_Ljul_VyOB_Ljul_VyKF5zAAHx-D1-Gt90CyAy3w5tBx-MFI9A1_Ljul_Vy%266%3d9OBNyV.77F%26CB%3dSQVKU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Bassani e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d4aET9Z%26u%3dQ%26q%3dRAZCR%26x%3dR7aH%26K1d2j%3dkK3F_urbp_62_1qVq_A6_urbp_57jHf9r2l3u9r.4xCxEn.6h.03%264%3dpL2LfS.w5w%2602%3dQ8SAS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

SPORT E PATRIMONIO – Sarà operativa nei primi mesi del 2022. Ass. Travagli: “Per promuovere sani stili di vita e mettere a disposizione servizi fondamentali”. Ass. Maggi: “Progetto pregevole che contribuisce ad accrescere l’attrattiva delle nostre Mura”

[“Corriferrara Home”, un nuovo punto informativo e servizi di supporto per cittadini, sportivi e turisti all’ex pesa comunale di largo Barriere di Porta Po](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dNhKWSg%261%3dT%26A%3dYGcWY%264%3dUQhN%26N%3d5R9I_Eyhs_P9_7tpx_G9_Eyhs_ODBPJ.A7HA9r4zM2NAC.xM_Eyhs_OD3HGGEB2_Pfvm_ZuWPeGW_Eyhs_OD5NA4x9pR4-BAD4K099BIM.wM0J%26s%3dFHQA6O.LtM%266Q%3dFXOZH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-12-2021

Si chiamerà “Corriferrara Home” e sarà operativo dai primi mesi del prossimo anno, lo spazio realizzato nello stabile dell’ex pesa comunale di largo Barriere di Porta Po 180-184 concesso dall’Amministrazione comunale all’associazione sportiva dilettantistica Atletica Corriferrara, che lo destinerà a propria sede, a punto informativo e a centro servizi a disposizione della cittadinanza. All’interno della struttura saranno infatti a disposizione servizi igienici, cassette di sicurezza per depositare oggetti di valore e un punto di ‘cardioprotezione’ con defibrillatore e personale qualificato per il suo utilizzo.

L’iniziativa è stata annunciata in mattinata (lunedì 6 dicembre 2021) nella residenza municipale dagli assessori al Patrimonio Angela Travagli e allo Sport Andrea Maggi insieme con presidente e vicepresidente dell’Atletica Corriferrara Massimo Corà e Erica Cavalieri.

“Ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione l’associazione Corriferrara, che ha chiesto e ottenuto dall’Amministrazione comunale un punto di riferimento per mettersi davvero al servizio della città. – ha affermato l’assessore Angela Travagli – Ferrara ha una forte vocazione al benessere e con ‘Corriferrara Home’ potremo sia offrire un valido presidio informativo attraverso il quale promuovere sani stili di vita sia mettere a disposizione alcuni servizi fondamentali per cittadini, sportivi e turisti. Il tutto in uno spazio riqualificato e realizzato in continuità con l’area del giardino del Grattacielo e nell’ambito della più ampia azione di miglioramento strutturale e ambientale che riguarda tutta la nostra città”.

“Fino a poco tempo fa questa zona di Ferrara era caratterizzata dalla presenza di due chioschi e da un parcheggio non regolamentato. – ha ricordato l’assessore Andrea Maggi – Lo scorso anno, grazie ad un intervento dell’Amministrazione comunale dell’importo di circa 100mila euro, il tratto di Mura prospiciente è stato riqualificato, il terreno è stato livellato e, con attrezzi consigliati proprio da runner, è stata realizzata una palestra a cielo aperto analoga a quella presente alla Porta degli Angeli. La nuova sede della Corriferrara, che qui aprirà, è un progetto pregevole non solo in senso sportivo ma anche dal punto di vista dei servizi e contribuisce certo ad accrescere l’attrattiva delle nostre Mura, ormai diventate un luogo dove i ferraresi vanno a camminare e a correre e dove svolgono diverse attività”.

“I nostri impegni associativi non si risolvono nelle due date importanti della Maratona e della Dieci Miglia – ha affermato il presidente del gruppo sportivo Massimo Corà – ma si svolgono tutto l’anno coinvolgendo circa 800 persone fra tesserati e allievi della nostra scuola e che si muovono settimanalmente sulle Mura con i corsi di podismo e di ciclismo. Con questo progetto vogliamo mettere in campo un punto informativo per tutte le persone che desiderano avvicinarsi al modo corretto di fare sport e uno spazio fruibile da altre associazioni sportive e del Comune stesso per promuove tutte le discipline che si svolgono nel nostro territorio. Vorremmo poi collaborare nello sviluppo del turismo sportivo, creando mappe con percorsi prestabiliti che mettano in risalto le zone più belle del nostro territorio e raggiungibili di corsa o in bicicletta. Il tutto senza dimenticare poi le altre funzioni, con la messa a disposizione in particolare dei servizi igienici, delle cassette di sicurezza e di un defibrillatore”.

MUSEO DI STORIA NATURALE – Giovedì 9 dicembre 2021, alle 16, incontro in presenza (con iscrizione) e online

[Federica Pirrone presenta il suo libro “Un’etologa in famiglia”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d8dFTCc%26v%3dQ%26u%3dUBZGU%26y%3dRAdI%26K%3doN4F_yucp_05_2qZt_B6_yucp_907M4.72Eu5m1jIwKu9.sJ_yucp_90xE1C09l_LasW_VpT0aBX_yucp_90p5k1h5k929j5-z9yLyDl-J25z9xJh-Cv-I2I-v9iLy-Ku94EsIq1-m5w9nFs1.oNwB%26k%3dG5I37B.DlN%26sI%3d8YBR0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-12-2021

Giovedì 9 dicembre 2021, alle 16, il Museo civico di Storia Naturale di Ferrara (largo Florestano Vancini 2) ospiterà in presenza ed online sul proprio canale Fb la presentazione del volume “Un’etologa in famiglia: genitori, figli e parenti scomodi nel regno animale” di Federica Pirrone. L’autrice dialogherà con Carla Corazza, ricercatrice del Museo.

Con quali mezzi, strategie, comportamenti gli animali danno alla luce ed eventualmente nutrono, difendono e accompagnano fino all’autosufficienza i nuovi individui e in qual modo si assumono, o eludono, gli oneri che tutto ciò comporta? In definitiva, come le diverse specie animali affrontano il compito principale della vita, che è la vita stessa? Partendo dagli animali d’affezione, l’autrice, con un linguaggio colloquiale ma estremamente ricco e rigoroso dal punto di vista scientifico, allarga poi lo sguardo alle specie meno familiari, svelando quale irriducibile fantasmagoria di comportamenti animi ogni giorno “il benevolo disordine della vita”.

Federica Pirrone, ferrarese di nascita e milanese di adozione, insegnaEtologia veterinaria e benessere animale e Fisiologia e benessere del cane e del gatto presso l’Università di Milano.

(Comunicazione a cura del Museo civico di Storia Naturale di Ferrara)

CULTURA – Martedì 7 dicembre 2021, alle 21 nella Sala Estense (piazza Municipio 14)

[Proiezione gratuita dei film del Premio Lux 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dBc8YGb%26n%3dV%26y%3dT4eKT%26q%3dWEcA%26P%3dsMvK_3tUu_D4_tvds_4A_3tUu_C9yR8.6tJy4e6nHoPy8.kO_3tUu_C9pJ5B2Dp_KSxa_UhYDZ4b_3tUu_C9rMz6l4cBgUtHp0-rKcO6Bv6-o8k-AtEo-9pE-rMpFkJ-wNz-WKU3.C5Fn%269%3dxNuQnU.p05%26Bu%3dVFU4X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-12-2021

Proiezione gratuita dei film del Premio Lux 2021 in programma per martedì 7 dicembre 2021, alle 21, nella Sala Estense del Comune di Ferrara (piazza Municipio 14, Ferrara). Per l’occasione verrà proiettato il film “Collective”, di Alexander Nanau, vincitore del Premio LUX del pubblico 2021, assegnato dal Parlamento Europeo.

L’iniziativa è organizzata dal Centro di Documentazione e studi sull’Unione europea dell’Università di Ferrara, in collaborazione con rci aps di Ferrara e con il patrocinio del Comune di Ferrara, e fa parte del progetto #EuroPARTECIPIAMO, promosso da Aics Emilia-Romagna e realizzato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna.

Introduzione e dibattito a cura del docente di Storia del ciname di Unife Alberto Boschi e Sophia Salmaso del Centro di documentazione e studi sull’Unione europea.

Per maggiori informazioni consultare la locandina allegata. L’accesso è gratuito per tutta la cittadinanza in possesso di super Green Pass.

(Comunicato a cura degli organizzatori)

[Via Darsena, al via cantiere, perdita acqua e intervento di Hera. Dal pomeriggio torna il doppio senso di marcia, con restringimento di carreggiata](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d8ZEYCY%26u%3dV%26u%3dQAeGQ%26x%3dWAZH%26P%3doJ3K_yqbu_01_1vZp_AA_yqbu_966R4.31Ju1l6jEvPu5.rO_yqbu_96wJ199Dl_HZxW_RoY0WBe_yqbu_965Dh-4jMz5w6-hB-5Dh-3jI19nMl-FnMk936-h3zPh-5-rI151QlD3J-k9-q0y1-m6s-FxHlHrBn9x-OvHw6-pB-mJwFrJ-z5wNv-4r-Hh6h1jHlDh-3xI-y52Oy9wBpCnI1E-mD-j11Ml7pDhJj.C1Cu%269%3dtK2QjR.w01%2692%3dVBRAX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-12-2021

VIA DARSENA, AL VIA CANTIERE, PERDITA ACQUA E INTERVENTO DI HERA. DAL POMERIGGIO TORNA IL DOPPIO SENSO DI MARCIA (CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA). LAVORI PER 15 MESI E QUASI 4 MILIONI DI EURO DI INVESTIMENTI, VARIAZIONI ALLA VIABILITÀ

Ferrara, 6 dicembre 2021 – È partito questa mattina il cantiere che interesserà – per 15 mesi di lavori e un investimento di quasi 4 milioni di euro – l’area di via Darsena, dove saranno realizzati: il rifacimento della strada, una nuova ciclabile e nuovi corridoi verdi. Nel corso dell’avvio dei lavori la perdita di una tubatura idrica sotterranea ha imposto l’intervento di Hera e l’istituzione, in maniera provvisoria, di un senso unico alternato regolato da semafori. Dal pomeriggio di oggi, a riparazione effettuata, tornerà il doppio senso di marcia. Doppio senso che è previsto – come da precedente comunicazione – fino al 13 dicembre, con restringimento della carreggiata per dar modo agli addetti di effettuare i primi saggi sul terreno. Dal 13 dicembre in poi sarà istituito il senso unico alternato regolamentato da semaforo, che rimarrà fino a fine gennaio. A quel punto la circolazione lungo la via sarà possibile sono a senso unico e solo in direzione via Bologna (quindi imboccando l’arteria unicamente da corso Isonzo). Gli interventi programmati saranno realizzato dall’impresa Cogefri Infrastrutture – per un importo complessivo di 3,8milioni di euro (si tratta di fondi statali del Piano periferie) – e prevedono: l’intera demolizione ed il relativo rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso della sede stradale di via Darsena, la demolizione dei marciapiedi esistenti di qualsiasi tipologia e la realizzazione di nuovi marciapiedi sul lato nord della strada, di una pista ciclabile e pedonale su quello sud. Tutti i percorsi pedonali e ciclabili saranno pavimentati in mattonelle di cemento. Ancora, il progetto comprende anche: la realizzazione di un nuovo filare di alberi con la messa a dimora di circa 40 esemplari che separeranno la ciclabile dalla carreggiata; la rimozione ed il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione con luci a led per il risparmio energetico, il rifacimento di tutta la rete per incanalare le acque superficiali, la realizzazione di una nuova rete di distribuzione dell’acqua potabile, oltre alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento delle acque nere e il rifacimento della condotta del gas.

(Ferrara Rinasce)

CONFERENZA STAMPA – Venerdì 10 dicembre 2021 alle 11 nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione del ‘5° Festival delle Colonne sonore – Musicfilm’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dJd9ZOc%26o%3dW%267%3dU5fSU%26r%3dXMdB%26Q%3d1NwL_AuVv_L5_uwlt_5B_AuVv_K0zSF.7uK75f7vIpQ79.lP_AuVv_K0qKCC3Ex_LTyi_ViZLa6W_AuVv_K0sNx7t5dMhJC53E8Hh-0xF-8-BxMwEE5o-0xFoA-vIoK7Hh-O8HrNx-GxO27iE5G.kP6F%26g%3dIDMy9K.HhP%262M%3d4aKV6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-12-2021

Venerdì 10 dicembre 2021 alle 11 nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara si terrà la conferenza stampa di presentazione del ‘5° Festival delle Colonne sonore – Musicfilm’, in programmadal 17 al 19 dicembre 2021, con tre giornate di formazione, spettacolo e solidarietà, organizzate dall’Associazione MusicFilm in collaborazione con Delphi International e in partnership con Ferrara la Città del Cinema. Il Festival gode del patrocinio della Regione Emilia Romagna e il patrocino e sostegno del Comune di Ferrara, e “Scena Unita”, fondo per i lavoratori della musica e dello spettacolo”. Il ricavato della serata andrà alla Fondazione Telethon.

All’incontro con la stampa interverranno:

Marco Gulinelli – Assessore alla Cultura del Comune di Ferrara

Edoardo Boselli – Direttore artistico MusicFilm

Riccardo Cavicchi – Direttore generale Delphi international

M° Roberto Manuzzi – Direttore Ferrara Film Orchestra

Claudio Benvenuti – Coordinatore provinciale Fondazione Telethon

Monica Lorenzetti – Dirigente Bper Banca Spa

N.B. – La conferenza stampa si svolgerà in presenza, nel rispetto delle procedure anti-Covid in vigore (controllo green pass e rilevazione temperatura all’ingresso, oltre all’uso della mascherina).

POLIZIA LOCALE – Intervento degli agenti a seguito di segnalazione

[Controlli anti COVID-19, sanzionato il titolare di una pizzeria](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d6fCTAe%26s%3dQ%26s%3dW9ZEW%26v%3dR9fF%26K%3dmP1F_wwZp_87_yqXv_96_wwZp_7B4M2.9yEs7j1hKtKsA.pJ_wwZp_7BuEyE79j_NXsU_XmT8c0S_wwZp_7BjEs1f7hPyEqHp-1sPp-3tRp4-6e-z1sVpEs71E-nH-19yKs1wA-k9-zJh-FnV75wEh.8yIs%264%3drQzLhX.u5y%26Ez%3dQ0X9S&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-12-2021

Nel corso dei controlli finalizzato al rispetto delle regole anti-Covid, nella tarda serata di domenica scorsa 5 dicembre è stata contestata nei confronti del proprietario di una pizzeria d’asporto del centro cittadino, la sanzione per aver violato la normativa anti COVID-19.

Gli agenti della Polizia Locale, dopo avere ricevuto la segnalazione si sono recati nella sede del locale. All’atto del controllo si registrava la presenza di due avventori con mascherina e muniti di green pass. Gli agenti hanno verificato anche la posizione del titolare della Pizzeria, che tuttavia non era in grado di esibire il green pass in quanto ne era sprovvisto.

Al titolare dell’esercizio commerciale è stata elevata una sanzione di 600 euro e gli è stata intimato di allontanarsi immediatamente dal luogo di lavoro.

L’attività della Polizia Locale prosegue incessantemente per la tutela di tutti i cittadini – anche dei commercianti – che rispettano le regole, contribuendo all’impegno di tutti per la soluzione della situazione pandemica.

(Comunicazione a cura del Comando di Polizia Locale Terre Estensi)

BIBLIOTECA RODARI – Giovedì 9 dicembre 2021 alle 17,15 letture per bambini dai 3 anni (in viale Krasnodar 102). Aperte le iscrizioni

[‘Magico Natale’ in biblioteca con le ‘Belle storie’ per i più piccoli](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d1e8b6d%26n%3dY%26n%3dV4h0V%26q%3dZ4eA%26S%3dhOvN_rvUx_36_tySu_4D_rvUx_2AyUw.8tMn6e9cJoSn0.kR_rvUx_2ApMtD2Ge_MS1P_Whb3b5b_rvUx_2Ao9g9a6cDeM-n6v9l0-kL-bDdJiJvCc6-eMn-Gg-0eGnC-sOqPi0-rCr-D-rGu-KkAcJnG.hOoJ%26d%3dHwQv84.LeO%26kQ%3d1Z4Z3&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-12-2021

In attesa del Natale alla biblioteca Rodari proseguono i pomeriggi di letture per i più piccoli dedicate alla magia delle feste. Il prossimo appuntamento, dedicato ai bimbi dai 3 anni d’età, è per giovedì 9 dicembre 2021 alle 17,15 con le narrazioni proposte da Camilla, Stefano e Zeno della ‘Tana delle Storie’ dell’associazione Circi.

Le ‘Belle Storie’ del ciclo ‘Magico Natale’ proseguiranno alla biblioteca comunale Rodari (in viale Krasnodar 102, Ferrara) ogni giovedì alle 17,15 fino al 23 dicembre prossimo.

Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Rodari e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dOe7TTd%26m%3dQ%26B%3dV3ZXV%26p%3dRRe0%26K1y6b%3d6OuF_FvTp_Q6_sqqu_36_FvTp_PAbH1Cj277m9C.8pCIIf.63.Du%264%3dAPtL1W.o5H%26Dt%3dQSW3S&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

ASP FERRARA – Avviso di manifestazione di interesse consultabile sul sito www.aspfe.it

[Avviso di manifestazione di interesse per la concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti per la struttura di ASP Centro Servizi alla Persona](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dBdEbGc%26u%3dY%26y%3dUAhKU%26x%3dZEdH%26S%3dsN3N_3ubx_D5_1ydt_AD_3ubx_C06U8.71My5l9nIvSy9.rR_3ubx_C0wM5C9Gp_LZ1a_VobDaBc_3ubx_C0jT7C2M-oC-v9yCoC4NjXtIwC-oC-rL591C4Mn-NpL-u9-nIwApM2GzHn-BpF-2C3PrXtI-mG-oC2R3CkSACxLp-54RzGjRt7j-Bt-6nTlHmC-p-5uGx9wRt-8j-QzGvGyC2R351C-lFuGyNnPyI-mCwFj-Q5L4R5O19-oC-jQ1-7nL5Lx-QpL5GAC-jJw5-yC3MxL9l5jl.B3Kw%268%3dvS4PlZ.y93%26G4%3dUDZCW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-12-2021

(Comunicazione a cura di ASP Ferrara)

Scadrà il 21/12/2021 alle 10 all’ASP Centro Servizi alla Persona Ferrara l’avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare le imprese da invitare alla procedura negoziata per la concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati da somministrare all’interno della struttura di ASP Centro Servizi alla Persona per un periodo contrattuale di tre anni con possibilità di rinnovo contrattuale di due anni ed eventuale proroga tecnica per sei mesi.

Il valore della concessione in oggetto è stimato ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari ad Euro 495.000,00 oltre Iva di legge ripartiti secondo quanto di seguito: Euro 270.000,00 oltre Iva di legge per tre (3) anni contrattuali; Euro 180.000,00 oltre Iva di legge per eventuale rinnovo di due (2) anni; Euro 45.000,00 oltre Iva di legge per proroga tecnica di sei (6) mesi. Il canone annuo posto a base di gara, per l’occupazione degli spazi destinati all’installazione delle macchine distributrici e per far fronte ai consumi di acqua ed energia elettrica sostenuti da ASP Centro Servizi alla Persona di Ferrara, è stimato in Euro 9.000,00 annui oltre Iva di legge.

Sono ammessi a partecipare alla procedura operatori iscritti alla CCIAA per l’esercizio delle attività di gestione dei servizi di ristorazione mediante distributori automatici in possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte per l’attività del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande nonché di certificazione del sistema qualità aziendale alla norma UNI EN ISO 9001 per attività attinenti a quelle oggetto dell’appalto.

L’avviso non prevede graduatorie o assegnazione di punteggi, ma è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. B) del D.L.gs 50/2016 e s.m.i. all’operatore che propone il canone più alto.

Per tutte le modalità di partecipazione consultare le pagine internet all’indirizzo [www.aspfe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d1aDW6Z%26t%3dT%26n%3dR0c0R%26w%3dU4aG%26N4a2i%3dhK2I_rras_32_ztSq_09_rras_275Pw.21If6.qM%26d%3dD3Lv40.GeK%26qL%3d1V0U3&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) sezione “Manifestazioni di interesse”, oppure rivolgersi all’Asp Ferrara in Via Ripagrande 5 – Ferrara.

INFORMAGIOVANI – Martedì 14 dicembre 2021 (dalle 15 alle 16) su piattaforma Meet. Per iscriversi è necessario registrarsi

[Incontro informativo online sul crowdfunding a cura di Informagiovani del Comune di Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dGbJULa%26z%3dR%264%3dSFaPS%263%3dSJbM%26L%3dxL8G_8sgq_I3_6rir_F7_8sgq_H8ANC.56F43q2sG1L47.wK_8sgq_H82F0AD0u_Jetf_TtUIYGW_8sgq_H8wEs2q3oG2K8G-wEvG6DqLwM5-K9C-sJ3Nt89EtA28.xL1C%26t%3dE9JB5F.EuL%26wJ%3dGWFSI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-12-2021

(Comunicazione a cura di informagiovani del Comune di Ferrara)

Martedì 14 dicembre 2021 (dalle 15 alle 16) si terrà un “Incontro informativo sul crowdfunding”organizzato dall’Agenzia Informagiovani del Comune di Ferrara in collaborazione con Area S3 Ferrara – ART-ER. L’incontro è gratuito e si svolgerà online su piattaforma meet.

Questi alcuni dei temi che saranno affrontati: Perché e come utilizzare il crowdfunding, quali sono le fasi per la costruzione del progetto e come sviluppare una campagna che funziona. Tipologie, volumi di mercato, benefici (economici e non). Il crowdfunding e le sue diverse forme, le possibili strategie, le fasi del progetto e lo sviluppo di questa strategia, non solo finanziaria.

Per iscriversi è necessario registrarsi entro il 14/12 alle 10 al seguente link:

[https://docs.google.com/forms/d/11H5uQzaiSJMu5rBjIf64OuZkGoBqJ27nKyqJBM53rjc/edit](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d1f7Y6e%26m%3dV%26n%3dW3e0W%26p%3dW4f0%26P%3dhPuKs_NRxP_Yb_MQyQ_Wf_NRxP_Xg9o9t.BoKhGe.9pH_rwTu_2BgJrIt_MQyQ_Wf0_svSv_3A1WIZuw16iyKru6a7basgjoga4uv5kmpgqp3bnqzLJhNZ3Nk8_rwTu_2Bf9iP%26e%3dHuOw82.JfO%26iO%3d2Z2X4&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

(martedì 14 dicembre sarà inviato il link di partecipazione).

INTERPELLANZA – Presentata dal gruppo Misto in Consiglio comunale

[Richiesta in merito ad auto senza assicurazione su strada pubblica](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dDgAbIf%26q%3dY%261%3dX7hMX%26t%3dZGgD%26S%3duQyN_5xXx_F8_wyfw_7D_5xXx_EC2U0.0wM18h9pLrS1B.nR_5xXx_ECsM7F5Gr_OV1c_YkbFd7d_5xXx_ECwGp9n8fEnC6Qf-KrOnR2-8i-98Qt-QrK59-nPxGpRw9CFtLr-Pz-Q7OfBn-Mz0oInAn.EyKy%26A%3drS6ShZ.1By%26G6%3dX0ZEZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-12-2021

Questa l’interpellanza pervenuta agli uffici comunali:

– La consigliera Anna Ferraresi (Gruppo Misto del Consiglio comunale di Ferrara) ha interpellato il sindaco Alan Fabbri e l’assessore alla Mobilità e alla Sicurezza Nicola Lodi in merito a un auto lasciata senza assicurazione su strada pubblica.

>> Pagina riservata alle interpellanze/interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali e relative risposte (a cura del Settori Affari Generali/Assistenza agli organi del Comune di Ferrara) all’indirizzo: [https://old.comune.fe.it/5216/interrogazioni-e-interpellanze](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d7bAZBa%26q%3dW%26t%3dS7fFS%26t%3dX0bD%26Q%3dnLyLy_JVyV_Uf_NWuU_Xl_JVyV_TkKr6.hKsMsA.l7.nP_xsXv_880X7X_wwYr_7BoFyAxJtCgRnKtA-j-EtLjN7g3fv7qHgF5A%26j%3dEzO257.JkL%26nO%3d7W7X9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Massimiliano Rosolino, Natalia Titova e famiglia i volti della campagna di promozione turistica di Ferrara per Natale e Capodanno. Dal 19 al via gli spot su La7. Da questo pomeriggio al via le riprese](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dMZ9XRY%26o%3dU%260%3dQ5dVQ%26r%3dVPZB%26O%3d4JwJ_DqVt_O1_uuop_50_DqVt_N6zQI.3uI01f5yEpO05.lN_DqVt_N6qIF93C1_HTwl_RiXOW6a_DqVt_N6p5EIlG5Bl50E-uIEEoC0E-q5F1oCw-JlNALd-9-21pC3Bl5-5-LrFF9-g98Bd-7wCs53Dd-85-FuI9E3CADh-NGHlMF9f5-z9-i9DHdLw-DdNwBh-9-y1sIz1qHA-4dF-MY-dF-3Bl-MBEw-MG-Bda-z1-tO1IwI-BEp9D9jA5E-dF-85-uCBHhM1.8wG8%264%3dpOEL5w1dfV.05w%26CE%3dQ8VNS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-12-2021

MASSIMILIANO ROSOLINO, NATALIA TITOVA E FAMIGLIA I VOLTI DELLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FERRARA PER NATALE E CAPODANNO. DAL 19 AL VIA GLI SPOT SU LA7. DA QUESTO POMERIGGIO AL VIA LE RIPRESE

Ferrara, 6 dic – Saranno la celebre ballerina Natalia Titova, storico volto di Ballando con le Stelle, e il marito, campione olimpico di nuoto, Massimiliano Rosolino, con le figlie Sofia Nicole (10 anni) e Vittoria Sidney (8 anni), i volti della campagna di promozione turistica della città di Ferrara per il periodo natalizio e per il capodanno. Tutta la famiglia – accolta, a nome dell’Amministrazione, dall’assessore Marco Gulinelli – è arrivata oggi in città, a Villa Horti della Fasanara e, da questo pomeriggio, girerà in centro storico le clip video per gli spot, che andranno in onda su La7 dal 19 dicembre al 31 dicembre. Intercettato al suo arrivo, in un messaggio scherzoso (vedi link sotto), Massimiliano Rosolino ha detto: “Finalmente ci tuffiamo a Ferrara, con tutta la famiglia, nessuno escluso. C’è anche Bella, il nostro cane. Qui ci sono, in particolare, due cose che non faranno mai litigare me e Natalia – ha ironizzato il celebre campione di nuoto -: fa fresco, e questo fa sentire felice e a casa Natalia, ma soprattutto si mangia bene. Io da qui non me ne vado più”. Regìa degli spot, che saranno di diverso tipo e che saranno messi in onda circa 70 volte tra la settimana antecedente il Natale e il periodo fino alla fine dell’anno, è il regista Marco Roccella. La realizzazione è a cura della casa di produzione cine-televisiva ferrarese Pubbliteam.

[Modifica le tue impostazioni di iscrizione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dBa0aGZ%26p%3dX%26y%3dR6gKR%26s%3dYEaC%26R%3dsKxM_3rWw_D2_vxdq_6C_3rWw_C71T8.4vLy2g8nFqRy6.mQ_3rWw_C7tL4KmB_3rWw_C7tOp7iOpE4B_3rWw_C8l2e7D_ObtT_YqS8bC_Z7gHTiCDZ9gKaeeKR0dHXgYmaebD7Ddp35BKYf8o_IUza_Sj%26A%3dxLwSnS.rB5%260w%3dXFS6Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Cronaca Comune](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dGhNaLg%264%3dX%264%3dYJgPY%267%3dYJhQ%26R8q9s%3dxRBM_8ykw_I9_0xix_JC_8ykw_HDETC.A0L49u8sM5R4C.1Q_8ykw_HD%26v%3dJAQD0H.LwQ%26yQ%3dIbHZK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Cronaca Comune – Reg. Tribunale di Ferrara n. 4/2006 – ISSN 2281-9371

REDAZIONE: Alessandro Zangara (direttore responsabile), Elena Frighi, Lucia Mattioli, Giorgia Mazzotti

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AGGIORNAMENTO

Gentile utente, a seguito della definitiva applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, il Comune di Ferrara ha aggiornato l’informativa sul trattamento dei dati personali degli iscritti alla sua newsletter. Il testo è consultabile qui: [http://www.comune.fe.it/index.phtml?id=3177](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d3eST8d%269%3dQ%26p%3dVOZBV%26B%3dR6eV%26K%3djOGF_tvpp_56_EqUu_O6_tvpp_4AJMy.8BCwI2.6g.DG_HSxm_RhDA4gS.C8vH9_HSxm_ShD1_HSxm_SfXNW9%2691c6x%3d0KuQzR.p0G%269u%3dVRR4X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Disiscrizione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Q3%3dCCQ4N_Axgu_L8_6vlw_FA_Axgu_KCoeyatd.xJoD5P4.88J_6vlw_FAy_Oexi_YtJ8R.oN9U_6vlw_FA_Axgu_LCM-_Mjzd_XwQ8_Mjzd_WyYB8R._Oexi_YJS_Axgu_LA4Q_Axgu_Kcz0_Axgu_LAAV_Axgu_L8MB_Axgu_L8_6vlw_G9FQD_Mjzd_WySB7OD-_6vlw_G9IPNNOe_6vlw_FaG_Oexi_ZrKE_Oexi_YJRPP8_Mjzd_Wy-WDRQ_Oexi_YJaDYCdL_Oexi_YtRFQLaSNH_MQuQqf%260%3dEeOaJd%26w%3dJ9NE0F8o6t.IxQ%26wN%3dJbFWL%26I%3dE%26I%3dJYNeJ%26L%3dFYSf%268%3d-WRfHaObHX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) | [Condividi newsletter](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=L6%3d95L7_Ibug_Tl_Jhta_Tw_Ibug_Sq3Q7E8P.6x3zC4H.tFx_Jhta_Tw73G5KpFu_Ibug_SqKvEoL62qJz6y6.rJ1P_9rdr_J7t6em_3sjq_D6HSKbH_Ibug_SGAuF1LzE_3sjq_D6IUKa_9rdr_IW4L9ilKy_Ibug_ToWM2B5t7K-SKap-VL6q-ZOXq-YQRC7r3EbPSn%265%3dHaGVMZ%26o%3dEBJ753r2lI.EpL%26zJ%3dBWISD%26D%3dH%26E%3dBTQaB%26G%3dIUKa%26A%3d-RIbHXIVKTF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

🔊 Listen to this