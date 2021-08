(AGENPARL) – ven 27 agosto 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=K5%3dEtK6P_rriw_32_8xSq_HC_rriw_27qgfUvf.eDqFlJ6.0oD_8xSq_HCf_IgzP_SvOnC.qPpO_8xSq_HC_rriw_37vJh_IgzP_TtOvTBbb_IgzP_TqFm_IgzP_TtK54w_OQtf_Za_IgzP_TtSnOEU1–a_8xSq_Hcx_IgzP_TtMv_IgzP_SL._OQtf_Zd9-Jgp_IgzP_TqBgV_8xSq_Hcx_IgzP_TtMp_IgzP_SLW_rriw_27J_OQtf_Za-_IgzP_SLU_rriw_356S_rriw_2Wzcf3NboR_8xSq_I89C_8xSq_IAnQ0Tx2q8aoSsM%264%3dGg6ULf%26d%3dDAPv4H.KeK%26yP%3d1UHd6%26C%3dG%26K%3d1RHd8%26F%3dHa0Z%260%3d-e0WGd8UO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 27 agosto 2021

CULTURA – Da giovedì 2 settembre 2021 nelle sale Ariosto e Carli della Biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17)

[Dante e il suo “Viaggio”: mostra di manoscritti, antiche edizioni e opere d’arte](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dBaEaGZ%26u%3dX%26y%3dR0YHY%26x%3dYEaH%26R%3dsK3M_3rbw_D2_1xdq_AC_3rbw_C76T8.41Ly2l8nFvRy6.rQ_3rbw_C7wL509Fp_IZza_SoaCWAd_3rbw_C7m8y8l2jKn-B-tC-2Rz-Mr8r8rL-m0kItF3Bn2-jOtF2Qp2-oB3IjOl.93Jw%265%3dvR4MlY.y63%26F4%3dRCYHW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-08-2021

Esposizione di manoscritti, antiche edizioni e opere artistiche del “Viaggio” dantesco: è questo il tema della mostra che si inaugurerà giovedì 2 settembre 2021 alle 17 alla Biblioteca Comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara), dove rimarrà visitabile fino al 2 febbraio 2022.

All’inaugurazione interranno il direttore della Biblioteca Comunale di Ferrara Angelo Andreotti, il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, il presidente della Società Dantesca Italiana Marcello Ciccuto, Alberto Calciolari della Regione Emilia-Romagna; il responsabile dei Musei Civici del Comune di Cento Lorenzo Lorenzini, il docente di Paleografia e di Codicologiadell’Università di Ferrara Sandro Bertelli e la responsabile dell’Unità organizzativa Biblioteche comunali di Ferrara Mirna Bonazza.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – In occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri (1321-2021), la Biblioteca Comunale Ariostea e l’Università degli Studi di Ferrara hanno promosso una mostra di opere dantesche dal titolo: Esposizione di manoscritti, antiche edizioni e opere artistiche del “Viaggio” dantesco alla Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara. L’evento espositivo offre al visitatore l’opportunità di conoscere un patrimonio librario rarissimo, attraverso un percorso originale di preziosi manoscritti e di antiche edizioni a stampa, la maggior parte delle quali mai esposta in precedenza. L’esposizione si apre (in Sala Ariosto) con gli incunaboli della Divina Commedia, il più antico dei quali risale al 1477-1478; seguono esemplari del 1491, 1493, 1497 corredati da xilografie, vignette e illustrazioni a piena pagina. Trovano posto nelle vetrine anche rare cinquecentine, come Le terze rime di Dante (Venezia, Aldo Manuzio, 1502); e il Danthe Alighieri fiorentino historiado (Venezia, Bartolomeo Zani, 1507). In mostra anche un importante testimone del noto sonetto di Dante, Guido i’ vorrei che tu e Lapo ed io, conservato in un codice in lingua francese della prima metà del Trecento che contiene Le livre dou treçor di Brunetto Latini. Del cesenate Jacopo Mazzoni, si espone la Difesa di Dante, presente in un raro e molto interessante manoscritto del sec. XVII. In mostra anche una particolare edizione della Commedia tradotta in latino dal gesuita Carlo D’Aquino, in tre volumi, il cui frontespizio reca l’indicazione di stampa Napoli, Felice Mosca, ma fu impressa a Roma da Pietro Bernabò, nel 1728, proveniente dalla Biblioteca del Collegio della Compagnia di Gesù di Ferrara. Delle tante edizioni ottocentesche della Commedia, ne sono state selezionate alcune con apparato illustrativo calcografico (Firenze, all’Insegna dell’Ancora, 1817-1819; Firenze, presso la Tipografia del Vulcano, 1846). Dalle collezioni artistiche dell’Ariostea proviene il busto di Dante, eseguito dalla Manifattura di Signa (Firenze) nei primi anni del Novecento. Una seconda sezione della mostra (Sala Carli) è dedicata invece all’iconografia dantesca con numerose illustrazioni provenienti dalla collezione dei disegni del ferrarese Franco Morelli (1925-2004), straordinario interprete artistico della Divina Commedia, gentilmente prestate per l’occasione dai Musei Civici del Comune di Cento.

La mostra è stata curata dalla responsabile U.O. Biblioteche del Comune di Ferrara Mirna Bonazza e dal docente di Paleografia e di Codicologia all’Università di Ferrara Sandro Bertelli. Rientra in un progetto che coinvolge numerosi archivi e biblioteche dell’Emilia-Romagna ed è stata promossa dalla Regione stessa e dalla Società Dantesca Italiana.

CON LE FRAZIONI – Da lunedì 30 agosto apecar a Viconovo e poi tappe ad Albarea, Villanova, Denore e Parasacco

[Oltre 850 famiglie coinvolte: riparte il tour tra le frazioni del Comune](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dDhETIg%26u%3dQ%261%3dY0RJf%26x%3dRGhH%26K%3duR3F_5ybp_F9_1qfx_A6_5ybp_ED6M0.A1E19l1pMvK1C.rJ_5ybp_EDwE7G99r_PZsc_ZoTEdBT_5ybp_EDxB71n9jPn-XHh-o1zGpBvC-lEvL5EyRn-HvNjH7C-rB-7M4H-7Pj-Br-D11CGxDv-BnB-pMvK1C.qJzJ%26m%3dC8Q53E.LnJ%26vQ%3d0TEeE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-08-2021

Un percorso di ascolto con incontri mirati alla riqualificazione del territorio ferrarese e al coinvolgimento di tutte le piccole comunità locali quello pronto a ripartire grazie al nuovo tour dell’amministrazione in programma nell’area est del territorio comunale. Sono state infatti programmate le tappe del secondo tour del progetto “Con le frazioni”, che toccherà le frazioni di Viconovo, Albarea, Villanova, Denore e Parasacco a partire da lunedì 30 agosto fino a domenica 17 settembre 2021.

L’avvio della seconda tappa del tour del progetto “Con le Frazioni” è stato presentato oggi, venerdì 27 agosto 2021, nella residenza municipale. Sono oltre 850 le famiglie che abitano in quest’area del territorio ferrarese, alle quali sono già state inviate le lettere per illustrare il calendario degli appuntamenti a cui gli abitanti sono invitati a partecipare, fornendo loro un questionario da compilare per indicare le tematiche che stanno più a cuore e le problematiche più sentite da risolvere.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti il vicesindaco e assessore a Frazioni, Mobilità e Urbanistica Nicola Lodi, la responsabile dell’Unità organizzativa Relazioni con il pubblico, progetto frazioni e statistica Cinzia Graps e Anna Lugaresi del Centro di Mediazione.

“Il mese di agosto – ha spiegato il vicesindaco Nicola Lodi – l’ho trascorso tra una frazione e l’altra ad ascoltare i cittadini. Le prime tappe che abbiamo fatto prima dell’estate hanno avuto un grandissimo riscontro, portando alla nostra attenzione richieste che hanno fatto lavorare la macchina organizzativa comunale in tutte queste settimane per riuscire a dare risposte concrete alle tante necessità segnalateci dai cittadini, che spaziano da esigenze legate alla viabilità, all’illuminazione, alla cura del verde pubblico, al posizionamento dei cassonetti e delle isole ecologiche, ma anche alla necessità di socializzazione e al desiderio di vedere la propria frazione più popolata, magari con incentivi a giovani coppie, auspicando in particolare un aumento delle presenze di giovani e bambini. Ci sono segnalazioni datate 2006, che ora trovano risposta”. Una volta – ha concluso Lodi – “esistevano le delegazioni, dismesse per legge, e ognuna aveva una disponibilità di bilancio per affrontare e risolvere piccole problematiche locali. La nostra volontà è quella di rimettere a disposizione delle risorse economiche destinate specificamente alle frazioni del territorio comunale, in modo da poter dare risposte concrete e immediate alla necessità di piccoli lavori di manutenzione e ad esigenze specifiche di ogni frazione”.

La responsabiledel Progetto Frazioni Cinzia Graps ha quindi spiegato: “Da lunedì 30 agosto già dalla mattina ripartiremo con il posizionamento dell’apecar nella frazione di Viconovo, dove i cittadini potranno trovare la cassetta dove imbucare il questionario che hanno ricevuto a casa e che comunque è a disposizione anche nei negozi del paese. Mercoledì 1 settembre arriveremo lì con il vicesindaco e funzionari comunali a bordo dell’ufficio mobile per raccogliere i questionari compilati e imbucati, per ascoltare gli abitanti della frazione, ma anche per aiutare le persone a compilare il foglio con le richieste di ciò di cui sentono maggiormente il bisogno”.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – “Con le Frazioni” è un progetto innovativo di partecipazione attiva, grazie al quale il Comune di Ferrara ha dato avvio a un nuovo percorso di riqualificazione del territorio ferrarese e di coinvolgimento della comunità locale: i protagonisti di questo cambiamento sono i cittadini residenti nelle 50 frazioni di cui si compone il territorio comunale, che hanno la possibilità di sottoporre idee e proposte all’Amministrazione, affinché possano essere valutate e, alcune di queste, concretamente realizzate.

Dopo il successo ottenuto a Casaglia, Ravalle e Porporana (frazioni protagoniste della prima tappa del tour), l’Amministrazione ha deciso di spostarsi nella zona est della città: è infatti oramai ultimata la consegna delle 852 lettere che sono state spedite agli intestatari dei nuclei familiari residenti nelle frazioni di Viconovo, Albarea, Villanova, Denore e Parasacco. La famiglia è stata ritenuta il punto di riferimento più significativo e qualificato per questo genere di indagini: rivolgersi ai nuclei familiari garantisce, infatti, risposte certe che rappresentano i bisogni dell’intera famiglia, evitando così di perdere informazioni preziose da parte di quei soggetti che per ragioni diverse non potrebbero compilare il questionario (es. bambini).

Le buste spedite contengono, oltre alla lettera che illustra il progetto e invita i destinatari a partecipare, anche un questionario da compilare. Quest’ultimo è disponibile anche nei principali luoghi di ritrovo/aggregazione delle cinque frazioni e può essere trasmesso anche online, compilando la versione digitale disponibile sul sito web [www.conlefrazioni.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dJd8bOc%26n%3dY%267%3dU3ZPb%26q%3dZMdA%26S9t5c%3d1NvN_AuUx_L5_tylt_4D_AuUx_K0yUF.7qL59hPtTkM7C.hC.2N_tylt_4D%26w%3dGwQE74.LxN%26kQ%3dJX4eO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

L’apecar, pronto a raccogliere i questionari compilati dai cittadini, sarà a:

– – VICONOVO (dalla mattina del 30 agosto fino alle 12 circa del 2 settembre) in via Bertolda (nel piazzale antistante la Chiesa);

– ALBAREA (dal primo pomeriggio del 2 settembre fino alle 12 circa del 6 settembre) in via Massafiscaglia (nel piazzale antistante la Chiesa);

– VILLANOVA (dal primo pomeriggio del 6 settembre fino alle 12 circa del 10 settembre) in via Raspi (nel piazzale antistante la Chiesa);

– DENORE (dal primo pomeriggio del 10 settembre fino alle 18 circa del 15 settembre) in via A. Soffritti angolo via Cimitero (nel parcheggio del parco).

In aggiunta, sarà anche possibile per i cittadini dialogare e presentare le proprie proposte e idee per future iniziative direttamente al vicesindaco, ai tecnici e agli operatori dell’Amministrazione. Queste le visite in programma nlle Frazioni a bordo dell’Ufficio Mobile a:

– VICONOVO: mercoledì 1 settembre dalle 9:30 circa nell’area del parcheggio antistante la Chiesa;

– ALBAREA: venerdì 3 settembre dalle 9:30 circa nell’area del parcheggio antistante la Chiesa;

– VILLANOVA: mercoledì 15 settembre dalle 9:00 circa nell’area del parcheggio antistante la Chiesa;

– DENORE: mercoledì 15 settembre dalle 10:00 circa nell’area del parcheggio antistante il parchetto di via Soffritti, angolo via Cimitero;

In queste occasioni, gli operatori sono a disposizione dei cittadini anche per l’assistenza alla compilazione dei questionari.

A PARASACCO, invece, sarà presente direttamente l’Ufficio Mobile, che sosterà in via del Platano, nel piazzale antistante la Chiesa, nelle giornate del 16 settembre (dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.30 alle 18.30) e il 17 settembre (dalle 9.30 alle 11.30).

Nella foto – scaricabile in fondo alla pagina – il vicesindaco Nicola Lodi, la responsabile Urp e del progetto Frazioni Cinzia Graps con Alessandra Scaramelli dell’Urp e Anna Lugaresi del Centro di Mediazione – Municipio di Ferrara, 27 agosto 2021

[Omar Pedrini a Ferrara: “I Buskers rappresentano l’urgenza dell’arte”. L’intervento al cuore e poi di nuovo sul palco: “A chi è scettico sui vaccini dico: la scienza mi ha salvato la vita”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d2ePT7d%266%3dQ%26o%3dVKR8c%269%3dR5eS%26K%3diODF_svmp_46_BqTu_L6_svmp_3AGMx.8BEo6w1dJ7Ko0.3J_svmp_3A8EuDJ9f_MksQ_WzT3aMU_svmp_3A9CbM-05eM3Dj-6-z5sMuHb-D-vKtFyHt-MuFqMyIfID1oJ-6KsByD16-x5mGuHu0-69oOyHw08Jp-66-3vJB5-qJ3-4j-IEEwJ-CKm-KuBdJ-u-3iD-y-Id0DJj89-IvD-F1d83Dj-933p-Gu-IdDyD16-79-i6-C1mQuJp-Gu-LjOu.8uH6%264%3dnPCLdW.85u%26DC%3d1b6uQ5WQV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-08-2021

OMAR PEDRINI A FERRARA: “I BUSKERS? RAPPRESENTANO L’URGENZA DELL’ARTE, MERAVIGLIOSA LA LOCATION DI PARCO MASSARI”. LA SPAL? “LA MIA SECONDA SQUADRA”. L’INTERVENTO AL CUORE POI DI NUOVO SUL PALCO, “A CHI È SCETTICO SUI VACCINI DICO: LA SCIENZA MI HA SALVATO LA VITA”. IL SINDACO ALAN FABBRI: “ONORATI DI AVERLO TRA NOI, FELICI DI POTER COLLABORARE”

Ferrara, 27 ago – “Il Ferrara Buskers Festival? Mi ha sempre affascinato l’idea alla base di questo appuntamento e la bellezza di Ferrara. Quest’anno è stato bello scoprire la location di Parco Massari, questo parco con le sue meraviglie botaniche mi ha fatto pensare a un contesto naturale per l’arte. Spero che rimanga un punto fisso, nel rispetto della natura, perché è un luogo bellissimo, da godere con l’arte, il teatro, la musica, lo spettacolo”. Così Omar Pedrini, ex leader dei Timoria, che anche quest’anno ha confermato la sua presenza al Ferrara Buskers Festival, dopo una delicata operazione di chirurgia vascolare, a giugno, a seguito della quale è già tornato sul palco. A Parco Massari – sede dell’edizione 2021 dell’evento – il cantante ha incontrato domenica il sindaco Alan Fabbri, la presidente del Festival Rebecca Bottoni e lo storico fondatore Stefano Bottoni prima dello spettacolo dell’attore Paolo Rossi. E ieri lo ‘Zio Rock’ è rimasto in città, facendo tappa sia al campo Spal – (“i miei colori, quelli del Brescia, coincidono con quelli della Spal, ho ottimi rapporti con mister Clotet. Da oggi eleggo a mia seconda squadra la compagine ferrarese”) – sia a palazzo Municipale. All’ex leader dei Timoria il primo cittadino Alan Fabbri ha espresso la propria “stima” e ha dato il “benvenuto in città”: “Saremo felicissimi di averlo ancora tra noi, magari per un concerto o per un’iniziativa insieme – dice il sindaco -. La sua storia, il suo vissuto, il suo percorso artistico sono oggi più che mai un valore da condividere. E il suo amore per Ferrara e per i buskers scalda il cuore”.

“Per me l’arte di strada – ha detto il cantante – rappresenta l’urgenza di fare arte e impone un ragionamento sull’arte come lavoro: è il busker che, esibendosi, chiede al pubblico un contributo per portare la sua arte e la bellezza nelle città. Questo è fondamentale: l’arte è una professione. Si pensi che, nel mio caso, dopo anni di carriera, le mie partecipazioni al festival di Sanremo, qualche disco d’oro, c’è ancora gente che mi chiede che lavoro faccio veramente. Purtroppo lo abbiamo capito anche durante la pandemia: l’arte e la musica sono infatti state trattate un po’ male”.

Pedrini – sul palco quest’estate dopo pochi giorni da un delicato intervento (a Bologna) per un aneurisma aortico – racconta: “Questo è il mio calvario, ho già affrontato quattro interventi in 15 anni. Ma non amo piangermi addosso, se sono qui è anche per dare coraggio alle persone che soffrono in ospedale. oggi la scienza ha fatto passi da gigante. Bisogna avere fiducia. A chi non ha fiducia nei vaccini dico: la medicina e la scienza mi hanno salvato la vita più volte. Siamo in ottime mani. Se penso alla nostra sanità pubblica dico: siamo un Paese fortunato. Io giro il mondo, non tutti possono dire lo stesso”.

In allegato foto scattate a Parco Massari per l’edizione 2021 del Ferrara Buskers Festival

(Ferrara Rinasce)

POLITICHE FAMILIARI – Dal 31 agosto al 5 settembre la prima parte della manifestazione in città, poi programma itinerante nelle frazioni. Kusiak: “importante occasione di incontro per le famiglie di Ferrara”

[EstateBambini 2021: giochi, spettacoli e attività per tornare a divertirsi insieme tra piccoli e grandi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d6e0aAd%26p%3dX%26s%3dV5YBc%26s%3dY9eC%26R%3dmOxM_wvWw_86_vxXu_6C_wvWw_7A1T2.8vLs6g8hJqRs0.mQ_wvWw_7ArLyD4Fj_MUzU_Wja7a7c_wvWw_7AiPy6xBg6q9nIm-YEW5-DnJgEn-NtByOe0tGm-B-fOxF1Dx8-u0v-OnNzBlGm8w0-p8-1JkIn6-hF-iDzBwOmOxD-mKxDiJj-Ov8-uDg0t8f6eGm-B-lMeKiD.lQrG%26h%3dJzNz07.IiQ%26nN%3d5a7b0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-08-2021

EstateBambini torna ad animare il settembre delle famiglie ferraresi con un’edizione tutta rinnovata ed estesa a una serie di luoghi della città e delle frazioni. Dopo la forzata pausa dello scorso anno, causa Covid, la tradizionale manifestazione cittadina per bambini, ragazzi e famiglie quest’anno avrà infatti come cornice per la prima parte del calendario, dal 31 agosto al 5 settembre, chiostri, piazze e giardini di Ferrara, per poi spostarsi nel territorio dei piccoli centri fuori le mura, dove si protrarrà fino a fine settembre. In programma giochi, spettacoli, laboratori, letture, proiezioni e tante altre attività, tutte gratuite, per bambini e ragazzi delle diverse fasce d’età con i loro accompagnatori. Il tutto naturalmente nel rispetto delle misure di contenimento del Covid, con iniziative a numero chiuso, per garantirne lo svolgimento in sicurezza, e prenotazione unicamente online sul sito [www.estatebambini.it](/adminhttp://www.cronacacomune.it/notizie/notizia/add/www.estatebambini.it%20) dove è già consultabile tutto il programma.

Promossa dal Comune di Ferrara, EstateBambini 2021 sarà gestita dalle cooperative del Consorzio RES, Riunite Esperienze Sociali (Cidas, Il Germoglio e Le Pagine), assieme all’associazione CIRCI – Centro Iniziativa Ricerca Condizione dell’Infanzia.

Il programma della prima parte della manifestazione è stato illustrato oggi in conferenza stampa dall’assessore comunale alla Pubblica Istruzione e Politiche familiari Dorota Kusiak, dal presidente del Consorzio RES Elias Becciu, dalla coordinatrice dei Servizi educativi integrativi del Comune Bianca Orsoni, dallaResponsabile dei Servizi per l’Infanzia e la Famiglia del Comune Cinzia Guandalini, dalla direttrice artistica di EstateBambini Anna Giuriola e dalla presidente dell’associazione Circi Anna Maria Bovinelli.

Due i calendari che si intrecceranno in questi primi giorni di manifestazione: quello di ‘Festebà’ il festival di teatro per bambini e ragazzi in programma dal 31 agosto al 4 settembre tra la Sala Estense e il parco Pareschi, e quello della rassegna di attività, giochi e spettacoli EstateBambini in programma dal 2 al 5 settembre tra il chiostro di San Paolo, la biblioteca comunale di Casa Niccolini, il giardino di Palazzo Paradiso, piazza XXIV Maggio e parco Pareschi.

“EstateBambini – ha ricordato l’assessore Dorota Kusiak – è una manifestazione ormai storica per Ferrara, si svolge dal 1994 e ogni anno è sempre molto attesa dalle famiglie con bambini della città. E’ un momento di festa, alla fine dell’estate e prima del rientro a scuola e rappresenta per piccoli e grandi un’opportunità di incontro e un’occasione per vivere la città attraverso le attività pensate per i bambini e i ragazzi. Naturalmente la manifestazione ha dovuto adattarsi alla situazione di emergenza sanitaria proponendo nuove modalità di organizzazione e partecipazione agli eventi. Tante le novità in programma, in particolare per quanto riguarda la sua dislocazione in alcuni dei luoghi più significativi del centro storico per poi proseguire in alcuni spazi delle frazioni, per dare il segnale di un viaggio che accompagnerà le famiglie attraverso il territorio comunale. Ringrazio tutti i servizi del Comune, il consorzio Res, il Circi e tutte le associazioni e i collaboratori che hanno partecipato al grande lavoro organizzativo di questa edizione di EstateBambini”.

“Oggi realizzare e partecipare a eventi di questo tipo – ha sottolineato Elias Becciu – è una sfida che richiede un grande sforzo di ridefinizione del modo di stare insieme e di vivere i luoghi della città. Organizzare una manifestazione diffusa su più luoghi, con eventi più controllati e per un pubblico più ridotto, su prenotazione e con la richiesta del green pass per i maggior di 12 anni, mantenendo una proposta ludica, educativa, teatrale e artistica di qualità è la sfida di EstateBambini 2021. Se da un lato l’accesso agli eventi sarà ovviamente più ridotto e contingentato rispetto alle passate edizioni, dall’altro abbiamo voluto mantenere la continuità di proposte di qualità da vivere insieme bambini e famiglie”.

“Abbiamo cercato – ha confermato Anna Giuriola – di animare i quattro luoghi della città scelti per questa edizione con proposte trasversali per famiglie con bambini di diverse età. Abbiamo poi organizzato un’edizione di Festebà particolarmente ricca di novità, con le produzioni di altissimo livello realizzate dalle compagnie teatrali italiane durante il periodo di pandemia. Il cartellone spazierà dal teatro di figura e di narrazione, alle marionette al teatro danza, con uno spettacolo conclusivo fuori concorso dedicato al tema della famiglia che si intitola ‘Tre’. Grande spazio all’arte abbiamo voluto dare poi con i laboratori creativi al parco Pareschi, anche in collaborazione con gli operatori del ‘Laboratorio delle arti’ del Comune di Ferrara, che lavoreranno su due artisti importanti come Mimmo Rotella e Brueghel”.

“Il Comune con i suoi servizi educativi e per le famiglie – ha precisato Bianca Orsoni – ha sempre gestito una parte importante di EstateBambini portando l’esperienza dei suoi Centri per bambini e famiglie. Un’esperienza che si fonda sull’idea che il gioco è il motore principale della scoperta e in particolare della scoperta dello stare insieme i bambini tra loro e i bambini con gli adulti. Il gioco è infatti una cosa che fa star bene, che crea benessere e socialità tra piccoli e grandi. Le attività di gioco, laboratorio e animazione che proporremo, in particolare per i più piccoli sotto i sei anni, all’interno del giardino di Palazzo Paradiso e della biblioteca di Casa Niccolini, vanno quindi nella doppia direzione del divertimento e del coinvolgimento di bimbi e genitori insieme. In programma anche uno ‘spazio natura’ con materiali naturali e proiezioni di cortometraggi in collaborazione con la Cineteca di Bologna”.

Per Festebà, come spiegato poi da Anna Maria Bovinelli torna la Giuria Popolare, creata dal Circi e formata da grandi e piccoli che assieme parteciperanno ad un percorso guidato alla visione degli spettacoli e saranno quindi chiamati a darne una valutazione ragionata, come momento di ulteriore condivisione e partecipazione dell’esperienza di EstateBambini.

Parteciperanno alla realizzazione della manifestazione anche i volontari di IBO Italia che contribuiranno alla gestione degli spazi, e Arci Ferrara e Ferrara Sotto Le Stelle che collaboreranno per la logistica.

Tutti gli eventi sono gratuiti e l’accesso ai luoghi di EstateBambini 2021 è possibile solo prenotando on line attraverso il sito [www.estatebambini.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d8aMVCZ%263%3dS%26u%3dRHTDY%266%3dTAaP%26M3h2r%3doKAH_yrjr_02_9sZq_I8_yrjr_97DO4.60LhKv4hDsAu0.zL%26k%3dDBK34I.FlK%26zK%3d8UIYC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), gli adulti dovranno essere in possesso di green pass valido.

Massima attenzione e cura verrà posta nel rispetto delle misure di contenimento del virus, per questo verranno specificate le regole già in fase di registrazione.

Gli ingressi saranno contingentati per garantire lo svolgimento delle diverse iniziative in sicurezza, contando sulla collaborazione di tutti.

Il programma della seconda parte della manifestazione, nelle frazioni cittadine, sarà diffuso nei prossimi giorni.

link diretto al: [Programma di EstateBambini 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d0aGVEZ%26w%3dS%26w%3dRBTFY%26z%3dTCaJ%26M%3dqK5H_1rdr_B2_3sbq_C8_1rdr_A78O6.64LjKp4jDmAw0.tL_1rdr_A71Jx833vDl_JZta_To%265%3dxM2MnT.w65%263j2lA2%3dRETFW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) con i moduli per le prenotazioni

LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’ – Gli interventi e le attività dei cantieri previsti a Ferrara dal 30 agosto 2021

[Proseguono nel territorio comunale i lavori su strade, edifici pubblici, ponti, illuminazione, sottoservizi e aree verdi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dHeKTMd%261%3dQ%265%3dVFRNc%264%3dRKeN%26K%3dyO9F_9vhp_J6_7qju_G6_9vhp_IABMD.87E56r1tJ2K50.xJ_9vhp_IA3EADE9v_Mfsg_WuTIaGY_9vhp_IA11C1r6pJ79-7Pq23Dr9-009JzHpDr-XO-1xJ8J6-WORH.C9C3%269%3d2K0QrR.509%2690%3dVIRNa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-08-2021

Di seguito alcuni aggiornamenti relativi a lavori pubblici e provvedimenti di viabilità attualmente in corso o previsti dal 30 agosto 2021 nel territorio comunale di Ferrara, condotti sotto la supervisione dei tecnici e degli operatori del Settore Opere pubbliche e Patrimonio del Comune di Ferrara.

INTERVENTI STRADALI

– In corso il rifacimento del marciapiede di via Carlo Mayr

Sono in corso dal 23 luglio 2021 i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per il rifacimento del marciapiede di via Carlo Mayr, dall’intersezione con via Porta d’Amore fino a viale Alfonso I d’Este, sul lato destro nella direzione di marcia.

I lavori sono eseguiti in subappalto dalla ditta Costruzioni Ital Strade (di Migliarino – FE).

AGGIORNAMENTO del 27 agosto 2021: Sono terminati i lavori di rifacimento dei marciapiedi nei tratti tra via Caprera e via Camposabbionario e tra via Camposabbionario e via Porta d’Amore. Nel tratto tra via Porta d’Amore e via Borgovado resta da eseguire la posa del conglomerato bituminoso. Al momento sono in corso le operazioni di scavo tra via Ghisiglieri e via Borgovado.

A fondo pagina immagini scaricabili dei lavori del tratto tra via Ghisiglieri e via Borgovado.

– Nuovi marciapiedi in via Borgo dei Leoni

Sono partiti il 19 luglio 2021 i lavori per il rifacimento dei marciapiedi nel primo tratto di via Borgo dei Leoni.

L’appalto, affidato dal Comune di Ferrara alla ditta Eredi Fantoni Adriano srl, interesserà entrambi i marciapiedi della via, nel tratto compreso tra Largo Castello e il palazzo sede del Tribunale, lato civici pari, per una lunghezza di circa 220 m, ed il tratto compreso tra Largo Castello ed il civ. 61, lato civici dispari, incluso il tratto di marciapiede antistante il palazzo sede della Camera di Commercio, per una lunghezza di circa 273 m. I nuovi marciapiedi saranno in trachite, tranne nel tratto dei civici dispari tra piazza Torquato Tasso e il civico 61, dove sarà rifatta la pavimentazione in asfalto. Le opere di ripavimentazione saranno eseguite per tratti.

Durata cantiere circa 4 mesi (dal 19 luglio 2021). Importo totale opera: 250.000 euro finanziato con risorse comunali (avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione per l’anno 2020). AGGIORNAMENTO del 27 agosto 2021: Sono in corso i lavori di demolizione dei marciapiedi sul lato dei numeri civici pari nel tratto compreso tra largo Castello e via Padiglioni.

– In corso il rifacimento della pavimentazione in ciottoli e trachite di via del Turco e il rifacimento del marciapiede di via Piangipane

Proseguono i lavori, iniziati lo scorso 9 marzo, a cura del Comune di Ferrara, per la riqualificazione di via del Turco, con il rifacimento della pavimentazione nel tratto tra via Ripagrande e piazzetta San Michele. Durante l’intero periodo di esecuzione dei lavori il tratto interessato resterà chiuso al transito. In programma il rifacimento dei camminamenti in lastre di trachite e dell’acciottolato stradale, oltre al ripristino, nell’intera via del Turco, delle reti idrica e fognaria a cura di Hera. A seguire, sempre nell’intera via, anche il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica. AGGIORNAMENTO del 27 agosto 2021: l’impresa ha già eseguito il getto della soletta dei marciapiedi tra via Ripagrande e piazzetta San Michele.

Sono inoltre in corso i lavori di rifacimento della pavimentazione del marciapiede di via Piangipane, lato Meis, dove sarà realizzato un percorso pedonale in calcestruzzo ‘pettinato’, caratterizzato da una particolare lavorazione superficiale che lo rende antiscivolo oltre che di gradevole aspetto estetico. In corrispondenza del MEIS verrà allargata l’attuale piattaforma in trachite e porfido, con l’utilizzo dei medesimi materiali, per ottenere il duplice risultato di indurre le auto a rallentare in conseguenza al restringimento della carreggiata (portata a 4 mt.) e di realizzare uno slargo urbano arredato che valorizzi l’ingresso del museo.AGGIORNAMENTO del 27 agosto 2021: E’ stata completata la realizzazione dei marciapiedi in calcestruzzo pettinato, e sarà in seguito realizzata l’applicazione del trattamento superficiale del calcestruzzo. Nei prossimi giorni si procederà con la realizzazione degli interventi previsti davanti al Meis.

Gli interventi rientrano nel progetto di “Realizzazione di opere di accessibilità e percorsi ciclo pedonali dal Meis al centro storico ed al quartiere ebraico”, inserito nell’ampia opera del Comune di Ferrara per la rigenerazione urbana della zona ex Mof-Darsena-Meis, finanziato con fondi statali del ‘Bando Periferie’ (lotto B3).

Tutti i dettagli sull’intervento su [CronacaComune del 3 marzo 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dDhKUIg%261%3dR%261%3dYFSJf%264%3dSGhN%26L%3duR9G_5yhq_F9_7rfx_G7_5yhq_EDBN0.A7F19r2pM2L1C.xK_5yhq_ED3F7GE0r_Pftc_ZuUDZHT_5yhq_EDpC-9Gp-Cn-PxH8910sGr2CG4Er-Bx-Mv9-s6y-R0IpM-rF1-G1-IvDp4vKtE7M-s6yJp-GnTxDrL92CG4Er-G3-4vM9K2Jx-6-7Pp4uG92n9p6.uR2C%26q%3dK0J9AG.ErR%26xJ%3dDbGXI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

– Nuovo tratto ciclabile su via Bologna tra via Caselli e via Sammartina

Sono iniziati lo scorso 8 marzo i lavori di completamento del percorso ciclabile su via Bologna nel tratto compreso tra via Caselli e via Sammartina.

L’opera, affidata dal Comune di Ferrara alla ditta Eredi Fantoni Adriano srl, prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale bidirezionale, promiscuo per ciclisti e pedoni, a margine di via Bologna, nel tratto compreso tra le vie Caselli e Sammartina. L’esecuzione di questo tratto di pista ciclabile, unito a quello esistente, consentirà il collegamento diretto del quartiere di via Bologna, zona Chiesuol del Fosso, con il centro cittadino .

Il nuovo tratto ciclopedonale, della lunghezza di circa 800 metri e di larghezza pari a 2,50 metri, si svilupperà, in sede propria, prevalentemente sulla banchina laterale di via Bologna, lato civici dispari. Non sono previsti interventi di abbattimento di alberature. La durata prevista dei lavori è di 150 giorni. AGGIORNAMENTO del 27 agosto 2021:La pista ciclabile risulta completata nel tratto compreso tra via Sammartina e la pizzeria Mille Miglia. L’impresa è attualmente impegnata nella realizzazione dell’ultimo tratto della pista davanti alle abitazioni, a partire da via Caselli.

(Per tutti i dettagli del progetto v. [CronacaComune del 5 marzo 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d5b7U0a%26m%3dR%26r%3dS2SAZ%26p%3dS8b0%26L%3dlLuG_vsTq_73_srWr_37_vsTq_68xN1.5sFr3d2gGnLr7.jK_vsTq_68oFxA10i_JRtT_TgU5T5Z_vsTq_68m2z2e3bGs0-tMc3pAd0-w7uKmEbEe-Z-n2vRp-SDT2-.9xEm%265%3dqMtMgT.o6x%26At%3dR8T8W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt))

————

VIABILITA’

– Modifiche alla circolazione in via Bologna per nuove fasi di lavori del teleriscaldamentoNell’ambito dei lavori di realizzazione delle nuove reti del teleriscaldamento del comparto di via Bologna sarà attivata una nuova fase lavori a partire dal 30 agosto 2021.

Gli interventi previsti per questa fase si svolgeranno sulla carreggiata principale di via Bologna all’altezza dell’intersezione con viale Krasnodar/via Stefani, sulla semicarreggiata in direzione centro.

Allo scopo sarà istituito durante le ore di cantiere attivo il senso unico alternato da movieri, mentre nelle ore di cantiere non attivo il senso unico alternato regolato da semafori.

Al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza per il transito veicolare circolante sarà temporaneamente interrotto l’accesso diretto da viale Krasnodar a via Bologna.

Il transito veicolare circolante su viale Krasnodar e proveniente da via Bardellini sarà quindi deviato sul controviale di via Bologna.

Per i veicoli provenienti dal centro è consigliabile utilizzare le alternative “via Mambro” o “via Passega” per raggiungere la zona Sud Ovest della città.

Sarà inoltre interrotta la ciclabile presente sul lato dei civici dispari in tutto il tratto compreso tra via Aeroporto e via Stefani, il transito ciclabile potrà utilizzare via Bonfieni come alternativa.

I lavori avranno una durata massima di 2 settimane, a condizioni meteo favorevoli e salvo impedimenti di natura tecnica.

Tutte le indicazioni sulle modifiche alla viabilità saranno segnalate da apposita segnaletica di preavviso, in prossimità dei tratti interessati.

– Modifiche alla circolazione in via Battara per lavori del teleriscaldamento

A partire da lunedì 30 agosto 2021 si svolgeranno i lavori relativi alla posa del teleriscaldamento in via Battara nel tratto compreso tra via Bentivoglio e via XXI Giugno, dove sarà temporaneamente istituito il senso unico di marcia con direzione da via XXI Giugno a via Bentivoglio.

Per raggiungere via Battara potrà essere utilizzato il percorso alternativo via Maragno – via Curtatone e Montanara.

Sarà presente segnaletica di preavviso all’approssimarsi dell’area interessata dai lavori.

I lavori avranno una durata massima di 2 settimane, a condizioni meteo favorevoli e salvo impedimenti di natura tecnica

– Via Giuoco del Pallone e vicolo del Granchio interrotti al transito per lavori il 31 agosto e l’1 settembre

Nelle giornate di martedì 31 agosto e mercoledì 1 settembre 2021, dalle 8 alle 17 via Giuoco del Pallone, a Ferrara, sarà interrotta al transito tra via Carlo Mayr e via Scienze, per lavori a cura di privati. Saranno ammessi (con temporaneo ripristino del doppio senso di circolazione) solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso. In vigore anche il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta. In alternativa sarà possibile utilizzare via Scienze (da via Carlo Mayr), dove negli stessi giorni e orari, sarà revocata la ztl. Transito interrotto nelle due giornate, sempre dalle 8 alle 17 anche in vicolo del Granchio (ammessi autorizzati con ripristino temporaneo del doppio senso di circolazione).

– Via Camposabbionario interrotta al transito per lavori l’1 e 2 settembre

Nelle giornate di mercoledì 1 e giovedì 2 settembre 2021, dalle 8 alle 20 via Camposabbionario, a Ferrara, sarà interrotta al transito tra via XX Settembre e via Carlo Mayr, per lavori a cura di privati. Saranno ammessi (con temporaneo ripristino del doppio senso di circolazione) solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso. In vigore anche il divieto di sosta con rimozione coatta.

– Modifiche alla viabilità in via Bologna per lavori di scavo per il teleriscaldamento

Proseguono in via Bologna i lavori di scavo per il teleriscaldamento a cura di HERAtech, nel tratto compreso tra via Aeroporto e via Foro Boario con modifiche alla viabilità indicate da segnaletica di preavviso e deviazione presente nell’area.

————

ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E SMART CITY

– In corso l’ammodernamento dell’intera rete comunale di illuminazione pubblica – AGGIORNAMENTO del 27 agosto 2021

Proseguono i lavori relativi agli interventi iniziali di riqualificazione energetica e impiantistica degli impianti di pubblica illuminazione, previsti nel “servizio di rendimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Ferrara”, affidato ad Hera Luce S.r.l.

Dall’inizio dei lavori ad oggi sono stati sostituiti circa 7.064 apparecchi illuminanti e 1.580 sostegni.

Nella SETTIMANA DEL 30 AGOSTO 2021 i lavori proseguiranno nelle seguenti aree:

1) Via Giglioli – Loc. Villa Fulvia, Via IV Novembre e Via Foro Boario, con la realizzazione delle opere elettriche (pali, linee, apparecchi illuminanti, ecc…) necessarie al rifacimento complessivo del vecchio impianto;

2) Via Argine Ducale, Via Leati e limitrofe, Via Foro Boario e Via Camillo Mazza, con le opere civili (cavidotti, plinti, pozzetti, ecc.) necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti;

3)C.so Biagio Rossetti, Via Ercole de Roberti, Via Cosmè Tura, Via IV Novembre, Via Delfini, Via Bulgarelli e limitrofe con la realizzazione delle opere elettriche (pali, linee, apparecchi illuminanti, ecc…) necessarie al rifacimento complessivo del vecchio impianto.

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

– In corso anche l’ammodernamento degli impianti semaforici

Procedono i lavori di ammodernamento degli impianti semaforici presenti sul territorio comunale, facenti capo a 50 intersezioni semaforizzate, affidati sempre a Hera Luce Srl.

Gli interventi consisteranno nella posa di nuovi regolatori elettronici per la gestione del traffico, installazione di lanterne semaforiche, posa di sonde per il monitoraggio del traffico di ultima generazione tipo “Trafficam” e “Thermicam”, pulsanti pedonali, avvisatori ottico acustici e cavi elettrici di collegamento.

Dove necessario sono previste opere edili di rifacimento cavidotti e pozzetti per il contenimento delle nuove linee elettriche di alimentazione e segnale. Al termine dei lavori, gli impianti potranno essere monitorati e gestiti in maniera centralizzata da remoto, tramite piattaforma informatizzata che permetterà la visualizzazione in tempo reale dello stato di tutti gli elementi attraverso mappe grafiche interattive.

Le opere comporteranno lo spegnimento temporaneo dell’impianto interessato dall’intervento per circa 3/4 ore, durante l’attività di sostituzione del regolatore elettronico, per il restante lasso di tempo l’impianto funzionerà in maniera ordinaria.

Durante lo spegnimento verranno adottate tutte le misure previste dal Codice della Strada per dette situazioni, oltre ad eventuale ausilio della Polizia Municipale ove ritenuto necessario. Si precisa inoltre che in occasione dei lavori, su alcuni impianti, potrebbero venire modificate le fasi semaforiche e la modalità di chiamata del verde per pedoni e ciclisti, al fine di implementare la sicurezza generale di funzionamento.

>> AGGIORNAMENTO del 27 agosto 2021: nella settimana del 30 agosto le lavorazioni proseguiranno con le opere civili nel tratto di viale Po, compreso tra viale Costituzione e corso Porta Po. Le opere prevedono in alcuni tratti, il restringimento parziale e temporaneo delle carreggiate stradali, con possibili rallentamenti della circolazione nell’area.

– In corso la realizzazione della nuova rete smart city Ferrara – AGGIORNAMENTO del 27 agosto 2021

Sono partiti i lavori per la realizzazione della nuova rete smart city Ferrara.

Gli interventi consisteranno nella posa di una nuova rete in fibra ottica, della lunghezza complessiva di 13 km, a cui saranno interconnessi 12 Access Point Wi Fi, 4 Totem informativi, 25 nuove telecamere di videosorveglianza, 5 edifici Comunali e 40 nodi di rete, predisposti per future possibili espansioni ed implementazioni.

Ove necessario saranno previste opere edili di rifacimento cavidotti e pozzetti per il contenimento delle nuove linee elettriche di alimentazione e segnale.

Nella SETTIMANA DEL 30 AGOSTO 2021 saranno realizzate le opere necessarie alla posa della nuova rete in viale della Costituzione, via Cassoli e viale IV Novembre.

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

————

MANUTENZIONE PONTI

– In corso lavori di sostituzione del ponte di via Cascina, con chiusura al transito

Sono iniziati il 21 giugno 2021 gli interventi programmati dal Comune di Ferrara per la demolizione e la successiva ricostruzione del ponte di via Cascina sul canale Cembalina, in località Spinazzino. AGGIORNAMENTO del 27 agosto 2021: Al momento è già stata completata la demolizione del ponte di via Cascina e l’installazione delle palancole, e si sta lavorando alla realizzazione delle spalle in alveo, che consentiranno di reggere l’impalcato, senza appoggi al centro del canale.

VIABILITA’: Per l’intera durata dei lavori la via Cascina resterà totalmente chiusa al transito. Previsto il divieto di transito anche in via della Cembalina nel tratto compreso tra via della Stanga e via Imperiale “eccetto gli autorizzati”, ovvero saranno ammessi al transito nel tratto non interessato dai lavori i veicoli con possibilità di ricovero oltre i mezzi di pronto soccorso o emergenza. I pedoni e i velocipedi potranno circolare in condizioni di massima sicurezza, compatibilmente con le esigenze del cantiere.

>> Percorsi alternativi: per i veicoli provenienti da via del Forno – via Cembalina, per accedere alla via Cascina, dovranno percorrere la via Cembalina e la via Spinazzino; per i veicoli provenienti dalla via Imperiale, per accedere a via Cascina, dovranno utilizzare come percorso alternativo un tratto di via Cembalina – via del Taglione – via della Stanga – via Cembalina, via Spinazzino.

Per quanto concerne il Trasporto Pubblico, Tper ha provveduto ad esporre le comunicazioni con avvisi al pubblico nella tratta tra S. Bartolomeo in Bosco e Spinazzino, che rimarrà esclusa dal servizio di trasporto.

I lavori avranno la durata presunta di sei mesi. Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso in prossimità dei tratti interessati.

————

EDILIZIA

– Lavori di manutenzione e adeguamento per una serie di edifici scolastici comunali

Sono iniziati e proseguiranno nei prossimi giorni alcuni lavori per la manutenzione e la riqualificazione di una serie di edifici scolastici comunali. In particolare, sono in corso lavori per la sostituzione degli infissi al nido Costa ed alla scuola secondaria di Baura, e interventi per la riqualificazione energetica della scuola primaria Don Milani, con il rifacimento della copertura, e della scuola primaria Matteotti, con la sostituzione degli infissi. In corso anche lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi alla scuola primaria Matteotti e lavori di riqualificazione strutturale e sismica dell’edificio dell’ex scuola di Monestirolo.

– Interventi di riqualificazione di impianti sportivi comunali in via Pastro e a Cona

Sono in corso in queste settimane interventi per la manutenzione e la riqualificazione di impianti sportivi comunali. In particolare alla palestra di via Pastro sono in corso lavori di riqualificazione dell’impianto elettrico e degli impianti termici, mentre al campo sportivo di Cona si sta procedendo al rifacimento della rete di recinzione del terreno di gioco.

– In corso i lavori di adeguamento sismico della scuola e della palestra “Villaggio Ina- Barco”

Sono in corso le opere del 1° stralcio di lavori per l’adeguamento sismico della scuola Ina Barco, affidati dal Comune di Ferrara alla ditta Ediltor. Sono già state eseguite le demolizioni delle tramezze delle pareti dell’ala nord della scuola primaria, seguirà la realizzazione della fondazione e delle nuove pareti con caratteristiche di resistenza sismica in sostituzione delle tramezze demolite.

– Al nido Rampari interventi di adeguamento alle normative antincendio, miglioramento sismico e riqualificazione degli infissi

Hanno preso il via il 5 luglio 2021 gli interventi per l’adeguamento alle normative antincendio, il miglioramento sismico e la riqualificazione degli infissi del Nido Rampari, di via Rampari di San Paolo, affidati dal Comune di Ferrara alla ditta”Sangiorgi Costruzioni srl” (di Bosco Mesola (FE)). Gli interventi saranno eseguiti in due fasi: la prima quest’anno, con durata di 60 giorni, e la seconda il prossimo anno, sempre nel periodo luglio-agosto per non interferire con la normale programmazione scolastica dell’istituto. L’intervento ha un importo complessivo di 265.444 euro Iva esclusa.

– In corso la realizzazione di impianti antintrusione e videosorveglianza negli edifici scolastici comunali

Proseguono gli interventi di realizzazione di impianti antintrusione e videosorveglianza negli edifici scolastici di proprietà del Comune di Ferrara, affidati alla ditta ‘Chiarati Sistemi srl’ di Ferrara. I lavori proseguiranno per tutto il 2021. Importo totale dell’appalto 100.000 euro finanziato con fondi del Comune di Ferrara.

– Interventi per l’installazione di lavastoviglie in una serie di scuole comunali

Sono in corso in 15 scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo grado i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per la predisposizione dell’impiantistica idraulica ed elettrica finalizzata all’installazione di lavastoviglie destinate al lavaggio di piatti, bicchieri e posate riutilizzabili, in sostituzione dell’usa e getta nelle mense scolastiche.(v. anche [Cronacacomune del 16 luglio 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dKcBbPb%26r%3dY%268%3dT7ZQa%26u%3dZNcE%26S%3d2MzN_BtYx_M4_xyms_8D_BtYx_L93UG.6xM84i9wHsS88.oR_BtYx_L9tMDB6Gy_KW1j_UlbLVEb_BtYx_L9yR9I-gJ68-yR9OoE6Bk-K9GuSCH-tC6Ek-KyGyC-C6uJuLzGwAk-A9F1LuEo.FDFr_PkvV_azJ_xyms_9B6429CMuT30rGy_KW1j_UB9B8g_PkvV_ax_KW1j_UBCDBiFyMzC_BtYx_M7_xyms_8dCMgPD_7gRy_KW1j_VjZN-c7-ZTU7_PkvV_ZP8tB_x4zC_BtYx9u4g_M78a-TZ-8hLT_xyms_8d9KjCB_55_PkvV_ax_KW1j_UBN_BtYx_M77%26B%3d7NyTwU.tCD%26By%3dYNUCd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt))

In corso anche lavori per la sostituzione di turche con vasi tradizionali in alcuni edifici scolastici di proprietà del Comune di Ferrara.

– Al nido Costa lavori di sistemazione delle aree esterne

Sono iniziati il 5 luglio 2021 i lavori di sistemazione delle aree esterne del nido U.Costa di via M.Praga a Ferrara. Gli interventi prevedono la demolizione e il completo rifacimento del marciapiede perimetrale dell’edificio; dei viottoli in cemento che si sviluppano all’interno della porzione nord-est dell’area esterna con successiva livellatura e trattamento di rigenerazione di parte del manto erboso; la demolizione e rifacimento dell’area asfaltata carrabile, che si sviluppa a partire dall’accesso su v.le Krasnodar, con posa di nuovo conglomerato bituminoso; la sostituzione delle ringhiere presenti, sia nelle terrazze, che nelle rampe esterne, che all’ingresso; la sistemazione dei cancelli esterni ai tre accessi principali.

Impresa esecutrice: Bovina Srl di Poggio Renatico (FE).

Tempo utile per l’esecuzione dei lavori: 60 giorni (consegnati il 05 luglio 2021).

Importo totale progetto: 100.000 euro finanziato con fondi del Comune di Ferrara.

– Alla scuola primaria di Fondoreno lavori di abbattimento delle barriere architettoniche

Sono iniziati nello scorso mese di giugno i lavori programmati dal Comune di Ferrara per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola primaria di Fondoreno (via Catena 98). In previsione la realizzazione di una rampa esterna; l’installazione di un elevatore; e l’adeguamento dei servizi igienici.

Impresa esecutrice: Tecnoestense Srl di Tresignana (FE).

Tempo utile per l’esecuzione dei lavori: 60 giorni (consegnati il 17 giugno 2021).

Importo totale appalto: 100.000 euro finanziato con fondi del Comune di Ferrara.

– Partita l’opera di riqualificazione della Cittadella dello Sport

Sono stati consegnati alla ditta esecutrice nello scorso mese di giugno i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per la riqualificazione e il miglioramento funzionale della Cittadella dello Sport tra via Porta Catena e via Canapa. I primi interventi riguarderanno il pattinodromo, il campo scuola e il velodromo. (v. SCHEDA con tutti i dettagli del progetto su [CronacaComune del 2 luglio 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dDaPbIZ%266%3dY%261%3dRKZJY%269%3dZGaS%26S%3duKDN_5rmx_F2_Byfq_LD_5rmx_E7GU0.4BM12w9pF7S16.3R_5rmx_E78M70JGr_Ik1c_SzbESOa_5rmx_E76999n2uFBG-3Lv0y0wG-66DRvDuLn-V-6StC3M-EaLY-EaLYMWMhDSKdEVTbJVOf.uK7J%26q%3dDEQ94L.LrK%263Q%3dDULeI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)).

– Lavori di ripristino e miglioramento sismico dell’Ippodromo comunale di Ferrara

Sono partiti il 22 marzo 2021 i lavori di ripristino e miglioramento sismico dell’Ippodromo comunale di Ferrara. Gli interventi sono stati affidati dal Comune di Ferrara alla ditta Cooperativa Edile Artigiana (di Parma) e la durata prevista dei lavori è di 150 giorni (tutti i dettagli del progetto su [CronacaComune del 26 marzo 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dCcRaHb%268%3dX%26z%3dTMYIa%26A%3dYFcU%26R%3dtMFM_4tow_E4_Dxes_NC_4tow_D9IT9.6DLz4y8oH9Rz8.5Q_4tow_D90L6BLFq_Kmzb_U2aCWMY_4tow_D9888HDF-2Nx9xByF-58FQuFwKm-UU-JmKLL-DcNX.tM9I_4tow_E9C_Ocvl_ZpBBM17DLyH_Dxes_NcmK18_4tow_E7_Dxes_NcqM50t8FQq_Kmzb_Vz_Ocvl_YHLF84M_z868_Dxes_OACa-Mg-DcNg_4tow_DY1Kp_7wQq_Kmzb_VzXH-cP-YLUM_Ocvl_YHHDAq8m4wK_xV_4tow_E7_Dxes_Nc2_Kmzb_VzX%26p%3dFGP86N.KqM%265P%3dCWNdH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)).

————

RIQUALIFICAZIONE AREA EX MOF – DARSENA

– In corso i lavori per la nuova ‘darsena cittadina’

Una nuova ‘darsena cittadina’ pensata come spazio verde per le attività del tempo libero, fra il centro storico e il fiume. E’ quella che il Comune di Ferrara intende realizzare con l’intervento di riqualificazione in corso nell’area verde compresa tra via Darsena e il fiume Volano, da corso Isonzo fino alla nuova sede del Cus.

AGGIORNAMENTO del 27 agosto 2021: nel cantiere Parco Darsena sono terminate lo opere di disboscamento e pulizia del verde, le nuove piantumazioni verranno effettuate nel prossimo autunno. Completata la realizzazione delle sedute in cemento lungo la banchina dove è in corso il ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido. Nell’arena semicircolare è stata installata la piramide di corda per attività ludica ed è in fase di montaggio la passerella di collegamento con la via Darsena. (v. dettagli e planimetria del progetto su [CronacaComune del 4 dicembre 2020](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dHZJaMY%26z%3dX%265%3dQEYNX%263%3dYKZM%26R%3dyJ8M_9qgw_J1_6xjp_FC_9qgw_I6ATD.36L51q8tE1R55.wQ_9qgw_I62LA9DFv_Hezg_RtaQVEf_9qgw_I6oI-8r1oz-BoS6Hw-Ir-D9LC1-r89IsKr-3wQA1rF51.vQ4B%26r%3dJBI00I.DsQ%26zI%3dEaIWJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt))

Sono stati completati i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio a servizio del CUS canottaggio di fronte alla nave Sebastian Pub, con 23 posti auto + 2 per disabili. Il nuovo parcheggio sarà aperto appena sarà emessa l’ordinanza di regolamentazione. Nella prima stagione utile dopo la fine del cantiere, saranno piantati 40 nuovi alberi in filare, di tipologie autoctone e di facile adattamento al suolo e al clima del nostro territorio.

————

INTERVENTI DI SCAVO A CURA DI HERA E INRETE – Aggiornamento del 27 agosto 2021

