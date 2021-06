CRONACA COMUNE La newsletter del 30 giugno 2021

(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Ns%3d04NtK_2uWr_C5_vsct_68_2uWr_B0ebpXja.oGeAvMt.5yG_vsct_68p_LUuZ_VjJxF.eKzR_vsct_68_2uWr_C0jEr_LUuZ_WhJ6WzWl_LUuZ_WeAw_LUuZ_WhFE7k_JawT_Uk_LUuZ_WhNxXyMA–d_vsct_6X8_LUuZ_WhH6_LUuZ_V0._JawT_UnB-8bz_LUuZ_We7qY_vsct_6X8_LUuZ_WhHz_LUuZ_V0R_2uWr_B08_JawT_Uk-_LUuZ_V0P_2uWr_C8tN_2uWr_BZnXp6BWyU_vsct_73IF_vsct_76xS_1_5e3kJawT_TprGnW%267%3d5bFX0a%26n%3dGyK676.FoN%26mK%3dAWCYJ%26F%3d5%26F%3dAUDUE%26I%3d6VJc%26x%3d-XBd6SGZ5U)

4.a COMMISSIONE CONSILIARE – Giovedì 1 luglio alle 15 in videoconferenza

[Informativa su “Il futuro prossimo venturo del petrolchimico a Ferrara: possibili scenari del PNRR”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d6ZRXAY%268%3dU%26s%3dQMd8U%26A%3dV9ZU%26O%3dmJFJ_wqot_81_DuXp_N0_wqot_76IQ2.3DIs1y5hE9Os5.5N_wqot_760Iy9LCj_HmwU_R2X7RNV_wqot_761Mf5f1wC1.ByC8%268%3drKEPhR.09y%269E%3dU8YSd)

30-06-2021

La 4.a Commissione del Consiglio comunale di Ferrara – presieduta dal consigliere Tommaso Mantovani – si riunirà giovedì 1 luglio 2021 alle 15 in videoconferenza su piattaforma Google Meet.

All’attenzione del gruppo di lavoro l’informativa su tema “Il futuro prossimo venturo del petrolchimico a Ferrara: possibili scenari del PNRR”. All’incontro sono stati invitati Riccardo Galletti della Fondazione UNIBO, Luca Fiorini RSU Filctem-CGIL, Fausto Chiarioni Filctem CGIL Petrolchimico Segretario di Settore, Marco Croatti Parlamentare membro della Commissione Industria e Commercio del Senato, Vittorio Ferraresi Parlamentare del Collegio di Ferrara.

>> I cittadini interessati possono assistere in streaming ai lavori della Commissione Consiliare [http://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d6gSZAf%269%3dW%26s%3dXNf8b%26B%3dX9gV%26Q%3dmQGL_wxpv_88_EwXw_OB_wxpv_7CJS2.VBQyRyA.hL0_NVzm_XkRFAw_OnyU_Y39tKFElI6KhL0Qs89AkB%261%3dIz7f8xPI97.K2P%26nP%3dNYDdW)

BANDO DI GARA – Tutta la documentazione consultabile sul sito del Comune di Ferrara

[Avviso pubblico del Comune di Ferrara per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021/2024](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dCdIYHc%26y%3dV%26z%3dUDeEY%262%3dWFdL%26P%3dtN7K_4ufu_E5_5vet_EA_4ufu_D00R9.75Jz5p6oIzPz9.vO_4ufu_D01J6CCDq_Ldxb_VsYDVGb_4ufu_D0nQ8C6J-2Oo7xCpJ-p9y-81G8Iq-8v-AqL5645-304-Fn-I1GvIm-8rG-2LrNu8rI69-q0x-72Gx9tD1-8rD-499D5I5D-p9v-81H7D-296m5n5-Dx-N5DqH1D1-VMWCVMWF.B7Hx%268%3dzP5PpW.z97%26D5%3dUFdId)

30-06-2021

Scadrà venerdì 16 luglio 2021 alle 12 il termine per partecipare all’Avviso pubblico del Comune di Ferrara per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021/2024 da individuare tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Interno n. 23/2012.

Alla domanda dovranno essere acclusi il curriculum vitae in formato europeo e copia in formato pdf del documento d’identità in corso di validità. Non possono essere nominati i candidati che abbiano già svolto l’incarico per due mandati, anche non consecutivi, di Revisore contabile presso il Comune di Ferrara.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti verrà nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, con decorrenza dal 16 settembre 2021.

Documentazione integrale allegata e scaricabile a fondo pagina

HOLDING FERRARA SERVIZI – Ogni settimana il lancio di una delle 15 clip sulla pagina Fb di Holding Ferrara Servizi – IL VIDEO DI LANCIO

[“Certosa: una guida per la città”, video-progetto sui legami tra il cimitero e Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dEa8aJZ%26n%3dX%262%3dR3gGV%26q%3dYHaA%26R%3dvKvM_6rUw_G2_txgq_4C_6rUw_F7yTA.4tL22e8qFoR26.kQ_6rUw_F7pL802Fs_ISzd_ShaFS5a_6rUw_F7eB6KqPo-Lp8-uLkAo-GgO-z2-eF8Kc-Sw5gL-4IqDsKvL-7Lk-Is8cJw-Kt8-wC-eF10vB6F-g-CsIt862.jQ1C%26f%3dJ9Jx0F.EgQ%26wJ%3d38o2cZMXB)

30-06-2021

SI intitola “Certosa: una guida per la città” il progetto composto di quindici video pillole per raccontare il legame tra cimitero e altri luoghi incantati di Ferrara, curato dalla Holding Ferrara Servizi.

Alla presentazione dell’iniziativa, che si è tenuta mercoledì 30 giugno 2021 nella residenza municipale, l’assessore comunale al Turismo Matteo Fornasini, il presidente della Holding Ferrara Servizi Luca Cimarelli e Andrea Poltronieri, voce narrante del progetto video.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – LA CERTOSA: UNA GUIDA PER LA CITTÀ 15 video pillole per raccontare il legame tra cimitero e altri luoghi incantati di Ferrara

Molti cittadini ferraresi considerano la Certosa semplicemente come uno dei più grandi luoghi di sepoltura all’interno della città, dominato dall’imponente Tempio di San Cristoforo. Eppure il nostro cimitero monumentale racconta molto altro: non solo spazio di sepoltura e raccoglimento, ma anche custode di storie, personaggi, manufatti artistici di straordinario valore. Un vero e proprio Museo a cielo aperto, che merita di essere conosciuto e apprezzato anche nelle sue vesti più inedite.

Con questa consapevolezza prosegue l’impegno di Holding Ferrara nell’opera di valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale della Certosa. Nel 2019 sono stati realizzati tre itinerari tematici di visita, successivamente descritti nel 2020 in video promozionali dal grande impatto emotivo. Ora abbiamo allargato il compasso, trasformando la Certosa in una guida per la città: sono state progettate e prodotte 15 brevi clip per svelare il legame fortissimo esistente tra alcune sepolture e altri luoghi incantati di Ferrara, facendo del cimitero monumentale una vera e propria mappa da sfogliare per guidare sia i ferraresi distratti che i tanti turisti curiosi in emozionanti percorsi fuori dagli schemi.

“Holding Ferrara servizi è un partner importante anche nelle iniziative di promozione e di comunicazione del patrimonio cittadino – interviene sul tema il sindaco Alan Fabbri -. Per questo abbiamo siglato un’apposita convenzione che ha tra i propri obiettivi proprio la valorizzazione della Certosa e lo sviluppo di campagne specifiche. A tal fine abbiamo già programmato alcune uscite redazionali sulla stampa nazionale. Questi video sono un ulteriore elemento di novità, che contribuirà a diffondere scenari e bellezza, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza di questi luoghi unici e di attrarre pubblico. I miei complimenti allo staff della Certosa e ad Andrea Poltronieri, che ha prestato la sua figura e la sua voce per la città”.

“Fin dall’inizio del nostro mandato, insieme alla Holding Ferrara Servizi abbiamo fatto nostra anche la mission della promozione e della valorizzazione della Certosa – dice l’assessore Matteo Fornasini -. Gli investimenti e la forte spinta nella direzione di comunicare il patrimonio, condurre i visitatori in una scoperta consapevole di questi luoghi, delle figure che accoglie, sono la dimostrazione di un impegno produttivo e costante. La Certosa è un gioiello internazionale, fa parte dell’Asce, la rete internazionale dei cimiteri storici europei. Questi video, il cui trailer è stato presentato proprio alla vigilia della Settimana per la scoperta dei cimiteri storici europei, potranno essere uno strumento in più per farne conoscere e apprezzare il valore, il passato e la ricchezza”.

“Sono convinto – spiega Luca Cimarelli, presidente di Holding Ferrara Servizi – che la Certosa possa diventare nel tempo meta fissa dei percorsi turistici e approdo anche per tanti ferraresi desiderosi di immergersi nella storia della città. Non a caso stiamo anche ammodernando la segnaletica turistica e di servizio per facilitare gli spostamenti interni degli utenti. Con questo nuovo progetto speriamo di poter mostrare quanto la Certosa rappresenti un pezzo significativo del nostro patrimonio, da proteggere e raccontare”.

Ad accompagnare lo spettatore in questo viaggio a tappe nelle bellezze più o meno nascoste del nostro centro storico ci sarà un ferrarese con la “F” maiuscola, che la città la conosce, la ama, e della quale è da anni un testimonial. Andrea Poltronieri, musicista e show man, che ci regalerà il suo sguardo leggero ma competente per ammirare Ferrara con altri occhi, sfogliando una pagina alla volta quel libro custodito in Certosa.

Non resta che seguire il nostro “Cicerone” della porta accanto! A partire da oggi, con il trailer di lancio, ogni settimana verrà pubblicata una pillola video sulla pagina facebook di Holding Ferrara Servizi. Faville di poco più di un minuto per raccontare la bellezza di Ferrara e del suo cimitero monumentale.

(Comunicazione a cura della Holding Ferrara Servizi e Comune di Ferrara)

CULTURA – Da venerdì 10 settembre a domenica 3 ottobre 2021 il festival di fotografia in 8 location e 30 attività commerciali

[“Riaperture” tornerà in versione post estiva con 18 mostre e un Circuito off](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d4aOX9Z%265%3dU%26q%3dRJd6V%268%3dV7aR%26O%3dkKCJ_urlt_62_AuVq_K0_urlt_57FQz.4AIq2v5fF6Oq6.2N_urlt_577Iw0ICh_IjwS_SyX5SNd_urlt_57ACdGxLwLA9-wFAHhIt-7rE-Jb-pFBNu6-yIwF-t0i0tHf2C9-g25-7lIvOlK8-Ii7-wC-dCCLh-TS-9v0uC308Hl.9CGo%265%3d6OvMvV.q65d2tC%26Cv%3dRLc0a)

30-06-2021

“Ideale” è il tema della quinta edizione di “Riaperture PhotoFestival Ferrara 2021”, che animerà la città di Ferrara con 18 mostre in otto spazi diversi da venerdì 10 settembre fino a domenica 3 ottobre 2021. La manifestazione è stata presentata oggi (mercoledì 30 giugno 2021) nella sede del palazzo municipale di Ferrara con la proclamazione dei vincitori del Circuito Off, un percorso parallelo alla manifestazione ferrarese che comprende 30 progetti fotografici selezionati tramite open call e che saranno oggetto di altrettante mostre inserite nelle attività commerciali e ricettive di Ferrara.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli e il presidente dell’associazione Riaperture Giacomo Brini, il coordinatore del World Water Day PhotoContest Roberto Isella, la docente Federica Zabarri del liceo Dosso Dossi di Ferrara, Silvia Merli di Cna e Federico Magnani in rappresentanza delle attività ricettive.

“Passiamo da un festival della durata di due fine settimana lunghi – ha detto il presidente dell’associazione Brini – a una durata di quattro weekend, con le mostre che rimarranno aperte dal venerdì alla domenica. Oltre alle mostre della manifestazione ufficiale, dislocate in otto location che riveleremo tra fine agosto e l’inizio di settembre, ci sarà questo Circuito off che darà anche l’opportunità di scoprire posti e spazi di attività cittadine che non si conoscono”.

“Sono molto felice che Riaperture si faccia – ha sottolineato l’ass. Gulinelli – abbiamo bisogno tutti di ripartire e rimettere in pista iniziative culturali come questa, che coinvolge un’associazione e tante persone animate da passione e impegno. C’è tutta una filiera e un indotto che devono essere tutelati e salvaguardati e il nostro impegno è indirizzato ad aiutarvi a superare tutte le difficoltà. Ho molta attesa per la presenza di Franco Fontana, che è uno dei fotografi con i quali siamo cresciuti tutti, e sono al vostro fianco per aiutarvi a realizzare il proposito di farlo venire a Ferrara anche di persona, oltre che con il suo lavoro”.

Per info: sito web [riaperture.com](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dHaJVMZ%26z%3dS%265%3dREbJV%263%3dTKaM%26M3r2o%3dyK8H0_Ieug_To_Jhtd_Tw_Ieug_StJz2479K9Jv.43E_9rgr_I7%26r%3dEBJ05I.EsL%26zJ%3dEUPXN).

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – “Ideale”, questo è il tema della V Edizione di Riaperture Photofestival Ferrara che si pone come un esercizio di fantasia, una proiezione immaginifica in tensione verso l’assoluto senza mai raggiungerlo, ma capace di cambiare i passi in un vero e proprio percorso. Nella sua apparente inconsistenza, ogni ideale è in grado di trasformare tanto la società quanto l’esistenza di ogni singolo individuo; ed è proprio su questo grande trasporto che tanti fotografi di calibro internazionale si sono interrogati e confrontati. Giacomo Brini, Presidente di RIAPERTURE APS, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione, assieme a Marco Gulinelli, Assessore alla Cultura del Comune di Ferrara, Roberto Isella, coordinatore del World Water Day Contest – Lions Club Seregno, Federica Zabarri, docente del Liceo Artistico Dosso Dossi (in rappresentanza del corpo docente delle quattro classi 5° che hanno collaborato con il Festival), Federico Magnani, proprietario del Principessa Pio Agriturismo (in rappresentanza della collaborazione con alcune strutture ricettive della città, sedi del Circuito OFF Ideale 2021) e un membro rappresentante dei CNA Ferrara, annunciando le prime novità della V edizione di Riaperture PhotoFestival 2021.

LE MOSTRE E I LUOGHI DI RIAPERTURE PHOTOFESTIVAL 2021 – Luoghi particolarmente suggestivi e normalmente non accessibili al pubblico si trasformeranno in veri e propri spazi espositivi temporanei a partire dal 10 settembre e fino al 03 ottobre, tutti i venerdì, sabato e domenica. I siti dismessi ospiteranno i progetti ideali firmati dai grandi nomi della fotografia e dai nuovi talenti. Si viaggerà per il travagliato Est Europa, e più precisamente per le Donbass stories, con gli scatti del fotoreporter Giorgio Bianchi, in compagnia dei protagonisti Spartaco e Liza. Si farà anche tappa in Corea con Korean Dream, immortalati dal fotografo documentarista Filippo Venturi. Con Alessandro Cinque, si attraverserà il focoso Cile con Chile Despertò, mentre con il progetto Chas Chas di Luis Cobelo, ci si immergerà in un’atmosfera magica che omaggia Buenos Aires grazie a un particolare quartiere poetico conosciuto come Parque Chas. Ci si salverà rifugiandosi nei chiaroscuri firmati da Francesco Comello de “L’isola della salvezza”, per poi immergersi nel progetto Drowning World project – SUBMERGED PORTRAITS di Gideon Mendel, fino a incontrare tutto il mondo al Jova Beach Party di Francesco Faraci. Si rifletterà sui tanti cambiamenti avuti con l’arrivo del famigerato Covid-19 con When Everything Changed Covid-19: The European Epicenter di Fabio Bucciarelli, e si racconteranno i tanti colori dell’amore con il progetto Rainbow Families firmato da Eleonora Calvelli.

L’amore è un tema che ritorna anche nel film di Serena Vittorini dal titolo “En ce moment”, dove due giovani donne si incontrano e si innamorano durante il ferreo lockdown imposto dal Covid-19. Della stessa autrice sarà presente anche il progetto “Through you”, un lavoro audiovisivo che raccoglie una serie di conversazioni che la Vittorini ha avuto con persone conosciute tramite una comune app di incontri dopo la rottura con la sua compagna. Oltre che sull’uomo è giusto acuire lo sguardo anche sulla natura e alle sue intrinseche potenzialità, e a farlo è Marco Buratti con “Bio Minds”: dalla natura per la natura. Dalla natura si passa ai “Fiori Nudi”, femminili e profondi, di Arianna Genghini per poi perdersi nei marcati contrasti della fotografa Lea Meienberg di “È Così la Vita – An Ode to Standstill” e, successivamente far albergare lo sguardo nelle “Cento case popolari” di Fabio Mantovani.

Ad animare la V edizione – IDEALE di Riaperture PhotoFestival ci sarà anche un progetto firmato da Franco Fontana, come anche quello dell’artista visiva Christy Lee Rogers, “Christy Lee Rogers for Water Day Photo Contes”t, che si compone di due collezioni ben distinte: MUSE e HUMAN. Il progetto si inserisce all’interno del concorso fotografico internazionale, World Water Day Photo Contest, indetto ogni anno dal Lions Club Seregno AID che organizza mostre ed eventi con l’intento di sensibilizzare le coscienze sull’importanza dell’acqua come diritto fondamentale dell’umanità. La mission del concorso è anche quella di raccogliere fondi per favorire i sistemi di potabilizzazione dell’acqua nei paesi dalle risorse limitate, tant’è che risulta in fase di ultimazione il progetto Koom la viim per la realizzazione di un pozzo e di sistemi di irrigazione in Burkina Faso, co-finanziato proprio dal World Water Day Photo Contest. Il tema della quinta edizione del contest, concluso il 22/03/2021 Giornata Mondiale dell’Acqua, e della mostra itinerante è Valuing Water – Il valore dell’acqua.

L’INEDITO CIRCUITO OFF DI RIAPERTURE PHOTOFESTIVAL FERRARA 2021 – Per la prima volta, all’interno di Riaperture PhotoFestival Ferrara, arriva il CIRCUITO OFF, ovvero un percorso parallelo alla manifestazione ferrarese che comprende 30 progetti fotografici selezionati tramite open call. I lavori dei vincitori verranno ospitati all’interno di attività ricettive e commerciali del centro storico di Ferrara, consolidando ancor di più il legame con la città e i suoi attori principali. Chi sono i vincitori di questa prima edizione collaterale targata Riaperture PhotoFestival? Paolo Tamburini, Elena Marzocchi, Giuseppe Laera, Elisabetta Pajola, Vittorino Zambello, Rocio Manuela Cuadra Rubio, Anna Rosati, Bianca Arnold, Chiara Arturo, Collettivo Losurmat, Elide Cataldo, Fiorella Iacono, Fotoclub Vigarano, Luca Cristofori, Noemi Pittalà, Piera Bianco, Roberto Del Bianco, Silvia Tampucci, Anuar Arebi, Serafina Figliuzzi, Margherita Caprilli, Luca Monelli, Lorenzo Vargiu, Emma Graziani, Ale Pollina, Claudia Bigongiari, Valentina Mura, Francesca Scarfiello, Lorenzo Vitali, Martina Landroni.

I VINCITORI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO DI RIAPERTURE 2021, V EDIZIONE, TEMA IDEALE – A prescindere dalle innumerevoli novità di questa V Edizione, Riaperture PhotoFestival Ferrara non può prescindere dal suo consueto concorso fotografico cui è stato possibile partecipare inviando sia un solo scatto, che un intero progetto. A salire sul podio, quest’anno, sono: Francesco Andreoli, Gianmarco Caroti, Karina Castro, Francesca De Chirico, Camilla Milani, Barbara Pau.

I vincitori non solo saranno presenti con i propri lavori nel percorso ufficiale del Festival, ma

saranno ospiti del Programma Off 2021 della Biennale della Fotografia Femminile a Mantova.

Riaperture PhotoFestival Ferrara 2021, Festival internazionale di Fotografia V Edizione, è una manifestazione organizzata da Riaperture APS sotto la Direzione Artistica di Giacomo Brini con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Ministero della Cultura e del Comune di Ferrara, in collaborazione con BFF di Mantova, Italy Photo Award e con Photo Contest World Water Day.

Nelle foto – scaricabili in fondo alla pagina – la presentazione dell’edizione 2021 di riaperture con l’assessore comunale alla Cultura Marco Gulinelli e il presidente dell’associazione Riaperture Giacomo Brini, il coordinatore del World Water Day PhotoContest Roberto Isella, la docente Federica Zabarri del liceo Dosso Dossi di Ferrara, Silvia Merli di Cna e Federico Magnani in rappresentanza delle attività ricettive.

Sulla locandina un’immagine di Gideon Mendel tratta dal progetto “Submerged Portraits” e la foto di “Praga, 1967” di Franco Fontana

CONFERENZA STAMPA – Venerdì 2 luglio 2021 alle 10.30, nella sede del Campo Sportivo del Grattacielo

[L’avvio delle attività sportive nel nuovo campo polivalente e nelle strutture del Parco del Grattacielo](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d2eLZ7d%262%3dW%26o%3dVGf4Z%265%3dX5eO%26Q%3diO0L_sviv_46_8wTu_HB_sviv_3ACSx.88Ko6s7dJ3Qo0.yP_sviv_3A4KuDFEf_MgyQ_WvZ3WJe_sviv_3A27wQyK-e02Hf-60PjQyPb-N6KsOyRf-IuH-oP5Rp-8qIqJ-6KmDB7m04Pf-0-4AmGu-OuMAPuP8A-e02-LbMsK-e02-Cs60Pb8yAmJ.xP7b6qnG%26t%3dIvNB93.IuP%26jN%3dGY0bP)

30-06-2021

Venerdì 2 luglio 2021 alle 10.30, nella sede del Campo Sportivo del Grattacielo (area verde viale Cavour – viale Costituzione) avrà luogo la conferenza stampa di presentazione dell’avvio delle attività sportive nel nuovo campo polivalente e nelle strutture del Parco del Grattacielo.

All’incontro con i giornalisti interverranno:

il vicesindaco del Comune di Ferrara Nicola Lodi,

l’assessore comunale allo Sport Andrea Maggi,

il referente del Centro di Mediazione del Comune Nicola Bogo,

i rappresentanti delle società sportive che hanno partecipato al percorso di progettazione “Il parco più bello di Ferrara – Area Sport”

Format Ferrara

Pattinaggio Il Quadrifoglio

UISP Ferrara

AICS Ferrara

Comitato Paralimpico

Handball Estense

Pattinatori Estensi

Costantino Boxe

Opes Ferrara

Pallacanestro 4 Torri

Federazione Italiana Pallacanestro Ferrara

CONFERENZA STAMPA – Venerdì 2 luglio 2021 alle 11 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione dell’evento: “Arrivo in ritardo per le prove Ciao Ciao Ieie e Noemi”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dHhNYMg%264%3dV%265%3dYIeJc%267%3dWKhQ%26P%3dyRBK_9yku_J9_0vjx_JA_9yku_IDERD.A0J59u6tM5P5C.1O_9yku_ID6JAGHDv_Pixg_ZxYIZMY_9yku_ID8Mv6r9sQwIA9HD6Lw-9vJ40CC6O6-90MzT7-D5-P1OrPvJ-7C0-Gv-N0JCC-uDrM-uDrM-10zC-w-I6C5D.yR5G%26u%3dKCNCAJ.IvR%261N%3dHaQbQ)

30-06-2021

Venerdì 2 luglio 2021 alle 11, nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, sarà presentato alla stampa l’evento: “Arrivo in ritardo per le prove Ciao Ciao Ieie e Noemi” in programma domenica 4 luglio, in piazza Trento Trieste a Ferrara, nell’ambito del “Ferrara Summer Festival 2021”.

All’incontro con la stampa interverranno:

-Matteo Fornasini, Assessore al Turismo Comune di Ferrara;

-Gian Luca Roma, Presidente Associazione Arrivo in ritardo per le prove Ciao Ciao Ieie;

-Giulia Sangiorgi, Segretaria Associazione Arrivo in ritardo per le prove Ciao Ciao Ieie;

-Fabrizio Arrigoni, Comitato AIRC Emilia Romagna;

-Marcella Zappaterra, Consigliera regionale Emilia-Romagna;

-Alessandro Vacchi, Vicesindaco del Comune di Portomaggiore;

-Giuseppe Alesci, Assessore all’Istruzione del Comune di Portomaggiore;

-Enrico Menegatti, Responsabile Comunicazione Spal Ferrara.

(Conferenza stampa a cura dell’ Associazione Arrivo in ritardo per le prove Ciao Ciao Ieie)

CULTURA – Prorogato fino al 26 settembre 2021 l’allestimento espositivo dello storico edificio

[Nuove fotografie di Claudio Koporossy a Palazzina Marfisa d’Este](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dKbHXPa%26x%3dU%268%3dSCdMW%261%3dVNbK%26O%3d2L6J_Bset_M3_4umr_D0_Bset_L89QG.54I83o5wGyO87.uN_Bset_L8zIDABCy_Jcwj_TrXLTGY_Bset_L8zO95u3mNq-09L1AB3rCy-6u-763783G-wI0G4ICKA-JuDmTJAz5-73403Km-8yK69.2LyF%26x%3dE7MF5D.HyL%26uM%3dKUKaT)

30-06-2021

Palazzina Marfisa d’Este di Ferrara, edificata a partire dal 1559 per volere di Francesco, figlio di Alfonso I e di Lucrezia Borgia, dall’1 maggio scorso, nelle sue stanze affrescate, tra gli arredi di gusto rinascimentale voluti da Nino Barbantini, ospita le fotografie di Claudio Koporossy, “fotografo dell’acqua”, raccolte nella mostra dal suggestivo ed evocativo titolo Invisibilia. L’acqua è per Koporossy una “magnifica ossessione”, indagata con attenzione, da vicino, osservata in contesti differenti. La visione dell’acqua entra nei suoi occhi, attraversa la sua mente, e fornisce l’impulso al suo dito, che aziona il pulsante della macchina fotografica. In questo scatto l’artista fissa ciò che è mobile, concretizza nelle sue opere una realtà nuova. Le acque limpide che immortala si rinnovano grazie ai colori sgargianti dei fiori, dei frutti e degli ortaggi che divengono forme irripetibili e sorprendenti trasfigurazioni cromatiche.

Durante il suo soggiorno in città per l’allestimento della mostra, a fine aprile scorso, Koporossy ha realizzato alcuni nuovi scatti all’acqua delle fontane e dell’Acquedotto monumentale di Ferrara, città che a questo elemento è legata in maniera indissolubile fin dalle sue origini. Le nuove foto saranno allestite nell’ultima sala della mostra e andranno a sostituire quelle che erano dedicate ad altri luoghi visitati dal fotografo (Parigi, San Pietroburgo, Abu Dhabi). Il 30 giugno alle 12 è l’occasione per presentare, alla presenza dell’artista, del curatore della mostra, Pietro di Natale, dell’assessore alla cultura del Comune di Ferrara, Marco Gulinelli, questi nuovi scatti ‘ferraresi’ e rinnovare a tutti l’invito a godere delle emozioni che il viaggio nel mondo della fotografia, ma ancor più nel mondo meraviglioso dell’ “oro blu”- così come viene sempre più spesso definita l’acqua – regala a tutti coloro i quali ne vorranno approfittare visitando la rassegna, che, per volontà dell’Amministrazione Comunale di Ferrara e della Fondazione Ferrara Arte, grazie alla collaborazione di Claudio Koporossy e del Centro Studi dell’Opera di Umberto Mastroianni e de Il Cigno GG Edizioni, potrà rimanere aperta sino al 26 settembre 2021.

Claudio Koporossy. Invisibilia – Ferrara, Palazzina Marfisa d’Este

1° maggio – prorogata al 26 settembre 2021

Organizzatori Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara e Fondazione Ferrara Arte,

in collaborazione con Il Cigno GG Edizioni, Roma

Da un’idea di Vittorio Sgarbi e Lorenzo Zichichi

A cura di Pietro Di Natale

Giorni e orari di apertura

9.30 – 13.00 / 15.00 – 18.00 | Chiuso il lunedì

Sabato e domenica prenotazione obbligatoria

Ingresso intero € 4,00 | ridotto € 2,00

Prenotazioni https://prenotazionemusei.comune.fe.it/

[LEGGE ANTI-SUICIDI. COMUNE FERRARA SIGLA INTESA CON ORDINE COMMERCIALISTI: “INSIEME PER SOSTEGNO A PICCOLI IMPRENDITORI TRAVOLTI DALLA CRISI”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dMc7TRb%26m%3dQ%260%3dT2ZOX%26p%3dRPc0%26K%3d4MuF_DtTp_O4_sqos_36_DtTp_N9xMI.6sE04d1yHnK08.jJ_DtTp_N9oEFB191_KRsl_UgTNU6V_DtTp_N9m530f-10Mj-IGBd9zB-dE9No5-28sHwKb-I50m1-5Gu5E4-dE0-Hs45Gf-3AFn5D6j18BtJ5-BoI58n5-EHtJ10oE-BBd3AEj-99Is5071w4bjJAKj-JD4wE8Mj-4wEm1-yKjI5.AuC8%267%3dnKEOdR.08u%269E%3dT4YSc)

30-06-2021

Ferrara, 30 giu – È conosciuta come legge anti-suicidi e dà la possibilità a piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori, privati cittadini travolti dalla crisi di potersi liberare dai debiti, evitando così il rischio di finire nelle mani degli usurai. Da oggi il Comune di Ferrara, con l’ordine dei commercialisti, stringono una formale alleanza per il sostegno alle categorie cosiddette ‘non fallibili’, ossia coloro che escono dalle categorie comprese nell’ordinamento fallimentare.

La legge di riferimento su cui si basa l’intesa sottoscritta oggi è dell’ottobre del 2012 e prevede che il piccolo imprenditore possa essere affiancato da professionisti in una procedura guidata che consente, ad esempio, il contatto con i creditori, la proposta di un piano di rientro graduale e percentuale. Da una recente modifica legislativa, inoltre, i sovraindebitati ma incapienti, per una volta nella vita, potranno essere liberati da tutto il debito, chiaramente in caso di sussistenza di particolari condizioni.

Il protocollo d’intesa è stato firmato questa mattina, alla presenza dell’assessore Matteo Fornasini e del presidente dell’ordine dei commercialisti di Ferrara Gianfranco Gadda.

Alla firma erano presenti anche il vicepresidente dell’ordine Riccardo Carrà e il direttore generale del Comune Sandro Mazzatorta.

L’organismo di professionisti che danno sostegno ai cittadini travolti dalla crisi si chiama Occ (Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento) e Ferrara vi partecipa insieme ai colleghi delle province romagnole. Con l’intesa siglata oggi a palazzo Municipale l’Amministrazione si impegna a supportare questa attività, sia con la comunicazione ai cittadini, sia con il proprio supporto logistico. Mazzatorta ha inoltre chiesto all’ordine la possibilità di poter coinvolgere alcuni professionisti iscritti per la formazione – attiva su piattaforma online – ai dipendenti del Comune.

Gadda ha spiegato che “in questi anni, nelle diverse province che aderiscono all’Occ, i colleghi si sono occupati di centinaia di casi, prevenendo situazioni fortemente critiche e di forte rischio per chi ne rimane coinvolto. Per questo è importante che si sappia che, anche nei momenti più difficili, si può accedere a questa possibilità: basta chiamare l’ordine, che attiverà subito un proprio iscritto per un colloquio preliminare. La possibilità di ottenere supporto istituzionale è quindi fondamentale e garantisce maggior diffusione della conoscenza di questo strumento anti-crisi e, non di rado, salva-vita”. Gadda ha spiegato che il pool di commercialisti che a Ferrara è attivo nell’Organismo di composizione della crisi è composto da circa 40 professionisti. Carrà è uno di questi: “Il vantaggio di questa legge – dice – è liberare le persone dai debiti, per quel che riguarda la parte non pagata. Questa opportunità va conosciuta. La comunicazione è fondamentale perché se una grande azienda può presentare i libri in tribunale e affidarsi a un curatore, purtroppo i piccoli imprenditori, professionisti e famiglie rischiano di essere lasciati a sé, senza adeguate tutele. Noi siamo a disposizione per garantire loro adeguato supporto”. “In un tessuto economico composto da piccole e medie imprese e di fronte alla crisi economica prodotta dalla pandemia, vogliamo offrire tutte le tutele e gli strumenti di supporto per affrontare un momento economico difficile e costruire un percorso di ripresa. Nessuno deve essere solo”, ha detto Fornasini ringraziando i commercialisti per “aver messo la loro professionalità a servizio di una causa fondamentale”.

POLITICHE SOCIALI – Ass. Coletti: “già individuate diverse progettualità sulle quali lavorare insieme”

[L’Amministrazione comunale conferma il proprio supporto al Comitato ferrarese Area disabili e al neo presidente Francesco Gattus](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d7aGWBZ%26w%3dT%26t%3dRBc9V%26z%3dU0aJ%26N%3dnK5I_xrds_92_3tYq_C9_xrds_878P3.43Ht2n4iFxNt6.tM_xrds_87yHz0ABk_IbvV_SqW8SFa_xrds_87w4sDtGoJ5KgQtHt6-nHsLy4r6-nHt7pKs2-tE-vIzIx0z-L1G1HxKz-4r-4zFoKlMu-7pKx238y6-lKk2-oBy2mBr0-p-4r-EpH-vIpLo4g2l5pGz6-qKgEn8y4z-0gK5Ny.95Fr%265%3dxNyMnU.t65%26By%3dRDbCa)

30-06-2021

Consolidare il rapporto di reciproca collaborazione su tutte le tematiche legate al mondo della disabilità. Questa la volontà emersa dal primo incontro, oggi, 30 giugno 2021, nella residenza municipale di Ferrara, tra l’assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti e il neo presidente del Comitato ferrarese Area disabili Francesco Gattus, accompagnato dalla vice presidente Paola Perini. Nel rivolgere agli ospiti le congratulazioni dell’Amministrazione comunale per i nuovi incarichi assunti, l’assessore Coletti ha sottolineato l’importanza del ruolo del Comitato sul territorio ferrarese, ringraziando inoltre il presidente uscente Carlos Dana per l’attività svolta con dedizione negli ultimi anni.

“Subito dopo la loro recente nomina – ha precisato l’assessore – ci siamo accordati con Francesco Gattus e Paola Perini per incontrarci e per valutare come rafforzare il rapporto che il Comitato ha con l’Assessorato che rappresento e in generale con l’Amministrazione comunale. Abbiamo già individuato una serie di progettualità future sulle quali intendiamo lavorare insieme, a conferma della volontà dell’Amministrazione di garantire il proprio supporto per la soluzione delle problematiche sulle quali di volta in volta il Comitato richiamerà la nostra attenzione”.

“Il Comitato – ha ricordato Gattus – riunisce trenta associazioni del territorio attive nei diversi ambiti della disabilità. Per loro opera con voce corale, con lo scopo di promuovere la cultura, il rispetto e la piena applicazione del diritto di partecipazione sociale e civile per le persone con disabilità. Le attività del Comitato riguardano gli ambiti dell’inclusione scolastica, della formazione professionale e dell’inserimento lavorativo e sociale, oltre che dell’assistenza e della cura della persona e delle famiglie. La nomina alla presidenza del Comitato – ha proseguito Gattus – è per me un onore. Ferrara e i ferraresi mi hanno dato tanto e ora altrettanto io voglio restituire loro, dando voce a tutte le associazioni che operano a sostegno delle persone con disabilità”.

Quello con l’assessore Coletti è il primo di una serie di incontri che il presidente e la vice presidente del Comitato hanno in programma di organizzare con altri esponenti dell’Amministrazione comunale, per approfondire aspetti relativi ai diversi ambiti di attività del Comitato stesso.

[Prorogata la mostra alla Marfisa del fotografo Koporossy, sala con nuove immagini. Gulinelli: “Nove esposizioni aperte in città”. Di Natale: “Lavoriamo a mostra su Minerbi”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dAZBZFY%26r%3dW%26x%3dQ7fCU%26u%3dXDZE%26Q%3drJzL_2qYv_C1_xwcp_8B_2qYv_B63S7.3xKx1i7mEsQx5.oP_2qYv_B6tK496Eo_HWyZ_RlZBRAe_2qYv_B6vNyHuCkJg-Hk-CuO4Hg-7vBg-IkHlE31-jAv-6uPy7x7pE-qKzExK3I5-OkBg-9yD-tQyLk-EwCgCsDo-C5BoJoBrE-xE2A-oIvK396Ey7k1gDo-7z5xPo-9t-9sJz7-n9-t741rA-v12K29gIy-1-sK3Jx7-3K-sEx5x8s.8zIv%264%3dsQ3LiX.x5z%26E3%3dQ9eGZ)

30-06-2021

PROROGATA LA MOSTRA DEL FOTOGRAFO DELL’ACQUA KOPOROSSY, NUOVA SALA CON IMMAGINI DELLE FONTANE DI FERRARA. ASSESSORE GULINELLI: “NOVE ESPOSIZIONI APERTE IN CITTÀ”. IL DIRETTORE DI FERRARA ARTE DI NATALE: “LAVORIAMO A MOSTRA SU MINERBI”

Ferrara, 30 giu – È prorogata fino al 26 settembre (il termine inizialmente previsto era il 4 agosto) la mostra del fotografo dell’acqua Claudio Koporossy che da oggi accoglie, negli spazi di palazzina Marfisa d’Este, una sala con nuove foto scattate in alcuni scenari d’acqua ferraresi. Le novità sono state presentate oggi dallo stesso Koporossy, che ha ritratto la fontana di Arrigo Minerbi all’acquedotto monumentale, quelle di Parco Massari e piazza Repubblica, i getti interni al fossato del Castello. Al nuovo, simbolico, taglio del nastro di un momento che segna il rilancio dell’esposizione, era presente anche l’assessore Marco Gulinelli, che ha ringraziato e si è complimentato col fotografo-artista, sottolineando in particolare “l’attenzione per la qualità fotografica e delle stampe”. Attenzione – ha poi aggiunto il direttore di Ferrara Arte Pietro di Natale – che traspare dagli scatti, che coinvolge chi guarda e che si rivolge al patrimonio di Ferrara, che è patrimonio di un Paese che è museo diffuso e continuo. Di Natale ha inoltre anticipato: “La foto dell’acqua che scorre sugli affluenti immaginati da Arrigo Minerbi come piccoli bambini, anticipa il nostro programma di celebrare questo grande scultore, in coerenza con il nostro impegno: valorizzare i grandi maestri del territorio”.

Le immagini che saranno esposte fino al 26 settembre a palazzina Marfisa d’Este – ha spiegato Koporossy – sono frutto di un lavoro iniziato ancora prima dell’inaugurazione della mostra (il 30 aprile). “Sono stati giorni bellissimi, a Ferrara si sta particolarmente bene – ha rivelato -. Ho trovato particolarmente interessante la nuova fontana di piazza della Repubblica, con i suoi getti a cupola e le sue scenografiche illuminazioni che consentono di fare belle foto notturne”.

Koporossy ha condiviso inoltre una riflessione: “Più procedo in questo viaggio più sono affascinato dall’acqua, che ci ha fatto nascere, vivere e che continua a starci vicino. Noi andiamo e veniamo. E l’acqua è sempre quella. Potrebbe essere, in uno sforzo di immaginazione, quella bevuta da Napoleone o quella in cui ha fatto il bagno Cleopatra o Marilyn Monroe. È un elemento non tracciabile ma è, nello stesso tempo, quello più internazionale che esista al mondo”.

L’assessore Gulinelli ha poi evidenziato che “sono nove, ad oggi, le mostre e i musei aperti in città. Oltre a Koporossy, Antonio Ligabue a palazzo dei Diamanti, Giovanni Battista Crema e Giovanni Boldini al Castello (che nel cortile interno ospita anche le opere di Sara Bolzani e Nicola Zamboni), il Nuovo Museo Schifanoia, con l’inedita ala Quattrocentesca, il nuovo allestimento per la Madonna della Melagrana al museo della Cattedrale. Ancora: il parco delle sculture con la nuova opera di Mario Pavesi (‘Possanza’) davanti alla fiera e, al Pac, l’allestimento dello storico e fotografo Italo Zannier.

(Ferrara Rinasce)

[SCONTI BOLLETTE POST COVID ESTESI ANCHE A CIRCOLI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE. FORNASINI E BALBONI: “CONTINUA ATTENZIONE A CATEGORIE COLPITE DALLA CRISI DOPO PRIMA TRANCHE DI 600MILA EURO DI RISORSE COMUNALI”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dCZDYHY%26t%3dV%26z%3dQ9eEU%26w%3dWFZG%26P%3dtJ2K_4qau_E1_zvep_0A_4qau_D65R9.3zJz1k6oEuPz5.qO_4qau_D6vJ698Dq_HYxb_RnYDRDe_4qau_D6181D2D-nEtGqJ20-2E1O-oE4Dp-51OqIq-6z3p0-m-3qMoEtD-q-11N13q6B9wIu-IxJ4JqQq-6wMz11Dz9-m-7mBjJz9-kJzJqI71-iO65vUuEv0-m-3iOq7wMu5-kJxFqOq-4iGx1-kMuIq-91Fw-K49u6-6HiIo8m-9u-VHey9t6-qKzJ-p9-zD5EzNq-3wH7D6m1iiGu.82Hx%264%3duP5LkW.z52%26D5%3dQAdIZ)

30-06-2021

SCONTI BOLLETTE POST COVID ESTESI ANCHE A CIRCOLI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE. STANZIAMENTO DI 1,6 MILIONI DI EURO. ASSESSORI FORNASINI E BALBONI: “CONTINUA ATTENZIONE A CATEGORIE COLPITE DALLA CRISI DOPO PRIMA TRANCHE DI 600MILA EURO DI RISORSE COMUNALI. POTENZIATE LE RISPOSTE. MASSIMO COINVOLGIMENTO ASSOCIAZIONI”

Ferrara, 30 giu – Saranno estesi anche a circoli ricreativi e associazioni sportive dilettantistiche i nuovi sconti ‘post Covid’ sulle bollette Tari che l’Amministrazione ha previsto in vista della prossima scadenza (prorogata a seguito delle richieste di Amministrazione e associazioni di categoria) di settembre 2021.

La misura ha ricevuto il via libera della giunta, su proposta degli assessori Matteo Fornasini e Alessandro Balboni. L’estensione delle categorie beneficiarie era stata caldeggiata anche dall’assessore Andrea Maggi, delegato allo sport.

Le nuove scontistiche previste – di cui si potranno avvalere anche cinema, teatri, negozi di vicinato, hotel, alberghi e altre attività ricettive, ristoranti, pizzerie, bar, saloni di bellezza e locali da ballo – riguarderanno la quota fissa della tariffa rifiuti e saranno applicate in percentuali variabili dal 25% al 90% a seconda della categoria economica. A tal fine l’Amministrazione ha dato oggi il via libera all’acquisizione di 1,589 milioni di euro (fondi governativi), che “saranno – hanno spiegato Fornasini e Balboni – ‘girati’ a Hera affinché possa disporre le riduzioni tariffarie. Grazie a questa operazione, nella prossima bolletta saranno già applicate le scontistiche”. “Queste somme – hanno sottolineato gli assessori – si aggiungono ai quasi 600mila euro di risorse comunali che abbiamo già stanziato – con una variazione di bilancio, ad aprile – per sgravare la tariffa rifiuti a oltre 2.060 imprese ed attività economiche penalizzate dalle restrizioni anti-Covid” (qui tutti i dettagli: https://www.cronacacomune.ithttp://www.cronacacomune.it/notizie/41573/le-attivita-economiche-ferraresi-penalizzate-dalla-restrizioni-covid-prevista-una-riduzione-della-tassa-sui-rifiuti.html).

L’operazione – hanno proseguito – è effettuata con il “‘pieno coinvolgimento delle associazioni, che ringraziamo per la loro collaborazione e per il contributo costruttivo che stanno dando”. Proprio le associazioni “hanno già ricevuto la nostra proposta di riduzione tariffaria, settore per settore. Una proposta che rispecchia quella già adottata ad aprile e che è stata ulteriormente ampliata proprio a circoli ricreativi e associazioni sportive dilettantistiche. Una volta effettuata la condivisione con le categorie comunicheremo a Hera le scontistiche da applicare alle varie utenze”. “In attesa del decreto di riparto che assegnerà i 600milioni di euro complessivi che il governo ha previsto per i Comuni, stiamo effettuando per tempo tutti i passaggi tecnici per consentire alle imprese di accedere alle scontistiche in tempi utili, in vista dell’emissione della prima bolletta 2021 a settembre di quest’anno”.

Le misure di sostegno di cui si è parlato oggi – hanno spiegato inoltre gli assessori – si sommano ad altri interventi, già adottati, per mitigare le difficoltà economiche conseguenti ai provvedimenti di chiusura dei mesi scorsi. Tra queste: una riduzione della tariffa con sconti applicati sulle bollette di novembre 2020 per tutte le utenze non domestiche che sono rimaste forzatamente chiuse nei mesi precedenti; il rinvio della scadenza della seconda bolletta del 2020 da fine novembre 2020 ad aprile 2021, oltre alla possibilità di rendere rateizzabile il pagamento senza l’applicazione degli interessi.

(Ferrara Rinasce)

