Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE La newsletter del 28 marzo 2022

VIABILITA’ – Provvedimenti in vigore nella notte tra giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile 2022

[Senso unico alternato in viale Po per ispezione periodica al sottopasso ferroviario](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dLf0aQe%26p%3dX%269%3dW6cTW%26s%3dYOfC%26R%3d3PxM_CwWw_N7_vxnv_6C_CwWw_MB1TH.9vL97g8xKqR9A.mQ_CwWw_MBrLEE4Fz_NUzk_XjaOc9b_CwWw_MBwB98v7eOs-R9EgL-vHxBCJeQ0-Rm87A-tL-4OtBKEsKz-LiO4KhFx7-eI-DKxQ0Rm8-1AvO0Rm8CEs.EEIp%26A%3d8QwSxX.rBE%26Ew%3dXQfBX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-03-2022

Dalle 23 di giovedì 31 marzo alle 4,30 di venerdì 1 aprile 2022 nel sottovia ferroviario di VIALE PO a Ferrara sarà in vigore il senso unico alternato, regolato da semafori, per consentire l’esecuzione di attività di ispezione periodica, a cura di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI). I lavori potranno comportare rallentamenti della circolazione nei tratti interessati.

I sottopassi laterali saranno chiusi in modo alternato garantendo pertanto la circolazione ciclabile e ciclopedonale in sicurezza su uno o sull’altro tratto.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e deviazione, in prossimità dei tratti interessati.

(Comunicazione a cura del Servizio Mobilità, Traffico e Sosta del Comune di Ferrara)

URP – Da lunedì 28 marzo 2022 ogni lunedì, mercoledì e venerdì (8.30-12.30), martedì e giovedì (8.30-16.30), sabato (9-12)

[Urp, riapre lo sportello dell’Ufficio relazioni con il pubblico – NOTA DEL 28-3-2022 >> Possibili disservizi al numero 800.532532](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d4eST9d%269%3dQ%26q%3dVOVBV%26B%3dR7eV%26K%3dkOGF_uvpp_66_EqVu_O6_uvpp_5AJMz.8EEq6z1fJ0Kq0.6J_uvpp_5AAEwDM9h_MnsS_W3T7bRX_uvpp_5AE9d1d6xKE5-oPEF.kO0B%26g%3dHHIy8O.DhO%266I%3d4aWX4&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-03-2022

Nota del 28 marzo 2022 a cura dell’Urp – A causa di problemi tecnici potrebbero verificarsi disservizi al numero verde URP Prontocomune 800.532532. Sono in corso verifiche tecniche per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. L’Amministrazione comunale si scusa per il disagio.

– – – – – – – – – – – – – –

Cronacacomune del 24-3-2022 – A partire da lunedì 28 marzo 2022, l’Ufficio per le relazioni con il Pubblico del Comune di Ferrara riprenderà le proprie attività, osservando un nuovo orario di apertura:

– lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30;

– martedì e giovedì dalle 8.30 alle 16.30;

– sabato dalle 9 alle 12.

L’URP sarà a disposizione dei cittadini per:

– ottenere informazioni sui principali procedimenti dell’Ente;

– rimanere aggiornati sulle principali attualità cittadine;

– presentare segnalazioni, reclami e chiedere informazioni sui servizi di pubblica utilità;

– per chiedere informazioni, appuntamenti e ricevere assistenza per il disbrigo di pratiche inerenti gli Uffici Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale.

I cittadini potranno rivolgersi all’URP:

– direttamente, prenotando un appuntamento per accedere agli uffici di Piazza del Municipio n. 23;

(Comunicazione a cura dell’URP Comune di Ferrara)

[Baluardo di Sant’Antonio, progetto pilota di scavo e consolidamento dei contrafforti contro cedimenti del terreno](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dEZAVJY%26q%3dS%262%3dQ7XMQ%26t%3dTHZD%26M%3dvJyH_6qXr_G1_wsgp_78_6qXr_F62OA.3wG21h3qErM25.nL_6qXr_F6sG895As_HVud_RkVHWBT_6qXr_F6g3z3o1fKfJrE-x32JfF8EsA3.8yEz%264%3drM7LhT.25y%26A7%3dQAbLQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-03-2022

BALUARDO SANT’ANTONIO, PROGETTO PILOTA: SCAVO DEL TERRAPIENO E CONSOLIDAMENTO CONTRAFFORTI CONTRO I CEDIMENTI DEL TERRENO

Ferrara, 28 marzo 2022 – È in corso al Baluardo di Sant’Antonio il progetto pilota di restauro conservativo, di riparazione delle lesioni e per contrastare gli effetti dei cedimenti del terreno. Gli operai della PR Consolidamenti, specializzata in questo genere di interventi di particolare ingegneria strutturale, dopo aver delimitato l’area di cantiere, stanno procedendo agli scavi del terrapieno del baluardo, che hanno fatto emergere gli antichi contrafforti di sostegno al baluardo. Qui gli specialisti stanno riparando le porzioni con laterizi mancanti attraverso la tecnica, cosiddetta, del cuci-scuci. Si tratta di ricollegare gli elementi strutturali al paramento, dopo il distacco causato dalle spinte del terreno e i fenomeni definiti “rototraslazionali”, costantemente monitorati dal servizio Beni monumentali del Comune. “Gli ultimi rilievi hanno messo in luce l’esigenza di un intervento, fondamentale per la tutela delle mura. Abbiamo immediatamente provveduto con uno stanziamento complessivo di 300mila euro”, spiega l’assessore Andrea Maggi, che aggiunge “queste azioni si inseriscono nel contesto del progetto ‘Un chilometro di mura all’anno’ che, dopo anni, porteranno progressivamente alla completa riqualificazione della cinta muraria, patrimonio straordinario della città e unico nel suo genere”. Realizzato il consolidamento strutturale a Sant’Antonio, sarà effettuata, con l’identica tecnica del cuci-scuci, la riparazione delle lesioni e dei distacchi sulla superficie muraria, quindi il collegamento meccanico del paramento ai contrafforti con barre d’acciaio e, da ultimo, saranno effettuati scavi sotto la fondazione dei baluardi per posare pali a contrasto, ossia cilindri di cemento armato capaci di dare solidità alla struttura. Il complesso degli interventi realizzati a Sant’Antonio sarà costantemente monitorato, anche dopo la conclusione del cantiere, e dai dati raccolti si valuterà un intervento analogo al baluardo di San Pietro. Quest’ultimo, intanto, nei prossimi giorni sarà ‘liberato’ dalle erbe infestanti e protetto dall’avanzare sotterraneo delle radici che agiscono a livello delle fondamenta.

(Ferrara Rinasce)

BIBLIOTECA BASSANI – Al via da martedì 5 aprile 2022 dalle 9 alle 11 nella sala multimediale in via Giovanni Grosoli 42 (Ferrara). Iscrizioni aperte

[Alfabetizzazione digitale per tutti con la seconda edizione del corso “Il PC da zerouno”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d5bRU0a%268%3dR%26r%3dSNWCS%26A%3dS8bU%26L%3dlLFG_vsoq_73_DrWr_N7_vsoq_68IN1.5DFr3y2gG9Lr7.5K_vsoq_680FxAL0i_JmtT_T2U8YSV_vsoq_68wCj3x6xALQeR5Fr7-z0kAF2p7-FLxL5-4sF-82-w7yFr6w-6hAL0sF1-5iD-yFvKA-0p-Hy-5e-R1IsM0F.lL9C%26h%3dEGJz5N.EiL%265J%3d52e3wXVY5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-03-2022

Prenderà avvio martedì 5 aprile 2022 alla biblioteca comunale Bassani (via Giovanni Grosoli 42, Ferrara) la seconda edizione del cor­so di alfabetizzazione digitale “Il PC da zerouno”, pensato per chi non sia ancora in possesso di co­noscenze informatiche.

Il corso intende fornire competenze di base per l’utilizzo del computer e della rete Internet (accensione del computer, organizzazione delle informazioni, accesso a Internet, suo utilizzo per la ricerca di informazioni e comunicazioni tramite email). Verranno, inoltre, illustrati i servizi online del Polo Bibliotecario Ferrarese.

Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 9 alle 11 nella sala multimediale della biblioteca. Per accedere alla biblioteca è necessario essere in possesso di Green Pass “rafforzato” e mascherina FFP2.

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dJcIbOb%26y%3dY%267%3dTEdRT%262%3dZMcL%26S9t4n%3d1M7N_Atfx_L4_5yls_ED_Atfx_K9nPvAv025yG8.62KDGr.Dx.B7_Pjvc_Zy%267%3dzSBOpZ.787%26GB%3dTIhQT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

BIBLIOTECA RODARI – Da martedì 29 marzo a sabato 9 aprile 2022 in viale Krasnodar 102 (Ferrara). Ingresso libero e gratuito negli orari di apertura al pubblico

[“I muri di Shamsia Hassani. Una voce per le donne afghane”: la mostra itinerante a cura dell’associazione Cittadini del mondo e della biblioteca popolare Giardino](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d2cBY7b%26r%3dV%26o%3dT8a0T%26u%3dW5cE%26P%3diMzK_stYu_44_xvTs_8A_stYu_393Rx.6xJo4i6dHsPo8.oO_stYu_39tJuB6Df_KWxQ_UlY5ZCb_stYu_39o-HvKo-9j-Ln6nLo6-i4yNbGo-Po4-2Jd8-r0-eHtIf-4lBi4t0-m4-sJtMx6-jMoIfKgIu8-iPs4-j0mEgNtHiDbSoJo8-iDuMg9jGo-6b4g9fE-sJo7u-0-e8rGb-5o7mBuOf6g-KpIuGbKk-Bj4x9jGu.CuFr%269%3dnNyQdU.t0u%26By%3dV7cDV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-03-2022

Da martedì 29 marzo fino a sabato 9 aprile 2022 la biblioteca comunale G. Rodari (viale Krasnodar 102, Ferrara) ospiterà la mostra dell’artista e graffitista afghana Shamsia Hassani, promossa e realizzata dall’Associazione “Cittadini del Mondo” e dalla Biblioteca Popolare Giardino.

L’ingresso alla mostra è libero e gratuito (con Green pass rafforzato per i maggiori di 12 anni e mascherina) negli orari di apertura al pubblico della biblioteca (mer e ven 9-12.30, gio 15-19, mar 9-12:30/15-19, sab 9-12:30/15-18)

LA SCHEDA

Shamsia Hassani, classe 1988, nasce in Iran ma si trasferisce a Kabul, dove studia arte all’Università e dove, poi, diventa professoressa associata di scultura. È la più importante street artist donna afghana nel mondo, ha esposto in India, Stati Uniti, Iran ed Europa (Germania, Italia e Svizzera) e nelle missioni diplomatiche di Kabul.

Scarica la locandina: [I muri di Shamsia Hassani (pdf](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dDa6ZIZ%26l%3dW%261%3dR2bLR%26o%3dXGa9%26Q%3duKtL6_IQyc_Ta_NdtP_Xs_IQyc_Sf754hEo0bHvF.cKzLnA.s6.iP_5rSv_E7mKqLlA6_IQyc_Sf92Ie_NdtP_X7n2asCi8_5rSv_E7d.LuG_rwfq_3Bp_IQyc_TdATj0X%26q%3dDuO942.JrK%26iO%3dDW0dD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt))

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Rodari e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dJgLYOf%262%3dV%267%3dXHaRX%265%3dWMgO%26P6t8q%3d1Q0K_Axiu_L8_8vlw_HA_Axiu_KCqMvEy7292D8.05HDKu.Ax.F0_Mjzf_Wy%26A%3d3PBSsW.7B0%26DB%3dXLeQX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Martedì 29 marzo 2022 alle 17 conferenza in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[Dalia Bighinati racconta ‘Dacia Maraini e i colori della scrittura’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dOd8bTc%26n%3dY%26B%3dU4dWU%26q%3dZRdA%26S%3d6NvN_FuUx_Q5_tyqt_4D_FuUx_P0yUK.7tMB5e91IoSB9.kR_FuUx_P0pMHC2G3_LS1n_VhbRa9f_FuUx_P0f909y5cCc-07AjGB5vG-F5eACHv9-25eGy-GcPyCpG-3-C-eM0ItG-29nJy-MeP7NvSF5.jRAF%26f%3dKIMxAP.HgR%267M%3d3dXb3&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-03-2022

Sarà dedicata alla figura, alle opere e all’impegno civile di Dacia Maraini la conferenza di Dalia Bighinati (giornalista, autrice televisiva e studiosa di letteratura) in programma martedì 29 marzo 2022 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara), e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web (per accedere [clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d0a7WEZ%26m%3dT%26w%3dR3YHR%26p%3dUCa0%26N%3dqKuI2_IRvY_Tb_KZtQ_Uo_IRvY_SgP6N.zH4Kv5n.4pF_1rTs_A7dAjEo8u_IRvY_SgxLR_bAseHuSTN0PU6s7J4j2b0cK8%26e%3dF4Jw6A.EfM%26rJ%3d2YIY2&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)).

L’incontro rientra nel ciclo di appuntamenti ‘I colori della conoscenza. I linguaggi e le immagini’, a cura dell’Istituto Gramsci e dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Unica nel panorama letterario italiano per la grande capacità di frequentare i generi più diversi – romanzi, racconti, poesie, teatro, favole, saggi, – nota al grande pubblico per le illuminanti riflessioni sull’attualità, Dacia Maraini è la scrittrice italiana più letta e tradotta nel mondo e una intellettuale a tutto tondo, voce critica delle coscienze. Leggerne l’opera, cui Mondadori ha dedicato un recentissimo volume dei Meridiani, significa ripercorrerne l’impegno civile, la vita, i luoghi, i personaggi che più l’hanno ispirata, il suo amore per le parole e la scrittura, che è per lei “necessaria come respirare”.

Scarica la locandina [I colori della conoscenza 2022](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dKc0bPb%26p%3dY%268%3dT6dST%26s%3dZNcC%26S%3d2MxNC_KU1j_Ve_PkvT_Zz_KU1j_Uj9B6lGvBfJ3H.gM7NrC.z8.mR_BtWx_L9qMxNpCC_KU1j_UjA9Ki_PkvT_Z9u4ezEm0_BtWx_L9h.N2I_vyms_7Dw_KU1j_VhC9oXY%26x%3dFyQF66.LyM%26mQ%3dKYDfK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

► L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli è consentito con Green pass “rafforzato” e mascherina FFP2.

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dLcSbQb%269%3dY%269%3dTOdTT%26B%3dZOcV%26S9v4x%3d3MGN_Ctpx_N4_Eyns_OD_Ctpx_M9xPxA60459G0.6BKFG2.Dz.BG%26B%3d8NFTxU.ACE%26BF%3dYQcUY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA ALDO LUPPI – Mercoledì 30 marzo 2022 alle 17 ‘Belle storie’ per bambini dai 3 anni in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le prenotazioni

[Pomeriggio di narrazioni per i più piccoli alla biblioteca di Porotto](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dEdHaJc%26x%3dX%262%3dUDcMU%261%3dYHdK%26R%3dvN6M_6uew_G5_4xgt_DC_6uew_F09TA.74L25o8qIyR29.uQ_6uew_F0zL8CBFs_Lczd_VraHaIf_6uew_F02L18o5m94FuAuL-rC-z86LmWwIzF-494-F-4C7-Mw7oLzC-mIz5-nFpFuL89o8-rC-2L6I6Q3.B6Jz%268%3dyR7PoY.296%26F7%3dUHgLU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-03-2022

Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con le letture di storie divertenti e avventurose per bambine e bambini dai 3 anni d’età alla biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto (via Arginone 320, Ferrara). Il nuovo incontro è in agenda per mercoledì 30 marzo 2022 alle 17 con la lettrice volontaria Gabriela Nuredini che leggerà alcuni racconti in lingua albanese.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dBfOTGe%265%3dQ%26y%3dWKVJW%268%3dREfR%26K1l7t%3dsPCF_3wlp_D7_Aqdv_K6_3wlp_CBtHnD22t859z.98C6Jx.6p.EC%264%3dxQBLnX.755%26EB%3dQGfQQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

PATRIMONIO E SPORT – Lunedì 28 marzo 2022 in largo Barriere di Porta Po 180-184. Presente l’ass. Angela Travagli, responsabili e soci di Corriferrara

[Aperta ufficialmente la nuova sede dell’associazione sportiva dilettantistica “Atletica Corriferrara asd”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dEdHWJc%26x%3dT%262%3dUDYMU%261%3dUHdK%26N%3dvN6I_6ues_G5_4tgt_D9_6ues_F09PA.74H25o4qIyN29.uM_6ues_F0zH8CBBs_Lcvd_VrWHaFa_6ues_F02Ks4o5mMqG85BB3Hq-Ls8q-48FqMw7m-63L4Bt94KoLm-478.tM1F%26p%3dF9M86F.HqM%26wM%3dCYNbC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-03-2022

Lunedì 28 marzo 2022 alle 11.30 nella nuova sede dell’associazione sportiva dilettantistica “Atletica Corriferrara asd” (immobile comunale ex Pesa Comunale) in largo Barriere di Porta Po 180-184 si è tenuta l’inaugurazione della nuova sede per lo sviluppo del progetto “Corriferrara Home” nonché per valorizzare la riqualificazione già in atto di quest’area cittadina, messa a presidio della zona intorno alla nuova Area Fitness e per favorire la frequentazione di persone sportive.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore al Patrimonio Angela Travagli, il presidente e la vice presidente dell’associazione “Atletica Corriferrara” Massimo Corà ed Erica Cavalieri, insieme a una nutrita rappresentanza di soci e amici.

“Sono felice di dare il via ufficiale a un luogo che diventa punto di riferimento per diffondere buone pratiche legate allo sport come camminare e correre a tutti i livelli – ha sottolineato l’assessore Angela Travagli -. Insieme all’assessore allo Sport Andrea Maggi abbiamo voluto dare alle Mura di Ferrara e a tutti gli appassionati sportivi, cittadini o turisti, un luogo strategico per coltivare l’attività di una società sportiva come la Corriferrara che tanto ha dato e sta dando alla città. I servizi forniti, come le cassette di sicurezza per gli oggetti, la toilette e il defibrillatore, rendono questo luogo importante e sicuro. Stiamo già valutando di collocare altri punti attrezzati come questo in diverse zone del percorso Mura per aumentare l’offerta di servizi utili e accessibili a tutti”.

Un profondo ringraziamento è giunto dai responsabili dell’associazione Corriferrara Massimo Corà ed Erica Cavalieri che hanno confermato la grande disponibilità dell’Amministrazione comunale a raccogliere ed esaudire le proprie istanze. “Con questa sede potremo realizzare e dare ulteriore impulso alle nostre attività che si rivolgono a tutti i cittadini di qualsiasi livello sportivo amatoriale e agonistico, garantendo sempre la massima accessibilità”.

POLITICHE SOCIALI E SICUREZZA – L’ass. Coletti: importante accendere i riflettori su una problematica invalidante. Lodi: simbolo di valenza sociale

[Giornata dell’endometriosi: una panchina gialla al Parco Coletta](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dAbAZFa%26q%3dW%26x%3dS7bIS%26t%3dXDbD%26Q%3drLyL_2sXv_C3_wwcr_7B_2sXv_B82S7.5wKx3h7mGrQx7.nP_2sXv_B8sK4A5Eo_JVyZ_TkZDYBW_2sXv_B8u7x7k3f5mEx3-lEkDq7-z3w9y-5tHoLy7.rLrH%26n%3dEzO657.JoL%26nO%3dAXEdA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-03-2022

La posa della panchina e il significato dell’iniziativa “Sediamoci sul giallo: Endopank” sono stati illustrati al Parco Coletta di Ferrara lunedì 28 marzo 2022, nella ricorrenza della Giornata Mondiale dell’Endometriosi, un’infiammazione cronica e invalidante che colpisce circa il 15% delle donne in età fertile.

All’incontro sono intervenuti il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Nicola Lodi, l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, la tutor dell’associazione ‘La voce di una è la voce di tutte’ odv Paola Manfredini di Ferrara e le tutor Antonella Rizzo e Maria Gullì venute per l’occasione da Reggio Emilia e da Imola, alla presenza anche dei genitori di Marco Coletta, Antonietta e Daniele.

“Partecipare a questi momenti – ha sottolineato l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti – significa volere idealmente accendere i riflettori su una problematica tanto complessa quanto invalidante che colpisce le donne. Le persone affette da questa malattia in Italia sono circa 3 milioni e ogni istante di sensibilizzazione diventa fondamentale, perché siamo di fronte a una patologia che crea sofferenza anche a chi sta attorno al malato. L’Endometriosi condiziona fortemente la vita quotidiana e incide in maniera negativa sulla volontà di crearsi una propria famiglia, provocando non solo dolore fisico, ma anche un grave disagio psicologico. Ferrara e l’Amministrazione vogliono essere al fianco di tutte queste persone diffondendo, in più cittadini possibili, la consapevolezza e la cultura del giusto approccio rispetto ad un argomento così delicato. Ringrazio perciò l’associazione che si è mobilitata per sensibilizzare su questo problema e sono lieta che quella di Ferrara sia la terza panchina installata a livello regionale e la 51.a in tutta Itaila”.

“L’idea di installare una panchina gialla al parco Marco Coletta – è intervenuto il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Nicola Lodi – ha una grandissima valenza sociale. Ringrazio le associazioni che si impegnano attivamente per dare supporto ai malati ed è un piacere che il parco più bello di Ferrara sia stato scelto per ospitare questa panchina tematica. Anche da queste iniziative si crea consapevolezza nella cittadinanza”.

“Sulla panchina – ha fatto notare Paola Manfredini dell’associazione ‘La voce di una è la voce di tutte’ odv – è applicato un QrCode che consente di prendere visione di un video, al’interno del quale il medico Luigi Fasolino spiega questa malattia in maniera semplice ed esaustiva. La panchina è un simbolo importante che fa luce su una malattia che colpisce tantissime donne e che è ancora sottostimata. Per questa iniziativa ricordiamo il ruolo fondamentale avuto dell’associazione, presieduta a livello nazionale da Vania Mento, con vice presidente Alessia Astolfi, segreteria di Alessandra Cirio, Flavia Iannilli infermiera e consulente scientifico e la responsabile grafica Chiara Stefanetti”.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – Un impegno continuo e sempre atto a diffondere nella cittadinanza la conoscenza di tematiche socio-sanitarie importanti, ma talvolta sottovalutate.

È su queste basi che il Comune di Ferrara, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, ha fondato la propria partecipazione alle iniziative organizzate sul territorio in occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi celebrata il 28 marzo.

Il primo momento della giornata quello al parco Marco Coletta, con l’inaugurazione della panchina gialla (colore che identifica l’Endometriosi) installata nei giardini sotto le torri del Grattacielo nell’ambito del progetto “Sediamoci sul giallo: Endopank”, promosso dall’associazione “La voce di una è la voce di tutte”. La panchina si trova tra le torri e il parco giochi per bambini con il treno.

Nelle ore serali, invece, l’illuminazione in colore giallo della fontana di Piazza della Repubblica.

Nella foto in alto – scaricabile in fondo alla pagina – l’assessore Cristina Coletti e il vicesindaco Nicola Lodi con le rappresentanti dell’associazione e alla presenzai anche dei genitori di Marco Coletta, Antonietta e Daniele

CONFERENZA STAMPA 1 – Mercoledì 30 marzo 2022 alle 10, nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione della mostra ‘Pop Civic Art’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d9ePXDd%266%3dU%26v%3dVLZGV%269%3dVBeS%26O%3dpODJ_zvmt_A6_Buau_L0_zvmt_0AGQ5.8BIv6w5kJ7Ov0.3N_zvmt_0A8I2DJCm_MkwX_WzXBbRd_zvmt_0A0Lm5i6uNyH26JCwIy-8mG65-uJCNz6-0Ix-83Pq8-uL2.CDGt%269%3d7O1QwV.v0D%26C1%3dVPdFV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-03-2022

Mercoledì 30 marzo 2022 alle 10, nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara, sarà presentata alla stampa l’iniziativa espositiva ‘Pop Civic Art’ in programma dal 2 al 4 aprile allo ‘Spazio Crema’ (via Cairoli 11 Ferrara), a cura degli studenti della scuola T. Bonati, in collaborazione con la Fondazione Ado e la Fondazione Estense.

All’incontro con la stampa interverranno l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti, la consigliera Ado Sabina Mirabella, il presidente della Fondazione Estense Giovanni Polizzi, il docente di Arte e Immagine dell’istituto comprensivo G.Perlasca – Scuola media T.Bonati e responsabile della mostra Eugenio Orlandi, oltre a rappresentanti degli studenti delle classi 3e, 3f e 3y della scuola secondaria di primo grado T.Bonati.

CONFERENZA STAMPA 2 – Mercoledì 30 marzo 2022 alle 11, nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione del progetto ‘Contrada Salute 2022’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d6aRYAZ%268%3dV%26s%3dRNaDR%26A%3dW9aU%26P%3dmKFK_wrou_82_DvXq_NA_wrou_77IR2.4DJs2y6hF9Ps6.5O_wrou_770Jy0LDj_ImxU_S2Y9XTV_wrou_77BMj6f2wJ1Iy2LDtE1-9jC-BMt81OyF-yJsKD6i2-E6qLF0-7aNW.mK9G%26i%3dDGN14N.IjK%265N%3d6WVc6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-03-2022

Mercoledì 30 marzo 2022 alle 11, nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara, sarà presentato alla stampa il progetto ‘Contrada Salute 2022’ a cura di Avis Ferrara.

All’incontro con la stampa interverranno il vice sindaco del Comune di Ferrara Nicola Lodi, l’assessore comunale alle Politiche Sociali Cristina Coletti, il presidente Avis comunale Ferrara Sergio Mazzini, il presidente dell’Ente Palio di Ferrara Nicola Borsetti, il direttore dell’U.O.C. Diabetologia Territoriale Ausl Ferrara Marcello Monesi, il vicepresidente dell’associazione A.D.Fe. (Associazione Diabete Ferrara) Maria Paganini.

CONFERENZA STAMPA 3 – Mercoledì 30 marzo 2022 alle 11,30, nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione della manifestazione “Il cibo è chi lo fa”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d5b7T0a%26m%3dQ%26r%3dS3VCS%26p%3dR8b0%26K%3dlLuF_vsTp_73_sqWr_36_vsTp_68xM1.5sEr3d1gGnKr7.jJ_vsTp_68oExA19i_JRsT_TgT8Y8V_vsTp_68qHi1e3bKfDx319sFf-4iDm1-q3o9j7tJeRjEr7-jB-gAcE-i-5i9-pG-g1.lLnB%26h%3dEvIz53.DiL%26jI%3d5XAX5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-03-2022

Mercoledì 30 marzo 2022 alle 11,30, nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara, sarà presentato alla stampa il programma della manifestazione “Il cibo è chi lo fa”, che si terrà a Ferrara dall’1 al 3 aprile prossimi a cura dell’associazione Strada dei Vini e dei Sapori della provincia di Ferrara.

All’incontro con la stampa interverranno l’assessore alle Attività Produttive Fiere e Mercati del Comune di Ferrara Angela Travagli e il presidente della Strada dei Vini e dei Sapori della provincia di Ferrara Massimiliano Urbinati.

MUSEI CIVICI – Da oggi visibile la conferenza a cura di Giovanni Sassu. Presto online quelle di Marco Bertozzi (dal 4 aprile) e Giovanni Ricci (dall’11 aprile)

[‘Ritorno a Schifanoia’: studiosi ed esperti raccontano il ‘Salone dei Mesi’ in un ciclo di conversazioni online](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d8fGUCe%26w%3dR%26u%3dWCWFW%26z%3dSAfJ%26L%3doP5G_ywdq_07_3rZv_C7_ywdq_9B8N4.93Fu7n2jKxLuA.tK_ywdq_9ByF1EA0l_NbtW_XqUAcIS_ywdq_9B301K3Ev-7-44oEq2uKt2-zP65pK40-l0-pJwA3Kp-Nl4jKyKhJz-0s-OlCvJp-5lE-x6zE-tE-2J-n0jHz-5p-9zE3A3JhVtFuE-zEsEy2h7l6.oPxC%26k%3dI6J39C.ElP%26tJ%3d8bKY8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-03-2022