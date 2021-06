(AGENPARL) – mar 29 giugno 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=KC%3dD0KDO_8rqv_I2_Fwiq_PB_8rqv_H7yfvU4e.uDyE2JD.95D_Fwiq_PBv_Ioyf_S4N4C.yO6O_Fwiq_PB_8rqv_I74Ix_Ioyf_T2NBTJar_Ioyf_TyE3_Ioyf_T2JK45_Ngtn_Yq_Ioyf_T2R4UHRG–a_Fwiq_PbD_Ioyf_T2LB_Ioyf_ST._Ngtn_Yt9-Rf6_Ioyf_TyAwV_Fwiq_PbD_Ioyf_T2L6_Ioyf_STV_8rqv_H7R_Ngtn_Yq-_Ioyf_STT_8rqv_I5DR_8rqv_HW8bv3Va5R_Fwiq_Q7OC_Fwiq_Q04P_J_2y7qNgtn_Xvoarc%264%3dOfLUTe%26t%3dDIOB4P.JuK%267O%3dGTWbP%26C%3dO%26J%3dGRXXL%26F%3dPZPZ%26H%3dWNZOXHTQZG)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 29 giugno 2021

GIUNTA COMUNALE/1 – Progetto con le scuole per definire strategie e obiettivi comuni. Delibera approvata nella seduta del 29 giugno 2021

[Patto Educativo di Comunità tra l’istituto superiore “Vergani-Navarra” e il Comune](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dCgJbHf%26z%3dY%26z%3dXEhDc%263%3dZFgM%26S%3dtQ8N_4xgx_E8_6yew_FD_4xgx_DCAU9.06Mz8q9oL1SzB.wR_4xgx_DC2M6FDGq_Oe1b_YtbDYGh_4xgx_DC496Q3-CpRq96F0M-pF-qMyR2G68-8Pm-IwQ6F8S6L-7S2B6G1Os-TqOu9zF-29886Pm-B-wJ-oL1SzB.vRyI%26r%3dK7P0AD.KsR%26uP%3dEaKc9m8oN)

29-06-2021

Un nuovo Patto Educativo di Comunità è stato approvato oggi (martedì 29 maggio 2021) con delibera dalla giunta comunale del Comune di Ferrara. Un atto importante che si propone di formalizzare accordi tra l’istituto superiore “Vergani-Navarra” capofila nazionale degli Istituti Alberghieri, l’ente locale, le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore del territorio, al fine di favorire ogni possibile collaborazione sinergica tra le rispettive strategie e programmi operativi, a sostegno delle attività di formazione delle nuove generazioni e di promozione delle attività culturali e professionali a loro rivolte.

Da parte del Comune di Ferrara questo impegno viene preso dall’assessorato alla Pubblica istruzione, che sarà coinvolto nella definizione di strategie e obiettivi comuni per la condivisione di progetti e, più in generale, per il valore pubblico che esso rappresenta. La volontà dell’amministrazione è quella di essere parte attiva dei progetti promossi a favore delle giovani generazioni, con l’obiettivo di stringere collaborazioni sinergiche con tutti gli istituti scolastici della città.

In particolare, la sottoscrizione del Patto educativo di comunità, consentirà l’attivazione del progetto di scuola estiva “Una scuola per tutti e tutti per la scuola”, in grado di favorire dopo un prolungato periodo di emergenza Covid, che ha reso più fragile la fascia scolare dell’utenza delle scuole superiori, il potenziamento di momenti di aggregazione comunitaria e sociale anche nei mesi di sospensione dell’attività scolastica.

“La costruzione di una rete risulta strategica – dichiara il preside Massimiliano Urbinati – per creare una pratica comune di intenti, che sappia unire scuola e associazioni, istituzioni e mondo produttivo come si potrà evidenziare con gli imminenti Campus Lab del Vergani e del Navarra che, da metà giugno a fine luglio, si aprono alla cittadinanza attraverso momenti di restituzione pubblica. In questo modo, inoltre intendiamo contribuire al miglioramento della formazione professionale degli studenti per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro, soprattutto dopo un prolungato periodo di crisi del settore alberghiero e di ristorazione che ha creato un senso di smarrimento negli alunni rispetto alle loro prospettive professionali”.

GIUNTA COMUNALE/2 – Le principali delibere approvate nella seduta del 29 giugno 2021

[Disinfestazione ambientale: a Ferrara Tua nuovo contratto con risparmio di spesa e nuovi servizi; sostegno al laboratorio ‘Ricicletta’ in carcere; intitolata a Luciano Bratti un’area verde in città](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dFcCVKb%26s%3dS%263%3dT8bGY%26v%3dTIcF%26M%3dwM1H_7tZr_H4_yshs_98_7tZr_G94OB.6yG34j3rHtM38.pL_7tZr_G9uG9B7At_KXue_UmVGU0Z_7tZr_G9kA8Bu8tL13EBvFt-4t4x8uLpEl-3-u8yJpKh-L04-uM4Ov-54G1JpM1G-rHu-JxLw37FpG-sB-zHtLh-7-3NvNx-LlJAB7A-8HzLt0uG-pE-s3qHy39HyA4-Kp5x6s79Mh-A3-6hJr8y7-xG1A9Hs394-h-D06p33H-iJpM1A-0GhJt4-3777l-A3-6pL94.oL2E%263p4hk%3dE0L35G.GlL%26xL%3d8UNYG)

29-06-2021

Queste le principali delibere approvate nella riunione della Giunta comunale di martedì 29 giugno 2021:

>> Assessorato Politiche Sociali, Politiche Abitative, Servizi Demografici e Stato Civile – Assessore Cristina Coletti:

Disinfestazione ambientale: a Ferrara Tua nuovo contratto triennale con risparmio di spesa e nuovi servizi ai cittadini

Prevede l’affidamento ‘in house’ a Ferrara Tua srl di tutti i servizi di disinfestazione ambientale, per la profilassi delle malattie infettive su tutto il territorio comunale, il nuovo contratto di servizio che partirà dall’1 agosto prossimo, con validità fino al 31 marzo 2024.

“Il nuovo contratto – spiega l’assessore Cristina Coletti – ci consentirà un risparmio di 10mila euro rispetto a quello precedente, con un impegno di spesa complessivo per l’intero periodo di 385mila euro contro i precedenti 395mila. Oltre a una riduzione dei costi – continua l’assessore – siamo riusciti a ottenere anche un potenziamento dei servizi, in particolare con l’avvio ufficiale, dopo la sperimentazione dei mesi scorsi, del servizio di call center che fungerà da punto informativo per la popolazione e permetterà la gestione informatizzata delle segnalazioni dei cittadini”. Il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sarà infatti svolto sia con interventi ordinari, annualmente pianificati, sia con interventi puntuali programmati in risposta a problematiche segnalate dai cittadini. “Grazie a una procedura semplice che prevede la compilazione di un form, anche via smartphone, sarà possibile – sottolinea ancora l’assessore – raccogliere informazioni su criticità presenti nel territorio e intervenire in maniera efficace, ottimizzando impegno e risorse.

Il servizio affidato a Ferrara Tua sarà inoltre incrementato con nuove attività come la rimozione dal suolo pubblico e il corretto smaltimento delle carcasse delle nutrie e la lotta alla processionaria, che risulta irrinunciabile a causa della pericolosità di questo insetto per l’uomo e per gli animali di affezione, anche se per ora, fortunatamente, gli interventi sul nostro territorio sono rari e sporadici”.

Tra le novità del contratto, che ha ottenuto oggi il via libera della Giunta e dovrà ora passare al vaglio del Consiglio comunale, figura anche un servizio di geolocalizzazione con GPS delle 36mila caditoie stradali trattate contro la zanzara tigre, per un riscontro costante e in tempo reale degli interventi larvicidi effettuati.

E’ inoltre prevista un’attività di assistenza e consulenza tecnica specifica da parte di Ferrara Tua in caso di particolari criticità che potranno verificarsi sul territorio, oltre alla programmazione di indagini di soddisfazione degli utenti per verificare l’andamento dei servizi di Ferrara Tua.

LA SCHEDA:

Per inviare segnalazioni o suggerimenti a Ferrara Tua – Verde Pubblico, Disinfezione e Disinfestazione i cittadini potranno utilizzare il form online disponibile alla pagina: [https://forms.gle/fi7UDRE5LyZAUD846](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dLZDUQY%26t%3dR%269%3dQ9aMV%26w%3dSOZG%26L2v1i%3d3J2GD_HYtk_Si_IlsX_S1_HYtk_Rn70HuJ.2Bm_IlsX_S16qXpdZfPl71VuLYOV%26l%3dDFI44M.DmK%264I%3d9TTVH). Una volta compilato il form, il servizio clienti di Ferrara Tua prenderà in carico le segnalazioni attivando le relative procedure di risoluzione delle problematiche segnalate e di risposta al cittadino. Il cittadino riceverà via e-mail una prima risposta di cortesia e una successiva relativa alla segnalazione inviata.

Per i cittadini impossibilitati all’uso dei canali web le richieste verranno prese in carico per via telefonica dal servizio clienti di Ferrara Tua che si occuperà della compilazione del form per conto del cittadino garantendo allo stesso tempo una risposta per via telefonica.

Dal Comune sostegno al laboratorio ‘Ricicletta’ in carcere, per la formazione e il reinserimento sociale dei detenuti

A Ferrara la bicicletta è anche un mezzo per favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, grazie a un protocollo d’intesa che ha ottenuto oggi il via libera della Giunta municipale e che sarà sottoscritto da Comune di Ferrara, Casa Circondariale “Costantino Satta” e Cooperativa sociale Il Germoglio.

Su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, l’Amministrazione comunale si impegna, infatti, a sostenere le attività formative rivolte ai detenuti del carcere cittadino in materia di manutenzione e recupero delle biciclette.

In particolare, il Comune si rende disponibile a donare alla Cooperativa Il Germoglio, che dal 2017 gestisce all’interno del carcere il laboratorio ‘Ricicletta’, le biciclette rimosse per violazione del Codice della strada e acquisite al patrimonio comunale come oggetti abbandonati, non reclamati dai proprietari e privi di valore economico. “In questo modo – spiega l’assessore Cristina Coletti – offriamo ai partecipanti alle attività formative del laboratorio materia prima su cui esercitarsi per acquisire nuove competenze, spendibili poi nel mondo del lavoro, al termine del percorso detentivo. Si tratta di un progetto di grande valore per tutta la comunità, poichè, favorendo percorsi individuali di reinserimento delle persone detenute, ne facilita il reintegro in società, promuovendo comportamenti responsabili e prevenendo il rischio di recidiva”.

L’attività del laboratorio si concretizza secondo un percorso formativo curato dalla Cooperativa Il Germoglio che si sviluppa in tre fasi: una prima fase teorica con un corso sulla sicurezza del lavoro; una seconda fase teorica in cui vengono definiti all’interno del gruppo le attrezzature necessarie, i materiali utilizzati, le procedure da seguire, le regole e i criteri d’impiego; e una terza fase operativa in cui i detenuti si dedicano al recupero delle biciclette attraverso alcuni step di lavoro. In quest’ultimo ambito i partecipanti lavorano in particolare sui telai, procedendo allo smontaggio, alla pulizia, verniciatura e rimontaggio, fino all’uscita dal carcere del prodotto finito per il collaudo e la vendita da parte degli operatori di Ricicletta.

Il protocollo d’intesa, che avrà una durata di tre anni rinnovabile, prevede da parte della Casa circondariale l’impegno a individuare i detenuti da inserire nelle attività formative e a favorire il buon andamento dell’iniziativa.

>> Assessorato Cultura, Musei, Monumenti Storici e Civiltà Ferrarese, Unesco – Assessore Marco Gulinelli:

Toponomastica: in città un’area verde dedicata a Luciano Bratti e un auditorium scolastico intitolato a Norma Cossetto

Approvata dalla Giunta anche la proposta di intitolazione a Norma Cossetto dell’Auditorium dell’Istituto G. Perlasca, pervenuta dal dirigente scolastico dello stesso istituto. La targa commemorativa riporterà come testo: “Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca” di Ferrara-AUDITORIUM NORMA COSSETTO – Visinada (Italia) 1920- Antignana (Italia) 1943 – Martire istriana delle Foibe, Medaglia d’oro al merito civile, Vittima innocente dell’odio comunista. “Sorridi Norma, da oggi la tua Storia è anche la nostra Storia”.

Le delibere approvate nel corso delle sedute della Giunta comunale vengono pubblicate nei giorni successivi, con le modalità e nei termini di legge, sulle pagine internet dell’Albo Pretorio on line del Comune di Ferrara all’indirizzo [http://www.comune.fe.it/index.phtml?id=1818](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dMb6URa%26l%3dR%260%3dS1aNX%26o%3dSPb9%26L%3d4LtG_DsSq_O3_rror_27_DsSq_N8wNI.5oDGFe.71.At_ImuP_S2An51P.p9FEl_ImuP_T2Ad_ImuP_TzS8RT%2662w3a%3dmLENcS.07t%260E%3dS3ZRb)

GIUNTA COMUNALE/3 – Ass. Balboni: “al via una nuova attività di forestazione urbana per Ferrara”

[Presentato il progetto di messa a dimora di circa 1.500 nuove piante candidato a ricevere un contributo regionale](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d0dLaEc%262%3dX%26w%3dUGgAZ%265%3dYCdO%26R%3dqN0M_1uiw_B5_8xbt_HC_1uiw_A0CT6.78Lw5s8lI3Rw9.yQ_1uiw_A04L3CFFn_LgzY_VvaAVJY_1uiw_A06OnMuK350L-rF-6OxAuQ3I-tF-v99Pj-5-tFvI88-mC-sF17q-XDdP-K4IBB-yCqK39-s8w8yAjN5-8-1CsB598B-4H-sLwN8FkO0L-198j5qwFxHqIn.B0Ju%268%3d3R2PsY.w90%26F2%3dUIfEd)

29-06-2021

Un bosco urbano in via Pannonius e una siepe boscata che fungerà da barriera anti-inquinamento in via Padova. Sono questi gli interventi di forestazione urbana per i quali il Comune di Ferrara chiederà l’assegnazione dei contributi previsti dal bando regionale 2021 per la creazione di ‘infrastrutture verdi’ nei comuni di pianura. La finalità principale del progetto presentato dall’Amministrazione comunale è l’incremento nel territorio della dotazione verde, per offrire un contributo significativo in termini sia di riduzione dell”effetto isola di calore’, sia di riduzione degli inquinanti, assorbimento di CO2 e produzione di ossigeno, con il conseguente miglioramento della qualità dell’aria, soprattutto nelle due zone dell’intervento, caratterizzate da forte traffico e inquinamento.

“Questo progetto – spiega l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni – è nato anche grazie al processo partecipativo che ha visto coinvolti i cittadini dei quartieri di Barco e Pontelagoscuro. Infatti in questi mesi l’Amministrazione comunale ha dialogato e ascoltato le loro richieste e necessità, traducendole poi in un progetto per realizzare una cintura verde che protegga i due quartieri dall’inquinamento atmosferico, acustico e luminoso dell’asse molto trafficato di via Padova. E’ importante tenere presente che il verde cittadino non è solo uno strumento di contrasto al cambiamento climatico, ma è anche un’infrastruttura verde, a disposizione delle comunità che lo vivono e in questa direzione si muove il progetto che abbiamo oggi candidato”.

Nel dettaglio, il progetto, approvato oggi dalla Giunta comunale, riguarda la realizzazione di due diversi tipi di intervento. Il primo in una zona di verde pubblico situata in via Padova, accanto alla strada statale che separa il comparto industriale del petrolchimico dai quartieri residenziali di Pontelagoscuro, Barco e Doro. Qui il progetto prevede la creazione di una ‘siepe complessa’ composta da una triplice fila di piante: la fila centrale sarà costituita da alberi di maggiori dimensioni e accompagnati da piante arbustive; mentre le due file laterali saranno costituite da alberi di minore grandezza e inframezzati da piante arbustive, per un totale di circa 1.125 piante.

Il secondo intervento riguarderà, invece, un’area agricola di via Pannonius di circa 19.300 mq entrata di recente nella disponibilità dell’Amministrazione comunale, di fronte alla cinta muraria storica di Ferrara. Qui il progetto prevede la realizzazione di una piantagione forestale permanente, escludendo una fascia perimetrale di 8 metri. La messa a dimora delle piante sarà effettuata rispettando un modulo tipo di 500 mq che verrà replicato sulla superficie disponibile. Il modulo contiene 5 alberi di prima grandezza, 14 alberi di seconda e terza grandezza e 2 arbusti, per un totale di circa 420 piante che saranno messe a dimora nell’area. La scelta delle piante sarà effettuata dando priorità sia alle caratteristiche paesaggistiche, vista la vicinanza delle mura che rappresentano un’eccellenza monumentale della città, sia al buon rendimento per quanto riguarda l’assorbimento delle polveri sottili e la cattura di NOx.

Per entrambe le aree le piante utilizzate giungeranno da vivai forestali e a completamento degli interventi saranno realizzati sistemi di irrigazione di soccorso.

La spesa complessivamente prevista per la realizzazione degli interventi è di circa 75mila euro, per la quale sarà chiesto un contributo alla Regione di 33.750 euro.

GIUNTA COMUNALE/4 – Affidato alla cooperativa Le Pagine il servizio di supporto al personale dello sportello comunale di viale IV Novembre

[Centro unico permessi ztl: due nuovi operatori per potenziare le attività rivolte al pubblico](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dMe9URd%26o%3dR%260%3dV4aNa%26r%3dSPeB%26L%3d4OwG_DvVq_O6_urou_57_DvVq_NAzNI.8uF06f2yJpL00.lK_DvVq_NAqFFD301_MTtl_WiUNW7T_DvVq_NAf60OuF-GIl4A-KhI90vJ5-UwC-zPh-EGJy0-AKhIwOrI5-KrK1I30wMh-C1-6wK5QlKw-MlMAGw6-wG-sLx7o0yJ.kK9G%26g%3dDGNy4N.Ih2w6dK%265N%3d4TUaC)

29-06-2021

Potenziare l’attività del Centro unico permessi ztl del Comune, sveltendo lo smaltimento delle pratiche e l’erogazione dei servizi ai cittadini. E’ con questo obiettivo che la Giunta comunale ha approvato l’affidamento alla cooperativa sociale Le Pagine del servizio di supporto allo sportello comunale con sede in viale IV Novembre 9 a Ferrara. Due gli operatori della cooperativa che affiancheranno il personale comunale per 38 ore settimanali ciascuno, e per un periodo di 6 mesi dal 5 luglio prossimo. L’acquisizione di nuovo personale si è resa necessaria, in particolare, per far fronte al lavoro straordinario legato all’entrata in vigore nelle scorse settimane del nuovo Regolamento comunale per l’accesso alla ztl e il ricorso alla cooperativa è stato deciso a seguito dell’esito negativo della ricerca di personale disponibile all’interno all’Amministrazione comunale.

Tra i compiti dei nuovi operatori rientrano soprattutto attività di back office per l’istruttoria degli atti amministrativi di autorizzazione richiesti dai cittadini. Oltre ai permessi Ztl per la circolazione nelle zone a traffico limitato, il Centro Unico Permessi rilascia anche i permessi Zcs per la sosta nel centro storico di Ferrara; i contrassegni per disabili (Cude) per la circolazione dei veicoli a servizio degli aventi diritto; e i pass MiMuovoElettrico per la sosta gratuita dei veicoli a trazione esclusivamente elettrica a Ferrara e negli altri Comuni che hanno aderito al progetto della Regione Emilia Romagna.

Il servizio offerto dalla cooperativa avrà un costo complessivo di 42.910 euro (iva inclusa) per l’intero periodo.

Tutti i dettagli su attività, contatti e orari di apertura al pubblico del Centro unico permessi sul sito [www.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dCf9aHe%26o%3dX%26z%3dW4gDb%26r%3dYFfB%26R8m7d%3dtPwM_4wVw_E7_uxev_5C_4wVw_DBzT9.9rJ7Jh.Cq.Ew%26A%3dyQvSoX.qB6%26Ev%3dXEe9g)

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 30 giugno 2021 alle 10 nella sala degli Arazzi (residenza municipale)

[Presentazione del progetto video “Certosa: una guida per la città”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d3bQT8a%267%3dQ%26p%3dSLZ4X%260%3dR6bT%26K%3djLEF_tsnp_53_CqUr_M6_tsnp_48HMy.5CEp3x1eG8Kp7.4J_tsnp_489EvAK9g_JlsR_T1T4TNQ_tsnp_48AHg1c3vKzDv3K9qFz-4gD-AHq9zJvG-G9f70-3gJEEu3-FDc-9F9f3-A5t-Dv-3kLE1.jL8B%26f%3dEFIx5M.DgL%264I%3d3UTVB)

29-06-2021

Mercoledì 30 giugno 2021 alle 10 nella sala degli Arazzi (residenza municipale) avrà luogo una conferenza stampa per illustrare il progetto “Certosa: una guida per la città”, quindici video pillole per raccontare il legame tra cimitero e altri luoghi incantati di Ferrara, curato dalla Holding Ferrara Servizi.

All’incontro con i giornalisti interverranno il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, l’assessore comunale al Turismo Matteo Fornasini, il presidente della Holding Ferrara Servizi Luca Cimarelli e Andrea Poltronieri, voce narrante del progetto video.

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 30 giugno alle 12 nella Palazzina Marfisa d’Este di Ferrara a cura di Fondazione Ferrara Arte

[Presentazione delle nuove opere all’interno della mostra “Claudio Koporossy. Invisibilia”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d8fFXCe%26v%3dU%26u%3dWAd9b%26y%3dVAfI%26O%3doP4J_ywct_07_2uZv_B0_ywct_9B7Q4.92Iu7m5jKwOuA.sN_ywct_9BxI1E0Cl_NawW_XpX9XCV_ywct_9BzLlOoH170CvJo-8lHv9-uQyPl-Kz9yA-kFsExNlNxI-kAvFh-IyM1Nk-7s758pK-uIwK2IzO9-CuRsMp8sFp7.rNtH%26n%3dG2O679.JoN%26p5h7kO%3dAWFbJ)

29-06-2021

(Comunicazione a cura della Fondazione Ferrara Arte)

Mercoledì 30 giugno alle 12, alla Palazzina Marfisa d’Este di Ferrara (corso della Giovecca, 170) si terrà la presentazione delle nuove opere all’interno della mostra “Claudio Koporossy. Invisibilia”.

Oltre all’artista, prenderanno parte all’evento: Pietro Di Natale – Curatore della mostra e Direttore della Fondazione Ferrara Arte, Marco Gulinelli – Assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Vittorio Sgarbi – Presidente della Fondazione Ferrara Arte

CONFERENZA STAMPA – Giovedì 1 luglio 2021 alle 10.30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale

[Presentazione della manifestazione “Mangiafexpo 2021”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dNaFYSZ%26v%3dV%26A%3dRAeOW%26y%3dWQaI%26P%3d5K4K_Ercu_P2_2vpq_BA_Ercu_O77RJ.42JA2m6zFwPA6.sO_Ercu_O7xJG00D2_Iaxm_SpYOSDa_Ercu_O7zM26x2kJoIG20DBEo-92Cv6-02xD363OxQsJA6-w6A8s6368KB-SJWN.94H9%265%3dwPFMmW.A64%26DF%3dRCdSa)

29-06-2021

Giovedì 1 luglio 2021 alle 10.30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Mangiafexpo 2021″che si terrà da martedì 6 a domenica 25 luglio 2021 in piazza Ariostea a Ferrara.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore alle Attività produttive/Lavoro/Patrimonio/Fiere e Mercati Angela Travagli, Stefano Zobbi della società organizzatrice Dodicieventi, il direttore di Confesercenti Alessandro Osti e Nicola Ferrari dell’associazione Cuochi per Passione/dalla terra alla luna.

CONFERENZA STAMPA – Giovedì 1 luglio 2021 alle 11 nell’ufficio dell’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni (lato sud palazzo municipale)

[La nuova composizione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d1ZDW6Y%26t%3dT%26n%3dQ9c2V%26w%3dU4ZG%26N%3dhJ2I_rqas_31_ztSp_09_rqas_265Pw.3zHn1k4cEuNn5.qM_rqas_26vHt98Be_HYvP_RnW2RAY_rqas_26t4-4a1inKwOa-3wFpE1Bz9wGe-4mEl1-24r9n9a-Hq9iK2B-cEzKiIx8tJqOa.82Fl%264%3duNsLkU.n52%26Bs%3dQAb6Z)

29-06-2021

Giovedì 1 luglio 2021 alle 11 nell’ufficio dell’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni (lato sud della residenza municipale), si terrà una conferenza stampa per illustrare la composizione della tariffa prevista nel Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva, proposta dalla Giunta e recentemente approvata in Consiglio comunale.

CONFERENZA STAMPA – Giovedì 1 luglio alle 12 nella sala dell’Arengo della residenza municipale

[Presentazione della riqualificazione del Giardino di Palazzo Schifanoia](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d0d0UEc%26p%3dR%26w%3dU5aAZ%26s%3dSCdC%26L%3dqNxG_1uWq_B5_vrbt_67_1uWq_A01N6.7vFw5g2lIqLw9.mK_1uWq_A0rF3C40n_LUtY_VjUAV6W_1uWq_A0tIn2j5eMiE3540xHi-5nFp2-1CuLjFm7r7eQrIr6-m9p-8r5v5rHs-5r-JeCjT4F-27l0o5rFr5.lKvF%26h%3dD4Mz4A.HiK%26rM%3d5THZD)

29-06-2021

Giovedì 1 luglio alle 12 nella sala dell’Arengo della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione della “Riqualificazione del Giardino di Palazzo Schifanoia”.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Maggi, la dirigente del Servizio Beni Monumentali Natascia Frasson, il responsabile dell’Unità organizzativa Progettazione e Direzione lavori Paolo Rebecchi con l’architetto dello staff comunale Rossella Bizzi, progettisti esterni e referenti dello sponsor tecnico Copma.

CONFERENZA STAMPA – Giovedì 1 luglio 2021 alle 19 nella sede della Contrada San Luca (via Ippodromo 31)

[Presentazione della Sagra Giostra del Borgo](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d8bMYCa%263%3dV%26u%3dSHe9X%266%3dWAbP%26P%3doLAK_ysju_03_9vZr_IA_ysju_98DR4.59Ju3t6jG4Pu7.zO_ysju_985J1AGDl_JhxW_TwY9TKZ_ysju_987Ml6h3rKvI13GDvFv-9lD36-z3xMh-9zJzL96-k73-7vJxJ.oL4G%26k%3dEBN35I.IlL%26zN%3d8UPaG)

29-06-2021

Giovedì 1 luglio 2021 alle 19 nella sede della Contrada San Luca (via Ippodromo 31, Ferrara) avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della Sagra Giostra del Borgo in programma da giovedì 1 luglio 2021 a domenica 18 luglio 2021 sempre in via Ippodromo 31.

All’incontro inaugurale di presentazione con il presidente dell’Ente Palio Nicola Borsetti interverranno il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, il vicesindaco Nicola Lodi e gli assessori a Commercio e Bilancio Matteo Fornasini e alle Attività Produttive Angela Travagli, il presidente della Contrada San Luca Luca Bertazza e il presidente del Circolo Contrada San Luca Silvano Bernaroli.

PALIO DI FERRARA – Nella sede di via del Melo e negli orti confinanti. Assessore Lodi: “In settimana la scelta se dare o meno il via libera al Palio. Decisione non facile ma faremo tutto quello che sarà possibile”

[La rassegna “Sere d’Estate” fra gastronomia e musica dall’1 al 18 luglio insieme alla Contrada Borgo San Giovanni](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dLa6aQZ%26l%3dX%269%3dR1gMW%26o%3dYOa9%26R%3d3KtM_CrSw_N2_rxnq_2C_CrSw_M7wTH.4rL92c8xFmR96.iQ_CrSw_M7nLE0zFz_IQzk_SfaMS3Z_CrSw_M7s898v2a-8iLG2nK4.9tJ7%265%3dmRDMcY.96t%26FD%3dR3fQa)

29-06-2021

All’incontro con i giornalisti erano presenti il vicesindaco e assessore al Palio del Comune di Ferrara Nicola Lodi insieme al vice presidente dell’Ente Palio Pier Francesco Perazzolo, ai rappresentanti della Contrada Borgo San Giovanni James Carlini (vice presidente), Luca Battaglia (capitano), Barbara Berveglieri (consigliere) e al rappresentante dell’associazione culturale Yume Fabrizio Perdomi.

“Sono partite in questi giorni le molte attività delle nostre contrade – ha affermato il vicesindaco Nicola Lodi – luoghi che sono davvero ‘cuore pulsante della città’, dove si parla non solo di sagre ma di tantissimi temi come solidarietà, associazionismo, aggregazione. Senza le contrade e le loro iniziative interi quartieri sarebbero sprovvisti di spazi importanti dove oltre ad incontrarsi insieme a tavola si socializza e si fa tanta beneficenza. Nei due anni drammatici appena trascorsi e che hanno seriamente provato tutta la realtà che fa capo al Palio, le contrade fra cui certamente il Borgo San Giovanni hanno affrontato le tante difficoltà con un’accresciuta partecipazione: sempre in prima linea con i loro volontari per imbustare le mascherine, distribuire i farmaci, consegnare la spesa agli anziani. Questa – ha ricordato l’assessore – sarà poi una settimana impegnativa perchè dovremo decidere se dare o meno il via libera al Palio. Non è certo una decisione facile, ma tutto quello che sarà possibile lo faremo.”

(Comunicazione a cura della Contrada Borgo San Giovanni)

A pochi passi dal centro cittadino, ma nel tranquillo e verde contesto di via del Melo 105, presso la sede della Contrada San Giovanni a Ferrara, dall’ 1 al 18 luglio 2021 si terrà “Sere d’estate”.

Tutte le sere si potranno gustare i piatti della cucina tradizionale ferrarese, ottimi cappellacci artigianali e carni alla griglia, in una cornice unica e accogliente. Il luogo ideale dove trascorrere una piacevole serata d’estate, nel pieno rispetto delle regole anticovid.

Bar aperto dall’aperitivo, musica d’ascolto, serate a tema e tante sorprese per grandi e piccini. Ampio parcheggio.

Per scoprire menù e programma, seguiteci sulla pagina: Facebook: Sere d Estate Contrada Borgo San Giovanni

SPORT E SICUREZZA – Il delegato della FIP Ferrara, Giorgio Bianchi: una vera festa dello sport, grazie per la disponibilità di questi spazi attrezzati

[Basket, oltre 200 ragazze e ragazzi sotto il Grattacielo per la Fase Provinciale 3×3 giovanile](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dJeNbOd%264%3dY%267%3dVIhKa%267%3dZMeQ%26S%3d1OBN_Avkx_L6_0ylu_JD_Avkx_KAEUF.80M76u9vJ5S70.1R_Avkx_KA6MCDHGx_Mi1i_WxbKWKe_Avkx_KAt9BFwR-8GBPx-XRh-A6y9IUw-C-A6y9IU1-Q8OBM-2G-yPtOB9vDwJ8-Gs-DtNw-NAJDG781950-KVL-B1ME66G50.zR6G%26v%3dKDNDAK.I9t6swR%262N%3dIaRaR)

29-06-2021

Oltre 200 ragazze e ragazzi che sono stati coinvolti nelle due giornate di sport dedicate al basket nei campi polivalenti sotto al Grattacielo, dove sono state disputate le gare per la fase Provinciale 3×3 Giovanile, che si è svolta tra sabato 26 e domenica 27 giugno 2021. L’appuntamento chiude così questi due fine settimana di utilizzo in anteprima dei quattro nuovi campi realizzati ai piedi del Grattacielo, all’interno del parco dedicato a Marco Coletta (tra viale della Costituzione e viale Po) in via di riqualificazione da parte dell’Amministrazione comunale di Ferrara con il progetto “Il Parco più bello di Ferrara”.

Un particolare ringraziamento ha voluto rivolgere all’Amministrazione Comunale il delegato della Federazione italiana pallacanestro-FIP Ferrara, Giorgio Bianchi, che dice: “È stata una vera festa dello sport giovanile, con un impianto idoneo a quello che volevamo fare. Il nostro obiettivo era proprio quello di avere 4 metà campo e di giocare in contemporanea con le varie categorie sia maschili che femminili, per far sì che questi ragazzi costretti a stare fermi da parecchio tempo potessero aprirsi e giocare insieme. Oltre all’agonismo c’è stato divertimento vero. Grazie quindi al Comune di Ferrara per questa bellissima opportunità, per la disponibilità dataci e per l’aiuto fattivo dimostratoci. Abbiamo potuto utilizzare quest’area molto adatta e ben attrezzata, che ha reso possibile l’organizzazione di due giornate all’insegna dello sport, dello stare insieme e di un’attività sana e gratificante per i più giovani. L’amministrazione, con l’assessore Maggi, ci ha permesso anche di poter avere i trofei per le premiazioni alle squadre vincenti nelle varie categorie. Una giornata di sport favolosa per tutti, indipendentemente dai risultati conseguiti”.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – La FIP di Ferrara ha svolto la Fase Provinciale del 3×3 Maschile e Femminile sui campi polivalenti del GAD dando modo a più di 200 tra ragazzi/e di giocare finalmente a pallacanestro dopo tante privazioni dovute al COVID.

Le gare hanno avuto inizio sabato pomeriggio 26, alle ore 15,00 con la Categoria degli Under 16/M e Femminile. Di seguito gli Under 18 M/ F ed infine l’over 19 Maschile. Le squadre vincenti hanno acquisito il diritto di passare alla fase Regionale a Misano Mare il 24 il femminile e 25 luglio il maschile. Alle premiazioni si sono succeduti graditissimi ospiti: l’head coach Spiro Leka; il delegato provinciale del Coni Ruggero Tosi e la dott. Paola Perini che l’ottimo speaker Michele De Palo ha presentato quale figlia del nostro indimenticabile amico : coach Rodolfo e ha voluto, altresì, ricordare gli amici Mario De Sisti e Piero Zabini che tanto hanno dato alla crescita della pallacanestro ferrarese e non solo.

La manifestazione si è conclusa nella mattinata della domenica mattina 27 con la disputa delle gare under 14 Gold e Silver machili e femminili.

Grande è stato il successo di questi incontri che la FIP di FE ha effettuato grazie ad un ambiente idoneo a questa fase provinciale. Un plauso all’amministrazione comunale che ha voluto realizzare questi impianti sportivi in una zona troppo spesso vittima del degrado.

Ecco le squadre vincenti per categoria:

Under 16 maschile: VIS 2008 FE; Under 16 Femm: VIS Rosa; Under 18 Femm: VIS Rosa; Under 18 Maschile: Scuola Basket FE; Over 19 Masch: Scuola Basket Ferrara; Under 14 Gold Maschile: Cest. ARGENTA; Under 14 Gold Femm. Meteor Renazzo; Under 14 Silver Maschile: VIS 2008 FE; Under 14 Silver Femm. VIS Rosa.

Nelle foto – scaricabili in fondo alla pagina – diversi momenti della fase Provinciale 3×3 Giovanile, che si è svolta tra sabato 26 e domenica 27 giugno 2021 nei campi polivalenti messi a disposizione in anteprima sotto al Grattacielo di Ferrara

[FERRARA SUMMER FESTIVAL AL VIA DA GIOVEDì. CIRCA 100 AZIENDE COINVOLTE. CLOU CON ZUCCHERO IL 18. SINDACO: “DEDICHIAMO EVENTO AI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d5b7a0a%26m%3dX%26r%3dS2g6X%26p%3dY8b0%26R%3dlLuM_vsTw_73_sxWr_3C_vsTw_68xT1.5sLr3d8gGnRr7.jQ_vsTw_68oLxA1Fi_JRzT_Tga6T4f_vsTw_68gBvJbOe-KvJq7s-CiKuFz3m-8p-Nj8-h3-hFsNfAm-5jOg3-2gD-31FiFeB-gGjKzGmQi-5mLy-5pK-4Md0l7sL-mD-2e-wAoAe5p-Ai68e3bj0lAbJs-7wBrLp-8m-DbSsJbQsJj-AiDmL-wHfQx3dLpG.iQqD%26e%3dJyKw06.FfQ%26mK%3d2ZCXA)

29-06-2021

FERRARA SUMMER FESTIVAL 2021 AL VIA DA GIOVEDì, ZUCCHERO CORONA IL PROGRAMMA. 100 AZIENDE COINVOLTE, 1.900 AMMESSI A SERATA, MAXIPALCO 12X18. SINDACO: “DEDICHIAMO EVENTO AI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO. GRANDE VOLANO PER INDOTTO”. GLI ORGANIZZATORI: “PRIMI ARRIVI DALL’ESTERO”

Ferrara, 29 giu – Una ventina di artisti, e band, del calibro di Zucchero, Fiorella Mannoia, Antonello Venditti, Umberto Tozzi, Francesco De Gregori, Max Pezzali. Prevendite già al 90% sui maggiori concerti, un centinaio di aziende coinvolte, un maxipalco da 18 metri di larghezza per 12 di altezza, capienza portata dai 1.800 (del 2020) ai 1.900 partecipanti di quest’anno, nuovi software per tracciabilità, sicurezza e servizi. Il Ferrara Summer Festival si prepara alla partenza, da giovedì. Con l’ultima novità: Zucchero, atteso il 18 luglio, che ha scelto proprio Ferrara per una delle tre date italiane del tour europeo.

“Quest’anno il Ferrara Summer Festival ci farà assaporare il ritorno alla normalità, in sicurezza, sognando un’edizione 2022 senza distanziamenti”, ha detto il sindaco Alan Fabbri presentando questa mattina al nuovo point di piazza Trento e Trieste il calendario di eventi che colmeranno l’agenda dal primo al 26 luglio, sempre nella centralissima piazza Trento e Trieste. Fabbri, nel ringraziare l’associazione organizzatrice Butterfly, prefettura e questura “per la grande collaborazione” e tutti i partner, ha dedicato il festival ai “professionisti e a tutti i lavoratori dello spettacolo, particolarmente colpiti da chiusure e restrizioni e troppo spesso dimenticati”. “La macchina organizzativa attiva circa un centinaio di imprese, molte locali”, ha poi spiegato il primo cittadino. “Il Ferrara summer festival non è solo grande spettacolo e occasione di straordinaria attrattività per la città, è un volano per le attività del territorio, per il lavoro, per l’indotto”.

Il programma: si parte giovedì sera con il comico Giacobazzi (in collaborazione con Made Eventi), quindi i Subsonica (2 luglio), Noemi (il 4, sarà un evento anche con scopo benefico in collaborazione con l’associazione Ciao Ciao Ieie), Max Pezzali (l’8 e il 9), Antonello Venditti (il 13), Panariello (il 15), Emis Killa, Jake La Furia, il Tre, Random (il 17 luglio, in collaborazione con Made Eventi), Zucchero il 18. Quindi: Fiorella Mannoia (il 21), Francesco De Gregori (il 23), Umberto Tozzi (il 25) e Pucci (il 26).

“L’anno scorso abbiamo aperto la strada con artisti come Nek, Elisa, Mario Biondi e, grazie allo sforzo organizzativo, alla collaborazione con le istituzioni, alla sinergia tra pubblico e privato siamo riusciti a ottenere menzioni tra gli eventi più significativi a livello nazionale, tanto che quest’anno siamo stati direttamente contattati da diverse agenzie: tanti grandi artisti tenevano a esibirsi a Ferrara. E’ un sogno che si realizza”, ha detto Fabio Marzola di Butterfly.

“Gli artisti porteranno valori, sentimenti ed emozioni del passato nel presente, immaginandoli per il futuro, per tutta la città.”, ha detto Davide Tenan anch’egli di Butterfly, presentando il tema che farà da fil rouge di tutti gli eventi: “Humanism”: “Un nuovo umanesimo, una nuova rinascita”. “I dati delle prevendite, in molti casi già prenotate al 90% – ha sottolineato Tenan – registrano arrivi da Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Marche, Lazio. E arrivano anche i primi stranieri”.

Quest’anno sono previste diverse novità: il pubblico, rigorosamente seduto, potrà ordinare cibi e bevande con un qr code dal proprio smartphone. Inoltre una chitarra sarà il ‘guestbook’ della stagione: tutti gli artisti la firmeranno e lo strumento sarà poi messo all’asta per beneficenza. Diverse inoltre le convenzioni: con Ferrara Arte (a tutti coloro che acquistano un biglietto per il Ferrara Summer Festival sarà applicato uno sconto del 50% sul costo del biglietto intero di accesso a Palazzo Schifanoia – Civico Lapidario, Castello Estense, Palazzina Marfisa d’Este, Museo della Cattedrale, Padiglione d’Arte Contemporanea), con Ascom (scontistica in alcuni negozi aderenti), con la libreria ‘Libraccio’ (sconto del 5 per cento sui libri e del 10 su cd ed lp per chi si presenta con la prenotazione di uno spettacolo), con Hera e Meis (il pubblico che porterà alla stazione ecologica di via Caretti alcuni particolari tipi di rifiuti urbani – quelli definiti pericolosi e che, se dispersi nell’ambiente, possono causare gravi danni – potrà aggiudicarsi due ingressi gratuiti al concerto di Fiorella Mannoia o di Umberto Tozzi e/o ingressi per visitare la mostra “Mazal tov”) e con Radio Bruno (radiopartner che realizzerà uno speciale concorso musicale). Ulteriori info al link: [https://www.ferrarasummerfestival.it/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d5hPY0g%266%3dV%26r%3dYKe6d%269%3dW8hS%26P6e9u%3dlRDKw_PkxT_au_MU1j_Wj_PkxT_ZzR1U.z0vPuMeQEHqCBAiQDDz96.Dx_PkxT_Zz%269%3dqSCQgZ.80x%26GC%3dV7gPe)

Prenotazioni sul circuito TicketOne.

(Ferrara Rinasce)

[Istituzione scuola, via libera allo scioglimento. L’ass. Kusiak: semplificare per migliorare i servizi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dJdRUOc%268%3dR%267%3dUMaKZ%26A%3dSMdU%26L%3d1NFG_Auoq_L5_Drlt_N7_Auoq_K0INF.7DF75y2vI9L79.5K_Auoq_K00FCCL0x_Lmti_V2UKVPa_Auoq_K05JCCFLICAEx-MyL8Fw-C261It-58C8-My08A80690K8-FwJB-EGJ257-JxGBC2054tL1-D2A808LwIx-C-E6AP5Q2.BFD5%268%3d9LBPyS.72t5w9F%260B%3dUOZOd)

29-06-2021

ISTITUZIONE SCUOLA, VIA LIBERA ALLO SCIOGLIMENTO

L’ASSESSORE KUSIAK: “SEMPLIFICARE PER MIGLIORARE I SERVIZI: UN PASSAGGIO IMPORTANTE PER AFFRONTARE AL MEGLIO LE SFIDE FUTURE”

E’ stata approvata, ieri, dal Consiglio comunale di Ferrara la delibera che sancisce lo scioglimento della Istituzione dei Servizi educativi, scolastici e per le famiglie, costituita nel lontano 2007.

Lo scioglimento è stato deciso al fine di semplificare, uniformare e rendere più efficaci le sinergie con i servizi territoriali oltre che con tutti gli altri settori dell’Ente comunale, e si tratta di un passaggio che riportando all’interno del Comune il settore scuola può migliorare lo sviluppo dei servizi e la loro capacità di rispondere ai bisogni della collettività.

L’Istituzione era nata come organismo strumentale che ai sensi dell’art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 ed era stata preposto alla gestione dei servizi in ambito educativo e sociale, con finalità relative anche alla facilitazione degli aspetti assunzionali, oggi non più necessari. Oggi il Consiglio comunale ha espressamente votato per non usufruire più della struttura in un’ottica di maggiore semplificazione organizzativa dei servizi.

“Lo scioglimento del’Istituzione è sicuramente un passaggio importante che va nella direzione di quel garantire a tutti i cittadini risposte sempre più concrete alle loro esigenze, specialmente in un settore che eroga i servizi per i bambini e le famiglie e sul quale come amministrazione abbiamo sempre investito e vogliamo continuare ad investire. Una gestione diretta favorisce, proprio per la semplificazione dei passaggi una maggiore incisività a tutte le politiche educative familiari, ritenute fondamentali da questa amministrazione – spiega l’assessore all’Istruzione del Comune di Ferrara, Dorota Kusiak -. Per favorire il passaggio e renderlo proficuo ai fini individuati è stato messo a punto un lavoro di analisi puntuale di tutte le attività e di tutti i processi fin ad oggi in capo all’Istituzione, dal quale è nato un gruppo di lavoro tecnico nel quale sono stati coinvolti tutti i settori dell’amministrazione comunale, proprio con l’obiettivo di valorizzare al massimo il lavoro del personale in vista della nuova organizzazione”. Il rientro all’interno dell’Ente delle attività oggi gestite dall’Istituzione Educazione e Scuola era stato previsto nella programmazione strategica del DUP 2021/2024 (Progetto operativo del programma strategico 4.3 “Servizi Educativi e scolastici per i bambini e per le loro famiglie”) Per quanto riguarda i dipendenti, che sono già di fatto dipendenti del Comune di Ferrara, il passaggio non comporterà alcuna modifica di ruolo né di mansione, come già condiviso con le Organizzazioni Sindacali, durante il percorso di approfondimento.

[“MURA APERTE”, L’AMMINISTRAZIONE CANDIDA PROGETTO PER ACCESSO A FONDI EUROPEI. DAL BALUARDO DELL’AMORE A PORTA PAOLA: 60MILA EURO PER IL RILANCIO DELL’AREA. ASSESSORE FORNASINI: “PUNTIAMO A STRATEGIA DI PROMOZIONE INTEGRATA ANCHE PER RILANCIO POST-COVID”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d3cAU8b%26q%3dR%26p%3dT6a4Y%26t%3dS6cD%26L%3djMyG_ttXq_54_wrUs_77_ttXq_492Ny.6wFp4h2eHrLp8.nK_ttXq_49sFvB50g_KVtR_UkU4U9R_ttXq_49rLt4-fGgKy6-n4rDkGnJvKfQkHs6-e4s5k7f-GtHl6vMt-GgK-f4e8xJq-4-kFp7n-6wKtGgB-i2n-5fCw4w5q-7jCn4rFt8-f-GqKy2-r4tCc-YEDkEf-6wKt-GgK-nC-tBq2p6nF-f8qCcKj2-cLx6uLtIg-9tIp4x0pB-uLpMn2oH-f-JvKfKg0n2-fB-uIqFt2c4fQkHs6-kGy6iKfKc-4s4j8-u6t-KnCcGh0q-ItJv-6tMk7.mKoE%26i%3dDwL144.GjK%26kL%3d6TAYE)

29-06-2021

“MURA APERTE”, L’AMMINISTRAZIONE CANDIDA PROGETTO PER ACCESSO A FONDI EUROPEI. DAL BALUARDO DELL’AMORE A PORTA PAOLA: 60MILA EURO PER IL RILANCIO DELL’AREA. ASSESSORE FORNASINI: “PUNTIAMO A STRATEGIA DI PROMOZIONE INTEGRATA ANCHE PER RILANCIO POST-COVID”

Ferrara, 29 giu – Nuove possibilità di attingere ai fondi europei per la valorizzazione delle mura di Ferrara. L’Amministrazione, su proposta dell’assessore Matteo Fornasini, ha dato il via libera questa mattina alla candidatura del progetto ‘Mura Aperte’. Obiettivo: realizzare prodotti e strumenti per la conoscenza, la valorizzazione e la promozione del tratto di cinta muraria compreso fra il Baluardo dell’Amore e Porta Paola, tra cui infografiche, podcast, video, campagne pubblicitarie, educational tour, “brand ambassador”. Il finanziamento previsto è di circa 50mila euro (fondi comunitari assegnati su programmazione della Regione Emilia-Romagna), con un’ulteriore somma di 10mila euro che il Comune metterebbe a disposizione come compartecipazione.

“Le mura rappresentano uno dei più importanti siti monumentali della città di Ferrara, un luogo vivo e vissuto dai ferraresi, e non solo. Con questo progetto puntiamo ad evidenziarne la storia, le curiosità, la loro forte attrattività turistica”, spiega Fornasini. “L’accesso a questi fondi consentirebbe di attivare un nuovo tassello per la valorizzazione dell’area, dopo l’apertura al pubblico di Porta Paola, resa possibile dalla collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara, la bonifica dell’ex Casa dei Polli e la demolizione dello stabile ex Amga, che ha ‘liberato’ la prospettiva di accesso al cuore della città”. Inoltre – sottolinea l’assessore – “nelle iniziative di valorizzazione e promozione puntiamo anche al pieno coinvolgimento del Laboratorio Aperto ex Teatro Verdi, che potrà fornire un supporto fondamentale per la progettazione di strumenti digitali innovativi di comunicazione e valorizzazione di questo tratto di mura”. La candidatura del progetto ‘Mura aperte’ è stata realizzata con la sinergia tra il settore Cultura e gli uffici della Progettazione europea del Comune, “confermando così l’approccio trasversale e di squadra messo in campo”. Il bando è rivolto a chi ha già realizzato progetti di riqualificazione di porzioni cittadine. In questo senso Ferrara, ha beneficiato, nel 2016, di un finanziamento europeo di 885mila euro per la valorizzazione di risorse artistiche, culturali e ambientali di luoghi come i baluardi di San Lorenzo e dell’Amore, piazza Verdi e Porta Paola. Il progetto prendeva il nome: “La Grande Cornice Verde” e aveva come obiettivo quello di “valorizzare la forma e l’identità urbana delle antiche mura”, per “favorirne lo sviluppo delle funzioni territoriali culturali, turistiche, di mobilità sostenibile e ricreative”, promuovendo anche nuovi itinerari turistici e percorsi ciclopedonali. “I lavori di recupero di questa porzione muraria si sono conclusi nel 2020 – fa notare Fornasini -. E’ quindi ora il momento opportuno di mettere in campo le più efficaci strategie di promozione, utili anche alla ripresa post-Covid”.

(Ferrara Rinasce)

SERVIZIO COMMERCIO – Provvedimenti in vigore dall’1 al 26 luglio in centro storico a Ferrara

[Disposizioni per la vendita di bevande in occasione degli spettacoli del ‘Ferrara Summer Festival 2021’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d7hIaBg%26y%3dX%26t%3dYDg8d%262%3dY0hL%26R%3dnR7M_xyfw_99_5xYx_EC_xyfw_8D0T3.A5Lt9p8iMzRtC.vQ_xyfw_8D1LzGCFk_PdzV_Zsa8ZEZ_xyfw_8DqFyN2PoXvLtG-3Bx-Jn-SkLqFz9-qF-hC98tBr-Ft-Mp0gQvLtC-qBmJv-PvC7QgA2Io-BrI-lC5OgPn-P1KzBx-DrPzG98r-ZMY7.F7J8g9nr%26B%3dzRyTpY.tC7%26Fy%3dYFfBh)

29-06-2021

In occasione della manifestazione ‘Ferrara Summer Festival 2021′ in programma in piazza Trento e Trieste dall’1 al 26 luglio prossimi, il Servizio Commercio e Attività produttive del Comune di Ferrara ha emanato un’ordinanza relativa al divieto di vendita per asporto di bevande di qualunque genere contenute in recipienti metallici o di vetro,mirata ad evitare il verificarsi di situazioni di pericolo.

Queste in dettaglio le disposizioni dell’ordinanza:

“Nelle serate interessate dagli spettacoli relativi alla manifestazione Ferrara Summer Festival 2021, che si svolgeranno in date varie comprese tra l’1/07 e il 26/07/2021 E’ VIETATA la vendita per asporto di bevande di qualunque genere contenute in recipienti metallici o di vetro in occasione dei concerti sopra citati, dalle ore 18,00 (diciotto) alle ore 1,00 (una) del giorno successivo, da parte di tutti gli esercizi di somministrazione (compresi i circoli), esercizi commerciali a posto fisso o su area pubblica, che sono dislocati sul perimetro o all’interno dello stesso: viale Cavour, largo Castello, corso Giovecca, via Terranuova, via Scienze, via Mayr, via Ripagrande, via Boccacanale di Santo Stefano, via Spadari, viale Cavour.

Il divieto riguarda anche eventuali esercizi di vendita ambulante e distributori automatici presenti nella zona sopra indicata”.

In allegato scaricabile l’ordinanza integrale

Le date aggiornate degli spettacoli sul sito: [https://www.ferrarasummerfestival.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dDeMTId%263%3dQ%261%3dVHZEa%266%3dRGeP%26K1n6r%3duOAF6_Mhsc_Xr_Hdxg_Rs_Mhsc_WwM0R.w55MrHnNBCz096rNA9963.97_Mhsc_Ww%264%3dzP0LpW.557%26D0%3dQFdMZ)

VIABILITA’ – Provvedimenti in vigore nelle serate degli spettacoli tra l’1 e il 26 luglio 2021

[‘Ferrara Summer Festival 2021’: le modifiche alla viabilità in centro storico](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dEhKZJg%261%3dW%262%3dYFfFd%264%3dXHhN%26Q%3dvR9L_6yhv_G9_7wgx_GB_6yhv_FDBSA.A7K29r7qM2Q2C.xP_6yhv_FD3K8GEEs_Pfyd_ZuZFZGZ_6yhv_FDuA67o9pPpNo-Q0I1C7-BsQ9E091-XNZF-Hs-K40wDx9vC-pHz9-AEo0xHwRp-E2-AtJ8P4-O8M7EqM.wP1J%26s%3dI9QA9F.LtP%26wQ%3dFYMdO)

29-06-2021

In occasione degli spettacoli del ‘Ferrara Summer Festival 2021′, in programma in piazza Trento e Trieste in una serie di serate tra l’1 e il 26 luglio prossimi, saranno in vigore alcuni provvedimenti di modifica della viabilità in centro storico a Ferrara.

Queste le principali misure previste nelle giornate degli spettacoli (calendario aggiornato sul sito [https://www.ferrarasummerfestival.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dIdPTNc%266%3dQ%266%3dUKZJZ%269%3dRLdS%26K1s5u%3dzNDFA_Lksh_Wu_Hiwj_Rx_Lksh_VzMEQ.z50LuHsMEC59B6wMD9D56.9B_Lksh_Vz%264%3d5OCLuV.85B%26CC%3dQKcPZ)) :

>> DALLE 17,30 ALLE 2 DEL GIORNO SUCCESSIVO: in corso Martiri della Libertà, piazza Savonarola, piazza Cattedrale, piazza Trento Trieste, corso Porta Reno (tratto da Via Amendola a piazza Trento Trieste): divieto di fermata, ammessi i veicoli dell’organizzazione, di polizia, di pronto intervento e soccorso.

>> DALLE 19 ALLE 2 DEL GIORNO SUCCESSIVO:

– in corso Martiri della Libertà, piazza Savonarola, piazza Cattedrale, piazza Trento Trieste, Corso Porta Reno (tratto da Via Amendola a piazza Trento Trieste): divieto di circolazione, ammessi i veicoli dell’organizzazione, di polizia, di pronto intervento e soccorso.

– in piazza Savonarola: sospensione area taxi ed istituzione della stessa in largo Castello nel tratto da Borgo dei Leoni all’area Taxi esistente e contestuale sospensione dell’area di carico e scarico.

– in via dei Teatini: istituzione di doppio senso di circolazione.

Sarà ammessa la circolazione dei bus sull’asse corso Porta Reno – corso Martiri della Libertà fino alle 19.

Nelle serate degli spettacoli verranno realizzate barriere anticarro con transenne nelle modalità già collaudate in precedenti occasioni, in corso Martiri della Liberta’/ corso Giovecca, corso Porta Reno/via Amendola, via Mazzini/via Vignatagliata, via Contrari, via Canonica e via Cairoli, a tutela della pubblica incolumità.

Saranno possibili deviazioni delle linee del trasporto pubblico.

In allegato scaricabile l’ordinanza integrale

CONSIGLIO COMUNALE – Assemblee convocate a partire dalle 15 in Videoconferenza – DIRETTA audio-video. DOCUMENTAZIONE

[L’esito dei lavori di lunedì 28 e martedì 29 giugno del Consiglio comunale di Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dAe0VFd%26p%3dS%26x%3dV5bBa%26s%3dTDeC%26M%3drOxH_2vWr_C6_vscu_68_2vWr_BA1O7.8vGx6g3mJqMx0.mL_2vWr_BArG4D4Ao_MUuZ_WjVBVAb_2vWr_BAmD-3k6emJrKsBpAy-8sE5IeDo-9m-8oMv326-wA-2DyFsMe-D5Ii6s-V5-FyQiElMi.04Hp%266%3dwPwNmW.r74%26Dw%3dSCd0b)

29-06-2021

CronacaComune 24 giugno 2021

ll Consiglio comunale di Ferrara si riunirà in videoconferenza lunedì 28 e martedì 29 giugno 2021 alle 15. Il calendario dei lavori è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

L’attività consiliare di lunedì si aprirà con la surroga dalla carica di consigliere comunale di Rossella Arquà (Lega). Seguiranno poi l’illustrazione, la discussione e il voto su dieci delibere di competenza degli assessori Matteo Fornasini, Nicola Lodi, Alessandro Balboni, Andrea Maggi, Dorota Kusiak e sindaco Alan Fabbri. Esaurite le delibere saranno presentate tre Mozioni e tre Ordini del Giorno. Dopo l’interruzione della seduta nella serata di lunedì 28 giugno, i lavori riprenderanno martedì 29 giugno alle 15.

>> TUTTE LE DIRETTE E L’ARCHIVIO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI sono visionabili a questo indirizzo (indicizzate per data e tipo seduta) [https://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d2eTZ7d%260%3dW%26o%3dVOf3a%26C%3dX5eW%26Q%3diOHLt_MoyQ_Xy_NRxn_Xg_MoyQ_W4SxR.MKvOI8f.8CI_svqv_3AIOfM_FwTu_PBdJBOjB0Ep8CIvIyHfA3%260%3dn7b6yPGRdW.BAu%26DG%3dW4dTf)

>> DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A FONDO PAGINA

—————————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————————

Aggiornamento lunedì 28 giugno 2021

Questo l’ordine del giorno delle due sedute di Consiglio Comunale:

COMUNICAZIONI – Il presidente Poltronieri, in coincidenza con il rientro delle truppe italiane dall’Afghanistan dopo vent’anni, ha ricordato la figura di Massimo Ranzani, l’alpino caduto in seguito dello scoppio di una bomba. Il presidente del Consiglio comunale ha poi ribadito l’apprezzamento per il coraggio, la forza e l’abnegazione dei nostri militari impegnati in missioni di pace sotto il comando Nato.

——————————————————

In apertura è intervenuto il vicesindaco Nicola Lodi in merito alla vicenda delle dimissioni della consigliera della Lega Rossella Arquà. Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri Colaiacovo (PD), Solaroli (Lega), Mantovani (M5S), sindaco Alan Fabbri fino alla replica del vicesindaco Lodi.

——————————————————

DELIBERE

Presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri

>> PG 72252/21 – Surrogazione dalla carica di Consigliere Comunale della Sig.ra Arquà Rossella

La delibera è stata illustrata dal presidente Poltronieri. Sono quindi intervenuti i consiglieri Colaiacovo (PD), (per chiarimenti segretaria generale Ornella Cavallari), Ferraresi (Misto), Mantovani (M5S),Colaiacovo (PD).

Il presidente ha sospeso i lavori per chiarimenti per un tempo approssimativo di 5 minuti.

La seduta è ripresa con l’intervento del consigliere Colaiacovo – PD (che ha annunciato che il gruppo non parteciperà ai lavori del Consiglio, ritirerà i documenti presentati rinunciando al gettone di presenza), Fusari-Azione Civica (che dichiara di non partecipare ai lavori), Solaroli (Lega), Minichiello (Lega), Maresca -GaM (che dichiara di non partecipare ai lavori), sindaco Alan Fabbri.

La delibera è stata approvata con 19 voti a favore (gruppi Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, FdI) e 1 voto contrario (M5S). Stefano Franchini è il consigliere neo eletto fra le fila della Lega.

——————————————————————-

Assessore Nicola Lodi – Protezione civile, Frazioni, Mobilità, Urbanistica, Edilizia, Rigenerazione urbana, Palio

>> PG 61131/21 – Procedimento di approvazione del progetto definitivo di Hera SpA denominato “Progetto per l’adeguamento della rete fognaria in località Focomorto” in Comune di Ferrara in variante al 2° POC – Parere di competenza.

La delibera è stata illustrata dall’assessore Nicola Lodi.

La delibera è stata approvata con 19 voti a favore (gruppi Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, FdI).

————————————————————-

Assessore Matteo Fornasini – Bilancio e Contabilità, Partecipazioni, Commercio e Turismo

>> PG 71394/21 – Ratifica da parte del Consiglio Comunale di Ferrara della delibera di Giunta Comunale n. GC-2021-219 del 08//06/2021, avente ad oggetto: differimento scadenze in caso di rateizzazione del Canone Unico

La delibera è stata approvata con 19 voti a favore (gruppi Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, FdI).

———————————————————

>>PG 73918 Modifica piano incarichi esterni 2021/2023 di cui alla delibera C.C. 24710/2021 del 15/3/2021

La delibera è stata ilustrata dall’assessore Matteo Fornasini.

La delibera è stata approvata con 20 voti a favore (gruppi Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, FdI).

————————————————-

Assessore Alessandro Balboni – Raopporti Unife, Ambiente, Tutela degli animali, Progetti europei, Processi di partecipazione

>> PG 74224 Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva ai sensi della Legge n. 147/2013.

La delibera è stata ilustrata dall’assessore Alessandro Balboni (che ha presentato un Emendamento di Giunta- approvato). E’ intervenuto il consigliere Soffritti (FdI).

La delibera è stata approvata con 19 voti a favore (gruppi Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, FdI).

———————————————-

Assessore Andrea Maggi – Sport, Lavori Pubblici, Piano strategico, Recovery fund

>>PG 70962 Proroga al 30/6/2022 della convenzione tra il Comune di Ferrara e la Provincia di Ferrara per la concessione in uso, in orario extrascolastico, delle palestre degli istituti scolastici di competenza della Provincia di Ferrara insistenti nel territorio del Comune di Ferrara.

La delibera è stata illustrata dall’assessore Andrea Maggi.

La delibera è stata approvata con 18 voti a favore (gruppi Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, FdI).

—————————————–

Assessore Dorota Kusiak – Pubblica Istruzion e e formazione – Pari Opportunità – Politiche familiari

>>PG 70660/21 – Ratifica da parte del Consiglio Comunale di Ferrara della variazione al Bilancio 2021-2023 dell’Istituzione Scolastica adottata – in via d’urgenza – dal Sindaco del Comune di Ferrara con atto n. 9/2021 – Istituzione Scolastica – PG n. 63465 del 25/05/2021

La delibera è stata illustrata dall’assessore Dorota Kusiak.

La delibera è stata approvata con 17 voti a favore (gruppi Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, FdI).

—————————————

>> PG 73953/21 – Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 dell’istituzione dei servizi educativi scolastici e per le famiglie . Mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione 2021/2023

La delibera è stata illustrata dall’assessore Dorota Kusiak.

La delibera è stata approvata con 17 voti a favore (gruppi Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, FdI).

——————————————————————

>> PG 66742/21 – Scioglimento Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie, dal 1° agosto 2021

La delibera è stata illustrata dall’assessore Dorota Kusiak.

La delibera è stata approvata con 18 voti a favore (gruppi Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, FdI).

Per questione personale è intervento il consigliere Guerzoni (Ferrara Cambia).

La seduta si è conclusa alle 18

I lavori riprenderanno domani martedì 29 giugno alle 15.

———————————————————————-

———————————————————————-

Aggiornamento martedì 29 giugno 2021

La seduta di martedì 29 giugno del Consiglio comunale di Ferrara è ripresa con la presentazione di due Delibere residue dalla seduta di lunedì 28 giugno e con la discussione su un Ordine del giorno e una Mozione presentati rispettivamente dai gruppi Forza Italia e Fratelli d’IItalia.

All’assemblea non hanno partecipato i gruppi consiliari PD, Gente a Modo, Azione Civica, Misto (con relativa sospensione della discussione delle Mozioni e degli Ordini del giorno da loro presentati e originariamente inseriti nel calendario dei lavori).

DELIBERE

Sindaco Alan Fabbri

>> PG 65091/21 – Fondazione Ferrara Arte – Approvazione modifiche statutari (presentato un emendamento da parte della consigliera Peruffo_allegato a fondo pagina)

La delibera è stata illustrata dall’assessore alla Cultura Marco Gulinelli. Sono intervenuti i consiglieri Peruffo-FI (che ha presentato un emendamento – approvato), Mantovani (M5S). In fase di dichiarazioni di voto è intervenuto il consigliere Mantovani (M5S).

La delibera è stata approvata con 20 voti a favore (gruppi Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, FdI) e 1 voto contrario (M5S).

———————————————————————————–

>> PG 67014/21 – Fondazione Teatro Comunale di Ferrara. Approvazione modifiche statutarie (presentato un emendamento consigliera Peruffo_allegato a fondo pagina)

La delibera è stata illustrata dall’assessore alla Cultura Marco Gulinelli. Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri Peruffo-FI (che ha presentato un emendamento – approvato), Mosso (Lega). Per dichiarazioni di voto è intervenuto il consigliere Mantovani (M5S).

La delibera è stata approvata con 20 voti a favore (gruppi Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, FdI) e 1 voto contrario (M5S).

—————————————————————————————–

ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI

>>PG 68592 – 07/06/2021 – Gruppo Forza Italia – Ordine del giorno a sostegno dell’attuazione della linea ferroviaria di Alta Velocità Padova-Bologna – approvazione

Il documento è stato illustrato dalla consigliera D’Andrea (FI). Sono intervenuti l’assessore Matteo Fornasini e il consigliere Mantovani (M5S).

L’Ordine del giorno è stato approvato con 20 voti a favore (gruppi Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, FdI) e 1 voto contrario (M5S).

————————————————————–

>> PG71457 – 14/06/2021 – Gruppo Fratelli d’Italia – Mozione per la richiesta di intitolazione di un luogo pubblico del Comune di Ferrara alla memoria di Norma Cossetto

Il documento è stato illustrato dal consigliere Soffritti (FdI). Sono intervenuti l’assessore Alessandro Balboni, i consiglieri Guerzoni (Ferrara Cambia), Mantovani (M5S).

La mozione è stata approvata con 21 voti a favore (gruppi Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, FdI, M5S).

——————————————————–

La seduta si è conclusa alle 16.05

[Modifica le tue impostazioni di iscrizione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dFZOXKY%265%3dU%263%3dQJdGV%268%3dVIZR%26O%3dwJCJ_7qlt_H1_Auhp_K0_7qlt_G6FQB.3AI31v5rE6O35.2N_7qlt_G69I8J29_7qlt_G69Lt6xLtDI9_7qlt_G5p1t6S_Lfsi_VuRMYG_YLdLSx0HYNdOZtbOQOaLWvVqZtYH6Sat2J9OXu5s_Hjwe_Ry%268%3d2KBPrR.799%269B%3dUHYOd)

[Cronaca Comune](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dBdOaGc%265%3dX%26y%3dUJgCZ%268%3dYEdR%26R8l5t%3dsNCM_3ulw_D5_Axdt_KC_3ulw_C0FT8.7ALy5v8nI6Ry9.2Q_3ulw_C0%26w%3dJ6ME0C.HxQ%26tM%3dJZJZS)

Cronaca Comune – Reg. Tribunale di Ferrara n. 4/2006 – ISSN 2281-9371

REDAZIONE: Alessandro Zangara (direttore responsabile), Elena Frighi, Lucia Mattioli, Giorgia Mazzotti

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AGGIORNAMENTO

Gentile utente, a seguito della definitiva applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, il Comune di Ferrara ha aggiornato l’informativa sul trattamento dei dati personali degli iscritti alla sua newsletter. Il testo è consultabile qui: [http://www.comune.fe.it/index.phtml?id=3177](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d5eDa0d%26t%3dX%26r%3dV9g6a%26w%3dY8eG%26R%3dlO2M_vvaw_76_zxWu_0C_vvaw_6A5T1.8wJyIm.Ci.D2_OUxX_YjDvAiS.xExHt_OUxX_ZjDl_OUxX_ZhX9dA%2698e6i%3duRwQkY.r02%26Fw%3dVAf0e)

[Disiscrizione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Qx%3d01QyK_yxbr_08_1sZw_A8_yxbr_9Cjbmaoa.lJjAsPy.5vJ_1sZw_A8m_OZuW_YoGvR.jKwU_1sZw_A8_yxbr_0CH-_JXzY_UkQ3_JXzY_TmY75F._OZuW_YEP_yxbr_0AyN_yxbr_9cu7_yxbr_0A6S_yxbr_08H9_yxbr_08_1sZw_B64P9L_59E9-_yxbr_0A9KGPEZ_yxbr_9c7_JXzY_UkM5_JXzY_TCTFK1_OZuW_Yo-R7TG_JXzY_TCc4T6fB_JXzY_TmT6LEcIIA_OGpJsV%265%3d8gEVCf%26m%3dE2P559.KnL%26pP8j3h%3d0UFcI%26D%3d8%26K%3d0SGYE%26G%3d9aIa%261%3d-ZBYCY0VEd) | [Condividi newsletter](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=O3%3d0uO4_JRxd_Ub_MeuQ_Wt_JRxd_Tg6N85AM.7n6wDtK.qGn_MeuQ_Wt8sJ2LfIr_JRxd_TgNsFeO33gMw7o9.oKqS_6sTu_G8j9bn_svgr_49ESAWJ_JRxd_T7DrGqOwF_svgr_49FVAd_6sTu_FXtO6jbNv_JRxd_UeZJ328q8A-VHbf-YI7g-cLYg-bNS30o45eMTd%268%3dEb7YJa%26e%3dH9Kw86o3bF.FfO%26wK%3d2XMXA%26G%3dE%26F%3d2VNT7%26J%3dFVAd%268%3da0XIZ2eES)

🔊 Listen to this