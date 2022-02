(AGENPARL) – lun 28 febbraio 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Q3%3dF3Q4Q_1xgx_B8_6ybw_FD_1xgx_ACohoatg.nJoGuP4.AxJ_6ybw_FDo_Oe1Y_YtPwI.oQyU_6ybw_FD_1xgx_BCtKq_Oe1Y_ZrP5Z0ck_Oe1Y_ZoGv_Oe1Y_ZrLD0u_PZzd_aj_Oe1Y_ZrTxWCT0–g_6ybw_Fd7_Oe1Y_ZrN5_Oe1Y_YJ._PZzd_amE-Hhy_Oe1Y_ZoCpb_6ybw_Fd7_Oe1Y_ZrNy_Oe1Y_YJX_1xgx_ACH_PZzd_aj-_Oe1Y_YJV_1xgx_BA4T_1xgx_Acxdo9LcxX_6ybw_G9HI_6ybw_GBw_WDR8o9jWjZu%26l%3dXNdCcM%26B%3dvR7TlY.2C3%26F7%3dYDeNZ%26u%3dX%262%3dYAaKd%26x%3dYHhH%26Q%3dJhFcIeIbG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 28 febbraio 2022

CRONACACOMUNE

LAVORI PUBBLICI – Assessore Maggi: “Abbiamo risposto a sollecitazioni di cittadini e associazioni. L’immediatezza dei due interventi possibile grazie ad un Fondo specifico predisposto da questa Amministrazione”

[Decoro e sicurezza in zona Est: riqualificazione del monumento ai Marinai Caduti e dell’area circostante e demolizione di un vecchio edificio nel sottomura di via Caldirolo](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dBgLVGf%262%3dS%26y%3dXHVHc%265%3dTEgO%26M%3dsQ0H_3xir_D8_8sdw_H8_3xir_CCCO8.08Gy8s3nL3MyB.yL_3xir_CC4G5FFAp_Ogua_YvVEaIV_3xir_CC6Jp3l8qPuF58FAzKu.05J2%266%3dxR9NnY.475%26F9%3dSFePT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-02-2022

Restituire decoro e sicurezza al territorio è l’obiettivo del doppio intervento messo in campo dall’Amministrazione comunale di Ferrara, che ha avviato in questi giorni lavori di manutenzione al monumento ai Marinai Caduti e all’area circostante in via Pomposa e la demolizione di un edificio non più utilizzato da anni nel sottomura di via Caldirolo.

I lavori, della durata di un mese per un importo complessivo di circa 50mila euro, sono stati affidati dal Servizio Infrastrutture, Decoro, Manutenzione urbana e Verde dell’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Ferrara alla ditta Sangiorgi Costruzioni di Bosco Mesola.

Caratteristiche e tempi dei due interventi sono stati illustrati in mattinata (28 febbraio 2022) nel corso di una conferenza stampa dall’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Maggi, dal dirigente del settore Opere Pubbliche e Patrimonio Luca Capozzi e dal progettista e direttore lavori Claudio Bignozzi insieme ai rappresentanti dell’Associazione nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Ferrara Luciano Agosti (presidente), Vittorio Mantovani (vice presidente), Roberto Del Vecchio (consigliere), Franco Ragazzi (socio benemerito), Enrico Trevisani (socio)..

“Presentiamo oggi – ha affermato l’assessore Andrea Maggi – l’avvio di due interventi distinti e separati ma con matrice comune: sono stati sollecitati dai cittadini e riguardano il decoro della città. Sono molte le segnalazioni che riceviamo continuamente da singole persone, da enti o associazioni in merito a situazioni di criticità che possono riguardare l’arredo urbano, lo stato di manufatti o monumenti. Per potere intervenire in maniera rapida e quasi immediata e risolvere le diverse problematiche, l’Amministrazione ha pertanto istituito un fondo specifico al quale attingere. Fondo che è stato utilizzato anche per questi interventi.

Il primo intervento – ha ricordato l’assessore – è relativo all’area e al monumento dei Marinai d’Italia. Inaugurato nel 1985, lo spazio e il manufatto sono stati parzialmente ripuliti nel tempo ma ora hanno urgente bisogno di una complessiva riqualificazione. Una sollecitazione in tal senso è pervenuta dal gruppo locale dell’associazione Marinai caduti ed è stata subito accolta dall’Amministrazione comunale, perché si tratta di un luogo importante, proprio all’ingresso della nostra città. Il secondo intervento riguarda invece un edificio in via Caldirolo un tempo occupato da un riparatore di biciclette. Situato appena sotto la soglia stradale è stato lesionato dal terremoto ed è ormai da abbattere perchè pericoloso e comunque incongruo rispetto al luogo in cui si trova. E’ giusto infatti che le Mura, che stiamo via via riqualificando, abbiano un sottomura adeguato”.

“Il cantiere al monumento ai Marinai Caduti è già stato attivato e ci aspetta circa un mese di lavoro. – ha affermato il dirigente Luca Capozzi – La struttura verrà completamente ripulita e sarà applicato un anti ruggine. Verranno inoltre rifatti completamente la pavimentazione esterna e i camminamenti e dalla ciclabile verrà predisposto un accesso per disabili. Le panchine attuali saranno mantenute, ma ripulite ed eventualmente ricostruite. In autunno, poi, sarà fatta anche una riqualificazione del verde che circonda il monumento, con eventuali potature o inserimento di nuove piante. Per quanto riguarda l’altro intervento – ha aggiunto il dirigente – parliamo di un edificio costruito in mattoni forati e abbandonato da tempo e che denuncia ormai tutta la sua pericolosità, nonostante i Vigili del Fuoco siano intervenuti per puntellarlo. Dopo la rimozione dei materiali lo spazio sarà destinato al verde”.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del gruppo locale dell’Associazione Marinai d’Italia Luciano Agosti, che ha approfittato dell’occasione per annunciare per i prossimi mesi festeggiamenti nello spazio rinnovato di via Pomposa, in occasione del centesimo anniversario della fondazione del gruppo ferrarese che cade proprio quest’anno.

LA SCHEDA (a cura del Servizio Infrastrutture, Decoro, Manutenzione Urbane e Verde dell’assessorato ai Lavori Pubblici)

– Il Servizio Infrastrutture, Decoro, Manutenzione Urbane e Verde, riceve da vari Enti e Servizi Comunali, segnalazioni e/o richieste di intervento concreto per il ripristino delle condizioni di efficienza e decoro di spazi pubblici ovvero di manutenzione straordinaria di arredi urbani, manufatti e monumenti; a tal fine il Servizio registra e dette richieste/segnalazioni programmando gli interventi di quelle necessarie e fattibili utilizzando i fondi bilancio finalizzati allo scopo.

In questo ambito, si inseriscono due interventi da tempo segnalati e necessari quali : la demolizione dell’edificio abbandonato in via Caldirolo e la manutenzione straordinaria all’ambito del monumento ai Marinai Caduti in via Pomposa.

In seguito al Sisma del 2021 che ha colpito duramente Ferrara, un piccolo edificio in via Caldirolo 91, realizzato comunque all’interno dell’ambito delle Mura Estensi Est, subì danni irreparabili e fu prontamente puntellato per la messa in sicurezza da crollo a cura del Corpo dei Vigili del Fuoco.

L’attività di riparazioni cicli che vi si era svolta, ha cessato per pensionamento del titolare, e pertanto l’edificio non potendosi riparare deve essere demolito anche perché comunque incongruo con l’ambito di rispetto delle Mura Estensi.

L’altro intervento riguarda la improcrastinabile necessità di manutenzione straordinaria dell’ambito relativo al monumento ai Marinai Caduti situato nell’area verde all’incrocio delle vie Pomposa e Caldirolo, sia per lo stato del monumento stesso che dell’area al contorno relativamente alle superfici marmoree del basamento che delle cordonature dei percorsi pedonali.

POLITICHE ABITATIVE 1 – L’assessore Coletti: fondamentale andare incontro alle famiglie. Domanda online su www.acerferrara.it

[Avviso pubblico per la concessione di contributi per morosità incolpevole](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dGf8YLe%26n%3dV%264%3dW4YMb%26q%3dWJfA%26P%3dxPvK_8wUu_I7_tviv_4A_8wUu_HByRC.9tJ47e6sKoP4A.kO_8wUu_HBpJ0E2Du_NSxf_XhYJZ4W_8wUu_HBcQB6q7cEuJ-6Qd72EeJ-sKpO8EdP0E-oJ8KuD07-kIsKnKuRqGu.DvH2%260%3doP9ReW.4Av%26D9%3dW7cPX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-02-2022

Un avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di inquilini morosi incolpevoli del mancato pagamento del canone di locazione è a disposizione per i residenti dei Comuni di Ferrara, Cento, Argenta, Bondeno, Codigoro, Comacchio, Copparo e Portomaggiore. I rappresentanti dei Comuni interessati hanno sottoscritto apposite convenzioni per affidare la gestione del bando ad Acer Ferrara, che ne curerà la gestione e si occuperà dell’erogazione dei contributi a chi ne ha diritto.

“Abbiamo avuto a cuore che anche i Comuni più piccoli avessero la possibilità di aderire a questa misura – spiega l’assessore comunale Cristina Coletti – e perciò io, in qualità di presidente del Tavolo Territoriale di concertazione delle Politiche Abitative, ho chiesto alla Regione che la suddivisione delle risorse del fondo, destinato alla morosità incolpevole, potesse avvenire per Distretto. In questo modo vengono riservate risorse anche a chi abita in questi altri centri cittadini ferraresi. La pandemia, le conseguenze che ha provocato e ora i rincari energetici rendono questo momento di estrema fragilità per tante famiglie, alle quali è fondamentale andare incontro. Per far ciò è determinante potenziare gli aiuti e dare massima continuità a tutte le azioni anticrisi. E questa si pone come risorsa strutturata e a largo raggio per dare risposta alle diversificate esigenze del disagio abitativo del nostro territorio”.

Si tratta di una misura esistente sin dal 2014, che è stata poi rafforzata a causa dell’emergenza Covid-19. La novità è data dal fatto che in questa fase di criticità economica legata alla pandemia è stata ampliata la platea dei beneficiari del provvedimento. Potranno accedere ai contributi, infatti, non solo i nuclei famigliari – anche composti da una sola persona – in difficoltà che hanno ricevuto un avviso di sfratto o di decadenza dall’assegnazione (come avveniva negli anni scorsi) ma anche coloro che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o decadenza, attestino di aver subito, in ragione dell’emergenza sanitaria, una perdita del proprio reddito Irpef superiore al 25%, mediante la presentazione di attestazione ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2020 e 2021.

Per morosità incolpevole (ai sensi dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2016), si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, causata dal verificarsi di uno o più eventi avversi, elencati nell’Avviso Pubblico, consultabile al link [www.acerferrara.ithttp://www.cronacacomune.it/p/613/fondo-morosita-incolpevole.html](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d5bEX0a%26u%3dU%26r%3dSAXAX%26x%3dV8bH%26O%3dlL3Jw_JZwT_Uj_LUuY_Vj_JZwT_ToQ1O.j7iJo9vJjLe.A3BxLy_LUuY_We_JZwT_To_LUuY_VjO6Q.gJxHe5j75e3jsE4Hi.A3_LUuY_VjH_1uWr_A00SB_LUuY_Vj8xHhG-vIvG2Cx3-rHgGuJiNxFi.03Gp%266%3dvOwNlV.r73%26Cw%3dSDbDT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 2022 e devono essere inoltrate ad ACER Ferrara con la modalità indicata nell’Avviso Pubblico, al quale si rimanda anche per ulteriori approfondimenti e requisiti di dettaglio.

È possibile presentare domanda di contributo esclusivamente tramite l’accesso alla piattaforma online presente sul sito internet [www.acerferrara.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dCeSXHd%269%3dU%26z%3dVOXIa%26B%3dVFeV%26O5m6x%3dtOGJ_4vpt_E6_Eueu_O0_4vpt_DAJQ9.6z94A2L46E5.uO_Eueu_O0%26p%3dHHM88O.HqO%266M%3dCZUdD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

—————————————-

LA SCHEDA a cura del dell’Unità operativa Politiche abitative /Settore Servizi alla Persona del Comune di Ferrara – Ulteriori requisiti richiesti per l’accesso al beneficio sono:

– la cittadinanza Italiana oppure di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 esuccessive modificazioni e integrazioni;

– un reddito ISE (indicatore della situazione economica) non superiore a € 35.000 oppure un reddito ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 26.000;

– La titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato per l’alloggio oggetto della procedura di rilascio;

– Residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno.

Si ricorda che i contributi erogati a titolo di Fondo per l’Affitto o Fondo per l’emergenza abitativa sono incompatibili con i contributi di cui al Fondo per la morosità incolpevole. Non sarà, dunque, possibile, accedere a questo beneficio nel caso in cui si abbia percepito, nell’anno 2022, un eventuale contributo relativo al Fondo Affitto o al Fondo per l’emergenza abitativa.

Inoltre, il contributo relativo al Fondo morosità incolpevole non è cumulabile con il cosiddetto reddito di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019. Pertanto, successivamente all’erogazione dei contributi, sarà comunicato ad Inps l’elenco dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.

I contributi verranno ripartiti con le seguenti modalità:

– fino ad un massimo di € 8.000, per sanare la morosità incolpevole accertata, qualora il periodo residuo del contratto di locazione in essere non sia inferiore a due anni, con contestuale rinuncia, da parte del proprietario, pubblico o privato, all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile ovvero accettazione della cessazione della materia del contendere;

– fino ad un massimo di € 6.000, per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile, per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;

– fino ad un massimo di € 6.000 per ristorare la proprietà della morosità maturata dal richiedente a far data dal mese di marzo 2020 e la cui causa sia riconducibile ad un calo del reddito IRPEF del nucleo familiare superiore al 25% derivante dalla pandemia COVID-19

– assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione ed il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione da sottoscrivere, per lo stesso alloggio o per un altro, a canone concordato o di altra tipologia inferiore al canone di mercato, fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000.

In caso di esaurimento di Fondi per uno dei Comuni sopra riportati, verrà data notizia con pubblicazione sui siti istituzionali di ACER Ferrara e del Comune.

VIABILITA’ – Provvedimenti in vigore giovedì 3 marzo 2022 dalle 8,30 alle 18,30 a Ferrara

[Via Compagnoni temporaneamente interrotta al transito per lavori di smontaggio di una gru](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d1aSV6Z%269%3dS%26n%3dROV7W%26B%3dT4aV%26M%3dhKGH_rrpr_32_EsSq_O8_rrpr_27JOw.4EGn2z3cF0Mn6.6L_rrpr_27AGt0MAe_InuP_S3V4UPW_rrpr_27IAa-4BEp24FoE6-LeDCGr2A7aD2Ft6-6Ft6EJoKG3-aC-GJaEFAtF-C7r-CxNoI6-6i-J0GnKx9g0B-6i-LA3-gIH.0tD9%266%3dmLFNcS.A3a2x7t%260F%3dS5YWT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-02-2022

Nella giornata di giovedì 3 marzo 2022, dalle 8,30 alle 18,30, per consentire l’esecuzione di lavori di smontaggio di una gru a cura di privati, via Compagnoni, a Ferrara, sarà interrotta al transito tra via Cattaneo e via Monti.

Saranno ammessi (con temporaneo ripristino del doppio senso di circolazione) solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso.

In vigore anche il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della strada.

POLITICHE ABITATIVE 2 – Dall’1 marzo al 31 dicembre 2022 è possibile fare domande con modulo online sul sito www.acerferrara.it

[Prorogati i termini per i contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d6b6bAa%26l%3dY%26s%3dS2bBX%26o%3dZ9b9%26S%3dmLtN_wsSx_83_ryXr_2D_wsSx_78wU2.5rMs3c9hGmSs7.iR_wsSx_78nMyAzGj_JQ1U_Tfb9V2c_wsSx_78pPtJoEfLi-G-y7rKnFi-G-hGnRwAbSyA-dCxLiLfLi-9qDa-PnFeEtRi95AoLj-6eG-hGnRw3tRn-6i-Jt5aXnGnC.mLmJ%26i%3dEuQ152.L9f3ajL%26iQ%3d6W8h7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-02-2022

Sono stati prorogati dalla Regione Emilia Romagna (Delibera n. 1925 del 22/11/2021) i termini per la presentazione della domanda relativa all’erogazione dei contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione. I cittadini ferraresi interessati potranno pertanto presentare domanda dall’1 marzo al 31 dicembre 2022 tramite modulo online reperibile sul sito internet [www.acerferrara.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d3hPZ8g%266%3dW%26p%3dYLZ9d%269%3dX6hS%26Q7c9u%3djRDL_tymv_59_BwUx_LB_tymv_4DGSy.9wAtDyNt9B7.kR_BwUx_LB%26f%3dKEOxAL.JgR%263O%3d3cRf4&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

Come deliberato dal Tavolo Territoriale di Concertazione delle Politiche Abitative, presieduto dall’assessore comunale Cristina Coletti, ACER Ferrara infatti è stata delegata da tutti i Distretti socio-sanitari della provincia di Ferrara a gestire le procedure amministrative e contabili per l’erogazione dei presenti contributi agli aventi diritto.

“Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria che ha creato situazioni di notevole criticità economica – ha spiegato l’assessore Coletti – questi contributi hanno l’obiettivo di sostenere chi in questo momento deve far fronte a spese periodiche ricorrenti come quelle riguardanti l’affitto della propria abitazione. Sono momenti di grandi sofferenze e tutti dobbiamo fare il possibile e organizzare al meglio queste opportunità per dare sollievo ai cittadini in difficoltà”.

Questi i requisiti per l’ammissione al contributo

Possono fare domanda coloro che:

– sono cittadini italiani, o cittadini dell’U.E., o cittadini non dell’U.E. con permesso di soggiorno di almeno un anno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);

– hanno un contratto di locazione ad uso abitativo di un alloggio stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate da almeno un anno alla data di presentazione della domanda di contributo;

– hanno un valore ISEE ordinario o corrente per l’anno 2022 per le prestazioni sociali relativo al nucleo familiare compreso tra € 0 ed € 35.000,00;

– hanno rinegoziato il canone di locazione mediante la stipula di scrittura privata, regolarmente registrata, con il locatore;

– hanno la residenza nell’alloggio oggetto del contratto di rinegoziazione;

– non sono assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP);

– non sono titolari, nell’anno 2022, di un contributo per “l’emergenza abitativa”;

– non sono beneficiari, nell’anno 2022, di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole”;

A quanto ammontano i contributi

Sono previste due tipologie di rinegoziazione con relativa graduazione dei contributi.

1) Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1 L. 431/98) o concordato (art. 2, comma 3, L. 431/98)

La riduzione deve essere di almeno il 20% ed applicata per una durata minima non inferiore a 6 mesi. Il canone mensile rinegoziato non può comunque essere superiore a 800 euro.

2) Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 1, L. 431/98) a concordato (art. 2, comma 3, L. 431/98)

Il canone mensile del nuovo contratto a canone concordato non può comunque essere superiore a 700 euro.

Il contributo è pari all’80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con un contributo massimo, comunque non superiore a 4.000 euro. La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali, al netto delle spese condominiali ed accessorie.

Per tutti i dettagli sugli importi dei contributi e le modalità di presentazione delle domande è consultabile il Bando integrale sul sito di [ACER Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d9aTaDZ%260%3dX%26v%3dRPaEW%26C%3dYBaW%26R8i2y%3dpKHM1_IozX_Ty_OYtn_Yn_IozX_S4T5N.y0mI4BzIyOi.0H_OYtn_Yn%265%3dAR1M1Y.v6H%26F1%3dRSeHS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) e sui siti di tutti i Comuni della Provincia, dove è possibile reperire anche la modulistica occorrente per la domanda e i contatti telefonici e di posta elettronica per eventuali informazioni.

SALA ESTENSE – Spettacolo teatrale martedì 1 marzo 2022 alle 18, a cura della compagnia Officina Teatrale A_ctuar

[‘Il Drago Serpentino’: in scena le storie fantastiche del fiume Po per un pubblico dai 5 ai 99 anni](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d2Z8a7Y%26n%3dX%26o%3dQ4a8V%26q%3dY5ZA%26R%3diJvM_sqUw_41_txTp_4C_sqUw_36yTx.3tLo1e8dEoRo5.kQ_sqUw_36pLu92Ff_HSzQ_Rha5T5d_sqUw_36kI-eHcDp-IgOq5pQjDq-Pd5p8-m5-uQpHkB-g1pQbIvFd8g-AfB-hFvCg-Mp-Kp-Mv2dIj3q-Ab9-7-8j-YA-8oDk.EuCn%26A%3dnKuSdR.p8b1cBu%269u%3dX6XBY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-02-2022

Martedì 1 marzo 2022 alle 18, la compagnia Officina Teatrale A_ctuar porta in scena alla Sala Estense di Ferrara “Il Drago Serpentino”, uno spettacolo d’attore, ombre e musica dal vivo, dedicato alle storie fantastiche del fiume Po, rivolto ad un pubblico dai 5 ai 99 anni.

Per celebrare il rituale carnevalesco del martedì grasso, A_ctuar presenta alla città il suo ultimo spettacolo, frutto di una ricerca sul patrimonio immateriale emiliano romagnolo, e in particolare sull’universo delle creature fantastiche che secondo la fantasia popolare popolerebbero fiumi, canali, campagne e case.

Il Drago Serpentino è ambientato in un passato indefinito, pervaso di magia, superstizione e parole. La storia si svolge a bordo della Gogamagoga, che veleggia lungo il Po nella speranza di trovare la zucca gigante capace di sfamare tutti i popoli della bassa. Ma come nella vita, l’importante è il viaggio e non la meta e quindi forse lo strambo equipaggio non troverà nulla di ciò che cerca e tutto ciò che vedrà sarà solo frutto della sua immaginazione o un brutto incubo che svanisce col sorgere del sole. Quello della Gogamagoga è un viaggio nella memoria del grande fiume e nella fantasia popolare, ma anche un’avventura dentro noi stessi, tra paure, fallimenti e attese nonché un sentito appello a proteggere questo prezioso drago serpentino dalle scaglie d’argento che silenzioso attraversa le nostre piatte terre padane.

L’evento è patrocinato dal Comune di Ferrara.

L’ingresso è ad offerta libera e la prenotazione non è necessaria.

Richiesto green pass rafforzato all’ingresso ai maggiori di 12 anni e mascherina ffp2.

Tutte le informazioni su [www.officinateatraleactuar.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dGe8TLd%26n%3dQ%264%3dV4TMa%26q%3dRJeA%26K1q6c%3dxOvF_8vUp_I6_tqiu_46_8vUp_HAyMC.Jh6y8kDqOg10McBu6eJA6t.90_MSsf_Wh%264%3d3PuLsW.p50%26Du%3dQKcBR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) e sui canali social della compagnia.

“Il Drago Serpentino” di Officina Teatrale A_ctuar

Martedì 1 marzo 2022 ore 18.00

Sala Estense – Piazza del Municipio, Ferrara

Ingresso a offerta libera, prenotazione non necessaria (accesso consentito fino ad esaurimento posti con Green Pass rafforzato e mascherina ffp2).

Evento organizzato da Officina Teatrale A_ctuar con il patrocinio del Comune di Ferrara

Info: [www.officinateatraleactuar.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dNh6ZSg%26l%3dW%26A%3dY2ZTd%26o%3dXQh9%26Q7x9a%3d5RtL_EySv_P9_rwpx_2B_EySv_ODwSJ.MfB6AiJxRe7GPaH29cPH9r.EG_PQym_Zf%260%3d0SsRzZ.nAG%26Gs%3dWRf0X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Crediti:

Il Drago Serpentino

una produzione di Officina Teatrale A_ctuar

Ispirato alle storie del fiume Po

Con Sara Draghi, Massimo Festi, Lorenzo Magnani e Marta Boarini

Silhouette e figure Naomi Lazzari

Scenografie Massimo Davi

Direzione musicale Chiara Alberani

Voci off Morena Gavioli e Coro delle Mondine di Porporana (Ass. Orm-ne)

Consulenza storica Elisa Galeati

Genere teatro d’attore, ombre e figure, musica dal vivo

Pubblico dai 5 ai 99 anni

Durata 60 minuti

TRAILER: [https://www.youtube.com/watch?v=oad06D6rkMQ&t=9s](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d7fRTBe%268%3dQ%26t%3dWNTCb%26A%3dR0fU%26K%3dnPFFy_NmsV_Yw_HWyl_Rl_NmsV_X2M3S.KE1PG2k.9AC_xwop_8BI1z94_HWyl_SlR_DqYv_O4u7zZBjRHqsm_HWyl_RBP_DqYv_O4EO_DqYv_NVl8yBo0_DqYv_O4OSWr8vRQXgVX3KCFcaraKbDT-9khfPihhwK-K3VXzJWtZ0BKMym_ZJqCJBmQo%26z1g7w%3dC1OH38.J1J%26oO%3dMUDfN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Info: [www.officinateatraleactuar.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d2eNU7d%264%3dR%26o%3dVJU8a%267%3dS5eQ%26L%3diOBG_svkq_46_0rTu_J7_svkq_3AENx.Jx7j81EbOw2uMsCf6uKv60.0u_MitQ_Wx_IRxh_TgAt4mDv_IRxh_Te2b6snEbSVyez8Jh2EmR3nRujJir_YdqoLv0DULusugS6ScdtUv1R2_4wA_VU2NNpa%265%3dnPAMdW.66u%26DA%3dR6cRS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

POLIZIA LOCALE – L’esito di interventi del Nucleo Antidegrado nell’area tra via Baluardi, via delle Chiodare e zona Stazione

[I controlli della Polizia Locale a seguito di segnalazioni di fenomeni di illegalità o inciviltà](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dKh8YPg%26n%3dV%268%3dY4YQd%26q%3dWNhA%26P%3d2RvK_ByUu_M9_tvmx_4A_ByUu_LDyRG.AtJ89e6wMoP8C.kO_ByUu_LDpJDG2Dy_PSxj_ZhYNb5a_ByUu_LDgNu6u9cKg.CDKn%269%3d7SuQwZ.p0D%26Gu%3dVOfBW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-02-2022

Continuano i servizi del Nucleo anti-degrado della Polizia locale Terre Estensi. Sabato 26 febbraio 2022 è stato effettuato un controllo protrattosi dal pomeriggio fino a notte in alcuni dei principali luoghi dove la cittadinanza segnala fenomeni di illegalità o inciviltà di vario genere.

Il primo controllo è stato effettuato nell’area tra via Baluardi e via delle Chiodare, zona dove si registra la presenza di spacciatori di origine straniera. Alcuni di questi, probabilmente indispettiti, hanno iniziato a dare in escandescenze contro il personale in abiti civili. Per minacce e oltraggio sono stati denunciati a piede libero una giovane di nazionalità marocchina – del 2001, già denunciata recentemente – e un giovane di nazionalità tunisina del 1996. Nel corso del successivo controllo delle Mura di via dei Baluardi, è stata rinvenuta nel prato sottostante, dove erano sedute le persone denunciate per minaccia e oltraggio, una mannaia occultata sotto ad una pietra, subito posta sotto sequestro.

Da rilevare il consenso e la solidarietà manifestata da molti cittadini che passeggiavano nelle vicinanze, evidentemente contrariati dall’atteggiamento di queste persone.

Successivamente è stata controllata la zona della stazione ferroviaria dove si è reso necessario un intervento in corso Piave/San Giacomo per sedare una violenta lite in corso. Per resistenza a Pubblico Ufficiale, minacce e percosse è stato arrestato un uomo nato nel 1971 e residente nella nostra città, pluri pregiudicato e appena uscito dal carcere. In evidente stato di ubriachezza ha cercato infatti di picchiare e minacciare un passante straniero di origine africana, dopo averlo offeso con frasi razziste. Il magistrato ha convalidato l’arresto e ordinato la liberazione immediata.

(Comunicazione a cura della Polizia Locale Terre Estensi)

CONFERENZA STAMPA – Martedì 1 marzo 2022 alle 12 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione dell’intervento di ripavimentazione di piazza Savonarola a Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dKhHUPg%26x%3dR%268%3dYDUQd%261%3dSNhK%26L%3d2R6G_Byeq_M9_4rmx_D7_Byeq_LD9NG.A4F89o2wMyL8C.uK_Byeq_LDzFDGB0y_Pctj_ZrUNbFa_Byeq_LD2Iy2u9mQqED9B09Lq-5yJx08RqIFCzK9-Bu-I3NmM3KqED9B09Lq-53-Nu2JXm-JuT1EuP1Cu-DqIB942.2RyC%26x%3dK7JFAD.EyR%26uJ%3dKcJaL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-02-2022

Martedì 1 marzo 2022 alle 12 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara sarà illustrato alla stampa il progetto dell’intervento di ripavimentazione di piazza Savonarola al via nei prossimi giorni, a cura del Comune di Ferrara.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Andrea Maggi, il dirigente del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio del Comune Luca Capozzi, la responsabile dell’U.O. Interventi straordinari infrastrutturali del Comune Angela Ghiglione e il direttore dei lavori Tiziana Coletta del Servizio Infrastrutture del Comune.

La conferenza stampa si svolgerà in presenza, nel rispetto delle normative anti-Covid in vigore.

Attivazione fase di Attenzione 2022 – Rischio Incendi Boschivi

[Incendi Boschivi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dLb8ZQa%26n%3dW%269%3dS4ZRX%26q%3dXObA%26Q%3d3LvL_CsUv_N3_twnr_4B_CsUv_M8ySH.5tK93e7xGoQ97.kP_CsUv_M8pKEA2Ez_JSyk_ThZOV5e_CsUv_M8kJx7v3c7p04-4qOx0kR4.0vI7%266%3doQDNeX.97v%26ED%3dS7dUT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-02-2022

Da Martedì 22 Febbraio scatta in Emilia-Romagna la ‘fase di attenzione’ pergli incendi boschivi: sarà valida fino alla mezzanotte di Domenica 27 Marzo.

Si tratta del primo step di allerta, a fronte del quale è richiesta la massima cautela negli abbruciamenti di stoppie, legname e altri residui vegetali, che possono essere effettuati solo prime ore della giornata, con spegnimento dei fuochi entro le ore 11.00.

Assolutamente vietati invece in caso di vento.

Al momento, pur senza segnalare situazioni particolarmente allarmanti, lo stato della vegetazione mostra condizioni prossime alla siccità sull’Appennino fra Piacenza e Bologna e nella pianura fra Modena e Ferrara.

Il bilancio idrico dell’inverno è infatti negativo per la scarsità di piogge e di neve, le temperature spesso superiori alle medie stagionali e la dominanza di un campo di alta pressione sull’Atlantico che proseguirà anche nelle prossime settimane.

L’evolversi della situazione è costantemente monitorato dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, insieme a Vigili del Fuoco, Carabinieri forestali e Arpae. Come stabilito dal Piano contro gli incedi boschivi, a cadenza periodica è prevista l’emissione di specifici Bollettini di informazione ai cittadini per aggiornare sull’andamento della criticità.

In ogni caso, prima di procedere agli abbruciamenti è obbligatorio darne comunicazione ai Vigili del Fuoco,

Gli incendi e la situazione meteoclimaticaDall’inizio del 2022 in Emilia-Romagna si sono già riscontrati oltre cento incendi, per lo più in pianura. Diventati più frequenti negli ultimi giorni, la maggior parte dei casi ha interessato comunque superfici di ridotte dimensioni, inferiori all’ettaro.

È una situazione su cui incide in modo importante la situazione meteoclimatica del territorio regionale. Secondo i dati forniti da Arpae, il 2021 è stato per la regione il quarto anno più secco degli ultimi sessanta.

Dalla metà di febbraio le piogge sono state scarse e da maggio l’indice di precipitazioni cumulate si è assestato sulla parte bassa della distribuzione climatica, raggiungendo a metà settembre i valori più bassi registrati dal 1961.

La siccità ha determinato una minore ricarica delle falde sotterranee già in significativa sofferenza fin dal 2017, solo in parte compensata negli anni successivi.

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 2 marzo 2022 alle 11 nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione delle attività 2022 del Teatro Ferrara Off](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d7dHbBc%26x%3dY%26t%3dUDbCZ%261%3dZ0dK%26S%3dnN6N_xuex_95_4yYt_DD_xuex_809U3.74Mt5o9iIySt9.uR_xuex_80zMzCBGk_Lc1V_Vrb0XFY_xuex_802Pk9g5mMqLz5BGuHq-BkFxC-gN6G2C69-8dDZ-j9x-Rk56Pu-0qPx549-u0r.FzGx%26B%3dsO5TiV.zCz%26C5%3dYAbLZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-02-2022

Mercoledì 2 marzo 2022 alle 11 nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara si terrà la conferenza stampa di presentazione del calendario delle attività 2022 del Teatro Ferrara Off: corsi, incontri, residenze artistiche e il Festival Bonsai.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli, il direttore artistico di Ferrara Off Giulio Costa, il direttore organizzativo Marco Sgarbi e gli attori della compagnia Barbe à Papa Teatro.

La conferenza stampa si svolgerà in presenza, nel rispetto delle normative anti-Covid in vigore.

(Convocazione a cura di Teatro Ferrara Off)

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Martedì 1 marzo 2022 alle 17 presentazione in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[‘La sindrome del pallone’: origine, natura e cura della mania del calcio secondo Marcello Carrà](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dAgLWFf%262%3dT%26x%3dXHWGc%265%3dUDgO%26N%3drQ0I_2xis_C8_8tcw_H9_2xis_BCCP7.08Hx8s4mL3NxB.yM_2xis_BC4H4FFBo_OgvZ_YvWDaJU_2xis_BC24-3F472L38-nB2-IkI2HxB-5KsDyGo-KqM5Oq-8-mR84-nB2Ek-JqGs8-t8v-0qEmF5-Lo05GnL-3420uEvL-s42Oq.A4J2%267%3dwR9OmY4k8q.484%26F9%3dTEePU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-02-2022

Racconta, con il corredo di una ricca serie di illustrazioni, l’origine e la natura della mania del calcio il libro di Marcello Carrà dal titolo ‘La sindrome del pallone’ che martedì 1 marzo 2022 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web (per accedere [clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d4aSW9Z%269%3dT%26q%3dROW0W%26B%3dU7aV%26N%3dkKGIv_InvS_Tx_KTtm_Ui_InvS_S3PzN.LHxKH5h.4BF_urps_57zAdEA8o_InvS_S3xFR_xAmeduMTj0JURs1J4d2xVcE8%261%3dFxJI65.E2M%26lJ%3dNXAaO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)).Nel corso dell’incontro dialogherà con l’autore Furio Zara, giornalista sportivo e scrittore. Interverrà l’assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

“La sindrome del pallone” è un trattato pseudoscientifico e surreale, riccamente illustrato, che analizza la “malattia del calcio” in tutte le sue varianti e degenerazioni. È fuori dubbio che nel mondo di oggi uno dei morbi che ha avuto più successo è quello del calcio. E con calcio si intende proprio quel gioco in cui un certo numero di persone rincorre una palla, cercando di farla terminare all’interno di un cosiddetto portale in acciaio o similare. Si suole definire tale procedura dinamica come “Gioco” o “Sport”, ma la realtà dei fatti è che questo diletto, a mano a mano debilitante per il fisico e soprattutto per la mente, deriva da un vero e proprio morbo, che si impossessa spesso del malcapitato corpo negli anni della più acerba gioventù. La malattia si sviluppa poi con decorso rapido portando al delirio totale.

Marcello Carrà (Ferrara, 1976), ingegnere civile con la passione per il disegno, inizia a dipingere nel 1995, durante gli studi universitari. Dal 2008 intraprende un nuovo percorso realizzando disegni di grandi dimensioni con l’utilizzo esclusivo di penne biro e pennini, rappresentando in particolare animali che l’uomo uccide senza tanti sensi di colpa e in seguito rivisitando autori fiamminghi. “La sindrome del pallone” è il suo primo libro illustrato.

► L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli è consentito con Green pass “rafforzato” e mascherina FFP2.

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d7ZHVBY%26x%3dS%26t%3dQDVCV%261%3dT0ZK%26M3g1m%3dnJ6H_xqer_91_4sYp_D8_xqer_86mJi8u4o2xAu.31E1Dq.8k.96%266%3dsK5NiR.z7z%2695%3dSAXLT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA RODARI – Giovedì 3 marzo 2022 alle 17,15 letture per bambini dai 3 anni (in viale Krasnodar 102). Aperte le iscrizioni

[Nel mese di marzo alla Rodari ‘storie con l’ombrello’ per far divertire i più piccoli](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d3fNW8e%264%3dT%26p%3dWJW9b%267%3dU6fQ%26N%3djPBI_twks_57_0tUv_J9_twks_4BEPy.90Hp7u4eK5NpA.1M_twks_4B6HvEHBg_NivR_XxW6ZLW_twks_4B68n-IwLg-01-FcNHH-cH44-tKv4tE-AMqN18-eK6-EqItKgH4H-rA0-9cN-vBxA0MkNw-B-rEC-Ik9uHnE.zMoH%26v%3dFwOD64.JwM%26kO%3dI4c7sX0fJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-02-2022

‘Marzo pazzerello… storie con l’ombrello’ ogni giovedì pomeriggio alle 17,15 alla biblioteca comunale Rodari di Ferrara (viale Krasnodar 102). Proseguono anche nel nuovo mese le letture dedicate ai bambini dai 3 anni, con tante storie bizzarre e divertenti. Il primo appuntamento è per giovedì 3 marzo 2022 alle 17,15 con i racconti proposti da Martina e Annalisa.

La partecipazione è consentita con Green pass ‘rafforzato’ (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2.

Scarica la locandina con tutti gli appuntamenti di [marzo pazzerello.](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dBb6ZGa%26l%3dW%26y%3dS2ZHX%26o%3dXEb9%26Q%3dsLtL4_JQya_Ua_NbuP_Xq_JQya_Tf735hEmAbHtG.cKxMnA.q7.iP_3sSv_C8mKoMlA4_JQya_Tf9zJe_NbuP_X7l3aqDi8_3sSv_C8d.LsH_rwdr_3Bn_JQya_Ud7tPBW%26o%3dEuO752.JpL%26iO%3dBW8fC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Rodari e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dNhCUSg%26s%3dR%26A%3dY9UTd%26v%3dSQhF%26L2x9h%3d5R1G_EyZq_P9_yrpx_97_EyZq_ODhIzFp360s0B.AvDHLl.72.G1%265%3d0SzMzZ.u6G%26Gz%3dRRfGS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

ISTRUZIONE E POLITICHE FAMIGLIARI – L’ass. Kusiak “Fondamentale insegnare ai più piccoli l’inclusività e il rispetto nei confronti degli altri”

[Progetto Kairòs arriva a Ferrara: alla scuola d’infanzia “Casa del Bambino” la prima donazione di materiale didattico da parte del Lions Club Ferrara Estense](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d1cRZ6b%268%3dW%26n%3dTNZ7Y%26A%3dX4cU%26Q%3dhMFL_rtov_34_DwSs_NB_rtov_29ISw.6DKn4y7cH9Qn8.5P_rtov_290KtBLEe_KmyP_U2Z4WOd_rtov_298EoGE-GaBDKs-4DNiOw-7-f8DNaKw-7lEw-OcNAHa-75Jf40Vi4-y7s4-zAl-5wIbB0K-l4-BNiFw-0oGwViH0A-dB-97t8DEaE1-0i7w7a4wPtByK-d4-B7rM1-0eE-8EoGE-9lNx-BeKD7r4.4PmE%26z%3dIuLH92.G1P%26iL%3dMa8cN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-02-2022

Formare la società del domani partendo dall’educazione al rispetto delle differenze: è questo l’obiettivo di “Lions Kairòs. Pensare Speciale, cogliere la ricchezza nelle differenze”, il progetto didattico per le scuole di ogni ordine e grado ideato dall’Associazione Lions Club, e presente da oggi (lunedì 28 febbraio 2022) anche nelle scuole del Comune di Ferrara.

Questa mattina l’Associazione Lions Club Ferrara Estense ha donato alcuni materiali da gioco ai 150 bambini iscritti alla scuola d’infanzia “Casa del Bambino” (corso Biagio Rossetti 42, Ferrara) comprendenti due Puzzles Abilian, di cui uno gigante da terra e uno da tavolo, e il gioco in scatola in inglese Let’s Play Different.

I materiali fanno parte della selezione di Lions Kairòs pensati per migliorare nei bambini, attraverso la collaborazione e il gioco di squadra, la percezione e conoscenza dei punti di forza e di debolezza che qualsiasi persona – quindi anche la persona con disabilità o diversa dallo standard di “normalità” – possiede, al di là della propria singola condizione. Si propone così alle scuole aderenti all’iniziativa un percorso di formazione al Diritto alla dignità umana, base fondamentale per la realizzazione di una società per tutti.

Tutto il materiale del progetto viene fornito alle scuole in maniera completamente gratuita e nessuna figura esterna entra nelle Scuole (a meno che non venga esplicitamente richiesto), in quanto il progetto pone il suo successo nella professionalità degli Insegnanti che lo inseriscono nelle normali ore di programmazione didattica.

Ogni Scuola avrà anche una pagina personale sul sito Internet ufficiale del progetto (link in fondo alla pagina) dove verrà inserito tutto il materiale che ogni Insegnante avrà il piacere di condividere. In questo modo, tutte le scuole aderenti saranno di fatto “in rete” ed il progetto continuerà a crescere grazie alle competenze e ai contributi di ognuno.

All’incontro hanno presenziato l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione e Politiche familiari Dorota Kusiak, la responsabile servizi per l’Infanzia e la Famiglia Cinzia Guandalini, la coordinatrice della “Casa del Bambino” Rita Legato, il presidente Lions Club Ferrara Estense Giampietro Domenicali e componenti del consiglio direttivo Lions Club Ferrara Estense Paolo Bassi e Marco Mariotti.

“Ringraziamo i Lions per la sensibilità dimostrata ancora una volta nei confronti di temi importanti come quelli dell’inclusività e dell’attenzione alle differenze – ha sottolineato l’assessore Dorota Kusiak.- È fondamentale inoltre l’attenzione che è stata data al mondo dei più piccoli a partire dai bambini dell’infanzia, dove è importante iniziare con le attività di promozione dei valori di inclusività e di rispetto nei confronti degli altri. Ringraziando i Lions auguro un buon lavoro anche a tutto il personale che potrà fruire e beneficiare di questi bellissimi materiali con l’auspicio di una sempre più ampia diffusione del progetto. Si tratta di materiali e di attività di gioco che si potranno fare con tutti i bambini in qualsiasi contesto, ovviamente promuovendo i valori del rispetto e dello stare insieme, cosa fondamentale soprattutto adesso che stiamo giungendo al termine dell’emergenza.”

“Siamo orgogliosi di poter offrire quest’opportunità nella scuola d’infanzia più vecchia, nel senso di costruzione, di Ferrara, dove il nostro progetto è stato accolto con entusiasmo. Per noi del Lions Club Estense, come per tutti i Lions, è fondamentale collaborare con le scuole partendo soprattutto dall’infanzia” ha detto il presidente Lions Club Ferrara Estense Giampietro Domenicali. “Il progetto Kairòs permette al bambino di comprendere quelle che possono essere le difficoltà di un altro bambino diverso da lui. È fondamentale partire dalla prima infanzia, siamo quindi veramente felici di essere partiti nel Comune dalla Scuola d’infanzia “Casa del Bambino”, primi ad aver partecipato al progetto Kairòs qui a Ferrara, e continueremo il suo sviluppo. Sviluppo che contiamo di allargare presto a tutti i livelli d’istruzione. I bambini che andranno alle scuole primarie ritroveranno così Kairòs anche lì fino ad arrivare all’università.”

LA SCHEDA DEL PROGETTO (a cura degli organizzatori)

Nell’antica cultura greca, l’esistenza di due gruppi di vocaboli, uno che fa capo a chronos e l’altro a kairós, per tradurre il concetto di “tempo”, sta ad indicare che i greci distinguono il flusso del tempo che scorre al di fuori delle possibilità dell’influsso umano (chronos), dagli spazi e momenti sui quali l’uomo può intervenire con le sue decisioni (kairós). Il sostantivo kairós, per gli antichi ellenici, indicava originariamente la giusta misura, il giusto rapporto, ciò che si addice, ciò che è adatto, ciò che è determinante… Il chronos diventa kairós quando entrano in gioco la volontà e le decisioni della singola persona, o l’intervento dell’educatore che sa cogliere l’opportuna occasione o momento esperienziale per crescere o far crescere la persona nella propria umanità o relazione interpersonale. “Chi manca, oppure sfugge al suo kairós, distrugge se stesso: chi non agisce nel giusto momento, va in rovina”, (affermava Platone). “Con il kairós… l’uomo si muove comunque in una temporalità “cronologica”, ma in una prospettiva in cui prevalgono la libertà e la responsabilità individuale…” L’educatore, quindi, deve saper prendere sul serio il grido di aiuto degli altri, capire il valore del momento, e trovare in una particolare attività o esperienza la “giusta misura del tempo”. Tutto ciò che c’è di buono nella situazione concreta della persona è kairós! Il nostro Kairós, in sintesi, è un’avventura sociale che vuole provare ad essere una sorta di “poesia interiormente emozionale”, in grado di migliorare nei giovani “normodotati” (e quindi nella società di domani), la percezione, la conoscenza, i punti di forza e di debolezza che qualsiasi Persona – quindi anche la Persona con disabilità o la Persona “diversa” dallo “standard di normalità” – possiede, al di là della propria singola condizione. Attraverso un percorso culturale, il progetto Lions Kairós intende fornire alcuni strumenti che, ci auguriamo, possano contribuire a riconsegnare a tutti il Diritto alla Dignità Umana. Proposto per la prima volta nel 2009 a 3 Istituti Scolastici, oggi il progetto Lions Kairós è diventato una realtà consolidata che si è diffusa in tutta Italia coinvolgendo Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, associazioni di ogni tipo e addirittura la società tutta. Dalla proposta iniziale, dove l’obiettivo primario era provare a migliorare la condizione delle Persone con disabilità attraverso un percorso culturale rivolto ai cosiddetti “normodotati”, oggi Lions Kairós si è dato un nuovo obiettivo, ancora più importante: contribuire alla realizzazione di una SOCIETA’ per TUTTI attraverso un processo di trasformazione dove in gioco è la PERSONA e non la patologia.

Il Leo Club è l’Associazione giovanile del Lions Club International, composta da ragazzi tra i 12 e i 30 anni che dedicano parte del proprio tempo libero ad attività di servizio per la comunità. Oggi in Italia costituiscono una realtà di oltre 4000 soci che, organizzati in più di 300 club, si mettono a disposizione delle realtà più fragili nella nostra società fornendo un contributo fattivo e condividendo ideali di amicizia, generosità e solidarietà. I Leo Club sono nati per offrire ai giovani di tutto il mondo l’opportunità di crescere e di donare il proprio contributo, sia a livello individuale sia collettivo, come membri responsabili della comunità locale, nazionale e internazionale. LEO è acronimo di Leadership Experience Opportunity Leadership: sviluppare capacità di organizzazione dei progetti, di gestione del tempo e di team leading. Experience: imparare come il lavoro di squadra, la cooperazione e la collaborazione possano portare a importanti cambiamenti nella propria comunità e nel mondo. Opportunity: stringere nuove amicizie e provare il senso di soddisfazione che deriva dal servire la comunità. Grazie alla collaborazione Lions & Leo, il progetto Lions Kairós ha goduto di un’espansione notevole in tutta Italia ed oggi può contare addirittura su un gioco in scatola a tema: Let’s Play Different!

[Dieci anni senza Lucio Dalla, a Ferrara la sua musica contro la guerra martedì 1 marzo. Sindaco: “a lui la voce perché si fermino le violenze”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dKZMYPY%263%3dV%268%3dQIYQV%266%3dWNZP%26P%3d2JAK_Bqju_M1_9vmp_IA_Bqju_L6DRG.39J81t6wE4P85.zO_Bqju_L65JD9GDy_Hhxj_RwYNTKZ_Bqju_L6uDy3z-68Dz-NyDG6-6KtD9-4rG61-w0BHrMu-Br-NE1-4PC9t6-wE5OBE-36-1KvMB1-46BJv93-Q-46BP6-N3Du6wE-3P3-Br-Q93v-K6u1ryHtCy-Iz-AyH4D8E-30-F96GyDG0.2J4G%26x%3dCBNF3I.IyJ%26zN%3dKUOeL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-02-2022

DIECI ANNI SENZA LUCIO DALLA, A FERRARA LA SUA MUSICA CONTRO LA GUERRA DOMANI IN PIAZZA. SINDACO: “LE SUE PAROLE IMMORTALI E SENZA TEMPO, A LUI LA VOCE PERCHÉ SI FERMINO LE VIOLENZE”

Ferrara, 28 feb – A dieci anni dalla scomparsa di Lucio Dalla Ferrara omaggerà l’artista diffondendo, dagli altoparlanti municipali, una sintesi del suo repertorio contro le guerre, che conta – tra le altre – ‘Henna’, ‘Com’è profondo il mare’, ‘Futura’. L’appuntamento è domani, martedì 1 marzo, alle 12,30 in piazza della Cattedrale. “Affidiamo alle parole di un autore straordinario, nel cuore di Ferrara, il nostro messaggio a favore della pace, in un momento drammatico. Quali parole possono essere più profonde ed efficaci di quelle di un grande genio come Dalla, la cui musica e i cui testi superano ogni tempo”, spiega il sindaco Alan Fabbri. “E proprio a Dalla, alla sua memoria, alla sua testimonianza, alle sue riflessioni, lasceremo la parola, auspicando che si fermino le violenze e che da parte degli alleati ci sia una risposta efficace e unitaria per porre fine alla tragedia che si sta consumando in Ucraina”. Il primo cittadino sottolinea che “Dalla è ricordato anche come ‘ferrarese’ di adozione, la sua storia si incrocia infatti a quella della nostra città, che ricorda ancora con grande emozione quando sorprese il pubblico del Ferrara Buskers Festival. Era il 1989. E quel momento lo abbiamo celebrato svelando una targa in piazzetta San Michele, dove suonò, la targa ricorda proprio la sua storica partecipazione al Ferrara Buskers Festival, a fianco di Stefano Bottoni”. Nell’occasione era presente, tra gli altri, anche il chitarrista Jimmy Villotti, con alcuni “amici musicisti” di Bologna, la vocalist Iskra Menarini, Franz Campi, Stefano Fucili, il presidente della Fondazione Lucio Dalla a Bologna Andrea Faccani. “Quest’anno i dieci anni dalla scomparsa di Lucio Dalla sono purtroppo segnati dal dramma del conflitto in Ucraina, abbiamo così pensato di lasciare a lui la parola, ai suoi mirabili testi contro la guerra, contro tutte le guerre”, dice il primo cittadino. Il repertorio prevede, tra le altre, Henna. “Adesso basta sangue”, intonava Dalla, ribadendo che solo l’amore potrà salvarci: “Io credo nell’amore. L’amore che si muove dal cuore”. E poi un altro grande classico: ‘Com’è profondo il mare’, con le sue strofe che richiamano eventi storici e grandi drammi del ‘900: la quarta rappresenta la rivoluzione russa del 1917, la quinta la seconda guerra mondiale, la sesta i campi di concentramento, la settima lo sgancio della bomba nucleare. E Futura: “È una notte di fuoco. Dove sono le tue mani. Nascerà e non avrà paura nostro figlio. E chissà come sarà lui domani”, cantava il grande artista.

(Ferrara Rinasce)

[Ginnasta ucraino tesserato a Ferrara vince l’oro mondiale. Le congratulazioni del Sindaco: “Siamo al tuo fianco”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d6cMZAb%263%3dW%26s%3dTIZBY%266%3dX9cP%26Q%3dmMAL_wtjv_84_9wXs_IB_wtjv_79DS2.69Ks4t7hH4Qs8.zP_wtjv_795KyBGEj_KhyU_UwZ9WKe_wtjv_79xEsGrOy4-B9w4zJt-MvOx897yH-wAwKrNf-OzJh8-3KwH-4Ks7z7q8-3A-hH5Cw4AQq4GEtGz-0jE-0Es7r9t-Lz7rH-rH-yN6-Bn459t7f4r.AAIq%267%3d4QxOtX.s8A%26Ex%3dTLdEU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-02-2022

GINNASTA UCRAINO TESSERATO A FERRARA VINCE L’ORO MONDIALE. LE CONGRATULAZIONI DEL SINDACO: “SIAMO AL TUO FIANCO”

Ferrara, 28 feb – “Sul tetto del mondo, con il cuore rivolto ai propri familiari in Ucraina. Le congratulazioni al ginnasta ucraino, tesserato per la Palestra Ginnastica Ferrara, Illia Kovtun – e alla sua allenatrice Iryna Nadiuk – si uniscono al pensiero per i propri cari, in patria. Siamo a disposizione e pronti a cooperare con la società affinché Illia e la sua allenatrice possano raggiungere l’Italia appena terminata la prossima trasferta, a Doha, mantenendo il costante contatto con le rispettive famiglie. Ringrazio il tecnico della PGF Claudio Pasquali e il presidente Franco Mantero per quanto stanno facendo. Quello di Illia, oltre ad essere uno straordinario successo, è anche un segnale contro la guerra. Mi auguro che la sua impresa contribuisca a scuotere le coscienze affinché si ponga fine alle violenze”. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri sull’oro conquistato da Illia Kovtun – ginnasta tesserato per la Palestra Ginnastica Ferrara – alle parallele nella Coppa del Mondo, la cui prima tappa si è svolta a Cottbus (Germania). Il giovane atleta ucraino aveva conquistato anche l’argento al cavallo con maniglie

– Qui link notizia sito PGF: [https://www.pgf-fe.com/2022/02/24/pgf-preoccupata-per-illia-kovtun/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dOcHVTb%26x%3dS%26B%3dTDVUY%261%3dTRcK%26M%3d6M6HG_Kcun_Vm_Jovb_T4_Kcun_UrOKP.294-9q.5CF_4sqs_D8PcDT_Fter_P9LT_Fter_P9DV_Fter_P9294-3y4mI47C6oMD463-D84-A0Eu3-9H8LIG_4sqs_D8%262%3dF7KJ6D.F3M%26uK%3dOXJbP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)