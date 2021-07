(AGENPARL) – gio 29 luglio 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=N7%3d88N8I_6ukp_G5_0qgt_J6_6ukp_F0sZtXxY.sGs9zM8.33G_0qgt_J6t_Lisd_VxH2F.sI4R_0qgt_J6_6ukp_G0xCv_Lisd_WvH0WDUp_Lisd_Ws91_Lisd_WvDI7y_Hewh_So_Lisd_WvL2QGIE–d_0qgt_JVB_Lisd_WvF0_Lisd_VN._Hewh_SrB-LZ4_Lisd_Ws5uY_0qgt_JVB_Lisd_WvF4_Lisd_VNP_6ukp_F0L_Hewh_So-_Lisd_VNN_6ukp_G88L_6ukp_FZ2Vt6PU3U_0qgt_K1MF_0qgt_K42TAJ05s1orUla%267%3dIZJXNY%26r%3dGCI07J.DsN%261I%3dEXITH%26F%3dI%26D%3dEUIWG%26I%3dJTNc%26B%3d-QKXPRLYQRE)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 29 luglio 2021

SCUOLA E FAMIGLIA – Bambini e ragazzi incontrano la Polizia di Stato alla Bombonati e alla Leopardi. Il plauso dell’assessore Kusiak e del questore Capocasa

[Ai Centri estivi comunali un percorso di educazione alla legalità e alla cittadinanza](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dBgEYGf%26u%3dV%26y%3dX0VHZ%26x%3dWEgH%26P%3dsQ3K_3xbu_D8_1vdw_AA_3xbu_CC6R8.01Jy8l6nLvPyB.rO_3xbu_CCwJ5F9Dp_OZxa_YoYCaFa_3xbu_CCjD-nBwO3F-nN5F5D-nLvPy8uD-6K-y030xM4L-mD-pA48lWrJyB-jGw8-u0r8uD58-n-6wIj-8tQ36oFw6yWj.C5Ju%269%3dxR2QnY.w05%26F6l8j2%3dVEXCY)

29-07-2021

Nella foto a fianco l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak e la dirigente medico della Polizia di Stato di Ferrara Carmen Napolitano, insieme agli operatori del Settore Istruzione del Comune e della Squadra Mobile della Questura, in occasione dell’incontro svoltosi il 29 luglio 2021 alla scuola Bombonati di via Boschetto.

Investire nella formazione nel settore della sicurezza e della legalità per contribuire a realizzare un percorso di conoscenza e consapevolezza condiviso, finalizzato al rispetto del singolo e della società in cui viviamo, nonché delle norme e leggi che regolano la civile convivenza. È questo uno degli obiettivi del progetto che Comune e Questura di Ferrara hanno avviato attraverso interventi che coinvolgeranno centinaia di bambini e ragazzi all’interno dei centri estivi ferraresi.

Il 29 luglio nella sede della scuola Bombonati, l’assessore alla Pubblica istruzione del comune di Ferrara, Dorota Kusiak, ha presenziato all’incontro con i ragazzi del centro estivo e della scuola estiva di italiano, un appuntamento molto seguito e partecipato che si ripeterà il prossimo 9 agosto alla scuola Leopardi.

Gli incontri tra Polizia di stato e bambini e ragazzi, hanno l’obiettivo di sollecitare in loro riflessioni, affiancando agli aspetti strettamente legali e normativi i principi e i valori etico sociali che li ispirano, per una miglior comprensione dell’importanza e delle conseguenze delle condotte funzionali e disfunzionali, in un cammino di crescita verso la cittadinanza attiva e la partecipazione costruttiva alla vita civile.

“E’ una grande opportunità che va nella direzione di contribuire all’educazione dei ragazzi e delle ragazze al rispetto della dignità della persona umana – ha affermato l’assessore comunale Dorota Kusiak commentando l’iniziativa – attraverso un percorso sulla legalità che favorisce la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile. Un ringraziamento va quindi alla Polizia di Stato che ha voluto realizzare questo progetto con il quale, in un’ottica di reale prevenzione, rende i giovani protagonisti di un esperienza che mette in evidenza l’importanza dell’impegno nella vita della comunità e il valore positivo delle regole”.

Su questo tema interviene anche il Questore Cesare Capocasa che sottolinea come “la scuola è la principale agenzia educativa del Paese che da tempo persegue con la Polizia di Stato progetti di formazione alla legalità. E’ fondamentale contribuire al rispetto delle regole, avvicinando i bambini alle Istituzioni in modo giocoso e educativo”.

L’incontro diretto degli agenti di squadra mobile, con ogni gruppo di ragazzi (distinto per “bolla” nel rispetto delle normative per la prevenzione della diffusione del Covid 19) è un modo efficace per favorire le relazioni e un sereno dialogo tra i giovani cittadini e le istituzioni superando le barriere dei diversi linguaggi e culture, e il gap generazionale accentuato da una diversa percezione della realtà in cui siamo immersi, che talvolta impediscono la comunicazione e producono una reciproca diffidenza.

Tra gli argomenti trattati la gestione di comportamenti aggressivi e conflittuali, la solidarietà e il contrasto di ogni forma di discriminazione, la prevenzione alle diverse forme di violenza e di disagio, la corretta ‘informazione sugli strumenti per comunicare con gli Uffici di Polizia e favorire l’emersione di condotte pericolose e di disagi predisponendo anche mirate ed efficaci strategie di intervento.

POLITICHE SOCIALI – Riunito il Comitato locale Esecuzione penale adulti di Ferrara per la programmazione delle attività 2021/2022 nella Casa Circondariale

[Carcere, assessore Coletti: “150mila euro per progetti di reinserimento, recupero autonomia e supporto psicologico”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d2g9T7f%26o%3dQ%26o%3dX4Q8Z%26r%3dR5gB%26K%3diQwF_sxVp_48_uqTw_56_sxVp_3CzMx.0uEo8f1dLpKoB.lJ_sxVp_3CqEuF39f_OTsQ_YiT3a0W_sxVp_3Cf1s0hHf-8vIfPvEsB-fEmBwJj-X8ZnFo1-fRuE-qBu-FsLj5uQl-4j-Oh9oPhHjJhDuL-u5dRs5sL-dKuLqEnFd-5-tRsFpOwE-qPl3pI1b8dr7j0r.8uJo%264%3dnRvLdY.q5u%26Fv%3dQ5X7T)

29-07-2021

Reinserimento sociale, recupero dell’autonomia, crescita culturale e supporto psicologico. Sono questi gli ambiti nei quali si sviluppano le iniziative programmate per il 2021/2022 per i detenuti della Casa Circondariale di Ferrara. La progettazione delle attività elaborata dal Comune di Ferrara per il Piano di zona 2021 (Scheda 8 “promozione della salute in carcere, umanizzazione della pena e reinserimento delle persone in esecuzione penale”) è stata illustrata ieri, 28 luglio 2021, nel corso della riunione del ‘Comitato locale Esecuzione penale adulti di Ferrara’ convocata dall’assessore comunale alle Politiche sociali, e presidente dello stesso Comitato, Cristina Coletti. All’incontro hanno preso parte, fra gli altri, il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Ferrara Francesco Cacciola, la direttrice della Casa Circondariale di Ferrara Nicoletta Toscani e Maria Maiorano dell’Ufficio per l’esecuzione penale esterna (Uepe) di Bologna.

L’incontro si è aperto con il ringraziamento da parte dell’assessore Coletti alla Direzione della Casa Circondariale “per l’efficienza dimostrata nella gestione del difficile periodo di emergenza sanitaria, affrontato in condizioni di piena sicurezza, sia per i detenuti che per il personale”. L’assessore ha quindi confermato la volontà dell’Amministrazione di sostenere la realtà del carcere e di tutti coloro che la vivono in prima persona, preannunciando la prosecuzione dei progetti in corso e l’introduzione di nuove attività.

“Si tratta – ha spiegato nel dettaglio l’assessore Coletti – di un insieme di azioni per una spesa complessiva di oltre 150mila euro, per il 2021/2022, con cui l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno a supporto della Casa circondariale cittadina, specie in un momento difficile come quello attuale. E’ un complesso importante di attività con cui si vuole favorire il permanere di un clima il più possibile sereno all’interno della struttura e si vuole rispondere alle diverse esigenze delle persone detenute, garantendone la salute e la dignità e favorendo percorsi individuali di reinserimento sociale e lavorativo”.

Nella programmazione delle attività per i prossimi mesi sono confluiti sia il progetto ‘Sesamo’, gestito per conto del Comune da Asp Ferrara e finanziato per il 70% con risorse regionali e per il 30% con risorse comunali (per un totale di 80.051 euro), sia i progetti sostenuti dal Fondo sociale locale 2021.

Tra le attività da tempo in corso e che proseguiranno nel 2021/22 figurano quelle dello Sportello informativo sociale e di mediazione culturale, che ha il compito di fornire informazioni, attivare servizi e offrire l’accompagnamento verso percorsi individualizzati di inclusione sociale e lavorativa, in rete con i servizi sociali e sanitari del territorio. In programma anche la prosecuzione dell’attività di realizzazione del giornale del carcere, che da tempo coinvolge una redazione interna di persone detenute insieme a persone ed enti esterni al carcere. Confermati anche gli interventi di sostegno economico a progetti di inclusione e di permanenza al domicilio di persone neo scarcerate o in misura alternativa di detenzione, su richiesta degli assistenti sociali dell’Uepe.

Sempre in continuità con gli anni precedenti proseguirà anche il progetto di attività motoria, mirato a condurre i detenuti ad una coscienza e conoscenza del proprio corpo e delle sue esigenze psico-emotive e fisiologico motorie; così come l’iniziativa della Genitorialità in carcere, con momenti di colloquio tra i detenuti ed i loro figli minorenni ed i loro familiari ed interventi di sostegno individuale e di gruppo sul tema della genitorialità. Confermato infine anche il Progetto Dimittendi, condotto sulla base di un Protocollo che riguarda azioni di reinserimento sociale e lavorativo per detenuti con residuo di pena da espiare di 12 mesi.

Tra le novità figura invece il progetto “Città pulita” che prevede la realizzazione di tirocini lavorativi sul territorio per alcuni detenuti, da impegnare in lavori di pulizia della città, riordino del verde e piccole manutenzioni. Non mancherà poi un laboratorio teatrale con la partecipazione dei detenuti.

Su richiesta espressa dalla direttrice del carcere Nicoletta Toscano, si provvederà poi a potenziare il lavoro di mediazione culturale, con l’impiego di figure professionali ad hoc, per garantire la comunicazione con i detenuti di diverse nazionalità e ad attivare uno psicologo di comunità per i detenuti italiani con situazioni personali particolarmente complesse

La referente UEPE per il territorio della provincia di Ferrara Maria Maiorano, ha valutato positivamente le azioni impostate, evidenziando come si integrino anche con il progetto Territori per il reinserimento finanziato da Cassa delle Ammende, ente pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia. Si tratta di un progetto mirato, in particolare, alle persone in esecuzione penale esterna, o ai detenuti che possono accedervi, e rende possibili interventi non garantiti dal Servizio Sociale, ma importanti per il reinserimento abitativo e lavorativo degli interessati.

[Bike Night, si conclude il tour nazionale. A Ferrara 800 iscritti, il 40% da fuori provincia. Assessore Fornasini: “evento nel cuore della città”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dChLXHg%262%3dU%26z%3dYGUIa%265%3dVFhO%26O%3dtR0J_4yit_E9_8uex_H0_4yit_DDCQ9.A8Iz9s5oM3OzC.yN_4yit_DD4I6GFCq_Pgwb_ZvXDbMb_4yit_DDrCwC-4CsF0-Mu-A5HoJA8q-G2-N1S8-HmXyIz929-m-DuL4985-JhP-C5A8C6Ry-Cx-bP-8m-DAI4G-6L1TyHoGq-55QuM5M89-rM8HmQ5m9qyHu-CB9zR5-HqJ-sO1Pu-8qJ25-oG0Nm.F0Gx%26B%3d3O5TsV.zC0%26C5%3dYJUFb)

29-07-2021

BIKE NIGHT, SI CONCLUDE IL TOUR NAZIONALE. IL BILANCIO: A FERRARA 800 ISCRITTI, IL 40% DA FUORI PROVINCIA: “GIÀ AL LAVORO PER EDIZIONE 2022”. ASSESSORE FORNASINI: “EVENTO NEL CUORE DELLA CITTÀ”

Ferrara, 29 luglio 2021 – Concluso il Bike Night tour dell’estate 2021, inaugurato il 26 giugno (alla presenza dell’ospite speciale Davide Cassani, ct della Nazionale di ciclismo) con la tappa – da 100 chilometri – Ferrara-mare, a cui hanno fatto seguito altre ‘pedalate notturne’ a Milano e Udine, sempre con la firma della ferrarese Witoor.

Quella del 2021 è la settima edizione della manifestazione nata proprio a Ferrara e poi esportata anche in altre città.

A conclusione di questa edizione la società ha inviato, proprio in queste ore, i ringraziamenti alle Amministrazioni locali riportando il bilancio delle adesioni: a Ferrara, per la partenza da piazza Trento e Trieste, si sono registrate 800 adesioni, con il 25% di presenza femminile e il 40% di presenze da fuori provincia.

“C’è grande soddisfazione per questi dati – dice l’assessore Matteo Fornasini -. In una stagione difficile, che arriva dopo la nuova ondata della pandemia, è tornata una manifestazione nel cuore di Ferrara, con centinaia di adesioni e che ha richiamato tante persone da fuori provincia. La bike night si conferma un evento nel cuore di tanti appassionati e famiglie. Ferrara città della bicicletta in questa primavera-estate 2021 ha avuto anche il piacere e l’onore di avere in città, oltre alla Bike Night, anche il Giro d’Italia e l’Adriatico-Ionica race, due eventi di massimo livello professionistico”.

“La Ferrara-mare si conferma la più accessibile al grande pubblico, sia perché è totalmente pianeggiante sia perché la ciclovia Destra Po, per le sue ampie dimensioni, si presta alle pedalate in compagnia. E poi il periodo è ottimo: in avvio di stagione, nel mesi di giugno, con approdo al mare”, spiega Simone Dovigo, anima storica della Bike Night.

“È stata un’estate che ci ha regalato grandi soddisfazioni – racconta Dovigo -, dopo il successo di Ferrara, la Milano – Lago, con i suoi 1.200 partecipanti, si è confermata l’evento in bicicletta più partecipato del capoluogo lombardo. Ora è tempo di un po’ di vacanze ma tra poche settimane già partiremo con l’organizzazione dell’edizione 2022”.

“Il format della Bike Night parte da una esperienza personale – racconta Dovigo -. Quando vivevo a Londra ho partecipato alla London to Brighton Cycle Ride. Ho subito pensato al nostro territorio, pianeggiante e con percorsi agevoli e sicuri. Così ho importato il format in Italia, dove si è affermato sia nell’ambito sportivo sia nel ‘lifestyle’, ha cioè creato una tendenza, quella di andare in bici in orari originariamente considerati non ‘consoni'”.

“L’emozione più grande dell’edizione 2021? E’ stata proprio nella tappa Ferrara-Lido di Volano dove un ragazzo ha fatto la sua proposta di matrimonio alla fidanzata, all’arrivo. Questo dimostra ancora una volta che la Bike Night è anche, a tutti gli effetti, un evento del cuore”

A questo link alcune foto dell’edizione 2021: [https://witoor.com/bike-night/bike-night-emilia-romagna/edizione-2021/#foto](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dOfKbTe%261%3dY%26B%3dWFYUY%264%3dZRfN%26S%3d6P9NG_Nf1n_Yp_Poye_Z4_Nf1n_XuU7P4MF.94K_Fwhx_PBqG9A-3G5D9_Poye_Z48xI3-JxE6P-tK7Hx9-FK299y7p5Jp_Poye_Z4AsGNE4L3-XOZO_Nf1n_Xu_Poye_ZQB4RC%260%3d2SGRrZ.BA9%26GG%3dWIYRZ)

(Ferrara Rinasce)

POLIZIA LOCALE – Interventi degli Agenti della Polizia Locale Terre Estensi del 28 luglio 2021

[Due fermi di veicoli, per motociclista con passeggero minorenne senza casco e auto priva di assicurazione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dAbHaFa%26x%3dX%26x%3dSCXGU%261%3dYDbK%26R%3drL6M_2sew_C3_4xcr_DC_2sew_B89T7.54Lx3o8mGyRx7.uQ_2sew_B8zL4ABFo_JczZ_TraBVIf_2sew_B8pRo-8qOwA-pF-67u0yDu-JyL10s5xF3Lm-0yF-283KqDq74L-wAzL27zKo-KqK03-o8351-B-kM6L-zJuSk-6u-83Ku05JmWsGzB.rLyI8k3m%26n%3dE7P65D.KoL%26uP%3dAVCaD)

29-07-2021

“È salito a bordo mentre ero fermo al semaforo e non me ne sono accorto”. Si è giustificato così il motociclista che trasportava un passeggero minorenne privo del casco fermato dall’equipaggio della Polizia locale Terre Estensi. È successo nel pomeriggio di mercoledì 28 luglio, quando gli agenti hanno visto sfrecciare davanti a loro un 19enne residente in città, alla guida della sua moto. Non potendo aggrapparsi alle maniglie (non presenti poichè si tratta di moto da cross), il trasportato, che era anche privo della mascherina protettiva, cingeva la vita del conducente e gli respirava vicinissimo. Il passeggero, sempre residente in città, veniva pertanto sanzionato per la normativa Covid. Il conducente, oltre al fermo del veicolo per 60 giorni per trasporto di passeggero minore senza casco, veniva pure sanzionato per l’assenza dei dispositivi di equipaggiamento indispensabili per la circolazione su strada e per non avere al seguito la carta di circolazione.

Nel pomeriggio della stessa giornata, la Polizia Locale ha inoltre operato il sequestro di un’autovettura che stazionava sul suolo pubblico priva della copertura assicurativa e della prescritta visita di revisione, già sottoposta a sequestro due anni addietro, allorquando il proprietario e conducente veniva denunciato per la guida in stato di ebbrezza.

Per evitare la sanzione, l’uomo aveva mantenuto apposto sul parabrezza il sigillo che avvertiva che il veicolo era in attesa della confisca, nell’erronea convinzione di poterlo utilizzare.

(Comunicato a cura della Polizia Locale Terre Estensi)

GIARDINO PER TUTTI – Domenica 1 agosto alle 21,15 spettacolo per bambini e famiglie nel parco Marco Coletta. Aperte le prenotazioni

[“Favole sotto gli alberi 2021”: nei Giardini del Grattacielo in scena Il Baule Volante con “Il sogno di Tartaruga”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d6hNVAg%264%3dS%26s%3dYISBa%267%3dT9hQ%26M%3dmRBH_wykr_89_0sXx_J8_wykr_7DEO2.A0Gs9u3hM5MsC.1L_wykr_7D6GyGHAj_PiuU_ZxV7bPb_wykr_7Dx31M47-xMBLt-E4A-fJt7wG-Jb7Y-67n-E13wB1Fn-BwD-lPsLy9uAjJ7-As-Qu7s9-1D-g9CDj-T7DfLB7-hM6-Aq-Q79sM-vA-y90Lf3f9sPC9f.FBEq%26B%3d5MxTuT.sCB%26Ax%3dYLS9b)

29-07-2021

Domenica 1 agosto alle 21.15 la 17esima edizione della rassegna estiva di spettacoli per bambini e famiglie “[Favole sotto gli alberi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dEb8ZJa%26n%3dW%262%3dS3WKU%26q%3dXHbA%26Q%3dvLvL_6sUv_G3_twgr_4B_6sUv_F8ySA.5tK23e7qGoQ27.kP_6sUv_F8pK8A2Es_JSyd_ThZFV7f_6sUv_F8h70GnA-7GvP3-9nE-oDdA6A-vNs-KgNs-6gO83vA-r7fEq3vA-oD-vAoLtK-p3o8wFk-A-t3oEuDkA-27k-Cw3t0wFk-0sD-iNoLv7qAgH3.0vIz_JSyd_UhM_6sUv_G6h70GnA_6sUv_FXcNs3_twgr_50_6sUv_FXgPw5jA8Lg_NeuR_Yr_JSyd_T8O83tP_r3v7o3cA_6sUv_G65f-NS-4fFS_twgr_4bsFf_0oLg_NeuR_YrTA-fK-TBXE_JSyd_T8K66gN_pQ_twgr_50_6sUv_FXr_NeuR_YrS%26f%3dI9Kx9F.FgP%26wK%3d3ZEV6)” si aprirà con la compagnia di Teatro Ragazzi di Ferrara Il Baule Volante che proporrà lo spettacolo “Il sogno di Tartaruga” al Parco Marco Coletta.

Quest’anno la storica rassegna, che nelle scorse sedici edizioni ha portato a Ferrara 75 spettacoli delle migliori compagnie nazionali e totalizzato oltre 12.000 spettatori, si inserisce nella manifestazione “Giardino per tutti”, promossa dal Comune di Ferrara all’interno dei rinnovati giardini del grattacielo (parco Marco Coletta).

Con “Il sogno di Tartaruga” torna a presentarsi al pubblico dei bambini ferraresi uno degli spettacoli più rappresentati e premiati della compagnia Il Baule Volante, ovvero “Il sogno di Tartaruga – Una fiaba africana”, che nel corso di vent’anni di vita e di tournée ha totalizzato quasi 900 rappresentazioni e raccolto diversi premi nazionali, tra cui il “Premio Gianni Rodari per il Teatro”.

Si tratta dell’ intensa narrazione di una fiaba tradizionale dell’Africa subsahariana. La messa in scena si avvale di divertenti pupazzi e di una trascinante colonna sonora eseguita dal vivo su strumenti etnici provenineti non solo dall’Africa, ma anche da tutti gli altri continenti.

La storia vede protagonisti gli animali della savana. In particolare la Tartaruga con il suo tentativo di realizzare un grande sogno: trovare l’albero magico su cui crescono tutti i frutti della terra. Per farlo chiede aiuto agli altri animali, ma tutti ridono. “E’ solo un sogno”, dicono. “No”, replica Tartaruga, “sono sicura che esiste davvero”. Molti allora sono quelli che cercano di precedere Tartaruga nella ricerca dell’albero meraviglioso.

Ma ai sogni occorre credere fino in fondo, affinché si avverino. E soprattutto non bisogna avere fretta! Tartaruga tutto questo lo sa molto bene. E Tartaruga aspetta, con la sua nota pazienza, e così, alla fine…

Il racconto di questo albero meraviglioso viene dall’Africa, una terra che si immagina piena di colori, di suoni e ritmi, di una natura esuberante e vitale. Ed è così che Il Baule Volante ha voluto raccontare la storia, con vivacità e con tanta musica, come in un sogno.

I protagonisti sono gli animali della savana, rappresentati da grandi pupazzi animati a vista. Le musiche sono eseguite dal vivo su ritmi e strumenti africani, con tutta la loro carica di energia, capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età: balaphon, affuscé, djembé, kalimba, guiro, gokagui ma anche flauto dolce, cavigliere, sonagliere… sono solo alcuni dei numerosissimi e splendidi strumenti musicali che accompagnano lo svolgimento della storia e che alla fine saranno illustrati e spiegati al pubblico in un trascinante dopo-spettacolo.

Andrea Lugli, storico fondatore della compagnia, racconterà la storia animando e dando voce con ritmo e verve a tutti i personaggi.

Bravissimi i musicisti, che lo accompagneranno: Stefano Sardi, cantante e performer della compagnia Collettivo Cinetico e il maestro Mauro Pambianchi, leader del gruppo musicale Cisalpipers, straordinario percussionista, già vincitore di numerosi festival nazionali e internazionali di musica etnica e di strada.

Per tutti i bambini dai 4 ai 10 anni.

Inizio spettacolo: ore 21,15 (entrata consentita dalle 20.30)

Ingresso ad offerta libera.

Prenotazione consigliata alla pagina web:

https://www.ilbaulevolante.it/rassegne/favole-sotto-gli-alberi/

(Comunicazione a cura de Il Baule Volante)

Su [CronacaComune del 26 luglio 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dGdFYLc%26v%3dV%264%3dUAVMW%26y%3dWJdI%26P%3dxN4K_8ucu_I5_2vit_BA_8ucu_H07RC.72J45m6sIwP49.sO_8ucu_H0xJ0C0Du_Laxf_VpYHXEe_8ucu_H0p6BIv0-9I4O5-AvD-qFl08C-4Mu-MoMu-8oN0540-t9nDs540-qF-40qN2J-r5w7yHs-0-v5wDwFs0-49s-By529yHs-9uF-qMqN46sCoG5.B4H2_Laxf_WpL_8ucu_I8p6BIv0_8ucu_HZkMu5_2vit_C9_8ucu_HZoOy7r00No_MgwZ_Xt_Laxf_VFN052O_t546q5k0_8ucu_I8Ce-PU-BeHU_2vit_BauHn_9qNo_MgwZ_XtVI-eM-VJWG_Laxf_VFJ88oM_rS_2vit_C9_8ucu_HZz_MgwZ_XtU%26n%3dHAM68H.HoO%26yM%3dAYGXD) il programma completo della rassegna ‘Favole sotto gli alberi’

SPORT – L’assessore Maggi: “Importante l’effetto di trascinamento dei campioni del nuoto nei confronti dei giovani praticanti”

[Ferrara Nuoto si presenta: i progetti e gli obiettivi del nuovo periodo olimpico 2021/2024](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dIhJVNg%26z%3dS%266%3dYESOa%263%3dTLhM%26M%3dzR8H_0ygr_K9_6skx_F8_0ygr_JDAOE.A6G69q3uM1M6C.wL_0ygr_JD2GBGDAw_Peuh_ZtVJbLS_0ygr_JDt70PoJs-L9GBM-7A-8PsKwL83-1-N6GyC8L1-C-uD1-MpAwR8ADG-r74-L9GDM-470G367-MzA5Nw57-ZNTIZNTL.F8E4%26B%3d1MATqT.6C3s9o8%26AA%3dYHSLb)

29-07-2021

Progetti e obiettivi del nuovo periodo olimpico 2021/2024 (slittato di un anno a causa della pandemia), questi i temi che l’associazione sportiva dilettantistica Ferrara Nuoto asd ha illustrato giovedì 29 luglio 2021 nella sala dell’Arengo della residenza municipale in occasione di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione dell’assessore allo Sport del Comune di Ferrara Andrea Maggi, del presidente di Ferrara Nuoto asd Roberto Barabani, del delegato Coni Ruggero Tosi, dei presidenti provinciali Enrico Venturini (CSI) e Romano Becchetti (ASI), insieme al rappresentante legale di Ferrara Nuoto Cesare Stabellini e ai diversi atleti del settore maschile e femminile che faranno parte del progetto tecnico stesso.

“Sono particolarmente felice di lanciare e sostenere questo progetto – ha sottolineato in apertura di incontro l’assessore comunale Andrea Maggi – che promuove lo sport di altissimo livello con la massima cura degli aspetti agonistici degli atleti ma che, grazie all’effetto di trascinamento e coinvolgimento esercitato dai futuri campioni, richiama alla pratica di questo bellissimo sport tanti giovanissimi nuotatori”.

LA SCHEDA (a cura di Ferrara Nuoto Asd) – FERRARA NUOTO asd ha iniziato ormai da tre stagioni agonistiche un nuovo percorso sportivo volto al raggiungimento di obiettivi sempre più importanti con la ricerca di quello che è sempre mancato in città ovvero il NUOTO DI ALTO LIVELLO.

FERRARA NUOTO oggi è l’unica realtà del territorio comunale e provinciale a svolgere attività FIN e FINP nelle discipline del NUOTO, NUOTO DI FONDO e IN ACQUE LIBERE, NUOTO DI SALVAMENTO (LIFESAVING), NUOTO PARALIMPICO.

Ricordiamo che in passato ci sono state due esperienze bellissime in provincia con i percorsi di Mirco Di Tora nella vicina Copparo e di Michele Vancini a Portomaggiore, crediamo fortemente che si potesse fare un percorso di alto livello anche nel nostro Comune in città a Ferrara.

Le difficoltà logistiche in questi anni sono state tantissime e questo ultimo periodo caratterizzato dai vari lockdown ha rallentato e reso più difficile tutto quanto, ma oggi FERRARA NUOTO vuole presentarvi il NUOVO PROGETTO TECNICO sul triennio olimpico 2021/2024 (ridotto per la prima volta nella storia a causa dello slittamento delle Olimpiadi di Tokyo a questo 2021).

L’obiettivo primario di FERRARA NUOTO in questo triennio è di qualificare almeno

1 atleta alle OLIMPIADI di PARIGI 2024 e 1 atleta diversamente abile alle PARALIMPIADI di PARIGI 2024, aumentando la presenza della nostra città che già oggi si vede rappresentate da due fantastici atleti a Tokyo ai quali facciamo il nostro in bocca al lupo. Obiettivi ulteriori sono la partecipazione di almeno 1 atleta ai Campionati Europei di Nuoto in vasca corta e in vasca lunga, ai Campionati Mondiali di Nuoto in vasca corta e in vasca lunga, alle UNIVERSIADI, ai Campionati Mondiali Lifesaving 2022, ai World Games Lifesaving 2022 e a tanti altri appuntamenti internazionali che caratterizzeranno questo denso triennio. Si vorrebbe anche fare nuovi record italiani ed europei nel settore Master, dove quest’anno con un gruppo ristretto di poche unità abbiamo già portato due Record Italiani nella nostra città nella categoria M25.

Infine, FERRARA NUOTO continuerà a far crescere l’attività di base delle categorie esordienti, ragazzi, junior, cadetti e senior nei percorsi sportivi regionali e nazionali per far crescere nuovi talenti.

Con grande piacere vogliamo comunicare che l’atleta slovena TJASA VOEZEL (classe 1994) ha deciso di aderire con il proprio tecnico IGOR VELICKOVIC al nostro progetto tecnico e gareggerà quindi a partire dalla prossima stagione per FERRARA NUOTO! TJASA ha già partecipato alle OLIMPIADI di LONDRA 2012 e RIO 2016 con la sua squadra nazionale slovena, ha partecipato a numerosi campionati Europei e a varie edizioni della Coppa del Mondo, parteciperà ai prossimi Campionati Europei di vasca corta di KAZAN a novembre 2021 e ai Campionati del Mondo in vasca corta ad ABU DHABI a dicembre.

Desideriamo inoltre presentarvi alcuni atleti di alto livello che già in questi anni hanno fatto risultati importanti:

Riccardo Cervi – finalista per diversi anni consecutivi ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto, ha vinto 33 medaglie ai Campionati Italiani di Categoria ed ha partecipato alla Coppa Latina con la Nazionale Italiana di Nuoto nel 2016, quest’anno è andato a podio conquistando il bronzo nei 200 ostacoli ai Campionati Italiani

Davide Marchese – gestito assieme alla società Insport Rane Rosse (per cui è tesserato) ha raggiunto già la finale A ai Campionati Italiani Assoluti e la finale al Trofeo Internazionale VII Colli, è un atleta interessante di grande potenzialità. Le sue specialità sono i 50sl, i 50 fa e i 100sl

Federico Marchetti – atleta FINP già vice Campione Italiano nei 50 e 100 dorso nella categoria S9, ha come sogno nel cassetto le PARALIMPIADI e sta lavorando sodo per coronare questo sogno

Simone Gazzotti – già Campione Italiano Junores in vasca lunga nei 50sl e Campione Italiano Juniores 1° anno nei 50sl e 50 fa in vasca corta, partecipa da anni a ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto e al Trofeo Internazionale VII Colli

Ludovica Lugli – già in Nazionale Giovanile di Fondo e a podio ai Campionati Europei Juniores, tornata da poco alle gare in mare con obiettivi ambiziosi.

Morbin Maria Elena – già Campionessa Italiana nelle gare Ocean nel Nuoto Salvamento punta a qualificarci per gli appuntamenti internazionali previsti nel LIFESAVING nel prossimo triennio

Navarri Alberto – ha già partecipato ai Campionati Italiani di Categoria e parteciperà anche ai prossimi Campionati Italiani d Categoria Estivi, anche lui è un giovane talento che potrà raggiungere obiettivi importanti nei prossimi anni

La nuova stagione natatoria 2021/2022 vedrà anche una parte della squadra andare in RITIRO in ALTURA a LIVIGNO proprio per iniziare al meglio la stagione e fare squadra, quindi saranno previsti dei collegiali e delle trasferte all’estero, in base a quelle che saranno le possibilità legate all’emergenza sanitaria.

Per info: FERRARA NUOTO asd

Sito internet ufficiale [https://www.ferraranuoto.it/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d4gJW9f%26z%3dT%26q%3dXET0Z%263%3dU7gM%26N4d8o%3dkQ8Iv_OevS_Zo_KTzd_Ui_OevS_YtPzT.t8uOoKdK9HwL.wM_uxgs_5C%26r%3dFxP065.KsM%26lP%3dEW4aH)

GIARDINO PER TUTTI e PINK WEEK – Sabato 31 luglio 2021 alle 21.30 al parco Coletta (viale Cavour 175)

[Piano e voce a stelle e strisce di Kevin Hays sotto al Grattacielo](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d7dLbBc%262%3dY%26t%3dUGYCW%265%3dZ0dO%26S%3dnN0N_xuix_95_8yYt_HD_xuix_80CU3.78Mt5s9iI3St9.yR_xuix_804MzCFGk_Lg1V_Vvb8XNc_xuix_801C29g5qC4-FgS9-QuN0M-gF-wPgN09iCuJu.B0Kr%268%3d3SyPsZ.t90%26Gy%3dUJY0X)

29-07-2021

Sabato 31 luglio 2021 (ore 21.30), nell’ambito della Pink Week, nel cartellone di [“Giardino per tutti”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d2aPb7Z%266%3dY%26o%3dRKY8T%269%3dZ5aS%26S%3diKDN_srmx_42_ByTq_LD_srmx_37GUx.4BMo2w9dF7So6.3R_srmx_378Mu0JGf_Ik1Q_Szb3TSc_srmx_37wGo679-fMyLu0-CNpIDGw0-DCbKBM-f-DEQj4u-QvC-CGuF-xCm-49KvEy-Jb-IuQt61Lb-J9RuF-3J-hIuRu2wGfC9.FuD6%26B%3dnLCTdS9b2u.8Cu%260C%3dY5RNb) torna la musica jazz con il pianista e compositore statunitense Kevin Hays. L’appuntamento è parte della mini rassegna “Tra colto e popolare. Generi Altrimenti Declinati”, a cura di Jazz Club Ferrara per Consorzio Wunderkammer.

L’ultimo appuntamento della rassegna dedicata al jazz, sarà quindi mercoledì 25 agosto 2021 (sempre ore 21.30) con il duo Mirabassi-Zanchini, data di recupero del concerto saltato lo scorso 13 luglio causa allerta meteo.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – Sabato 31 luglio (ore 21.30), nell’ambito della Pink Week, a Giardino per tutti torna la musica jazz con il pianista e compositore statunitense Kevin Hays. L’appuntamento è parte della mini rassegna “Tra colto e popolare. Generi Altrimenti Declinati”, a cura di Jazz Club Ferrara per Consorzio Wunderkammer.

Formatosi alla Manhattan School of Music, Kevin Hays inizia la propria carriera professionale non ancora maggiorenne nella band di Nick Brignola. Negli anni ’80 affina il suo pianismo da jazzman di razza – soprattutto in qualità di sideman – con Bob Belden, gli Harper Brothers e Benny Golson. Il decennio successivo ne sancisce la consacrazione internazionale sia grazie alla partecipazione in studio e in tour a fianco di Sonny Rollins, Joshua Redman ed Eddie Herderson, sia con la creazione di quello che diverrà il suo storico trio (alla ribalta da oltre vent’anni) con gli inossidabili Doug Weiss e Bill Stewart. Degne di nota anche le collaborazioni con Seamus Blake, Lionel Loueke ed il piano duo con Brad Mehldau. Negli ultimi anni Hays alterna performance in piano solo, in cui si cimenta spesso con autori classici (nota la sua predilezione per Robert Schumann), all’attività in trio assieme a Rob Jost e Greg Joseph. Ed è proprio il lavoro con questo nuovo trio che lo ha portato ad affrontare un’ulteriore sfida: quella del compositore e interprete di canzoni originali da cui scaturisce l’apprezzatissimo album New Day.

L’ultimo appuntamento della rassegna, resa possibile grazie al prezioso sostegno di ANCI e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è il 25 agosto con il duo Mirabassi – Zanchini (data di recupero del concerto saltato lo scorso 13 luglio causa allerta meteo).

GIARDINO PER TUTTI – Lunedì 2 agosto 2021 per la rassegna cinematografica a cura di Arci. Consigliata la prenotazione

[Tokyo sbarca sotto il Grattacielo con ‘Città in pellicola’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d2ZGZ7Y%26w%3dW%26o%3dQBW8S%26z%3dX5ZJ%26Q%3diJ5L_sqdv_41_3wTp_CB_sqdv_368Sx.33Ko1n7dExQo5.tP_sqdv_36yKu9AEf_HbyQ_RqZ3TIb_sqdv_365Kl7b1lOz-Oc139b-IzPuE-tH-hHlPu1nEfBz-9pD-nEuJl-LfBwEdEw7.iJxH%26e%3dC6Ow3C.JfJ%26tO%3d2TBZ5)

29-07-2021

L’appuntamento di lunedì 2 agosto, nel giardino sotto il Grattacielo, è dedicato alla città di Tokyo raccontata dalla regia di Sofia Coppola.

Tra le iniziative promosse dal Comune di Ferrara, nei mesi di luglio ed agosto, Arci Ferrara cura una rassegna di 4 titoli intitolata [‘Città in pellicola’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d4fIX9e%26y%3dU%26q%3dWDU0Y%262%3dV7fL%26O%3dkP7J_uwft_67_5uVv_E0_uwft_5B0Qz.95Iq7p5fKzOqA.vN_uwft_5B1IwECCh_NdwS_XsX5ZFX_uwft_5BpCw5d7nPn-JhHyCfKy5-lH-pCqAz5-dH-35u92-7rHrNw7-4OdP7Lr-L5IlACCrJv-MrP7I-oA-6NhHy9.kPzF%26g%3dI8My9E.HhP%26vM%3d4ZDX7) e incentrata sullo spazio che ha avuto la Città nelle opere di alcune delle più grandi regie cinematografiche dei nostri tempi.

Questo lunedì 2 agosto 2021, lo schermo del parco Marco Coletta (viale Cavur 175) si accenderà per la storia di un incontro inaspettato fra due cittadini americani interpretati da Scarlett Johansson e Bill Murray, spaesati da un universo che è quanto di più lontano da loro si possa pensare. Entrambi sembrano essere in balia di alcune situazioni personali, legate alle diverse direzioni delle rispettive esistenze.

“Lost in Translation” è risultato vincitore del premio Oscar nel 2004 per la miglior sceneggiatura originale a Coppola, nonché annovera tra gli altri riconoscimenti: 2 premi Golden Globe – miglior attore a Bill Murray e miglior film brillante, 1 premio Nastri d’Argento, Miglior Film dell’anno per AFI, 1 premio César e varie nomination.

Le proiezioni saranno ad ingresso gratuito con inizio alle 21.30, è consigliata caldamente la prenotazione su piattaforma Eventbrite. Ulteriori informazioni sono reperibili dal sito di Arci Ferrara.

Inizio proiezione ore 21.30. Apertura porte ore 20.40. Ingresso gratuito con prenotazione fortemente consigliata.

– BIGLIETTI ONLINE (chiusura prenotazioni online ore 19 del giorno della proiezione). È possibile riservare i biglietti sul sito al link [https://bit.ly/2UUep6T](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dGdPZLc%266%3dW%264%3dUKWMW%269%3dXJdS%26Q7q5u%3dxNDL9_Lkyf_Wu_Ngwj_Xv_Lkyf_Vz8yN.6U_8umv_H0L1k90bj%268%3d7Q9PwX.49D%26E9%3dUNWJX).

[UNESCO, A FERRARA PROCEDE PROGETTO ‘UN CHILOMETRO DI MURA ALL’ANNO’, I LAVORI ARRIVATI AL TORRIONE DEL BARCO.](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dCcAbHb%26q%3dY%26z%3dT6YIV%26t%3dZFcD%26S%3dtMyN_4tXx_E4_wyes_7D_4tXx_D92U9.6wMz4h9oHrSz8.nR_4tXx_D9sM6B5Gq_KV1b_UkbDWCe_4tXx_D9zLqLhM-r8wPmKf-N4HhCp8-uP10jR6H-zL-oAnJ1FjR4H-iG-yNw9-mEq9zGt-G-x41M4B-fP4B196B-fJ-6HwPuHsC-p8q-0mKhM.tMr9m4fJ%26p%3dFzQ867.LqM%26nQ%3dCW6bF)

29-07-2021

UN CHILOMETRO DI MURA ALL’ANNO, I LAVORI ARRIVATI AL TORRIONE DEL BARCO. LE SQUADRE AL LAVORO SI ‘SDOPPIANO’. PISTE CICLABILI CON FONDI RIBASSO D’ASTA. SINDACO: “LAVORIAMO A PIENA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO UNESCO, CON NUOVA ‘CASA DEI POLLI’ POLO DI PROMOZIONE STORICO, CULTURALE E ARTISTICA”

Ferrara, 29 lug – Sono arrivati al Torrione del Barco i lavori di pulizia, consolidamento, ripristino di lacune e fessurazioni delle mura di Ferrara. Partito a marzo da viale Belvedere, l’intervento – realizzato dall’impresa Caporini – è giunto all’estremità nord-ovest della cinta muraria e proseguirà ulteriormente.

Procede così il progetto ‘Un chilometro di mura all’anno’, ha come obiettivo l’intervento – per step – sui, complessivi, oltre 9 chilometri di mura storiche. Il progetto è stato voluto dall’Amministrazione “con l’obiettivo di dare piena valorizzazione alla perla Unesco di Ferrara, un bene del Paese”, dice il sindaco Alan Fabbri, promotore dell’iniziativa.

“Le mura di Ferrara – aggiunge il primo cittadino – sono uniche in Italia. Sono un elemento da vedere e da vivere. La restituzione della loro piena bellezza rispecchia quindi la necessità di tutela di un bene straordinario, la salvaguardia del decoro e l’investimento su un bene che ha una potenzialità straordinaria anche in chiave attrattiva e turistica”. “Con il progetto di riqualificazione dell’ex ‘Casa dei polli’, a cui stiamo lavorando, creeremo inoltre un polo di valorizzazione delle mura, in una continuità progettuale tra ripristino e manutenzioni e promozione storica e culturale”.

La prima tranche di ‘Un chilometro di mura all’anno’ – curata dall’architetto del Comune Rina Scicchitano – è stata finanziata con risorse per circa 900mila euro (con aggiudicazione e ribasso d’asta a 607mila euro) e prevede, oltre alle manutenzioni delle mura, anche il rifacimento di parte della pista ciclabile da piazzale San Giovanni al doccile di San Rocco. Con il ribasso d’asta si conta inoltre di procedere con le manutenzioni del percorso ciclabile dal doccile a piazzale Medaglie d’Oro.

Al Torrione del Barco gli addetti alle manutenzioni delle mura si sono dovuti ‘sdoppiare’ in due squadre. Questa porzione di mura, infatti, non è ‘interrata’ ed è quindi necessario intervenire su entrambi i lati.

Sulla base dell’analisi del degrado, anche in questo tratto di mura si è realizzato l’intervento, propedeutico alle successive lavorazioni, di diserbo manuale e conseguente idrolavaggio superficiale del paramento murario con acqua e polveri di silicio finissime. Successivamente si è proceduto con la verifica dello stato di coesione delle murature, il relativo consolidamento e il restauro conservativo del paramento murario verticale, compresa la sommità (definita in linguaggio tecnico ‘copertina’), per completare con interventi di stuccatura, di protezione e con l’ eventuale formazione di un ulteriore rivestimento definito “strato di sacrificio” sulla copertina, laddove ritenuto necessario.

Dove erano evidenti particolari dissesti del paramento murario sono stati eseguiti interventi di “scuci e cuci”. Si tratta del ripristino di alcune lacune del paramento attraverso la posa di mattoni aventi le caratteristiche e le dimensioni di quelli originari.

Le diverse lavorazioni saranno completate con ristilature profonde dei giunti, pratica utile e diffusa per la manutenzione e il restauro di murature storiche e che ha anche il vantaggio di migliorare la durabilità dei paramenti, sigillando i giunti e limitando infiltrazioni di acque meteoriche e impedendo al contempo l’attecchimento di vegetazione infestante.

Ferrara Rinasce

INTERPELLANZA – Presentata dal gruppo PD in Consiglio comunale

[Richiesta in merito ai rapporti con l’azienda Grafica Veneta](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d6bMbAa%263%3dY%26s%3dSHYBU%266%3dZ9bP%26S%3dmLAN_wsjx_83_9yXr_ID_wsjx_78DU2.59Ms3t9hG4Ss7.zR_wsjx_785MyAGGj_Jh1U_Twb7VOb_wsjx_789Gh9f3r0zCxLr-KjJzRt-3z-PfH7MwLz-AtF-395AvLi3-xPf8zAf-NvLjLr.FyE3%26B%3drM0ThT.5Cy%26A0%3dY9SKb)

29-07-2021

Questa l’interpellanza pervenuta agli uffici comunali:

– I consiglieri del Gruppo PD del Consiglio comunale di Ferrara Caterina Ferri, Anna Chiappini, Davide Bertolasi, Francesco Colaiacovo, Ilaria Baraldi, Maria Dall’Acqua, Deanna Marescotti, Simone Merli, Mauro Vignolo hanno interpellato il sindaco Alan Fabbri in merito ai rapporti con l’azienda Grafica Veneta.

>> Pagina riservata alle interpellanze/interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali e relative risposte (a cura del Settori Affari Generali/Assistenza agli organi del Comune di Ferrara) all’indirizzo [www.comune.fe.it/index.phtml?id=5216](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dJc6YOb%26l%3dV%267%3dT1VPV%26o%3dWMc9%26P%3d1MtK_AtSu_L4_rvls_2A_AtSu_K9wRF.6oHDGe.Ax.Bt_MjvP_WyBn9xQ.pCCFl_MjvP_XyBd_MjvP_XwX2VO%2676t4a%3dmPBOcW.78t%26DB%3dT4VMW).

[Modifica le tue impostazioni di iscrizione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d9gLYDf%262%3dV%26v%3dXGVEZ%265%3dWBgO%26P%3dpQ0K_zxiu_A8_8vaw_HA_zxiu_0CCR5.08Jv8s6kL3PvB.yO_zxiu_0C6J1Qy0_zxiu_0C6MmCuMmKF0_zxiu_06i8qCP_MYzf_WnYJZ0_fIeEZuAAfKeHgqcHXLbEdsWjgqZACPbm9G0Her6l_OgxX_Yv%269%3duR9QkY.402%26F9%3dVBXJY)

[Cronaca Comune](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dCb0WHa%26p%3dT%26z%3dS5TIU%26s%3dUFbC%26N4m3e%3dtLxI_4sWs_E3_vter_69_4sWs_D81P9.5vHz3g4oGqNz7.mM_4sWs_D8%26h%3dF7Kz6D.FiM%26uK%3d5WCV8)

Cronaca Comune – Reg. Tribunale di Ferrara n. 4/2006 – ISSN 2281-9371

REDAZIONE: Alessandro Zangara (direttore responsabile), Elena Frighi, Lucia Mattioli, Giorgia Mazzotti

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AGGIORNAMENTO

Gentile utente, a seguito della definitiva applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, il Comune di Ferrara ha aggiornato l’informativa sul trattamento dei dati personali degli iscritti alla sua newsletter. Il testo è consultabile qui: [http://www.comune.fe.it/index.phtml?id=3177](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dDZBZIY%26r%3dW%261%3dQ7WJS%26u%3dXGZE%26Q%3duJzL_5qYv_F1_xwfp_8B_5qYv_E63S0.3uI8Dk.Br.9z_NdsV_Xs9t0rN.vD7Cr_NdsV_Ys9j_NdsV_YqS7cJ%2647n1g%3dsQ6LiX.15z%26E6%3dQ0WGT)

[Disiscrizione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=P4%3dA3P5L_1whs_B7_7tbv_G9_1whs_ABpcoZub.nIpBuO5.6xI_7tbv_G9o_NfvY_XuHxQ.pLyT_7tbv_G9_1whs_BBN-_KZye_VmP9_KZye_UoXC6H._NfvY_XKQ_1whs_B05O_1whs_Ab18_1whs_B0BT_1whs_B7N0_1whs_B7_7tbv_H76O6R7TqYp-_NfvY_YsS2f8YG_NfvY_XKQ_1whs_B05O_1whs_AbBZ2P_7tbv_G9-9VBa_1whs_AbKNAUNV_1whs_ABBP3dKczZ_7aWiap%26l%3dWOYCbN%267%3dvQ8OlX.383%26E87p4j%3dTCWIW%26u%3dW%263%3dT0WLV%26x%3dXIcH%26P%3dFVGaFWHaJW) | [Condividi newsletter](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Nv%3dE2Nw_OYwW_Zi_LXzX_Vm_OYwW_Yn5GCB0F.Bu5pI1J.jLu_LXzX_VmCzIuQmHk_OYwW_YnMlKlNv8nLpBv8.hPxR_yxat_0Cq8Us_zuZw_A88X9a0_OYwW_YDCkLxNpK_zuZw_A89aHc_yxat_9c1NyoiMo_OYwW_ZlYC897jCH-UAgm-XBBn-bEdn-aGX09h9BdFYk%267%3d8gDXCf%26l%3dG2P475h8i9.KmN%26pP%3d9X8aB%26F%3d8%26K%3d9U8dA%26I%3d9aHc%261%3dXFcEXAUCbF)

🔊 Listen to this