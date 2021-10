(AGENPARL) – mer 27 ottobre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=QC%3dDBQDO_0xqv_K8_Fwkw_PB_0xqv_JCyfxa4e.wJyE4PD.97J_Fwkw_PBx_Ooyh_Y4N6I.yO8U_Fwkw_PB_0xqv_KC4Iz_Ooyh_Z2NDZJat_Ooyh_ZyE5_Ooyh_Z2JM05_Nizn_Ys_Ooyh_Z2R6XGNI–g_Fwkw_PbF_Ooyh_Z2LD_Ooyh_YT._Nizn_YvE-Rf8_Ooyh_ZyAyb_Fwkw_PbF_Ooyh_Z2L8_Ooyh_YTV_0xqv_JCR_Nizn_Ys-_Ooyh_YTT_0xqv_KADR_0xqv_Jc8bx9Va7X_Fwkw_Q7QI_Fwkw_Q06WNOF8y7suare%260%3dOfNaTe%26v%3dJIOD0P.JwQ%267O%3dIaVYN%26I%3dO%26J%3dIXUWJ%26L%3dPZRf%26H%3dWQcSeMcWbO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 27 ottobre 2021

POLITICHE PER I GIOVANI – Da sabato 30 ottobre 2021 fino all’11 dicembre. Prenotazione obbligatoria per tutte le iniziative

[“Ferrara Contemporanea”, laboratori gratuiti sulle Arti visive per under 35 anni](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dFfRVKe%268%3dS%263%3dWMYFX%26A%3dTIfU%26M%3dwPFH_7wor_H7_Dshv_N8_7wor_GBIOB.9DG37y3rK9M3A.5L_7wor_GB0G9ELAt_Nmue_X2VHXRZ_7wor_GB2773p7wNwJp-9AF9A9H4NwFt7-83qKD39KDA-vNwL0EFA-pNFA-AEEAAA.4L2H%26z%3dE0OH5G.J1L%26xO%3dMVMYR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-10-2021

È dedicata alle Arti Visive la nuova serie di laboratori, appuntamenti e webinar organizzati all’interno del progetto “Ferrara contemporanea”, che comprende al suo interno attività legate a vari filoni di espressioni creative (Design e artigianato, [Musica e podcast](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d3dOY8c%265%3dV%26p%3dUJb3V%268%3dW6dR%26P%3djNCK_tulu_55_AvUt_KA_tulu_40FRy.7AJp5v6eI6Pp9.2O_tulu_407JvCIDg_LjxR_VyY4bPX_tulu_40y0t6c5tLtMc-78Iv96KqLtIg5-x-8qHwDxCBDqHx-DpNxMfCB8kJ5Dp5ADv5-wDp56DuG8.CvG5%269%3doOBQeV.70v%26CB%3dV6bLa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), Editoria e scrittura, Teatro e performance).

Gli appuntamenti sono il risultato delle proposte delle associazioni del territorio comunale, coordinate dal Servizio Politiche giovanili del Comune di Ferrara con il finanziamento della Regione Emilia-Romagna.

Il calendario del ‘cantiere’ sulle Arti Visive prevede un laboratorio di fotografia alla Biblioteca popolare Giardino (viale Cavour 183, Ferrara) tutti i sabati dal 30 ottobre all’11 dicembre 2021; un incontro dedicato agli albi illustrati alla Biblioteca popolare Giardino (viale Cavour 183, Ferrara) sabato 6 novembre 2021; un workshop sul ritratto fotografico a cura di Riaperture nella sede di Factory Grisù (via Poledrelli 21, Ferrara) sabato 6 novembre 2021; un workshop sull’editing fotografico a cura di Riaperture nella sede di Factory Grisù (via Poledrelli 21, Ferrara) sabato 28 novembre 2021; un progetto già avviato in settembre e dedicato alla rilettura e all’attualizzazione dell’araldica estense per la produzione di una serie di manifesti originali affidato all’associazione Senza Titolo (viale Cavour 220, Ferrara) che proseguirà fino a novembre 2021.

Le attività, completamente gratuite, sono rivolte a giovani tra i 15 e i 35 anni. Tutte le iniziative richiedono l’iscrizione con un numero contingentato di posti.

Per info e iscrizioni: [www.ferraracontemporanea.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dAeJVFd%26z%3dS%26x%3dVEYAW%263%3dTDeM%26M3k6o%3drO8H3_MeuZ_Xo_Jaxd_Tp_MeuZ_WtO7R.t72MoJk83F401HyMoFo6.wL%26n%3dH9K68F.FoO%26wK%3dAYLUF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – “Ferrara Contemporanea” è un progetto, curato da enti e associazioni del tessuto culturale ferrarese a sostegno del protagonismo dei giovani nelle arti contemporanee realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, coordinato e cofinanziato dal Comune di Ferrara attraverso l’assessorato alle Politiche Giovanili.

Ferrara Contemporanea è creatività, talento, crescita culturale e professionale; un incubatore di idee avviato nel 2019 e articolato in 5 cantieri: musica e podcast; teatro e performance; arti visive e cinema; design e artigianato; editoria e scrittura.

NUOVE INIZIATIVE: CANTIERE ARTI VISIVE E CINEMA – Attualmente è in corso la seconda fase del progetto “Araldica Parallela” dedicato alla rilettura e all’attualizzazione dell’araldica estense e ha lo scopo di creare occasioni di riappropriazione della storia della propria città da parte dei più giovani, per favorire il senso identitario collettivo e accrescere un sentimento di appartenenza.

L’associazione culturale Senza titolo coinvolgerà l’artista Guido Volpi per la realizzazione di una serie di manifesti originali e l’allestimento di una mostra presso Factory Grisù dedicata allo sviluppo del progetto nel corso del triennio e i risultati ottenuti. La mostra verrà inaugurata il 6 novembre alle 18.00 alla presenza di Guido Volpi e di Simone Carraro, artista protagonista dell’edizione 2019. La mostra sarà visitabile fino al 21 novembre.

[https://www.ferraracontemporanea.it/index.php/2021/10/13/araldica-parallela-2021/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dGgAXLf%26q%3dU%264%3dX6aGY%26t%3dVJgD%26O%3dxQyJ9_OVwf_Zf_LgzU_Vv_OVwf_YkQCT.k98OfLq0tH0BrJ5OfHu8.nN_8xXt_HCnHtB3.JxM_wuiw_70Hg7U_85q8fxXt_HC6d_8xXt_HC6W_8xXt_HCfLqIiCs8-u588qFuIf-VPY6_LgzU_Vv%26A%3drO9ShV.4By%26C9%3dX9bIc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[https://www.ferraracontemporanea.it/index.php/2021/10/13/fotografare-la-cultura/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d2hDV7g%26t%3dS%26o%3dY9Y2Z%26w%3dT5hG%26M%3diR2Ht_PYuQ_ai_JR1X_Tg_PYuQ_ZnOxU.n7sPiJbAwFuCuHpPiFf9.qL_syar_3DqFeC6.HiN_zsTx_083h0S_s3b9iyar_3D9b_syar_3D9U_syar_3DnGuMoJbDiJf-Ji-5vJ2Ms9_zsTx_08%26e%3dK3KwA0.FfR%26qK%3d2bFU7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[https://www.ferraracontemporanea.it/index.php/2021/10/13/06-11-incontrare-gli-albi-illustrati/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d8Z6VCY%26l%3dS%26u%3dQ1Y8R%26o%3dTAZ9%26M%3doJtHz_HQuW_Sa_JXsP_Tm_HQuW_RfO4M.f7yHaJh3oF15mHvHaFl1.iL_yqSr_96iFk5x.HoF_rsZp_289Z2S_y3h1aqSr_961b_yqSr_961U_yqSr_960X-8Q-iFjEnLy1r7-nBi-3s2i-AsBuK1HaLp_HQuW_Rf%266%3dtKsNjR.n71%269s%3dSAX3X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Concluderanno il calendario delle iniziative due workshop a cura di Riaperture: il primo dedicato all’editing fotografico; il secondo al ritratto. Entrambi i laboratori si svolgeranno A Factory Grisù.

Sabato 6 novembre dalle 10 alle 18 avrà luogo il workshop “L’incontro con l’altro” acura del fotografo Nicola Petrara. La fotografia di ritratto è la metafora dell’incontro, casuale o voluto, tra due persone capaci di stabilire una relazione empatica. L’immagine che ne scaturirà e la memoria che di essa avremo sarà la testimonianza di questo incontrarsi.

[https://www.ferraracontemporanea.it/index.php/2021/10/15/06-11-lincontro-con-laltro-workshop-di-ritratto-fotografico-con-nicola-petrara/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dHbLYMa%262%3dV%265%3dSGbHT%265%3dWKbO%26P%3dyL0K0_Jgxg_Uq_Mhuf_Ww_Jgxg_TvRDO.v09JqMr55IA73K6JqIv3.yO_9siu_I8yIu7D.KyH_8vjr_HAIbHV_9siu_I8Ge_9siu_I8GZ_9siu_I8Pa-HS-2D555IAJ5-86F-263L8J-DG8F005K-uA-8DAJqOAG-vJAGwMr8y86-55I-5AsJ33-60AJq6r3qMr_Jgxg_Tv%269%3d4M9QtT.40A%26A9%3dVKZIa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)Il “Workshop teorico su editing fotografico” si svolgerà domenica 28 novembre dalle 14 alle 18, in collaborazione con PHMUSEUM. Si tratta di un laboratorio riguardante l’editing fotografico destinato a social, piattaforme digitali e concorsi, al fine di creare migliore consapevolezza ed efficacia per la promozione di sé e dei propri lavori.

[https://www.ferraracontemporanea.it/index.php/2021/10/15/28-11-workshop-teorico-su-editing-fotografico-in-collaborazione-con-phmuseum/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dNcLZSb%262%3dW%26A%3dTGcNU%265%3dXQcO%26Q%3d5M0LF_Kgym_Vq_Nnvf_X3_Kgym_UvSJP.vAEKqNx65JG83LBKqJ24.yP_Etiv_O9yJ18D.L5I_8wps_HBOcHW_Etiv_O9Gf_Etiv_O9Ga_Etiv_O9Hd-NT-CKED9DBI-0ABKy9B-LA-A1B0EA0-vKGHwNx9y9B-B4-9BE27yH87MB5J2-65J-CA3QF8AI7x4q_Etiv_O9%26t%3dIHLB9O.GuP%266L%3dGZUVL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

MUSEI CIVICI – Lunedì 1 novembre 2021 visite consentite con i consueti orari alle strutture museali e alle mostre

[Musei e spazi espositivi civici di Ferrara aperti per la Festività di Ognissanti](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d3d0Z8c%26p%3dW%26p%3dU5c3V%26s%3dX6dC%26Q%3djNxL_tuWv_55_vwUt_6B_tuWv_401Sy.7vKp5g7eIqQp9.mP_tuWv_40rKvC4Eg_LUyR_VjZ5VAf_tuWv_40qQu9m-A-uJeVk-9wLqMmPkPm-9kPm9k-8m-BgLv7t5-eLgLxE-r9v-Hc-0iOvCzEv5-hE-qArEuMeJvC.lPoF%26h%3dIwMz94.HiP%26kM%3d5Z07c5eW0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-10-2021

In occasione della prossima Festività di Ognissanti, lunedì 1 novembre 2021, i musei e gli spazi espositivi civici di Ferrara saranno eccezionalmente aperti al pubblico con i consueti orari. Cittadini e turisti potranno quindi visitare il nuovo percorso espositivo (v. FOTO a sinistra) del Museo Schifanoia (dalle 10 alle 19), il Museo della Cattedrale (dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18), la Palazzina di Marfisa d’Este (dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18), la Casa di Ludovico Ariosto (dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18), l’esposizione ‘Nel mondo di Fellini. Franco Pinna fotografo di set’ allestita al Padiglione d’Arte Moderna e Contemporanea (dalle 10 alle 18), oltre al Castello Estense (dalle 10 alle 18) con le mostre ‘Giovanni Battista Crema. Oltre il Divisionismo’ e ‘De Pisis. Il silenzio delle cose’.

Il Castello Estense sarà eccezionalmente aperto anche martedì 2 novembre 2021, abituale giorno di chiusura del monumento.

Per informazioni:

PALIO DI FERRARA – Nella sede di Contrada (corso Biagio Rossetti 5) da venerdì 29 ottobre a lunedì 1 novembre. La chiusura nel successivo week end

[Ritorna nel fine settimana la “Festa degli insaccati” della Contrada di San Benedetto](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dKZSYPY%269%3dV%268%3dQNbKR%26B%3dWNZV%26P%3d2JGK_Bqpu_M1_Evmp_OA_Bqpu_L6JRG.3EJ81z6wE0P85.6O_Bqpu_L6AJD9MDy_Hnxj_R3YMRSd_Bqpu_L6EDDEEIu-D2G-z9A0-C5GO3CxIu-Bx-AyIG6-x54G3-9ANu3z6D9-106Bx-89DGMu4x-93-IxI-v5A0x5GO9.8GH6%264%3d0PCLzW.85G%26DC%3d6u1xQQcMV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-10-2021

Si è svolta in mattinata (mercoledì 27 ottobre 2021) nella residenza municipale di Ferrara la presentazione della decima edizione della “Festa degli insaccati” della Contrada di San Benedetto, che dopo la partenza nello scorso fine settimana sarà in programma nella sede di corso Biagio Rossetti da venerdì 29 ottobre a lunedì 1 novembre e successivamente da venerdì 5 a domenica 7 novembre. All’incontro con i giornalisti erano presenti il vicesindaco e assessore al Palio Nicola Lodi affiancato dagli organizzatori della Contrada San Benedetto Lorenzo Linoso (presidente), Massimiliano Castellazzi e Moira Giordano.

“Questo progetto della contrada di San Benedetto, momento di socialità e di convivialità in grado di radunare il gruppo di contradaioli dopo due anni di inattività puntando anche ai più giovani, dimostra che le sagre si possono fare anche d’inverno. – ha ricordato il vicesindaco Nicola Lodi – Ripartiamo tutti dopo un momento difficile e anche riuscire ad organizzare un appuntamento come questo non era del tutto scontato, visto che coinvolge tantissimi volontari e richiede un forte impegno. Ben vengano comunque sotto ogni forma, da parte del Palio, i contributi per la ripresa, con le contrade capaci di proporre occasioni d’incontro e di confronto e di fare programmi per il futuro. Tutti elementi dei quali la nostra città ha davvero bisogno”.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

Dopo l’apertura nello scorso fine settimana, da venerdì 29 ottobre a lunedì 1 novembre si prepara un nuovo appuntamento della decima edizione della “Festa degli insaccati”. Il tradizionale momento gastronomico autunnale, organizzato dalla Contrada San Benedetto con il patrocinio del Comune di Ferrara e la partecipazione dell’AVIS comunale, che si svolge nei locali della sede di Contrada, in corso Biagio Rossetti 5 a Ferrara. Come ogni anno, al centro della scena ci saranno gli insaccati di maiale e le paste fresche ripiene: prodotti che simboleggiano l’eccellenza culinaria della nostra città in Italia e nel mondo. Tra i primi piatti si potranno trovare cappellacci di zucca, cappelletti e gnocchetti alla salamina, vera specialità della festa. Si proseguirà quindi con i secondi, dove l’insaccato sarà il vero protagonista. Sulle nostre tavole ci saranno l’immancabile salama da sugo, il cotechino e il tagliere di salumi. Per tutti coloro che cercano un’alternativa all’insaccato ci sarà anche lo stinco con le patate, mentre per i bambini non mancherà anche quest’anno la cotoletta della festa. Grande importanza come sempre è data alla qualità delle materie prime utilizzate e dei prodotti presentati, grazie alla collaborazione con partner importanti del nostro territorio.

La Festa, dopo l’avvio nello scorso fine settimana, riprenderà venerdì 29 ottobre e sabato 30 ottobre a cena, mentre domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre a pranzo. Chiuderà in bellezza con le cene di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 novembre a pranzo.

(Nella foto: i partecipanti alla conferenza stampa)

CONFERENZA STAMPA – Venerdì 29 ottobre 2021 alle 15.30, nella sede di via Mortara 92 a Ferrara

[Presentazione fine dei lavori di miglioramento sismico e restauro della Chiesa di Santa Maria della Consolazione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dMbKWRa%261%3dT%260%3dSFZMT%264%3dUPbN%26N%3d4L9I_Dshs_O3_7tor_G9_Dshs_N8BPI.57H03r4yG2N07.xM_Dshs_N83HFAEB1_Jfvl_TuWOTLT_Dshs_N85K1KtGF3EBAFt-95Ft-71A-14HG7B-zA-2B3DxHD3280L4-L5K2ByG-t-K1K94GJ4-71D14-y0x8E3-sB-E33Mw-EpK53-s88Dp-6AF8H4w3p83EBAFt.AFE1%267%3d9M8OyT.38F%26A8%3dTPZHY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-10-2021

Venerdì 29 ottobre 2021 alle 15.30, nella sede del prestigioso complesso architettonico di via Mortara 92 a Ferrara, avrà luogo una conferenza stampa per illustrare la fine dei lavori di miglioramento sismico e restauro della Chiesa di Santa Maria della Consolazione.

All’incontro con i giornalisti interverranno:

– Andrea Maggi, assessore ai Lavori Pubblici, Sport e Recovery Fund,

– Vittorio Sgarbi, presidente Ferrara Arte,

– Massimo Manservigi, vicario generale Arcidiocesi Ferrara e Comacchio,

– rappresentanti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara,

– Beatrice Querzoli, architetto progettista e direttore ai lavori,

– Andrea Malacarne, architetto consulente al restauro insieme ai progettisti strutturali e degli impianti e sicurezza che hanno partecipato ai lavori.

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Giovedì 28 ottobre 2021 alle 17 conferenza in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[‘Dante, Ferrara, l’esilio’: tavola rotonda a cura della Società Dante Alighieri](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d7cDYBb%26t%3dV%26t%3dT9b7U%26w%3dW0cG%26P%3dnM2K_xtau_94_zvYs_0A_xtau_895R3.6zJt4k6iHuPt8.qO_xtau_89vJzB8Dk_KYxV_UnY9UEW_xtau_89l6t6g4iMm-AkKz6x4-t0yBtDu-MiQuEi-MuMwIj4-i-81Ki-9kEt6-yHkDkMi-9gG20-gEqBnBmMo.A2Hr%267%3duPyOkW.t82%26Dy%3dTBc9Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-10-2021

Nell’ambito delle iniziative celebrative per i 700 anni dalla morte del “sommo poeta”, la Società Dante Alighieri – Comitato di Ferrara aps organizza, per giovedì 28 ottobre 2021 alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web (per accedere [clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dOeRVTd%268%3dS%26B%3dVMYOW%26A%3dTReU%26M%3d6OFHG_Mmun_Xw_Joxl_T4_Mmun_W2OKR.KGIOG43.8AE_Fvor_PAy0yI070_Mmun_W2waV_w08icthXi9eYQrLN3y6wUbZB%26z%3dEINH5P.I1L%267N%3dMVVXR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)) una tavola rotonda in cui verranno presentati e discussi i rapporti di Dante e la sua opera con il mondo ferrarese, e il tema dantesco dell’esilio.

All’incontro di studio, che sarà moderato da Enrica Domenicali (già funzionario del MIBACT / responsabile ufficio studi e gestione museo Castello Estense di Ferrara), parteciperanno Sandro Bertelli (docente dell’Università di Ferrara / co-curatore del percorso espositivo diffuso su “Dante e la Divina Commedia in Emilia Romagna”), Stefano Prandi (docente dell’Università della Svizzera italiana / direttore dell’Istituto di Studi Italiani presso il medesimo Ateneo) e Alberto Andreoli (presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Ferrara APS).

► La tavola rotonda sarà preceduta, alle 16, dalla visita alla mostra Esposizione di manoscritti, antiche edizioni e opere artistiche del “Viaggio” dantesco alla Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara, curata da Mirna Bonazza (responsabile U.O. Biblioteche del Comune di Ferrara) e Sandro Bertelli.

► Nel corso dello svolgimento della tornata convegnistica è prevista la realizzazione di un servizio filatelico con annullo appositamente dedicato, effettuato – in loco – dal Circolo Filatelico di Ferrara.

La realizzazione della Tavola rotonda “Dante, Ferrara, l’esilio” è resa possibile grazie al generoso contributo di Copma Scrl, che ha voluto inserire l’iniziativa nell’ambito del programma di celebrazione del 50° anniversario dalla costituzione della Società.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

► L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli (senza limitazioni di capienza) è consentito con Green pass e mascherina.

Per assistere alle dirette o rivederle in differita sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube del Servizio Biblioteche [https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dGbRXLa%268%3dU%264%3dSMaGT%26A%3dVJbU%26O%3dxLFJ9_Jmwf_Uw_Lgul_Vv_Jmwf_T2QCO.KIALG6u.5AG_8sot_H8yBqF092_Jmwf_T2ySS_wBzfcvZUiAWVQtDK5q3wUdR9%26z%3dGAKH7H.F1N%26yK%3dMXNUR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dLZCaQY%26s%3dX%269%3dQ8dLR%26v%3dYOZF%26R8v1h%3d3J1M_CqZw_N1_yxnp_9C_CqZw_M6hOx8p942sF0.3vJFDl.Cz.91%26A%3d8KzSxR.uBE%269z%3dXOX0c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

———–

ANNULLATA la conferenza del 29 ottobre 2021

La conferenza dal titolo ‘Un futuro più giusto’ in programma per venerdì 29 ottobre 2021 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea è stata ANNULLATA.

RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI EUROPEI – Alle 14.30 sala consiliare del Municipio. Coinvolti allievi e docenti del Liceo G.Carducci di Ferrara e dell’Istituto FOS BOS di Kaufbeuren. Presenti gli assessori Guerrini, Fornasini e Balboni

[Giovedì 28 ottobre il progetto Erasmus+ “Il Turismo al tempo dei cambiamenti climatici” fa tappa a Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dKfEbPe%26u%3dY%268%3dW0eKX%26x%3dZNfH%26S%3d2P3N_Bwbx_M7_1ymv_AD_Bwbx_LB6UG.91M87l9wKvS8A.rR_Bwbx_LBwMDE9Gy_NZ1j_XobMXFa_Bwbx_LBpG9RnB3-XG-MDPx0BA-rJ-0NxEyP3M-yNjQ7Q2-G6-P4P3OvM-uH-3C7Lx-ByE-l978r97AwR3-9uG773GwE-o9-D7yNu-7-oCBNjPu.D9u7j3K6%260%3dvSCRlZ.8A3%26GC%3dWCfMb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-10-2021

(comunicazione a cura degli organizzatori)

“Il Turismo al tempo dei cambiamenti climatici” è il nome del progetto Erasmus+ che ha coinvolto il Liceo Statale G.Carducci di Ferrara e l’Istituto FOS BOS di Kaufbeuren, città della Baviera gemellata con il capoluogo provinciale. Gli studenti insieme ai loro docenti i Professori Cenacchi, Hammann, Kugler e Nadalini sono impegnati nell’analisi delle peculiarità dei rispettivi territori, dell’Algovia e di Ferrara, per raccogliere informazioni su come i cambiamenti climatici stiano influenzando la domanda e l’offerta turistica, percorrendo anche l’asse tra la città e il Delta. Durante le visite, le conoscenze pregresse sono servite da spunto per sondaggi e interviste in loco, ad istituzioni e imprese del settore turistico. Il viaggio della scolaresca prevede due tappe, la prima a Comacchio dal 24 al 26 ottobre e la seconda nella città estense. L’agenda di questa prima parte dello scambio culturale prevede un ricco programma di visite e di incontri, resi possibili grazie alla collaborazione di Po Delta Tourism, un sistema integrato di risorse e competenze di qualità per una fruizione turistica d’eccellenza. Gli studenti hanno potuto apprezzare le bellezze del territorio, già a partire dalla struttura ospitante, l’Hotel Rurale Oasi Canneviè, collocato in uno straordinario ambiente naturale, nel cuore del Parco del Delta del Po. Il giorno 25 ottobre gli studenti con i loro docenti hanno visitato le Valli di Comacchio partendo con la motonave da stazione Foce, itinerario che si è concluso con il pranzo presso il Ristorante Bettolino di Foce, dove la comitiva è stata raggiunta dal Dr. Roberto Cantagalli, Dirigente del Settore Turismo del Comune di Comacchio, dalla Dott.ssa Patrizia Guidi e dal Dr. Dario Guidi di Po Delta Tourism. Diversi sono stati gli spunti offerti dalle interviste che i gruppi misti di studenti italiani e tedeschi hanno scritto insieme sfidando le difficoltà linguistiche. Per il 26 ottobre, ultimo giorno di permanenza in territorio deltizio, la scolaresca rispondendo all’invito di Francesca Santonastaso, direttrice del Club Village & Hotel Spiaggia Romea, si recherà in struttura per intervistarla e per conoscere l’offerta turistica di una struttura, fiore all’occhiello del territorio. Infine il pomeriggio non poteva mancare la visita al Museo Delta antico che ripercorre la storia di uno dei luoghi piu’ affascinanti della penisola.

La conoscenza del territorio ferrarese proseguirà nella città di Ferrara con un programma che permetterà agli studenti di costruire idee e proposte per la promozione del turismo sostenibile.

