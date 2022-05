(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=LC%3dE1LDP_ysqw_03_FxZr_PC_ysqw_98ygmV4f.lEyFsKD.0vE_FxZr_PCm_JozW_T4OuD.yPwP_FxZr_PC_ysqw_084Jo_JozW_U2O3UJbi_JozW_UyFt_JozW_U2KB55_OXun_Zh_JozW_U2SwOIP8–b_FxZr_Pc5_JozW_U2M3_JozW_TT._OXun_Zk0-Rgw_JozW_UyBnW_FxZr_Pc5_JozW_U2Mw_JozW_TTW_ysqw_98R_OXun_Zh-_JozW_TTU_ysqw_06DS_ysqw_9X8cm4VbvS_FxZr_Q8FD_FxZr_QAu_Joz3y8hW_T4U1NljSo%261%3dXGXRcF%266%3dARzN1Y.u7H%26Fz%3dSTcAV%260%3dX%26u%3dSQX0U%26C%3dYAbW%26Q%3d8XVcBYTd8S&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 27 maggio 2022

SCUOLA A TEATRO – Martedì 31 maggio 2022 alle 20.30 a Ferrara. Progetto realizzato dall’associazione Bio Art Asd

[“Il Mondo che vorrei”: cento allievi delle scuole Matteotti in scena al Teatro Nuovo tra recitazione, canto, danza](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d9hAaDg%26q%3dX%26v%3dY8XAa%26t%3dYBhD%26R%3dpRyM_zyXw_A9_wxax_7C_zyXw_0D2T5.AwLv9h8kMrRvC.nQ_zyXw_0DsL2G5Fm_PVzX_ZkaCb6X_zyXw_0DzKw8i9f-QlRiPiL-j9r9qLt-MmP-zK-uMsAw-KnDtGtOm.FyJt%26B%3drR1ThY.vCy%26F1%3dYAcBb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-05-2022

Alterna momenti di canto e danza, a parole piene di speranza per un mondo migliore, lo spettacolo teatrale “Il Mondo che vorrei”, in programma martedì 31 maggio 2022 alle 20.30 al Teatro Nuovo di Ferrara, con la partecipazione di oltre cento allievi della scuola primaria Matteotti. Realizzata dall’associazione Bio Art asd, con il patrocinio del Comune di Ferrara, la rappresentazione si propone di raccontare il mondo dei desideri dei più piccoli, sorpresi durante una discussione in classe con il loro insegnante.

“La passione per l’arte e lo spettacolo deve essere promossa e coltivata sin dalla più giovane età. Lo spettacolo oltre la sua finalità benefica – ricorda l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Ferrara Dorota Kusiak – mette in evidenza l’importanza di offrire ai bambini l’occasione di essere protagonisti sul palcoscenico, con la possibilità di raccontare a tutti noi il mondo che desiderano per il loro presente e per il futuro. È fondamentale dare spazio alla voce dei bambini, apprezzare la loro arte, ascoltare le loro proposte e promuovere così la loro partecipazione alla vita pubblica”.

(Comunicazione a cura degli organizzatori) – Lo scopo della serata del 31 maggio 2022 al teatro Nuovo con lo spettacolo “Un Mondo che vorrei” è quello di far riflettere il pubblico presente sugli argomenti che saranno trattati dai ragazzi attraverso la danza e la recitazione (pace, uguaglianza, rispetto, felicita…), dando in questo modo a grandi e piccoli la possibilità di riavvicinarsi o conoscere il mondo dello spettacolo. Piu di 100 bambini saranno presenti sul palco con le coreografie di Luis Ortega, Ludovica Ragazzi, Sara Devecchi, Carlotta Mignani (della scuola a passo di danza di Bologna), e altri maestri della Bio Art; coreografie simpatiche, piene di colori e emozioni… accompagnati anche dalla voce di Giada Minardi. Recitazione, canto e danza… non mancherà nulla. Va ricordato che il ricavato della aperitivo di benvenuto a offerta libera sarà infatti devoluto alla Lega del cane di Ferrara.

Luis Ortega presidente della Bio Art e creatore dello spettacolo ringrazia per la fiducia e il supporto la Dirigente e le insegnanti della scuola Matteotti, CIDAS, i suoi collaboratori, i genitori dei piccoli artisti che si esibiranno la sera del 31 maggio. Un ringraziamento va anche al Comune di Ferrara e in particolare all’assessore Dorota Kusiak.

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Lunedì 30 maggio 2022 alle 17 presentazione libro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[‘Rubens giocava a pallone’: storia di un campione dimenticato raccontata da Stefano Muroni](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dGhKTLg%261%3dQ%264%3dYHQIa%264%3dRJhN%26K%3dxR9F_8yhp_I9_7qix_G6_8yhp_HDBMC.A7E49r1sM2K4C.xJ_8yhp_HD3E0GE9u_Pfsf_ZuTKbGY_8yhp_HD7KrC3I-wG43qTp-1-691B5Lt-I0M79q-Bx-K4-ApC6G4Du-BxCuL99s99E-89r35L9109-s1-9Rt6qL4-CAP4Dy.F9C2%26B%3d2K9TrR.4C91q9p%2699%3dYKVJb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-05-2022

Ricostruisce la storia di un campione di calcio ferrarese, Rubens Fadini, vittima della tragedia di Superga, il libro di Stefano Muroni ‘Rubens giocava a pallone’ che lunedì 30 maggio 2022 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara), e in diretta video sul canale youtube [Archibiblio web](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dNhOZSg%265%3dW%26A%3dYLWPa%268%3dXQhR%26Q%3d5RCLF_Pjym_at_Nn1i_X3_Pjym_ZySJU.HKHRD82.A8I_Eylv_ODvDxL7A9_Pjym_Zy1ZY_tD7lZxgafCdbNvKQ7x9tRfYE%26w%3dIHQE9O.LxP%266Q%3dJbSbM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

Nel corso dell’incontro, a cura dell’Associazione Culturale Olimpia Morata di Ferrara, interverranno assieme all’autore, Roberto Gamberoni e Samuele Govoni.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Partendo da un’attenta ricerca storica, l’autore riporta alla luce la vita di un campione dimenticato che ha il respiro dell’epopea e la magia di una leggenda. “Il 4 maggio del 1949 l’aereo che trasportava i giocatori del Grande Torino, di ritorno da Lisbona, precipita sulla collina di Superga. Rubens Fadini, calciatore, ferrarese, è la più giovane vittima della più grande tragedia sportiva italiana…” (dall’intervista al TG2 del 4 maggio 2021)

Durante l’incontro Stefano Muroni anticiperà importanti progetti cinematografici su Ferrara, Città del Cinema.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dKa7YPZ%26m%3dV%268%3dR4VMT%26p%3dWNa0%26P6u2b%3d2KuK_BrTu_M2_svmq_3A_BrTu_L7bMw9j733mD9.4pHEEf.Ay.0u%269%3d7LtQwS.o0D%260t%3dVPW5Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Link diretto al canale youtube Archibiblio web: [https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dHe8bMd%26n%3dY%265%3dV5YJX%26q%3dZKeA%26S%3dyOvN0_MS1g_Xc_PhxR_Zw_MS1g_WhUDR.1MBOw0v.8qK_9vUx_IAeFrIpC3_MS1g_Wh3TV_cF1iIzaXOEXY7xEN9r6cAhSB%26f%3dKBNxAI.IgR%26zN%3d3dMY6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

INCONTRO IN COMUNE – Il vicesindaco Lodi e l’assessore Guerrini per visita dei cittadini tedeschi nel weekend del Palio

[Da Kaufbeuren a Ferrara, il Comune accoglie la delegazione della città gemellata](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dNdOYSc%265%3dV%26A%3dULVPW%268%3dWQdR%26P%3d5NCK_Eulu_P5_Avpt_KA_Eulu_O0FRJ.7AJA5v6zI6PA9.2O_Eulu_O07JGCID2_Ljxm_VyYRXMa_Eulu_O046H6x5t0u0HLxI-39AMxLt-8BGDI2-8xG2AtU6I70-zCCOx-Nx92Mv6-49609FtOx.BCH9%268%3d6PFPvW.A9C%26DF%3dUOaQX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-05-2022

Una visita per rinsaldare un gemellaggio che dura da oltre trent’anni e per scoprire da vicino le tradizioni ferraresi. Nella mattinata di oggi, venerdì 27 maggio 2022, una delegazione della città tedesca di Kaufbeuren composta da 43 cittadini è stata ricevuta nella residenza municipale dal vicesindaco con delega al Palio Nicola Lodi e dall’assessore alla Cooperazione Internazionale Micol Guerrini.

Fra Ferrara e la città bavarese di Kaufbeuren sin dal 1991 esiste un gemellaggio e dopo uno stop forzato dalla pandemia, l’Amministrazione comunale ferrarese ha voluto sancire il ritorno agli scambi culturali organizzando la visita dei cittadini tedeschi in concomitanza con il weekend delle gare al Palio, anche grazie ad un’amicizia che la cittadina bavarese ha con la contrada Borgo San Giorgio. Per la delegazione, accompagnata da alcuni componenti dell’Associazione Città Gemellate di Kaufbeuren, sarà quindi un fine settimana di visita dei principali monumenti estensi e di partecipazione alle corse del Palio in programma domenica 29 maggio in piazza Ariostea.

Questo incontro è anche una sorta di ricambio dell’ospitalità che Kaufbeuren aveva riservato ad una delegazione istituzionale ferrarese lo scorso ottobre. “Ho un ricordo bellissimo della vostra città – ha detto ricordando quei giorni il vicesindaco Lodi -. Questo gemellaggio è importante, e vogliamo assolutamente alimentarlo perché fondato su radici solide. Inoltre la vostra visita arriva in un momento bellissimo per la nostra città e vi garantisco che vedrete una Ferrara esplosiva per un Palio che aspettiamo da tanto tempo in una piazza Ariostea rinnovata”.

“E’ un piacere ritornare a rivedersi in presenza e avervi qui in un momento che vi dà l’opportunità di vivere appieno l’intensità di Ferrara durante il Palio” ha aggiunto l’assessore Guerrini. “Vi do il benvenuto a nome dell’Ente Palio, vi accorgerete di quanto il Palio sia per Ferrara un momento di felicità e spensieratezza trasversale” ha sottolineato il presidente dell’Ente Palio Nicola Borsetti.

La delegazione tedesca, infatti, si immergerà totalmente nell’esperienza offerta dal Palio partecipando anche alla cena propiziatoria della contrada Borgo San Giorgio presente al momento istituzionale con il presidente Luca Sivieri. “Siamo molto contenti – ha affermato il presidente dell’Associazione Città Gemellate di Kaufbeuren Ernst Holy – di essere venuti qui da voi e di avere festeggiato lo scorso ottobre in Germania il giubileo dei 30 anni, in un’occasione piena di gioia e pace. Siamo davvero orgogliosi della nostra amicizia, ma ora siamo anche curiosi di vedere cosa succederà nell’ambito del Palio”. Nella giornata di sabato 28 maggio 2022 si unirà alla delegazione tedesca anche il sindaco della città di Kaufbeuren Stefan Bosse.

POLITICHE SOCIALI – Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro domenica 29 maggio 2022

[Terzo settore, pubblicato l’avviso per la co-progettazione di interventi in diversi ambiti socio-sanitari](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dOcNTTb%264%3dQ%26B%3dTKQQV%267%3dRRcQ%26K%3d6MBF_Ftkp_Q4_0qqs_J6_Ftkp_P9EMK.60EB4u11H5KB8.1J_Ftkp_P96EHBH93_Kisn_UxTSWLQ_Ftkp_P9B5F1y4sS7-I3MBEF8-sLJBAE-1H8HC0wJH4H9CGw.8HF4%264%3dANAL1U.65H%26BA%3dQTYLT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-05-2022

È stato pubblicato l’Avviso per la co-progettazione degli interventi di dettaglio che andranno a specificare le azioni ed i servizi ricompresi nei progetti candidati dall’Ambito Territoriale Sociale Centro Nord – di cui Ferrara è il Capofila – alla Missione 5 (Inclusione e Coesione) del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Il Comune di Ferrara – precisa l’assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti – anche dando seguito agli incontri fatti con il Terzo Settore, ha infatti candidato per conto del proprio Distretto, sei progettualità per la Missione 5 del PNRR; tutte le progettualità candidate sono state ritenute coerenti con la progettazione socio sanitaria regionale e idonee ad accedere all’Avviso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali”.

Gli interventi di co-progettazione riguardano i seguenti ambiti: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini; Autonomia degli anziani non autosufficienti; Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out; Percorsi di autonomia per persone con disabilità; Povertà estrema – Housing first; Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione.

Rispetto alle 6 progettualità, 5 sono state ammesse a finanziamento (Decreto Direttoriale 98/2022), mentre la sesta è la prima delle progettualità nella nostra Regione non finanziate per mancata capienza di fondi. Pertanto, in caso di individuazione da parte del MLPS di altre coperture economiche, anche questa progettualità potrebbe essere attivata.

In forza della convenzione sottoscritta tra Comune e Csv Terre Estensi, è stato predisposto l’AVVISO DI CO-PROGETTAZIONE aperto a tutti gli Enti del Terzo Settore – dotati almeno una sede operativa in uno dei Comuni del Distretto (Ferrara, Masi Torello, Voghiera, Copparo, Riva del Po, Tresignana, Jolanda di Savoia) – interessati a partecipare alla co-costruzione delle azioni e dei servizi che saranno in concreto erogati per ciascuna linea di intervento finanziata o comunque ritenuta idonea alla Missione 5 PNRR.

“Ai Tavoli di co-progettazione – informa l’assessore Coletti – saranno invitati a partecipare anche gli Enti Pubblici e le altre Istituzioni coinvolte nella progettazione (Acer, Asp, Assp, Asl, Lepida).

Al termine della co-progettazione la proposta o le proposte progettuali ritenute più rispondenti agli obiettivi del PNRR, ovvero maggiormente capaci di consolidarne e mantenerne gli effetti nel tempo, saranno valutate come le più rispondenti agli interessi pubblici; la valutazione sarà demandata ad apposita Commissione, che ordinerà le proposte pervenute in apposita graduatoria.

Con gli Enti proponenti le progettualità selezionate in base ai criteri sopra esplicitati l’Amministrazione Comunale di Ferrara, quale capofila dell’Ambito sottoscriverà apposita convenzione in cui saranno definite nel dettaglio le modalità di gestione del progetto e di rendicontazione delle spese sostenute”.

POLITICHE SOCIALI – L’assessore Coletti all’iniziativa dell’Unità operativa Cure palliative dell’Azienda USL di Ferrara con Sifa

[“Giornata del sollievo”, un incontro per far crescere la rete delle cure palliative](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dMeKTRd%261%3dQ%260%3dVHQOX%264%3dRPeN%26K%3d4O9F_Dvhp_O6_7qou_G6_Dvhp_NABMI.87E06r1yJ2K00.xJ_Dvhp_NA3EFDE91_Mfsl_WuTQYHY_Dvhp_NAv9A1w6pM31F6-8E8Gx5HJ.wJ9G%26s%3dCGNA3N.ItJ%265N%3dFVRYI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-05-2022

Una giornata formativa per far crescere la rete delle cure palliative in provincia di Ferrara. È quella che si è tenuta giovedì 26 maggio, grazie al convegno “Pandemia da Covid-19 e nuovo approccio alle cure palliative” organizzato dall’Unità Operativa Cure Palliative dell’Azienda USL di Ferrara, in collaborazione con SIFA – Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento, al centro sociale Rivana Garden in occasione della Giornata del Sollievo.

Un importante momento di confronto per professionisti sanitari e volontari, uniti nell’obiettivo di garantire e migliorare la qualità e l’equità dell’accesso alle cure palliative per alleviare le sofferenze dei malati in tutte le realtà coinvolte nella rete: ospedale, ambulatorio, hospice e a domicilio. Un approccio che non è più confinato al concetto di fine vita ma che abbraccia tutte le condizioni di malattia e, sempre più, le persone che convivono con malattie croniche.

L’incontro – aperto dai saluti dell’assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti a dimostrazione della “volontà dell’amministrazione di essere di supporto a questo sistema di grande valore” – è stato introdotto dal direttore del Dipartimento di Cure Primarie Leonardo Trombelli che ha messo in luce il “forte connotato assistenziale di questa rete multiprofessionale, in un futuro prossimo sempre più inserita nel contesto delle Case della Comunità e nel lavoro dell’infermiere di famiglia e di comunità”.

“La sfida dei prossimi anni sarà che il diritto alle cure palliative arrivi davvero a tutti, anche all’interno del mondo sociosanitario – interviene Franco Romagnoni, direttore Attività Socio Sanitarie AUSLFE -, per questo la formazione è fondamentale perché diamo sollievo alle persone solo se siamo formati e ci prepariamo dal punto di vita professionale e umano, superando il concetto che riguardi solo i malati oncologici ma anche i pazienti con malattie croniche e in età geriatrica”.

L’importanza dello sviluppo delle reti palliative in Italia è stata illustrata da Gino Gobber, presidente della Società Italiana Cure Palliative, che ha presentato un programma in cinque proposte: “Ricognizione sugli operatori attivi nelle reti in tutte le regioni d’Italia; ricognizione per le reti di cure palliative pediatriche; avvio di un confronto utile sul contenuto del Dm71; affrontare la sfida delle competenze e facilitare il supporto delle reti assistenziali didattiche per le nascenti Scuole di Specializzazione”.

“Le cure palliative sono l’ombrello, non la pioggia” è la metafora scelta dalla responsabile provinciale della Rete Cure Palliative Loretta Gulmini per spiegare il “ruolo della protezione e della precoce presa in carico che permette di arrivare a un piano condiviso di cura, non solo nel momento del fine vita ma di individuare prima il bisogno per i lungosopravviventi. L’emergenza Covid ci ha insegnato il rilievo della domiciliarità, garantita con cure palliative specialistiche (grazie ad ADO e ANT) e cure palliative di primo livello (da parte di ADI, medico palliativista e medico di medicina generale) e con l’associazione Nelson Frigatti a supporto dei medici di medicina generale per dare risposta alla cronicità che è sempre più in aumento nei pazienti adulti e pediatrici, con anche una rete pediatrica strutturata a Ferrara”.

Grande spazio riservato anche al ruolo del Terzo Settore descritto dall’equipe della Fondazione ADO e ANT, attive in tutti i nodi della rete: con l’attività ambulatoriale, con l’assistenza domiciliare, e con la gestione dei due Hospice provinciali. In una giornata dedicata al sollievo non poteva mancare la voce dei cittadini, rappresentati dai referenti dei Comitati Consultivi Misti aziendali, di recente nuova nomina.

Far conoscere da vicino la realtà delle cure palliative ed essere vicini ai malati che ne hanno bisogno è l’obiettivo condiviso da AUSLFE per la Giornata del Sollievo che proseguirà venerdì 27 maggio, con l’Open Day presso gli hospice di Ferrara e Codigoro. Dalle 9.30 alle 11 sono programmate visite guidate aperte ai cittadini, previo controllo del Green Pass e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anti-Covid necessarie.

(Comunicato a cura di Azienda Usl di Ferrara)

URP – Al termine del corso di aggiornamento, le attività riprenderanno regolarmente dopo le 13

[Gli uffici dell’Urp del Comune di Ferrara chiusi martedì 31 maggio 2022 dalle 10 alle 13](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d0h8aEg%26n%3dX%26w%3dY5XBa%26q%3dYChA%26R%3dqRvM_1yUw_B9_txbx_4C_1yUw_ADyT6.AtLw9e8lMoRwC.kQ_1yUw_ADpL3G2Fn_PSzY_ZhaDb4c_1yUw_ADiIr-ShCrAk-AnJnR1N-fBu-AqJ4Lg-Ar-DgO19t8-lFkR2G-f8uJg-XI-9nIn-Y5-Ar-KcO3CfF-BY-o8pEkL-Ah4Y.qRoI%26m%3dKwP5A4.8j9cKnR%26kP%3d0d8aC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-05-2022

Nella giornata di martedì 31 maggio 2022, dalle 10 alle 13 circa l’URP Ufficio per le Relazioni con il Pubblico del Comune di Ferrara (in piazza del Municipio, 23) sarà chiuso per consentire agli operatori di frequentare un corso di aggiornamento.

Le attività riprenderanno regolarmente dopo le 13.

Sito web: [www.comune.fe.it/urp](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d0hSaEg%269%3dX%26w%3dYPXBa%26B%3dYChV%26R8j9x%3dqRGM_1ypw_B9_Exbx_OC_1ypw_ADJT6.ABJ4L2.Cn.GG_OZ1m_YoSEM%26m%3dKHP5AO.KnR%266P%3d0dSaC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

INAUGURAZIONE PONTE – Lunedì 30 maggio 2022 alle 11 con ritrovo fra via della Cembalina e via Cascina (Spinazzino – FE)

[Riapertura del ponte di Spinazzino a seguito dell’intervento di riqualificazione effettuato dall’Amministrazione comunale](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dNbRaSa%268%3dX%26A%3dSOXPU%26A%3dYQbU%26R%3d5LFM_Esow_P3_Dxpr_NC_Esow_O8ITJ.5DLA3y8zG9RA7.5Q_Esow_O80LGALF2_Jmzm_T2aRVPg_Esow_O8DFxH1OGMD8-178-MBFFB-1A-EM6FwWMA0L-F73R6LA-A2D8FAL1OI70QB-65-O6IG89A2Fz3LFBF1-B381QGMwQB-6wI939J6F5PGJwW68x3wG0B-zG9RA38B.5L9I%261%3dEGPI5N.K2L%265P%3dNXRaQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-05-2022

Lunedì 30 maggio 2022 alle 11 con ritrovo fra via della Cembalina e via Cascina, sarà riaperto il ponte di Spinazzino a seguito dell’intervento di riqualificazione effettuato dall’Amministrazione comunale.

Al momento inaugurale interverranno il vicesindaco e assessore alla Sicurezza e Frazioni Nicola Lodi, l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Andrea Maggi, i dirigenti dei Settori e Servizi comunali che hanno seguito la realizzazione dell’opera Luca Capozzi, Angela Ghiglione e Antonio Parenti.

Giornalisti, fotografi e operatori video sono invitati.

CONFERENZA STAMPA – Lunedì 30 maggio 2022 alle 11 al Museo civico di Storia Naturale (largo Florestano Vancini 2)

[Presentazione su “Rapporti di collaborazione tra Museo, Comune e Università di Ferrara e progetti futuri”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dJZEbOY%26u%3dY%267%3dQBYLS%26x%3dZMZH%26S%3d1J3N_Aqbx_L1_1ylp_AD_Aqbx_K66UF.31M71l9vEvS75.rR_Aqbx_K6wMC99Gx_HZ1i_RobNTCa_Aqbx_K6yPx9t1jInLC19G8Dn-A8Bu9uE19I9xLx-C4QxE-lM6KwC-DDrTxH2GC1-oCAHjPt.83K5%264%3dvSBLlZ.753%26GB%3dQEdMT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-05-2022

Lunedì 30 maggio 2022 alle 11 al Museo civico di Storia Naturale (largo Florestano Vancini 2, già via De Pisis, Ferrara) si terrà la conferenza stampa di presentazione in merito ai “Rapporti di collaborazione tra Museo, Comune e Università Ferrara e progetti futuri”.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore all’Ambiente e Rapporti con l’Università Alessandro Balboni, la rettrice dell’Università di Ferrara Laura Ramaciotti, il direttore del Museo di Civico di Storia Naturale Stefano Mazzotti, Giorgio Bertorelle del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie dell’Università di Ferrara.

CONFERENZA STAMPA – Lunedì 30 maggio 2022 alle 12 alla Certosa di Ferrara (ritrovo davanti agli uffici di Holding Ferrara Servizi)

[Presentazione della mostra fotografica “Oltre” nella Certosa di Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dLbPaQa%266%3dX%269%3dSMXNU%269%3dYObS%26R%3d3LDM_Csmw_N3_Bxnr_LC_Csmw_M8GTH.5BL93w8xG7R97.3Q_Csmw_M88LEAJFz_Jkzk_TzaPVMX_Csmw_M80Oz8v3uKyKE3JF0Fy-J0KDOv-89Q09B81Aw8-0DDOz-5yOEGC8-17BOvJu.EEE6%26A%3d8MCSxT.8BE%26AC%3dXQXNa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-05-2022

Lunedì 30 maggio 2022 alle 12 alla Certosa di Ferrara (ritrovo davanti agli uffici di Holding Ferrara Servizi) si terrà la conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica “Oltre” di Michele Balugani organizzata da Holding Ferrara Servizi con il patrocinio del Comune di Ferrara e della Fondazione Ferrara Arte.

La mostra – organizzata in occasione della Settimana alla Scoperta dei Cimiteri Europei promossa da Asce (Association of Significant Cemeteries of Europe) sarà aperta al pubblico dal 30 maggio al 6 novembre 2022.

All’incontro con i giornalisti saranno presenti l’assessore comunale alla Cultura Marco Gulinelli, il presidente di Ferrara Arte Vittorio Sgarbi, il direttore di Ferrara Arte Pietro Di Natale, il presidente di Holding Ferrara Servizi Luca Cimarelli e il fotografo Michele Balugani.

CONFERENZA STAMPA – Lunedì 30 maggio 2022 alle 12 nella sede dell’associazione Bio-Art (corso Isonzo 42)

[Presentazione di “Extraordinaria, Bio Art”, spettacolo di teatro-danza e animazione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d2a6Z7Z%26l%3dW%26o%3dR3W4T%26o%3dX5a9%26Q%3diKtL_srSv_42_rwTq_2B_srSv_37wSx.4rKo2c7dFmQo6.iP_srSv_37nKu0zEf_IQyQ_SfZ6U4Z_srSv_37pNf7b2aJeJu2zEpEe-AyKr7pIdEo2rEb-3iK-bIt-Oq6tPb4oHp-Ke7uIo-0bEz7.iKmH%26e%3dDuOw42.JfK%26iO%3d2W6Z5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-05-2022

Lunedì 30 maggio 2022 alle 12 nella sede dell’associazione Bio-Art (corso Isonzo 42, Ferrara)

si terrà la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo di teatro-danza “Extraordinaria – Bio Art, danza spettacolo-animazione”.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore alla Politiche giovanili Micol Guerrini, il presidente dell’associazione Bio-Art Ortega Totesaut Luis Jose, gli insegnanti di danza Sara Devecchi e Nicola Anteghini, il rappresentante dell’Ufficio Area Giovani Unità Operativa Nuove Generazioni Mario Zappaterra.

PROTEZIONE CIVILE – ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI N. 029/2022

[ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d3bFW8a%26v%3dT%26p%3dSCT5U%26y%3dU6bI%26N%3djL4I_tscs_53_2tUr_B9_tscs_487Py.52Hp3m4eGwNp7.sM_tscs_48xHvA0Bg_JavR_TpW7UIa_tscs_48kEn4c3k72Mc-9s4nDk-MgEzHt3vB.jLwE%26f%3dE5Lx5B.GgL%26sL%3d3XFW6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-05-2022

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emesso l’Allerta n. 029/2022

Nella giornata di sabato 28 si prevedono temporali, anche di forte intensità, sull’intera regione, a cui saranno associate fulminazioni, raffiche di vento e possibili locali grandinate.

[Gli avvisi e le allerta dell’Agenzia di Protezione Civile dell’Emilia Romagna](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d5gMW0f%263%3dT%26r%3dXJT7Z%266%3dU8gP%26N%3dlQAIw_OhvT_Zr_KUzg_Uj_OhvT_Yw4pIvKx848xB6.KiDzHrB.vFmIz4-vL44kKr.Bx_OhvT_Yw_KUzg_U7Qr5-4e8r-hL44rF%26u%3dFyPC66.KvM%26mP%3dHY0aK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

REFERENDUM 2022 – Gli esiti della Commissione Elettorale Comunale presieduta dall’assessore Cristina Coletti

[Nominati gli scrutatori da destinare ai seggi delle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dEcKVJb%261%3dS%262%3dTHSGV%264%3dTHcN%26M%3dvM9H_6thr_G4_7sgs_G8_6thr_F9BOA.67G24r3qH2M28.xL_6thr_F93G8BEAs_Kfud_UuVIWHU_6thr_F93G1B338B-vDw-LrJ9MpL3Kx-6o-7tK8B3368-pA-78v9w-7tDz8-rG2L0D84EA3Gx-Js9tJsGs36Bt-6sE-FT-uB092H-GbFU.wL1E%26s%3d3o4pE9LA5F.GtL%26wL%3dFXJWI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-05-2022

Si è riunita in seduta pubblica nei giorni scorsi la Commissione Elettorale Comunale presieduta dall’assessore Cristina Coletti. Sono stati nominati gli scrutatori da destinare ai seggi elettorali in occasione delle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022, che saranno così suddivisi: numero 3 per ogni sezione, numero 2 per ogni seggio speciale, e a questi si aggiungono numero 14 per i seggi volanti (Case di Cura sino a 99 posti letto), e n.1 per il voto domiciliare, per un totale di 511 scrutatori.

La Commissione ha, inoltre, provveduto al sorteggio per la formazione dell’elenco degli scrutatori supplenti.

Le operazioni di voto dei 5 Referendum abrogativi in materia di giustizia inizieranno domenica 12 giugno alle 7 e termineranno alle 23.

Gli elettori potranno votare nei seggi dislocati sul territorio comunale. L’elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità e la tessera elettorale.

Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla all’Ufficio Elettorale del Comune di Ferrara, in via Fausto Beretta 19 dal lunedì al venerdì ore 8.30-13;0 martedì e giovedì ore 14.30-17.

Aperture straordinarie sono previste, con orario continuato: venerdì 10 giugno dalle 8.30 alle 18 – sabato 11 giugno 8.30-18 – domenica 12 giugno 7-23.

REFERENDUM – Modalità, cosa serve, dove andare – RACCOLTE FIRME IN ATTO (ELENCO)

[Raccolta firme per referendum e proposte di legge di iniziativa popolare](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dEbCaJa%26s%3dX%262%3dS0XGU%26v%3dYHbF%26R%3dvL1M_6sZw_G3_yxgr_9C_6sZw_F84TA.5yL23j8qGtR27.pQ_6sZw_F8uL8A7Fs_JXzd_TmaIV0b_6sZw_F8y8q8o3h5vI83-mF6El-MsJ-yBt7yB262J-s-HyL4GzQs-6p-Is9nB-rA-pKwRp88A38-4GwLz3yB.vLtI%26r%3dE2P059.KsL%26pP%3dEXCaH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-05-2022

– Modalità di raccolta delle firme

Il servizio di raccolta ed autenticazione delle firme dei cittadini per proposte di legge di iniziativa popolare e per referendum abrogativi viene effettuato, con riferimento all’art. 71 della Costituzione e ai sensi delle Legge n. 352 del 25 maggio 1970, dalla Segreteria Generale attraverso gli uffici a tal fine preposti.

È un’attività che viene svolta nelle sedi comunali su richiesta dei comitati promotori dei singoli referendum.

– Chi può firmare

I cittadini italiani con diritto di voto, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ferrara.

– Cosa serve

– essere elettori nel comune di Ferrara

– esibire un documento d’identità valido

– Dove andare

Per firmare ci si può recare nei seguenti uffici:

Raccolta firme in corso (per i dettagli contattare gli uffici indicati o direttamente i comitati referendari promotori):

> REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO

1 – Consigli Territoriali; 2 – Via le auto dal centro storico; 3 – Impatto climatico verso lo zero; 4 – La città che ha cura dei suoi anziani (raccolta dal 30 maggio al 13 settembre 2022)

> PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE annunciata sulla G.U. n.75 del 30-3-22

Abolizione della caccia (raccolta dal 20 maggio al 30 settembre 2022)

> PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE annunciata sulla G.U. n.82 del 7-4-22

Abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale (raccolta dal 20 maggio al 30 settembre 2022)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

CASTELLO ESTENSE – Fino al 21 agosto 2022 accesso libero per l’esposizione in corso nel cortile e nel loggiato del castello

[La mostra “Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori” ancora visitabile](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dGhOYLg%265%3dV%264%3dYLVIa%268%3dWJhR%26P%3dxRCK_8ylu_I9_Avix_KA_8ylu_HDFRC.AAJ49v6sM6P4C.2O_8ylu_HD7J0GIDu_Pjxf_ZyYKbMZ_8ylu_HDwJ46q9tLx-8qTtG2GxM-qP60-qK8My-NAJ8Mz609-y08PtMq.FCH2%26B%3d6P9TvW.4CC%26D9%3dYOaJb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-05-2022

A grande richiesta di pubblico, la mostra “Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori. Umanità” di Sara Bolzani e Nicola Zamboni, nel cortile e nella loggia del Castello Estense (largo Castello 1, Ferrara), verrà ulteriormente prorogata fino al 21 agosto 2022. Il monumentale gruppo scultoreo, qui presentato in chiave ariostesca, è composto da opere a grandezza naturale, in rame e terracotta, realizzate dai due artisti nel corso di vent’anni di attività.

La mostra a cielo aperto è curata da Vittorio Sgarbi e Pietro Di Natale ed è realizzata dalla Fondazione Ferrara Arte in collaborazione con il Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara. Inaugurata lo scorso 24 giugno, avrebbe dovuto concludersi già a fine settembre 2021. Più volte prorogata (prima fino alla fine dell’anno, poi fino al 5 giugno 2022), grazie al forte richiamo ottenuto, rimarrà visitabile gratuitamente fino al 21 agosto. Il successo delle opere ha viaggiato anche attraverso il web, grazie alle tantissime foto realizzate dai visitatori nel cortile del Castello e condivise sui social.

Nicola Zamboni (Bologna, 1943) e Sara Bolzani (Monza, 1976) sono stati definiti “scultori sociali” e Umanità è una delle loro creazioni più significative. Il gruppo scultoreo è ispirato alla Battaglia di San Romano di Paolo Uccello, ma in esso confluiscono e si intersecano anche diverse suggestioni letterarie (una su tutte l’Orlando furioso). Composta da una moltitudine di personaggi, l’opera è una straordinaria allegoria della vita e dei tempi antichi e moderni. Accanto ai cavalieri che combattono in sella ai loro possenti destrieri, nucleo fondante dell’insieme, e a personaggi dall’animo epico-cavalleresco, figurano alcuni attori dei nostri tempi: emarginati, migranti, profughi, “vite di scarto” che, marciando in silenzio, incarnano gli orrori della guerra e la tragedia delle migrazioni.

In occasione dell’esposizione ferrarese si è scelto di declinare Umanità in chiave ariostesca. Le vicende guerresche e amorose, presenti nell’Orlando furioso, sono evocate dalle gesta dei personaggi, tra i quali spiccano alcuni protagonisti del poema epico come Angelica e Astolfo con il senno di Orlando. La narrazione visualizza in modo efficace il verso d’apertura – «Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori» – del capolavoro concepito da Ludovico Ariosto nella Ferrara estense e stampato in città nel 1516. Il poeta è presente, coronato d’alloro e vestito all’antica, in piedi accanto a un tavolo dotato di una “sedia alata” che simboleggia la possibilità di ampliare i propri orizzonti attraverso la letteratura. Nel cortile infuria la battaglia: concitati duelli, cavalieri atterrati, altri in sella a destrieri impennati, guerriere pronte a scoccar frecce, un saraceno con la scimitarra, un musulmano a cavallo accompagnato da donne velate e anche due combattenti che hanno abbandonato le armi per dedicarsi all’amore. E ancora, sul campo, si consumano rapimenti, mentre un angelo, esemplato sul gemello della celebre Melencolia I di Albrecht Dürer, scrive la storia di un cavaliere caduto, e di tutti noi. La vita è lotta, come ricordava Seneca a Lucillo: «Vivere militare est». Il racconto è impreziosito dall’omaggio a un’icona della città di Ferrara: una interpretazione scultorea del San Giorgio e il dragodipinto nel 1469 da Cosmè Tura, capolavoro della pittura rinascimentale, custodito nel Museo della Cattedrale.

Sempre al Castello Estense è possibile visitare le mostre De Pisis. Il silenzio delle cose, fino al 2 giugno 2022, e Il sogno di Ferrara. Adelchi Riccardo Mantovani, fino al 9 ottobre 2022.

Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori. Umanità di Sara Bolzani e Nicola Zamboni, Castello Estense di Ferrara fino al 21 agosto 2022 a cura di Vittorio Sgarbi e Pietro Di Natale

(Comunicato a cura di Fondazione Ferrara Arte)

Foto di Andrea Forlani del gruppo scultoreo ispirato all’orlando Furioso di Ariosto e alla Battaglia di San Romano di Paolo Uccello scaricabili in fondo alla pagina

MURA, SOPRALLUOGHI IN BICICLETTA SUI CANTIERI: PROCEDE IL SECONDO CHILOMETRO DI RESTAURI. QUASI COMPLETATO L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL BALUARDO DI SANT'ANTONIO

27-05-2022

MURA, SOPRALLUOGHI IN BICICLETTA SUI CANTIERI: PROCEDE IL SECONDO CHILOMETRO DI RESTAURI. QUASI COMPLETATO L’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL BALUARDO DI SANT’ANTONIO, ORA SI GUARDA A QUELLO DI SAN PIETRO: “VIA LE PIANTE INFESTANTI E PROSSIMO CONSOLIDAMENTO”

