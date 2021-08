(AGENPARL) – lun 30 agosto 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=K8%3dA1K9L_yrls_02_AtZq_K9_yrls_97tcmUyb.lDtBsJ9.6vD_AtZq_K9m_IjvW_SyKuC.tLwO_AtZq_K9_yrls_07yFo_IjvW_TwK3TEXi_IjvW_TtBt_IjvW_TwGB4z_KXti_Vh_IjvW_TwOuOIK8–a_AtZq_KY5_IjvW_TwI3_IjvW_SO._KXti_Vk9-Mcw_IjvW_Tt8nV_AtZq_KY5_IjvW_TwIw_IjvW_SOS_yrls_97M_KXti_Vh-_IjvW_SOQ_yrls_059O_yrls_9W3Ym3QXvR_AtZq_L4FC_AtZq_L7uQCQz2t4hoVoT%264%3dJcCUOb%26k%3dDDL34K.GlK%262L%3d8UKa8%26C%3dJ%26G%3d8RKa9%26F%3dKWGZ%26C%3dTAWKaFZKVB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE La newsletter del 30 agosto 2021

CON LE FRAZIONI – Mercoledì 1 settembre alle 9.30 l’arrivo dell’ufficio mobile per l’incontro coi cittadini

[A Viconovo c’è l’apecar del Comune. Vicesindaco Lodi: portate qui le vostre richieste](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dEgPVJf%266%3dS%262%3dXKTLY%269%3dTHgS%26M%3dvQDH_6xmr_G8_Bsgw_L8_6xmr_FCGOA.0BG28w3qL7M2B.3L_6xmr_FC8G8FJAs_Okud_YzVFcNS_6xmr_FCFAq3o8uL8G0L-w7-z807q8B-6sI-wG1R87.vQ7D%26r%3dJEK00L.FsQ%263K%3dEaLZE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

30-08-2021

L’Apecar del progetto “Con le frazioni” è a Viconovo. Da questa mattina (lunedì 30 agosto 2021) il mezzo allestito per il tour “Con le frazioni” organizzato dall’amministrazione comunale è posizionato infatti in via Bertolda, nel piazzale davanti alla chiesa della frazione dell’area est del territorio comunale di Ferrara.

L’Apecar è a disposizione degli abitanti di Viconovo con a bordo il contenitore per le segnalazioni. Tutti i cittadini che abitano qui o nelle zone circostanti sono invitati a inserire il questionario compilato, indicando gli ambiti tematici di maggiore interesse per questa parte di territorio e dando indicazioni su singole necessità, urgenze e desideri di attività o servizi che maggiormente possono essere utili e attesi.

“Portate qui le vostre idee – si raccomanda il vicesindaco e assessore alle Frazioni Nicola Lodi – per noi ogni richiesta è importante e pareri e indicazioni ci serviranno per pianificare iniziative e interventi specifici utili a dare risposta a chi vive in questa frazione”. L’Apecar rimarrà posteggiato a Viconovo fino a giovedì 2 settembre 2021 alle 12.

L’ufficio mobile del Comune farà tappa mercoledì 1 settembre 2021 alle 9.30 nel piazzale davanti alla chiesa di Viconovo con il vicesindaco Nicola Lodi, rappresentanti dell’Urp-Ufficio relazioni con il pubblico e Progetto Frazioni e con gli operatori del Centro di Mediazione del Comune, che si occupano di promuovere la partecipazione alla vita della comunità locale. Sarà questa l’occasione per raccogliere i questionari che nel frattempo verranno raccolti e incontrare personalmente i cittadini, ascoltando direttamente indicazioni e pareri e dando eventuale supporto a compilare i moduli e a rispondere a richieste specifiche anche di servizi di cui è possibile usufruire già.

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 1 settembre 2021 alle 12 nella sede di Cna Ferrara, in via Caldirolo 84

[Presentazione dell’edizione 2021 de ‘La moda in Castello’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d9aNbDZ%264%3dY%26v%3dRIZFS%267%3dZBaQ%26S%3dpKBN_zrkx_A2_0yaq_JD_zrkx_07EU5.40Mv2u9kF5Sv6.1R_zrkx_076M20HGm_Ii1X_Sxb0WMa_zrkx_078Pm9i2sJwL22HGwEw-BmC4Cl0HGwEw-ZHSI-Bm-Cs-Kw5s-Gv-4sQ264Jw.9BKt%265%3d5S1MuZ.v6B%26G1%3dRLZFR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

30-08-2021

Mercoledì 1 settembre 2021 alle 12, nella sede di Cna Ferrara in via Caldirolo 84, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2021 de “La Moda in Castello”, in programma per la serata di mercoledì 8 settembre in piazza Castello. La serata è promossa da Cna Ferrara con il patrocinio del Comune di Ferrara e la direzione artistica di Made Eventi.

Alla conferenza stampa parteciperanno: il presidente di Cna Ferrara Davide Bellotti; la presidente di Cna Federmoda Ferrara Laura Vallieri; il direttore di Cna Ferrara Diego Benatti; la responsabile di Cna Federmoda Ferrara Linda Veronese; il direttore artistico di Made Eventi Alessandro Pasetti; l’assessore al Turismo Matteo Fornasini; l’assessore alle Attività produttive Angela Travagli. Parteciperanno le imprenditrici e gli imprenditori dei settori benessere, comunicazione, cultura, che hanno contribuito alla organizzazione dell’evento. Saranno inoltre invitate alla conferenza stampa le aziende partecipanti alla serata.

(a cura di CNA Ferrara)

BIBLIOTECA BASSANI – Fino a giovedì 30 settembre 2021 ell’area espositiva della biblioteca (via G. Grosoli 42, a Barco)

[“Emozioni in natura”: mostra di fotografie di Erika Poltronieri](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dNcRVSb%268%3dS%26A%3dTMTUU%26A%3dTQcU%26M%3d5MFH_Etor_P4_Dsps_N8_Etor_O9IOJ.6DGA4y3zH9MA8.5L_Etor_O90GGBLA2_Kmum_U2VOYPY_Etor_O99GF3x4wMD3-1B-2GGH3Jx957-1B-1J6Dw-HBEFJBG57EB.4L0E%26z%3dEHLH5O.G1L%266L%3dMVOaM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

30-08-2021

“Emozioni in natura: madre generosa e spietata matrigna” è il titolo della mostra fotografica di Erika Poltronieri in esposizione fino a giovedì 30 settembre 2021 alla Biblioteca Giorgio Bassani, via Grosoli 42, nel quartiere Barco di Ferrara. Nell’area espositiva della biblioteca, è possibile visitare l’allestimento con le immagini realizzate dalla fotografa ferrarese e che riprendono boschi, praterie, montagne e ambienti naturali spettacolari .

La Biblioteca Bassani è aperta dal martedì al sabato ore 9-13 e martedì e giovedì anche 15-18.30.

LA SCHEDA dal sito web www.erikapoltronieri.com – Erika Poltronieri nasce a Ferrara, ove attualmente vive e lavora. La curiosità per la fotografia si affaccia in giovane età, allorché riceve in regalo la sua prima macchina analogica, una Yashica Fx- 3 Super 2000, che la accompagnerà per anni in vacanza e alle feste con gli amici.

L’approccio, tuttavia, si fa via via più serio con l’iscrizione al locale FotoClub e con uno studio assiduo delle tecniche fotografiche che la porterà nel 2011 ad acquistare la sua prima reflex Canon digitale.

Ha ricevuto certificazioni Adobe per Corsi sull’uso del Flash, in postproduzione sull’utilizzo di Camera Raw e di Photoshop, in particolare sulle tecniche avanzate di bianco e nero e su curve, maschere e livelli di regolazione.

Numerose le premiazioni in competizioni fotografiche nazionali ed internazionali, ha partecipato ad alcune collettive ed è stata ospite per serate di audiovisivi fotografici in numerosi FotoClub dell’Emilia Romagna e della Toscana.

Oggi si occupa prevalentemente di fotografia paesaggistica, ma anche di reportage di viaggio, di naturalistica e di wedding photography.

Quando fotografa? soprattutto all’alba, al tramonto, di notte e con particolare intensità in autunno e in primavera!

Opera non solo come fotografa ma altresì come docente in Workshop di foto-viaggi e in lezioni di fotografia e di post produzione dal basico all’avanzato.

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 1 settembre 2021 alle 12 al Parco Giorgio Bassani (ritrovo all’ingresso pedonale di via Bacchelli-via Azzo Novello)

[Presentazione della prima edizione del “Comfort Festival – Bellezza, Musica e Cibo”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dOe0TTd%26p%3dQ%26B%3dV5RVW%26s%3dRReC%26K%3d6OxF_FvWp_Q6_vqqu_66_FvWp_PA1MK.8vEB6g11JqKB0.mJ_FvWp_PArEHD493_MUsn_WjTPa8X_FvWp_PAtH31y6eNiDH649CIi.8HHp%264%3dAPwL1W.r5H%26Dw%3dQRWBQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

30-08-2021

Mercoledì 1 settembre 2021 alle 12 al parco Giorgio Bassani di Ferrara (ritrovo all’ingresso pedonale di via Bacchelli, di fronte a via Azzo Novello), si terrà una conferenza stampa per presentare la prima edizione del “Comfort Festival – Bellezza, Musica e Cibo”.

All’incontro con i giornalisti interverranno il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli, il direttore del Teatro comunale di Ferrara Moni Ovadia e il fondatore di Barley Arts e presidente di Slow Music Claudio Trotta.

(Comunicazione a cura della Fondazione Teatro comunale di Ferrara)

ASSESSORATO ALLO SPORT – Sabato 4 e domenica 5 settembre al Campo scuola “G. Lenzi” di Ferrara (via Porta Catena 81)

[Al via il 66° “Campionato Nazionale UISP di Atletica Leggera su pista Individuali e di Società – 10° Trofeo Paolo Campailla”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d7cRZBb%268%3dW%26t%3dTMXDU%26A%3dX0cU%26Q%3dnMFL_xtov_94_DwYs_NB_xtov_89IS3.6DKt4y7iH9Qt8.5P_xtov_890KzBLEk_KmyV_U2Z8YPe_xtov_89wH-oE-Rb-i49LoH07zH-076BAJgE1-QoLB-0o-4FHkM59g-E1Cm8D7-oGzE2BzQgE1-A-jB-EKiB1Pg-KwOy83Jg-GwVoH07r8-FNo4FD7g4wrH0-Ng0wV6B1.DzF8%260%3dsNERiU.0Az%26BE%3dW0UTW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

30-08-2021

Si è svolta in mattinata (lunedì 30 agosto) nella residenza municipale di Ferrara la presentazione del 66° “Campionato Nazionale UISP di Atletica Leggera su pista Individuali e di Società – 10° Trofeo Paolo Campailla”, in programma al Campo scuola “G. Lenzi” (via Porta Catena 81) di Ferrara sabato 4 e domenica 5 settembre prossimi.

L’appuntamento sportivo, che si avvale del patrocinio e del contributo del Comune di Ferrara, è organizzato da Asd Atletica Bondeno in collaborazione con SdA Atletica Leggera Uisp Nazionale, SdA regionale e provinciale e la collaborazione di diverse Asd Uisp ferraresi. Nel corso della manifestazione sarà presente un punto informativo Telethon.

All’incontro con i giornalisti erano presenti Andrea Maggi assessore allo Sport del Comune di Ferrara, Daniele Guandalini presidente ASD Atletica Bondena, Eleonora Banzi presidente UISP Comitato di Ferrara, Cristiano Campagnoli responsabile ASD Atletica Leggera Ferrara e Claudio Benvenuti coordinatore Telethon di Ferrara.

“Saluto con piacere, anche a nome dell’Amministrazione comunale, gli organizzatori e i promotori di questo importante appuntamento sportivo targato Uisp, – ha affermato l’assessore allo Sport Andrea Maggi – non un semplice segnale di ripresa bensì una concreta iniziativa che finalmente si può svolgere dopo un periodo così travagliato. Già prevista lo scorso anno la manifestazione era stata purtroppo rinviata, ma ora, grazie alla volontà e alla determinazione delle tante persone coinvolte, possiamo finalmente annunciarne lo svolgimento. Non mi resta quindi che augurare un ‘in bocca al lupo’ al bellissimo progetto in grado di coinvolgere atleti di ogni età e che, ricordo, vedrà la presenza del punto informativo del coordinamento ferrarese di Telethon. Il tutto in una cornice, quella del Campo Scuola dedicato a Giampaolo Lenzi, che tutti conosciamo e amiamo e che è oggetto in questo periodo di rilevanti lavori di riqualificazione”.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

Presentata nella Sala Arengo della residenza municipale del Comune di Ferrara la 66.a edizione del Campionato Nazionale di Atletica Leggera Individuale e di Società UISP su Pista, l’evento era in calendario nella città estense nel Giugno 2020, ma poi non effettuato causa pandemia, quindi si continua e ritorna a Ferrara un evento già ospitato dieci anni orsono nel 2011.

Un Campionato Nazionale su pista targato UISP, sotto l’egida del Comitato Nazionale, della UISP Emilia-Romagna e del Comitato Territoriale UISP di Ferrara, il patrocinio e contributo del Comune di Ferrara che ha creduto fortemente in questa manifestazione, il tutto sotto l’aspetto organizzativo curato dall’ASD Atletica Bondeno.

Quindi l’Atletica Leggera targata UISP ritorna nel capoluogo Estense a distanza di dieci anni, dopo l’edizione del 2011, una regione l’Emilia-Romagna che ha visto varie edizioni fare tappa sul suo territorio, dopo Ferrara nel 2011, si fecero a Bologna nel 2012, poi a Cento (Fe) nel 2014 e 2015, ma in un contesto Emiliano sono da segnalare anche le tre edizioni svoltesi a Comacchio (Fe) nel 2003, 2005 e 2006.

Un ritorno a Ferrara nell’apprezzata sede del Campo Scuola che il 12 Maggio del 2018 in occasione dei Campionati Italiani dei 10.000 mt è stato intitolato al prof. Giampaolo Lenzi, un campo rinnovato nella pista e impianto luce, facilmente accessibile per chi arriva dall’autostrada, con un area di parcheggio poco distante dall’impianto.

Campionato Nazionale UISP di Atletica Leggera 10° Trofeo “Paolo Campailla” che si svolgerà nell’arco di due giornate il 4 e 5 Settembre, valevole sia individualmente che di società, come nei programmi di attività dell’Unione Italiana Sport per Tutti esso si rivolge a tutte le fasce d’età, la partecipazione è consentita dai 6 ai 99 anni, ma anche ad atleti di 100 e oltre anni è consentito.

Sotto l’aspetto tecnico e numerico alla data odierna non è possibile dare numeri e nomi di eventuali atleti di spicco, le iscrizioni si chiudono ufficialmente martedì 31 agosto, con la possibilità per i ritardatari pagando una tassa gara maggiorata di farlo ma entro il 2 settembre.

Il programma gare è online su:[http://www.uisp.it/atletica2/pagina/66-campionato-nazionale-su-pista](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dGbHYLa%26x%3dV%264%3dSCWNT%261%3dWJbK%26P%3dxL6K_8seu_I3_4vir_DA_8seu_H89RC.MuN6.A6_Mgub_Wv36GuLu8qT_4vir_DA63sD43_4vir_DALX-o63HuJ6q3m436J-43BD5FmGu-K7-KyK66%26t%3dE7NB5D.IuL%26uN%3dGVDcG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) che potete consultare, fatto salvo eventuali modifiche in base al numero degli iscritti e nel rispetto delle norme vigenti per salvaguardare la salute pubblica.

CULTURA/CIVILTA’ FERRARESE – Nelle serate di giovedì 2, martedì 7 e giovedì 9 settembre alle 21.15 (via Gaetano Pesci 181)

[‘Ferrara Estate in via Bologna 2021’, torna il festival del buonumore con il teatro dialettale all’interno del centro Rivana Garden](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d3b7b8a%26m%3dY%26p%3dS2Z0T%26p%3dZ6b0%26S%3djLuN_tsTx_53_syUr_3D_tsTx_48xUy.5sMp3d9eGnSp7.jR_tsTx_48oMvA1Gg_JR1R_Tgb4X6Y_tsTx_48eGc9c3bDfRvG.iRoD%26e%3dKwKwA4.FfR%26kK%3d2b4Z2&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

30-08-2021

Il tradizionale appuntamento con il teatro dialettale ‘Ferrara Estate in via Bologna’ torna quest’anno in un periodo diverso e propone un programma di tre serate (giovedì 2, martedì 7 e giovedì 9 settembre alle 21.15) con spettacoli allestiti da importanti compagnie di città e provincia al teatro del Centro Rivana Garden (via G.Pesci 181). L’ingresso è ad offerta libera. La manifestazione è organizzata dal Comune di Ferrara/assessorato alla Cultura-Monumenti Storici e Civiltà Ferrarese con la collaborazione del Centro di Promozione Sociale Rivana Garden e la direzione artistica di Valeria Gamberoni.

La rassegna, che come ogni anno riserva molto spazio al dialetto in quanto patrimonio da conservare e mantenere sempre vivo, si propone di offrire alcune serate di svago e intrattenimento a tutto il quartiere di via Bologna e alla città. La formula è ormai consolidata: un festival del buonumore dal quale il pubblico esce sorridendo, contento e rilassato, dove si diverte ad ascoltare tanti termini dialettati, magari inconsueti o intraducibili, ma che danno sapore e grinta alle commedie, sempre brillanti e basate su equivoci strani e spassosi

C’è poi un’altra novità quest’anno. All’esterno del teatro durante le tre serate funziona infatti la Sagra del Pinzino e Arrosticino (dal 27 al 29 agosto e dall’1 al 12 settembre). Una doppia occasione quindi per gustare un’ottima cena dal menù casalingo e per divertirsi a teatro.

Per le tre serate sono state previste regole anticovid per la sicurezza: sanificazione certificata di tutto l’ambiente e gel igenizzante per tutti, con posti a sedere a distanza di sicurezza secondo normativa vigente e obbligo mascherina correttamente indossata. Il teatro della Rivana sarà ampiamente ventilato, con entrata e uscita separate.

Queste le compagnie gli spettacoli delle serate:

Giovedì 2 settembre

Compagnia Al Pirol di Montesanto: “L’eredità d’la famiè Pulga” di M.C.Toselli

Martedì 7 settembre

Compagnia Straferrara: “I fag balar conm il mariunett” di Beppe Faggioli

Giovedì 9 settembre

Teatro Minore di Ferrara “Tut a l’arversa” di Mendes Bertoni

Alcuni cenni biografici delle compagnie:

TEATRO MINORE DI FERRARA

La compagnia nasce nel 1976 da un gruppo di dipendenti del Comune di Ferrara e ruota da subito intorno alla figura carismatica di Alberto Belli, conosciuto in città come “il geometra”. La loro proposta di spettacoli è continuata anche dopo la morte di Belli, esulando dalla più consolidata tradizione in vernacolo. Alcune commedie, fra le piu’ brillanti sono state scritte da Guido Sprocati, uno dei responsabili della compagnia.

AL PIROL DI MONTESANTO (FE)

La compagnia è nata nel settembre 1991 con l’unico scopo di divertirsi e di divertire la gente di Montesanto, in quanto ogni anno è d’obbligo il giorno 8 dicembre presentare una commedia nuova. “Siamo tutti ragazzi e ragazze che partecipano alla attività della parrocchia nelle quali abbiamo incluso anche questo momento”.Mediamente la compagnia è costituita da 12/13 elementi che variano a seconda delle necessità e della commedia proposta.

STRAFERRARA

Una delle icone del teatro in vernacolo ferrarese, fondata nel 1931 da Ultimo Spadoni e diretta dal genero Beppe Faggioli, che era anche un grandissimo attore, dal 1967 fino a qualche anno fa . Dopo la sua scomparsa,la moglie Rossana Spadoni ha voluto continuare a portare avanti questa grande passione del padre e del marito per il teatro dialettale, proponendo fra gli altri autori anche alcune commedie scritte proprio dallo stesso Faggioli.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

[Pizzeria ‘Arcobaleno’ compie 50 anni e diventa bottega storica. Sindaco alla consegna del marchio: “patrimonio della città”. Altre 5 attività riceveranno il logo](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dHZOXMY%265%3dU%265%3dQJVOR%268%3dVKZR%26O%3dyJCJ_9qlt_J1_Aujp_K0_9qlt_I6FQD.3AI51v5tE6O55.2N_9qlt_I67IA9ICv_Hjwg_RyXIVNd_9qlt_I69CGPxLz1-tLtEu5357I-tE6Jz5-Nd-rD7C-v-42PvDC5-sECNv7t-MAEACt1-BC54t76-15Fr-38H05zHr-4xF-41A7y98-JrJAC4E7C65r1t-4xF31-vCAJt-53JA9-L-1CNzL2Nr-H27vLxLrD7I-zB-5IxE.1N4B%26w%3dGBIE7I.DxN%26zI%3dJXIXJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

30-08-2021

FERRARA, PIZZERIA ARCOBALENO COMPIE 50 ANNI E DIVENTA BOTTEGA STORICA. SINDACO ALLA CONSEGNA DEL MARCHIO: “PATRIMONIO DELLA CITTÀ”. ALTRE 5 ATTIVITÀ RICEVERANNO IL LOGO E SARANNO INSERITE NEI CIRCUITI PROMOZIONALI

Ferrara, 30 agosto 2021 – Era il 30 agosto del 1971 quando Rolando e Maria Buti – originari dell’Umbria – aprirono la loro storica pizzeria in via San Romano. Cinquant’anni dopo il locale ha ricevuto il marchio “Bottega storica” dalle mani del sindaco di Ferrara Alan Fabbri che questa mattina ha consegnato al titolare e alle due figlie Federica e Chiara (presenti con le dipendenti Francesca e Stefania) il logo e la vetrofania col brand. Con il sindaco anche gli assessori Matteo Fornasini, Angela Travagli e Alessandro Balboni e il direttore Ascom Davide Urban. Il primo cittadino ha ringraziato e si è complimentato con Buti e tutto lo staff per il traguardo raggiunto: “La pizzeria Arcobaleno diventa patrimonio storico di Ferrara, in una delle più belle vie della città”. “Questo locale è legato ad alcuni dei più bei ricordi dei miei anni a scuola. Auguro a tutti di continuare ancora a lungo con questa bella storia”.

“Quella di oggi è per noi una grande festa e una grande gioia, che corona 50 anni di lavoro – ha detto il titolare -. Grazie a Ferrara che ci ha accolto e ci ha supportato”. Buti ha ricordato la moglie Maria, scomparsa il 14 luglio del 2018: “Questo traguardo lo dedico a lei. Io ero collaudatore, giravo il mondo per realizzare centrali idroelettriche. Fu lei ad avere l’iniziativa e l’idea, fu lei il motore di tutto. A Ferrara portammo la ricetta dei fornai umbri di metà ‘900, con un tocco personale nel sapore e nella fragranza”.

“I titolari della Pizzeria Arcobaleno sono associati storici di Ascom, abbiamo seguito l’attività in tutta la sua evoluzione – ha detto Urban -. È un pezzo importante della vita della città Ferrara e, personalmente, è legata ai miei ricordi di ragazzo e, oggi, alle feste in famiglia, dove è immancabile un trancio di questa pizza squisita”.

La consegna del marchio alla Pizzeria Arcobaleno è la prima tappa che condurrà l’Amministrazione anche in altre cinque attività, che hanno recentemente ottenuto l’identico marchio: la birreria Giori (piazza Savonarola 1), il panificio “Le Delizie” di Cappelli (via Ripagrande 4/6,), la gioielleria Marzola (in via Bologna 126/d), il Pampepato Estense (via Croce Bianca 3/b) e la parrucchiera Fiorella (via Cattaneo 68).

Con i nuovi ingressi sale da 14 a 20 il numero delle botteghe storiche di Ferrara. Come hanno spiegato Fornasini e Travagli: “Tutte saranno inserite nei circuiti di promozione e valorizzazione commerciale, storico e turistica che abbiamo realizzato e ad altre iniziative che stiamo mettendo a punto, proprio con questi scopi”.

(Ferrara Rinasce)

[Ferrara Buskers Festival, decine di volontari per cura del verde, sensibilizzazione, formazione. Il grazie di Assessore e organizzazione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d2aRT7Z%268%3dQ%26o%3dRMR9S%26A%3dR5aU%26K%3diKFF_srop_42_DqTq_N6_srop_37IMx.4DEo2y1dF9Ko6.5J_srop_370Eu0L9f_ImsQ_S2T3WQR_srop_3725sIwHb-3GIl6DI-g6EJjMwB-e6y9o6-z9-wF8EoKwHj-G1H-dLD1-e68-LfIz5-t60Ij35BjQL110ADf-7AHn2L9pE1-9m-8D1101-4j1b2w-2EIfJEEs6-1-Es8wDjQL110ADf.9FCm%265%3d9KtMyR.o6F%269t%3dRPR9R&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

30-08-2021

FERRARA BUSKERS FESTIVAL, AMBIENTE AL CENTRO. DECINE DI VOLONTARI PER CURA DEL VERDE, SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE. IL GRAZIE DI ASSESSORE E ORGANIZZAZIONE

Ferrara, 30 agosto 2021 – Nel dietro le quinte del Ferrara Buskers Festival, concluso ieri nella sua 34esima edizione, c’erano anche una cinquantina di volontari di “Plastic Free” E “Fare Verde”. Nei quattro giorni di festival, dal 26 al 29 agosto, hanno raccolto oltre 20 chili di rifiuti, sensibilizzando il pubblico sui temi dell’ambiente e della tutela del verde con proprie postazioni e addetti. Alla loro attività si è inoltre associata quella degli Apicoltori estensi, che hanno condotto giovani e giovanissimi alla scoperta dei segreti delle api e della conoscenza del loro ciclo biologico e quella di Hera che ha realizzato laboratori per bambini proprio per fare formazione sui modi corretti di realizzare la raccolta differenziata.

A tutti vanno i ringraziamenti dell’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni: “L’attività delle associazioni si conferma preziosa e rappresenta un valore aggiunto anche per la formazione e il coinvolgimento dei cittadini. La sensibilità su questi temi è elevata, va mantenuta viva l’attenzione alle buone prassi. L’impegno di chi si spende per questo è nobile”. Il grazie arriva anche dalla presidente del Ferrara Buskers Festival Rebecca Bottoni: “Possiamo contare su un grande staff, composto anche da alcuni ragazzi alla loro prima esperienza lavorativa – dice -. A questi lavoratori si affianca l’attività di alcuni volontari, che ringrazio, il cui contributo è straordinario. Il Ferrara Buskers Festival è da anni attivo sui temi della tutela dell’ambiente e del pianeta, quest’anno – anche grazie alle associazioni – abbiamo moltiplicato le iniziative”.

“Nel complesso, con presenza in tutte quattro le serate, a turni abbiamo messo in campo una quarantina di volontari – spiega la referente provinciale di Plastic Free Laura Felletti Spadazzi -, con uno stand fisso di informazione, arricchito da sculture create con materiale di riciclo, molto apprezzate dai bambini, e un particolare ‘presidio’ in zona food, per una verifica sul rifiuto differenziato. Nonostante il pubblico dei buskers sia stato attento e scrupoloso, nelle quattro serate sono stati raccolti più di 2 kg di mozziconi e stimati 15 kg di rifiuti indifferenziati. Ciò che cerchiamo di far comprendere, il messaggio, è che anche il piccolo rifiuto – un mozzicone, una carta – gettato a terra rappresenta un’insidia per l’ambiente”. A tal fine i volontari hanno distribuito ai fumatori i portamozziconi tascabili donati da Hera. “Plastic Free Ferrara invita a partecipare al grande evento di raccolta del 26 settembre (che presto sarà pubblicizzato), in modo che tutti i cittadini possano essere protagonisti nella cura del loro territorio”, annuncia inoltre la referente.

“Felici di esserci stati anche quest’anno – dice Gianpaolo Zurma, presidente di Fare Verde Ferrara -, per fare raccolta e sensibilizzazione, il cuore delle nostre attività. Nel complesso abbiamo raccolto circa una decina di sacchi tra sigarette, bottiglie, di plastica, fazzoletti, bastoncini di lecca lecca. È stata inoltre una bella occasione per fare informazione sui temi dell’ambiente e della tutela del verde”. Fare Verde tornerà nelle prossime settimane nelle strade e nelle piazze, “con particolare presenza – dice Zurma – in luoghi come piazza Ariostea, particolarmente frequentati dai giovani, per coinvolgere, interessare, mobilitare tanti ragazzi”.

(Ferrara Rinasce)

ESTATE BAMBINI 2021 – Il programma di martedì 31 agosto alla sala Estense

[Il Festival di teatro per bambini ‘Festebà’ si apre con lo spettacolo ‘Naso d’argento’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d8gMUCf%263%3dR%26u%3dXHSEY%266%3dSAgP%26L%3doQAG_yxjq_08_9rZw_I7_yxjq_9CDN4.09Fu8t2jL4LuB.zK_yxjq_9C5F1FG0l_OhtW_YwU9cLV_yxjq_9CzC-2h8rmB0KpSrC-kF-A6hQ9F-mB0Kl9r-Jp-87Il-06E-sL-0GlQA2jL3F-u80F-k898lKAF.oQ4C%26k%3dJBJ30I.ElQ%26zJ%3d8aIY8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

30-08-2021

Inizia il 31 agosto, con il primo spettacolo del festival teatrale per i piccoli Festebà, EstateBambini 2021, la rassegna di giochi, attività e spettacoli per bambini, ragazzi e famiglie in programma nel territorio comunale di Ferrara dal 31 agosto al mese settembre 2021. Promossa dal Comune di Ferrara, è gestita dalle cooperative del Consorzio RES, Riunite Esperienze Sociali, assieme all’associazione CIRCI, Centro Iniziativa Ricerca Condizione dell’Infanzia.

Tre le esperienze proposte: il festival di teatro per i piccoli Festebà dal 31 agosto al 4 settembre presso Sala Estense ed al parco Pareschi, la rassegna di attività, giochi e spettacoli EstateBambini, dal 2 al 5 settembre presso Chiostro di San Paolo, Biblioteca di Casa Niccolini, Giardino di Palazzo Paradiso, Piazza XXIV Maggio e Parco Pareschi, ed infine EstateBambini nelle frazioni di Ferrara che nel mese di settembre porterà l’intrattenimento anche fuori dalle mura cittadine.

Questo il dettaglio della prima giornata della manifestazione:

Alle 21:15 presso la Sala Estense di Ferrara[] si apre Festebà con lo spettacolo “Naso d’argento” dell’Accademia Perduta – Romagna Teatri/Progetto g.g.

Con Elena Gaffuri e Francesca Grisenti, pupazzi Ilaria Comisso, scene Donatello Galloni e Ilaria Comisso, luci Donatello Galloni, costumi Maria Barbara De Marco, musiche Davide Zilli e Rolando Marchesini.

La storia prende corpo attraverso gli occhi di Lucia, eroina della fiaba di Calvino, che come le sorelle, cade nell’inganno del cattivo, ma che, a differenza delle sorelle, riesce a svelarlo nelle sue bugie, a scoprirlo nelle sue verità, a mettersi nei suoi panni, raccontandogli ciò che lui vorrebbe credere. Lucia gioca con la sua bugia, per lasciare che il cattivo resti solo con il suo inganno, e per potersi salvare. Lucia da sola “impara e capisce” e mette ciò che pratica nel “suo posto sicuro”. Un posto dove vanno messe le cose importanti, quelle che servono per diventare grandi.

Spettacolo per bimbi dai 3 anni in su, della durata di 50 minuti.

Il programma completo è sul sito [www.estatebambini.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d7cGTBb%26w%3dQ%26t%3dTBRDU%26z%3dR0cJ%26K1g4l%3dnM5F_xtdp_94_3qYs_C6_xtdp_898M3.84JgMp2gFm9tB.tJ%26j%3dF6I26C.DkM%26tI%3d7WCX7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

🔊 Listen to this